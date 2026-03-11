11 MAR 2026
Interviste di Fabio Federico a margine del convegno "Verso il referendum. Le ragioni del Sì e del No"

INTERVISTA | - Roma - 18:37 Durata: 3 min 53 sec
A cura di Pantheon
"Interviste di Fabio Federico a margine del convegno "Verso il referendum. Le ragioni del Sì e del No"" con Roberto Borgogno (professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'), Francesco Salerno (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati del Lazio).

L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:37.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Referendum.

La registrazione video ha una durata di 3 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
