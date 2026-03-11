CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Interviste di Fabio Federico a margine del convegno "Verso il referendum. Le ragioni del Sì e del No"" con Roberto Borgogno (professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'), Francesco Salerno (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati del Lazio).
L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:37.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Referendum.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 18:37.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Referendum.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci