2ª Commissione Giustizia del Senato

12 Marzo 2026
Audizioni sui ddl 1397 e 1434 (Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento)
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Scheda a cura di Luciana Bruno