Intervengono: Peppe De Cristofaro (senatore AVS), Ilaria Cucchi (senatrice AVS), Antonello Ciervo (Giuristi Democratici), Marica Di Pierri (A Sud / In Difesa Di), Luca Blasi (Rete No Kings), Guy Davidi (regista e attivista), Gianluca Peciola.
Convegno "Assalto alla Costituzione. Presentazione del dossier dei giuristi democratici sul DL sicurezza n. 23/2026", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 12:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 57 minuti.
Il … contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
