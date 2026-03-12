12 MAR 2026
dibattiti

Assalto alla Costituzione. Presentazione del dossier dei giuristi democratici sul DL sicurezza n. 23/2026

CONVEGNO | - Roma - 12:00 Durata: 57 min 13 sec
A cura di Carmine Corvino
Player
Promossa su iniziativa del senatore Peppe De Cristofaro.

Intervengono: Peppe De Cristofaro (senatore AVS), Ilaria Cucchi (senatrice AVS), Antonello Ciervo (Giuristi Democratici), Marica Di Pierri (A Sud / In Difesa Di), Luca Blasi (Rete No Kings), Guy Davidi (regista e attivista), Gianluca Peciola.

Convegno "Assalto alla Costituzione. Presentazione del dossier dei giuristi democratici sul DL sicurezza n. 23/2026", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 12:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 57 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Proposto diciamo grazie ad un'ombra
A tutti agli interlocutori che sono qui in particolare ovviamente ai Giuristi Democratici
Tra poco nascerà la parola
Ad Antonello serbo che darà una illustrazione di questo dossier pensato giustamente interpretato così che viene definito secondo me correttamente al salto alla Costituzione disegna anche spiega
Il contenuto e i punti più controversi definiamoli così del futuro Decreto Sicurezza peraltro arriva in questi giorni come sapete all'esame delle Camere
Io dico soltanto qualche davvero la bellissima parola introduzione semplicemente nell'appunto ringraziare gli interlocutori il voleva sottolineare che considero questa iniziativa molto opportuna
Perché mi pare di poter dire e aumentano in maniera anche molto significativa da parte di tutti quanti noi elementi di preoccupazione attorno a quello che sta accadendo a tre anni a questa parte assistiamo a una serie di provvedimenti del governo questo non è certamente il primo che vanno nella direzione molto precisa di restringere purtroppo di spazi democratici e in qualche modo di modificare il gradisce gli assetti costituzionali così come li abbiamo conosciuti
Questa cosa avviene nel momento in cui vengono presentate come ben sapete perché una di queste è sottoposto al voto dei cittadini fra dieci giorni riforme costituzionali che vanno nella stessa direzione
Quello della magistratura ma anche quella del premierato e la stessa autonomia differenziata che pure non è una riforma costituzionale nel modo peggiore nell'attuare la riforma del due mila e uno
Che sono purtroppo almeno dal mio punto di vista ma sono certo di dire una cosa condivisa un vero e proprio attacco a quel principio car Ordine su cui si fonda il nostro ordinamento su cui si fonda un ordinamento democratico che è quello della separazione dei poteri cioè a dire secondo la quale il potere esecutivo il potere legislativo e il potere giudiziario debbano essere equilibrati nessuno dei tre debba prendere il sopravvento sull'altro e esattamente l'architrave attorno alla quale i padri costituenti vollero giustamente disegnare la nostra Costituzione le difficoltà diciamo così della nostra costituzione sono state relative nel corso di questi anni alla sua purtroppo scarsa attuazione ma non certo alla sua architettura invece era evidentemente assolutamente rispondente alle esigenze per altri reati costituente quando lo scrissero non dimenticano di essere usciti da vent'anni dittature quindi furono attentissimi naturalmente
A costruire meccanismo di grande equilibrio
Ebbene io ho la sensazione ma qualcosa in più francamente la sensazione che siamo dinanzi a questo punto siamo dinanzi a un salto di qualità anche rispetto a quello che è successo negli ultimi decenni Cerro dal tentativo di stravolgere questo elemento e di stravolgere questo nodo centrale che riguarda per l'appunto la separazione dei poteri il pacchetto sicurezza Decreto Sicurezza si iscrive pienamente dentro questo disegno
E lo spiegherà Antonello ma mi pare risponda a una logica che io penso vada contestate in radice a una logica che viene presentata come emerge anziane quando peraltro invece tutti i dati
Ci dicono come negli ultimi anni negli ultimi decenni il reati siano significativamente diminuiti nel nostro Paese apparteneva all'omicidio ma non soltanto l'omicidio e quindi questo approccio emergenziale
In realtà dettato semplicemente da una precisa scelta politica
E io penso il finisco su questo che su questi argomenti non si debba stare sulla difensiva che purtroppo è anche un po'un limite se posso dire spesso delle forze democratiche delle forze progressiste
E bisogna invece avere il coraggio di rompere questa narrazione dispiegare come questa narrazione sia funzionale invece a un tentativo di restringimento degli spazi democratici
Ero un pari quindi questo meccanismo che io credo nel corso di questi mesi di questi ultimi anni sta per l'appunto producendo un danno politico ma anche culturale molto molto significative in questo Paese cosa gli aspetti più di merito
Interverranno gli altri su come per esempio venne radicalmente mise in discussione il principio di tassatività siccome venga introdotto un criterio di discrezionalità su cui giustamente il dossier
Molto si esprime che io penso rappresenta un pericolo molto serio e quindi davvero sono molto Felice della possibilità di aprire questa discussione stamattina lasciare subito la parola al campanello e poi via via gli altri tre
Grazie grazie senatore De Cristofaro i ringraziamenti sono da parte dei giuristi democratici dico qui oggi rappresento a al gruppo di sinistra italiana Vs al Senato che ha recitato la possibilità di presentare questo dossier un dossier che diciamo così vuole avere un'utilità pratica nell'immediato anche ai fini come dire di contrastare nei lavori parlamentari dando per quello che è possibile degli strumenti più specifici tecnico-giuridici
Ai parlamentari dell'opposizione per provare quanto meno a fare ostruzionismo in questa fase di conversione del decreto legge che appunto vedrà la sua conversione proprio il Senato io faccio veramente due battute generali
La prima è chiaramente che questo decreto legge il punto di arrivo di una lunga stagione repressive autoritaria che greche diciamo sì caratterizza questa intera legislatura a partire da cosiddetto decreto
Riparti poi ricorderete tutti quanti la vicenda del precedente decreto legge sicurezza che era un disegno di legge governativo che dalla sera alla mattina
Dopo addirittura l'approvazione di uno dei due rami del Parlamento si è trasformato in un decreto legge questo per dire appunto come evidenziava il senatore De Cristofaro che qui
Di ragioni emergenziali per far fronte a questa crisi questo dell'ordine pubblico e la sicurezza in questo Paese sono tutte politica
Lo erano per il precedente ddl decreto legge sicurezza lo sono anche per questo se solo consideriamo ad esempio che il Consiglio dei ministri ha approvato il testo il cinque febbraio
E ed è andato il testo in gazzetta ufficiale il ventiquattro febbraio cioè diciannove giorni dopo se c'è un'emergenza quell'emergenza sta nell'arco delle prime quarantotto ore non nell'arco dei primi trent'shore vizi successive all'approvazione del del testo
E davvero l'ultima battuta per passo subito dalla senatrice punto io penso che questo all'ennesimo tassello che deve essere letto in con testo della deriva autoritaria che è in atto siamo di fronte indubbiamente a un momento di crisi democratica non soltanto nel nostro Paese la più generali d'Europa e cosa deve dire anche
Il mondo in Occidente visto anche il contesto di guerra all'interno di qua del quale le democrazie occidentali operano
E la nostra valutazione come giuristi democratici che fu quando si ha un momento di crisi diciamo così del sistema democratico quando si assiste ad una evidente
E riduzione del perimetro di agibilità delle lotte dei dei conflitti sociali ma anche il dibattito pubblico e parlamentare mi sento di di dire alla crisi democratica si risponde
Con maggiore democrazia e quindi questa è la fase in cui noi dobbiamo in qualche modo come giuristi democratici ma non soltanto come giuristi democratici da qui la volontà di allargare questo dibattito sul nostro dossier ad altre realtà che sono molto attive in questa fase sul tema dell'ordine pubblico e la sicurezza dobbiamo in qualche modo esperire tutte le strade possibili per porre un freno un argine a questa deriva autoritaria
E tutte queste strade tutti questi strumenti sono Laura lavori parlamentari lavoro dell'opposizione la piazza la manifestazione soprattutto quando la piazza la ma egli manifestazioni di piazza per criminalizzare come fa questo decreto legge sicurezza il voto perché noi abbiamo anche la possibilità adesso il prossimo ventidue ventitré marzo
Di far valere il nostro non nei confronti del governo Mellone non soltanto su una pessima riforma costituzionale ma anche più in generale rispetto alle politiche di riduzione degli spazi democratici che il Governo bidoni sta ponendo Nesta
Io vi ringrazio ancora per l'opportunità e lo spazio che ci avete dato il passo subito la parola la senatrice Ilaria Cucchi
Se voi io veramente
Brevissimamente per un saluto perché lo spazio giusto che oggi venga lasciato a voi voglio intanto ringraziare enormemente i giuristi democratici per questo dossier questo lavoro estremamente prezioso purtroppo sappiamo benissimo
I tempi che stiamo vivendo questo non da oggi questo ormai da quasi quattro anni vediamo vediamo utilizzare sempre gli stessi metodi io dico che in realtà si creano problemi anche quando non esistono per distogliere l'attenzione da quelli che sono i problemi veri dei cittadini e in questo momento i cittadini si trovano a confrontarsi con una crisi enorme e anche nelle cose che più banali che da un best contate anche semplicemente per fare la benzina la benzina da una settimana a questa parte aumentarle altissimo questi sono problemi veri dei cittadini è pure si pongono questi temi legati alla sicurezza come l'emergenza io credo che l'emergenza siano ben altre e e soprattutto mi preoccupo perché il modus operandi per il modo in cui vediamo agire questa maggioranza questo governo e fin dall'inizio di questa legislatura l'abbiamo visto con ha il primo decreto sicurezza e poi con questi un decreto e un DDL come dire quello che esce dalla porta lo facciamo rientrare dalla finestra come se i cittadini possano stupiti i cittadini io credo che stiano capendo molto bene sulla propria pelle
E la situazione che loro stessi stanno vivendo e vivranno e quindi sono convinta che le nostre parole non rimarranno nel vuoto e la dimostrazione sono setta
E la vedremo con una con il referendum
Grazie
Valore
Manicardi vede
Grazie alla buona buon buon giorno tutte tutte grazie per avermi invitata ad interventi Rea questo dibattito particolarmente importante perché tra i tanti che facciamo su questo tema
Si trova appunto in un'altra sede istituzionale quindi intanto grazie prima di tutto il senatore De Cristofaro la senatrice Maria Cocchi
E poi giuristi democratici che oltre a lavorare molto sul piano dell'analisi è un formidabile alleato in questa fase anche per tutto ciò che riguarda poi il piano della protezione del supporto legale
La mia organizzazione al Sud è una delle più di venti organizzazioni
Che integrano una rete indifesa di una rete che da dieci anni si occupa di protezione dei difensori dei diritti umani
In realtà nasce per proteggere attivisti internazionali in processi dire location in Italia quindi provenienti da regimi o comunque da democrazie limitate si trova poi negli ultimi anni
A dover cambiare il suo focus a lavorare invece alla protezione degli attivisti delle organizzazioni del nostro Paese
E siamo consapevoli che quello in atto è un percorso avviato da tempo lo citava
Antonello cervo innanzitutto decreto Repin decreto e qua ti visti che Hutter nettizzata ho proprio una firma una una particolare tipologia di attivisti quelli ambientali e climatici delegittimando una pratica ampiamente diffusa gloriosa e che ha portato tante vittorie come la disobbedienza civile non violenta il decreto già citato dell'anno scorso che comunque ha fatto un passaggio stereo e c'è oltre a istituire quattordici nuovi reati ha scelto alcuni settori particolarmente vulnerabili
Punto di vista sociale quindi uno sa discriminatorio del diritto penale guardando ai migranti agli occupanti
Quindi al movimento Finisterre il diritto all'abitare guardando ai detenuti guardando alle donne Rom e Sinti quindi un utilizzo del diritto penale effettivamente proprio su base discriminatoria
Quello di cui discutiamo oggi fa un ulteriore passo avanti perché il nuovo pacchetto sicurezza di fatto passa da un utilizzo di misure repressive a uno stato di polizia avere proprio quindi istituendo una dinamica di zone rosse istituendo
Un fermo preventivo che in qualche modo viene sottratto all'autorità giudiziaria quindi è un passo molto preoccupante visto da una prospettiva di movimento c'è poi il la legge Romeo sull'antisemitismo che istituisce di fatto un reato di opinione quindi siamo di fronte come dice anche l'introduzione del del del report che presentiamo oggi a un disegno eversivo che comunque abbiamo il diritto e il dovere e di fermare clini quello che volevo aggiungere è un po'invece la parte costruttiva di questo discorso c'è la reazione la società civile una reazione che ha diverse forme la forma de di una convergenza che va verso mobilitazioni massive di cui parlerà sicuramente di più e meglio di me Luca Blasi che mi seguirà ma anche quella di provare così io degli strumenti quindi all'interno
Del del della rete indifesa di ma allargando anche ad altre strutture è nato un Hub di protezione una brief protezione che è in Maggi nato proprio come uno strumento un programma di lungo periodo
Che fa formazione per attivisti attivisti organizzazioni giornalisti tutti coloro che si trovano a subire episodi di criminalizzazione repressione delegittimazione e che fornisce il supporto necessario quindi non certo supporto legale supporto psicosociale
Supporto contro la sorveglianza digitale che un altro problema enorme di cui forse dovremmo parlare più approfonditamente e non è un caso emette un po'una risposta anche a questo che l'Italia negli ultimi anni sia stata declassata in tutte le statistiche delle degli osservatori delle organizzazioni
Che valutano la salute della democrazia questo è accaduto con il Democracy Index è accaduto con le classifiche sulla libertà di stampa e da ultimo il silicosi monitor che nel la fine del due mila venticinque ha declassato il nostro Paese da democrazia limitata ostruita portandoci di fatto lo stesso livello per l'Ungheria di Orban quindi chiaramente non siamo ancora proprio a quel punto ma è molto importante cogliere segni precoci Paul precoci senior ma i manifesti di questo processo
E l'ultimo elemento è l'importanza di costruire delle alleanze che guardino che mettano assieme i diversi pezzi il piano legislativo il piano appunto legale anche le strategie legali che si stanno mettendo in campo provano smontare attraverso il ricorso al potere giudiziario alcuni di questi attacchi e poi cercano istituzionali quindi essere qui e cominciare anche a ragionare di come un'azione istituzionale guardando alla prossima legislatura allargando il più possibile a posto smontare anche da questo punto di vista pezzo per pezzo gli attacchi che ci troviamo in questo momento a parare e davvero molto importante qui
Ringrazio tutti a tutti andiamo avanti
Scusate il deposita intanto grazie grazie attento
E a proposito di modus operandi io volevo dire una rappresenta una cosa siccome quando si discuteva in Commissioni congiunte prima e seconda del precedente pacchetto sicurezza se così si può chiamare
E abbiamo fatto un gran numero di audizioni
E tutti gli auditi ci sono venuti a raccontare in buona sostanza tutti veramente tutti a partire dai giuristi
Che quegli articoli e qui il pacchetto non solo era inutile sarebbe stato e a dannoso e oltretutto sarebbe stato poi inapplicabile nelle aule di giustizia e siccome poi questo si è verificato e siccome i giudici non sono insomma non c'è stata poi nessuna
Sentenza di condanna
E perché i giudici non potevano applicare
Quella decreto questa volta l'ho visto bene di ridurre il numero delle audizioni per non correre rischi hanno abolito hanno scippato intanto il il pacchetto alla commissione Giustizia è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali e basta e diciamo le audizioni si sono ridotte a sei sei auditi per tutte le opposizioni così almeno abbiamo risolto il problema di chi ci viene a dire
E il lavoro del governo e del tutto sbagliato
Da questo a spese dei cittadini
Grazie senatrice Gucci posso confermare quanto ha detto il lei ha detto anche perché penso che tra quei sei c'eravamo Puteaux io educa Blasi a cui adesso passo la parola e lo ringrazio di essere qui Luca rappresenta in questa sede la rete Nothing is che sta sta costruendo una manifestazione importantissimo il prossimo ventotto marzo penso che ci parlerà di questa grazie intanto appunto e tutti per questa occasione al poliziesca alleanza
Vedi sinistra sinistra io italiana i senatori enzimatici i più alti gli ospiti intanto Giuristi Democratici insomma come diceva
Prima Marika oltre a essere un partner anche un passo fondamentale del tutto il percorso di movimento che ha colpito le mobilitazioni
Che nella fase precedente perché ricordiamolo i Dl sicurezza hanno conosciuto delle piazze con centinaia di migliaia di persone
Che il governo non ha assolutamente ascoltato e a cui ha risposto può invece esautorando il parlamento e i passaggi democratici necessarie su delle G così fondamentali che riguardano la libertà dei cittadini i i diritti umani diritti costituzionali ha preferito una derivazione di emergenza ed urgenza
Di fatto dando un segnale chiaro di come concepisce la democrazia non ci sono emergenze del Paese atte a giustificare una sorta repressiva così profonda ricevere reati commentano sono i dati che loro dove vengono reati le morti sul lavoro e i femminicidi
E e questo credo che sia un elemento di riduzione importante proprio mentre l'emergenza per il governo e il fatto che milioni di cittadini e cittadine non sono molta di altra parte mentre succedeva il genocidio in Palestina mentre continua il genocidio parziali ripetiamolo mentre continua il genocidio in Palestina
Aggravato ancora di più dalla crisi che ora si sta sviluppando in Libano con il nuovo fronte sedato insomma dopo l'attacco scellerato all'Iran
Il ventisette e il ventotto marzo a Roma arriva il vento di Minneapolis arriva e quello che praticamente sarà una grande marcia globale contro i re e le loro guerre che poteva stanziamento la marcia globale popolare contro il sionismo
Quel giorno non sarà in casa solo Roma sarà in piazza Londra che già da diversi mesi è lanciato anche lì un concerto che si chiama Together una manifestazione lanciavano diversi gruppi
Musicali come chimica per fonte indizi Brega Nino che hanno chiamato a raccolta i movimenti antirazzisti anti su manifesti
Inglesi scozzesi e irlandesi a fare a Londra in una grande manifestazione in un grande happening e noi faremo lo lo stesso nello stesso tempo in occhi INPS gli Stati Uniti hanno deciso di marciare in tutti gli Stati federali contro
Scontro quello Kamps e tram perché la somministrazione sta scatenando contro il popolo americano la sorgente sua quello che abbiamo visto a Minneapolis le esecuzioni delle strade i bambini usati come esche
Per per in qualche modo a restare i genitori io dico anch'io che l'ho letto alcuni magistrati in tv metodi che non vengono usati neanche da prendere i latitanti di mafia
Penso che sia importante che questa cosa ce l'ha sulla ricordiamo e abbiamo avuto cominciare questa due giorni con un con certo perché pensiamo che dal Governo più di qualcuno proverà a creare allarme su questa manifestazione lo sono già fa dicendo sbagliano perché questa è una marcia enorme
Che ha scelto la cifra della quantità per parlare dei propri obiettivi ed errori risultati e lo comincia con me lo cominciamo con un concerto che non è un concerto solamente di gruppi militanti che ci sono quelli della storia anche del dell'underground italiano ma ci sono anche di dito nella piaga Daniele Silvestri rancore
E tantissimi altri lupi sono che potete trovare sud i soci alle e questo a significare che c'è uno spazio ampio culturale artistico
Che ha voglia di dire la propria e di appoggiare questo movimento e vedremo se la Meloni così anche loro dei nemici come dice che sono chiunque scende in piazza
Il manifesto insomma ce lo dicesse la terza classificata a Sanremo è diventata immediatamente una nemica del popolo in italiano perché appoggia questa piazza credo che hanno paura delle persone che non si arrendono e conservando mentre prova da questi decreti è evidente che il Governo ha deciso di incrinare il piano democratico complessivo è quello che abbiamo già detto mille volte lo fa attraverso appunto le sì l'estrapolazione degli organi competenti ad amministrare la giustizia non sempre più poteri indie indiscriminati di polizia il fermo preventivo di dodici ore pericoloso altre cose particolari che in un paese che venticinque anni fa è stato condannato per la per la sospensione dei diritti umani durante il G8 di Genova Guetta quello che abbiamo visto a Santa Maria Capua Vetere l'abbiamo visto da quelle che sono le storie di dei Stefano Cucchi de Aldovrandi e di tutte le decine e centinaia di persone che hanno subito abusi di polizia questo quesito troppo spesso senza venir giù
Giù giù tizia è pericoloso perché sappiamo che quando poi si dà in qualche modo questo tipo dissidi di segnali dal dal governo c'è qualcuno che assume una postura differente e può far male nelle strade e nelle piazze nelle e le nostre città e niente di tutto ciò ha a che fare con la sicurezza a che fare con il controllo con un'idea sbagliata di governo che pensa che la che governare suicida col comandare
Noi siamo pronti a non solo impegnarci per il no al referendum che questo è anche un obiettivo dichiarato della King criteri mono questo passaggio tattico strategico fondamentale
Ma anche il fatto che Roma siamo convinti sarà invasa da centinaia di migliaia di manifestanti che in qualche modo gran una cosa molto semplice anche i pedoni possono fare lo scacco al re
Grazie Luca mi mi ha fatto venire in mente una cosa che mi è successa sabato il il ragionamento di Luca stava o facendo alla funivia un dibattito referendario per le ragioni del no
E all'inizio prima che cominciassimo ci siamo ritrovati quattro questo Dini in borghese con tanto di macchina in borghese davanti all'ingresso della sala in cui stavamo facendo questo dibattito
E alla mia domanda la mia richiesta di chiarimenti come mai condire fosse così a in attenzionato un semplice dibattito referendario in un luogo pubblico
La risposta è stata l'aria è cambiata adesso dal decreto legge sicurezza lo dico perché mi faceva venire in mente questa cosa Luca tale tante norme liberticide c'è la cosiddetta perquisizione sul posto
Che una norma che era stata introdotta nel nostro ordinamento durante il sequestro di Aldo Modo col decreto Cossiga per un periodo di tempo limitato finalizzato a trovare il covo delle BR e che poi era decaduto era venuto meno
Questa perquisizione sul posto che legittimava evidentemente i nostri amici della di cui sa essere presenti ed eventualmente intervenire
Prevede che anche una semplice persona segnalata all'autorità di pubblica sicurezza segnalata quindi lo sotto indagine non sotto processo noni
Non
Condannata
Può essere oggetto di perquisizione sul posto in un luogo pubblico ma anche in un luogo aperto al pubblico c'è una sede di associazioni in una sede di partito al cinema orticaria
Posso subito la parola a di dal PD spero di aver detto banale legislative nostra nessuna
G e qui con noi anche perché questa sera alla Città dell'altra economia a Roma all'interno di un evento organizzato da Vs Roma Roma città per la pace beh ci sarà appunto l'avrei la proiezione del suo ultimo film e siamo contenti che se economiche oggi
Anch'io Ramacci pensare cari atterra in Castiglia inediti
Solo a me ne fai tre di chiedercelo show Renaissance ucciso da un mago Acton forte il sabato Israele nella tradizione avversa
Quindi grazie per avermi qui persi e per avermi invitato io stasera sono state imitato per presentare il film in assenza cui ho lavorato per dieci anni
Il film parla dei servizio militare israeliano e dell'ubicazione
Obbligatorietà DS ex o propria inoltre fluidi sfornare anche viceversa un è frequente Women's nessuno
Tre anni per uomini e due anni per le donne
Dorme lui sensuale quale quanto mette insomma anni il ciclo storico avendo letto i soci servizi soggetti nessuno
E c'erano molti motivi per cui io volevo fare questo film ma soprattutto per parlare dell'arbitro militarizzazione della società in Israele verrà gonfiore fissa in sodalizio in cui di sostengono alla fine sui
Io invece sui tavoli mi piacerebbe adesso condividere Conte con voi alcuni punti che sono di interesse per l'Italia e per l'Europa
Un Guidoni tu o Penocchio uguali e Cantù inizio nelle tonalità disordine dell'isola Fund fra scritti del risente di usufruirne dietro l'Islam
Più antico scusi mi ha detto che se ne stesse in due non dobbiamo parlare del perché
Un Paese abbia bisogno di e il servizio militare questo non è il tema c'è questo dato
De qua scene nel fare adesso un guanto avendo nel teorema o Pipola Ende position uguale denaro Blythe Studium elettori SR
Il il tema è che il il come viene fatto il servizio militare il tema il come tiene fatte e l'obbligatorietà e perché le persone devono farlo
Lo de facto a te apri Israele excludendum insomma innovativi Stream legge insomma il no reciso listini e non le permisero
Solo previsione all'inizio giù nelle c'era il signor Peters
E nessun progetto educativo
Dentro e mensa soffro Impact on how
Suona il Spain di linguine avversa investiti
E il il punto è che impatto sociale che questo servizio militare a all'interno della società israeliana questa è la cosa di cui vorrei parlare pur fu il successo
Il sabato me letterari Geraldine Brooks sua successore verso in escandescenze became socio forme Iannetti su scontro gli legge che esce non sussistono
Di risolvere odioso conoscete e aprì due sedicenni siccome non medico e nessuno va in fumo in aula in tasca nasce vedesse vicende attaccante riescono Mac rigori induce l'uomo sta il rovescio
Il fatto è che il il il il processo di mille teorizzazione parte nelle scuole quando la società quando quando ai israeliani sono ancora bambini quindi tutto le decisioni che verranno prese poi dopo sono stati è sostanzialmente sono un seguito di questa educazione che parte
Che parte quando i la società e ancora proprio in uno stato insomma di bambino
Esigue insomma Now buio Sansonetti guida anni il punto tutte ecco Goddess Hitchens abbozzi fine insitutions su ENI Sai
A no chioschi fine McKean Phyllis questa listini entrambi morti in periferia
Penso e di gol studio Small Edo del sedici mollare e lui ha parlato descritta si attinge flex Belletti piccola seguirà José in Only One Sector tu dottrina finora intuitus
E e qui aggiunge dicendo che in questo momento la Società italiana incapace di prendere delle decisioni anche semplici
Perché sono e come un lavaggio del cervello che è stato fatto fin da quando sono piccoli e quindi non si tratta di parlare di pace e di guerra non hanno gli strumenti per scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato in che direzione andare
E nascosto Back to the giù the Holding fissa ho letto ottenuti urgenza studiosi interpellò massimi risente o del tuo sortisca degli utenti dis no legge se e scontri di S.p.A. entro Maurras sonetti una hanno Edipo
Mia non tu Kew follow-up ministri due non rottura sei sempre tre per la
E ovviamente è ovviamente è venuta meno la capacità di utilizzare l'ha detto Mattia come strumento per risolvere i conflitti perché proprio manca il salto tools dice manca proprio il la la diciamo al quel quegli attrezzi quel quindi attrezzi che permettono una società di maturare da vere la possibilità di scegliere
So quest'auto opening a oltre inciso esula da tutti occhio Passion of Palestine vispa beninteso non mai noleggi TAC Ovidio rotto a quella chiusa dispone insiste
Questo dove ritrovare energiche i cent'how Empoli tinti dance più notte ella o mele terrorizzato io stupende cioè chi in tuo padre Institutions
Quindi senza entrare nel discorso conflitti del conflitto palestinese però io vorrei chiarire quante importante innanzitutto parlare della dell'istruzione dell'educazione e quant'è importante non fare ente
Rare all'interno delle scuole quei valuti i militari che invece
Sono entrati nella società israeliana e e ci sono parole sue cui pure dovranno dunque Albin foraggere tipo le sono soprattutto un occhio spicco sul tetto
E così Melilli e mezzo gli occhi a parassiti su Bihac
Tengo una persona in Texas sedicenne
Formula unto Scherzo Sturzo sperava
Però leggere un buffo sorte e non è una questione ideologica e che proprio questa militarizzazione ti impedisce di pensare con la tua testa e quindi di scegliere
Dica e di crescere come persona come essere umano e con dei valori diverso sì
Dice sì solari Sansonetti ormai no avverte
Tv
Storia uova e nel suo alle sino Gesù in ogni stupri saranno guai evidente OUA Sky nobilmente scienza disco entro il circo
Il sette tante cose sedici anni e se dopo le quattro iter Vetrella suor diciannove rioccupazione Jarrod Tebow Floris Melis
E sulle isole Soru e ai deve fare queste isole edizione flash
Dei fiori del suo ex tra ammesso sovente si cioè i Chinook muore Beckham
Che a giugno e nel becco rosso che aspetta l'opposizione of
Cioè non c'è più neanche la possibilità di farsi delle domande sulla guerra è una guerra
Giusta anche se esiste dal concerto verrà qui giusta che tipo di obiettivi ci siamo dati
Qual è l'obiettivo finale non non si mette in discussione più nulla quando si parla di esercito perché l'intesa certo e il e l'istruzione militare talmente parte della Società istriana che la guerra diventa una una cosa che può succedere non si mette più in discussione se è giusto o sbagliato
Una possibilità
Di ad aziende dai Once esponente sconoscendo somme donate in merito alle sue scendesse tempo studi di noleggi del per professione
Se e di un manuale tanti Sinatra ventotto bottiglie Maniglio manuali CTC USA dessimo Steaua ictu vuoi fare bene
Un'altra cosa che ho su cui mi sono focalizzato sul nel film qui non si parla mai abbastanza e il diritto di ogni persona a non subire violenza
Esistente vernice dei neri parte degli European Khan preso da Ariel Techint e c'è un punto il consiglio del del ruolo dei ho respinto tu vuol doc atti d'ingenti mettendo una canzone Something devono atto Powers tre due due devono Abi e imbottiture ampi cosa biberon entro e non oltre o di tutto il suo smaccata
Endesa se ne importa un finto questa due assessori Free Choice represso ammasso dubbi sense of Orso agli organi e costano pesce
Quindi anche nel suo caso prestante la possibilità di dire di no al servizio militare o di dire che l'ansia d'accordo
Perché non è in linea con i propri valori morali personali questa è una violenza il fatto di dover per forza seguire valori di una di una Società quando non si condividono per nulla
E al suo andando Medea l'eroe come Anton Santo sopra otto dimostrarono romantici a Matrix la regina
Un po'qualcosa in pascoli stato che c'è una proposta di legge o comunque una legge sull'antisemitismo gite per commentare se fossi
Fu mia se ne dispone l'Euclide Solaris i suoi lì Sansonetti dipinti Alibaba Ando inetto Vojislav dunque Canaj dietro con Scola che tenta
è vero sponsor Tifu sfuma il francese francamente io sono istriana appunto critico il Governo israeliano ma lo faccio con amore lo facciano ancora amore perché voglio che la verso città israeliana maturi ai migliori
Per una foto la migliore per i miei amici per la mia famiglia e le persone che che hanno suddivisi loro oltre alla Bindi soci le lingue Wodoo ai quali Now
A botte antisemiti Ende coprono tantissime Fighting richieste anche se metti esempi allora quello dei è di ente tenente chiens ni
E che anzi ormai francescana chiazze al primo anno Wall Street Shakers realmente più ebbero Sansonetti
Suoi da un look diverso Losers prove Signorelli soffocate se capisco Melis dello spoglio secco espressa effetto non smentisce né sull'altro White vengo smentito
Pur quindi sono Ernest Murmansk Disorder forse su conobbe in altre forme no mi
Quindi quando sento che ci sono queste leggi che che esistono no che vengono fatte sotto diciamo la copertura di volere difendere il Governo israeliano e il Governo estraniare eccetera io vi dico che questo tipo di legge vanno esattamente nella direzione opposta questi Go leggi non mi proteggeranno non proteggeranno i nemici ma sono parte per proteggere una specifica categoria di persone che sono quelle più estremiste di destra quindi movimenti super sionisti eccetera ma non sicuramente la società israeliana verso Complesso e non aiuteranno assolutamente migliorare la società speriamo
Ottantotto trattazioni sorelle Bullets Europe quel bracciale auto lesioni rotto a espulso ormai la F Newpress piccole società intanto il fare is dei
Ex Israeli Bing dove gli euro weird so Ernest Movement a sedere sulla no
Tessile Inc a studi di francese del no
No Lecter
Quelle Connect più gradevoli populismi e purezza suddivisi lo sa cui bibite a Magenta
Fu maestro di tutti come israeliano che vive in Europa che ha un figlio in Europa io vi dico che queste leggi vanno nella direzione contraria mi metteranno in difficoltà mi metteranno a rischio
Non mi trote Gerardo perché non si mi metteranno sotto una sport laicismo sotto una luce per cui io sarò accomunato quel tipo di decisioni che non sono le mie e in ogni caso sarò rischio per per colpa proprio di leggi che tentano di proteggere che vogliono che fanno finta di proteggere in realtà e gli israeliani ma che sono assolutamente negative per tutti gli ebrei che tipo non solo israeliani mai gli ebrei che vivono in Europa
Del resto sesto corsi esiste questo rischio
Grazie che ai e passo subito la parola perché siamo in chiusura Gianluca Peciola conosciamo qualche minuto naturalmente per qualche eventuale intervento va bene
A quanto testimoniato oggi cd racconta dell'importanza
Di di questo dossier dell'iniziativa che giuristi democratici hanno messo in essere
Insieme a al gruppo alleanza di sinistra del Senato ha senatore Peppe De Cristofaro la senatrice era Cucchi relatori alle relatrici penso che il dossier racconta in maniera plastica quella che all'operazione
Autoritaria
Racconta anche di un impianto abbastanza tradizionale di costruzione del processo autoritario e cioè l'invenzione del nemico interno ed esterno
La costruzione di un profilo di pericolosità pubblica di alcuni soggetti che sono i giovani sono i migranti sono gli oppositori
Sociali la costruzione dell'allarme in base a racconti costruiti senza prove oggettive grosso sono Fecchio news Corrado
L'alleanza della stampa e dei social anche questi pilotati e manovrati
Ad arte te di conseguenza la costruzione di un diritto speciale di una legislazione securitaria ad una legislazione emergenziale
Io penso che questo sia il punto esatto dello scatto diversivo che questo nostro sistema questa Repubblica compiuto con il pacchetto sicurezza non è un dossier che critica se ho capito bene
L'impianto per principi vagamente
Antidemocratici ma racconta punto per punto un attacco sostanziale alla Costituzione soprattutto intorno ai temi della libertà di manifestare il dissenso
Della libertà di aggregazione della libertà di movimento dell'uso dello spazio pubblico sono i temi su cui si costruisce il rapporto democratico tra società ed istituzioni soprattutto la impossibilità di esercitare il diritto all'aggregazione pubblica per soggette qui c'è anche un altro punto che la violazione dell'articolo ventisette della Della nostra costituzione cioè la possibilità di inserirsi socialmente da parte di persone che hanno
Commesso
Dei reati e qui invece un'etichetta amento perenne del soggetto che passa dentro il sistema penale detto sistema giudiziario dentro il sistema difensivo come soggetti che sono nemici della Società come soggetti che sono potenzialmente impossibilità dell'esercizio
Della parola all'esercizio dell'aggregazione Varese all'esercizio
Della manifestazione pubblica e politica
è chiaro che questo processo va a finire da qualche parte
Io penso che vada a finire dentro a restrizione ulteriore
Delle libertà democratiche che la destra inizierà un con una concorrenza tra pezzi di estremismo neofascista e destra estrema all'interno del Parlamento sul corpo della democrazia
E ancora lo stiamo assistendo alla allo scatto competitivo tra abbandonarci la lega e Fratelli d'Italia ma che avverrà sui temi della emigrazione sta avvenendo sui temi dall'emigrazione avverrà
Sull'aumento delle pene detentive per gli oppositori avverrà sulla l'attacco a ai migranti avverrà sull'attacco ai corpi delle donne su questi temi ci sarà una concorrenza
Antidemocratica sul corpo della democrazia tutto questo ovviamente si associa
Ed è la conseguenza diretta di quello che è stato già deciso
In Occidente e cioè nella Paese guida perché si parlava di paese guida desta
Ma c'è un Paese guida dove sta Ripa spacciamo parte ancora di un blocco occidentale sotto guida degli Stati Uniti in quel Paese dicembre novembre è stato approvato un piano per la sicurezza nazionale
Dentro questo piano di sicurezza nazionale si dissensi disegna anche il futuro dell'Europa
Con il sostegno esplicito ai partiti patriottici è scritto esattamente questo e cioè l'obiettivo un obiettivo di destabilizzazione dell'Europa una Obiettivo di destabilizzazione
Nelle more delle democrazie occidentali o quelle che ne rimane e la costruzione di legali direttamente politici ed istituzionali tra la destra manca la destra che diventerà sempre più eversiva all'interno del del nostro Paese è chiaro che noi abbiamo un obbligo che è un obbligo costituzionale di mobilitazione abbiamo anche l'obbligo forse di lanciare un allarme democratico un'allerta democratica tutto il campo
Del delle forze della sinistra sindacali sociali dire democratiche
Abbiamo però anche la necessità di mobilitare le piazze di fare in modo che entra in campo un'altra potenza che quella la potenza civica della partecipazione pubblica e dei movimenti sociali abbiamo anche un altro obbligo che è quello di mandare a casa questo governo perché un governo che ha dentro un progetto
Autoritario e potenzialmente eversivo uno di questi passi ovviamente è qui lo del ventidue del ventitré marzo perché dopo aver indebolito e annichilito quasi un il torello un potere che quello legislativo adesso per l'esecuzione del progetto ed unitari bisogna annichilire tutti i poteri
E il potere giudiziario è un altro potere sotto la lente dei del processo autoritario in corso e quindi andare a votare vuol dire difendere l'assetto costituzionale andare votare a votare no vuol dire difendere un potere costituzionale quindi la costituzione stesse poi ovviamente è stato detto
Il rapporto stretto e vado a chiudere tra guerra
Torsione autoritaria io penso e Gadda Lidia raccontato perfettamente
Il la società si militarizzato
Il
Entrai in guerra anche quando ha la necessità di comprimere il dissenso e la possibilità di parola pubblica quello che sta succedendo in Israele è quello che noi rischiamo di vedere in tutta Europa rapporto stretto tra guerra permanente ed erosione della possibilità democratica non a caso prima di avviare questo questa guerra continua il genocidio Israele ha messo mano alla costituzione non ce lo dimentichiamo
Prima di iniziare le guerre in tutto il Medio Oriente il la destra israeliana attaccato la Costituzione è quello che sta accadendo
In in Europa ed è quello che sta che è accaduto già nel negli Stati Uniti non a caso hanno in America abbiamo il ministero della guerra non abbiamo il ministero della difesa quindi
Avremo anche un altro appuntamento per difendere la democrazia e la Costituzione che la grande manifestazione del ventotto marzo contro un ovile grazie
Grazie a Gianluca Peciola e abbiamo ancora qualche minuto quindi se ci sono domande
Grazie dicevo incenso bed
Fatto con gli altri avvocato Acerbo volevo chiedere se avete analizzato anche il l'arresto differito l'evoluzione l'arresto differito anche per le lesioni lievi perché credo che questo diciamo non so se sbaglio ancora non ho letto il vostro dossier però credo che possa creare una specie di corto circuito col fatto che le lesioni lievi non prevedono l'arresto in flagranza
Mentre verso prevedono l'arresto differito mitra Leanza tempo e quindi volevo capire un attimo se avevate fatto quest'analisi sempre a spiegarmela brevemente alla senatrice Cucchia senatore De Cristofaro chiedo se diamo vista diciamo questo dossier di anticostituzionalità diffusa di questo decreto secondo il giudizio dei giuristi democratici in sé e quali sono i passi per portare questo dossier queste istanze alla corte costituzionale quindi eventualmente far rivedere farli analizzare questo decreto grazie
Li aveva rapiti sinistra
è stato prima io mi
Pare abilissima mente ormai siamo di fronte a una messa a sistema della del differimento del testo e ma in maniera diciamo così compulsiva al punto tale che evidentemente ci sono delle incongruenze che poi all'atto pratico emergeranno
Così come leggiamo tutta una serie di incongruenze all'atto pratico come ad esempio se ne parla poco
Il Daspo giudiziario cioè se sei condannato per un fatto di piazza prevede una pena fino a tre anni di carcere ma poi avere una limitazione della tua libertà di circolazione di partecipare a manifestazioni fino a dieci anni
Lei capisce bene evidentemente che questa cosa non può funzionare nella pratica però il questo è il punto non c'è un salto di qualità e questo salto di qualità e talmente esponenziale che non c'è neppure il senso come diede la ragionevolezza del limite talvolta anche del pudore da parte del il Governo di inserire norme che sono chiaramente inapplicabile quando non sono inapplicabili servono chiaramente incostituzionale
E noi come Giuristi Democratici vanno soltanto uno giuristi democratici impegneremo
Così come ci impegniamo sin da subito sollevare le questioni di legittimità costituzionale su queste norme
No sulla traccia già molto brevemente come noi sappiamo
Nel senso che sono notizia di ieri pubblica sono state scritte dai giornali già nel corso delle scorse settimane
C'è stato molto probabilmente un qualche intervento del Quirinale per lo meno per mitigare alcuni degli aspetti ancora più controversi di quelli che sono rimasti come già accaduto in passato qualche diciamo così elemento sicuramente c'è stato ora è chiaro che però non si può pretendere nemmeno immaginare che possano arrivare esclusivamente dal colleghe come vivente tutti i rilievi sulle singole norme perché
è chiaro che preesiste l'attività parlamentare
Noi naturalmente mettere in campo una battaglia di opposizione molto dura con la presentazione di un numero significativo di emendamenti
Voi dovete sapere perché giusto che lo sappiate
Che i devotamente parlamentari differiscono
Per cui al Senato la possibilità che per esempio esiste alla Camera di poter fare un ostruzionismo un po'più duro diciamo così è più limitata dai regolamenti del Senato dal regolamento del Senato
Ma comunque l'abbiamo fatto nel corso dei mesi passati sul precedente decreto sicurezza ma anche vedere sulle riforme costituzionali che hanno visto in particolare la commissione o nell'esame congiunto vi prima e seconda una battaglia politica
Molto significativa secondo me delle forze di opposizione naturalmente lavoriamo per fare
Un'unica un unico pacchetto di emendamenti anche con gli altri perché di opposizione ometto di condividere con loro diciamo così la la natura del del nostro intervento di speriamo per lo meno a sono abbastanza ottimista penso che se ci riusciremo ad avere un forte coordinamento tra le forze di opposizione
Naturalmente guadagnare tempo ci serve non perché io penso che
L'opposizione parlamentare da sola in una condizione come questa con i numeri quelli che il sono quelli del sono può effettivamente frenare
O impedire un provvedimento è chiaro che si arriva a un certo punto che le mani che si alzano pure i bottoni si premono per quindi inevitabilmente diciamo così
La maggioranza decide come anche inevitabile che sia ma guadagnare tempo ci serve come ci è servito nelle altre battaglie politiche che abbiamo fatto ci serve far accendere il più possibile i riflettori
Se pensate alla stessa vicenda del
Del referendum sulla giustizia molto indicativo quello che successe nel che abbiamo fatto una battaglia durissima un'infinità di emendamenti naturalmente quindi andamenti sono serviti a far sì che per lo meno l'esame durata alcune settimane qualche mese e si potesse determinare nel corso di quel periodo di tempo una mobilitazione della società civile popolare un po'come facemmo quando abbiamo avuto a che fare col primo decreto sicurezza fatto pensionata molto positivamente secondo me da veterano ddl è stato anche il frutto ove il fatto è stato naturalmente un'iniziativa autonoma come è giusto che sia dei movimenti sociali degli attivisti ma è stato anche il frutto naturalmente per la semplice cosa che si è guadagnato un po'di tempo e quindi ovviamente avendo più tempo
è stato anche più possibile presentare la Rete e organizzare le manifestazioni quindi come ben si vede le iniziative quelle che si possono fare nell'aula parlamentare quelle che si possono fare si debbono fare
Fuori dall'aula parlamentare evidentemente si tengono tra di loro in qualche modo hanno Luna bisogno dall'altra quindi abbiamo l'assoluta necessità di riaccendere il più possibile i riflettori e l'opinione pubblica
La veste delle cosa che dovranno spiegare anche perché poi come si vede
I fatti di cronaca diciamo così hanno anche smentito alcune narrazioni balorde che venivano fatte a Rogoredo ma non solo correttissimo alcune cose che sono accadute
Dimostrano chiaramente quanto fosse
Quanto fosse
Pretestuosa diciamo così un'aberrazione
Una volta finito l'esame in commissione e quindi io penso durerà
Comunque sicuramente alcune settimane se non addirittura qualche mese vista la battaglia politica che faremo
Se arriverà Laura in aula ovviamente presenteremo una pregiudiziale di costituzionalità
Come facciamo non naturalmente sempre perché lo facciamo solo quando ci sono alcuni provvedimenti che presentano particolari rilievi di costituzionalità anche per non
Deprezzare se posso utilizzare questa espressione
Quello strumento che va riservato secondo me giustamente alle cose più serie
Naturalmente abbastanza immaginabile pensare come andrà a finire la votazione sulla pregiudiziale di costituzionalità ma anche quello però sarà un pezzo di questa battaglia naturalmente se dovesse succedere ma ovviamente ci auguriamo che delle modifiche possono intervenire in corso d'opera
Se dovesse succedere che il decreto esca dalle Aule esattamente come è entrato vedremo quali strumenti possiamo apprezzare
Certamente anche quello di un possibile ricorso alla corte costituzionale cosa da una parte non semplicissima e dall'altra purtroppo nemmeno risolutiva ti dico una cosa molto indicativa
Del giudizio che hanno le destre che il governo questo Paese nei confronti degli organismi di controllo una sentenza della Corte Costituzionale su una importante riforma intervenute
In Parlamento cioè l'autonomia differenziata c'è stata alcuni mesi fa la centoquarantadue
Sentenza che ha smontato in buona parte l'autonomia differenziata di Calderoli o per lo meno a significativamente diciamo così messo in discussione coerenti
E però come si sta vedendo in queste settimane abbastanza clamorosamente è abbastanza incredibilmente il Governo fa finta di quella sentenza non ci sia mai stata nel senso che sta portando avanti le intese per adesso suprema del balletto monopolista lo faranno anche
Sollevata eletto una volta che il sarà stata approvata la legge delega sui livelli essenziali di prestazione Sempre dargli una commissione del Senato che un po'diciamo l'epicentro di tutti questi mette in difficoltà
E questa cosa dimostra
Proprio una scarsa tolleranza alla centralità degli organismi di controllo non c'è niente da fare
Qualunque cosa abbia a che fare in questo momento con la toga sia sequestrato occasioni giudice ordinario
Sia se sia un giudice costituzionale sia la sessione giudice contabile
Si dirà se il rappresenti un membro della Corte penale internazionale qui tutte cose formula diversa all'altra viene vista come il fumo negli occhi dalla maggioranza di governo a maggioranza di governo è intollerante
A qualunque forma di controllo vale dal caso Al Masri a la magistratura contabile passando per il referendum sulla giustizia atti la Corte costituzionale
Indicativo diciamo nella situazione in cui siamo naturalmente
Non ci arrendiamo nella speranza ovviamente K col passare del tempo costante
Alle prossime elezioni cambiare la maggioranza che governa l'Italia
Grazie senatore microfono innanzitutto volevo ringraziare della presente al senatore Tino Magni era Dottoressa Francesca Ruocco la segregazione di Fini si italiana vi comunico c'è l'onorevole Francesca via terra che vorrebbe fare un intervento
Già
Buongiorno a tutti anzi ringrazio il senatore leghista apre la scena Cucchi per avere promosso questa iniziativa ovviamente legittime democratici per questo utilissimo dossier che ha un titolo evocativo molto preoccupante condivido
Quanto è stato già detto volevo solo sottolineare due questioni che già il fatto che sia stato incardinato in Commissione affari costituzionali
è preoccupante perché parliamo di dell'introduzione di nuovi reati anziché Astra incardinati ingiuste nella Commissione giustizia va in acqua frizzante si stanno auto denunciando e quindi la pregiudiziale è assolutamente è pertinente potrebbe vorrei sottolineare come questi decreti arrivano sempre dopo degli episodi quasi come se fossero della norma tampone per intervenire su casi specifici lavora con vista all'inizio col decreto del rap l'abbiamo visto con gli altri pacchetti sicurezza
In questo caso hanno in fretta e furia approvato un disegno di legge è un decreto legge sulla sicurezza subito dopo le manifestazioni di Torino opera Askatasuna anche dichiarando l'urgenza di far esaminare alle Camere di fatto sono stati trasmessi con grande ritardo o meglio è stato trasmesso il decreto-legge del disegno diverge abbiamo partono le tracce tra l'altro andiamo provocatoriamente ha fatto un question-time Crosetto in aula ad esempio sulla questione della blocco navale lui aveva dichiarato che non era in grado di dare una risposta perché di fatto quel disegno di ragionarne è stato approvato in Consiglio dei ministri questo certifica ancora una volta la strumentalizzazione della e l'utilizzo delle delle norme che fa questo governo per appunto assaltare la nostra Costituzione per stringere in questa mossa autoritaria qualunque forma di dissenso che viene sempre ricondotta a questioni di ordine pubblico e sicurezza un'invasione di fatto le questioni sono alte
Grazie mille
Grazie all'onorevole che era credo non ci siano altri interventi altre domande quindi senso che ci possiamo scioglierli atteso che tutti

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate