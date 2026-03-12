Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

12 Marzo 2026
Audizione del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Jacopo Morrone
- 0:01:11 08:30 Jacopo Morrone (LEGA), presidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
- 0:16:19 08:31 Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
- 0:00:16 08:47 Jacopo Morrone (LEGA), presidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
- 0:02:42 08:47 Gisella Naturale (M5S), senatrice
- 0:05:24 08:50 Pietro Lorefice (M5S), senatore
- 0:02:18 08:55 Luigi Spagnolli (AUT (SVP-PATT- CB)), senatore
- 0:03:28 08:58 Stefano Vaccari (PD-IDP), deputato
- 0:00:32 09:01 Gisella Naturale (M5S), senatrice
- 0:21:46 09:02 Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
- 0:01:10 09:23 Marco Simiani (PD-IDP), deputato
- 0:01:36 09:25 Francesco Emilio Borrelli (AVS), deputato
- 0:02:32 09:26 Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
- 0:01:37 09:29 Pietro Lorefice (M5S), senatore
- 0:08:27 09:30 Ettore Prandini, presidente di Coldiretti
- 0:00:32 09:39 Jacopo Morrone (LEGA), presidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Trascrizione