Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da sars-cov-2

12 Marzo 2026
Testimonianza assistita, ai sensi dell'articolo 197-bis c.p.p., del professore Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Marco Lisei
- 0:03:13 11:00 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
- 0:19:52 11:03 Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:01:04 11:23 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
- 0:11:04 11:24 Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:07:27 11:35 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:00:06 11:42 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
- Sull'ordine dei lavori
- 0:01:18 11:42 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatrice, Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
-
- 0:00:08 11:47 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
- 0:01:15 11:47 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatrice, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:00:22 11:48 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2
- 0:14:41 11:48 Ylenia Zambito (PD-IDP), senatrice, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:14:11 12:03 Alfonso Colucci (M5S), deputato, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- 0:06:31 12:17 Simona Loizzo (LEGA), deputata, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Sull'ordine dei lavori
- 0:00:56 12:24 Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2, Commissari intervengono fuori microfono
- 0:19:41 12:25 Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Sull'ordine dei lavori
- 0:01:22 12:44 Marco Lisei (FDI), presidente della Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2, Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Commissari intervengono fuori microfono
- 0:00:01 12:46 Alice Buonguerrieri (FDI), deputata, Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Trascrizione