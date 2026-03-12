Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da sars-cov-2

12 Marzo 2026
Testimonianza assistita, ai sensi dell'articolo 197-bis c.p.p., del professore Marcello Minenna, già direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
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Scheda a cura di Luciana Bruno