Registrazione video di "Le parole di Antonio Tajani sulle dichiarazioni di Nicola Gratteri sul "dopo referendum".", registrato giovedì 12 marzo 2026 alle 09:00.
Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia).
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
