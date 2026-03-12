Il dibattito sul Consiglio Ue e sulla crisi del Golfo: intervista ad Angelo Bonelli

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 10:00.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Radio radicale siamo con Angelo Bonelli dopo il suo intervento sul dibattito che riguarda il Consiglio europeo la situazione internazionale allora
Penso avevate idea di presentare una risoluzione comune
Questo non è successo io volevo chiederle com'è andata e soprattutto se da parte sua restano le perplessità sul sulla posizione del nostro Paese nello scenario internazionale
Ma intanto diciamo che aveva intenzione di positivo che in questi giorni e ore ci sono stati interlocuzioni
Con tutte le opposizioni anche in quelle al di fuori dello schema Pd e Movimento cinque Stelle alleanze vedi a sinistra
Produzioni positive che fanno ben sperare che si passa così un percorso l'alternativa io vedevo l'evento al di là del fatto dove si sono presentate perché ci sono alcuni nodi che devono essere affrontati ma c'è la volontà di superarli
E di trovare come dire un punto di sintesi comune
Da questo utilizza penso che la significa che abbiamo di fronte
Penso a partire subito dopo il referendum è quello di consolidare questa interlocuzione per costruire un'alternativa a questa destra di governo che sta sfasciando il Paese
Allora di ritiene che il nostro governo debba prendere una posizione più più chiara e che a questo punto la crisi diventerà permanente anche dell'atteggiamento che assoluto lire Anna che ha visto le difficoltà in cui si sta dibattendo soprattutto l'Europa di fronte a questa crisi
Mettendo le mini AOR Wozzeck continuando a bombardare i paesi del golfo
Duello italiano non ha una posizione del governo italiano l'opposizione da equilibrista perché non vuole irritare tran-tran non condanne non condivide
E però la guerra fa facendo pagare un prezzo elevatissimo anche all'Italia oltre a essere a rendere instabile quel quadrante
Del mondo e anche tutto il mondo la crisi energetica ed è un dimostrazione non ha alcuna idea contratto la guerra che sta facendo il dottor Merloni elabora ideologiche sta facendo alla transizione energetica ed ecologica
è la dimostrazione di come si Alliata potrà l'unico che guadagna da questa guerra perché vedrà più armi e più gas
Allora ha idea ha avuto l'impressione che da questo dibattito la milioni abbia abbandonato l'ipotesi delle dei provvedimenti come quello sulle accise mobili
Per dichiarare che sarà punito chissà della speculazione Giorgia Meloni fa solo dichiarazioni
Passeremo chi specula il problema che lei sino ad oggi non ha tassato chi ha fatto enormi profitti quelli non li ha passati sono i profitti delle grandi società energetiche settanta miliardi di euro che in questi anni hanno sarà stato di italiani
E lei gli italiani non li ha difeso ritiene che comunque
Sarebbe opportuno in dibattiti come questo manifestare una posizione più diciamo al comune perché abbiamo visto che
Insomma questo non è stato possibile oppure è naturale che avvenga questo Annita su che cosa
Non possiamo costruire un'unità con chi non riesce a condannare
L'intervento di campo Netanyahu oppure con chi difende la cultura manca quella che mette le manette ai bambini negli Stati Uniti pochi propone il premio Nobel per la pace a Trump o chi va abolito Pierce
O chi sta demolendo la transizione ecologica per continuare a far guadagnare petrolieri e faccendieri vari molto complicato
Un'ultima questione ritiene che il diciotto la Meloni debba tornare nuovamente qui nel caso ci siano sviluppi della situazione
Più gradi perché insomma la situazione si porta dietro un'incertezza incredibile spaventato la Meloni ha fatto con la sua solita furbizia
Ha concentrato la comunicazioni da fare sull'Iran esemplari doveva fare una settimana tra una settimana e questo perché ha un problema venire in Parlamento lei soffre il Parlamento perché
Ecco soffre della democrazia perplessi continui attacchi che fa la magistratura è il sintomo del segnale che hanno un problema con i pesi e i contrappesi previsti dalla nostra esibizione
Grazie come sembra da Angelo Bonelli di AVS
