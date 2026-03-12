Notiziario del mattino

leggi tutto
Nove zero cinque grazie ad Alessandro Barbano era stampa e regime la prima edizione del notiziario di radio radicale Antonello De fortuna Sonia Martina
In studio Iva Radicev in regia vediamo il sommario
Di questa prima edizione ci occuperemo del referendum del ventidue ventitré marzo sulla riforma Nordio sull'assetto della magistratura poi la nuova guerra del golfo di Israele e e USA contro l'Iran e la questione delle riserve di petrolio
E poi le comunicazioni della Presidente del Consiglio ieri in Parlamento sulla situazione internazionale il dibattito che hanno creato parleremo
Il futuro della nostra radio Sonia
Intanto nei dieci vi comunichiamo che ci collegheremo in Directa con il senato per le l'informativa del ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto parliamo però adesso del referendum sulla separazione delle carriere il ventidue il ventitré marzo fra dieci giorni praticamente si vota il re ferendo referendum e parliamo della polemica che è scoppiata attorno alle parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri ieri ospite di La sette ha detto che Sal Da vinci che ha vinto Sanremo decanta la Canzone per sempre sì
E canta questa canzone ma alla fine voteranno Inter pertanto interpellato dal foglio Gratteri ha spiegato titolava trattava di uno scooter
Va incalzato dalla giornalista sul fatto che il vincitore del Festival di Sanremo dovuto smentire ha precisato se dovete speculare e diffamare fate pure non è un problema tanto dopo il referendum con voi del foglio faremo i conti
Parole che hanno suscitato reazioni negative preoccupate da parte del centrodestra ma non solo ma anche dal sindacato dei giornalisti sentiamo intanto Segretario del Partito Radicale su questo Maurizio Turco al microfoni Andrea De Angelis
Queste sono le parole di una cultura ne è portatore di una cultura che quella
Che come dice
Direi ha rivendicato in qualche modo no
Rispetto al suo al suo operato perché ha una visione della giustizia che non è la nostra e quindi questo questo referendum sul voteremo fra qualche giorno questo referendum è un momento di rottura con quella cultura
Con quella cultura che viene da lontano viene dal vecchio processo inquisitorio che non ha mai accettato
Non ha mai accettato le novità del processo accusatorio le garanzie il garantismo insomma lo Stato di diritto
La è la democrazia non sono state mai accettate anzi hanno sempre hanno sempre avuto un riverbero anti riformatore
Diciamo questa è la è la cifra di quel di quel pensiero che poiana dei compro ai dei a dei
Comportamenti in questo in questo in questo in questo dibattito referendario diciamo
Punto di rottura rispetto tuttora è il sorteggio sorteggio ma qui c'è una cancrena
All'interno della magistratura che sono le correnti allora
Siccome le correnti stanno rivendicando questo ruolo che è un ruolo di potere mascherato dal ruolo
Culturale di visione diversa della giurisdizione e tutto il resto è importante comprendere la portata di una riforma in un Paese che ha conosciuto solo solo controriforme da parte di chi da parte di chi queste riforme diceva di averle di volerle in passato
Ma stranamente quando era al governo non ha fatto nulla per per per ottenerle era solo dare un po'di fumo negli occhi no a a coloro che
Anche all'interno dei propri partiti reclamava reclamava le le riforme voglio dire un'ultima cosa
Voglio ringraziare i magistrati del sì in generale
E magistrati diversi che hanno occupato gli spazi del del Partito Radicale
E siccome si sentono un po'ordinò queste premesse del dopo voto il partito radicale un partito elettorale non è iscritto all'albo dei partiti
Una organizzazione non governativa che fa parte del circuito
Dell'ONU l'organizzazione delle Nazioni dalle delle Nazioni Unite
I magistrati del sì che hanno parlato negli spazi del Partito Radicale lo hanno fatto senza alcuna condizione nel senso che non ha diciamo come dire
Parlato prima per le cose da dire ha da dire e non dire hanno avuto uno spazio libero vincoli in cui nel quale hanno espresso le loro le loro idee
E che dopo tanti anni di lotte Pannella probabilmente sarebbe avrebbe superato i cinquant'anni di lotte per lo Stato di diritto e la giustizia la giustizia giusta finalmente trovare un'accoglienza come dire all'esterno
Era segretario del partito radicale Maurizio Turco è sempre sulla polemica scatenata dalle parole aggressive del di Gratteri nei confronti del foglio sentiamo il ministro degli esteri il vicepremier Antonio Tajani
Le cose nessuna
Di mia competenza vadano bisogna imparato le parole
Dette soltanto della cosa latte
è una cosa che spaventa quindi spaventa anche i ministri Brenta tutti trenta io mi non mi spaventa di una cosa che spiega il senso spaventa perché non non pensa mai che un procuratore della Repubblica
Una città importante dica facciano i conti dopo bensì Ricci conservatosi arrivati gli avvisi di garanzia
Riprende massima
Ministro già buoni Caminiti disconosciuti tra le mani in tasca anche giornalisti
Ragionano i giornali Silvio ma io non
Ho così tanti bei film premiati dietro quindi non mi sta un in più gustose Sicilia quindi pur sa no io chissà che cosa fa
Voglio mi spavento più per voce risiko bancario c'è
Metà sono indagare sui miei conti bustine conti bancari cosa indagare su tutti se la mia vita pubblica privata
Si è detto più volte che uno dei motivi per cui tu hai detto mo'a freni e perché c'è appunto il risiko bancario si teme che da Milano cosa arrivare quattrini per un motivo di
Prima perché missione sono quelle ci ha secondo perché non credo che un politico in quel momento debba dare un sonetto del padre variabilità della caccia
Farla finita
No no no non c'è adesso ci va una reggente di centrosinistra
Quello date presto mangio Lavazza dominata la storia
Uno
Ove se ne arrivano anche sulle garanzie avviene in media vicende mi apriva Lazzaro servono
Posso
Fare
Ormai sonorità solo televisione il divo della TV
Tipico della tivù richiamato il di lei
è spiega alcuni
Io Manuela potrebbe essersi ritirato i punti salire servizio
Possano farlo
Laddove
Non parla nessuno Silvano
Comprarlo trapanese da
Scrive auspica comunale
Ecco erano le dichiarazioni del ministro Tajani raccolte da Lanfranco Palazzolo
Sono ferendo del prossimo ventidue ventitré marzo oggi alle diciannove a Radio Radicale perché si una trasmissione del Comitato Pannella Sciascia Tortora
Con Andrea Mirenda componente togato indipendente del Consiglio superiore della magistratura e Carmen Giuffrida
Il giudice presso il Tribunale dei minorenni di Catania condotta da Lorena Dusso
Dalle quindici invece saremo in Diretta con il Teatro Franco Parenti di Milano
Dove si tiene la manifestazione una riforma che fa giustizia promossa da Fratelli d'Italia e che sarà conclusa da Giorgia Melloni
E allora è diciamo parlando di frasi tra virgolette un po'dette magari a sproposito
Adesso vi facciamo ascoltare Ilaria Cucchi senatrice di Alleanza verdi sinistra
Con l'abbiamo parlato della separazione delle carriere del referendum si sofferma però sulle parole che ha detto la portavoce
Responsabile insomma comunque del stampa del ministro Carlo Nordio
E quindi sentiamo Ilaria Cucchi
Come il protone di esecuzione ecco io posso dirlo sia mi posso permettere proprio di dirlo ma vi rendete conto in che mani siamo la capa del gabinetto del ministro nord del ministro della giustizia si permette di fare simili affermazioni
Si permette di dire tipiche davanti a tutti senza alcuna vergogna e anziani catastale TAC parlando di fuga di cervelli poi vorrei capire insomma pur poveri se balli non intendiamo esattamente quello che lei scapperà dal nostro Paese quindi siederà alla latitanza
Ecco queste sono questi e veramente chiudo questi significa mi rivolgo a chi ci ascolta il pubblico di radio radicale questi sono i problemi dei cittadini di noi comuni cittadini in quella trasmissione io ero presente la trasmissione con la con altre sta Bartolozzi quando io ho esordito dicendo io parlo della cittadinanza e cosa mi ha risposto
Io e la dottoressa lei non è una cittadina lei è una senatrice ha quindi ha perso anche lui abbia qualificati cittadina io sono una cittadina e e proprio in quanto tale posso parlare rivolgermi ai cittadini dicendo le cose come stanno
E ora la senatrice Daria cookie intervistata da Sonia Martina notizie dall'estero ovviamente ci occupiamo della guerra in Iran a colonne di fumo continua alzarsi dalla zona
Dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno colpito da un pesante attacco missilistico iraniano c'è un comunicato ufficiale di Teheran che dice Lesser cito di Teheran ha colpito le infrastrutture strategiche dell'aeroporto causando incendi
Anche l'emittente Al Jazeera ha diffuso un video che mostra appunto difesa eliminazione e bagliori di esplosione sulla pista dell'aeroporto Undone ha colpito la nostra base la base italiana Erbil non ci sono vittime
Ne ferita del personale italiano stanno tutti bene così dice il ministero della difesa c'è un dichiarazione del ministro gli esteri italiani dobbiamo valutare bene quello che è accaduto successivamente decideremo i passi da compiere certamente alla TAC inaccettabile sembra comunque idonee non fosse diretto contro basi italiana e che abbia perso quota atterrando esplodendo la terra distruggendo un mezzo intanto i prezzi del petrolio continuano assalire adesso è sopra i cento dollari al barile da Trump una dichiarazione Iran vicina sconfitta questa è una delle ultime dichiarazioni Della Casa Bianca allora che fa la politica europea CD colleghiamo con David Carretta nostro corrispondente da Bruxelles e c'è stata la riunione del G7 una devono in videoconferenza Bongiorno cari
Buongiorno a voi a politica europea spetta Donald Trump fondamentalmente lo ha detto con parole abbastanza espliciti esplicite il presidente francese mandarla Kron dopo
Aver presieduto la la riunione dei capi di Stato e di governo del G7 non spetta a me parlare al posto del Presidente Trump sarà lui a chiarire
Gli obiettivi finali e i tempi di questa Guerra che ha lanciato contro l'Iran insieme a Israele e che ha innescato una rappresaglia della Repubblica islamica in tutta la regione del Golfo Medioriente perfino Cipro stato membro dell'unione europea Macro ha detto che la guerra dei necessarie il più rapidamente possibile e il traffico marittimo deve poter riprendere attraverso lo stretto di Hormuz ma anche riconosciuto che lo stretto di Hormuz per il momento zona di guerra
Che cosa significa zona di guerra beh basta guardare a il prezzo del petrolio che questa notte tornato superare i cento dollari al barile dopo un attacco contro una petroliera nelle acque un territorio ideali dell'Iraq
E
Fondamentalmente questo ha pesanti ripercussioni
Su tutti a partire dall'Unione europea ma non solo a livello globale ieri c'è stata la decisione
Dell'Agenzia Internazionale dell'Energia i suoi trentadue membri hanno concordato all'unanimità di rilasciare quattrocento milioni di barili
Delle loro riserve
Strategiche di petrolio
Per far fronte all'emergenza provocata da questa guerra e il blocco dello stretto di Hormozgan le sfide nel mercato del petrolio che abbiamo di fronte sono di dimensioni senza precedenti ha detto
Il direttore esecutivo dell'agenzia Fatih Birol la decisione
è senza precedenti in termini di portata è la sesta volta dal mille novecentosettantaquattro che viene deciso il rilascio delle riserve sta
Te cicche ma questa volta all'ammontare di barili il più alto di sempre inizia in mente l'impatto sul sul prezzo c'è stato anche se relativo per l'appunto la situazione sul terreno prevale anche su queste decisioni ricordiamo che anche se si tratta di quattrocento milioni di barili
Significano veri giorni vi approvvigionamento attraverso lo stretto di Hormuz questo spinge l'Unione Europea discutere anche di iniziative sul fronte del prezzo dell'energia ieri Ursula von der Line è intervenuta davanti al Parlamento europeo
Annunciando una serie di opzioni no a rivedere il meccanismo di formazione del prezzo fondamentalmente il prezzo del dell'elettricità legato al prezzo gas me la sospensione della Systema Discardi o dimissioni Ets come chiesto dall'Italia perché questo aumenterebbe in modo consistente il consumo
Di gas però fondarla Jenna ritirato fuori la scatola degli attrezzi della crisi dei prezzi dell'energia del due mila ventidue dopo la guerra
Dopo l'avvio della guerra della russe contro l'Ucraina
In particolare parlando della possibilità di sussidiare o mettere un Price scatti un tetto al prezzo del
Dias
La commissione però non è entrata nei dettagli di di queste eventuali misure c'è un'altra ripercussione significativa riguarda la Russia di Vladimir Putin che in una settimana praticamente ha incassato sei miliardi di dollari in più grazie
All'aumento dei prezzi del petrolio sui
Mercati mondiali macrolide ieri ha annunciato che il G7 a concordato di
Continuare a mettere in atto il tetto al prezzo del petrolio russo
Un impegno che però dovrà essere verificato dato che il Presidente americano Donald Trump a sospeso alcune sanzioni sul petrolio russo in particolare quello destinato all'India e la sua amministrazione ha lasciato intendere che potrebbe farlo per altri paesi ovviamente la Russia sta giocando questa carta della prezzo del dell'Energia su diversi tavoli compreso quello europeo s'fondarla ieri ha rifiutato l'offerta che era stata avanzata da punti di riaprire in qualche modo le forniture di lungo periodo non tenendo più conto della guerra in in Ucraina e a proposito di guerre in Ucraina oggi dovrebbe essere CIA Parigi un incontro tra non lo dipingerei rischi e e non un altro
Mentre a Brussel
Si è creata una situazione di stallo non solo sul prestito da novanta miliardi di
Euro promesso dicembre non solo sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia
Su entrambi pesa hanno indetti di Ungheria Slovacchia ma anche sul rinnovo delle sanzioni individuali
Adottate sin dal due mila e quattordici contro la Russia parliamo di due mila e settecento tra persone entità russe legate al conflitto secondo alcune stime oltre venti miliardi di euro di beni attivi
Congelati nell'Unione Europea queste due sanzioni potrebbero scadere domenica devono essere rinnovate ogni sei mesi ma l'Ungheria la Slovacchia hanno confermato ieri la loro riserva in una riunione degli ambasciatori dei ventisette Stati membri si farà una un ultimo tentativo nei prossimi giorni forse già domani dislocare questo dossier ma il pericolo è che queste sanzioni
Saltino lunedì mattina perché perché Viktor Orban in campagna elettorale ha fatto per la sua guerra personale con volo di Zaleski con l'Ucraina fondamentalmente il tema centrale per tentare di restare al potere per ora è tutto vi restituisco la linea
Grazie grazie a David Carretta e adesso parlando ancora di Medioriente soprattutto di questa problema questa crisi Energetica vediamo come viene vista dall'Asia che ce la racconta Francesco Radicioni che abbiamo in collegamento Francesco
Così sogna tornate di energie molto molto sensibile all'aumento dei prezzi delle materie prime anche le economie dell'Asia guardano la crisi nel Golfo soprattutto attraverso le lenti proprio dello shock energetico ecco con circa il sessanta per cento del petrolio consumato in Asia che arriva dalla Medioriente con differente
Importanti da Paese a paese la minaccia arrivata ieri da dall'Iran di non consentire che nemmeno un litro Greggio transiterà dallo Stretto di Hormuz costringe in qualche modo le economie dell'intero continente
A fare i conti con lo spettro sempre più probabile di una crisi energetica ecco oltre a per far crescere la pressione sull'Iran affinché appunto consente il transito alle petroliere inneggia nei giorni scorsi la sciolina aveva inasprito le sue restrizioni alle esportazioni di carburante
Raffinato negli ultimi mesi di Stati Uniti avevano colpito lo sappiamo prima il Venezuela poi gran due e il importanti fornitori teologia per la Repubblica popolare tuttavia la seconda economia del mondo notano gli analisti a accumulato degli ultimi anni enormi riserve di petrolio
Secondo alcune stime parliamo di circa un miliardo e duecento milioni
I barili una cifra questa che consentirebbe alla fine di poter soddisfare la propria domanda interna pieno per circa credi e quattro ministri
Non solo sempre sul fronte energetico come è emerso chiaramente in questi giorni dalla pubblicazione del dell'ultimo piano quinquennale di Pechino
La leadership cinese intende anche rispondere alla situazione di profonde incertezze internazionale e diversificando le proprie fonti di energie andando a puntare sempre di più
Sia sulle rinnovabili che sulle nucleare lo abbiamo sentito un attimo Spada David Carretta dopo le pressioni americane negli ultimi di l'altro gigante dell'arte all'India stava effettivamente riducendo le sue importazioni di energia dalla Russia puntando invece sempre di più sul Medioriente e però la la la guerra sarà Stati Uniti e Israele contro l'Iran a e in qualche modo portato le petroliere russe a tornare terzo i porti indiani tra l'altro appunto all'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran
L'amministrazione americana appunto dato il via libera
Di e trenta giorni a Dini per comprare per tornare a comprare petrolio da Mosca nonostante quest'anno questo via libera da parte degli interi Stati Uniti l'India rimane però uno dei paesi dell'arteria
Più esposti in questo momento alla crisi energetica lei notizie che arrivano da Teti parlano di alcune fabbriche che hanno già dovuto sospendere
La produzione mentre sogna aprirsi noi ristoranti hanno dovuto togliere del menu alcuni dei piatti più elaborati con lucchetto tipo di andare a ridurre proprio il consumo consumo di carta perché il rischio di una carenza di gas per le scarpe degli arbitri ci somiglia preoccupa monto l'amministrazione del primo ministro indiano Narendra modi già prima che l'Agenzia Internazionale per l'Energia annunciasse
Il rilascio delle riserve di petrolio ieri per la prima volta dal mille novecento settantotto anche la premier giapponese estraneità Keisha aveva annunciato proprio il rilasciò unilaterale delle per riserve strategiche di petrolio delle del Giappone
Questo perché che la terza economia dell'Alitalia dipende e per circa il novanta per cento talleri importazioni dal Medioriente innanzitutto dagli Emirati Arabi Uniti ma anche dall'Arabia Saudita e e da alcuni e quindi con un petrolio appunto che tornato nella notte a superare cento dollari le famigerate e tre cifre
Anche un'altra importante economia della sia come l'ha Corea del Sud a annunciato per anche questo caso per la prima volta dopo decenni dopo circa trent'anni
Un RAI circa un tetto Massimo
All'avvento della della e incrina
Per quanto riguarda sempre la Corea del Sud oltre che per il petrolio ossia che uno il che The One
Sono particolarmente preoccupate per le importazioni e per le forniture ieri io una componente questo fondamentale terra produzione di di microchip è è un materiale che viene anche questo importato dal corso in particolare dalla dal Qatar non solo nei giorni scorsi sono circolate in molti indagini delle lunghe simile chi si erano perché erano create davanti ai distributori di benzina
In diverse parti dell'AGEA ecco alcuni paesi del sud est asiatico stanno annunciando in questi giorni misure
Per contro i rincari e dell'Energia che peso hanno pesantemente Suite
Sui consumatori soprattutto di paesi più poveri quindi a sporche a forte rischio qualche esempio la tela Anglia pieni i prezzi artificialmente bassi con una politica di sussidi e mentre il negli altri Paesi stanno tornando a misure che avevamo visto durante la Landini ha per esempio il Vietnam ma sta incoraggiando il lavoro
Da Carla i alcuni uffici pubblici nelle Filippine hanno annunciato una giornata lavorativa
Di soli quattro giorni tutto questo tra l'altro avviene in un momento in cui io il nel Sud-Est asiatico idee la il periodo dell'anno più caldo e in cui ovviamente tutti tu che lei arie condizionate sono sono aperti in giro in giro per la Regione facendo chiaramente Pavia ancora di più
I consumi di e energia questo un po'il quadro questo la panoramica appunto regionale ma ci torneremo per il momento è tutto se non è domande linea a Roma
Grazie grazie a Francesco Radicioni tornerà in Italia ieri da Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito al Parlamento la vita del governo sulla crisi in Medioriente in mattinata ha parlato al Senato poi è passato alla Camera avete proseguire
Indiretta i dibattiti su Radio Radicale a Palazzo Madama cioè il Senato subito chiarito il governo
Non si sottrae al confronto parlamentare Meloni ha precisato che in Italia e non intende entrare in guerra assicurando che ci saranno interventi contro le aziende che speculano contro i rincari energetici
Qui non c'è un Governo complice di decisioni altrui nel tanto meno isolato in Europa né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese ha dichiarato
Per me in un intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran si colloca fuori dal diritto internazionali per quanto riguarda il tema delle basi americane presenti nel nostro Paese Meloni ha dichiarato che non c'è nessuna richiesta al momento nel caso deciderà il Parlamento l'intervento della Premier arrivato a dodici giorni dall'inizio da guerra secondo le opposizioni
Si è trattato di una scelta tardiva tanto che hanno accusato a più riprese minuti di scappare dal Parlamento di preferire interviste o monologhi sui sociali allora sentiamo dei pareri proprio sul gli interventi Giorgia Meloni ieri Camera e senato prima già Giacomo il calo vini di Fratelli d'Italia al microfono di Lanfranco Palazzolo
Molto serio stesse Ocalan Joss Whedon in politica è secco assai soprattutto o dell'interesse degli italiani ostacolando anche anzi a questa situazione sicuramente non facile un in qualche modo affronta governo l'opera italiana stupenda vita di un perimetro o molto onesto perimetro che comprende chiaramente Paesi assai più vicine partirà la Francia e la Germania e gli uccelli all'interno di questo primo dobbiamo cercare e trovare delle soluzioni
La posizione
Se ho avuto un atteggiamento sicuramente critico sotto certi aspetti con
Considerazioni gli atti unilaterale parti degli Stati Uniti da parte di Israele rispetto moi all'attacco iraniano dei giorni scorsi senza però dimenticare ovviamente acqua che non rappresenta cinepresa gran uccide migliaia di morti e sopra anzi soprattutto ma anche un accordo nucleare non si riusciva in qualche modo concludere che di fatto rappresentano una minaccia non soltanto per Israele più utile molto presente anche nei confronti della sentenza a fronte di questo gli Stati Uniti e Israele hanno voluto intervenire però spesso le perplessità ad applicare lavoriamo se insieme agli alleati europei per cercare di ottenere il gioco sino all'escalation da parte americana incroci interessa
A continuare intanto questa guerra anche considerando che hanno imposto economico non indifferente si parla di uno due miliardi soltanto nei primi giorni al giorno nei primi giorni di attacco neanche qualcosa non faccia a spiegare eventualmente al proprio lettorato auspicava respingerà invece consiste Lattuca Marie sì orientarsi più di una politica il cortisone diano chiaro che invece magari ci pensa di essere un po'più di interessa continuano a questo conflitto fino a quando il fatto non sentire il grande risultato dell'ambientamento di questo regime Moro uno come vicina altri latitano qualche anno
Fonti iraniane innanzitutto l'Iran Gorgona un arsenale
Indicare l'infinito ha sparato tanti colpi come si suol dire nei primi giorni non sia caccia al tesoro di quanto si possa continuare a sostenere questo ritmo inoltre c'è anche da dire che non lo so Viscardi alcuni dimissioni non so quanto musici nazional particolarmente il prossimo contenti di questa Guerra continua innanzitutto perché la Russia avrà comunque un Formicola militare di Veronesi contro l'Italia dalla Cina consistente inizialmente dal governo con il Canada gli opposti son costata tacciato di corbezzoli destinato per gli asiatici in particolar modo a prezzi sì sì matrice nell'Udinese tasselli del base vi sono ancora convinto che la guerra non abbia una durata fino
E sentiamo adesso Maria domenica Castellone del Movimento cinque Stelle vicepresidente del Senato
Un atteggiamento la presidente è stato quello che ci aspettavamo cioè non condanno e non condivido continua a dire che non siamo in guerra che di fatto non appoggiamo o in maniera concreta questo attacco però qua e non lo condanna e non dice che il contrario
A tutti gli insomma i trattati internazionali e quindi una Presidente del Consiglio che continua a barcamenarsi complice di fatto di questa guerra proprio perché non si distacca e dall'altro lato non mette in campo misure concrete per aiutare le famiglie
Ed è interesse le le stime sono di una guerra che ci sta già contestandole sta accostando le nostre imprese già ottanta milioni di euro al giorno e famiglie che hanno bisogno di aiuti immediati quindi al di là della battaglia giusta che si dovrà fare in Europa per superare il patto di stabilità però in nell'immediato il governo deve intervenire con misure concrete che possano veramente aiutare le famiglie le imprese ricordiamoci che questo è il governo che ha vinto una campagna elettorale ha scritto nel suo programma elettorale che avrebbe avuto dei si sta Cissé non sono non sono state abolite è stato tolto sconto sulle accise nell'ultima legge di bilancio è stato equiparato il prezzo che da della benzina e quello del gasolio aumentando di fatto di venti centimetri prezzo del gasolio e oggi cittadini pagano un doppio posto perché tutte le merci e tutto il mercato alimentare passa su gomma quindi passa pagano di più il carburante pagano di più anche tutte le merci quindi servano in me interventi immediati e concreti senta so che deve andare acutissima in aula
E allora proposto confronto con le opposizioni se volete anche oggi subito
Il Presidente del Consiglio confronto ovviamente in Maremma
Questa frase male ci siamo da Sempre ricordiamoci che questo governo sta provando una riforma costituzionale avendo fatto quattro passaggi in Parlamento senza modificare di una virgola il testo quindi il confronto si fa appunto nelle Aule di Parlamento e si fa permettendo all'opposizione di scrivere assieme i provvedimenti non mandando in Aula tutti i provvedimenti blindati
Soprattutto per l'opposizione insomma non è questo il modo reale concreto di confrontarsi quindi si passi dalle parole ai fatti
Intervista era di Sonia Martina parliamo di querela ucraina che non si è fermata tutt'altro un attacco russo
A bombardato la zona di sapori già tredici sono i feriti per quanto riguarda le questioni diplomatiche
Il presidente Zaleski arriverà oggi in Romania per una visita ufficiale durante la quale sono previsti colloqui ad alto livello nel contesto nel quarto anniversario dall'inizio l'aggressione russa contro il suo Paese secondo l'amministrazione presidenziale di Bucarest il presidente romeno Nicusor danneggiamenti di su discuteranno del rafforzamento delle relazioni bilaterali con particolare attenzione allo sviluppo del dialogo politico all'intensificazione
Della cooperazione economica la collaborazione di settori come energia e industria sulla difesa sul tavolo anche temi di attualità internazionali tra cui il processo di allargamento dell'Unione Europea
La relazione transatlantica gli sviluppi regionali globali durante l'incontro il presidente rumeno
Affronterà la questione anche dei diritti della minoranza rumena in Ucraina in particolare il diritto all'istruzione nella lingua madre invece per domani è fissato l'incontro tra ma cronica
E il suo omologo ucraino Zaleski a Parigi al centro dei colloqui appunto i mezzi per aumentare la pressione sull'autobus in particolare attraverso la lotta contro la cosiddetta flotta ombra flotta fantasma
Quindi staremo APTR parliamo di Germania domenica si è votato nel Baden-Württemberg uno dei Länder più ricchi industrializzati il rinnovo del parlamento regionale arriva in un momento di forte pressione sull'economia tedesca hanno vinto i Verdi davanti al se devo confermando un primato che detengono dal due mila undici con un risultato che fino a poche settimane fa non sembrava scontato
L'estrema destra desse quasi raddoppia i consensi mentre la sinistra spedì supera a malapena lo sbarramento mentre rimangono fuori Linke dal Parlamento regionale la sinistra
Roberta Iannuzzi ha chiesto un commento al professor Francesco Palermo ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di studi federali delle Urach research di Bolzano
Questo risultato e con le prossime elezioni che verranno tra due settimane si butta nell'arena pulp fra poi a settembre indica l'azienda dell'Est
Ormai è chiaro che i laici e è un partito radicato anche all'Ovest
Certo non con il grado di consenso che raggiunge all'estero ma comunque erano consenso intorno al venti per cento mi fa un partito molto significativo
La i segnali di un cedimento di questo conto muro antincendio
Ci sono e ce ne sono tanti non succederà invade anche da perché non c'è necessità numerica
La anche guardando quello che succede il Parlamento europeo questi segnali di appeasement sono molto frequenti e dove non a caso il leader del Partito popolare è un tedesco vedo e e non credo che durerà tantissimo
Tra l'altro ci sono già dei casi di alcuni Land che in prospettiva i una vittoria elettorale laiche stanno blindando netto che costituzioni regionali per evitare che ci sarà una ci sia una cattura
Da parte di questa forza politica delle istituzioni
Faccio una piccola digressione relativa anche al caso italiano visto che si parla per noi del referendum sulla magistratura che ci sarà critica due settimane
In Germania come è noto c'è un netta separazione delle carriere ed esiste anche un sistema che consente di sottoporre il Pubblico ministero le direttive politiche del ministro della Giustizia del rispettivo Nando querela
Proprio alla luce fino adesso non ci sono stati particolari problemi anche se voci critiche si sono sempre sollevate ma adesso alla luce della possibile Vittorio io esteri soprattutto in alcuni Nembo dalla orientali ci si pone la domanda se il suo modello adeguato perché in fino a che la politica si astiene
Dal intervenire le cose funzionano bene anche come un modello di questo tipo
Ma quando ci dovesse essere una volontà di indirizzare anche la politica giudiziaria i problemi si pongono mi piace ricordare anche questo dal punto di vista anche di un un osservatore italiano
La legge elettorale è stata cambiata imbattuto Duck renderla diciamo più simile a quello federale assente paterni dettagli tecnici con le varie coppe si è abbassata l'età ridotto a sedici anni
Ma questa riforma sorprendenti UE sia applicata per la prima volta oggi e chi l'aveva fatta appunto il parlamento uscente si era insediato nel due mila ventuno alla durato un anno ha modificato la legge elettorale una modificata quattro anni prima e le elezioni quindi questo dimostra ancora
Una una certa attenzione e serietà nella procedere con queste cose
Dirti hanno saputo intercettare nuovo equity siamo tutte ma che tale o comunque i gruppi anche dei giovani ma anche persone certamente non di sinistra penso appunto dagli imprenditori
Con dei risultati molto forti nelle città e molto meno nelle periferie
E questo era appunto il professor Francesco Palermo ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di studi federale delle ore H tre Sorcio di Bolzano
Sulle elezioni in Germania nel Baden Tritter belghe intervista che trovate sul sito di radio radicale come tutte le altre
Radio radicale la radio Marco Pannella del partito radicale a radio di Massimo Bordin la voce dell'istituzione della politica in Italia e in Europa
Si trova in una situazione di forte incertezza a seguito della riduzione del corrispettivo per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
I giornalisti tecnici dipendenti di radio radicale auspicano che la politica valuti con attenzione tutte le possibile soluzione al fine di garantire continuità e stabilità
Ad un servizio pubblico che da quasi mezzo secolo rappresenta un patrimonio riconosciuto per la nostra democrazia
Sì cinquant'anni di radio radicale che ricorrono quest'anno sentiamo il senatore Italia viva Enrico Volpi
Radio radicale rappresenta un pezzo della storia democratica del Paese sia per il modo con cui ha condotto un giornalismo sin qui
Aperto liberale disponibile al confronto
In grado di consentire a ciascuno di dire la propria opinione dentro questo microfono e anche perché non dimentichiamo c'ero rappresenta un giacimento
Di documentazione di storia importantissimo per cui oggi se qualcuno vuole sapere qualsiasi il vento politico degli ultimi cinquant'anni è sufficiente che vada sul sito di radio radicale sul motore di ricerca può tranquillamente trovare quello che difficilmente potrebbe trovare in altre banche dati e credo che questo quindi rappresenti un valore un patrimonio in sé
Oltre a questa idea di consentire in un paese dove l'editoria e piuttosto paludata e troppo spesso condizionata dal sistema del potere
Di poter esprimere opinioni spesso difformi o controcorrente quindi auguri ad maiora per altri tanti anni decenni a servizio della libertà d'informazione di questo Paese
Era senatore di azione Enrico Burchi d'Italia via pardon Enrico Borghi adesso occupiamoci ancora di politica nazionale
C'è un nota di Giorgia Meloni Palazzo Chigi mi corre l'obbligo di per stabilire quanto accaduto di rispondere le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico Alice wine relativamente all'appello
All'Unità che ho rivolto ieri in aula le opposizioni il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse ironie perfino insulti personali così
Scrive Giorgia Meloni aggiungendo se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione un coordinamento sulla crisi lo rispetto ma non seria colpa e la responsabilità a me a dimostrazione di quello che dico confermo
Che questo invito resta valido c'è e lisci Vaime che insomma qui continua questo rimpallo dibattito a distanza
Che la domanda è mai stata contattata in questi giorni dalla Premier Meloni no dice l'Islam in dall'inizio del conflitto noi elimina fatto questo appello
Il nostro Capogruppo boccia subito dichiarato che in caso ci chiamassero saremmo disponibili ma questo appello è durato poche ore perché meno ne ha ripreso la clava
Per attaccarci alla Camera il suo appello arrivato tardi né quando ci chiamiamo rischi quando ci chiamano rispondiamo sempre siamo sempre disponibili
Nell'intervista nell'interesse del Paese insomma quindi non credo si parli di ravvicinati
No è tra e su questo terrene anche Carlo Calenda
Che scrive sui sociale cioè una cosa che non comprendo in questi giorni a letto da parte della sinistra tonnellate di comunicati che chiedevano a Mellone di venire in Aula
Ma soprattutto di condividere di più le informazioni le iniziative sulla crisi in Medio Oriente ora ieri la premerà offerto di aprire un tavolo a Chigi con le opposizioni
Mi sembra dovere interessi tutti accettare altrimenti anche le critiche che hanno fondamento finiscono per sembrare pretestuose così
Scrive sui società il leader di Azione dicendo azione parteciperà come ha sempre fatto con il governo
A tavoli di consultazione confronto su fatti che superano l'interesse di una fazione e riguardano l'interesse nazionale
Così è Carlo Calenda vorrei dire qualcosa e restiamo in tema di opposizione c'è una dichiarazione del leader del Movimento cinque Stelle Conte sulla quanto avvenuto alla base dirvi il alla base
Appunto in Kurdistan iracheno il Movimento cinque stelle vicino ai militari italiani che ebbi l'hanno visto la loro base colpita da un drone
Per fortuna sono illesi e sono in condizioni di sicurezza altri trecento militari avevano rischia di White in Medioriente semplici intere denuncia che sta morendo bambino allora dice Conte
L'Italia non può più continuare a dire come ha fatto milioni che non ha elementi per condannare o condividere
Gli attacchi legittimi di Israele e Stati Uniti da cui è scoppiato questo conflitto l'escalation degli attacchi le risposte sano creammo morti e distruzioni e danni economici enormi così Giuseppe Conte tête per completezza assumendone sembrerebbe punto che ha colpito la base italiana Erbil sembrava diretto da ad un altro obiettivo poi il mio ha perso quota e ha distrutto un mezzo militare questo le ultimissime
Allora c'era un po'il riguardo l'Iran un po'un nel giallo intorno alla figura del alla fine o il guida suprema esatto dell'eccidio scritti alle Khamenei perché
Volevo qualche giorno fa era diciamo atteso comunque atteso anche uno un primo discorso un saluto alla al Paese
E invece non non si è visto e quindi giravano appunto voci che fosse stato vittima anche gli dell'attentato dove tra l'altro oltre a essere rimasto ucciso il padre rimasto ci sa la madre e la moglie e uno dei suoi figli
Dopo si è parlato del fatto che fosse differito
Ieri la Cnn riportato che novità ma Khamenei ha subito una frattura al piede e altri lievi ferite nel primo giorno appunto dei bombardamenti degli Stati Uniti
In Israele con è stato ucciso il padre Ali Khamenei
E e il lo stesso Ministero degli esteri iraniano ha confermato che la nuova Guida Suprema e ferito
Ma ha assicurato che sta bene però diciamo che per il momento non è arrivato ancora non si è visto anzi vede no alla la regioni che l'altro uomo forte del sale del regime anziché si diceva membri
Nei giorni precedenti la nomina della Guida Suprema non fosse d'accordo su questa decisione ma insomma
Al momento ancora non abbiamo notizie dirette ancora sulla la questione delle dei combattimenti è stato colpito l'aeroporto internazionale di scopa it da diversi doni isolano cosato Nanni materiali non sono stati segnalati feriti queste nelle ultime dal occupa at poi c'è invece una notizia che arriva dalla Russia perché la Russia invierà diverse tonnellate di medicinali all'Iran attraverso la direbbe Gian per un aereo della ministero per le situazioni di emergenza della Russia consigliere medicinali
Appunto per il trasferimento in Iran questo almeno una nota del servizio stampa del dicastero dovrebbero essere consegnate tredici tonnellate di farmaci alla Repubblica islamica al momento diciamo ufficialmente si sa che le vittime dei bombardamenti israeliani americani dovrebbero essere intorno ai mille cinquecento ma sono stime ovviamente non non confermate
Intanto l'Iran ha annunciato un attacco hacker
Al la rete ferroviaria israeliana
E anzi ritengono di aver l'attaccante messa fuori uso che se le udienze israeliane hanno subìto un attacco informatico di conseguenza il sistema ferroviario del nemico è stato messo fuori uso
Nessuna stazione e sicura fino a nuove ordine da Israele però al momento non c'è alcuna conferma
Anzi vediamo
Israele
Che cosa
Che cosa
Troviamo
Ecco intanto non c'è nessun ferito dal quarto attacco iraniano di questa notte
Mentre invece
Invece per quanto ecco questo sono dichiarazione però intanto di aver a Al Jazeera del viceministro della Salute iraniano è che dice che e salito da almeno un mese ad almeno mille trecentonovantacinque il numero dei morti per lo più civili
Da l'inizio degli attacchi di USA Israele in ira
E avrebbero causato danni anche ospedali e strutture e sanitarie
Il ministro ha affermato che le squadre mediche stanno affrontando il numero crescente di vittime perché Israele e Stati Uniti stanno bombardando a tappeto infrastrutture civili
Gli attacchi nelle aree urbane sono intensificati negli ultimi giorni alcuni residenti sono ancora intrappolati sotto le macerie
Ha proseguito il viceministro secondo il quale sono state danneggiate trentuno importanti strutture ospedaliere dodici delle quali attualmente inattive in totale sono stati colpiti e danneggiati centoquarantanove centri sanitari
Cento De quali sono negli ultimi quattro giorni
Nei quali almeno due operatori sanitari sono stati uccisi
Gli siti statunitensi in apertura hanno la situazione energetica i costi della guerra con le difficoltà appunto delle petroliere di oltrepassare lo stretto di Hormuz questo sta creando preoccupazioni anche sulle borse europee in Italia Borsa di Milano in questo momento segna una lieve flessione meno zero virgola sedici per cento a soffrire soprattutto sono i titoli legati alla alle banche banca morto monca Monte Paschi Siena meno due virgola quattro per cento Mediobanca meno una settantasei mentre
In crescita i titoli come Leonardo più otto settantasette per cento con i conti favorevoli Fincantieri più due settanta per cento Generali più uno virgola trentanove per cento la Banca Popolare di Sondrio questo una delle poche pochi titoli bancari in crescita più zero
Novantatré per cento queste sono diciamo così le le ultimissime sulla sul conflitto ce appunto abbiamo letto la dichiarazione della Giorgia Meloni sulla dibattito maggioranza opposizione
Noi tra poco ci collegheremo con il con il Senato per parlate cambia argomento Sissi ci collegheremo con il Senato per seguire l'informativa del Ministero
Del made in Italy
Adolfo Urso
Sul
La
La
La situazione dell'ex il va quindi appunto appena inizieranno i lavori mancano più o meno due minuti
E e intanto una sentenza da moschea che riguarda
L'attentato terroristico al centro commerciale da sala concerti Crocus City Hall avvenuta poco fuori Mosca nel marzo
Nel due mila e ventiquattro allora il tribunale militare ha condannato all'ergastolo quindici dei diciannove imputati
In questo attentato morirono oltre cento quaranta persone gli altri quattro imputati hanno ricevuto pene detentive de diciannove ventidue anni
E i quattro sono condannati per complicità avendo fornito e terroristi un'auto un appartamento
Allora vediamo
Ancora
Che cosa
Che cosa possiamo
Ecco prendiamo
Un attimo la situazione un'analisi che fa
Conf commercio il presidente di Confcommercio Carlo
Sangalli sulla desertificazione commerciale
E un'analisi di questo studio dell'ufficio studi della di Confcommercio la desertificazione commerciale diventato né merce Enza che penalizza le aree urbane con meno servizi meno sicurezza va avviato il nostro Progetto siti escono i sindaci su tre priorità disciplinare l'offerta commerciale dei centri storici
Riutilizzo immediato dei locali sfitti coniugare sviluppo economico e urbanistica
La desertificazione commerciale rappresenta un fattore di impoverimento economico e sociale delle città per contrastare questo fenomeno Confcommercio promuove appunto questo Progetto
Nel quale oggi emergono alcune proposte anche in virtù della collaborazione con ANCI la Confederazione chiede ai sindaci agli assessori un confronto costruttivo e la triste fine desertificazione che notoriamente
Nel corso degli anni no in seguito appunto sia alla diciamo la crisi pandemica l'inflazione a tutta una serie di gli eventi che non hanno non hanno aiutato lo lo sviluppo anzi tutt'altro anzi esatto
Che aggiungo allora intanto l'andamento del PIL barile del petrolio il visto che
Stiamo registrando le difficoltà nel commercio europeo
Il prezzo del greggio il Brent è salito di oltre il cinque per cento appunto dall'apertura dei mercati azionari adesso semmai si mantiene intorno ai novanta sei dollari al barile che sono tanti ma è lontano dai centodiciotto raggiunti
Lunedì scorso quindi continua registrarsi una altalena diciamo così
Di di prezzi di valori riguardo alle fonti energetiche c'è una dichiarazione
Mi è lecito anche riguarda proprio le gli approvvigionamenti di gas non ci salviamo se parli se passiamo dal Gasti Putin al gas di Trump ne siamo contrari
Al nucleare anche perché non c'è il tempo per arrivare a farlo re rinnovabili hanno un grande potenziale così è lì ce l'ha in segretaria delle PD
Il nostro governo di richiedere attraente Netanyahu di fermarsi hanno fatto con decreto bollette che già in picchiato maledice su anche dopo questa nuova guerra scatenata proprio da Stati Uniti e Israele anche altri Paesi hanno lavorato in questa direzione Pennsylvania chiaro che bisogna investire per una filiera industriale delle rinnovabili
Che porterebbe tanti posti di lavoro e ci libererebbe dalla dipendenza dal gas non abbiamo bisogno di puntare sull'autonomia strategica europea italiana sottolinea spiegando di essere contraria al nucleare anche per il fatto che dato dall'evidenza dove sono state costruite nuove centrali ci hanno messo quindici diciassette anni non abbiamo quel tempo lì per abbassare le bollette delle nostre impresa altrimenti perderemo competitività mentre altre tecnologie sono mature
Noi ovviamente siamo a favore della ricerca che la ricerca prosegua ma non ci sono scuse
Per un governo così ostile alle rinnovabili rinnovabile ha parlato anche Giorgia Meloni ieri dell'intervento a Camera e Senato
Allora intanto vi ricordiamo che stiamo inattesa che si apre la seduta del senato per farsi ascoltare
Indiretta l'informativa del ministro delle imprese del made in Italy sulla situazione del l'Ilva
Al secondo punto al Senato ci sono interrogazioni e poi il question-time alle nove e trenta
Sì li unisce anche la camera anzi con lo svolgimento di si è già riunito ai lavori saranno già aperti con lo svolgimento di interpellanze urgenti
Continuiamo con le ultime dalla guerra sei sulla
Confine tra Libano Israele un avviso urgente di evacuazione è stato diffuso
Dal portavoce in lingua araba dell'area di durissimo nel distretto di Baalbek in Libano l'esercito colpita a breve infrastrutture militare mi son virgolettato
Dell'organizzazione terroristica Hezbollah invitiamo ad allontanarsi residenti dell'edificio contrassegnato il rosso sulla mappa legata quindi sono messaggi con tanto di
Mappa appunto in allegato vi trovate vicino a strutture utilizzate dall'organizzazione terroristica Hezbollah per la vostra sicurezza siete invitati evacuare immediatamente a spostarvi
Ad almeno trecento metri di distanza rimane nell'aria dell'edificio segnalato vi espone a un rischio questo il contenuto di un messaggio su x che ha raggiunto gli abitanti dell'area ricordiamo
Che in quella zona poi ci sono anche
Centinaia di caschi blu tra questi biglietti a single tra questi anche diversi soldati italiani queste le ultimissime dal fronte libanese di questa guerra
Sentiamo i suoni che arrivano a Palazzo Madama entriamo nei programmi in convenzione sì o no un attimo scusate io volevo solo dirvi che un errore perché la seduta con lo svolgimento di interpellanze urgenti della Camera e domani alle nove e trenta no no oggi
E allora adesso ci colleghiamo con il senato grazie alla regia di Ivano ha radici
