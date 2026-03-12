Da Gratteri a Bongiorno: lo scontro sul referendum in Senato, intervista a Pierantonio Zanettin

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 10:30.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
senatore (FORZA ITALIA)
Radio radicale siamo con senatore Zanettin di Forza Italia presidente della commissione banche ma soprattutto per la Commissione giustizia di Palazzo Madama per parlare di queste parole di Gratteri che insomma hanno messo tutti sul chi va alla insomma tutti hanno messo hanno segnato sul calendario
Il pomeriggio del ventitré marzo perché da quel giorno lì potrebbe succedere quel servono di tutto che succede a quello del foglio ecco diciamo a chi ci ascolta ricordiamo queste
Minacce perché così devono essere facciamo il monito non si può dire monitor un cartellino rosso lanciava vada Paperino non so che
Dal canto nostro viene dopo il ventitré marzo onesta che alterino giallo e va be'comprava
Allora diciamo che con diffida commisurati
In cui dottor Gratteri ha aderito al foglio dopo alcune articoli che non aveva gradito che ci fanno i conti dopo il ventitré rimasto deve cosa inaudite gravissime soprattutto se pronunciate
Dal procuratore della Repubblica che come dire a una certa propensione alla richiesta del regime tutelare diciamo che le intemperanze verbali
In questo per la campagna referendaria da parte del dottor Gratteri sono state numerose le abbiamo denunciate nonostante interventi anche senta Mattarella che andato al CSM chiedendo di abbassare i toni e questo non è accaduto e la cosa è ancor più grave ci perché magari nei toni o eccessivi consumi sono accettati dai politici di professione perché questo fa un po'parte nella dialettica politica inaudito che questo venga Anna provavo un alto magistrato peraltro anche molto stimato per certe le sue iniziative contro narcotraffico ma che in questa campagna referendaria a decisamente sorgeranno
Pensa che stiano dopo che un che è intervenuto Mattarella al CSM un po'tutti quanti siano ritornati su quel filone precedenti
No non certo per me a me pare che le le parole molto sagge presenta Repubblica sono rimaste inascoltate soprattutto
Dal dottor Perri che non passa giorno che non esagera un po'con le sue sparate
Questa macchina che è successo in commissione giustizia ho visto che dunque allora meridionali ecco allora Verini
Credo che sia intervenuto per e sostiene che esista un conflitto di interesse tra sulla presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno
Che difende difende giudici Bartolozzi che oggi è data dal fatto quotidiano come partente da da via Arenula
Dopo le diciamo che oggettivamente come lei ha detto oggi il collega Perilli ha sollevato in Commissione un rilievo nei confronti della presidente barocco presunto colpito interessa io sono intervenuto
All'insegna della presidente Bongiorno perché quello degli avvocati fanno i politici e che difendono
Degli imputati degli indagati un tema ricorrente la tanti anni offrono parlamentare con una certa esperienza no in queste Aule ricordo
Diversi periodi con riferimento diverse situazioni questo tema emerge a io ho detto stamattina che così come è accaduto in passato
Mi sento di difendere la recente Bongiorno perché conosco passò professionalità sua competenza che so che
La sua difesa sarà la difesa tecnica perché non violerà norme neppure deontologiche e quindi sarebbe in grado di scindere i due ruoli quello di parlamentare politico da quello di difensore fatica a tanti
Avvocati vivibili parlamentare di pagare il segnale e le aule di giustizia delle degli imputati ogni scindere le due posizioni dovremmo è un problema ricorrente ma che
Finora credo sia sempre stato sciolto risolto con il buonsenso e non vedo perché in questo caso ci debba essere
Una un una soluzione diversa da quella che è stata in passato
Senta lei c'ha pensato al day after dopo il referendum
Ricevo dove lei ha pensato ecco adesso arriveranno la pioggia gli avvisi di garanzia non su un unico ufficio nascite lo sono meno Grancini vincerai anche con un certo Scalco questa è la mia sensazione
E quindi credo che poi le cose saranno del tutto normali
E se vince Anna
C'è chi dice no marmi potergliele altare neppure considero ah va bene grazie senatore Zanettin di Forza Italia
