Introduce: Galeazzo Bignami.



Intervengono: Gabriele Barberis, Anna Paola Concia, Antonio Rapisarda, Filippo Facci, Francesco Giubilei, Fabio Ferrari, Pigi Battista, Francesca Scopelliti, Daniele Capezzone, Sara Kelany, Claudio Cerasa, Pietro Senaldi, Francesco Lollobrigida, Francesca Florio, Giuseppe Benedetto.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni - Separazione delle carriere dei magistrati: imparzialità, autonomia, professionalità", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle …

ore 15:00.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 31 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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