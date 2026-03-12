12 MAR 2026
dibattiti

Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni - Separazione delle carriere dei magistrati: imparzialità, autonomia, professionalità

DIBATTITO | - Milano - 15:00 Durata: 1 ora 31 min
A cura di Carmine Corvino
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Introduce: Galeazzo Bignami.

Intervengono: Gabriele Barberis, Anna Paola Concia, Antonio Rapisarda, Filippo Facci, Francesco Giubilei, Fabio Ferrari, Pigi Battista, Francesca Scopelliti, Daniele Capezzone, Sara Kelany, Claudio Cerasa, Pietro Senaldi, Francesco Lollobrigida, Francesca Florio, Giuseppe Benedetto.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni - Separazione delle carriere dei magistrati: imparzialità, autonomia, professionalità", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle ore 15:00.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia, Referendum.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 31 minuti.

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Centottantanove il Guardasigilli Vassalli introdusse il processo accusatorio e e che per trent'anni nessuno è riuscito a realizzare guardate c'hanno provato tutti c'hanno provato i governi di centrosinistra
Ci hanno provato partiti di governo c'hanno provato partiti di opposizione loro non ci sono riusciti hanno sempre tentato di farla non sono arrivati a dama il governo Meloni in tre anni e mezzo di governo ha messo a terra
Una riforma epocale e dicevo la sognava addirittura ma Salima
Signori ancor prima di Vassalli era una riforma che era stata quasi disegnata all'interno della nostra carta costituzionale questo per dirvi quando gli vengono a raccontare che sovvertirebbe i principi costituzionali ha con loro la cedette a queste diciamo falsità perché nella settima disposizione transitoria finale
Della costituzione
C'era scritto c'è ancora tutto discreto potete andare a controllare l'ordinamento giudiziario verrà modificato con successiva legge
E
E niente alla bicamerale di D'Alema lo sapete bene aveva immaginato sognato di arrivare a questo risultato
E non si è arrivati a un bel nulla ebbene noi abbiamo offerto banalmente cosa processo accusatorio introdotto nell'ottantanove
E quei signori io non vorrei
Tirare per la giacchetta quello che è uno dei nostri punti di riferimento culturali che è uno dei nostri eroi della patria ma la verità è che all'alba dell'introduzione del processo accusatorio
Questa separazione lascerebbe l'Italia e la chiedeva anche Giovanni Falcone perché in un processo in cui si dice che l'accusa
Da una parte ben distinta e separata dalla difesa ebbe distinta e separata in una geometria piana no come si immaginato un triangolo l'accusa da una parte la difesa dall'altra
Nella parità delle parti all'apice cioè il giudice e questo non può essere vero non può essere concreto se questa separazione delle carriere buone reale
Se non si separano i Consigli superiori della magistratura che sono gli organi di autogoverno che sostanzialmente definiscono quelle che sono le carriere quelle che sono le promozioni
Quelle che sono e i posti apicali all'interno della magistratura ecco se non si separando consigli sopra la magistratura
Non c'è separazione tre giudici se non si separava i concorsi l'accesso in carriera non c'è separazione dei giudici questo per smontare e quelle tecniche usate purtroppo il fronte del no
Sta mettendo diciamo sulla piazza da quando è iniziata questa campagna referendaria se non prima
Io sarò brevissima perché debbo introdurre i nostri ospiti che saranno tanti sarà una una maratona oratoria particolarmente appassionante
Ma vi dico e rilascia solo con questo ecco hanno criticato il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni per un video di tredici minuti in cui spiega in maniera puntuale e precisa
Quella che è quello che ha il merito di questa di questa riforma
è quello che non sarebbero stati in grado non avrebbero potuto fare un video di tredici minuti ma neanche di tredici secondi perché non c'è una ragioni sola di merito che possa sostenere il fronte del no se no la ragione rifare
Voglio il Governo
Mellone li daremo fresca soddisfazione avremmo potuto girare un lungometraggio con tutte le falsità e bugie gli insulti che ci hanno riservato ma nomi insomma
Siamo persone perbene e quindi votiamo sì e non gli daremo neanche questa di soddisfazione io vi lascio e introduco il nostro primo oratore direttore del politico de il Giornale Gabriele Barberis
Eccoci parlo da prima
Allora questo già scattato
Molto all'inizio tanta fatica
La riforma molto molto ospita Catherine
Allora non voglio dar seguito mensile il signor una riforma Jesse Harris cosa mi ha colpito di testa in campagna elettorale
Do
Che andrà
Poi FIAT cioè rispetto alle
Nell'aprile io tanti abbiamo fatto veramente
Certo
L'orario
A casa ma se quanto libertà
Via Guardia di finanza
Dopo la casa attorno alla villa attorno non all'utilizzo ma all'albergo dove sono fanno ancora la telefonata vuoto alle quattro s'informa il telefono alle quattro a casa
Nel cellulare vogliono capire se c'è se ci sei non ci sei allora ti prendono impacchettano ti porta nelle carceri e poi vediamo dopo anni tutto questo finite perché questo mi ha colpito è quello di cui voglio parlare oggi perché forse visto da fuori sembra la storia dei personaggi le vittime della giustizia loro ma quello che mi inquieta se non mi terrorizza
Che quelle quattro mattino non sono loro ma siamo noi siamo tutti quelli in questa sala perché sono persone che hanno un ruolo pubblico nulla Boron sono a casa alle quattro del mattino non come i farabutti son queste che vanno a prendere
Perché il delinquente il criminale non vanno prenderlo di notte lo fanno prendere dopo una sparatoria Locarno per la strada all'arresto è quello già compiuto un reato quindi se prendono me io devo dimostrare che non ho preso dei soldi eccetera
Quello che viene arrestato che ha spacciato che ha stuprato eccetera sì vediamo come se la cava
Quel processo
Ecco perché questo mi inquieta perché in Italia soprattutto da parte magistratura requirente il PM
C'è è una priorità giudiziarie doveva andare a pescare il criminale che ho detto prima lo stupratore quello che gira per le strade nostre col piccone a spaccare insultare eccetera
Vanno cercare nuovi vanno a cercare il personaggio che ha a che fare con la politica perché qual è il teorema non è che indagano su dei delle denunce indagano che se c'è una campagna elettorale un'elezione un sindaco un imprenditore che crea posti di lavoro giro dei soldi calo se ci sono dei soldi Succi puramente c'è corruzione questo perché è possibile perché in Italia Corriere unificate parliamoci chiaro lo vedo tutti i giorni sono pochissimi i giudici origini perché dicono no un ordine d'arresto se c'è l'ordine d'arresto di cinquecento pagine
è arrestiamo o lo leggiamo o non lo leggiamo e spesso questo è ordine d'arresto arriva per pigrizia per consuetudine perché sono amici piemme
E giudice perché son della stessa corrente perché magari gli fa comodo in un certo momento che si colpisca il politico il il movimento il partito in quel momento la famosa giustizia ad orologeria
Allora bisogna far qualcosa il tempo diventato rosso quindi io prometto che finiscono quindi non mi faccio quesiti tecnici ci facciamo delle domande retoriche di cui voi avete
Ariana funziona bene no non funziona bene si può cambiare si può fare qualcosa si si può fare qualcosa si può cominciare con la separazione carriere bene datemi retta separiamo Ste carriere grazie
Grazie mille Gabriele adesso abbiamo in collegamento la Anna Paola Concia non ha bisogno di presentazioni già deputata della Partito Democratico se mi fate ma
Cornacchie Pan così e così
Anna Paola Concia ecco
Davanti ai forestieri a Natale buonasera
Buonasera a tutti grazie dell'invito
Allora io sto cosa invece il patrimonio

Quarantadue delegati
Io con l'abbiamo fondamenta un picco milioni ampiamente
Alla al comitato membro per adozione del
In città e nelle zone e iscritto nessuno li ha visti
Perché il perché avanzata sapere come abbia termine fa parte della mia scuola
Prima della mia storia o meno curatissimo ha sempre se le norme ho deciso di ma Pantani all'estero
Cioè oppure ispirandosi soggetto lista contro le missioni come aspetti
Ma con l'olandese
Io mi sono
Diversamente Ethan Coen resti resta agenti consulenza
Veniva ricordato
Volevo che lei ha
Ispirazione cambiare il quale a innocente
Della costituzione col senso metta assistiamo CPT uscite come grazie centrodestra incremento meno
Agli occhi essere se nel momento qua e là utile no come scorretta a noi pensiamo che che a Mestre est o El Mundo interiore a si chiama persone
Offese o la la ottanta come Marco essendo vivente il già votate
La seconda
Quindi le neppure una e alcune Minari creme saremmo tutti albanesi sinistra ingrana
Che porta a l Italia perché punteranno nero anziché ma questa però l'altra ragione impermeabile azione dell'ente
Non cederemo grazie
Che decisa numerose dunque assente della ci si raggiunge il bisogno
Però rispondemmo
La legge
Va bene l'articolo questo senta dunque
Una luce sinistra dice
Perché la la giustizia qui
Allo stato il
Cinquantenaria lei ecco che il problema non è indipendente
Quindi cerca come come pure lui
E quindi ma anche nell'emendamento
E che non ha niente nella democrazia
M. però come francamente sentirci
A ora
Non ci sarà più giù
E ci sarà un giudice a Pristina l tengo famiglia
Quindi lei
Allora anni dagli egiziani edifici insulta Domenico ripida
Mi raccomando
Sì grazie grazie Annapaola grazie mille ha detto penso prima di tutto il Paese poi armi adesso il direttore responsabile del Secolo d'Italia Antonio Rapisarda
Eccoci buongiorno a tutti buonasera a tutti allora la separazione delle carriere
Beh è cosa buona e giusta è una cosa di destra è una cosa di centro è una cosa così ha detto poc'anzi Anna Paola Concia anche di sinistra c'è qualche smemorato a sinistra
Che sembra aver dimenticato le proprie le proprie direttrici è un atto di buon senso
è l'anello mancante del giusto processo è davvero parafrasando tolti a Necci è così caro una riforma a lungo attesa calavano pagane troppo a lungo attesa si dice poi che sia una cosa è tipicamente di destra separare la fazione non la nazione mi chiedo allora che cosa ci sia di più fazioso la logica correntizia del vincolo di par di appartenenza fa il Pubblico ministero
E il giudice e è ossia tutto ciò che impedisce a quest'ultimo al giudice di essere veramente terzo imparziale nei confronti del cittadino quindi separare i destini di separare le carriere brucia di pm
Non è solo un preciso dovere repubblicano non significa solo superare l'ultima tempesta del Novecento
Ma è vero umanissimo
Istituire armonia al consesso del processo fiducia nel processo ma soprattutto garanzie al cittadino
Non ci sarà mai giustizia giusta finché non avremo due squadre con due banche diverse accusa e difesa è un arbitro questo si chiama il criterio che viene dal greco Crino che si
L'efficacia giudicare ma anche guardato un po'separa è un richiamo che ha fatto autorevolmente Sabino Cassese che cito la giustizia si realizza soltanto in un rapporto tripolare
In questa battaglia che vuole fare giustizia contro tutte le fazioni la destra il centro destra per fortuna non è da sola stesso Governo Meloni
In questa battaglia sono dimostrando anche in questo teatro colpito di Anna Paola Concia contanti al termici di Sandri unendo le migliori culture riformiste italiane quella laica liberale e quella nazionale quella socialista
Quella quella radicale che continua di e lo dico da sempre e per sempre si per citare appunto Sal Da vinci con tutto buone ragioni che può avere che non Ceriani avviso il procuratore dirà poi di Napoli Gratteri
E per sempre si appunto all'aria alla riforma Nordio che vorrei fare a proposito di Gratteri un abbraccio gradazione del foglio che è stata di fatto minacciata non si capisce per quale motivo per aver espresso delle opinioni al procuratore con la brutta caduta di stile del procuratore Gratteri che comunque ovviamente stimiamo
E assieme a loro tanti magistrati che hanno alzato la testa rispetto al conformismo dall'Anm
A tanti giuristi d'ogni estrazione cito su tutti un altro grande il sì di Augusto Barbera già presidente della Corte Costituzionale rimango coerente con il voto che diedi da parlamentare comunista a favore del nuovo processo
Segno che anche in questa epoca di polarizzazione forzate esasperata c'è un'Italia che intende andare oltre questo un concetto che in questa sala non devo spiegare che lo ha pronunciato la destra
E la sinistra perché ha compreso la posta in gioco il qui e ora la riforma in ballo non vi è solo il rischio di cadere
Una volta per tutte in questa Repubblica giudiziaria con tutti i guai di rovinare il punto di non ritorno dello squilibrio di poteri a tutto discapito della volontà politica popolare
I rischi ancora più grave a mio avviso è politico e si chiama Pantano il rischio è di un'Italia è riformabile ostaggio di questi ultrà dello status quo
E a sguazzare in questo pantano indovinate chi è la sinistra la sinistra il giallo veri giallorossi come diavolo si chiamano perché ha non solo hanno rotto il patto con il proprio lettorato con la propria storia
Riformista ma hanno fatto scudo coi loro lei Mrs i loro potuta scelte i santi saltimbanchi dell'intrattenimento televisivo Tomaso Montanari Barbelli abbiamo visti di dire tutor contro di tutto
Questo Dalia che è stata scatenata contro la riforma Nordio è la prova del nove di una clamorosa regressione
Perché la sinistra dalla ai tempi dell'approvazione del codice Vassalli al giusto processo queste norme hanno garantite erano votati a larghissima maggioranza ieri sera abbiamo fatto tante indagini per capire come adesso quando il ministro ha votato a favore faceva
Commetterebbe un altro minuto contro la volontà dei baroni di allora e di oggi perché rimangono sempre i diciamo i baroni appunto dell'Anm
Ecco perché la sottomissione alla sinistra
Al partito per lettori al sistema delle correnti Rivera un molto preoccupante
Quello di chi arriva a sacrificare i giusti principi sull'altare della dell'opportunità politica dello scontro del piccolo del piccolo cabotaggio dimenticando quella propria ragione sociale che la difesa dei diritti dei più fragili
E chi gliela ricorda a
Va ricordato Cesare Salvi on trenta secondi servono più garanzie per il diritto alla difesa perché il diritto alla difesa è fondamentale per le fasce più deboli e dunque se c'è una parte che ha scelto di dissociarsi proprio storia tocca questo governo rimettere insieme il meglio dalla cultura la cultura nazionale sfidare il fatalismo per quale motivo perché questa nuova repubblica non può prescindere da una rigenerazione condivisa della giustizia
E su questo chiudo mi piace immaginare questa questa figura un Giorgio Almirante il grande missino il grande partigiano Vassalli grande radicale Marco Pannella che si stringono la mano guardando questi nipoti che oggi procedono in sé per completare quel percorso non avevano intrapreso nel nome di un'Italia più moderna più democratica e più giusta grazie
Grazie e Antonio adesso chiamo sul palco il noto giornalista ma bisognerebbe di presentazioni Filippo Facci Los erano la sera sempre un po'addormentato in Serbia
Cella siamo a Milano dove tutto comincia e ricomincia soprattutto io in compenso fa però anche meno perché figurarsi se se anch'io come perverso qua prepararmi discorsi di perché la separazione e la quota delle toghe fare sarebbe considerarli stupri se non sapesse già tutto e cioè che questo referendum sulla magistratura vogliamo dire che contro la magistratura diciamolo pure lo è pure contro poi tutte le categorie sono composte da brave persone anche tutte nello stesso modo però possiamo anche corporazioni però sono anche nel nostro caso pesi senza contrappesi sono anche la famosa magistratura che non paga mai
L'unico potere mai riformato dal dopoguerra in un Paese che a cambiare ci ha provato si è illuso di averlo
Provato a fare dopodiché ecco siccome io di mestiere
Tanto mi cacci nei guai voglio dirvi una cosa che mi han detto stamattina tarda mattinata
Mi han detto ma perché ci vai a fare a parlare con questi questi erano quelli
Che che i tempi che quando tutto è cominciato da Milano Mani pulite il loro sta sono loro che portarono al novantasette per cento questi magistrati che poi non scesero più da quel piedistallo Arcelor consenso ma non il potere
E che ci Wylie che ci vai a fare solo perché cambia idea banderuole bandiere
Di cosa gli ho risposto
Risposto che sì è vero siamo a Milano dove tutto comincia tutto ricomincia
I doveri cominciamo anche oggi perché comunque l'idea era quella di cambiare un Paese ed è quella che
Come la Milano che siete anche voi intanto ha vissuto in Italia per tutti questi anni ha guardato
Ha già aggiudicato ha valutato ha soppesato e ha guardato questa magistratura intoccabile intangibile sacrale fare tutto quello che ha fatto e che chi per dieci anni chi per trenta chi per tutto il tempo appunto visto che sia stato fatto a questo Paese in tutti questi anni questo Paese che si deve modernizzare a persino nella magistratura perché non è che qualcosa non cambi c'è una mia amica non mi ricordo come si chiama
Giorgio che mi pare faccia al presidente del Consiglio qualcosa cambia però
C'è un Paese che guarda giudica cambia e non se ne sta nel frattempo gli ad aspettare la corrente
Il la direzione del vento per cui mettere la banderuola che va da una parte o dall'altra o che appunto una bandiera solamente
Noi voi
Siamo il vento
E questa bandiere siamo noi che ne facciamo girare anche nei prossimi giorni e quindi l'applauso una volta tanto fatto testi
A voi stessi
Cambieranno le cose che non ho altro da dire prima del gong grazie a voi
Grazie
No grazie anche per avere smosso il nostro entusiasmo adesso sul banco il direttore scientifico della Fondazione Alleanza nazionale Francesco Giubilei
Buonasera buonasera grazie per l'invito ci dicono che questo una referendum che mette in pericolo
La democrazia e poi uno viene qua all'evento che fra l'Italia organizza e si trova a poche centinaia di metri da queste vinto i collettivi che proteste non volendo impedire lo svolgimento delle lento e quindi mi sembra che i democratici siano presenti in queste in questo spazio e non fuori poi né a maggior ragione viene organizzato un evento all'interno
E di un teatro e la direttrice del Teatro subisce vari minacce nei giorni precedenti per il semplice fatto di avere ospitato una iniziativa e quindi questo è il clima
Che viviamo questo in realtà una riforma necessaria per una serie di motivazione vi leggo un elenco di Paesi ancora alcuni che sono anche attuali e Iran
Egitto Pakistan
Bangladesh
Venezuela Nicaragua che cosa accomuna tutti questi Paesi possiamo aggiungere un altro Italia il fatto che in questi Paesi la carriera della magistratura e non sono separati ovvero il fatto che c'è una unificazione delle carriere
Della magistratura poi ne siamo sempre abituati che si accusano il fascismo e contro fascismo neofascisti ricorre fascino e quant'altro l'orazione vogliamo fare un analisi prettamente storica
Ci accorgiamo che dopo l'unità d'Italia che cosa accade accade che viene immaginata una separazione delle carriere in Italia quindi i magistrati sono divisi tra i pm e i giudici
Una separazione delle carriere che viene confermata con la riforma dell'ardente da fino all'Ottocento
Poi che cosa accade cade che arriva al fascismo e quando arriva il fascismo nel mille novecentoquarantuno Dino Grandi che cosa fa fa una riforma in cui unifica le carriere perché al fascismo unisca le carriere proprio per mettere un controllo politico alla magistratura e noi oggi abbiamo un sistema che l'abbiamo ereditato dall'epoca fascista e quindi una riforma che va a separare le carriere è una riforma che anche questo che ce lo dicono molto spesso uniformiamo sì all'Europa si considerano dobbiamo guardare all'Europa facciamo come l'Europa in tanti altri ambiti benissimo stavolta facciamo come Europa c'è un informiamoci alle altre democrazie occidentali in cui c'è una separazione
Delle carriere d'altro canto se voi guardate quelli che sono i principali
Supporter delle e del no questo referendum e facciamo un altro gelose ribassi lo storico ci accorgiamo che nel mille novecento
Novantasette che Massimo D'Alema che poi alla memoria abbastanza corto D'Alema in questo periodo perché si dimentica proposte di basi militari vuole andare fuori tema quando lui possedeva le basi militari americani ma in ogni caso che cosa accade nel mille novecentonovantasette D'Alema dice che è necessario distinguere i ruoli nella magistratura poi nel mille novecentonovantanove
Piero Fassino parlando la separazione delle carriere dice che una proposta di buonsenso
Durante il governo Prodi viene proposto un DDL per separare le carriere che è promosso da Clemente Mastella che l'allora ministro giustizia due mila quattordici Andrea Orlando altro nodo esponente del PD
Dice abbiamo una separazione formale
Ma le carriere distinte sono il passo successivo e anche da questo punto di vista quando i sostenitori del no
Dicono da però già da oggi le carriere sono separate e allora senza ad oggi le carriere sono separate de facto qual è il problema di rendere separate de iure cioè se se il il tema è che già c'è una separazione allora rendiamola tutti gli affetti
Effettive da quanto diceva
Orlando due mila diciannove
Debora Serracchiani attuale responsabile
Del partito democratico la giustizia presenta una mozione in cui dice non possiamo più difendere l'unità delle toghe come dogma perfetto sottoscriviamo peccato che poi hanno cambiato idea fino ad arrivare al due mila ventidue quando Enrico Letta
Dice oltre inserito la separazione di carriere programma la sinistra dice non possiamo cadere dei pm che diventano giudici e viceversa e allora rileggendo queste dichiarazioni sì vogliamo fare un dibattito nel
Attivazione per cui non bisogna votare sì a questo referendum a meno che se vogliamo fare un dibattito politicizzato come fanno quelli appunto a pochi metri da qua facciamo un dibattito pubblicizzato ma nel merito è una riforma necessaria per rendere finalmente la magistratura indipendente e per rendere finalmente il sistema giudiziario italiano in regola con tutte le altre democrazie occidentali grazie
Grazia Tarantini Veneto sul palco uno dei miti assoluti della mia generazioni l'attore Fabio penali buonasera buonasera
Io avevo preparato un discorso per però oggi per venire qui è un discorso in cui parlavo del lavoro del magistrato come il mestiere più difficile del mondo
Ce lo dice Matteo nel Vangelo non giudicante affinché non siate giudicati perché il giudizio con il quale giudicate sarà usato per giudicare voi e quindi chi si assume questa enorme responsabilità di fronte allo stato di fronte ai cittadini porta con sé il senso
Di una imparzialità di una terzietà di essere superiore alle dispute perché in uno stato di diritto in Teoria noi semplici cittadini
Non dovremmo neanche essere a conoscenza
Del l'intenzione di voto di un magistrato
In un quasi in un quesito referendario qualsiasi a maggior ragione in un quesito referendario che si occupa della professione del magistrato
E invece cosa è successo cioè ci sono state due anomalie la prima è che i magistrati si sono schierati immediatamente ci hanno detto subito qual era la loro intenzione cioè di dire no
E allora cosa è successo che la sinistra rendendosi conto della visibilità
Delle sue obiezioni giuridiche a una riforma sulla separazione delle carriere che appare evidente a chiunque ha buon senso io l'ho portata avanti negli anni Novanta insieme a Marco Pannella era un ragazzo era un ragazzo di sinistra e con i miei amici di sinistra volevamo cambiare le cose volevamo fare le riforme
Quindi è evidente che se il giudice l'accusatore mangiano alla stessa mensa diceva così Marco Pannella non c'è serenità
Quindi la sinistra che ha fatto ha spostato il focus del referendum sulla battaglia politica è un referendum contro il governo di Giorgia Meloni
A questo punto i magistrati in teoria avrebbero dovuto fare un passo indietro a questo punto non ci schieriamo e cosa è successo invece che i magistrati hanno fatto due passi avanti hanno ribadito il loro schieramento ecco io tutto questo
Io avrei avrei voluto dire tutto questo poi però ci ha pensato il giudice che l'attende il a fare due passi avanti a vendere superfluo il mio intervento facendo delle minacce de
Vere minacce a una giornalista e allora io mi chiedo
L'ordine dei giornalisti che è sempre così solerte così acuto così Abruzzo nel nel puntualizzare quando un giornalista viene offeso perché tace
E io credo che in una minaccia del genere anche in Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe agire
E invece non succede niente tutto tace è come se non avesse parlato e allora io penso questo che il sì
è una riforma importante dire sì
Dire sì alla vita è sempre importante perché diciamo sì quando facciamo l'amore quando la nostra squadra del di calcio segna un gol quando abbiamo raggiunto un obiettivo e allora viaggerò una pagina di un grande libro che il finale di Ulisse di James Joyce il monologo di Molly Bloom ma che c'entra con il sì lo capirete subito
Io amo i fiori
E vorrei che la casa vuota se nelle rose Dio del cielo non c'è niente come la natura le montagne selvagge il mare le onde galoppa anti
E non c'è quelli che dicono che non c'è un Dio io non darei un soldo bucato di tutta la loro sapienza perché non provano loro a creare qualcosa gliel'ho chiesto spesso agli atti o come diavolo si chiamano che poi strillano per avere il prete perché hanno paura dell'inferno per la loro cattiva coscienza e allora cerchino di impedire che domani sorga il sole
Ecco io la paglietta il giorno che feci fare la dichiarazione sì prima gli passa in bocca quel pezzetto di biscotto all'anice era un anno bisestile come ora si sedici
Pubblicato sì
Disse che era un fior di montagna si siamo tutti i fiori allora un corpo di donna si è una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua sì per Ciampi a questi perché vede che capivo almeno sentiva cos'è una donna e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo eletto in quanto più piacere potevo per portarlo fino a quel punto perché non mi chieda di diversi e allora Gibilterra quando da ragazza era un fior di montagna si quando vi misi la rosa nei capelli come facevano le la
Baciò sotto il muro Moresco e io pensavo lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e allora mi chiese se io volevo sì dire dissi
Mio figlio di montagne per prima cosa dimisi le braccia intorno si e me lo dirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come impazzito essi decisi sei
Voglio sì
Coraggio
No rimanere in quella in cui allenamento Pier Luigi Battista
Mike Bongiorno
Allora all'India sento la voce ritorno che chiude
E intanto mi fa molta paura il bomber comunque io vi voglio ringraziare per avermi invitato a questa manifestazione per il sì mi dispiace di non poter essere intrinsecamente lì al Teatro Parenti
E una delle più prestigiose istituto cloni culturali Italia io ho comprato da un applauso data appare anzidetti gli stampa
Che è stata messa sul atto soltanto perché è capace di ospitare occupi pupazzi grazie al trattati e al quinto vera
Io non faccio parte del vostro partito
Ma sono venuto per il
Che belliche rientrante Erickson sostenga il contrario io sono una persona perbene
E voterò qui per una giustizia più usata
Per uno Stato diritto per la separazione delle carriere che tutti i Paesi democratici e non c'è in tutti i Paesi autoritari
La penso così da decenni e quindi devo dire con grande dolore delusione come me la pensava soltanto cioè a sinistra hanno deciso di calpestare ogni per implicito i suoi appelli regioni Baldari umiliante per scatenare una guerra santa
Non hanno cambiato idea hanno cambiato convenienza e questo è terribile
Periodo
Vorrei dire che per cui la religione pericoli accatastati la loro danno fiducia poco porre la campagna di guerra in più la nostra storia
Qualsiasi cambiano le parole di qua Pavone falsità non hanno le parlò di loro quasi si diano da fare acquisti
Papà salvi i padri del popolo procedura penale ripeto ad Agrigento dell'arresto ex aequo con le ballate ma politica Zardari socialisti
Richiamo alla vita per perorare dalla galera Sandro Pertini al Duemila ripensare anche a due culture i presidenti della Repubblica
E adesso sono arrivati appunto come è stato detto armena cacciare l'ordinario del foglio conosce Quaggio che terribile come voi fare il veicolo dopo il referendum io vorrei il semplicemente se possibile prima del mondo leggere due cose per avere una di Luca Palamara
Sapete bene qual è il suo libro il sistema però capisce bene qual è il corpo dicendo
Le correnti scrive Palamara pone al centro del gruppo bevendo quindi parliamo di quadro in cui ieri in competizione tra loro correnti di sinistra Magistratura democratica odiare han
Vede trovi un ricordo ed è strano l'intesa come destra politica bensì quel verbale del vigile Magistratura indipendente pochi metri disservizi dunque si vede l'autonomia indipendenza e può essere attraverso la descrizione insieme in terminerà categoria di ritrovare insieme a governare istriana me nel CSM lontano di autogoverno pompiere quindi nonostante le sigle anche M la
Dolorose deporre
Il di questi organismi gioco litania che operino munizioni emigrò mozziconi e
Poi con il risultato datare Bruti Liberati che in una lettera al procuratore aggiunto Robledo introduce stai attento perché tu sei stato eletto uno comunque terminando il più dall'urna democratica ecco perché hanno paura perché questo iniziale
Messe
Un sistema il potere questi dieci giorni lavoriamo molto su questa cosa a buon incontro voi o anzi a tutti noi
Cioè piumino ecco tornato al microfono sono lieta di avere sul palco
A questo punto il presidente del Comitato nazionale cittadini veneti Francesca Scopelliti
Buonasera a tutti
Io vengo e parlo di separazione delle carte
A nome di Enzo Tortora e vorrei
Trovare allegria
Dunque
Dove frase che mi ha scritto Enzo nelle sue lettere
Ciò che a loro preme allora urge al loro è indispensabile e costruirmi delinquente in ogni modo
E sarà battaglia grossa è dura lunga e penosa tra me bersagli ormai designato e la protervia miserabile vanità di due autorevoli che non possono per definizione vagliare
Enzo Tortora
Devo fare una premessa distingue da sempre i giudici di potere e i giudici di giustizia quando si dimise da parlamentare europeo dopo la condanna a dieci anni lui fece questa distinzione nel chiedere le dimissioni dicendo io mi devo dimettere perché rispetto della magistratura italiana
E noi oggi in effetti abbiamo come avversari proprio quei giudici di potere che non rinunciano a perdere il referendum proprio per non perdere il Cristo
Enzo avrebbe detto in quest'occasione che non può essere imparziale il giudice che indossano la stessa toga dell'accusa
Dopo questo lo direbbe dopo aver vissuto sulla sua pelle un processo in cui l'equilibrio tra accusa
E giudizio è mancato in maniera esplicita che vedrebbe nella separazione delle carriere una riforma giusta per rendere il sistema più equo più trasparente e più giusto per i cittadini
E la vicenda giudiziaria di di Enzo è proprio l'esempio pratico di come la connivenza tra i magistrati requirenti e i giudici sia alla base dell'errore giudiziario
Enzo fu arrestato senza una prova e fu rinchiuso nel carcere di Regina Coeli con il benestare del giudice istruttore primo giudice compiacente alla linea accusatoria senza una prova
Più tardi fu condannato a dieci anni dal giudice del processo di primo grado sempre senza una prova
Ma solo sulla base di dichiarazioni fragilissime e falsi stime di pentiti che erano stati istruiti ad hoc era stato consegnato loro una shell oggi altura
Con un copione da ricitare perché operava un sistema corporativo che doveva proteggere l'inchiesta e chi l'aveva costruita cioè i due procuratori del maxi blitz contro la Nuova camorra organizzata
Un giudice terzo e imparziale come prevede questa riforma non avrebbe autorizzato quell'arresto non avrebbe firmato una condanna
Senza prove infatti in appello quando poi venne il giudice
Di Berlin di Berlino per loro il giudice
Michele Morello quei pentiti che furono alla base della condanna perché come disse il giudice di primo grado avevano Beha avevano dichiarazioni concordanti e quindi come valore probatorio Michele Morello ribaltò e sui pentiti
Troppo la
Nella sua innocente provola sua innocenza perché più che concordanti
Questi pentiti erano concordati visto che vivevano tutti insieme celle aperte nella caserma dei carabinieri di Napoli e quindi si mettevano d'accordo sulle stesse cose Morello scoprì
Che c'era una ripetitività
Nelle cose che dicevano sospette allora andò oltre fece delle indagini come bisogna fare per una giustizia giusta e scoprì che uno dei pentiti che aveva detto di aver dato in un tale Periodo a Milano chili e chili di droga
A Enzo Tortora in effetti in quel periodo questo delinquente era rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno
Due giudici gli stessi elementi due sentenze opposte uno è un giudice dell'unicità delle carriere compromesso con la procura l'altro è un giudice davvero terzo e imparziale e c'è un fatto
C'è un fatto nata
Sono no no prego prego prego come c'eravamo tanto che viene sempre taciuto i magistrati e i giudici che furono gli artefici di quell'errore io direi meglio crimine giudiziario
Non subirono alcuna conseguenza anzi proseguirono con riconoscimenti avanzamenti di carriera
Altro che cultura della giurisdizione quella che travolse Tortora fu cultura del potere del corporativismo non certo
Della verità questo è quello che denunciamo noi del sì
Rispetto alla legge questo è quello che protegge il partito del no cioè dell'Associazione nazionale magistrati e lo dimostrano
L'effetto News diffuso e oggi dai magistrati che continuano a parlare di attentato alla Costituzione
E alla loro indipendenza da parte della politica non è vero non è così basta leggere il testo della legge di riforma per capire che il motivo
Il motivo l'obiettivo è esattamente l'opposto rendere i magistrati soggetti solo alla legge come tutti i cittadini queste dell'uguaglianza questo è stato di diritto
Ma di più la riforma del sorteggio
Per comporre il CSM l'Alta Corte si prefigge di liberare la magistratura e l'ordinamento giudiziario dal gioco delle correnti dal potere della NN un'associazione privata
Che costruisce il CSM organo costituzionale per sottoporlo alla sua strategia questo dice la riforma referendaria per la separazione delle carriere e per questo io voto sì
Perché difende i cittadini e non difende il potere perché il sì difende i giudici di giustizia e non quelli di potere
Perché il sì rende merito alla battaglia di Enzo Tortora e alla sua memoria in quanto davvero un morto di mala giustizia
Grazie
Grazie grazie ancora
E adesso sul palco il direttore e il tempo Daniele Capezzone
Care amiche e cari amici buonasera grazie per questo invito vorrei dirvi così tante cose invece tiro POC POC
Vorrei parlare a un lungo il dottor Gratteri ma invece ne parlerò molto brevemente
Anche perché come insegna Confucio l'attesa di Gratteri esso stessa Gratteri
Non conoscevate questa citazione confuso adesso però una cosa va detta
In una delle sue performances di questo periodo in cui era in tournée no ci ha detto che siamo tutti mafiosi massoni anche degli archi eccetera poi aggiunto nell'elenco dei cattivi per il sì attenzione rullo di tamburi
Gli indagati e gli imputati
Ohibò io avevo letto nella Costituzione che gli indagati anche gli imputati sono persone innocenti fino a sentenza definitiva di condanna
E allora come si concilia il fatto che un magistrato qualunque magistrato non solo il dottor Gratteri che parla di cultura della giurisdizione
Che brandisce la Costituzione contro i suoi avversari tratti delinquenti dei cittadini innocenti
Questa il resto non mi interessa ma questa è una cosa per la quale da ultimo cittadino che voterà sì chiedo al dottor Gratteri di scusarsi davanti ai cittadini
E poi facciamo i conti sì i conti quali dovremmo fare ad esempio quelli dei risarcimenti per ingiusta detenzione delle persone che sono state arrestate da giudici anche su richiesta del dottor Gratteri ma questo appunto poi faremo i conti dopo il referendum
La persona della quale Confucio parlava per ma invece vengo senza sorrisi assenso battute ai due flash che volevo lasciare il primo piccolo ragionamento per questa chiusura di campagna nel
Ma cosa c'è successo
Per accettare nella giustizia e anche nella politica quello che nel resto delle nostre vite non accettiamo più nei concorsi universitari la commissione giudicante sorteggiata
Nell'esame dei documenti peer review che viene fatta su un testo da pubblicare la cosa avviene in anonimato perché non si deve sapere che si sta esaminando il testo del ricercatore Tizio si dà un punteggio anonimo chiunque di noi vogliamo assumere un incarico pubblico anche infimo deve firmare un pacco così
Di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi di assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado tutto questo noi lo accettiamo lo vogliamo
Poi invece quando si tratta del momento in cui possiamo essere privati della libertà accettiamo che chi chiede la privazione della libertà e chi può decidere la siano nella medesima carriera ma siamo matti noi
L'ultima cosa
Bisogna sempre prendere non gli argomenti peggiori degli avversari ma gli argomenti migliori quindi dimenticate gli insulti e le offese che evocavo prima
E prendiamo invece l'argomento di apparente razionalità che usano i nostri avversari rispetto alla separazione delle carriere dicono Colari assaggiava
Cosa volete la separazione delle funzioni c'è già poi quelli che si spostano sono pochi
E tu magari presumo mento alla sprovvista
Diciamo questo però è un argomento da considerare naturalmente noi sappiamo bene che il tema non è la quantità di quelli che si spostano un fatto di cultura di formazione di forma mentis so che ora ma aspetta ora proprio mentre l'avversario ti sta per confondere
Turi fumetti un attimo se entri in un'aula di giustizia speriamo non da imputato ma anche da osservatore del cittadino
Già vedi scenograficamente in teoria un'immagine giusta di processo accusatorio cioè il giudice e le parti stanno sotto che quindi potrebbe aver ragione quell'altro siamo già posto già ci siamo
Domanda
Ma nelle rivelazioni di Luca Palamara e poi negli scandali CSE
Se fosse vero quello che dicono i nostri avversari cioè che già è tutto a posto già il giudice perfettamente separato da chi accusa come mai le correnti non litigavano per accaparrarsi un posto teoricamente più importante
Cioè quello del presidente del tribunale ma invece litigavano selvaggiamente per la guida delle procure
Perché e qui casca quasi uno del no
Perché non conta più il processo a questi non importa nemmeno arrivare al processo
Nel processo mediatico dai di attuarla che hanno costruiti in questi anni conta chi spara il primo colpo e chi spara il primo colpo è la procura alla vecchia maniera che stabilisce che il signore che ha perso peggio mi sento se fosse il governatore di una Regione che ha persone o l'onorevole Capezzone quello che considera l'ignota terrà va arrestato alle quattro di mattina buttato da una parte con il Gip che accoglie la tesi del pm in modo che la difesa non tocchi vale il procuratore fa una bella conferenza stampa in cui dice Capezzone anzi avrà bisogno tappa chi di intercettazioni
Titolo fittissimo giornali che sparano a palle incatenate anche l'inchiesta già un nomignolo simpatico lo viene buttato dentro per due mesi
Nel frattempo o si arriva al processo e quelle già diciamo cadavere nell'immagine oppure si arrende e patteggia
Non fate di imbrogliare lo chiamano già processo accusatorio ma ancora nella testa c'hanno lo schema inquisitorio avranno la testa di Perry Maison ma il corpo
Non posso dire inizia il controllo immaginate ciao Dubai per niente verranno eliminati riconosce grande
E adesso collegamento vediamo se è già collegato il direttore foglio Claudio
La casistica ma il coordinamento Nugent in Italia c'è la Scala qui presente dimostra la comuni Daniele Claudio
Sì Giasone campane statali volevo dire prima iniziasse la sua la tua produzioni che hanno medicata indicati a diventare anziane siamo solidarietà foglio per le parole viabilità sono state riservate a gennaio a maggiore mai italiano tale tra bene
Ventinove
La regione rinvenuto inserite in un minuto io misure ridimensionarli
Però
Malpensa anche il libro è venuto indirizzare si avrebbe avuto il dovere nel mondo innanzi diciamo diciotto di ambivalenza gravidanza l'organigramma
Grazie onorevole sovrumana va bene dall'unione rilevare utilizzando che consenta irregolare ora
Viene e
Rassicurando gli imponente
Eccolo qui muscolare motivati
Caro a extra-urbane lì e immagini di una e avere relativo
Naturalmente senza una esiste
Sì eravamo molto vicini significa nella
Clinica Signorini
Se significare cuore lei garanzie di stabilità mare o cima sono ci scritta al solo coincidenze consultivi sulle filiali estere ho capito male lo assistito così sia articolo costruzione la difesa diritti inviolabili in stato in grado di
Articolo sei della Costituzione
L'imputato
A articolo centouno loro io i giudici sono soggetti soltanto alla legge articolo centoundici processo che risponde nel contraddittorio tra le parti salvo davanti a un giudice terzo e imparziale ora quattro l'articolo della Costituzione rappresentano il tempo necessario possibile come Rossini Sorrento
Ma questi poco dico io stesso otto mesi di discussione del nostro Paese a causa di un sistema giudiziario ritenersi obbligato tende
Avrei erano invece cittadino come dico più rapidamente per trasformare ogni cittadino un collega contraria
Che Cantini vi siano soggetti soltanto alla legge e che gli americani sia inglese da Pierluigi Fazzari questi sono chiedendo sistemando arrivare un giorno nel nostro Paese Cuffaro sostituzione opposizione
Sono anni stia segnale combatteranno storico messicane avendo iniziato induisti articolerà istruzione sono nel decise oggi inosservanza
Prime Pubblico ministero irresponsabile quando sbaglia si sbaglia paga Secondo una forma di turismo che sono tantissimi
Di fatto casolare avvenimento in un sabato tendenza per un verbale impossibilità sostanziale difficile concesso avete in un'aula di tribunale Pubblico ministero missili hanno so della verità
L'influsso del ma assumere Huntelaar retrocessi ricorrere cioè una figura o un avvocato ora disegnare questa Commissione sia quella inviare diciamo se gliene sembrano allontanare a me fa niente non sembra proprio
Allora sarà lo stesso naturalmente anche di quelli che sono meglio dico il istruzioni con Galliani sarebbe non sarebbero si sa ci sono purché vengano cambiate
Ovviamente non mi sembra resi tali poco o degli articoli della Costituzione grazie riforma un solista della relativamente della applicabili segretario interessato il giorno perché la Costituzione comune Mariolina assente
Civile adempiere perché niente discussione certezze granitiche se ci sono diversi servizi onorano tantissimo contabile
In un mese ancora questa figura soluzione immaginare le dalle in gravissime stando soltanto un esercizio Vittorio tratto significa nuove alcuna
Dichiarando risultato delle nel mondo significherebbe quanto sia reale non fare un'anomalia finale
Nostro azzardi un soffocamento abbastanza importante scusate negli ostelli anche se non è retorica che ogni anno mille persone
Mille zone romanista si sono distinzione ritorniamo dire una oppure secondo significa questo terrificante considerato il fatto che non si sa sa
Sanate essendo essi
Piccola inverno due mila venticinque i magistrati una valutazione positiva professor Lina fango hanno favorito il processo sotto i romanzi romanzi che colpiscono
L'ultimo significa questo come il nuovo va bene richiesti giudici delle indagini preliminari autonomi richieste viene idonea yankee le nove dieci
Una risultò automatica adesione resterà vale viene
E concludo non soggiornare solo per resistere condizione offensiva Bergamo apparenza volevo sapere spesso Eurostat iniziando una risente ci sono però non si e molto importante non soltanto sui di me spiegare giorno ma anche perché su una così nato no molta dispetto sia
Stato verrà fuori cioè numerosi governano il fieno stilistico ma sono vediamo un po'Volonghi vi sia una struttura ancora ribolliva fino in sede irresponsabile l'urlo modesti interventi secondo nuovo sia almeno sottolinea propone storico terzo vuole fare affinché vi sia Bocchino dichiara in Italia servono a valutare però non significa assumere cento come ma legittimati un sasso da CIA di D'Antoni il teste pongono volontà e lui dovremo continuare lui gliela possono essere sostituire governi e e poveri civili meglio che possono essere utilizzati mostrare sensazione senza senza contrappesi
E sottoposto onestamente accettabile anche aveva dati processo come un uomo viene ovunque Linda fissare sull'urgenza punto completamente stravolto tutto sotto sopra ora il mio nome malgrado non ce n'è bisogno manuale tutti quanti compresa sul metodo che ci sono alcuni infine per convincere
Sì una generiche parlare ma ci sono tantissime persone insistere garantismo importante sale bombardamenti avevano il livello Michele nel colossale parlare diverso novantanove tutti i giorni significa fare entrare assai più doveva evitare gambe indirizzare votare diventino degli assist involontario fare pièce lungo visto che esiste perché televisiva Manzoni retorica avessimo basso russo mi e basta per esempio che oggi dell'esenzione bene grazie trova a singole riveste di sinistra prova vuole c'è la garantismo negli anni grazie
Grazie Claudio stai pur certo che il ventiquattro marzo con la vittoria del sì il foglio che nessuno di voi farà i conti proprio con nessuno ma saranno gli italiani tutti magistrati compresi a fare i conti con la legge e con lo Stato
Di diritto e adesso sul palco il condirettore di Libero dietro Senaldi
Grazie grazie di essere qui grazie dell'invito
Allora
Io ho voluto seguire a contrarre il consiglio di questo procuratore che prima che iniziasse la campagna del referendum aveva anche molta credibilità poi ha deciso un po'di Spender tra e ho cominciato a fare i conti però ho fatto i conti prima
Perché non si sa mai e quindi porto la mia esperienza personale che però non è isolata fatti i conti con l'Associazione nazionale magistrati che e io ho una volta in televisione
Avevo detto ma la magistratura cancro del paese e mi ero subito corretto dicendo no scusate intendevo la malagiustizia mi ero occorra etto così indiretta bene per questa
Frase detta indiretta i magistrati mi hanno chiesto cento mila euro di danni
Che non sono pochi
è iniziata una trattativa e io grazie al cielo
Anche diciamo così ho seguito i consiglieri Gratteri lo appena chiusa o per la chiusura controversia pagando molto meno prima del referendum protraendo mi pagando però mi è rimasta una domanda che avrei fatto in dibattimento quando o fare invece calcolato che non mi conveniva andare perché comunque ci sarebbe stato un magistrato a giudicarmi sul mio giudizio sui magistrati quindi l'avrei trovato uno
Sarei partito un po'in difficoltà insomma e ho detto se io
Ammettendo anche l'errore per una frase in diretta tv
Possiamo dire anche sbagliata e subito corretta
E devo pagare cento mila euro tu che a spese di tutti noi i contribuenti a spese dell'Italia
Per due o tre anni indaghi una persona la metti anche dentro magari per un anno
E poi questa persona viene assolta ma
Quanto domestic pagare in proporzione se esiste
Se tu ammetterà le diciamo anche insultato mi chiedo e subito aver richiesto tu mi chiedi cento mila euro
Tu per avere ha speso della comunità distrutto senza ragione la vita di una persona che poi molto spesso anche dopo l'osso la la soluzione e io ne ho conosciuti
Li porta li porto addosso i danni di quello che è successo oltre che una carriera quanto dei pagare ecco e qui mi son fatto un po'di conti no perché risulta che e e questo è un problema che consentono potrebbe andare a sanare di fatto il magistrato che sbaglia
Paga molto poco no perché sostanzialmente nel novantacinque per cento dei casi nel novantasei scusate quando si apre un procedimento disciplinare si chiude prima che venga presto Resta nel quattro per cento e le condanne sono intorno che sono peraltro molto minime vengono firma fermati di sei otto mesi di scatti di anzianità cioè non non è che nessuno ricordare sono nell'ordine del venticinque per cento quindi di fatto i magistrati sono pagano per gli errori che fanno solo in
L'uno due per cento delle volte e fanno pene minime solo lo zero virgola quattro dei magistrati per cento dei magistrati che passa processo viene sanzionato
Allora anche qui voi capite io mi dico ma come è possibile come è possibile se per
Per statistiche stessa ammissione dei magistrati
Praticamente metà dei processi che si avviano finisce senza una condanna ovvero tu hai processato fa nostre Spell ovviamente magari anche intercettato non sospese una persona ed era un innocente questo capita una volta su due ma solo lo zero virgola quattro per cento di queste volte
Mi seguono delle conseguenze allora io credo che questa riforma con l'Alta Corte
Responsabilità che possono pagare in termini carriera per quello che faranno resta un'ultima cosa che vi voglio dire
E sta sulla famiglia nel bosco perché è stato accusato anche il governo di aver messo la famiglia nel bosco
In questo calderone e aver strumentalizzato la vicenda io però da cronista siccome la sto seguendo vi voglio dir questo nella famiglia del bosco è successa una cosa che accade molto spesso nei tribunali no dove il pm istruisce e jeep firma quasi senza neanche vedere
Come è successo nella famiglia del bosco che la la psicologa fatto la relazione la casa famiglia l'accoppiata incollata senza praticamente mandarla l'ha mandata al tribunale che ha fatto il suo provvedimento così e così più o meno
Emblematico grazie grazie però grazie grazie di cuore
Adesso sul palco il ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare delle foreste Francesco Lollobrigida grazie grazie grazie
Visto sfilare su questo palco in questa oretta di interessanti spunti tanti culture diverse rispetto a una posizione che ci vede uniti la posizione per il sì
Noi abbiamo però un dibattito poco nobile tra il sì e no
Ed è un dibattito che avvantaggia sempre il no perché noi realtà è più no
Diversi rispetta qualcosa di aleatori in cui ognuno trova il motivo per dire no a qualcosa che invece deve essere messo in campo frutto di un ragionamento frutto di un posizionamento chiaro netto che viene presentato sulla scheda
Noi abbiamo il popolo del no che usa tanti argomenti diversi molte sono stati citati fino ad oggi il primo dei quali la costituzione non si tocca nella storia repubblicana
è stata toccata già quaranta volte
E perché è stata toccata perché i padri costituenti
Che non erano così impreparati come qualcuno li descrive ma invece avevano UPR circa un anno lavorati in maniera indefessa trovare i giusti compromessi per fornirci una casa con carta costituzionale cosiddetta rigida
Ma che vedeva nel centotrentotto la possibilità di modificarla perché poteva essere modificata per aggiornarla i tempi alle condizioni perché loro stessi erano così saggi
Che sapevano che avrebbero potuto in quel periodo di discussione frutto
Della credo delle criticità
Del dopoguerra aver commesso degli errori di valutazione nella codificazione quindi davano la possibilità a chi veniva dopo di loro di rivedere il testo e migliorarlo e furono proprio i padri costituenti
Anche nella loro espressione politica successiva che diedero vita molti degli indirizzi che hanno portato alla modifica
Della costituzione compreso
Passa al dichiara dato l'idea di voler riportare la giustizia quell'equilibrio di poteri che il sistema accusatorio permette rispetto al sistema precedente frutto di un posizionamento del regime che certamente tendeva
A governare tutti i processi compreso quello del giudizio degli imputati ora abbiamo vissuto in questa fase un dibattito che si è acceso che hanno teso a politicizzare però queste tante culture che sono salite
In presenza su questo palco pure hanno argomentato in video hanno mostrato come sia molto più ampio il consenso verso il sì
Nel merito nel rimettere in condizione la nostra magistratura di essere salvaguardata nel suo indirizzo
Di responsabilità come grande potere dello Stato noi siamo qui a difendere la magistratura quei magistrati che anche qui sono intervenuti che chiedono libertà dei condizionamenti che non noi
Ma pentiti reo confessi come Palamara che hanno detto io voterò sì perché non voglio essendomi pentito di quello che ho fatto insieme a tanti altri miei colleghi che qualcuno possa condizionare nuovamente le scelte
Che mettono in condizione di giudici di essere assegnati nelle diverse procure
Con esiti che conosciamo
Non per merito Matera affiliazione
è un termine brutto da usare in tanti contesti compreso quello legato alla magistratura vedete noi siamo qui per liberare questo potere
è il tentativo a mettere la politica contro la magistratura non c'è la politica contro la magistratura la politica fa il suo mestiere
Voglio chiarirlo io sono per avere una magistratura che mette più criminali possibile in galera
Ma impunità meno innocenti possibile questo è lo scopo di un equilibrio che metta in condizione di essere sereni di fronte al giudizio come ogni cittadino italiano merita vedete
Ognuno qui ha raccontato la sua la posizione nelle io fatti personali che ho conosciuto
Ero ragazzino facevo parte di un partito molto giustizialista il Movimento Sociale Italiano iniziata la mia esperienza politica tre democristiani vedere arrestati ero quasi contento perché era nemico e quindi qualsiasi strumento per abbatterli per noi era una cosa
Positiva dopo aver riflettuto negli anni a venire perché ho visto che sorte hanno avuto quelle tre persone che sono stati
Iscrizione specie artificiosamente espansa per permettere di non arrivare al merito non rinuncia alla prescrizione dopo vent'anni sono stati assolti però quella soluzione
Non gli è valsa a recuperare gli anni di vita non gli è valso sfuggiva le malattie uno di loro è morto l'altro diventato alcolizzato un altro ha dovuto rinunciare semplicemente all'attività che gli era propria quella della politica come non vogliamo casi di questa natura l'ultimo l'ho vissuto in questi mesi nel ministero durante una indagine una dirigente di aria diversa dalla mia che del PD bene arrestato arrestato è stato assolto
Assolto io l'ho chiamato e gli ho detto voglio che rientri
Dalla porta principale in questo ministero che ti ha visto uscire in manette perché questo merito mi dicono in questi giorni lo faranno Cavaliere perché è stato imputato però so anche quel giudice che lo ha fatto arrestare che fine ha fatto è stato promosso ecco c'è qualcosa che non torna in questo modello la proposta della sia di cambiamento di mettere in equilibrio ipotizzato
Cesarotto essendo lui
Ho perso perché mi viene in mente un fatto uno serio perché so che magistrato Gratteri che è sceso in campo diventato un protagonista delle televisioni de La sette in particolare dove Floris intervista forniti Formigli Floris adesso c'è anche Gratteri dei protagonisti della tv e
Ma avere la lettura di un'intervista falsa perché e il giorno dopo io pubblicato il mio dubbio dico quante volte un magistrato villaggio intervista e la usasse sostegni o di una sua azione probatoria
Falsa
Alletto atti di tale natura e magari è indagato imputato o magari condannato o messo in condizione di essere condannato qualcuno scherzo adesso sull'ultimo pezzo perché l'abbiamo ascoltato
E l'altra volta era lì dicevano ma sta forse delusa dalla canzone
Che ha vinto Sanremo per inizia grate lettore noma votano esatto Da Vinci ha detto ma io veramente non ho dichiarato niente forse Gratteri l'avrà intercettato
Grazie però
Sul palco l'avvocato Francesca Florio
In sala di
Grazie grazie al petto buon pomeriggio a tutti da rodeo pochi appunti perché avvocati tendono a essere logorroici e quindi cercano di contenere mi sente buon pomeriggio io sono Francesca Florio sono un avvocato del Foro di Roma
Pur essendo un avvocato e portandomi battendo per il sì al referendum da diversi mesi o una confezione da fare ovvero che quando io mi sono iscritta
All'università come tanti giovani di belle speranze in realtà il mio sogno era quello di diventare un pubblico ministero
Credevo appunto ingenuamente questo significasse combatte le ingiustizie stare dalla parte dei deboli essere uno dei buoni
No comici ha voluto in realtà solo due settimane di tirocinio curriculare al quarto anno in tribunale per cambiare radicalmente idea mi sono bastati pochi giorni realtà di frequentazione delle aule giudiziarie per rendermi conto seguendo i processi ascoltando le storie delle persone guardando quelle che erano le dinamiche processuali che spesso contrariamente a quanto avrei pensato
Il debole l'ultimo la persona che stava subendo un'ingiustizia perché travolta da un potere molto più grande di lei era proprio quello dall'altro lato del Banco non accanto al pm
Ma nascosto tra le pieghe delle toghe del suo difensore
La persona che stava subendo il process
Ciak si affidava al difensore che si sbracciava in quella che me occhi sembrava una lotta simile a quella di Davide contro Golia
Bene durante questa campagna ne abbiamo sentito tante voci tante cose ci hanno detto dal fronte del no in primo luogo che la separazione non è necessaria perché il pubblico ministero e il giudice condividono quella che dovrebbe essere la medesima cultura della giurisdizione
E che strappare il Pubblico ministero dal giudice significa privarlo di questa cultura e l'attenzione che lo renderebbe non cerco accusatore ma un nobile ricercatore della verità
Purtroppo c'ha parlato di questa cultura della giurisdizione c'hanno parlato di questa cultura e la giurisdizione dei pubblici ministeri così intrisi della stessa che utilizzano il termine indagato ed imputato in modo dispregiativo a mo'di insulto nei confronti dei cittadini che voteranno no
Ebbene questo diciamo la massima espressione del garantismo ed è molto rivelatore di quella che in realtà l'indole di chi pone in questi termini
C'hanno detto anche nella stessa campagna referendaria che in realtà il Pubblico ministero sarebbe il primo garante il primo difensore dell'imputato e dell'indagato perché avrebbe l'obbligo ricercare anche prove a favore la persona indagata
Obbligo posto dall'articolo trecentocinquantotto del Codice di procedura penale che però non viene mai menzionato essere una norma precettiva quindi la norma non accompagnata da una reale sanzione processuale e questo che vuol dire che nel novantanove per cento dei casi rimane
Lettera morta
Ci hanno anche detto durante questa campagna referendaria come argomento a favore del no che tanto il pubblico ministero e l'avvocato non saranno mai pari perché il pubblico ministero gode di posti di così incisivi
Sulla libertà personale dei cittadini fra loro privacy tali per cui l'avvocato non potrà mai disporne
Ed è questo ne ha destato particolare interessa attenzione perché dicendo questa cosa
Abbiamo sentito l'ammissione di quello che in realtà il vero retropensiero perché questi poteri incisivi la custodia cautelare in carcere le intercettazioni i sequestri non appartengono al Pubblico ministero
Sono poveri che appartengono all'Egitto il Pubblico ministero deve chiedere l'autorizzazione deve chiedere che il Gip
E che quindi quando si richiedono stanno banalmente in cuor loro consapevoli che saranno autorizzati
Procedendo l'operazione meramente formale un passaggio di carte
Ebbene la riforma nasce in realtà proprio per rispondere all'esigenza di equidistanza che ci viene posta la Costituzione non dalla sfiducia nei confronti dei magistrati ma dalla fiducia nel processo accusatorio che abbiamo adottato
Già molto tempo fa
E per questo io chiedo particolare attenzione a quelli che sono i diritti del cittadino
Affinché il processo ritorni ad essere quello che dovrebbe essere un luogo in cui si dividono buoni e cattivi monologo in cui il potere non può giudicare se stesso grazie
L'avvocato
Il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetta
Cito
Allora grazie grazie dell'invito saremmo nei tempi tanto ormai inseguo la tempistica in tutte le trasmissioni televisive per cui vado vado su questo abbastanza
Piano
Il referendum politicizzato si politicizzato dalla dai magistrati politici tratto dall'AN e quando vedo e leggo quello che stiamo sentendo vedendo e leggendo in questi giorni
Purtroppo mi torna in mente la famosa frase di decollo che diceva l'Italia non è un Paese povero un povero paese quando ieri ho letto quella frase
Di un noto procuratore della Repubblica lo sconforto mi appresso mai appreso sconforto non per il sì
Appreso conforto perché penso che quello è un alto magistrato
Di questo Paese io vorrei vivere inno un grande Paese non in un povero paese
Non condivido tutto quello parlato prima bene il ministro Lollobrigida quando ha detto qui i soldi ci sono stati rappresentati culture diverse io sicuramente ho sono qualcuno che rappresenta presento me stesso ma insomma siamo che provengo da una cultura diversa magari da quelli che sono in questa sala
Ebbene e io credo o che dunque non condivido alcuni aspetti
Della politica anche né sulla giustizia di questa maggioranza non ho condiviso decreti sicurezza una occlusione securitaria ho condiviso invece ad esempio con grande piacere
L'abrogazione del reato di abuso di ufficio ma i vantaggi Dinoi liberali
La consapevolezza come diceva il nostro eponimo Luigi Einaudi
Di predicare inutilmente però ci piace lo stesso predicare il vile dire la nostra
Io allora quello che mi dico e cerchiamo di portare la gente a votare guardate la portiamo votare soprattutto per un motivo nell'interesse del sì
Perché chi vota sì
E qualcuno che alla consapevolezza di stare andando a votare per cambiare la Costituzione per cambiarle in senso garantista chi vota no luci pone nessun problema io passati i miei anni gli ultimi cinque anni a presentare un libro il mio libro
Su questa materia e a parlare dei tecnicismi ma non c'è niente da fare quando la spieghi ai sostenitori dell'o alla fine viene fuori sempre la solita storia sì ho capito ma ero rafforzo la memoria va a battere a quel paese perché figurativo
Se sto pensando di rafforzare l'uno o l'altro non voto né per gli uni né per gli altri però non sono disponibile
A parlare con chi parla solo alla pancia della gente perché quello lo dirà parlare solo alla pancia alla Fondazione Einaudi lo sapete affatto impossibile forte e forse oltre il possibile speriamo che anche si smetta di fare qualche autogol almeno in questi ultimi giorni
Io credo che rispetto all'inizio di questa campagna elettorale
La Presidente del Consiglio deve fare una cosa diversa quella che tutti noi un po'così liberali
E l'Italia eccetera avevamo pensato che avevamo pensato di le Havre
Teniamo fuori la politica ho capito tiriamo fuori la politica alto anche gli altri devono fuori la politica ma se ormai in Italia abbiamo un partito in più che non avevamo calcolato lo misureremo alle elezioni tanto hanno le sedi ormai hanno il loro leader
Riconosciuto che si chiama Nm e difficile che dall'altra parte allora facciamo ognuno la nostra parte cara Presidente
Cerca di mobilitare in questi giorni perché ce n'è molto bisogno
Il tuo elettorato coloro che hanno la tua sensibilità politica la tua cultura politica noi facciamo il nostro che è quello che stiamo facendo tutti assieme nell'interesse del Paese per cercare di vivere in un Paese migliore di questo
Dire che chi accusa e chi giudica debbono avere Kharja carriere separate una ovvietà tale che facciamo perfino fatica spiegarla ma hanno gli stessi nulla dobbiamo sprecare il marchio che in questa sala
Siate tutti abbastanza convinti per il sì allora portiamo la gente a votare grazie
Grazie Emilio che è un piacere affidare le conclusioni di questo di questo Pannella al presidente del gruppo
Alla Camera di Fratelli d'Italia l'onorevole Galeazzo Bignami
Grazie grazie intanto grazie a Fara perché ahimè
Dove texana Renato l'autorità comma dovete sapere che purtroppo
A Bologna per uscire dalla città di riprendere via Togliatti girare a sinistra su via Marx girare a sinistra su via le girare a sinistra su via Stalingrado tutto i trenta all'ora e quindi poi la fine può arrivare prelievi Lombardia che cenare un po'più libera un po'più come posso dire democratica ma questo ovviamente del motivo per il quale però devo anche dire che mi ha fatto piacere vedere tanti amici vedere tanta partecipazione
Dovevamo so che gli ospiti che mi hanno preceduto hanno ampiamente spiegato le ragioni per le quali importante sottolineare il tema della separazione delle carriere però io credo che ci siano alcune cose che si possono tranquillamente citare sarà come me avvocato vivono legge del contributo che ha dato un esima magistrato non fra il nome del dottor Binetti presidente del tribunale di Novara che dice
Che secondo lui è profondamente sbagliata la separazione carriere un grave errore testuale grave errore proprio perché il giudice è e deve essere un fratello del Pubblico ministero perché entrambi devono avere la stessa formazione lo stesso Ricci la stessa educazione come entrambi oggi hanno gli stessi esatti doveri ora io sono un avvocato sarà avvocato tanti avvocato in sala io personalmente anche se non fosse avvocato fossi che ne so imputato cosa che secondo gratificati terrà però e
Vorrei ho un dubbio così a occhio ma
Voi vi sentireste tranquilli se giudicarmi fosse il fratello di quello che vi accusa
Di quello che vi può chiedere che vi voi andiate in galera o impegnate condannati a pagare dei soldi a qualcuno il fratello io tendenzialmente preferirei
Che non fosse proprio il fratello però se a qualcuno sfuggisse questa questa raffigurazione arriva un altro pm Woodcock
Noto PM che dice oggi pm sono abituati a vincere facile
Il loro compito è persuadere un giudice che però già in perfetta sintonia con loro documenti perché si è formato lo stesso a scuola li conosce si fida di loro degli avvocati sotteso no otto
Perché si frequentano e chiacchierano insieme ai sensi convegni alle sette matrimoni agli stessi compleanni e alle stesse chat
Poi dopo lui dice benvenuta separazione che viene infatti votano perché dovete sapere che più o meno tutti quelli che oggi sono per i non realtà
Erano in larga parte per il sì perché ho voluto citare questi due casi
Perché io noto che magari a volte site non può infatti usare qualche parola detta da qualcuno che si spende per il sì e ci si dimentica che quelli che oggi argomentano per il no in realtà hanno ben preciso con la fa certe nelle cose così come stanno e aggiungo io anche quelle parole De Magistris quando disse il sindaco di Napoli che disse quando indagavo sulla destra tutte da plaudire mi non è testuale ma il concetto era questo qua nel bar indagava a sinistra diciamo ma con la fine ecco
Allora quando io sento qualcuno difendere una supposta volontà di questa riforma di mettere e la magistratura sotto la politica
E bisognerebbe essere chiari forse qualcuno vuole che continui a essere sotto una certa politica e noi rendiamo libera alla magistratura allora la domanda non è vuole una magistratura sotto la politica
Ma è vuole liberare la giustizia dalla politica perché è quello che noi con questa riforma facciamo ve lo facciamo non per privilegiare una parte o un'altra ma perché
Io non so se voi mi tanto è capitato andare a giocare a calcetto a ping pong a pallacanestro in qualsiasi sport se c'è un arbitro credo che non sia prestato un arbitro che magari fischia il rigore per una squadra
Poi esce dagli spogliatoi e indossa la maglia della squadra in favore al quale assiste a Trevor questo non è un arbitro questo banalmente ciò che può capitare se la riforma non passerà quindi buon lavoro e ci vediamo dopo alla presenza del nostro leader Giorgio Melloni
Infine nazionale la alla presenza appunto il presidente del Consiglio
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