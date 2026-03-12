12 MAR 2026
dibattiti

Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni

DIBATTITO | - Milano - 16:30 Durata: 2 ore 26 min
A cura di Carmine Corvino
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Introduce e coordina Alessandro Sallusti.

Saluti istituzionali di Ignazio La Russa.

Interventi di: Luciano Di Marco, Sabino Cassese, Giovanni Jacobazzi, Nicolò Zanon, Domenico Pagliari, Antonio Di Pietro, Vincenzo Gualzetti, Carlo Nordio, Luciano Masini.

Conclude: Giorgia Meloni.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle ore 16:30.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Iniziamo quest'
Versi fece pace
Sono uno
Giusta detenzione con tredici mi
Tredici mila ecco che in una
Ovviamente in
Che mi ha mandato ingiustamente in carcere ma che avete tirato fuori tutti voi e io non ho nessuna intenzione di ritardo questo sia chiaro
Allora
Ho raccontato questo aneddoto per dirvi che questa esperienza personale è uno dei motivi non il più
Ma è uno dei motivi per cui ho accettato di fare il portavoce nazionale del Comitato del Sì e sto girando molto l'Italia
Da da da nord a sud
Adesso riscontrando come noi qui oggi grande accoglienza grande entusiasmo però vi devo dire è un minimo di preoccupazione
Per le illustra con
Chia a partecipa alle manifestazioni per il Nobel cosa intendo cosa succede alle manifestazioni del Nord succede che sul palco arriva la spray in o chi per essa
Dice signori ventidue ventitré si va a votare e si vota no e quelli vanno dei non obietta o non vogliono capire riforma della e l'unica discussione che avviene poiché se e quando il governo Meloni andrà
Non parlano noi invece quelli del scusi
Facciamo un bel dibattito e c'è sempre qualcuno che dice ma mi spieghi bene voglio capire bene questo ci fa onore no perché noi liberali e conservatori vogliamo capire e va benissimo però facciamo un patto
Stasera facciamo un se per caso qualcuno di noi arriva in questi giorni studiamo oggi sentirete avete sentito parlare sentirete parlare nei prossimi giorni studiate leggete mazzette H
Qualcuno arriva al ventuno sera con ancora un piccolo dubbio sul fatto delle quote
Light che nel CSM uno rispetto alle quote probante del CSM due facciamo un patto non compete con gli Oni andata votarla potrà tessili
Che poi sono già d'accordo col ministro Nordio organizziamo dei corsi di recupero gratuiti e personalizzati
Un'ultima compreso
Un'ultima cosa sapete perché i motivi sono tanti ne avete sentiti tanti ne sentirete tanti prima di sera io vi do un motivo in più per per andare a votare e vota che sì perché noi quatto quando IPA quattro anni fa ho ucciso si cominciava a a a a parlare di campagna elettorale è un gruppo di politici volonterosi venne da noi e ci disse
Dateci il vostro voto dacci il tuo voto che io voglio andare voglio vincere le elezioni non tanto per governare questo Paese ma per cambiare riformate questo pare e parlo anche la riforma della giustizia e noi gli abbiamo dato il nostro voto e loro sono andati a governare una volta tanto che mantengono la promessa e hanno fatto quello che c'avevano promesso hanno fatto la riforma dalla giustizia sarebbe disonesto lasciarli col Cervino in mano
Perché non solo
Perché non solo tradiremmo luogo ma tradiremmo anche noi stessi perché noi ci siamo la forza riformatrice di questo paese chiudo perché più di me e meglio di me vi parlerà della riforma della giustizia nientepopodimeno che il presidente del Senato Ignazio La Russa
Allora in realtà non vi parlerò non tocca a me farlo
Aspettiamo tutti che venga Giorgia fra l'altro l'ho fatto in quattordici minuti che poi possono essere di pillole
E credo in maniera a non sono tenute etica ma perfetta dal punto di vista della illustrazione contendendo perfino ai più non posso usare scemi
Appunto a parole ai meno dotati di capire esattamente che cosa significhi volta Rizzi e che cosa significhi votare no e quindi perché sono qui
Ma non ha detto perché sono il presidente del senato e del maggior ridotto male
Prima veniva qui perché depositato di Milano il coordinatore regionale già Arezzo son qui solo perché perché vuol dire che appena non sarò più presidente del senato mi fate più parlare no nelle appena però tornerò state tranquilli che non funzionerà assolutamente così però siccome mi fanno parlare e me l'hanno chiesto e io come dice il regolamento del Senato a differenza del capo dello Stato
Appartengo a un gruppo parlamentare obbligatoriamente quando il presidente del mio gruppo mi chiese dove ballando ballando presente
Ecco mi ha mi ordina di venire io vengo qui quindi come componente del tuo gruppo anche il semestre di saluti istituzionali che e allora comincio a quei ringraziamenti
Lasciate che il primo ringraziamento
Lo rivolga a chi se ne invischiata delle possibile possibili stupide polemiche che stavolta de sui giornali perché pensate un po'
A concesso
Anzi via Fratelli d'Italia la possibilità di utilizzare questo teatro grazie roccia ma
Per chi non lo sapesse è sempre stata un'icona della sinistra che la cultura perlomeno perché non lo sapete ha già concesso almeno due o tre volte questo teatro già contro dalla medesima sicuramente ad Alleanza nazionale vero che tanto pro ricordi
Benissimo però allora non avevano avuto il coraggio di contestarla perché stavolta l'hanno contestata perché il Chelsea perché c'è il no non lo so
O forse perché è di religione ebraica
Abbiamo qui con noi rappresentante della comunità ebraica di Milano vuol Terme Nagy che ringrazio di essere qui con noi
è fuori
Vuole saluti dai parlamentari milanesi che per l'affollamento del partner
Non hanno la possibilità di rivolgermi a Rho personalmente Osnato Tremonti decorato ma un lo streetwear Lucrezia mantovane di maggior Raimondo il ministro che sottosegretario sanno anche che a Napoli Frassinetti botti Macarie Rauti poi ci sono terzi Tremaglia ce ne sono troppi galoppini Maffoni ancorò
E che avevano Barbella Tremaglia Hampton tantissimi mi hanno chiesto di portare il loro saluto fategli un applauso sono loro i padroni di casa
E poi però qualcosa nel merito voglio dire anch'io cinque minuti buoni minuti mi sono fatto una domanda anche da
Da avvocato ma dicono che è sempre stato in commissione Affari costituzionali da quando sono parlamentare
Che è una stortura che dobbiamo lo dico ai colleghi con una nuova piccolissima riforma modificare voi sapete beni mo'che quando c'è un referendum per abrogare una normale legge ordinaria affinché si possono passare cioè l'abrogazione
Ci vuole la metà più uno dei voti validi cioè ci vuole il quorum
Non si capisce perché per confermare qualcosa che il Parlamento ha già votato han maggioranza sia pure non qualificata
Non ci voglia un cuore cioè teoricamente batterebbe che dieci persone andassero a votare nessun'altro votasse è passerebbe
Il sì o il no a secondo di quelle dieci persone credo che questo vada sottolineato che bada giusta da questa stortura
Perché mi sembra danni proprio che qualcuno che vuole no stia giocando anni non Faranda are a votare più gente possibile perché dicono che meno si vota più ci andranno quelli che votano non nel merito della
Del referendum del della riforma ma semplicemente uniti dal no una specie di piccolo campo largo magari Big
Pochissimo ma sufficiente B risponderemo con un larghissimo campo largo del PCI di tutti coloro che sono convinti questa non è la madre del riforme ma è una riforma utile una riforma semplice una riforma che nel merito
Che cosa vuole fare vuole dire
Completiamo il giusto processo
Facciamo che quando uno ci dovesse trovare davanti a qualcuno che deve decidere
Dei suoi interessi o della sua libertà ci sia un avvocato difensore uno che accusa è un terzo
Che giudica la separazione è questa medico Emma c'è quasi Jai solo lo zero però perché vinca Zadra se facciamo il referendum c'è già
Cioè
Io all'atto alla grave l'ordinazione c'è già e allora ecco capitolo se può arrabbiare quindi dicono le due cose e contemporaneamente
La cosa che secondo me è ancora più importante che cosa pretendiamo che come avviene per tutti noi quando sbagliamo ci sia qualcuno imparziale che ci giudice
Noi lo sappiamo che acerba gli amori c'è commettiamo qualcosa Chianti ipoteticamente un reato troveremo un giudice che dovrà giudicare e che non è
Il mio collega di partito
E neanche il collega
Di partito del consiglio regionale o del Comune è un giudice terzo anche i giudici abbiamo pensato che ha scritto a questa riforma onore e merito al ministro Nordio che vi prego di salutare con grande applauso
Hanno letto avvenne c'è chi debba giudicare per i trasferimenti siano due CSM ma chiedere giudicare eventualmente per eventuali problemi disciplinari sia qualcuno che non è
Esattamente scelto proprio da chi deve essere giudicato cioè un altro organismo nuovo a ciò tutto qui alla riforma piace non piace io vorrei che prima di tutto si potessero esprimere veramente liberamente non solo i cittadini
Ma anche tutti i magistrati qualche magistrato Berizzi ci Espresso vedo qui in prima fila Pubblico ministero la dottoressa imparato ce ne sono altri
Poi però
La maggioranza di quelle che attiene resta dei magistrati dobbiamo rilevarlo correttamente lecitamente
E a volte non tutto in maniera
Soffitta ci sono i magistrati che dicono no
Però io mi sono chiesto
Come che l'ottanta per cento e rotti dei magistrati non si esprime
Perché esso così pochi magistrati anche che dicono non son pochi pochissime che dicono sì sono più numero così gli ex magistrati come Di Pietro forse perché non hanno nulla da temere non lo so a volte viene questo sospetto
Ma perché è l'ottanta per cento vedete io sono antico come politica
E negli anni settanta pensate tornate molto indietro
Ci siamo chiesti io è un gruppo di ragazzi di varie espressioni politiche oggi si direbbe di centro destra
Come facciamo a dare voce a chi non parla a chi è succube di una allora violenza oppressione o egemonia marxista
Inventammo la maggioranza silenziosa
Che ebbe un impatto potentissimo io credo che quell'ottanta per cento dei magistrati che stia che Egitto non so se per il sì o per il
No sia una enorme maggioranza silenziosa dei magistrati pelli invitò a prendere posizione senza remore
Vedete
Noi noi di destra
Come c'è chiamate liberali e conservatori per intero ma anche di più dei liberali e conservatori anche con altre sfaccettature
Noi
Da tempo
Siamo assolutamente convinti
Che
La magistratura sia qualcosa di importante assente
Guardate la storia
Anche quando i magistrati nel ricordo
Passa
Sembra
Gli AFIS come questo potesse a favore del no piuttosto che a favore piuttosto che a favore del sì e ha fatto dei nomi ha citato citato pigmenti Terranova
Citato Occorsio Amadeo assassinate da da da terroristi di destra Maggi citato Chinnici Terranova Falcone e Borsellino
Uccisi dalla mafia cui va il nostro amore il nostro rispetto
La nostra considerazione
A tutti quei nomi nessuno escluso però Bersani non è una polemica avremmo un invito la prossima volta che ti capita di citare dei magistrati che hanno dato la vita
Per difendere il loro ruolo ricordati anche di quelli assassinati dalle Brigate rosse da prima linea dall'Unità compatte
Francesco poco Riccardo Palma Girolamo Tartaglione Vittorio passo venne incoraggiato un bel Girolamo Minervini Emilio Alessandrini Cau conosciuto ed era come in ottimi rapporti Guido Galletti e non parlo di altri nomi
Lo dico senza senza nessuna polemica non credo che bisogna tirare per la giacchetta non solo i vivi
Ma addirittura gli eroi che per difendere il loro ruolo il ruolo di magistrati al di sopra delle parti hanno pagato con la loro vita
Finisco concludo e torno a Giorgia ultimamente da tempo Georgia
Tutte le volte che parla non dando del referendum dei fatti politici è venuta meravigliosamente bene alla al Senato l'altro giorno conclude dicendo che il nostro punto di riferimento è
Quello di di difendere l'Italia sembra il nostro
La nostra stella polare sembra l'Italia qualunque sia la scelta che ha deve fare e allora questo mi dalla opportunità di dire
Che se c'era bisogno di una prova di coerenza l'abbiamo trovata perché chi ama non la mia età ma anche molto più giovane
Ricorderà un nostro slogan di verso la fine del periodo di Alleanza Nazionale lo slogan era semplice era allora lo possiamo scrivere uguale adesso come demone i sei per tre sui muri lo potremmo mettere adesso nei muri un solo interesse da difendere l'Italia
Grazie
Grazie presidente
Chiamo sul palco Luciano di Marco
Vediamo se arriva
Come Luciano Di Marco eccolo qua
Chi è questo signore benvenuto che questo signore il cinque giugno del due mila diciannove
La polizia fa irruzione a Torino a casa sua con un mandato di cattura Luís e sua moglie vengono accusati di rapina pluriaggravata effettuata in una gioielleria di Cerignola viene arrestato e condotto in carcere a Torino
Mentre la moglie e quattro figli di cui uno di pochi mesi
Viene consegnata agli arresti domiciliari
Dopo quanto come si si è scoperto che si trattava di uno scambio di persona
Che esperienza è stata
Salve per intanto grazie a tutti fare fretta ringrazio Giorgia
Premettiamo che prima del cinque giugno due mila e diciannove il giorno prima fosse stato era una persona normalissima ad oggi non lo sono più perché per un errore per un errore magistratura o tribunale quello che esso sia danno oggi la nostra vita ma la mia famiglia cambiata trovarci alle cinque del mattino un elicottero che di punto alla luce dentro casa la casa Biondi poliziotti e bambini che piangono per essere portato via per non aver fatto nulla
Presumo che potrebbe capitare a chiunque tutto ciò
Però purtroppo è capitato è toccato ma
Qualcuno gli ha chiesto scusa
Ad oggi con tanto di rispetto anche a tutti un pezzettino disco di carta igienica coscritto scusate c'abbiamo sbagliato non lo dicevo
Lei ha ancora fiducia in questo stato assolutamente no
Già
Ma né dello Stato italiano nulla già perché tanto ogni volta che mi fermano per me è un problema perché io ad oggi formalmente io mia moglie nessun tardi
Risultiamo ancora pregiudicati pluriaggravato i per rapina perché non sono ma l'hanno archiviato ma no ancora non chiudono le indagini dopo aver arrestati per il rapinatore
Perciò quello che dico io se sbaglia un medico paga se sbaglia un poliziotto paga se sbaglio un operaio vada sbagliata uno di voi pagate ma se sbagli un giudice perché non deve pagare a caro
Ad oggi ad oggi lei
Ad oggi la mia famiglia
Ad oggi la mia famiglia è stata rovinata perché io ad oggi ho dei bambini terrorizzato ancora tutt'oggi c'è mia figlia quando siamo in macchina arbiter andiamo a fare la spesa o andiamo a votare alle giostre no a qualsiasi parte vedono pochi polizia mia figlia si mette gli occhi ingenui del le mani negli occhi
Viso corpo paura Tito gli ho detto gli ho risposto anche io ho paura poco
Senta e
E lei ha ha a Como sud o il il PM che ha chiesto il suo assolutamente no curaro no io sono stato arrestato portato presso la casa circondariale di Torino
Ascoltato da un giudice di Torino ma dallo il cinque giugno fino al ventiquattro settembre Dominici aveva mia scarcerazione nessuno e dico nessuno del Tribunale di Foggia nei giudici né magistrati hanno voluto sentire
La mia come si dice essere innocente c'è una mia parola l'oggetto zero non l'hanno mai interrogato ma assolutamente no non mi ha voluto credere finché nessuno ventun persone a testimoniare nessuno e soprattutto
Lei andrà a votare assolutamente sì e voterò sì
Più che altro più che altro
Picchiato qualche
Quello che è capitato a me può capitare a chiunque per uno sbaglio di persona io ho una moglie Atelli seduta
Che facciamo un applauso anche la moglie è stata
è stata è stata messa a casa agli arresti domiciliari con quattro figli di cui uno minore neanche di tre mesi senza dargli la possibilità di scendere neanche un quarto d'ora in farmacia prende il latte perché mia moglie dell'istituto ha perso il latte per colpa allora
E se non era per mia suocera che gli davano il permesso di venire a casa a portare giù un pacco di pasta IMI figli per quattro mesi morivano di fame a chi devo dire grazie
Lei ha chiesto chiedeva un risarcimento oggi ho chiesto di fare un risarcimento danni tremito ai miei legali Domenico per la l'avvocato Giacomo Lattanzio
Ma ad oggi ci hanno risposto che per adesso non hanno ancora tempo
Il giudice di Tribunale di Foggia
Adesso dopo che dovevano archiviarlo in primis a mia moglie hanno voluto prendere le celle telefoniche le stanno prendendo le celle telefoniche
Ma perché non l'hanno presa nel due mila diciannove al posto di farmi fare quattro mesi di carcere perché le spese che io devo essere pagato le pagano loro nasalizzazione per chiudere l'esperienza in carcere come Stato
Orrenda perché mi hanno buttato dentro una cella due calci di diversi uno a Torino per mi hanno portato giù a Foggia e grazie a una perizia dei tratti somatici dopo quattro mesi con molta ma molta ma molta calma
Si era dedotto che hanno le misure erano incompatibili perciò alle sette di sera da carcere di Foggia mi hanno detto dal carcere si accomodi può andare anche a casa
Perché sono arrivati i risultati io ho dovuto fare uno sciopero dalla fame di sette giorni e mezzo dopo perso quattordici chili otto mi hanno buttato fuori da un carcere da lì per essere riportato a Torino perché il direttore mi ha detto non voglio passare i guai se andando in dipartimento organico
Perché ero lontano da mia moglie mi figli una lettera un telegramma o vedere mia moglie mi figli anomala né fatti vedere per quattro mesi e mezzo va be questa è la vita reale purtroppo grazie grazie del coraggio di metterci la faccia
Ne sentiremo in questo potrebbe Pannella inattesa del precedente ne sentiremo altre di queste storie però prima vorrei collegarmi e non so se la regia può farlo
Con un ex ministro della Giustizia nonché giudice della corte costituzionale è uno dei più illustri giuristi italiani e il professor Sabino Cassese benvenuto professore buonasera
Non abbiamo l'audio problemino provi a parlare professore vediamo se la sentiamo
Niente
Niente allora mentre
Halal el muto sul sul microfono
Deve schiacciare il microfono
A posto professore no
Allora facciamo una cosa tanto è questione di pochi minuti mentre sistemiamo il collegamento sentiamo un'altra storia chiamo sul palco Giovanni Giacobazzi giovanile Giacobazzi è un collega giornalista
In una sua precedente vita
Eccolo qua Giovanni pervenuto è finito suo malgrado in un'inchiesta mentre era dirigente esterno al Comune di Parma nominato dall'allora sindaco di centrodestra Pietro Vignale per un micro appalto da dieci mila devo era il due mila undici nel due mila diciassette viene condannato per tentato abuso d'ufficio nel due mila venticinque quattordici anni dopo il tribunale di Parma
A Ray celebrato il processo assolvendo lo con la formula piena risarcendo euro con una tre mila e duecento euro ecco sì che era successo
Innanzitutto buona sera a tutti grazie grazie dell'invito lo dico subito fondamentale andare a votare il ventidue il ventitré che votare sì perché quello che è successo a me
Può succedere a chiunque e la mia storia è proprio la cartina di tornasole di come il sistema giudiziario italiano io come ha ricordato il direttore
Nel due mila otto ero dirigente del Comune di Parma era uno dei quattro direttori apicali di settore
Vengo nominato l'anno successivo presidente di una commissione di concorso se ne fanno tante qualcuno di Parma Comuna molto grande che vende se ne facevano parecchie di queste cose parto per la super un funzionario nell'ente
Ventidue candidati
La procedura si svolge normalmente io poi lo venga a sapere dopo direttore fra i bocciati cioè il marito do d'un pubblico ministero della procura di Parma che io boccio ma lo boccio perché era da bocciare non è lo boccia perché era il marito di un pubblico ministero
Fatto è che dopo un mese a seguito di un esposto anonimo questo saprò dopo ma che arriva in Procura io vengo iscritto nel registro degli indagati per delle corruzioni cioè io ero dirigente settore da un bilancio di diciotto milioni di euro e finisco in questo bailamme per un miglior rapporto ha ricordato bene di dieci mila euro e io avrei preso una mazzetta di cinque mila euro
Da dinner cinquanta per cento e non per la mattina se ci fosse un corso in tangenti io volevo era assolutamente ammettere una cosa del genere insomma per farle imbelle io direttore dell'Inter c'c'è stato per un anno ogni quindici giorni sappiate che ci sono le prove delle intercettazioni il pm faceva la prora e la richiesta e il Gip faceva copia incolla della proroga gli spazi
Strascico quindi un anno di intercettazioni telefoniche
Il mio ufficio viene riempito di cimici microspia all'epoca non c'era il troiano intercettato pure l'ufficio dalla mia segretaria
So per farle in breve io vengo arrestato all'alba del ventiquattro giugno del due mila undici con questa accusa pazzesca di corruzione faccio quaranta giorni di carcere faccio due mesi domiciliari poi finisco all'obbligo di dimora non so più nulla direttore fino al due mila e quindici ok
Nel frattempo l'amministrazione di centrodestra l'unica di tutta la regione Emilia Romagna cade sotto il peso di queste inchieste via nominato un commissario straordinario
Inizia il processo il processo è surreale perché arrivo con un'accusa così pazzesca Sodano dirigente pubblico corruzione immaginate voi
Insomma la fine ve la faccio breve l'accusa di corruzione cade perché l'imprenditore il tangentisti dallo ammette chiaramente cioè togliamo bacia fa tutto in regola io non ho notato nulla parla insomma e io nel due mila diciassette sono l'unico fatta una verifica al ministero della giustizia che riporta una condanna per tentato abuso d'ufficio l'unico l'unico in Italia in quella Bentham l'unico tentato l'unico signor ministro l'unico non mi vengono date neanche le attenuanti io perfettamente incensurato comportamento processuale impeccabile presente a tutte le udienze
Nel frattempo si prescrivono tutti quanti reati io faccio comunque appello perché non accetto una cosa del genere passano cinque anni e e alla fine si celebra il processo d'appello a Bologna
A Bologna
I giudici arriva alla cima Jacobazzi era stato accusato di corruzione
E adesso è stato condannato per abuso d'ufficio e come un gioco dell'oca io ritorno un'altra volta in primo grado perché dicono dux è stato condannato per un reato diverso da quello che era il reato iniziale e quindi devono riformulare il la nuova contestazione ve la faccio breve nel due mila e venticinque Corners nonostante l'abuso d'ufficio non ci fosse più perché comunque si fossero prescritti tutti i reati ho trovato anch'io il mio giudice a Berlino e con gli stessi elementi di prova che avevano come dire legittimato una custodia cautelare in carcere è una condanna vengo assolto con formula piena
Piccolo particolare e poi penso di stare nei termini si scopre a distanza di un anno e mezzo dopo l'accadimento dopo il due mila undici appunto che questa PM aveva appunto il marito che aveva concorso
Succede il caos ovviamente grande Polenghi e quant'altro viene aperto un procedimento disciplinare davanti all'efficientissima consiglio sopra dalla magistratura
La pm si difende viene archiviata dicendo ma io non sapevo che mio marito aveva fatto questa domanda e voleva venire a lavorare a cuore di Parma la procura generale gli crede il CSM pure e viene archiviata
Ho scoperto direttore poi mi taccio che è stata anche promossa il costo delle mie indagini soltanto di intercettazioni telefoniche è stato un milione e mezzo è stata promossa dal codice serve la nominata procuratore capo
Chiudo con la ciliegina del procuratore capo dell'epoca che ha come dire che avallato tutta questa inchiesta che ha portato poi a le dimissioni alla caduta la giunta di centrodestra dell'epoca sembra fatto direttore si è candidato alle elezioni amministrative col Partito Democratico cioè con il partito che stava all'opposizione
Dell'amministrazione che la sua Giunta affatto la vera caffè aveva no ma questo non è no no non non credeteci non è vero niente perché non può essere vero quindi hai preso un prete ovvero una platea che non merita di essere tra le prime assolutamente per grazie per la tua testimonianza tali grazie
Vediamo se funzionale il il collegamento con la professor Cassese
In ballo ci sono questo bottone sentiate colpo avvenuto professore l'applauso del Teatro Parenti
Non so se lei prima di lasciare la parola
Per dare un suo come dire commento il giudizio su questa riforma benché noto non so se lei dal collegato al sentito queste due storie di di dica reali che abbiamo raccontato cosa ne pensa se le ha sentite
Le ho sentite penso che siano alcune prove concrete di mala giustizia che e purtroppo si ripetono
Piuttosto di frequente
E e vorrei fare propria una riflessione se me lo consente aveva un rating prego tutto
Che che parte e da degli esempi concreti allora quello che io dico immaginate l'arbitro di una partita che appartiene a una delle due squadre in campo
Oppure immaginate un professore che deve dare i voti ma il cui posto del professore dipende dal volto dei suoi studenti nel senso che questi debbono eleggerlo
Ora
Quell'arbitro non sarà terzo e imparziale
E la partita potrebbe essere toccata
E quel professore potrebbe dare i voti migliori
A quelli e che l'hanno votato
Ed è per questo che l'arbitro non può appartenere a una delle due squadre
Ed è per questo che chi giudica e promuove non può essere letto da coloro che debbono essere giudicati e promossi
Ecco io ho fatto questo esempio insomma grazie ovviamente dalla scorta dalla scuola
Per spiegare tre cose
Che occorre separare le carriere per evitare che il giudice appartenga alla stessa carriera
Del rappresentante dell'accusa
Che occorre sorteggiare i membri del Consiglio superiore della magistratura per evitare che essi appoggino chi li ha votati e che scelgano invece sulla base del merito
E infine che occorre affidare il compito di disporre sanzioni disciplinari ovvero giudice e non a quelli eletti da persone da giudicare
E tutto questo per un motivo molto semplice sentite
Primo e che il processo di agevolare
Per l'ha detto prima il presidente La Russa c'è un'accusa una difesa e un giudizio e questi debbono essere separati
Se non è così il giudice non è pienamente terzo e noi abbiamo una norma dalla costituzione che dice che il giudice deve essere terzo e imparziale
Il secondo motivo
E che i componenti del Consiglio superiore mano sorteggiati per non farli dipendere da quelli che li votano come dire lo scambio appoggio e il voto e il terzo motivo che la disciplina rassicurata da una Corte disciplinare composta sull'esempio dalla Corte costituzionale in effetti il referendum ci propone una composizione della Corte disciplinare che è molto simile a quella della Corte costituzionale
L'argomento che non è stato mai discusso in tutto questo periodo di tempo e che questi cambiamenti non fanno fare un passo indietro bensì un passo avanti all'indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri
Perché ne specializzano la funzione e ne riconoscono appieno il ruolo quello che voglio dire e che i magistrati i pubblici ministeri
Svolgono un compito investigativo mentre i magistrati giudici svolgono un compito arbitrale e di giustizia
Debbono avere attitudini diverse
Vanno scelti sempre per concorso ma in modo diverso debbono avere carriere separate perché hanno qualità e compiti diversi
A queste condizioni svolgeranno meglio le loro funzioni investigative e la stessa cosa vale naturalmente per i magistrati giudicanti
Sono stato professore di diritto per una cinquantina d'anni si sono formati con me centinaia di magistrati e vi posso assicurare che ho sempre visto con preoccupazione questo fatto che loro entrassero
In un corridoio unico
Mentre invece sapevo che alcuni erano bravissimi come investigatori mentre altri erano bravissimi come giudici essendo questi due compiti
Separati
Certamente la Rolo specializzazione sarà più funzionale alla giustizia
Io vi voglio ricordare che è uno dei più illustri membri dell'Assemblea costituente che poi diventò Presidenza della Repubblica osservo nell'assemblea costituente della che scrisse la Costituzione che il pubblico ministero ha una natura anfibia
Ed è per questo che i pubblici ministeri sono pensionati solo tre volte nella nostra vigente Costituzione
E le loro garanzie
Non sono assicurate oggi dalla Costituzione ma soltanto dalla legge cioè a un livello inferiore
Legge che si può cambiare con una semplice maggioranza parlamentare
E questo spiega perché oggi questa proposta da maggiore indipendenza
E qui vengo a un quadro generale e con cui tra poco termino
Lo stato della giustizia oggi molto critico
Ed è fornito come dire la criticità di questa situazione è fornita da pochissimi dati quattro milioni di cause pendenti
Vuol dire che in Italia ci sono almeno otto milioni di persone perché in una causa c'è sempre un attore un convenuto un accusato dal difensore è una persona che si difende
E almeno otto persone milioni di persone che attendono giudizio
Procedure che dureranno per i tre livelli di giudizio da sei a otto anni in materia penale
E quattro anni e mezzo in materia civile
Conseguente fuga dalla giustizia verso soluzioni arbitrali e di mediazione
Per le dita di fiducia nella giustizia da parte dell'opinione pubblica un solo dato
Solo un terzo degli italiani è soddisfatto del sistema giudiziario contro una media dei paesi OCSE e che sono molto di più di quelli della dell'unione europea del cinquantasei per cento
è per questo che bisogna ridare all'ordine giudiziario
L'efficienza il ruolo e il prestigio che ha perduto e per farlo per il primo passo credi a provare il testo sottoposto arrese referendum voglio terminare con una frase che non è mia ma dico famoso giudice americano
Ve la leggo
Se il pubblico vede i giudici come i politici con la toga
La sua fiducia nelle corsie nella legalità fu solo diminuire riducendo il potere delle corti incluso quello di agire come controllori degli altri poteri
La legalità dipende dalla fiducia che le corti siano guidate da principi giuridici non dalla politica
Questa frase è stata pronunciata il sei aprile del due mila ventuno nell'università di Harvard
Dal giudice della Corte suprema americana Stival Brian parlando appunto dell'autorità della corte e del pericolo della politica
Questa è la situazione italiana quindi il referendum va nella direzione giusta
Grazie professore
Per chiedere le
Chiederle
Chiederle se se andrà a votare cosa voterà la ritiene una provocazione
Non si addice a Trento e cosa si vota rubata ma io ho sentito molti argomenti non so io lo si intuisce qualcosa abbiamo intuito grazie professore grazie sul
Io faremo un piccola inversione dei di scaletta per una comunale che e e chiamare sul palco Domenico Pagliari
Domenico Pagliarini siamo al sei luglio due mila e otto
Mario Pagliari
Pescatori in pensione viene ucciso con due colpi di pistola per futili motivi mentre giocava a carte
Con degli amici in un parco pubblico a Pescara l'omicida è un camorrista detenuto a cui era stata concessa una licenza
Domenico Pagliari suo figlio innanzitutto buon pomeriggio a tutti
Sì scusate se sono un po'emozionato perché comunque essendo essendo molto provato allora io sono Pagliari Domenico viva Pescara e sono figlio di un grande uomo Pagliari Mario
Papà era un grande lavoratore
Che ha passato una vita intera di sacrifici in mare dopo cinquantacinque anni decide di andare in pensione
E di vendere il proprio peschereccio per farci per comprarci lo stabilimento balneare di fronte a questo stabilendo bagnare c'era un parco pubblico
Chiamato villa De Riseis dove Louie abitualmente andava per giocare a carte con degli amici pensionati una domenica
Il sei luglio due mila due
L'asta la sta guardando anzi
Sta guardando il sei luglio due mila otto mentre lo stavamo lavorando io e mio fratello e mia mamma vengo raggiunto da alcune persone che mi implorano di correre immediatamente dentro al Parco perché avevano sparato a mio padre
Vado lì dentro il parco vedono
Padre agonizzante per terra sanguinante
Lo prendo tra le braccia e mi accorgo subito che era stato colpito con due colpi di pistola uno alla tempia e uno alla pancia
Da lì a poco morirà tra le braccia forse ha sentito l'idea che forse ha sentito le mie ultime parole spero perché l'ho sussurrato che gli volevo bene
Perché non doveva
Abbandonati
Senta
Qualcuno li ha spiegato perché chi ha sparato a suo padre doveva essere in prigione invece l'onere già ICI
Dopo dopo questo fatto
Dopo alcuni momenti veniamo a scoprire che la persona che ha sparato mio padre è un certo Michelangelo D'Agostino che Michelangelo D'Agostino è un ex camorrista Cutolo Iano che ritenuto socialmente pericoloso
Condannato già condannato già trent'anni per vari reati contro la persona e anche per omicidi nei confronti di un maresciallo dei carabinieri a fra cui anche si è anche colui che ha testimoniato falsa mentre nel processo di Enzo Tortora
è anche vero che tre anni prima nel due mila e cinque aveva commesso il suo ultimo reato sempre a Pescara fece una rapina la mano armato
Perché si trovava a Pescara questo questo camorrista perché un magistrato di sorveglianza di Modena e mi dispiace dirlo che mio avvocato non maggio di non dirlo ma lo dico perché lei lo ritiro del signor Martinelli di cui poi dirò l'un'ultima cosa perché dovrò rivolgermi
Un pensiero che sono vent'anni che ho in testa
Di chiedere una licenza fatta mentale di centotrentacinque giorni
Da svolgerò presso un centro Caritas sembra Pescara però si è scoperto dopo che in questo centro il direttore non non era mai stato fissato per la infatti quando avvenne questo pregiudicato e la domanda di accoglienza non fu accolta
E cosa vuol dire a questo magistrato io voglio dire che sono esattamente vent'anni che io non festeggia la festa del papà sono vent'anni che io e i miei fratelli soffriamo
Voglio dire a questo magistrato
Il giorno stesso il giorno stesso della morte di mio papà e nato il mio nipote dopo tre ore quindi Mario Pagliari papà è morto e dopo due ore è nato il il nipote Mario Pagliari
Che il mio papà non ha mai visto non ha mai conosciuto i nipoti non ha visto realizzarsi i figli non ha visto sposarsi figli mentre forse mi rivolgo a te magistrato forse due avrei festeggiato tanti compleanni con i tuoi figli tanti compleanni con i tuoi nipoti mentre io no e la mia vita e la vita da mia famiglia è cambiato e spero che un giorno ci sia un'altra legge
Che ti punirà
Andrea Costa io andrò a votare
Che andrò a votare per il sì fortemente per il sì
Grazie auguri a tutta la tua famiglia grazie alla testimonianza
E adesso un altro grande giurista il professor sa nonna Nicolò Zanon avvocato giurista italiano già giudice della Corte Costituzionale oggi presidente del comitato per il sì
Offro io sono anche imbarazzato a fare le domande a a a cotanta sapienza per cui arcaico tranne la c'è il microfono ma io intanto ringrazio dell'invito i gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia sono
Impressionato da questa platea straordinaria che scalda il cuore
E abbiamo bisogno di scaldare i nostri cuori per andare tutti a votare il ventidue e ventitré marzo
Mi scuso anche un po'della mia voce che ahimè ha scelto il momento sbagliato per dare problemi
Però vediamo
Cerco di concludere il mio intervento con quel quel poco che mi rimane
Questa è una campagna quello che vorrei dirvi e questo questa è una campagna davvero strana
Abbiamo ascoltato tante folli ieri tante cattiverie anche nei nostri confronti
Che abbiamo visto tanti incredibili rovesciamenti logici
Che vale la pena sui quali vale la pena riflettere un pochino
La sinistra in Parlamento a votato contro una riforma che in buona parte a ha fatto parte dei suoi programmi elettorali negli scorsi anni
Solo perché gli imputati questo punto non veniva da lei siccome una riforma presentata dal governo di centrodestra allora per principio bisognava essere contro in Parlamento perché poi come sapete in realtà
Ed è un fenomeno secondo me molto rilevante fuori dal Parlamento molti esponenti della sinistra riformista si accingono a votare sì
E tra l'altro questa sinistra in Parlamento si schiera questa è un'altra stranezza divertente
Per la conservazione dell'ordinamento giudiziario di Dino Grandi il ministro guardasigilli Dino Grandi intellettuale raffinatissimo intellettuale fascista
Che santifica o l'unità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri quello stesso ordinamento giudiziario che la nostra Costituzione chiede che sia cambiato dal mille novecentoquarantotto
E siccome non hanno argomenti nel merito perché era un loro
Punto programmatico la separazione delle carriere la buttano nella peggior politicizzazione del referendum un voto contro il governo di Giorgia Meloni
E qui ecco scusate per dei difensori della Costituzione
Che ci fanno una cappa tanta ogni volta con la difesa della Costituzione più bella del mondo intoccabile è un bel tradimento perché la nostra Costituzione distingue nettamente due cose
Il voto alle elezioni politiche che serve per formare un Parlamento e poi quindi un governo
E il voto per un provvedimento messo a referendum sul quale tu devi informare gli elettori e spiegare il merito delle cose sulle quali le persone andranno a votare
E invece hanno fatto esattamente il contrario sovrapporre le due cose è appunto tradire quella Costituzione che si dice di voler difendere ma poi
Io ho ascoltato con grande interesse le parole del nostro Presidente del Senato sulla nostra magistratura e le condivido in toto
E quindi non le ripeto ma credo che vadano con sottolineate con uno delle cose più importante che ho sentito quest'oggi
La differenza clamorosa che c'è tra quella magistratura di cui ha parlato il nostro presidente
E l'Associazione nazionale magistrati balza agli occhi
La sinistra si è appecoronati TAC su un'associazione privata cioè l'associazione
Nazionale magistrati che è quella che attraverso le sue correnti interne colonizza un organo di rilievo costituzionale come il Consiglio superiore
E abbiamo assistito in questa campagna al fenomeno clamoroso di un'associazione nazionale magistrati che si fa soggetto politico a tutto tondo e si schiera in una campagna referendaria aspra pesantissima
Pensiamo a quali saranno le conseguenze di tutto questo guardate qualunque sarà l'esito di questa campagna
Come guarderemo noi i nostri magistrati
Noi cittadini ventiquattro di marzo perché ci sarà pure un ventiquattro di marzo noi dobbiamo partire dalle parole del presidente la Russa e ricostruire la fiducia in questa magistratura andando a votare sì anche per
Rimediare agli errori dell'Anm
Che apparenza di imparzialità avranno i magistrati che si sono comportati così in questa campagna referendaria quale prestigio quale fiducia presso i cittadini
E ancora e vado alla conclusione hanno illuso tante persone in buona fede al grido anche loro
Difendiamo la Costituzione quando in realtà stanno difendendo il potere di un'associazione privata che è appunto la MM perché loro problema non è la separazione delle carriere
Loro i loro problemi si chiamano sorteggio
E ci siamo intesi molto bene su che cosa vogliamo dire e Alta Corte disciplinare
E qui io vorrei dire
Che in questi ultimi dieci giorni di campagna
Noi dovremmo usare davvero un linguaggio molto semplice molto chiaro e dei messaggi per mobilitare il nostro elettorato lettorato moderato che diciamo e meno radicalizzato di quegli altri e quindi ha bisogno di essere come dire un po'sollecitato per andare a votare qui e stavolta è veramente importante
Allora loro dicono a volete sottoporre i giudici al potere esecutivo Ennesima buffa ennesima falsità
Noi dobbiamo dire una cosa che è molto più vera e non è una bufala e non è un po'più uno slogan populista ma è la verità votiamo sì contro la vera tassista la casta degli impuniti e degli ingiudicato Illy perché sono loro che da decenni non sono mai messi in discussione che non vogliono assumere la responsabilità
Vogliamo finalmente poter giudicare le persone di quella casta che non pagano mai per i propri errori e io credo che il ventidue il ventitré marzo sia essenziale andare a votare anche per questa ragione
Grazie professore il top
Il proprio mi permetto di chiamarlo porta perché gli ultimi due mesi abbiamo praticamente convissuto musical capisco cos'è una gloria di farmaco per l'infarto
No e può fare la Regione bisogna usare parole chiare con tutte le persone conosciamo nei prossimi nove giorni io per esempio ho mio figlio ho detto se non vai a votare potessi dimenticati il contributo per la campagna le settimane bianche
Per per per esempio non so se non so se è legale quattro magari mi tolgono la paternità della Scala rosse posto che l'anima il bosco anche tu nel salotto posso essere la tua grazie professore grazie
E adesso colpo di scena ci colleghiamo colto otto Antonio Di Pietro senta l'ovazione
Senta l'ovazione dottore
Buongiorno buongiorno usati da tutti scusa venisse non sono presente ma da una formichina avevo quattro rimedio detta l'agenda stanno alla fine sapranno parlare meglio di meglio evitando che vada coltivare
Queste campagna il calendario Piperno lascia nel nemmeno uno perché il giorno dopo voglio stare
Con la mente serena e la coscienza tranquilla e gli ho fatto il mio dovere rispetto a quel che penso del cittadino e se volete ve lo dico o qualche mese ecco però poi dottore
In è innegabile che la sua presa di posizione netta ferma determinata da subito
Ha spiazzato un po'tutti cioè non è che proprio tutti gli anche tutti noi ci aspettavamo con una una sua presa di posizione del genere perché l'ha fatto
Vorrei chiedere al ministro degli perché no
Mattino perché il problema non è nel perché si mente perché no perché lo volevamo tutti quanti nel centrosinistra prima adesso siccome ha chiesto il centrodestra no ecco mio abbandono voto perché mi attengo al testo e non a con pesto perché il contesto passate maggioranze del i governi passano ma il testo costituzionale resta e nel testo c'è scritto oggi ci sarà scritto domani
Che l'azione obbligatori il ma la magistratura inquirente e giudicante resterà o come indipendente che magistrati se vuol fare solo resta sottoposto solo alla legge
Che ricercarne proporre l'indagato che capo e dispone della polizia giudiziaria insomma
Non c'è nulla per cui non devo dire no e quelli del non lo sanno giustificare
Questa è la motivazione mi attengo al teste questo testo io credo che contribuisca a negare credibilità la magistratura che le ragioni della sua mancata credibilità e di direzione di credibilità spetta ai tempi di Mani pulite dovuta al fatto che certamente Merlo parte della politica si è intestardito a difendersi dai processi che nel loro nei processi certamente l'informazione da una parte o dall'altra sarà stata pure settaria però io ho riscontrato in questi quarant'anni che est
Stava usando il cosiddetto sistema accusatorio lo ricorda e coll'erede ai tempi di Mani pulite che
Ai miei tempi si cercava chi aveva commesso un reato Sempre più spesso ultimamente si sia anche per vedere se qualche personaggio mediaticamente sposta abbia commesso un reato tranne questa differenza fra Stato di diritto è stato di polizia ma io non ci sto o perché ho fatto il magistrato poteva anche l'avvocato porta la parte offesa comporta anche l'imputato o indagato la forbice e il marzo del condannato e grazie a Dio
Detto questo io ritengo non solo che svoltosi non solo perché ho visto come pm una prima alla ricerca di chi abbia commesso un reato
Non più alla ricerca di chi abbia commesso un reato ma se qualcuno ha commesso reati
Ma soprattutto perché vogliono di qualificare la figura di un giudice soprattutto del giudice per le indagini preliminari queste filtro fondamentale perché si decide in quel momento se si fanno si fa il processo
Vero come è vero per il cinquanta per cento dei processi dibattimento finiscono con l'assoluzione oniriche quel filtro culturalmente non ha funzionato culturalmente avremmo dovuto assistere a un pubblico ministero che ragionasse sempre giudice
E invece abbiamo assistito sempre più a un giudice che l'ha reiterate ragione da pubblico ministero all'insegna del quando c'è l'udienza preliminare
Dentro nel dibattimento è d'accordo se lo augura solco dopo cinque sei sette a
Qualche anno di galera ma intanto chi restituisce la libertà il tempo le speranze di vendita dolore pecore che ho perso ecco io voto sì per ridare credibilità magistrati una così perché credo nella magistratura bordo sì perché questa norma mi libero non solo da benigna assicura non solo l'autonomia e l'indipendenza dal potere politico contrariamente quando falsamente stato affermato finora d'l'azienda al molte vetrine colleghi mani libere anni all'interno il perché lo di taglierà il cordone ombelicale con le correnti
Perché oggi decide lo scorso consorte in futuro io se lo posso fare anche molto posso farlo voglio essere libero libero sottoposto solo alla legge per riavere questa credibilità che ho perso in questi anni anche per colpa mia magistrato devono così perché delle due l'una ora se le cose come stanno essere il cittadino non è soddisfatto ore calde le prove che abbiamo io sono sempre per provare a cambiarlo perché restare così come stanno vuol dire che
Quelli che possono lo possono comunque difendersi ma come di crisi si troveranno sempre rinviati a giudizio e poi alla fine saranno pure assolte ma intanto saranno distrutti propri senta lei di prenderne un altro
Senta lei in questa campagna elettorale ha inventato uno dei delle sue metafore che poi tutti noi le abbiamo copiato molto efficace che è quella della della squadra di calcio che dell'arbitro
E lo ripeto e lo ripeto no usano sempre di qualcuno diceva una barella sanzione non è una banalizzazione quelli che sta scritto nella Costituzione all'articolo centoundici
Il sistema accusatorio piacciono grazie a me piace molto il sistema costerebbero e vede che le parti quando siamo in dibattimento il primo che ho parlato delle indagini preliminari ma quando siamo in dibattimento
Il sistema accusatorio prostituzione prevede che le parti in ragione di parità qui la si smettesse di dire che il Pubblico ministero a parte imparziali dibattimento la Costituzione dice il rettore parità no qualità meno uno concerne la si deve insieme Davis fino all'interno del del della magistratura in dibattimento alla qualità paghi
Ebbene le parti e sanno davanti a un giudice verso Genova
La squadra è una squadra qui giocano la loro partita manda un arbitro La sette all'arbitro arte dalla famiglia di uno dei due del Pubblico ministero quel milite Bompiani gobba l'altra squadra giocare io dico sempre
Attività umana meraviglioso perché a singole domande e di Cosima Burgio che resti una partita in quell'ambito nel recente la controparte mi sarà pure bravo sarà pulito onesto sarà tutto Brembo ventinove il dubbio
Però io ammetteremo rimborsi sapendo che l'arbitro non non accetta la famiglia degli arbitri
Questa questa riforma dice l'arbitro faccia parte dalla famiglia degli arbitri presso il CSM
Il gli avvocati facciano parte della famiglia degli avvocati era l'ordine degli avvocati i pubblici ministeri facciano parte della loro famiglia dei pubblici ministeri hanno dalla loro poi per l'amor di Dio ci si può organizzare insieme
Ma ogni famiglia risponderà all'interno della famiglia nonché l'altra famiglia decide cosa fare e cosa non fare ecco perché io dico
Al cittadino piacerebbe vedere una partita in questo caso la partita della vita in cui sciatico deve entrare in un'aula di giustizia
Sapendo di porsi finale potersi fidare affidare io che ho fatto il Pubblico ministero avvocato e tante altre cose a seconda della giacché e mi son messo quando già dal Pubblico ministero
Sapevo che avevo il mio spazio quando esattamente Carlo sapevo che non era il loro spazio allora vorrei UPI fosse concesso lo stesso spazio ed è davvero così eversivo tutto questo
Senta lei c'è stato
E lo è lo è ancora ovviamente come dimostrano questi applausi fermerei c'è stato un momento che era davvero molto molto popolare tra gli italiani non è mai stato così popolare tra i suoi colleghi per invidie e gelosie
E insomma tutte le logiche che si possono capire
Lei prendendo questa posizione ha percepito come qualcosa da parte dei suoi colleghi cioè come dire l'anno insieme Chiara Pinfari
Un lavoro fondo non sembra malvisto all'interno della propria categoria non parlo per me ma per quarantuno persone mille volte più alto di me ma ve lo ricordate Giovanni Falcone dopo morto è diventato nero prima di morire
Non gli hanno fatto fare neanche il ruolo che gli spettava di fare lo hanno diviso esempi ISO
Il giorno dopo se se lo ricorda a tutti che l'utero invece niente da fare in questo Paese invidia la gelosia e rancore esiste persiste mi dico una cosa battistrada mi vuoi fare il suo dovere oggi
Ieri che domani non lo può fermare nessuno non c'è politico che tenga Borges manco il padre vede solo una legge segnalare che come si fa a dire che è un magistrato è sottoposto alla politica pasti ribattezzata
Lo confermano soltanto un altro magistrato perché come preservi J sta utilizzando il Freedom è così è successo lo ripeto anche qui a Palermo e successi che quanto stanno scoprendo è la vera ragione
Invece di insieme
Niente di niente
Immischiarsi in bella storia incredibile non trattativa Stato-mafia
La vera ragione per cui è saltata in aria Bassolino per me è perché lui aveva capito un anno prima di me che che cos'è la mafia ma riappare appalti anche ed hanno Mancuso il panico hanno invece le a Milano
Camminavo dicendo semplicemente hanno semplicemente del PGT Manrico Nicolosi dossieraggio e non c'è dossieraggio che interpreta se non c'è un magistrato il verbale anche affossarne affine proprio di carriera personale
Scusate lo doveva fare queste cose note tracolli sono arrivate l'ho detto nelle aule di giustizia è più di quanto fanno finta di non sapere rincorrendo per anni la la la storia della trattativa Stato-mafia ma quale trattativa sta proprio male sono i soldi sono gli appare del Papa fanno fanno impazzire i cittadini sono il peso degli affari che interessa la mafia
Queste impersonati da
E beh dottore non so se lei ha sentito come collegato ha ricevuto la prima stende i poveri sono di questa giornata immagino che non sarà l'ultima visto cosa
E gli ospiti che arriveranno dopo però sia nostrana tratta
Senta
Noi la terremo qui è tutta sera ma è veramente del programma è molto fitto per cui la ringraziamo non solo per essere stato quei ma la ringraziamo per il coraggio che ha dimostrato stando al fianco del sì
Grazie grazie dottor Di Pietro
Tutti
Se conclude
Allora siamo nel due mila e ventidue siamo nel due mila ventidue chiara Gual Setti
Rimane vittima di un Femminicidio aveva quindici anni è stata uccisa a calci e pugni da un coetaneo
Il giovane assassino fu condannato a sedici anni e quattro mesi di reclusione per omicidio aggravato
Nonostante la condanna il Papa dichiara Vincenzo guardi sette che chiamo sul palco dove eccolo qua
Ha continuato il Papa ha continuato a lottare affinché la giustizia per i minori sia più severa e addio e adeguata ai crimini commessi buonasera benvenuto che cosa intende con questo
Buonasera e grazie per avermi invitato
Io intendo che
Purtroppo mi sono ritrovato in un mondo
Catapultato in un mondo che non mi apparteneva
In un mondo fatto di
I processi
In tale occasione ho potuto constatare che
C'erano alcune cose che non andavano
Innanzitutto mi son reso conto che le famiglie tutti chi subisce una cosa del genere vengono completamente dimenticata
Finché sarò che senso però si danno si danno tutte le possibili garanzie artisti ammazza la figlia
Beh oggi il mio mondo è fatto di tanti genitori che come me hanno perso le figlie fatto di avvocati che combattono a nome nostro Parker le cose cambiano
In realtà ci siamo resi conto che tanti errori vengono fatti proprio come diceva prima anche proprio sui permessi premio vengono elargiti in maniera sulla base non si sa di che cosa di comunque di persone che escono e continua delinquere dove non compaiono neanche i verbali dei carabinieri che attesta l'uomo non fanno riferimento a quelle che sono a quella che è la loro condotta in carcere
Io credo che
Da quello che ho potuto percepire ci vuole così anche Di Pietro un giudice impartisce avanti
Assolutamente tolto tutto il il corpo accusatorio dovrebbe essere distaccato concessione ma un unico
Quindi io sicuramente pentito di votare sì
Io spero che questa questo cambiamento apporterà delle modifiche sostanziali
Anzi ne approfitto per ringraziare anche il dottor Merloni perché tutto quello che si sta
Dedicando
Il suo tempo a far capire anche in maniera molto fruibile
Che questo cambiamento necessario importante fra lo sapranno anche in maniera no semplice smog a spiegare anche non tecnici e la necessità perché questo sistema cambi e i vantaggi che poi comunque ne potranno trarre cittadini
Io continuo comunque anche con la mia associazione un attimino di mia figlia combattere della legge a combattere le le dicevo prima le famiglie vengono dimenticate nel senso che
Non so più niente sono fantasmi
Non abbiamo nessun tipo di supporto a cominciare dalle
Del processo di dopo lei lei ha chiesto che caso che sua figlia diventi anche argomento di riflessione per capire se queste attenuanti ai minori meno e non intendiamo ovviamente bambino di l'adolescente di sette otto anni no ma che appunto un adolescente nell'adolescenza avanzata
Insomma le attenuanti e sono
Per chi subisce subisce la loro violenza lentamente sono difficile da accettare
O sbaglio ma soddisfece a volte incomprensibile perché io anche
L'ultimo convegno
Spiegava anche Ohara Borselli che io non mi riesco a a capacità per come oggi anzi dal mille novecentottantotto la legge italiana concede
Il famoso patentino quattordicenne io forzarla ragiona male ma nel momento in cui io metto una macchina anche cinquantino che va a quaranta all'ora Max beccava persona l'ammazza io l'orrendo pari responsabile un diciottenne
Non è un fatto di grandezza di macchina quindi io non posso nel momento in cui ritengo una persona responsabile a sedici anni dopo un omicidio efferato premeditato studiato per filo e per segno dove addirittura parlo del mio caso ha detto la maglietta rossa per confondere le tracce di sangue c'è un studiato nei minimi particolari non mi non mi si può venire a dire non è responsabile e minore bisogna capiranno per me le persone fanno
Giudicate quello che chiediamo
L'abolizione dei permessi premio tanto ci ha dimostrato più volte che escono e delinquono sono arrivate anche né permessi premio ad ammazzare nuovamente
E chiediamo la certezza della pena io dico c'è c'è una magistratura un giudice che li che lo condanna a dieci anni di decenni tendenza per tutti vuol dire che lo Stato avrà dieci anni di tempo per recuperare chiaro chiarissimo i nostri figli sottoterra non hanno sconti abbiamo sconto da far cambiar casco
è difficile spiegare cosa significa sopravvivere a un figlio
Però vale nella quale si arriva una parola
Detto in poche parole a un anno dalla morte di mia figlia
Mia moglie si è scoperto Amato il tumore è morta io mi sono scoperto malato di tumore sono ancora poco qualche pezzo in mano perché retto un figlio è devastante e chi non lo prova non può capire con tutto il rispetto per il Papa con tutto il rispetto di tutti
Perdere un figlio è un'idea che va contro natura sopravvivere un figlio
Non si può
Io in passato è già successo
C'è stato i genitori che l'hanno fatto io proprio l'altro giorno
Mi ha chiamato Bianca Corrado e la mamma di Simona Simoncini ammazzato nel due mila quindi sulla maniera tremenda ottantuno anni nella
Mi ha lasciato di pietra quando gli ho detto
Vincenzo io e mio marito ottantatré anni ottantuno stiamo pensando di farla finita aiutiamoli io per quel poco che possiamo io ma deve ma non si può cioè non si può pensare a questi per Bonfiglio vedere
Anzi notizie di questi giorni
Nel caso di Noemi Durini un ragazzo che la lapidata viva sepolta viva sotto le pietre
Condannato a diciotto anni e sei mesi dopo un anno dalla sentenza un anno Brera tutte le domeniche allo stadio per la partita usciva con la ragazza no questo non se poi non si può un genitore non posso portare questo territorio così
E chi sbaglia anche nei permessi premio deve pagarla è un motivo in più per
Andare il motivo è un motivo in più per
Il motivo in più per votare sì ma il motivo Pebble quello spiegarlo che forse non tutti conoscono sulla figlia
Che non venne i processi non è uscita la ragione perché lo ha deciso perché non c'è ragione l'unica ragione ma compatta io leggendo la sua testimonianza diceva
Non ricordo quanto tempo sia durato ricordo che non volevamo Riva
Non pensavo che il corpo umano fosse costi per sessanta
Va bene auguri per la sua associazione auguri per il suo futuro
Ma
Va anche a combattere adesso signori e signori ministri locali lo Nordio
Grazie grazie dell'invito per la vostra presenza
Particolarmente emozionante
Allora in modo breve conciso riassumendo le quelli che sono i connotati di questa riforma vorrei farlo attraverso degli esempi molto accessibili prima è stato evocato voi sapete questa riforma si articola su tre elementi la separazione delle carriere che non è la separazione delle funzioni ma penso che ormai di questo stati informati
Il sorteggio la la creazione dell'Alta Corte disciplinare
Cominciamo dalla separazione delle carriere avete sentito gli esempi del professor Cassese e del dottor Di Pietro l'arbitro che giocasse avevano dei clan assieme a una squadra beh io ne faccio un altro anche perché è accaduto a me come magistrato
Allora se voi entrato in un'aula di tribunale
Magari ahimè nella veste di imputato vedete che al di sopra di tutti sta un giudice che la Costituzione definisce terzo e imparziale al di sotto sullo stesso piano
A accanto o più o meno l'uno all'altro stanno da una parte il pubblico accusatore cioè il pubblico ministero cioè quello che vi ha portato a giudizio e dall'altro il difensore cioè il vostro avvocato che mi difende
Sono tutte e due al di sotto del giudizio stanno sullo stesso piano e al di sopra di loro già detto stai giudizio è che la Costituzione definisce terzo e imparziale
Ebbene così non è
Perché quella stessa parte che starsene al di sotto del giudice che rappresenta il Pubblico ministero
Quello stesso pomeriggio può essere posto in condizione di dare un giudizio di dare i voti al giudice che è terzo e imparziale
E questo lo dico perché è accaduto a me
Quando io ero Pubblico ministero a Venezia è facevo parte del consiglio giudiziario che è l'organo periferico del Consiglio Superiore della Magistratura che regola la vita e l'organizzazione delle carriere dei magistrati
La mattina mi trovavo a perorare una causa davanti al giudice terzo e imparziale però il pomeriggio al Consiglio giudiziario davo io la valutazione a quel giudice che chiedeva di essere promosso chiedeva di essere trasferito
Ora nessuno può dubitare spero nessuno aveva dubitato che in quel momento il consigliere Nordio di fosse diverso dal Pubblico ministero Nordio e non volesse prendersi una rivincita nei confronti del giudice che gli aveva dato torto
Ma se il cittadino imputato avesse saputo che il suo giudice il suo giudice terzo e imparziale veniva valutato e giudicato dal suo accusatore non sarebbe stato tanto contento
Questa è la separazione delle carriere noi vogliamo separare
La famiglia di due famiglie dim due famiglie quella configurazione unitaria che era stata creata come è stato ben detto prima durante il fascismo dall'ordine all'ordinamento giudiziario del mille novecentoquarantuno tutto qua
Naturalmente questa è una conseguenza logico giuridica
Dell'introduzione nel mille novecentottantotto ottantanove di un codice di procedura penale che è stato modellato su quello anglosassone dove le parti sistema si chiama appunto accusatorio o qualcuno lo definisce alla perdi metro
Dove le parti sono ben distinta dal giudice
E se tu vai a spiegare agli inglesi o agli americani che il giudice terzo e imparziale viene a sua volta valutato e giudicato dall'accusatore ti guardano con due occhi così e ti danno del matto questa ripeto era
Prima conseguenza della separazione delle carriere il sorteggio creando due Consigli superiori della magistratura più la l'Alta Corte ICI penale
Noi tra l'altro eliminiamo due Consigli superiori della magistratura che vengono in gran parte costituiti da persone in gran parte sorteggiate cioè da magistrati sorteggiati
Noi creiamo un organismo che viene svincolato da quello che è stato chiamata prima la degenerazione delle correnti
Oggi questi consiglieri i membri di Consiglio Superiore della Magistratura vengono eletti
Cosa vuol dire essere eletti dai magistrati vuol dire che fanno una campagna elettorale esattamente come la facciamo noi quando andiamo alle elezioni se io mi presenta la campagna elettorale e dico
Votate per me perché vi prometto cosa la separazione delle carriere è infatti l'avevamo promesso abbiamo vinto e la stiamo facendo
Ma il l'elettore ha il diritto una volta che la persona alla quale lui ha dato il voto è stato eletto da andare a chiedere il rendiconto al suo al al suo rappresentante e gli ammalati gli ha promesso alla separazione delle carriere e dopo non gliela concesse oppure un sindaco che ha promesso l'illuminazione della strada e poi non gliel'ha fatta
Ebbene questo avviene come in tutti gli organismi dove ci sono elettori ed eletti
Anche al Consiglio superiore della magistratura dove i componenti cioè i magistrati che valutano gli altri magistrati
Sono eletti dai magistrati che devono essere valutati quindi è una interferenza abbia una connessione di interessi che rende opaca quella che dovrebbe essere invece la trasparenza soprattutto delle valutazioni di merito e infatti se andate a vedere il novantanove virgola cinque per cento dei magistrati viene valutato nei momenti della diciamo dell'avanzamento di carriera
Tutti in modo eccellentissimo degnissima brevissimo ora io credo che non ci sia nessuna categoria in Italia
Nell'amministrazione né tanto meno le categorie private dove il novantanove per cento degli appartenenti sono tutti bravissimi eccellentissimo intelligentissimo
Ultima parte della Corte disciplinare la corda disciplinare proprio perché oggi il Consiglio superiore della magistratura eh eletto che cosa viene a sostituire viene a sostituire quella connivenza di interessi che oggi c'è tra persona che viene giudicata e persona che deve giudicare quando magistrato viene incolpato magari ammesso che venga incolpato magari per errori gravi come quelli che avete sentito contiamo quelli che magari sentirete
Finisce davanti a chi finisce davanti a un organismo che è stato eletto Daloui e allora così come l'elettore ha il diritto di chiedere al sindaco o al parlamentare il rendiconto del voto che gli ha dato cioè tieni fede alla tua promessa così in questa giurisdizione della sezione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
Vi è una giurisdizione domestica proprio perché chi giudica è stato eletto è stato nominato ha chiesto il voto
E poi magari lo ha tenuto da quello che deve essere giudicato
Questa è in questo il senso del sorteggio sorteggio che tra l'altro non avviene tra ignari passanti che siano digiuni di diritto
Ma quanto meno per la corte disciplinare avviene in un canestro di magistrati che siano già stati valutati quattro cinque volte cioè di magistrati che abbiano almeno vent'anni di esperienza
Quindi per definizione tutti bravi tutti intelligenti tutti preparati altrimenti non sarebbero stati valutati quattro cinque volte non starebbero al posto dove stanno
L'ultima considerazione da fare in questo caso che proprio la il sorteggio della composizione di quest'altra Corte disciplinare proprio recependo questo cordone ombelicale che lega gli elettori dagli eletti è porrà fine a quella degenerazione anche qui chiamiamola giurisdizionale che abbiamo visto per cui chi sbaglia non paga mai
E guardate che anche se l'errore giudiziario è in un certo senso fisiologico
Tant'è vero che tutti tutti lei il tutte le nazioni democratiche prevedono un giudizio di primo di secondo o di terzo grado perché si presume che magari da sentenza possa essere sbagliata
E questo è fisiologico perché l'attività da giudicare un'attività estremamente difficile
Però è anche vero che ci sono delle maree di situazioni di errori gravi inescusabile da parte di magistrati che rimangono impuniti perché perché la giurisdizione appunto Domestica chi giudica oggi i magistrati
Se dal punto di vista disciplinare è un consiglio che è composto da persone che sono è stati eletti da quelle stesse persone
Quindi l'ultima l'ultima considerazione che questa riforma vorrebbe
Umiliare o addirittura la magistratura o addirittura porla sotto il potere esecutivo
Quelle permetto di concludere con una considerazione squisitamente personale prima l'amico e Presidente della Russia ha citato quelle che sono stati magistrati vittime anche delle Brigate Rosse del terrorismo rosso negli anni ottanta e settanta e ottanta
Beh io dovrei dire che sono sopravvissuto perché avendo avendo condotto l'indagine sulle Brigate rosse tra mille novecentottanta e mille novecentottantadue della colonna veneta dove ci sono stati tre omicidi
Io ero il primo in lista quando trovavano nei covi i nomi dei magistrati d'ammazzare se questo non è avvenuto e perché con la liberazione del generale voce abbiamo stroncato perché ora vi pare vi pare possibile mi pare razionale a meno che io non si è schizofrenico che un magistrato che a quell'epoca realmente ha rischiato la vita consapevolmente faceva parte del mestiere che se tornasse indietro lo rifarebbe
Proprio perché ha della magistratura una una considerazione così alta da porre la riportare ai suoi alti livelli anche di popolarità che aveva a quell'epoca
A quell'epoca la magistratura godevano i primi anni Ottanta della popolarità dell'ottanta per cento più quasi uguale a quella della Chiesa cattolica oggi è precipitata al di sotto della metà e si avvicina pericolosamente al quaranta per cento ecco io vorrei
Prima di tutto vi pare razionale ripeto che un magistrato che ritornerebbe a fare quello che ha fatto rischiare la vita come la rischiata voglio umiliare la magistratura ovaia sottoporlo al potere esecutivo
Questa è la massima offesa che possa essere recata e se invece libererà alla magistratura perché proprio svincolandola dal potere delle correnti renderà possibile anche i magistrati che non sono iscritti a nessuna corrente non hanno nessun riferimento
In questa aggregazione di potere che ormai degenerato ecco renderà questi magistrati la possibilità di accedere alle massime cariche apicali soltanto per ragioni di merito e non per ragioni di appartenenza correntizia come sta accadendo adesso
Grazie
Grazie ministro
Grazie ministro io penso io penso che il ministro ha chiuso con una considerazione fondamentale io penso che in questa sala se qualcuno di noi
Avesse anche solo il sospetto non dico il dubbio il sospetto
Che questa riforma va a togliere autonomia e libertà alla magistratura noi voteremo no noi votiamo sì perché siamo sicuri
Sicuri che è questo non solo non era previsto né questa riforma e ci mancherebbe altro ma non avevamo mai perché noi siamo contrari a questo noi siamo per una magistratura libera e indipendente
Benissimo detto questo grazie di averlo ricordato ministro Nordio allora adesso chiamo sul palco ci stiamo avviando alla chiusura e poi pronti per il gran finale un carabiniere un carabiniere che è stato indagato per l'uccisione di un immigrato marocchino che aveva accoltellato quattro persone in strada la notte di Capodanno del due mila e ventiquattro
Il giudice per le indagini preliminari archiviato il caso ma c'è voluto quasi un anno per dimostrare la legittima difesa chiamo sul palco Luciano Masini
Buongiorno benvenuto buonasera a tutti grazie per l'invito sono onorato di essere qui con voi
Allora
Cosa ha provato in questo hanno avuto paura
No paura mai perché ero sicuro di quello che avevo fatto
E avevo fatto le cose secondo me in moto ti Ray su storici direi quasi eccellente ma l'eccellenza non me
Che la mia attività
E i tubi ne son venuti
Perché più i tempi si allungano della giustizia e più pensi che qualcosa non vada bene in questo caso le cento quegli atti qualcosa qualche dubbio
Mi era nato però io ero sicuro perché volle provetti quello che ho fatto e potevo provare quello che è successo e poi il signor Felice che ha fatto il video mia
Aiutati marmoreo forse l'abbiamo visto tutti
C'è qualcuno o qualcosa che la dell'uso in questo anno
Qualcosa sì
Però non porterei dire che quasi tutto è andato bene ci sono tre le cose che potevano essere migliorate
Una cosa su tutte quanto ho visto la proposta di archiviazione che cratere praticamente la procura
Ha visto positivamente il mio Quarato quindi sono stato anche contento però nella loro richieste tardi azioni ENEL mio del procedimento a mio carico creare al numero quattro del due mila e venticinque il giovane uscita il giovane egiziano che ha tentato di accoltellare metta accoltellato quattro persone viene impiccato sempre come vittima e come persona offesa
Sempre spesso forse anche troppo spesso mentre invece ritengo che le vittime eravamo noi non era
Cos'è cambiato dopo quell'esperienza nel suo privato e anche nella sua di
Evitate tuttora lei è in servizio ovviamente io non son mai stato sospeso dal servizio non non son mai andato via anche a quanto i giornali scrivevano una cosa o l'altra io ho sempre mantenuto il comando della stazione
Il mio i miei superiori mi hanno approvato hanno confermato nella sede e probabilmente è la mia vita alla fine non è cambiata per nulla anche perché nel mio intimo io son convinto d'aver fatto di avere cito per il giusto
Quindi penso ogni tanto questo giovane che qualcuno mi ha inculcato l'odio perché
Luís per quello che riguarda quello che penso io era venuto in Italia per compiere quell'azione aspettato quel giorno per comprarla
E
Tre mente Luís è stato l'artefice della sua fine
Senta lei
In quei giorni in quei giorni lei ha letto qualcosa sui giornali
Che ha fatto
Insomma che l'ha fatta rifletto che qualcosa che la ferita
In quei giorni non noi diciamolo in altri termini di nei giorni successivi da parte della stampa italiana lei non era esattamente una cosa
Ma dell'ottico chiaramente io non ho l'eccessivo e non guardavo le televisioni in quel periodo
Io non ho guardato e non ho letto nulla quello che mi veniva che sapevo mi veniva sempre filtrato talpe ho preferito evitare qualsiasi coinvolgimento
Né nella considerazione del fatto che
Dopo tu i giorni mi suonano in caserma e mi viene a trovare l'onorevole Bignami
Prendi esprime l'appoggio di tutto il gruppo tifa e felicità
Troppo
Troppo pochi giorni mi squilla il telefono improvvisamente la sera
Do quarto un po'dopo è un amico mi manda il video della prima conferenza stampate la nostra per mi arrendo dove probabilmente oltre a fare il mio nome termini rimarca esterrefatto
Mi riempie torvo io sentirla dire che avevo fatto il mio dovere e che altro potevo fare
Cento
Lei è è un carabiniere in servizio e quindi non le chiedo
Se andrà a votare e cosa poteva ma penso che posso permettermi di chiederle cosa ne pensa di questa profonda
Allora io appartengo allarmati i carabinieri e quindi noi perché Fini zone è anche lo siamo a politici
Posso solo dire una cosa che questa riforma importante e l'accento e deve andare a votare
Il ventidue il ventitré andati tutti a votare perché probabilmente questa riforma tanti era in moto fondamentali il nostro Stato
Diceva consenso e Thiago violazione della sua testimonianza allora adesso facciamo una cosa
Perché ci siamo chiudiamo un attimo il palco perché bisogna preparare
La quello che serve per il Presidente del Consiglio pochi minuti e poi il gran finale grazie
Tre
Tre
La sera tumulti che teatro gremito
Vera
Grazie davvero
Fa insieme
Facciamo
Grazie grazie a migliorare le dimissioni di mettere
Allora buonasera a tutti grazie di essere qui penso che dobbiamo avere sedervi almeno le prime file altrimenti vi erano non vedono nulla
Okay ci siamo
Allora buona sera a tutti grazie di essere qui grazie di essere qui così numerosi so che ci sono delle persone che non sono riuscite a entrare
E lei in Grazio comunque per aver
Portato con la loro presenza l'attenzione a questo evento voglio ringraziare ovviamente
I capigruppo dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia per aver organizzato questa iniziativa sono
Come capite sono come capita giornate
Grande attenzione di enorme lavoro perché da una parte noi non vogliamo
A da una parte siamo concentratissimi ovviamente sulla crisi internazionale
Sulla diplomazia da mettere in campo per evitare un ulteriore allargamento di quella crisi sulle risposte che dobbiamo dare alle così possibile ripercussioni per la nostra economia e quindi ovviamente per i cittadini ma dall'altra
Io non volevo rinunciare noi non vogliamo rinunciare a dedicare la giusta attenzione che merita il traguardo epocale di riuscire finalmente a riformare in Italia anche la giustizia
E allora grazie
Per questa occasione ovviamente grazie a chi prima di me
E in molte occasioni come questa ha avuto il coraggio di metterci la faccia il coraggio di salire su questo palco di raccontare la propria storia di spiegare perché abbia deciso di condividere con noi questo traguardo
So che per molti non è stato facile
E forse ci si dovrebbe interrogare sul perché in una democrazia ci si debba ancora chiedere se sia il caso oppure no di esprimere pubblicamente in alcuni casi il proprio pensiero ma tante
Grazie per aver testimoniato
Grazie per aver testimoniato con il vostro coraggio le l'importanza che la scadenza del referendum confermativo dalla riforma della giustizia che è previsto per il ventidue il ventitré di marzo prossimi perché sì
Qui è tutta una questione di coraggio
Il coraggio di riformare quello che sembrava il riformabile intoccabile indiscutibile
Il coraggio di maturare le proprie convinzioni andando nel merito delle cose interrogandosi
Con la propria testa oltre la corta coltre fumogena degli allarmismi delle mistificazioni e perfino delle menzogne che abbiamo ascoltato in questi mesi
E soprattutto il coraggio di voler cambiare per migliorare le cose perché
In Italia tutte le volte che si vuole modernizzare o riformare qualcosa puntualmente si grida alla deriva illiberale all'attentato all'ordine costituzionale alla fine dello stato di diritto
Ma in questo catastrofismo si nasconde solo una spasmodica volontà di mantenere lo status quo
Per difendere le incrostazioni per difendere i privilegi che in quello status quo si annidano che proliferano a vantaggio di alcuni sulla pelle di tutti gli altri
Allora io voglio dire non abbiate mai paura della libertà del vostro pensiero
Non abbiate mai paura di scegliere quello che è giusto a quello che non lo è
Non abbiate paura di optare per il merito delle cose in luogo dello schieramento non abbiate paura di preferire il popolo alle caste
E non abbiate paura soprattutto di fare quello che è necessario per mettere l'Italia in condizione di correre e di tornare a stupire
Fidatevi il vostro istinto
Fidatevi della vostra intelligenza e non fidatevi mai degli slogan stroppo degli slogan troppo semplici su materie che sono troppe complesse
Perché nella eccessiva semplificazione si nascondono sempre delle trappole
Che mai come in questa campagna referendaria si è cercato di spostare il dibattito dal merito di quello su cui gli italiani sono chiamati a votare e anche qui
Chiedetevi perché
Perfino sulla mia partecipazione a questo evento io ho sentito
Ricostruzioni diciamo così stravaganti la Meloni e dilaniata
Dal dubbio se partecipare o meno su dilaniata
Sono intatta
Sono intatti
Non sono dilaniata
Soprattutto nono mai avuto dubbi
Sulla mia partecipazione a questa manifestazione guardate per due ragioni che sono talmente semplici da essere praticamente scontata
In primo luogo
Perché io non ho accettato di guidare il governo di questa nazione per vanità
L'ho accettato per responsabilità non considero un traguardo Group governare l'Italia lo considero uno strumento ne deriva che a me non interessa a governare se tutto quello che posso fare a sopravvivere
Galleggiare spiegarmi ai troppi interessi consolidati fingere di non vedere le degenerazioni che bisogna superare non è per me
Non è per me e non è per noi ci sono altri che possono governare galleggiando li abbiamo in alcuni casi anche visti
A noi interessa governare solo se possiamo migliorare quello che non funziona
Per quanto chiaramente posso sembrare difficile
Anche perché in fin dei conti
Una nazione che non può essere riformata
Non è neanche una nazione davvero governata
In secondo luogo perché io sono una persona che crede in quello che fa
E una persona di parola
Tutti noi lo siamo gente che rispetta gli impegni presi
E che non ha alcuna paura a difendere rivendicare le sue scelte semplicemente perché fa solo quello che la convince
Fare la riforma della giustizia uno degli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini quando abbiamo chiesto la loro fiducia che uno dei tantissimi impegni che abbiamo mantenuto
E non avrebbe potuto essere diversamente perché la politica noi la concepiamo così dando costruzione pratica al concetto di responsabilità la parola responsabilità
Deriva dal verbo risponde ero che vuol dire rispondere agli impegni rispondevo a sua volta originata la parola sponda ero che è l'atto solenne del promettere del garantire
Responsabilità significa rispondere a qualcuno nulla a se stessi
Significa rispondere agli altri in politica questo significa che devi rispondere a chi è chi ha affidato un mandato sottoscritto ha sottoscritto un programma e ti chiede di fare quello che gli avevi promesso
Il ventidue ottobre di quattro anni fa noi ci siamo assunti questa responsabilità
E quello che in fondo vogliamo di maestra dimostrare che c'è
Qualcuno in grado di rispettare la parola data ai cittadini anche quando in molti ti sconsigliano di farlo anche quando potrebbe sembrare troppo difficile persino quando viene considerato rischioso
Non è il destino personale di qualcuno che ci interessa ma il destino di questa nazione nel suo complesso noi abbiamo
Noi abbiamo promesso che avremmo consegnato a chi sarebbe arrivato dopo di noi un'Italia migliore di quella che abbiamo ereditato
E faremo quello che serve per riuscirci e tra le cose che servono per riuscirci c'è la riforma costituzionale della giustizia
Dopo decenni di rinvii tentativi falliti occasioni mancate noi abbiamo finalmente approvato una riforma storica
Che affronta alla radice i principali problemi che sono alla base del mal funzionamento della giustizia non perché
Vogliamo mortificare
La separazione del potere legislativo da quello giudiziario perché il compito del potere legislativo esattamente quello di fare le leggi per correggere le storture mortificare la separazione dei poteri
Sarebbe semmai dire che il legislatore non deve fare il suo lavoro perché un altro potere dello Stato è contrario come è accaduto troppo spesso del resto io non devo ricordare quante volte in passato
Gli sforzi concreti per riformare la giustizia sono naufragati
A causa dell'interdizione esercitata dai vertici dell'associazione nazionale magistrati o dai gruppi di magistrati che avevano grande notorietà mediata
Guardate lo facciamo questa riforma neanche perché ce l'abbiamo con qualcuno per intenderci
Voglio essere molto chiara qui nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura
Quello che noi abbiamo in mente quello che noi abbiamo in mente sistemare quello che non funziona anche
Per i magistrati ma soprattutto per i cittadini perché quello che non funziona lo pagano gli italiani e noi al loro abbiamo promesso una nazione migliore perché la giustizia è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato
Che indispensabile per far camminare l'Italia se la giustizia non funziona se lenta se inefficiente sia ingiusta
Allora tutta la macchina si inceppa e le conseguenze le pagano tutti attenzione tutti non solo coloro che hanno a che fare direttamente con la giustizia perché le scelte dei magistrati impattano su moltissimi aspetti dalla nostra vita
Sulla sicurezza sull'immigrazione sul lavoro sulla salute sulla libertà personale e un potere enorme
Ma è anche l'unico potere in Italia a cui non corrisponde quasi mai un'adeguata responsabilità
Perché se un magistrato sbaglia uno fa il suo dovere come dovrebbe nella maggior parte dei casi non subisce alcuna conseguenza anzi spesso avanza di carriera ma non argomenta ero
Con mie convinzioni personali argomenta ero con storie vere pur senza fare i nomi dei protagonisti anche se sono chiaramente
Tutti i re stati resi pubblici perché non mi interessa di tale qualcuno mi interessa spiegare la degenerazione del sistema allora
Ciò magistrato che ritarda di cinquecentosettantotto giorni la scarcerazione di un detenuto
L'uomo si fa un anno e sette mesi in più di carcere e lo Stato deve risarcirlo con circa centotrenta mila euro di soldi dei contribuenti
Valutazione del CSM
Assoluzione per scarsa rilevanza
Scarsa rilevanza
Cioè quasi due anni di vita rubata a qualcuno sono di scarsa rilevanza e valutazione positiva per l'avanzamento di carriera
C'è un altro magistrato che viene valutato dal CSM per ritardi plurimi reiterati pluriennali si contano oltre sessanta ritardi nel rap nel deposito delle sentenze
Alcuni dei quali arrivano fino a mille trecentottantotto giorni che perché non fosse bravo ematoma matematica sono quasi quattro anni
Adesione non siamo parlando della durata del processo stiamo parlando del tempo che intercorre tra la fine del processo e il momento in cui viene depositata la sentenza di quel processo
Ora quel giudice si occupa di diritto di famiglia
E posso chiedere che senso ha una decisione che riguarda un bambino che ha tre anni al momento dalla conclusione del processo depositata quando quel bambino è in seconda elementare
Ci si rende conto dell'impatto che questo ha sulla vita delle persone
Bene
Il CSM qui interviene con una censura
E valutazione positiva per l'avanzamento di carriera
Un ragazzo di diciotto anni viene arrestato per l'omicidio di due carabinieri
Durante gli interrogatori confessa e quella confessione diventa il pilastro dell'accusa
Viene condannato passa in carcere oltre vent'anni decenni dopo emerge la verità
La confessione era stato ottenuto con violenze e tortura
Il processo viene rivisto l'imputato assolto e lo Stato deve pagare oltre sei milioni di euro di risarcimento per ingiusta detenzione i soldi dei contribuenti
Nessuna conseguenza disciplinare rilevante per i magistrati che avevano sostenuto l'accusa
Un uomo viene accusato questa è la mia la mia storia diciamo la la più
Secondo me incredibile un uomo viene accusato di aver ucciso una persona scomparsa
Non mi era mai trovato il corpo però l'accusa sostiene che gli indizi siano sufficienti a condannarlo
Tribunale lo condanna neanche lui passa vent'anni in carcere oltre vent'anni in carcere
Poi accade qualcosa di incredibile si scopre che la presunta vittima evviva
La condanna crolla completamente
E lo Stato anche qui Pavel paga al povero malcapitato centinaia di migliaia di euro indennizzo
I magistrati che avevano sostenuto l'accusa continuano tranquillamente la loro carriera
Ora io potrei citare decine
Di casi come questo
Che raccontano di una disfunzione profonda sistemica strutturale che nessuno prima di noi è riuscito a correggere cui abbiamo riformato il Parlamento il Governo la pubblica amministrazione le regioni abbiamo riformato moltissimi ambiti
Per la società italiana ma la giustizia mai in modo sostanziale la giustizia è rimasta di fatto sempre identica a se stessa immune da ogni cambiamento strutturale io ogni tentativo di riforma anche quello più timido anche quello più debole
Miseramente fallito
Bloccato da una reazione sproporzionata e illogica da parte di chi non ha evidentemente il coraggio di guardare la realtà
E che si ostina a difendere un ingiusto e inefficiente status quo
A preferire privilegi di pochi contro gli interessi di tutti soprattutto della stragrande maggioranza di magistrati che svolge con serietà e rigore il proprio importante
E per quelle foto guardate la riforma è sostenuta e con convinzione anche da moltissimi magistrati certamente
Da più di quelli che lo dichiarano pubblicamente perché serve a far recuperare alla magistratura quel per stress il giovedì
In questi decenni è stato compromesso
E umiliato dalle logiche correntizie corporative
E a restituire ai cittadini piena fiducia
Nei confronti della giustizia il fatto che la riforma sia convintamente sostenuta da molti da moltissimi magistrati in servizio tra cui procuratori della Repubblica presidenti di sezione di Cassazione conferma
Nel modo più evidente che non è contro i magistrati ma è invece per tutti i magistrati e con loro per tutti i cittadini
Allora io voglio ricordare ancora una volta brevemente
Quello che c'è nella riforma e che i cittadini sono chiamati a confermare o meno e voglio rispondere ad alcune cose che ho sentito in questa campagna referendaria allora nella riforma cioè la separazione delle carriere tra chi accusa
E chi giudica perché
Perché se chi ti accusa e ti giù e Chiti giudica sono due colleghi di lavoro che hanno percorsi di vita che si incrociano continuamente
Si rischia una commistione che può indebolire un principio cardine della Costituzione italiana che è la terzietà del giudice
E anche qui non è che lo dico io lo dicono i numeri sapete qual è la percentuale di casi in cui il giudice delle indagini preliminari accoglie la richiesta del pubblico ministero
Novantatré virgola cinque per cento per le richieste di archiviazione
Novantaquattro per cento per le richieste autorizzazioni a disporre di intercettazioni novantacinque per cento per le convalide dei decreti d'urgenza novantanove per cento per la richiesta di proroga intercettazioni ora
Qui casi sono due o noi abbiamo pubblici ministeri praticamente infallibili
Oppure accade spesso che il giudice abbia un occhio di riguardo per quello che dice il Pubblico ministero ed è naturale guardate perché noi siamo esseri umani e i rapporti umani nella vita contano
E ti condizionano
Separando le carriere noi superiamo il problema di quel condizionamento e creiamo un processo più giusto con un giudice più imparziale
Ora ovviamente siccome gli argomenti per rispondere nel merito a una questione che vedete bene di assoluto buon senso mancano
Siccome gli argomenti mancano quei per rispondere allora noi abbiamo assistito alla messa in campo del solito armamentario del rischio della di Riva illiberale
Arriva il liberale
Solo che qualcosa non torna
E non torna
Se si considera che la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante già in vigore in almeno ventuno dei venti sette Paesi dell'Unione europea ora la domanda banale che io devo far vie ma sono tutti scivolati verso una deriva liberi liberale oppure siamo noi siamo rimasti indietro
Che come è possibile che quelli che ci dicono sempre che non siamo abbastanza europeisti che non facciamo abbastanza verso l'Europa
Oggi siano contrari quando siamo noi che vogliamo avvicinare l'Italia quello che accade in Europa qui non va più bene
Allora io penso che questa tesi francamente non reggano dopodiché nella riforma
C'è la modifica del meccanismo di selezione dei membri del Consiglio superiore la magistratura che è l'organo di autogoverno dei magistrati
Che oggi decide le carriere dei magistrati le promozioni che giudica anche giudici e pubblici ministeri quando sbagliano perché
Perché oggi il CSM viene eletto per due terzi da quegli stessi magistrati che poi deve giudicare promuovere un non promuovere sulla base di liste organizzate dalle correnti e per un terzo dal Parlamento con logica che sono diciamolo di pura spartizione politica
E quindi a nostro avviso c'è un eccessivo condizionamento politico in quello che invece dovrebbe essere un un organismo totalmente estraneo a logiche politiche
E quella condizionamento produce un meccanismo nel quale si tende ovviamente a privilegiare nella scelta di BT poi va promosso e chi no di chi va trasferito e dove e di chi sanzionare quando sbaglia e Novo logiche che non sono meritocratiche
Ma diventano di appartenenza
Io al controllo della politica sulla magistrato
Fino al controllo della politica sulla magistratura
No dice il fronte del no e io sono d'accordo con loro ma segnalo sommessamente che allora devono votare sì
Perché votando no questo non si raggiunge
Perché il controllo della politica sulla magistratura noi ce l'abbiamo oggi ce lo abbiamo
Nell'attuale sistema e la riforma serve a eliminare serve anche ai di minare quel controllo
E del resto perché
Non si dice
La verità e perché sarebbe un po'difficile io lo capisco da parte di molti sostegni
Ritorno sostenere la verità e cioè che loro vogliono controllare la magistratura
Per questo difendono lo status quo con le unghie e con i denti perché sanno che non stiamo facendo una riforma che impedisce alla politica di qualsiasi estrazione di controllare la magistratura capite bene che se dicessero la verità l'argomento non sarebbe molto accattivante
Per la campagna elettorale e quindi si cerca di dire cose che non stanno in piedi
Io vi ho spiegato che cosa cambia oggi l'organo di governo di autogoverno della magistratura viene scelto con logiche che rispondono agli schieramenti ideologici e domani no
Tre membri del CSM che sono scelti dai partiti e che sono scelti dalle correnti e membri del CSM che sono sorteggiati quale garantisce minore tipo ma minore dipendenza dalla politica
Io penso che qualsiasi persona intellettualmente onesta sappia rispondere con grande facilità a questa domanda
E la modifica non va solo nel senso di liberare i magistrati dal condizionamento della politica
Ma anche nel senso di valorizzare il merito perché noi avremo due CSM
Uno perché il giudice giudicare uno per chi accusa composti da persone
Che non hanno dovuto chiedere il voto a chi poi devono promuovere o meno trasferire o meno
Con il sorteggio dei membri del CSM non devono chiede non devono dire grazie a nessuno per essere lì
E potranno esercitare ovviamente il loro ruolo con piena libertà e senza alcun vincolo
Varrà solo in merito che la coscienza di persone che sono libere e indipendenti
Ora
Mi corre l'obbligo di dire qualcosa sul sorteggio
Perché anche qui io ho sentito un po'di tutto
Intanto sentito che sarebbe un meccanismo surreale
Solo che udite udite il sorteggio non ce lo siamo inventato noi sorteggio che si sta già nel nostro ordinamento
Sono scelti per sorteggio il giudice popolare in caso di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
E si tratta di un principio iscritto nella stessa Costituzione di cui chi contesta il sorteggio si proclama fedele custode unico interprete
Sono scelti per sorteggio in maggioranza i giudici popolari che compongono le Corti d'Assise fra quelle che del decidono dei delitti più gravi
Ma non solo e qui c'è anche un'esperienza personale voi sapete che io sono stata qualche mese nel due mila venticinque
E la condizione di indagata
Insieme ai ministri Nordio Piantedosi e col Sottosegretario Mantovano per il caso Al Masri
E sapete che il mio giudice era il tribunale dei ministri
Sapete come sono stati individuati i magistrati che hanno composto il collegio
Sono stati sorteggiati
Sorteggiati tra tutti i giudici di primo grado che lavorano nel Lazio sono svariate centinaia e di loro tre solo uno veniva dal penale
Nessuno di noi ha protestato perché perché i giudici del tribunale dei ministri vengono sorteggiati e perché vengono sorteggiati
La legge ha deciso che venissero sorteggiati per evitare che le loro decisioni potessero essere influenzate rapporti personali orientamenti politici da conflitti di interesse quindi fatemi capire una cosa
I magistrati che giudicano i politici giustamente non devono essere condizionati e condizionabili e i magistrati che invece giudicano i magistrati devono essere condizionati e condizionabili
La considero una tesi curiosa
Dopodiché mi dicono che con il sorteggio ci potremmo ritrovare degli incompetenti alla guida del CSM ora qui io devo dire che l'argomento diventa addirittura
Divertente quando a sostenerlo sono gli inventori dell'uno vale uno cioè quelli che sceglievano i parlamentari con i clic su internet
E adesso ci vengono a fare la morale sulla competenza ma in ogni caso
Ma in ogni caso si tratta di un argomento che chiaramente buono per la propaganda ma è ridicolo alla prova dei fatti perché
Punto primo perché i membri del CSM vengono sorteggiati tra magistrati
E quindi fatemi capire
Gli stessi giudici che decidono della vita delle persone
Decidono se rinchiuderla in galera o lasciarle in libertà decidono se sequestrargli la casa il conto in banca decidono se darti l'ergastolo hanno sarebbero inadatti se sorteggiati a decidere se trasferire o meno un collega
Spero si stia scherzando
Spero si stia scherzando ma in ogni caso guardate non è neanche così
Perché tutti quelli che sostengono questa tesi fingono di non sapere perché se non lo sanno molto più grave
Che la riforma Cartabia ha stabilito che possano essere membri del CSM solamente i magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità che significa magistrati che abbiano almeno dodici anni di anzianità alle spalle
E la riforma non modifica questa norma e noi non intendiamo modificare questa norma neanche in futuro
Anche rimane solo il tema reale quello vero quello serio
L'unica differenza tra il sistema attuale quello che introduciamo Noè e che nel sistema attuale l'appartenenza alla corrente vale più del merito e nel sistema che introduciamo noi vale il merito solamente
E questo toglie alle correnti
E questo toglie alle correnti le norme potere che hanno no non verso di noi ma sui magistrati stessi
Ecco perché io considero che questa sia soprattutto una riforma fatta per il bene di tanti magistrati capaci che nella loro carriera sono stati mortificati perché non si piegava era la logica delle correnti politicizzato
Quanto al sorteggio per i componenti laici perché poi c'è tutto il dibattito sul Tour sorteggio dei complimenti volenti la ITC laici permettete mi sento molto nel merito ma almeno rispondiamo da a una serie infinita di falsità che so ascoltando
Sorteggio componenti laici dei due CSM che en vie avviene nell'ambito di una lista stilata dal Parlamento anche qui sentito dire moltissime inesattezza allora
Che qui dicono controllate il CSM perché il Parlamento
Nomina
Forse sfugge come funziona oggetti
Come funziona oggi colleghi lo sanno allora oggi funziona così ci sono otto otto membri laici da eleggere del CSM diciamo tutti i dieci come si eleggono
Ogni partito
In base al peso
Un nome due nomi tre nomi
Ne sceglie uno
Si votano in blocco ogni partito mettendo mette il suo componente laico al CSM nell'attuale sistema
Come funziona domani il Parlamento contribuisce a stilare una lunga lista di persone che ovviamente hanno le competenze e in quella lunga lista poi qualcuno verrà sorteggiato
Di grazia secondo voi qual è il sistema che garantisce minore dipendenza dalla politica dei due tra quello attuale quello che stiamo costruendo
Anche qui a me non sembra una cosa molto difficile chiaramente voglio anche dare un'altra risposta qui si dice va bene ma la lista se la fa la maggioranza
Non si può fare
Ma non è che non si può fare certo che si deve fare
Cuccu condividendo la scelta con tutti i partiti ma non perché siamo gentili noi perché altrimenti sarebbe banalmente incostituzionale e quindi non si potrebbe fare
Quindi anche questo
Non corrisponde a verità e comunque signori
Io vorrei ricordare i nomi di alcuni vicepresidenti del CSM
No perché sembra che
La politica finora
Virginio Rognoni Nicola Mancino Michele Vietti Giovanni Legnini tali termini
Tutte persone degnissima ma vi sembra che fossero estranee alla politica
Allora guardate vi dico di più io penso che la legge attuativa della riforma debba addirittura prevedere un periodo di decantazione cioè qualche hanno deve passare
Prima che chi è stato in politica possa aspirare ancorare tra i laici del CSM
Cosa che non si è ritenuto di fare fino ad oggi
Terza e ultima novità nella riforma c'è intrusione di un organismo è forse la cosa che io considero più importante che la l'Alta Corte disciplinare per giudicare i magistrati che sbaglia
Finalmente dopo ottant'anni anche i magistrati che non si dedicano al proprio dovere come impongono le leggi e l'etica dovranno vedersela
Con un organismo disciplinare terzo e imparziale che valuterà i loro operato nel merito e non più con un CSM eletto su base correntizia grazie a questo sistema questo sistema forse noi non vedremo più
Le cose che io vi ho raccontato in apertura di questo intervento cioè casi di magistrati palesemente negligenti che non hanno risposto davanti a nessuno della loro negligenza
Perché se c'è qualcosa più di più odioso
Di un sistema che non garantisce un magistrato come tutti gli altri cittadini particolarmente come tutti gli altri che hanno delle responsabilità Pachì per i propri errori è un sistema che chiude gli occhi
Davanti a quegli errori e che consente che quei magistrati negligenti ricevano valutazioni positive per fare carriera
In uno Stato che si definisce giusto e serio e che vuole dare il buon esempio questo non è accettabile
Chiunque sbagli si deve assumere la responsabilità di quegli errori
E chiunque non faccia bene il proprio mestiere non merita di essere promosso esattamente come chi fa bene il proprio lavoro merita di essere valorizzato e non di restare al palo perché non aveva le amicizia giusta
Ma anche
Anche per la corte disciplinare
Dov'è che si realizzerebbe questa tanto
Diciamo così allarmistica subordinazione della magistratura alla politica
Non si capisce
Oggi la sezione disciplinare del CSM è composta da sei togati
E da tre laici eletti dal Parlamento quindi il rapporto è due terzi un terzo parlamento incide per un terzo invece nella corte disciplinare la quota eletto dal Parlamento sarà di tre membri su quindici quindi un quinto che mi pare meno di un terzo
I partiti secondo voi incideranno di più coincideranno di meno perché anche mia figlia di nove anni sa fare questo calcolo banale
Allora questi sono i contenuti veri della riforma
Non altri
Contenuti che non sono di destra non sono di sinistra non sono di centro sono contenuti di banale buonsenso
Talmente di buonsenso queste soluzioni sono state ampiamente proposte sostenute in in passato anche da molti di coloro che oggi dicono di essere per il no
Gente che ha cambiato idea non perché sia convinta come noi delle proprie tesi e si batte per affermarle ma perché ha un altro obiettivo Obiettivo che però non c'entra niente con la Costituzione non c'entra niente con la giustizia non c'entra niente con gli interessi dei cittadini centra
Con l'interesse delle correnti e dei partiti che sperano di poter continuare a piegare lo stato della giustizia ai loro interessi di parte
Ma è un'altra cosa
Però che non è una riforma di parte è confermato dai molti esponenti che voglio ringraziare della sinistra
Che hanno affiancato in questa campagna la loro voce alla nostra
A sostegno del sì
Non hanno votato non voteranno mai per questo governo non voteranno mai per me ma manifestano la convinzione che hanno con argomenti di merito e questo dimostra chiaramente come diciamo su questa riforma ci sia una condivisione che va ben oltre i confini dell'attuale maggioranza allora io consiglio di non cadere nella trappola di chi dice non importa il merito bisogna andare a votare no contro la Meloni
Lo consiglio soprattutto a coloro che mi detestano
Perché allora intanto non c'è alcuna possibilità che io mi dimetta in nessun caso io voglio arrivare alla fine della legislatura
Io voglio arrivare alla fine della legislatura
E voglio fare a me giudicare sul complesso del mio lavoro
Quindi se non amare questo governo ma Condi condividete la riforma io consiglio
Di votare sì
Anche se il governo non mi piace tra un anno quando si andrà a votare alle elezioni politiche avrete comunque l'occasione di mandare a casa il governo però intanto
Indipendentemente da chi guiderà il prossimo governo intanto avrete portato a casa una giustizia riformata più giusta più efficiente più meritocratica e più libera se invece voi votate no
Ritenete suo governo eviterete pure una giustizia che non funziona
Non mi pare un affarone
Non rimane un affarone posso dire
Non è un grande affare
E in ultimo quella della riforma non serve a Mea
Non serve al governo
Riforma serve ai cittadini
A tutti i cittadini anche a quelli che non mi votano anche a quelli che appunto mi detestano se non passa stavolta
Molto così molto probabilmente noi non avremo un'altra occasione
E allora ci ritroveremo correnti ancora più potenti
Magistrati ancora più negligenti che fanno carriera
Decisioni ancora più surreale sulla pelle dei cittadini che incideranno sulla vostra vita ogni giorno
Immigrati illegali stupratori pedofili spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza
Antagonisti che devastano le vostre stazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria
Milioni di euro risarciti per ingiusta detenzione o spesi per processi mediatici e inutili che vengono pagati con i proventi delle vostre tasse figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco
Quando nessuno dice o fa nulla di fronte alla
Realtà di bambini mandati a rubare o a fare accattonaggio penso che il referendum si è anche l'unica occasione che i cittadini hanno e per i cittadini intendo tutte le persone di buonsenso di destra e di sinistra
Di dire a gran voce che non sono d'accordo con questa sentenza surreali
Che mettono a repentaglio la loro sicurezza e che disegnano uno Stato che pretende di essere perfino proprietario dei tuoi figli perché quando non si era d'accordo con la politica lo potete dire lo dite in libere lezioni cambiate governo spetta colpite i partiti politici ma lo potete dire quando pensate invece che la giustizia non stia funzionando non potete fare niente nessuno può fare niente
Salvo stavolta
Saldo stavolta
Quella che noi abbiamo il ventidue il ventitré di marzo è un'occasione straordinaria
Allora non dovete
Postal voltarmi dall'altra parte non stavolta
Non restate a casa non disinteressate vi vi riguarda tutti vi riguarda come singoli vi riguarda come cittadini riguarda come comunità
Perché noi ce la stiamo mettendo tutta per modernizzare questa nazione per farle voltare pagina per consentirle di tornare a stupire il mondo
Però stavolta non ce la facciamo da soli stavolta c'è bisogno di voi
Cinque minuti
Il ventidue il ventitré di marzo per entrare in una cabina elettorale prende una matita tracciare una croce sul sì perché in quel segno
Cioè molto di più del di di una croce su un foglio
C'è l'idea di giustizia in cui crediamo cioè il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli ce la fiducia nel fatto che noi possiamo cambiare quello che non funziona c'è il messaggio che non accetteremo che tutto rimanga sempre uguale
Ci sono momenti nei quali una nazione deve sapersi guardare allo specchio e decidere stressare come o se provare a diventare migliore questo è esattamente uno di quei momenti
E allora non restate a guardare non girate di dall'altra parte cinque minuti una croce sul sì
E insieme possiamo aprire una pagina nuova per la giustizia
Italiane per la nostra nazione dimostrare ancora una volta
E quando italiani decidono
Ti scrivere il proprio futuro
Ma signori non c'è niente mi posso fermare ringrazio
Sta
Intento
Sette
Tenta
Però
Tre

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