Saluti istituzionali di Ignazio La Russa.
Interventi di: Luciano Di Marco, Sabino Cassese, Giovanni Jacobazzi, Nicolò Zanon, Domenico Pagliari, Antonio Di Pietro, Vincenzo Gualzetti, Carlo Nordio, Luciano Masini.
Conclude: Giorgia Meloni.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Una riforma che fa giustizia. Una giornata dedicata alla riforma che l’Italia aspettava da decenni", registrato a Milano giovedì 12 marzo 2026 alle ore 16:30.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 … ore e 26 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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