La crisi in Medio Oriente vista dall'Asia. Collegamento con Francesco Radcioni

Sono intervenuti: Francesco Radicioni (corrispondente di Radio Radicale dall'Asia orientale).
Così sogna sonate di energie molto molto sensibile all'aumento dei prezzi delle materie prime anche le economie dell'Arbia guardano la crisi nel Golfo soprattutto attraverso le lenti proprio dello shock energetico ecco con circa il sessanta per cento del petrolio consumato in Asia chi arriva dalla Medioriente con differente
Importanti da Paese al Paese
La minaccia arrivata ieri da dall'Iran di non consentire che nemmeno un litro Greggio crampi cara dallo Stretto di Hormuz costringe in qualche modo le economie dell'intero continente
Appare i conti con lo spettro sempre più probabile di una crisi energetica ecco oltre a per far crescere la pressione sull'Iran affinché appunto consente il transito alle petroliere quindi già nei giorni scorsi la sciolina aveva inasprito le sue resurrezioni alle esportazioni di carburante
Raffinato negli ultimi mesi di Stati Uniti avevano colpito lo sappiamo prima il Venezuela poi gran due e il importanti fornitori teologia per la Repubblica popolare tuttavia la seconda economia del mondo notano gli analisti a accumulato degli ultimi anni enormi riserve di petrolio secondo alcune stime parliamo di circa un miliardo e duecento milioni i barili una cifra questa che consentirebbe alla fine di poter soddisfare la propria domanda interna pieno per circa credi e quattro ministri
Non solo sempre sul fronte energetico come è emerso chiaramente in questi giorni dalla pubblicazione del dell'ultimo piano quinquennale di Pechino
La leadership cinese intende anche rispondere alla situazione di profondo incertezza internazionale diversificando le proprie fonti di energie andando a puntare sempre di più
Sfida sulle rinnovabili che sul nucleare lo abbiamo sentito un attimo Sparda David Carretta dopo le pressioni americane negli ultimi di l'altro gigante dell'Ati all'India stava effettivamente riducendo le sue importazioni di energia dalla Russia puntando invece sempre di più sul Medioriente e però la la la guerra cara Stati Uniti e Israele contro l'Iran a e in qualche modo portato le petroliere russe atto ornare
è il terzo i porti indiani tra l'altro punto all'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran l'amministrazione americana appunto dato il via libera
Di e trenta giorni a Dini di per comprare per tornare a comprare petrolio otto a Mosca nonostante quest'anno questo via libera da parte degli interi Stati Uniti l'India rimane però uno dei paesi dell'arpia
Più esposti in questo momento alla crisi energetica lei notizie che arrivano da Teti parlano di alcune fabbriche che hanno già dovuto sospendere
La produzione mentre sogna aprirsi noi ristoranti hanno dovuto togliere del menu alcuni dei piatti più elaborati con Lupiae lungo di andare a ridurre proprio il consumo consumo di carta perché il rischio di una carenza radica Chapter le scarpe degli arbitri ci somiglia preoccupa monto l'amministrazione del primo ministro indiano
Narendra modi già prima che l'Agenzia Internazionale per l'Energia annunciasse
Il rilascio delle riserve di petrolio ieri per la prima volta dal mille novecento settantotto anche la premier giapponese estraneità Crisci aveva annunciato proprio il rilasciò unilaterale delle per riserve strategiche di petrolio delle Tel Giappone
Questo perché che la terza economia dell'Alitalia dipende e per circa il novanta per cento talleri importazioni dal Medioriente innanzitutto dagli Emirati Arabi Uniti ma anche dall'Arabia Saudita e e da alcuni e quindi con un petrolio appunto che tornato nella notte a superare cento dollari le famigerate e tre cifre
Anche un'altra importante economia della sia come la Corea del Sud a annunciato per anche questo caso per la prima volta dopo decenni dopo circa trent'anni
Un cioè circa un tetto Massimo
All'avvento della della Entellina
Per quanto riguarda sempre la Corea del Sud oltre che per il petrolio ossia che uno il che The One
Sono particolarmente preoccupate per le importazioni e per le forniture ieri io un componente questo fondamentale terra produzione di di microchip è un materiale che viene anche questo importato dal corso in particolare dalla dal Qatar non solo nei giorni scorsi sono circolate in molti indagini delle lunghe simile chi si erano perché erano create davanti ai distributori di benzina
In diverse parti dell'AGEA ecco alcuni paesi del Sud-Est asiatico stanno annunciando in questi giorni misure
Per contro i rincari e dell'Energia che peso hanno pesantemente Suite
Sui consumatori soprattutto di paesi più poveri quindi a sporche a forte rischio qualche esempio la tela rinvia pieni i prezzi artificialmente bassi con una politica di sussidi mentre il mentre altri Paesi stanno tornando a misure che avevamo visto durante la Pandini ha per esempio il Vietnam ma sta incoraggiando il lavoro
Carla e alcuni uffici pubblici nelle Filippine hanno annunciato una giornata lavorativa di soli quattro giorni tutto questo tra l'altro avviene in un momento in cui il nel Sud-Est asiatico
Idee la il periodo dell'anno più caldo e in cui ovviamente tutti tu che lei arie condizionate sono sono aperti in giro in giro per la Regione facendo chiaramente Pavia ancora di più
I consumi di e energia questo un po'il quadro questo la panoramica appunto regionale ma ci torneremo per il momento è tutto se non è domande linea a Roma
