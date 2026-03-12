Il dibattito sull'Ilva al Senato, intervista a Massimo Garavaglia

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 12:00.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:05 - SENATO
8:30 - PARLAMENTO
8:30 - PARLAMENTO
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
9:30 - Senato della Repubblica
11:00 - Parlamento
15:00 - Roma
9:30 - Roma
senatore (L-SP-PSDAZ)
Radio radicale siamo col senatore Massimo Garavaglia della lega presidente della commissione finanze di Palazzo Madama per parlare con lui della situazione del dell'Ilva
Allora
è difficile trovare un o un acquirente per onorare per l'industria italiana del del dell'acciaio
Sappiamo che la situazione diventata agraria anche in alcune parti del Nord e Genova dove c'è anche un mondo indotto significativo e naturalmente a Taranto
Allora o come si esce da questa situazione che lascia nell'incertezza Tricky persona
Ma la situazione oggettivamente drammatica adesso non è neanche più
Il tempo di di di di ricercare responsabilità perché sono molto diffuse
Manca manca un approccio a mio avviso realistico al tema Lillo è necessaria al sistema Paese Rossi sedete necessaria sistema Paese il Paese deve fare sistema in tutte le sue componenti magistratura conclude quindi
E anche politica perché a furia di di lo scudo penale non va bene questo non va bene quest'altro non va bene la situazione è questa
Però quando e se si servano gli altri fermi Dirty fornisse insomma finita definitivamente a questo punto resta solo il costo delle bonifiche e quindi dovremmo solo fare le bonifiche e non non avere più né d'acciaio né una risorsa
Proprio perché questa è la situazione a mio avviso andrebbe rivisto drasticamente il Piano e e consentire all'Ilva una fase transitoria prima di questa
Fantomatica transizione e ecologica
E proseguire con la la situazione attuale per almeno cinque anni per dare tempo di fare le cose bene il cancan a a queste consenso non verrà fatto e quindi sarà avvisato
La scorsa legislatura sono stati perse perché occasioni secondo secondo lei soprattutto insomma
Le bonifiche del Movimento cinque Stelle in qualche modo hanno aiutato l'Ilva secondo lei o no perché insomma abbiamo visto
No le politiche dei cinquestelle hanno affossato definitivamente con va complice anche la politica pugliese perché bisogna anche essere realisti emergono sono state anche delle inchieste su cui accentuò la stessa storia degli ulivisti sesso disastro spesso disastrose
Però bisogna anche andare indietro Polo una nazione vedere perdere la cordata che ha al suo interno Cassa depositi e prestiti cioè può lo Stato perdere quando partecipa a una gara evidente e no quindi
Gli errori sono tantissimi e bisogna partire da lontano la situazione oggi è quella che
Però temo che sia troppo tardi
A sperava che la politica dei ragazzi degli Stati Uniti anche sull'acciaio potessero in qualche modo creare le condizioni per una una svolta e quali sono i limiti alla poi all'osso allo Stato per l'Ilva
Ma i limiti allo stato sono questa visione puramente ideologica e nona razionale dall'argomento ma mi scusi ne vogliamo fare l'acciaio non inquinano perfetto nel frattempo che cosa faccia lo facciamo venire
Dall'altra parte del mondo sulle navi inquinando tantissimo fatto con il carbone anche Sensi
L'ultima cosa come ha trovato l'atteggiamento dell'opposizione sulla sul sull'Iva
Perché insomma un visto che
Spesso un pretesto il a
Diciamo per attaccare il governo e la maggioranza mentre forse lei parlava di sistema Paese
Fosse tutti avrebbero dovuto collaborare in qualche modo è drammaticamente così
Non c'è un approccio razionale al tema che è quello che abbiamo detto all'inizio ho qui ci si siede intorno al tavolo si dice ok abbiamo bisogno di comprare tempo per cinque anni andiamo avanti così nel frattempo cerchiamo di fare le cose di perbene
Oppure il disastro ore quello che sotto gli occhi di tutti e sono tutti sa grazie grazie qua sembra Massimo Garavaglia nella lega
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0