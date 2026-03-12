La Vigilanza e l'audizione dell'AD Rai, intervista a Barbara Floridia

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 12:00.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
10:05 - SENATO
8:30 - PARLAMENTO
8:30 - PARLAMENTO
9:00 - Senato della Repubblica
9:15 - Senato della Repubblica
9:30 - Senato della Repubblica
11:00 - Parlamento
15:00 - Roma
9:30 - Roma
senatrice (M5S)
Radio radicale siamo con la presidente della commissione di vigilanza Rai la senatrice Barbara Floridia del Movimento cinque Stelle
Perché mercoledì scorso è saltata all'audizione dell'amministratore delegato temerari Rossi ed è stata riprogrammato allora ci dice quando è stata di programmata
E se da qui alla riprogrammazione ci saranno altre votazioni andate a vuoto per il presidente della RAI perché insomma ormai questo è diventato un letto a motivo della vita
A parlamentare soprattutto è stato facile di programmarla
Allora si è stato facile perché le opposizioni hanno insistito davvero tanto per avere questa audizione dell'amministratore delegato che ricordo è in carica da oltre un anno non è mai venuto in commissione perché è
è stato impossibile chiedere una sua audizione
Alla fine ero riuscita a cristallizzare una data perché ho ho praticamente declinato il Regolamento quindi ho applicato il Regolamento
Per una convocazione straordinaria che era prevista però lo stesso giorno in cui la Meloni si presenta dalle camere quindi purtroppo quella commissione dovuta spostare
Fatto l'ufficio di presidenza ho trovato questa volta alle la maggioranza d'accordo ad audire l'amministratore delegato e quindi si è facilmente Phil programmato il tutto il venticinque marzo alle venti ci sarà l'audizione dell'amministratore delegato su convocazione questa volta ordinaria
E dell'ufficio di presidenza il giorno dopo e e dell'intero Ufficio di Presidenza all'unanimità
Il giorno dopo ho subito calendarizzato anche un altro ufficio di presidenza perché a questo punto immagino che le
I lavori possano di grande quindi
Q questa audizione segna anche una nuova vita della vigilanza RAI visto lo stallo per la presidenza che in qualche modo aveva anche un po'inficiato la vita della Commissione bicamerale di controllo sulla RAI
Io me lo auguro la maggioranza è stata chiara e ha detto che ovviamente questa è un'audizione che anche loro adesso visto che comunque l'avevamo calendarizzata adesso loro accedono ai la vogliono dicono di volerla
L'hanno sottolineato che non sarà la ripresa dei lavori però per me da presidente sia un ufficio di presidenza organizza i lavori e decide all'unanimità di audire l'amministratore delegato io immagino che la commissione possa riprendere quindi metterò alla prova esattamente il giorno dopo con un ufficio di presidenza nel quale chiederò di continuare un atto di indirizzo che abbiamo incardinato lo fissano Pannella a maggior ragione in questo momento no in cui le guerre ci circondano e quindi è importante dare un indizio alla RAI per parlare anche di pace non solo di guerra
E chiederò altre audizioni
Quindi è preoccupata anche poiché il comma del momento in cui avere quest'audizione che sarà immediatamente dopo il referendum è un clima molto particolare abbiamo visto che insomma
No non sono preoccupata sono soddisfatta perché è importante che l'amministratore belliche delegato della RAI che dispone del servizio pubblico e decidere come investire le risorse del canone i soldi dei cittadini che decide come strutturare i palinsesti recente nella Striscia data Acierno che ha parlato di guerra sappiamo che costa una Pesce che costa tre mila euro al minuto e sappiamo che ha avuto un crollo pazzesco l'audience in quella in quei minuti del due di picche quindi sono sicuramente domande che i commissari vorranno fare e sono certa che l'amministratore delegato avrà
Piacere di rispondere e spiegare nelle scelte che ha deciso di riassumersi in un secondo lei oggi teme l'unica forza
L'allargamento la RAI non è forte e a me questo dispiace perché il servizio pubblico è in grande difficoltà e bloccare la commissione che può lavorare per dare una un Indirizzo
Che può lavorare per vigilare che può lavorare per incidere sostenere la necessità di risorse per il servizio pubblico
è una situazione che mette in difficoltà la RAI in primis e certamente che l'occupazione che adesso vede una sorta di pelle Meloni invece che la RAI questo sì
L'incertezza ed inoltre dall'ultima cosa le volevo chiedere un particolare tecnico la direzione generale della RAI
Ha continuato a rispondere in questi mesi alle interrogazioni che hanno fatto i commissari sino a molte volte non solo alla maggior non solo l'opposizione ma anche
La maggioranza si è molto lamentato delle risposte sommarie blande quindi le audizioni sono altra cosa è permettono di approfondire sulle tematiche
Bene grazie alla presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sulla RAI TV Barbara Floridia che mercoledì prossimo venticinque
Armato terrà questa audizione con è l'amministratore delegato della Rancia parlo Rossi grazie grazie a lei
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0