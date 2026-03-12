Conflitto d'interesse in Commissione Giustizia? Intervista a Walter Verini

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 12:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Almasri, Avvocatura, Bartolozzi, Bongiorno, Conflitto D'interessi, Corte Penale Internazionale, Diritto, Etica, Giustizia, Gratteri, Libia, Magistratura, Mantovano, Ministeri, Nordio, Piantedosi, Polemiche, Politica, Presidenza Della Repubblica, Referendum, Voto.
La registrazione video ha una durata di 6 … minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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