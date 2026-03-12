Conflitto d'interesse in Commissione Giustizia? Intervista al senatore Walter Verini

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 12:00.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Era di radicale siamo con lei al senatore Walter Verini capogruppo del PD in commissione antimafia e che però è anche in commissione giustizia per parlare con lui di una questione che abbiamo letto oggi sul fatto quotidiano ma che lei ha sollevato anche in Commissione giustizia allora lei sostiene che la presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno che la lega avrebbe un conflitto di interesse per quale motivo
Perché lei è l'avvocato anche come è noto una ma l'ente avvocato parlamentari possono esercitare professione legale forense non è vietato
Ma lei è anche presidente della commissione Giustizia cioè di un organo parlamentare e lei assunto la difesa dei ministri coinvolti
Nel gravissimo caso al-Masri il torturatore libico che il Governo italiano ha rimandato
In Libia invece di assicurativo alla giustizia e alla corte penale internazionale
Ma di più lei ha anche assunto la difesa della capo gabinetto degli visto Nordio dottoressa Bartolozzi che come noto anche lei è coinvolta in questo caso anche dal punto di vista giudiziario
Allora se un legale può assistere anche personalità di governo io mi chiedo come è possibile che la presidente di un organo parlamentare ossa
Difende assistere legalmente addirittura il ministro della giustizia addirittura la capo gabinetto di inviare nulla
Vede un anno fa addirittura questo conflitto questa gravissima in opportunità esplose
Perché
Mentre le opposizioni tutte chiedevano
Ah Piantedosi a nord di venire a riferire in Parlamento cosa fosse successo sul caso al Manzoni ma lei convocata a Palazzo Chigi per definire la difesa legale
Dei membri del governo anche Mantovano
Su consiglio a questi signori di presentarsi in Parlamento
Cioè la presidente di un organo parlamentare che dice non me ne intendo Parlamento ora e palese come questa cosa sia e del tutto inconciliabili
Ma anche la dottoressa Baccolo che affronterà se vuole il suo giudizio mi pare che non abbia troppa voglia di Schio che
Chiede lo scudo come per i ministri sarà la Corte costituzionale a decidere chiede il trasferimento da Roma Perugia e tutto nel suo diritto
Ma assecondare questo dilazionare
Non da parte di un avvocato cosa legittima ma la parte della presidente della Commissione giustizia
E gravemente inopportuno lo abbiamo detto gliel'abbiamo detto alleli di valutare questa Gavino possibilità la presidente rimasta silente di fronte al suo intervento oppure ha detto qualcosa
No la presidente a brevemente replicato dicendo che ove mai lei questo esercizio
Nella doppia funzione si avesse la percezione che si trattasse chi si sconfina se nel conflitto di interesse
Ovviamente sarebbe la prima ma è una risposta debole c'è già
Ontologicamente per il ruolo che ricopre ed è il fatto che la presidente della commissione Giustizia difende il ministro della Giustizia la capo gabinetto dalla giustizia che altro deve succedere ma mi anche preoccupato il fatto che
Le opposizioni presenti abbiano preso la parola erano presenti una lega con la Stefani
Il il il senatore Zanetti per Forza Italia egli era malandata
Di Fratelli d'Italia che sostituiva in commissione un suo rappresentante tutti meno decimo illegali possano difendere con cui perché non è vietato sì ma non è questo il punto lo sappiamo
Il punto insieme nel suo ruolo il presidente della Commissione giustizia e nel fatto che i suoi assistiti sono il ministro è giustizia e la campo una linea
Pensavo che la domanda noi siamo reduci da questa polemica per le parole e Gratteri io le volevo chiedere insomma se secondo lei semplice no ci saranno diciamo si faranno i conti con
Ma vede come altro allievo dello Stato ieri in una trasmissione televisiva Doni confrontavo sul referendum per fondamenti lo trovate gravemente inopportune probabilmente erano non so ma non non sono un voglio interpretarle ma dunque non battute del tutto fuori luogo del tutto sbagliate del tutto inaccettabili
Ma ormai diciamo c'è una gara tra alcuni
Che sostengono dissi che con il tema e che Nordio è tra questi
CSM paga mafioso la Bartolozzi tra questi hanno proceduto all'esecuzione e Gratteri che ha detto quelle cose non andare
Paga più o secondo lei il presidente La Repubblica dovrebbe ritornare un'altra volta al CSM veritieri che armate di ancora tutti quanti
Ma il presidente lo ha già detto perché io non l'hanno ascoltato con ai lo ascoltano poi ci sono irriducibili gli ultrà delle curve che non l'ascolto del tema grave e quando questi ultrà
Invece che stare nelle curve occupano chi con saggia sbagliata sia chiaro perché ne avevo bisogno anche tante persone perbene
Ma occupano nei ruoli centrali come quelli di Guardasigilli oppure anche nel caso di Gratteri di magistrato
Anche sul referendum secondo me il era questi toni del Sud sono d'accordo con Mattarella anche in questo caso
Grazie come sembra senatore Walter Verini De Fazio Remo bene
