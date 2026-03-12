12 MAR 2026
dibattiti

Italia sotto stress …e disorientata. Geopolitica delle guerre in corso e ruolo dell’intelligence. Le riforme in corso d’opera: Giustizia, Premierato e Legge elettorale

CONVEGNO | - Piattaforma Zoom - 18:05 Durata: 1 ora 26 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Istituto Studi Politici Giorgio Galli
Moderatore: Vinicio Serino (Antropologo, vicepresidente ISPG).

Intervengono: Sergio Vento (Ambasciatore), Mario Caligiuri (Presidente SOCINT, Società Italiana di Intelligence).

Convegno "Italia sotto stress …e disorientata. Geopolitica delle guerre in corso e ruolo dell’intelligence. Le riforme in corso d’opera: Giustizia, Premierato e Legge elettorale", registrato a Piattaforma Zoom giovedì 12 marzo 2026 alle 18:05.

L'evento è stato organizzato da Istituto Studi Politici Giorgio Galli.

Sono intervenuti: Daniele Vittorio Comero (presidente Istituto Studi Politici Giorgio Galli), Vinicio Serino (vicepresidente dell'Istituto Studi Politici Giorgio Galli (ISPG)), Sergio Vento (ambasciatore, docente del Corso di Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma), Mario Caligiuri (presidente SOCINT).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Sicurezza.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

