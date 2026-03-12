CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Moderatore: Vinicio Serino (Antropologo, vicepresidente ISPG).
Intervengono: Sergio Vento (Ambasciatore), Mario Caligiuri (Presidente SOCINT, Società Italiana di Intelligence).
Convegno "Italia sotto stress …e disorientata. Geopolitica delle guerre in corso e ruolo dell’intelligence. Le riforme in corso d’opera: Giustizia, Premierato e Legge elettorale", registrato a Piattaforma Zoom giovedì 12 marzo 2026 alle 18:05.
L'evento è stato organizzato da Istituto Studi Politici Giorgio Galli.
Sono intervenuti: Daniele Vittorio Comero (presidente Istituto Studi Politici Giorgio Galli), Vinicio … Serino (vicepresidente dell'Istituto Studi Politici Giorgio Galli (ISPG)), Sergio Vento (ambasciatore, docente del Corso di Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma), Mario Caligiuri (presidente SOCINT).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Sicurezza.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
