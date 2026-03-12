Moderatore: Vinicio Serino (Antropologo, vicepresidente ISPG).



Intervengono: Sergio Vento (Ambasciatore), Mario Caligiuri (Presidente SOCINT, Società Italiana di Intelligence).



Convegno "Italia sotto stress …e disorientata. Geopolitica delle guerre in corso e ruolo dell’intelligence. Le riforme in corso d’opera: Giustizia, Premierato e Legge elettorale", registrato a Piattaforma Zoom giovedì 12 marzo 2026 alle 18:05.



L'evento è stato organizzato da Istituto Studi Politici Giorgio Galli.



Sono intervenuti: Daniele Vittorio Comero (presidente Istituto Studi Politici Giorgio Galli), Vinicio …

Serino (vicepresidente dell'Istituto Studi Politici Giorgio Galli (ISPG)), Sergio Vento (ambasciatore, docente del Corso di Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma), Mario Caligiuri (presidente SOCINT).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Sicurezza.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 26 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci