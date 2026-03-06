CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione video del dibattito dal titolo "Genova una città che sa ancora resistere. Silvia Salis dialoga con Andrea Malaguti", registrato a Fontanafredda (cn) venerdì 6 marzo 2026 alle 19:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Enti Locali.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 44 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Enti Locali.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 44 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci