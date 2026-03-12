CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Luigi Manconi, Presidente associazione "A buon diritto" , gia’ parlamemtare e sottosegretario, interviene sul momento di Radio Radicale, il cui futuro e’ messo seriamente in discussione.
"Tagli al servizio di Radio Radicale: intervista a Luigi Manconi" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 13:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Comunicazione, Democrazia, Editoria, Governo.
