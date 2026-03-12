12 MAR 2026
intervista

Tagli al servizio di Radio Radicale: intervista a Luigi Manconi

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 13:39 Durata: 0 sec
Luigi Manconi, Presidente associazione "A buon diritto" , gia’ parlamemtare e sottosegretario, interviene sul momento di Radio Radicale, il cui futuro e’ messo seriamente in discussione.

"Tagli al servizio di Radio Radicale: intervista a Luigi Manconi" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 13:39.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Comunicazione, Democrazia, Editoria, Governo.
