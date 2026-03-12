12 MAR 2026
intervista

Da Gratteri a Bongiorno: lo scontro sulla Giustizia, intervista a Erika Stefani

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 15:16 Durata: 6 min 41 sec
A cura di Francesca Rosini
Player
"Da Gratteri a Bongiorno: lo scontro sulla Giustizia, intervista a Erika Stefani" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Erika Stefani (senatrice, Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione).

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 15:16.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate