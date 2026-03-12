12 MAR 2026
intervista

Case green: arriva la procedura di infrazione, intervista a Marco Lombardo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 15:18 Durata: 5 min 4 sec
A cura di Francesca Rosini
"Case green: arriva la procedura di infrazione, intervista a Marco Lombardo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Lombardo (senatore, Azione - ItaliaViva - RenewEurope).

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 15:18.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
