12 MAR 2026
intervista

Il referendum sulla giustizia.Le ragioni del NO. Intervista a Nello Rossi

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 16:23 Durata: 0 sec
Nello Rossi è il direttore di Questione Giustizia, la rivista di Magistratura Democratica.

"Il referendum sulla giustizia.Le ragioni del NO. Intervista a Nello Rossi" realizzata da Lorena D'Urso .

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle 16:23.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Istituzioni, Magistratura, Parlamento, Partiti, Politica, Referendum, Riforme.
