12 MAR 2026
rubriche

Radio Carcere: "Cara RadioCarcere ti scrivo" - Le lettere scritte dalle persone detenute che raccontano il degrado della vita in carcere e la negazione dei diritti della persona.

RUBRICA | di Riccardo Arena - Radio - 21:02 Durata: 44 min 54 sec
A cura di Francesca Rosini
Puntata di "Radio Carcere: "Cara RadioCarcere ti scrivo" - Le lettere scritte dalle persone detenute che raccontano il degrado della vita in carcere e la negazione dei diritti della persona." di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Riccardo Arena .

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 44 minuti.
