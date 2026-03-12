CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Puntata di "Radio Carcere: "Cara RadioCarcere ti scrivo" - Le lettere scritte dalle persone detenute che raccontano il degrado della vita in carcere e la negazione dei diritti della persona." di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Riccardo Arena .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 44 minuti.
