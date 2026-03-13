Rassegna stampa estera

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
Quel giorno gli ascoltatori di radio radicale venerdì tredici marzo questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta anche quest'oggi ovviamente ci occuperemo della Guerra in Iran diversi commenta di parleremo dell'aumento del prezzo del petrolio allora ma non solo anche degli scenari che si aprono dopo quanto accaduto ieri le dichiarazioni della nuova guida suprema la reazione di Donald Trump che ha detto che il prezzo del petrolio la fine non conta molto
Ci occuperemo anche del Libano vittima di cui è stato ampliamenti tono della guerra contro l'Iran per responsabilità di esser bollato ma anche per una risposta
Di non lasciare che radio radicale venga chiusa nell'indifferenza o nel Silenzio occupiamoci però della guerra in Iran partendo da liberazione di ieri che aveva una prima pagina abbastanza efficace sugli affetti diciamo collaterali della guerra lanciata da Donald Trump contro l'Iran
Il titolo e questo Putin fa il pieno fa il pieno di soldi grazie all'aumento del prezzo del petrolio il titolo dell'editoriale di Rivera siamo a rovescio
In un sorprendente colpo di scena russi e ucraini si ritrovano in prima linea tra i principali beneficiari dell'offensiva israelo americana contro l'Iran
Certo per motivi diversi e forse effimeri ma chi avrebbe immaginato solo alcune settimane fa
Che gli europei avrebbero improvvisamente ha avuto bisogno dei russi e che gli americani si sarebbero umiliati al punto da chiedere aiuto agli ucraini
La linea Putin dovrebbe fare una magra figura secondo liberazione
Già isolato sulla scena internazionale ha perso tre alleati di peso in poco più di un anno Bashar al Assad in Siria Nicolas Maduro in Venezuela Ali Khamenei in Iran
Eppure è stato per lì diventare il re del petrolio con il blocco dello stretto di Hormuz che ha fatto impennare i prezzi del greggio
E l'arresto della produzione di gas naturale del Qatar le risorse energetiche russe sono improvvisamente ambite da tutto il mondo e in particolare dagli europei che per sfortuna
Avevano appena sancito la fine delle loro importazioni di gas russo per privare Mosca delle entrate necessarie a finanziare la guerra in Ucraina nel caos mondiale attuale Putin e dunque uno dei pochi leader a rimanere impassibile
Non ha bisogno di agitarsi i dollari piovono da soli e con essi una possibile reintegrazione nel gioco internazionale almeno questo è quello che spera lui
In teoria gli ucraini dovrebbero essere i grandi perdenti della situazione l'offensiva in Iran distoglie gli occhi e soprattutto le armi
Dell'Occidente dalla guerra in Ucraina e invece no hanno sviluppato una tale competenza nel contrastare i droni Regnani
Usati contro di loro dalla Russia che americani e Paesi del Golfo nonostante la loro flotta di equipaggiamenti militari ultra sofisticati si trovano costretti a mendicare consigli su questi
Intercettori di droni di produzione Ucraina è il mondo alla rovescia ma questo in fondo avevamo già iniziato a intuirlo così libera siano che sottolinea quanto Vladimir Putin alla fine sia grande beneficiario da questa di questa guerra lanciata da da Trump molto più del dell'Ucraina che del resto Trump continua a disprezzare minacciare
Il Times di Londra ieri avevo un editoriale dal titolo lo stretto di Hormuz deve restare aperto l'Iran sta cercando di prendere in ostaggio l'economia globale colpendo le petroliere che entrano nel Golfo
Nonostante i costi e le difficoltà militari deve essere fermato scrive il quotidiano conservatore di Londra
Un quinto dell'offerta mondiale di petrolio transita attraverso lo stretto d oro mozzo o almeno ci transitava
La minaccia iraniana di affondare ogni nave sta avendo un effetto immediato e potenzialmente catastrofico sulle economie di gran parte del mondo
Soprattutto in Asia che riceve il sessanta per cento del petrolio del Golfo ma non solo dall'inizio della guerra i prezzi dell'energia sono schizzati alle stelle il commercio globale rischia di soffocare ulteriormente con i paesi in via di sviluppo che si indebitano rapidamente
Mentre le forniture mondiali di prodotti chimici sono a rischio le nazioni più ricche assistono un'impennata dei prezzi alla pompa di benzina e a un aumento dei tassi di interesse
Una catastrofe in divenire scrive il Times
Dall'inizio della guerra all'Iran ha colpito quattordici navi che tentavano di attraversare questo stretto punto di strozzatura marittima che Hormuz largo appena ventiquattro miglia
Nella parte più stretta mercoledì una nave da carico battente bandiera tailandese è stata incendiata un'portacontainer giapponese una nave mercantile
Registrata alle Isole Marshall hanno subito dei danni con molti dei suoi siti di lancio di missili già distrutti
L'Iran sta cercando di mandare in rovina l'economia mondiale nel tentativo di sfidare Washington la risposta secondo il Times deve essere tanto decisa quanto robusta i siti Mili missilistici da cui gli era lancia le sue residue scorte devono essere annientati
Ma lo stretto deve anche rimanere aperto il sicuro non sarà facile le navi da guerra possono fare
Solo fino a un certo punto per proteggere le navi vulnerabili e il costo potrebbe essere enorme anche se si riuscissero a radunare abbastanza unita per scortare le petroliere
Senza truppe a terra un'escalation drammatica
Che finora Stati Uniti Israele hanno voluto evitare sarà difficile contrastare la minaccia che proviene dalla costa un punto critico Lisi l'isola di Cardi il principale porto petrolifero iraniano
Da cui Teheran tenta ancora di esportare petrolio attraverso petroliere canaglia e da cui partono molti attacchi contro le navi
Di altri paesi prenderne il controllo però richiederebbe un intervento di terra comporterebbe vittime provocherebbe sgomento tra gli elettori
Americani
La paura di un blocco prolungato sta già avendo conseguenze gravi in India i ristoranti chiudono in Vietnam i dipendenti sono invitati a lavorare da casa il Pakistan ha introdotto una settimana corta di quattro giorni
Il Bangladesh ha in ha introdotto il razionamento del carburante Giappone Corea del Sud e Taiwan rischiano un improvviso disastroso collasso delle loro industrie avanzate in risposta all'Agenzia Internazionale per l'Energia annunciato il rilascio di quattrocento milioni di barili
Di riserve strategiche globali per stabilizzare i Prezzi è una quantità record ma equivale solo a tre settimane
Di flusso attraverso lo stretto i tentativi vendicativi dell'Iran di danneggiare i suoi vicini arabi del Golfo
Dipendono dalla distruzione dell'industria petrolifera e del gas che le hanno arricchiti questo sta parzialmente riuscendo la produzione di gas in Qatar è stata interrotta Abu Dhabi ha chiuso la sua enorme raffineria di Rua is il c.t. hi-tech viziato ridurre la produzione di petrolio
E in Iraq la produzione crollata da quattro virgola tre a uno virgola tre milioni di barili al giorno
Gli affetti si fanno sentire anche in Occidente dove l'inflazione destinata a salire le speranze di un taglio dei tassi di interesse nel Regno Unito potrebbero svanire i prezzi dei carburanti stanno aumentando rapidamente
Cosa che conta di più ai distributori americani gli elettori vogliono sapere quali siano gli obiettivi di guerra di Trump al questo potrebbe infatti costringere a un cambio di strategia
Un'intensificazione dei bombardamenti soprattutto sui siti dove l'Iran sta ancora cercando di produrre lanciare missili e droni avrebbe senso così come una maggiore protezione d'emergenza per i paesi del golfo
Che stanno pagando caro alla loro amicizia con l'Occidente nel lungo termine la guerra potrebbe portare a una maggiore resilienza energetica in patria
Per ora gran parte del mondo dipende ancora da petrolio e gas provenienti dal Golfo
L'arteria
Attraverso cui scorre deve rimanere aperta così tra l'altro il Times di Londra sulle mondo di oggi invece trovate un commento di alla fra ciò
Di fronte all'Iran quando Trump avrà annunciato la vittoria la questione del giorno dopo resterà immutata
Trump ha già gridato a modo suo vittoria in undici giorni di bombardamenti
I risultati ci sono ha detto Trump all'inizio della settimana le scorte di missili lanciatori iraniani sono quasi esauriti la reazione distrutta la marina fondata i centri di comando sono demoliti
Verso l'esterno la Repubblica islamica di rane disarmata all'interno ha perso molti dei suoi leader ma il regime controlla ancora il Paese e ora cosa accadrà il giorno dopo la proclamazione definitiva della vittoria da parte di Trump
Trump ha preso le sue precauzioni non ha smesso di modificare gli obiettivi dell'operazione furia epica
La sola distruzione della potenza militare della Repubblica islamica potrebbe bastargli per proclamare una vittoria di portata storica
Un risultato che modifica il profilo strategico del Medioriente di cui nessuno dei suoi predecessori avrebbe usato sognare questo quello che dirà Trump
Nessun cambio di regime di Teheran pazienza
Lo ha detto il ventotto febbraio in un discorso gli iraniani
Terminata furia epica spetterà a voi impadronirsi del governo sarà il vostro compito è probabilmente un'occasione che non si ripeterà
Da buon tattico Trump giura che furia epica può durare ancora a lungo ma niente meno certo la guerra non supera il trenta per cento di sostegno nell'opinione pubblica americana per contro fa esplodere il prezzo dell'energia
La disoccupazione rischia di aumentare le elezioni di midterm a inizio novembre si annunciano serrate e questi sono numerosi vincoli interni per Trump un appuntamento importante attende poi il presidente all'estero alla fine di marzo inizio aprile ci sarà un incontro conosci Jinping a Pechino
In migliori rapporti con la Repubblica islamica la Cina inveisce contro l'attacco americano a un Paese l'Iran è che è uno dei suoi principali fornitori di carburanti
Oltre che uno snodo della vite via Della Seta cara lasci Jim Pin
E i partner definito strategico
A cui l'industria della difesa cinese vende
Diverse armi difficile immaginare lo svolgimento del vertice a Pechino se furia epica sarà ancora in corso dunque
Per il giorno dopo scrive allora fra shop sulle mondo cerchiamo di abbozzare con prudenza tre scenari
Il primo è quello sognato da Trump bombardiamo iraniani manifestano prendono il potere inizia una nuova era per l'Iran è una versione un po'io nemica
Anche se la popolarità della Repubblica islamica ai minimi storici demoralizzati circa duecento mila Guardiani della Rivoluzione abbandonano la lotta così come i seicento mila baci cioè i miliziani notti per la loro violenza il regime si auto sognerebbe sotto la pressione della strada
La sceneggiatura include anche una versione monarchica con l'arrivo al potere di Rezza Al-Ahly il figlio dell'ultimo Sciacca
Così dopo quarantasette anni di potere tirannico scomparirebbe la Repubblica islamica in un Iran devasta
Americane e israeliane e sulle macerie di infrastrutture in rovina un grande antico paese nascerebbe democratico e credibile tutto ciò
Secondo le fa sciò sì al diritto di evocare uno scenario più oscuro quello di un domani caotico la Repubblica islamica che si confonde con le strutture dello Stato vacilla ma non si arrende
Nominato nuova Guida Suprema al posto del padre Musetta Moche Taba Khamenei rappresenta l'ala dura del regime e contestato unito sotto le bombe il potere si divide in campi opposti anche se il sentimento iraniano è forte le minoranze non persiane
Arabi curdi Bellucci rivendicano maggiore autonomia alle armi circolano insomma scoppia una guerra civile in un Paese di novantadue milioni di abitanti tre volte più grande della Francia che dispone delle maggiori riserve di idrocarburi al mondo
Il terzo scenario nello spettro delle possibilità potrebbe chiamarsi modello venezuelano il regime resiste stringe un patto informale con gli Stati Uniti niente più nucleare
In cambio revoca progressiva delle sanzioni limitazione dell'arsenale missilistico liberazione dei prigionieri politici
E qualcosa di difficile da mandare giù per la teocrazia militarizzata ditta era in ma la sopravvivenza non apprezzo nel ruolo dell'uomo forte capace di negoziare a lì Larijani uno dei grandi politici della Repubblica islamica
Viene spesso citato
è immaginabile che Khamenei figlio
Posso da accettare questo scenario
Uno scenario che a Trump andrebbe benissimo
Proclamazione necessariamente unilaterale la dichiarazione di vittoria di Trump
Arriverà prima o poi a meno che eran non riconosca la sconfitta ma alla montagna di incognite legate a questa guerra senza strategia si aggiungono divergenze sul gli obiettivi tra americani che vogliono una rapida fine della guerra israeliani che vogliono logorare il regime iraniano
Dunque c'è solo una certezza secondo la Fraktion qualsiasi cosa accada dopo furia epica la Repubblica islamica già indebolita dalla guerra dei dodici giorni del giugno due mila e venticinque sarà ancora più debole sulla scena mediorientale ma senza dubbio altrettanto pericolosa per di iraniani
Ci fermiamo per oggi da David Carretta una buona giornata con Radio Radicale
