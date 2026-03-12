America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

La guerra nel Golgo rischia di diventare globale.



Più di 20 Paesi sono ormai coinvolti, direttamente o indirettamente, compresa Cirpo, che è Unione europea.



La Cina, per bocca del suo inviato speciale, ha chiesto un cessate il fuoco.



Putin trae vantaggio dal rialzo dei prezzi del petrolio e il Segretario al tesoro Usa Bessent ipotizza un taglio alle sanzioni contro la Russia.



Lo Stretto di Hormutz resta chiuso, Khameney e i Pasdaran lo hanno confermato.



Trump ha cambiato versione più volte sugli obiettivi della guerra, ma ora si è resa evidente anche la divergenza con quelli di Israele: se il …

presidente Usa dichiara che finirà presto perché non c'è più nulla da bombardare, il ministro della Difesa israeliano ribadisce che l'operazione continuerà senza limiti di tempo.



'La guerra terminerà quando lo dico io', risponde Trump.



A Washington il Congresso resta immobile, anche se i repubblicani temono gli effetti del conflitto sulle elezioni di Midterm.



I dem hanno chiesto audizioni pubbliche sulla guerra.



Qualcosa si muove invece sul fronte delle politiche anti-immigrazione dell'Ice.



Dopo la defenestrazione di Kristi Noem, alla Homeland Security è arrivato il senatore dell'Oklahoma Mullin.



Il senatore repubblicano Thom Tillis punta però il vero artefice della campagna anti-immigrazione, ovvero Stephen Miller.



Chi è Miller, il consigliere di Trump che aveva posto l'obiettivo di 3mila arresti al giorno tra gli immigrati, senza fare alcuna distinzione fra chi fosse criminale o meno.



E' Miller ad aver promosso sul campo Gregory Bovino, l'agente della Border Patrol poi rimosso dall'incarico in Minnesota.



Miller, rampollo di una ricca famiglia californiana, già al liceo postava attacchi contro i latinos.



All'università lega con gruppi di suprematisti bianchi.



Poi, grazie a Steve Bannon, entra a far parte dello staff della campagna elettorale di Trump già nel 2015.



Diventa uno degli speechwriters di Trump ed è tra i fautori del Muslim Ban.



E' considerato uno degli ispiratori del progetto di impossessarsi della Groenlandia.



Intanto si registra negli ultimi tempi una maggiore cautela sul fronte delle retate dell'Ice: gli arresti sono diminuiti e sono meno indiscriminati.

leggi tutto

riduci