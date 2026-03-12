12 MAR 2026
intervista

Le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla guerra del Golfo dopo il Question Time in Senato

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 18:26 Durata: 10 min 18 sec
A cura di Francesca Rosini
"Le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla guerra del Golfo dopo il Question Time in Senato" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Antonio Tajani (ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Forza Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:26.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
