"Khamenei junior ha detto: intervista a Francesco Petricone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco Maria Petricone (docente di sociologia fenomeni politici alla LUMSA).
L'intervista è stata registrata giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18:29.
La registrazione video ha una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
