12 MAR 2026
Speciale Giustizia: le ragioni del SI e del No al referendum costituzionale

RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 21:45 Durata: 0 sec
In questa puntata ascoltiamo due opinioni a favore del Si e del NO al referendum del 22 e 23 marzo, quella dell'avvocata Emilia Rossi e quella del direttore della rivista Questione Giustizia, Nello Rossi.

Puntata di "Speciale Giustizia: le ragioni del SI e del No al referendum costituzionale" di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Lorena D'Urso .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Magistratura, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Referendum, Riforme.
