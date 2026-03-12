CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
In questa puntata ascoltiamo due opinioni a favore del Si e del NO al referendum del 22 e 23 marzo, quella dell'avvocata Emilia Rossi e quella del direttore della rivista Questione Giustizia, Nello Rossi.
Puntata di "Speciale Giustizia: le ragioni del SI e del No al referendum costituzionale" di giovedì 12 marzo 2026 condotta da Lorena D'Urso .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Avvocatura, Corte Costituzionale, Costituzione, Csm, Diritto, Giustizia, Governo, Magistratura, Pannella, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Referendum, Riforme.
