Registrazione video di "XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"", registrato a Roma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:21.



L'evento è stato organizzato da Magistratura Democratica.



Sono intervenuti: Stefano Musolino (segretario nazionale di Magistratura Democratica), Enrico Grosso (costituzionalista, presidente per il No al referendum sulla Giustizia), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Massimo Giannini (giornalista, saggista e conduttore televisivo), Silvia Albano (presidente nazionale di …

Magistratura Democratica), Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice), Francesco Pallante (professore ordinario di diritto costituzionale Univrsità di Torino), Giuseppe Meliadò (presidente della Corte di Appello di Roma), Francesco Lovoi (procuratore Capo a Roma), Francesco Boccia (senatore, presidente del Gruppo, Partito Democratico), Luciana Castellina (giornalista e presidente onoraria dell'ARCI), Debora Serracchiani (deputata, responsabile nazionale Giustizia del PD, Partito Democratico).



Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Magistratura.



La registrazione video del congresso ha una durata di 3 ore e 30 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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