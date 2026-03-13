XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"

L'evento è stato organizzato da Magistratura Democratica.
Sono intervenuti: Stefano Musolino (segretario nazionale di Magistratura Democratica), Enrico Grosso (costituzionalista, presidente per il No al referendum sulla Giustizia), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Massimo Giannini (giornalista, saggista e conduttore televisivo), Silvia Albano (presidente nazionale di … Magistratura Democratica), Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice), Francesco Pallante (professore ordinario di diritto costituzionale Univrsità di Torino), Giuseppe Meliadò (presidente della Corte di Appello di Roma), Francesco Lovoi (procuratore Capo a Roma), Francesco Boccia (senatore, presidente del Gruppo, Partito Democratico), Luciana Castellina (giornalista e presidente onoraria dell'ARCI), Debora Serracchiani (deputata, responsabile nazionale Giustizia del PD, Partito Democratico).
Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Magistratura.
La registrazione video del congresso ha una durata di 3 ore e 30 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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