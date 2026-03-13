13 MAR 2026

XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"

CONGRESSO | - Roma - 10:21 Durata: 3 ore 30 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Magistratura Democratica
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Registrazione video di "XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"", registrato a Roma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:21.

L'evento è stato organizzato da Magistratura Democratica.

Sono intervenuti: Stefano Musolino (segretario nazionale di Magistratura Democratica), Enrico Grosso (costituzionalista, presidente per il No al referendum sulla Giustizia), Gianfranco Pagliarulo (presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Massimo Giannini (giornalista, saggista e conduttore televisivo), Silvia Albano (presidente nazionale di Magistratura Democratica), Benedetta Tobagi (giornalista e scrittrice), Francesco Pallante (professore ordinario di diritto costituzionale Univrsità di Torino), Giuseppe Meliadò (presidente della Corte di Appello di Roma), Francesco Lovoi (procuratore Capo a Roma), Francesco Boccia (senatore, presidente del Gruppo, Partito Democratico), Luciana Castellina (giornalista e presidente onoraria dell'ARCI), Debora Serracchiani (deputata, responsabile nazionale Giustizia del PD, Partito Democratico).

Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Magistratura.

La registrazione video del congresso ha una durata di 3 ore e 30 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Sì mai mai mai all'attitudine
Allora buongiorno Benvenuti al venticinquesimo congresso di Magistratura democratica che capita in questa contingenza storica particolare
Proprio poco prima di un esito referendario che
Potrebbe cambiare il modo in cui la magistratura
Opera e si percepisce
Io ho provato a scrivere una relazione che aveva l'ambizione di fare il punto della situazione spero non velleitaria
A quella rimando la trovate sia sul sito di Magistratura democratica sia nella nostra dismettere sia in pubblicata su questione giustizia
Proverò a fare scuola sintesi
Orale piuttosto breve per rispettare i tempi e poi dare la parola in particolare alla presidente
Del comitato per il no
L'avvocato Enrico Grosso che farà invece un intervento un po'più strutturato
Per evidenziare quali sono qual è la situazione generale in cui si inserisce questo referendum quali sono le ragioni per il no
Abbiamo immaginato un congresso nel quale non parlare solo di referendum per farlo abbiamo immaginato una giornata precongressuale che è stata quella di ieri in cui dare la parola a tutta una serie di voci fuori dalla magistratura che potevano riferire quali erano da quella prospettiva e quindi ancora una volta da una prospettiva esterna alla magistratura
Le tematiche connesse al referendum
Tendenzialmente
In disparte probabilmente soltanto l'intervento dell'avvocato Grosso
Tutto questo congresso in realtà non si concentrerà tanto sul referendum ma quanto su quella che è la situazione della magistratura e del mondo dei diritti oggi e su quali sono le prospettive che non riusciamo a intravedere immaginare
Rispetto a questo mondo i diritti
Con il consueto
Flash di cui siamo molto orgogliosi sessione dedicata invece alla prospettiva internazionale che vedrà domani impegnata in particolare Metelli
Provando
A iniziare
E vi dicevo il sul sito sperando perché se non ho capito male dovrebbe essere stato ripristinato perché proprio in coincidenza con l'inizio del congresso abbiamo subìto un attacco che l'aveva messa in panne
Ma probabilmente mi dicono che dovrebbe essere stato risolto quindi confermo che potete trovare sul sito anche tutti i materiali a cui gli accennato
Siccome Luca Palamara già letto la relazione alla commentata su un articolo che è comparso oggi temo abbia letto soltanto le prime cinque righe perciò proverò a dire qualcosa a partire proprio da queste sue considerazioni
Nel senso che quando io nella mia relazione faccio riferimento al fatto che praticamente gli albori dell'inizio di questa dirigenza
Chiamati a rispondere pari a prendere posizioni piuttosto su il decreto reità
Emesso dal governo uno dei tanti che ha caratterizzato questa stagione del populismo penale
Avevamo detto non sapevo se dirlo perché non sapevamo se
Saremmo stati eccessivamente anticipatori di questioni che potevano essere sorgere sorge soltanto dopo oppure se restando fedeli a una che secondo me delle caratteristiche più importanti di MD che quello cioè di avere visione di provare a guardare le cose
Da una in una prospettiva che non è soltanto quella di corto respiro ma che tenta quanto meno di essere di lungo respiro Sam non potevamo indicare quello come uno dei sintomi dell'inizio di un attacco i diritti che imponeva alla magistratura una resistenza costituzionale di cui poi la magistratura si è fatta oggettiva partecipa nel corso del tempo
E però il senso di quel richiamo nella mia relazione era per dire che in realtà è successo molto di più
Cioè che la nostra lettura di prospettiva in realtà era stata miope
Perché non c'eravamo resi conto invece di come quello era il sintomo di un cambiamento che attraversava tutti tutte le democrazie liberali occidentali
E che avrebbe di lì a poco condotto alla logica della forza che tutto sommato sta dentro il populismo penale
La logica del populismo penale l'affermazione dell'esaltazione della forza della sanzione dedichiamo nella funzione del richiamo della pena
Quale strumento di aggiustamento delle problematiche sociali
Questo almeno nell'ambizione di chi la propone noi sappiamo che invece è soltanto un tentativo di anestetizzare lo dimostrano i dati statistici un tentativo di anestetizzare le paure sociali
Attraverso l'apparente attivismo governativo segnato appunto da una stagione di nuovi reati nuove sanzioni apparenti rimedi
Ha problemi che in realtà dovrebbero essere affrontati con ben altri strumenti
E però dicevo dentro questa logica c'è la logica della forza
E questa logica della forza ha superato i confini nazionali
O forse i confini nazionali sono stati influenzati già dall'esterno da qualcosa che si muoveva nel contesto internazionale
E oggi troviamo la forza quale strumento di regolamentazione dei diritti è strumento delle regolamentazioni le problematiche anche a livello internazionale e il delirio della forza
L'onnipotenza della forza ci sta portando alla stagione delle guerre
Quindi alla fine del diritto internazionale per come l'abbiamo conosciuta del multilateralismo
è l'avvio di una stagione in cui solo la forza segna
I rapporti tra le parti
Da questo punto di vista il richiamo che papa Francesco fece allora alla guerra mondiale a pezzi oggi c'ha riavvicinato improvvisamente questi pezzi
Mettendoli così insieme così prossimi a noi da non potere più far finta di non vedere invece quella che era questa sua straordinaria lettura e però di fronte a tutto questo
Noi abbiamo verificato come vi sia stata una reazione
E non è stata una reazione e in questo secondo me dobbiamo guardare scoprire tracce di futuro
Perché non è stata una reazione delle strutture di rappresentanza già costituite
E stato una reazione che è venuta dal basso
Una reazione che è venuta prima di tutto dalle piazze che si sono riempite
In occasione della risposta popolare a quello che stava succedendo a Gaza
Sono i circoli le le parrocchie le associazioni i luoghi di confronto in cui tutta la magistratura è scesa
Per confrontarsi finalmente con le persone uscendo dalla Torre in cui forse troppo a lungo è stata confinata e recuperare un rapporto diretto con i cittadini
Recuperando un dialogo nell'ambito del quale si è realizzata con una modalità che io consiglierei di studiare perché straordinaria
Questa straordinaria rimonta che non sappiamo se si concluderà dove ci porterà però certamente i sondaggi ci dicono che da gennaio ad oggi abbiamo recuperato quasi il venti per cento qualunque sia l'esito finale significa che siamo stati in grado di metterci in relazione
Con quella stessa forza popolare che era scesa nelle piazze prima
E questo ci dice molto di come deve essere la magistratura del futuro secondo me
E ce lo dice soprattutto se riusciamo a dare spazio a quella magistratura giovane che già a dicembre del due mila ventiquattro aveva in qualche maniera scosso
Tutta la dirigenza associativa
Reclamando la presa di posizioni forti a fa verso quelle che erano i progetti che poi si sarebbero diciamo definitivamente saldati in questa proposta di riforma
Costituzionale
In relazione alla quale andremo a questo scontro referendario
C'è quindi
Dentro la società dentro la stessa magistratura una forza di spinta
Che capace di entrare in sintonia e che può modificare
è lì che sono
I criteri della forza i principi del più forte se pensate a come abbiamo iniziato questa stagione referendaria e come siamo adesso guardate che è straordinario
E però sempre ci vuole il coraggio di qualcuno
E io credo che dobbiamo anche oggi riconoscere tutti il ruolo di quei quindici
Che si sono presi la briga di andare a fare la raccolta delle firme
Quei quindici cittadini sono stati il segno è evidente
Che
Non ci si accontenta della logica della forza che basta essere in quindici avere delle buone idee crederci e si coinvolgono cinquecento trenta mila cittadini che firmano ma soprattutto si dà vita e si avvia
Un percorso che diventa popolare attraverso cui si ribalta quello che era la tendenza al voto che era stata registrata io credo che tutto questo entra perfettamente nelle corde di Magistratura democratica
Nella mia relazione approvata dire che ci sono i tratti identitari di Magistratura democratica che dobbiamo
Non ritenere valutare come irrinunciabili e degli altri che dobbiamo mettere a disposizione del confronto soprattutto con la magistratura più giovane
Per essere in qualche maniera trasformati secondo le rime della modernità e però i tratti irrinunciabili che io ho provato a individuare nella relazione sono due
Il primo e l'anticorpo Ratisbona
Che segna proprio la necessità di questa apertura dell'Est
Nella prospettiva dell'Est
Quando nel corso di questa campagna elettorale
Mi numerosissimi dibattiti in cui sono stato chiamato a intervenire mi veniva ricordato e veniva evocato il ruolo delle regole delle correnti come un ruolo particolarmente negativo alla luce di quella che era la degenerazione
Che le note vicende hanno determinato
Io dicevo che probabilmente
Senza le correnti la magistratura sarebbe più povera e che non è un caso che le correnti gruppi associati esistono in tutte le magistrature di tutti i Paesi europei
Perché c'è una necessità che il nostro anti corporativismo declina in maniera secondo me speciale
La necessità è quella di evitare che la magistratura arresti impiccata alle tentazioni del potere che esercita finisca in qualche maniera con identificarsi
Con il potere che e proprio delle sue decisioni del suo esercizio
E smetta perciò di considerarlo invece un servizio e smetta di considerare il servizio come fine eccome limite di quel potere
E questo è un rischio che senza un'elaborazione collettiva senza un pensiero collettivo è altissimo
Ed è a questo che servono i gruppi associati ed è per questo che ci siamo re impegnati come Magistratura democratica a partire dal Congresso di Firenze di quasi ormai cinque anni fa proprio per recuperare questa logica
Questa logica che una logica che ci vuole intanto guardati dall'esterno perché per recuperare questa logica del servizio piuttosto che del potere non basta neanche un dialogo puramente interno alla magistratura
Abbiamo bisogno di ritrovare con l'esterno della magistratura perché soltanto il dialogo con l'esterno ci fa vedere veramente chi siamo
E può segnalarci piccole derive piccole degenerazioni che stanno al cuore di questa autoreferenzialità del potere alla quale non vogliamo restare impiccato
E questa è una cosa che magistratura sta
Questa è una cosa che sta nelle corde nel cuore di Magistratura democratica qualcosa che davvero irrinunciabile
E insieme a questo perché le due cose voi cammino insieme la prospettiva dei più deboli dei più marginali
Guardare il diritto guardare la giurisdizione da questa prospettiva perché soltanto questa prospettiva ci fa riconoscere un'idea autenticamente emancipate Richet del diritto e della giurisdizione
Oggi in realtà
In parte dentro il dibattito associativo molto fuori dal dibattito associativo
Assistiamo a una presentazione ha una percezione del diritto e la della giurisdizione come qualcosa di statico posto essenzialmente a tutela di quelli che sono i rapporti di forza esistenti
è una è una deriva è una per una deriva è una presa di posizione
Che sta dentro le logiche governative perché il suo principale interprete il sostituto sotto se
Rimontò Van
Contro questa idea del diritto
Come il diritto che garantisce la prevedibilità delle decisioni
Come il diritto della buonsenso che non rompe gli schemi delle strutture di potere contro tutto questo
Noi possiamo agire soltanto se ci facciamo aiutare da una prospettiva che non può essere soltanto la prospettiva interna ma che deve necessariamente essere la prospettiva dei più deboli dei marginali
Ieri sera abbiamo concluso
Questa lunghissima staffetta ascoltando Riccardo Mancuso
Che era un rappresentante sindacale dei writers
Che ci raccontava di come queste persone questi lavoratori fossero sostanzialmente ignorati nella loro dignità personale
Dalle società che li spiano sfruttati
E sentirlo raccontare sentirlo parlare
Ci ha fatto capire centrata declinare quanto il diritto può fare in queste situazioni
E la stessa cosa sta succedendo nella giurisprudenza milanese in materia di cooperative delivery moda e così via
C'è questa idea della necessità di guardare dall'esterno e dalla prospettiva dei più deboli e marginali la società la giurisdizione il diritto sta ancora al cuore delle necessità di questo Paese
Ed è per questo che Magistratura democratica potrà avere un futuro
Se Stasi avremo il coraggio di mantenere questa identità irrinunciabile e sta per la declinare secondo le rime del futuro facendoci contaminare da questi rapporti con i magistrati più giovani che da più parti in tutta Italia stiamo continuando a coltivare che hanno portato anche ad esperienze elettorali particolarmente significative
E che io credo possano essere la direttiva del futuro e sulla quale credo che questo congressi Magistratura democratica
Debba trovarsi a confrontare rinvio per tutto il resto alla mia relazione vi auguro vi dico benvenuti a tutti e grazie di essere qui con noi auguro buon lavoro congressuale a tutti quanti il presento l'avvocato
Enrico Grosso per la sua relazione quale presidente
Buongiorno a tutti a tutti e grazie davvero per l'invito a parlare al nostro congresso in questo momento
Complesso ma appassionante
Per la vita della magistratura italiana
Io vorrei partire dal titolo del vostro congresso proteggere la Costituzione per proteggere il futuro per proporli
Una riflessione su che cosa vuol dire oggi proteggere la Costituzione
Tutte le costituzioni da più di due secoli
Affidano alla giurisdizione il compito di arginare la naturale tendenza del potere
Ad abusare degli strumenti di cui dispone
La Costituzione è limite al potere e crea istituzioni di garanzia cui è specificatamente affidato il compito di sorvegliare quel limite
La giurisdizione una probabilmente la prima di quelle istituzioni a tutte quelle istituzioni deve essere garantita piena ed effettiva autonomia e indipendenza dal potere politico guardate fino a pochi anni fa
Questi concetti io non credevo dovessero tornare ad essere ribaditi
Credevo che fosse ormai definitivamente introiettato tutto ciò nella cultura costituzionale civile politica dell'Occidente non solo dell'Italia
Il fatto che oggi in molti Paesi in cui le istituzioni costituzionali liberaldemocratiche apparivano consolidate da decenni se non da secoli quei traguardi vengano nuovamente
Messi in discussione è il segnale che nessuna conquista costituzionale è per sempre allora permettetemi di fare una piccola riflessione iniziale da costituzionalista
Tutto ciò oggi ammonisce innanzitutto a smetterla di utilizzare i visione i reni che e pacifica te e dunque banalizzata
Del cosiddetto Stato costituzionale con quell'atteggiamento vagamente Pando Siano rassicurante
Secondo cui traguardi del costituzionalismo sarebbero per sempre una sorta di modo di essere ormai naturale tendenzialmente eterno delle società contemporanee
Un atteggiamento che
Il cui sono malati anche tanti miei colleghi
Pervaso da un'idea ingenua circa la naturale propensione dei sistemi costituzionale a garantire sempre senza scosse una tutela globale e multilivello dei diritti umani
Capace di espandersi senza limiti insomma un mondo finto inesistente immobile i suscettibile di essere modificato e magari travolto dalla storia
Ci stiamo accorgendo qui oggi in Italia e non soltanto in Italia che non è così
Che i diritti
Le loro forme di tutela non sono nati in centro non sono dati una volta per sempre ma sono sorti e si preservano
Nella lotta concreta di soggetti storici reali che li rivendicano in faccia al potere al fine di dare soddisfazione a concreti bisogni morali e materiali a loro volta emergenti nello sviluppo storico
La storia del costituzionalismo è una storia sempre in movimento in cui nessun traguardo nell'obiettivo di fondare e poi di limitare il potere di affermare e poi di garantire in concreto i diritti potete nipoti dirsi definitivamente raggiunto
Guardate sembra che non c'entri niente con quello che stiamo vivendo in queste settimane in rete c'entra molto
Perché è in atto è in atto un attacco senza precedenti senza precedenti nel nostro Paese ma ahimè già conosciuti o in altri Paesi in Europa in Nord America e altrove a una delle pietre angolari
Su cui si ancora tutto ciò
Il principio di autonomia e indipendenza della magistratura su cui si regge l'effettività del principio della separazione dei poteri e il suo equilibrio e questo strettamente a che fare con i diritti io lo sto dicendo da mesi in tutte le occasioni la riforma Nordio non è una riforma che danneggia i magistrati è una riforma che mette in pericolo la vita individuale e collettiva di tutti i cittadini
Quando indebolita l'autonomia del potere giudiziario dal potere politico i cittadini vedono drasticamente ridursi gli spazi di tutela dei loro diritti lo Stato costituzionale è stato inventato per questo è stato inventato per limitare il potere assoggettarlo diritto al solo magistrati autonomi indipendenti in concreto
Possono assolvere questo essenziale compito appunto l'autonomia non basta proclamare vola occorre poi preservarla giorno per giorno e a questo i costituenti hanno destinato il Consiglio superiore della magistratura a garantire davvero al di là dell'affermazione di principio
L'autonomia della giurisdizione dalla politica e quindi evidente almeno a me pare del tutto evidente che qualsiasi intervento normativo sulla Costituzione
Che abbia ad oggetto l'alterazione della struttura della composizione dei poteri del Consiglio superiore deve essere osservato con diffidenza da tutti con preoccupazione da tutti
Non si tratta di un processo alle intenzioni mi è stato ancora
Diciamo rinfacciato l'altro giorno in un dibattito televisivo che io faccio processi alle intenzioni no è una senza l'atteggiamento di prudenza e saggezza di fronte a qualsiasi revisione costituzionale nel dubbio è bene che la Costituzione non la cambia
Guardate io credo sia questa in sintesi la vera partita che si gioca intorno alla riforma Nordio al di là delle specifiche soluzioni tecniche che sono state escogitate che voi sapete benissimo che non devo certo ricordare in questa sede
Quelle soluzioni tecniche sono funzionali lo sono esplicitamente per bocca degli stessi loro autori ad accreditare un uomo modello di magistratura un modello permettermi permettetemi qui qualche citazione
Un modello che vuole togliere di mezzo i magistrati almeno quelli reputati scomodi perché intende ricondurre di modo che collaborino all'esecuzione dell'indirizzo politico governativa e dunque occorre che qualcuno li controlli
Perché chi sbaglia deve pagare e così finalmente la politica potrà riconquistare la sua libertà di azione
Sto mettendo in fila pubbliche dichiarazioni di esponenti apicali del governo che lette insieme rappresentano una vera e propria confessione guardate all'inizio di questa campagna
Io affermavo più banalmente più semplicemente che la riforma prevede una serie di interventi palesemente punitivi
Diretti soltanto ad intimorire i giudici bene oggi mi sembra che si possa dire qualcosa di più e di più grave il disegno non è soltanto punitivo
E sempre più esplicitamente conformativo
L'obiettivo è spostare drasticamente lasse dell'equilibrio tra i poteri dello Stato a favore del potere politico e all'interno del potere politico a favore del potere esecutivo e questo lo si fa mettendo gravemente a repentaglio nei suoi fondamenti il principio della terzietà del giudice
E dobbiamo continuare a ripeterlo e a rivendicarlo con forza il giudice terzo il giudice libero e il giudice che non ha paura giudice che non guarda in faccia nessuno che soprattutto non guarda in faccia il potente non si fa da essi conformare
Solo quel giudice tutela davvero i diritti dei cittadini
Dall'abuso dei poteri forti di qualunque natura essi siano
E sappiamo dalla storia di questo Paese quante volte è emerso che talvolta quei poteri fossero ben in C Stati nei gangli stessi di alcuni apparati dello Stato
Il famoso giudice a Berlino di cui parlo sempre il vocali bloccato dal mugnaio di Potsdam e il giudice che non si sottomette all'imperatore
Che ha il coraggio di fermare il potere dell'imperatore in nome di che cosa il nome della salvaguardia di di dei diritti di chi nona poté
E invece al giudice presupposto dalla riforma Nordio un giudice che si vuole meno terzo perché è un giudice che si vuole più condizionabile
E qui sfatiamo lampo affermazione semplicistica di una pochezza davvero sconcertante che continua ad essere agitata incredibilmente anche da alcuni miei colleghi professori di diritto costituzionale ama il primo comma dell'articolo centoquattro
Non viene toccato beh sarebbe proprio ingenuo no aspetta arsi che la riforma costituzionale esplicitamente affermasse che la magistratura non è più indipendente
Ma è ovvio sappiamo tutti che non è questo il punto
Come non basta proclamare democratico uno Stato perché esso sia effettivamente democratico così non basta proclamare che la Magistratura indipendente per garantire che lo sia davvero
Perché se bastasse che un principio sia scritto in una Costituzione perché sia effettivo be'avremmo risolto per sempre i problemi
Che angustiano le nostre società a cominciare dalla pace dalla giustizia sociale dall'uguaglianza principi che ritroviamo spesso proclamati ma che poi bisogna
Coltivare
Appunto i principi costituzionali per essere effettivi devono poggiare su regoli Kalisz con regole che li sostengano di coltivino creino nel tempo le condizioni non solo politiche ma anche forse soprattutto culturali
Per la loro concreta applicazione e poi fare loro radicamento
Nella coscienza collettiva di una società che guidino i comportamenti di chi agisce esercitando un potere
E siano percepiti dai cittadini che a quel potere e sono soggetti e che di quel potere devono sentire gli limiti
Guardate che anche il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura ha avuto bisogno di tempo per diventare effettivo non è certo bastato proclamarlo
Ci si è riusciti lentamente poco a poco costruendo nelle basi culturali e poi quelle giuridiche
Gli ordinamenti costituzionali funzionano così
E chi finge di non capirlo a in realtà in animo l'abbassamento dell'effettività di quelle garanzie la neutralizzazione della forza di quei principi la messa in discussione dei traguardi raggiunti
Faticosamente dopo due secoli di costituzionalismo
Il primo di quei principi perché la sovranità popolare si esercita appunto nelle forme e nei limiti
Forme e limiti che sono definiti da regole in data grado di dare concretezza a quei principi ecco la riforma Nordio modifica le regole poste dalla Costituzione a sostegno della tenuta pratica e dunque della garanzia effettiva del principio di autonomia e indipendenza
E sono proprio quelle modalità di composizione di elezione del CSM a dare senso e impatto reale al principio di autonomia indipendenza
E su tali norme che interviene la riforma privando di fatto il CSM di quel ruolo costituzionale sottraendoli indispensabile forza di cui necessita
E quindi all'esito della riforma se dovesse mai passare la Costituzione
Certo continuerà a declamare ma non c'è alcuna sicurezza che continui davvero a garantire quel fondamentale principio
Due cose sul sorteggio
Che non muterebbe la natura dell'organo
Per come la vedo io c'è una stretta connessione tra la proclamazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura il principio elettivo
Questo perché il CSM non è come sappiamo tutti un organo amministrativo qualunque Ca'chiamato a gestire la carriera di un corpo burocratico qualunque non è un ufficio del personale della magistratura il CSM l'organo
Di alto rilievo costituzionale quella Costituzione assegna il delicatissimo compito di contribuire a produrre le forme e le condizioni effettive della separazione dei poteri
Cioè del complesso equilibrio tra la sovranità della politica l'autonomia della giurisdizione
E questo esige che esso a partire da chi lo compone sia dotato di quel surplus di prestigio costituzionale che può essere garantito soltanto da una designato
Non è che sia allo stesso tempo altamente selettiva e compiutamente elettiva
Forse del passato qualche problema sulla selettività c'è stato ma questo non fa venire meno l'esigenza che continua ad essere elettivo provando anche investire a scommettere sul fatto che sia il più possibile anche selettivo il costituente volle che il governo autonomo fosse
Anche se in forma parzialmente temperata in presenza di designati laici anche autogoverno
E non lo volle a caso
Cioè non volle soltanto che i famosi quattro chiodi dell'autonomia via Indipendenza esterna fossero affidati a un organo diverso dal vertice politico della pubblica amministrazione
Quello sarebbe stato soltanto il governo autonomo volle di più vuole che il governo autonomo fosse anche autogoverno
Non integrale ma prevalente il testi badi bene
Non può significare che ci devono essere dei magistrati del CSM perché può essere un modo di intendere l'autogoverno semplicistico è sostanzialmente contrario alla lettera e allo spirito del primo comma dell'articolo centoquattro
Significa che quei magistrati devono essere legati da un rapporto con i colleghi la cui autonomia Esterna devono difendere che sia un rapporto in qualche modo fondato sulla reciproca responsabilità
E dunque se non è elettivo non garantisce davvero la sostanza dell'autogoverno che l'idea che i magistrati giudici e pubblici ministero ma io insisto in particolare sui giudici si sentano davvero liberi quando assumono la loro decisione liberi nel senso di consapevoli ex ante che qualunque cosa succeda
Quale che sia la decisione che prenderanno per quanto possa essere scomoda per quanto possa essere sgradita un qualunque potere forte sia esso politico o più spesso ancora economico da quella decisione non ne deriveranno conseguenze sulla vita personale e professionale di chi l'ha assunta
Se non per decisione del CSM un CSM appunto che il magistrato sono già da prima che agirà a tutela della garanzia concreta del principio di autonomia e indipendenza
E lo difenderà da ogni rischio che tale funzione venga indebitamente distorta anche solo il rischio che ciò possa avvenire dovrebbe essere una ragione più che sufficiente per rifiutare di toccare la composizione di quell'organo
Ma io qui chiedo a tutti voi ma è solo un rischio
Se tutti i giorni sentiamo nuove affermazione sulla necessità di mandare gli ispettori in ogni tribunale d'Italia ove si ad un giudice che ha assunto una decisione sgradito contestata
è solo un rischio se tutti i giorni sentiamo richiedere la necessità di aprire procedimenti disciplinari nei confronti di giudici disobbedienti
è solo un rischio se sentiamo addirittura affermare che finalmente quando sarà attiva l'Alta Corte disciplinare quei giudici disubbidienti saranno puniti
Era durante il fascismo che la minaccia d'ispezione di trasferimenti di sanzioni disciplinari
Era utilizzata come mezzo di preventiva conformazione dei magistrati riottosi ad adattarsi alle nuove strutture dello Stato autoritario e quelle minacce purtroppo come sappiamo funzionarono bene
Anche se vissute furono magistrati coraggiosi che tentarono di resistere
Ora io mi chiedo quanto coraggio dobbiamo tornare a richiedere al corpo della magistratura italiana
Il sorteggio poi oltre a essere tragicamente deresponsabilizzante per gli stessi sorteggiate non offre alcuna garanzia di un livello minimo di competenza idoneità
All'esercizio
Di quelle delicatissime funzioni comporta la negazione stessa della legittima aspirazione del pluralismo giudiziario a manifestarsi pubblicamente in modo responsabile
Il sorteggio sancisce simbolicamente una torsione burocratica del corpo giudiziario l'Emilia né umilia vuole ragioni lo prima in definitiva della sua insopprimibile funzione costituzionale
E qui per concludere consentitemi qualche breve considerazione sulla questione
Della cosiddetta lotta al correntismo
Che sembra essere diventata negli ultimi giorni non so se l'avete notato anche voi l'unico argomento di conversazione in cui mi devo imbattere quando mi tocca purtroppo confrontarmi
Pubblicamente coi fautori del sì no l'unica cosa che sanno dire le correnti
Cominciamo col dire ma non devo certo ricordarlo ovviamente in questa sede in particolare di fronte a voi in particolare
Che la nascita di articolazione di tendenza all'interno della magistratura è strettamente legata alla lenta e progressiva affermazione dell'effettività del principio costituzionale di autonomia indipendenza dalla magistratura
Come ricordavo prima come ovviamente sapete tutti benissimo solo progressivamente nel corso della storia della Repubblica
La magistratura si è trasformata da corpo burocratico di funzionari gerarchicamente ordinati e possibilmente sottoposti al controllo dei capi degli uffici a potere diffuso come richiesto dalla Costituzione e come poi configurato dalla giurisprudenza costituzionale
Ciò ha permesso di adeguare la figura del magistrato al contesto costituzionale entro cui la funzione sua la sua funzione si cala
E ampiamente contribuito alla compenetrazione dei principi costituzionali nel complesso dell'ordinamento giuridico questo è stato dovuto alle articolazioni della magistratura questa trasformazione nella struttura dei rapporti all'interno di un ordine giudiziario
Precedentemente caratterizzato da accentuate forme di gerarchizzazione di conformazione burocratica e dunque non soltanto consentita ma presupposta è incentivata dalla Costituzione
Il giudice che la Costituzione presuppone un giudice ben calato nella realtà sociale a sua volta pluralistica
In tale contesto la politicità nel senso alto e nobile della pacifica compresenza di diverse opzioni ideali valoriali e culturali
è un dato ineliminabile e fecondo che inevitabilmente attraversa tutte le istituzioni e investe necessariamente lo stesso potere giudiziario
Il quale contribuisce ad alimentare arricchire il dibattito pubblico
E in definitiva il progresso complessivo della società
Dunque non è fatto contrario a tale principio mai anzi in qualche modo presupposto dal primo comma dell'articolo centoquattro della Costituzione che i magistrati possano liberamente associarsi al fine di promuovere e diffondere la propria declinazione di quei valori di riferimento
Nella cui cornice si manifesta in ruolo costituzionale del giudice nell'ordinamento
E tutto ciò non ha nulla a che fare con il cosiddetto correntismo
Sia ben chiaro e io sono tra coloro che hanno patito e duramente contestato da osservatore esterno delle cose della magistratura le degenerazioni cui abbiamo assistito negli anni scorsi
Nella gestione di talune vicende legate essenzialmente l'assegnazione di alcuni delicati incarichi direttivi e quindi lo dico subito a scanso di equivoci
Va mantenuta ferma
La distinzione tra il valore prettamente costituzionale del pluralismo associativo della magistratura e la sua versione degradata che viene definita correntismo quest'ultima una malattia degenerativa del pluralismo giudiziario che lo ha intossicato
Quanto la contrapposizione tra le componenti e al loro interno ha cominciato ad avere quale principale terreno di scontro la mera lotta per il potere e il rapporto con il potere
Il correntismo è la degenerazione la degradazione delle componenti associative della magistratura opachi centri di potere e non ha nulla a che fare con il pluralismo delle idee
Il fenomeno del pluralismo associativo in magistratura non può e non deve essere semplicisticamente ridotto a queste a questi fenomeni le degenerazioni che ci sono state tuttavia non solo non sono combattute
Ma sono addirittura enfatizzate dalla riforma che uccide il pluralismo giudiziario
E crea relazioni di puro potere il cosiddetto caso Palamara dimostra che certi magistrati possono essere esposti ai contrazione a mente esteri da parte della politica
E ovvio che il CSM continua e continuerà anche in futuro ad esercitare un potere e il potere politico è sempre e dunque continuerà anche in futuro ad essere interessato alla ricerca delle strade per avvicinare possibilmente catturare
Coloro che contribuiscono all'esercizio di quel potere
Con la riforma sarà molto più facile
Sarà molto più facile perché sono magistrati robustamente strutturati entro organizzazioni ideali che hanno a cuore l'interesse generale hanno gli strumenti per resistere a questi tipi di sollecitazione e di condizionamento
Concludo dicendo che io non voglio che i giudici siano ricondotti a quel modello di magistratura gerarchizzata prono alla politica che la Costituzione ha voluto cancellare io non mi rassegno
Voglio un giudice che renda davvero giustizia che sappia tutelare i diritti dei più deboli contro le prepotenze dei più forti quelli che di un giudice non hanno alcun bisogno perché hanno la forza di farsi giustizia da sé
Ebbene sempre ricordare che la Costituzione è un bene comune e patrimonio immateriale della Repubblica ricordiamoci chi l'ha scritta di chi erano i costituenti qual era la loro storia
E che cosa hanno voluto lasciare al futuro
Approva per proteggere il loro futuro che oggi è il nostro futuro nel dubbio la Costituzione non cambiamola soprattutto se ci dicono di non preoccuparci se ci dicono di non preoccuparci preoccupiamoci di più
Se ci dicono che di fronte alle numerosissime la comune alle norme in bianco di cui è costellata la riforma a partire dalle modalità del sorteggio della designazione dei membri dei
Se SM dell'Alta Corte alle vere e proprie aporie che giorno dopo giorno il dibattito pubblico sta contribuendo finalmente a fare emergere bene ci penseranno loro a fare funzionare le cose attraverso la legislazione di attuazione di fronte a tutte questa formazione dobbiamo preoccuparci ancora di più
Le norme costituzionali sono limite al potere e quindi le norme costituzionali in bianco come la maggior parte di quelle che ci vengono propinate sono inservibili a fungere davvero
Dal limite a quel potere e costituiscono al contrario una inammissibile delega ad ogni maggioranza del momento presente e futura affinché possa farsi le sue leggi le sue regole a suo uso e consumo
E in ogni ambito ma specie in una materia così delicata come quella che coinvolge direttamente il principio della separazione dei poteri questo è davvero inammissibile
Quindi per difendere e proteggere il futuro nostro proteggendo la Costituzione il ventidue il ventitré marzo facciamo sentire alta e forte nostrano grazie
Grazie allora prima della prima sessione abbiamo l'intervento di Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale antichi siamo sul palco
Si dice
Prego
Buongiorno preso quasi alla sprovvista non m'aspettavo di intervenire immediatamente in primo luogo naturalmente un caldo ringraziamento per questo invito a nome di tutta l'ampiezza
Ma perché lampi portava il suo saluto interviene al congresso di Magistratura democratica
C'è una ragione di ordine generale certo la ragione di fondo e nello statuto dell'ampi
Che prescrive così la sua missione
Concorrere alla piena attuazione nelle leggi e nel costume della Costituzione italiana frutto della guerra di liberazione in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli
Frutto della guerra di liberazione
Ma che vuol dire esattamente c'aiuta lo storico Claudio Pavone nel suo famoso volume una guerra civile Saggio storico sulla moralità della Resistenza
Quanto ne individuò la natura scrisse in tre guerre la guerra patriottica cioè contro l'invasore nazista quella civile contro la dittatura fascista quella di classe cioè per la giustizia sociale
Mi soffermo su questo tema la giustizia sociale
Se la Costituzione fu frutto di quella guerra si spiega il perché
Dei valori morali di quella lotta popolare che ha costituito un unicum nella storia d'Italia
E si spiega perché è qui valori morali furono tradotti in principi costituzionali penso non so dirlo a voi
All'articolo tre e in particolare al secondo comma all'articolo uno all'articolo quattro e poi la strumentazione di questi articoli cioè al titolo terzo sui rapporti economici come ben sapete ora la risposta dell'Anpi nel è nel concorrere a una piena attuazione della Costituzione e in questa misura si declina il senso
Della domanda che tanti ci pongono che cos'è l'antifascismo oggi
Ecco la ragione dell'impegno civile e politico del di questa associazione politico nel senso più ampio del termine
Che consiste non solo ovviamente nel contrasto a tutti i fascismi contemporanei ma anche nella difesa e nell'attuazione della Costituzione in un tempo in cui e cioè la cui eccezionalità
Si legge in controluce nei titoli del programma che ho letto e direttamente nelle parole che ho ascoltato in chi mi ha preceduto in questo congresso
E cioè il tempo dell'attacco ai diritti allo stato di diritto costituzionale
Nel tempo della logica della forza della distruzione degli organismi internazionali deputati alla convivenza tra i popoli
Della distruzione del diritto internazionale in ultima analisi della celebrazione della guerra come strumento di risoluzione delle contraddizioni internazionali
Certo siamo in una situazione eccezionale caratterizzata dalla progressiva espropriazione di potere
Dalla politica all'economia cioè per dirla chiaramente dal pubblico al privato e quindi alla riduzione della politica ad ancella dell'economia
Cioè viviamo nel tempo del trionfo della finanza e dei fondi di investimento
Poteri opachi perché a democratici
Tutti sanno chi è Trump Macron no Melloni molti sanno anche chi è la cavalla solamente sola
Ma chi è che essa il nome dell'amministratore delegato di BlackRock Divan quarto distretto stretto che controllano la finanza mondiale
Questo non vuol dire scusate che la politica sia scomparsa sia chiaro la politica c'è ma è in un rapporto di subordinazione ancorché contrastato con i poteri economici e finanziari
Però c'è un ostacolo piuttosto ruvido e consistente a questa deriva che la Costituzione e qui mi pongo la domanda a cui forse la risposta è sì implicita in queste considerazioni ma credo che sia la domanda che dobbiamo tutti porci
Come mai dalle democrazie liberali davanti alla prova delle crisi economico sociale
In quelle fasi di passaggio d'epoca che Gramsci chiamava chiaroscuro come mai dicevo nascono in mostri e quali sono i mostri celebrano davanti i fascismi e le guerre il mondo è cambiato in peggio
Il progressivo rafforzamento delle destre estreme in Europa e nel mondo
Ha connesso l'intangibilità del sistema economico dominante a forme vecchie e nuove di autoritarismo
Il neo nazionalismo
L'oscurantismo la xenofobia
Nel caso italiano
Una deriva porta i negozi inequivocabilmente alla demolizione
Progressiva della Costituzione del quarantotto nella direzione di un accentramento di poteri verso l'esecutivo di una compressione della libertà e dei diritti dura progressiva rarefazione del Welfare
Di una ulteriore caduta del lavoro nella scala dei valori sociali
Sappiamo bene le tappe di questo percorso che avrebbe un punto di non ritorno con la riforma del premierato
E non sto a dire a voi quanto commenti
In questa escalation la legge costituzionale sulla riforma dell'ordinamento giurisdizionale non entro nel merito per ovvi motivi di brevità se non per dire
Che in questa campagna perfetta deferente aria lampi è presente ovunque sul territorio
Registrò con molto piacere che ci incontriamo ogni giorno contanti i magistrati dei vari comitati in particolare con gli amici di Magistratura democratica
Ciò che mi limito a dire a dieci giorni dal voto e che dobbiamo prima di tutto se posso citare qualcuno molto più importante di me
Andare casa per casa strada per strada per continuare a parlare
Per convincere e per ascoltare
Sono ancora in tanti in perfetta buona fede a pensare che si tratti di un referendum specialistico settoriale di una legge di cui non si capisce niente per cui forse non vale la pena andare a votare
Ecco lo sforzo finale che dobbiamo fare davanti
Alla recentissima o discorso di Milano consentitemi di Colonia
Da parte del Presidente del Consiglio le sue affermazioni cui affermazioni sulla catastrofi incombenti nel caso di una eventuale vittoria dei no mi hanno ricordato questa mattina
Chissà perché le parole di John Belushi davanti alla promessa sposa hard al cui matrimonio però non si era recato c'era il funerale di mia madre è crollata la casa una tremenda inondazione le cavallette ecco e chiudo davanti all'attacco alla Costituzione alla divisione dei poteri all'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi altro potere ci accomuna la difesa incrollabile dello stato di diritto costituzionale nel cui principio
Si declina non solo la forma parlamentare della democrazia progressiva disegnato dalla Costituzione ma anche il presupposto della giustizia sociale e del contrasto alle diseguaglianze
Diciamoci la verità
Ho colto all'osso due idee di giustizia quella del ministro Nordio che nel volume che ho letto recentemente il suo ultimo libro si scandalizza davanti all'uso delle intercettazioni nel caso parole sue
Nel suo volume di una modestissima mazzetta
Io non so all'equivalente in euro di una modestissima Mazzetto dieci mila venti mila cento mila ma so che non risultano casi di mazzette ancorché modestissime ricevute da un lavoratore precario da un infermiere del San Camillo da un insegnante delle medie dal ghiacciaio
E poi c'è un'altra idea di giustizia quella della magistratura milanese che ha posto sotto controllo giudiziario due multinazionali come sapete la Globo e la delibera uno
Per caporalato e sfruttamento rifacendosi direttamente all'articolo trentasei della Costituzione
Dico questo perché penso che il contrasto a questa legge costituzionale sia sacrosanto e mi auguro che contribuisca ad avviare un processo
Penso che occorra davvero proporre un altro orizzonte generale un'altra visione di società e di Stato
Rigidamente ancorata alla Costituzione del quarantotto a cominciare dall'articolo undici
E quindi ai valori dell'antifascismo e penso che questa visione dovrebbe produrre nel tempo mi auguro Breve
Coinvolgendo le formazioni sociali
Un progetto di trasformazione del Paese e dunque anche per una condivisa riforma della giustizia incardinata sulla cultura della giurisdizione e non sulla cultura del sospetto
Fondata sull'attribuzione di personale e mezzi e tecnologie oggi largamente insufficienti
Rivolta anche alla piena attuazione dell'articolo ventisette penso fra l'altro alle condizioni intollerabili delle carceri
Penso che la politica possa riconquistare la sua autonomia se si compia la sovranità popolare
Restituendo poteri effettivi al parlamento eletto in base a criteri reali di rappresentanza abbandonando formule di premi di maggioranza
Che si sono dimostrati storicamente fallimentari allontanando milioni di cittadini dalle urne
Mai come oggi dal dopoguerra è necessario che la magistratura ossia indipendente da ogni altro potere mai come oggi il libero pensiero critico dei giudici soggetti soltanto alla legge essenziale per garantire una giustizia giusta e non sottoposta a pressioni e demagogia di ogni tipo
Mai come oggi serve l'esperienza e la capacità di un'associazione come Magistratura democratica che in cinquantadue anni si è distinta in ogni modo per un
Per migliorare la giustizia italiana buon lavoro a tutte e a tutti buon concreto
Grazie anche per questo intervento ora passiamo alla prima tavola rotonda del congresso e l'unica di questa mattinata
Il titolo della tavola rotonda l'insofferenza per lo Stato di diritto il nuovo volto pescato la tavola rotonda sarà condotta diretta da Massimo Giannini scrittore giornalista che tutti noi conosciamo e che ringraziamo
Parteciperanno Silvia Albano presidente di Magistratura democratica Benedetta Tobagi scrittrice storica giornalista e Francesco Pallante professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Torino come potete vedere anche dalla sedia che è rimasta vuota in programma era prevista anche la presenza di monsignor Francesco Satta Savino vicepresidente della Conferenza episcopale italiana la sedia però è rimasta vuota che verrà letto un suo intervento
Allora leggo la lettera che ci ha mandato monsignor Savino la leggo sin dal titolo
Custodire il dibattito proteggere la Costituzione monsignor Francesco Savino rinuncia alla partecipazione delle al venticinquesimo congresso di Magistratura democratica
La mia annunciata partecipazione a una iniziativa promossa da Magistratura democratica ha dato luogo a letture e interpretazioni polarizzate rischiando di spostare l'attenzione dai contenuti a dinamiche di contrapposizione
Per questo con l'amarezza di chi vede la sostanza soffocata dal frastuono
E con il dovere di custodire le istituzioni ho deciso di rinunciare alla mia presenza nell'auspicio che tale scelta contribuisca a ricondurre il confronto in un registro più sobrio e costruttivo
Rispettoso è realmente orientato al bene comune
Desidero anzitutto esprimere gratitudine a Magistratura democratica per l'invito e per la qualità del tema proposto proteggere la Costituzione per proteggere il futuro
La costituzione a un'infelice infrastruttura istituzionale della coesione sociale no Nun marcatori di parte ma una casa comune che precede le maggioranze non umilia le minoranze
Una legge superiore perché ricorda a tutti soprattutto a chi esercita il potere che esistono limiti invalicabili la dignità della persona i diritti inviolabili le garanzie e doveroso chiarirlo la mia eventuale presenza non aveva e non avrebbe avuto alcuna intenzione di trasformarsi in una indicazione di voto sul referendum
Non compete a un vescovo suggerire un'opzione elettorale sarebbe improprio sul piano istituzionale riduttivo su quello spirituale
Ciò che compete invece e richiamare alcuni criteri di responsabilità civica che in questo tempo appaiono più necessario che mai
Primo
Custodire l'equilibrio tra i poteri dello Stato
L'autonomia reciproca non è una formalità ma una garanzia per tutti
Quando i poteri smettono di bilanciarsi e di contenersi la libertà diventa fragile
E a pagare per primi il prezzo di ogni squilibrio sono sempre i più deboli i meno protetti chi dispone di minori risorse culturali o relazionali per difendersi
Secondo riconoscere che l'indipendenza della magistratura non è un privilegio di categoria ma una tutela sostanziale dello stato di diritto
La giustizia per essere giustizia deve poter restare distanza del giudizio e non diventare prossimità al potere e in questa distanza fatta di regole contrappesi garanzie che una democrazia misura la propria credibilità desidero inoltre richiamare l'alta responsabilità del magistrato la cui funzione non si esaurisce nell'applicazione della norma ma domanda coscienza rettitudine e senso del limite
La testimonianza di Rosario Livatino uomo delle Istituzioni e servitori della giustizia resta un riferimento luminoso per comprendere che giudicare un servizio reso alla persona e alla comunità
Livatino ricordava che il compito del magistrato è anzitutto quello di decidere e dunque di scegliere un esercizio difficile anche esige libertà interiore umiltà e vigilanza morale mai atteggiamenti di protagonismo o di superiorità
In questa prospettiva il rendere giustizia non è mera tecnica del diritto ma forma alta di responsabilità umana e civile vissuta perché crede han
E come dedizione e preghiera
Non a caso e gli affidava al proprio lavoro da quelle sub tutela denti sotto la tutela di Dio
Che esprimeva insieme rigore coscienza del limite e servizio al bene comune
Terzo da partecipazioni è stato richiamato più volte anche in ambito ecclesiale che la democrazia non si sostiene da sempre e che l'astensionismo somiglia a una resa silenziosa
Per questo rivolgo un invito accorato
Andate a votare non disertate le urne
Il voto non è un automatismo emotivo ma un atto di coscienza e un discernimento esige informazione corretta lessi commisurato riconoscimento della legittimità del dissenso
Senza cittadine e cittadini che pensano e partecipano lo spazio pubblico si restringe e la politica si riduce a comunicazioni o peggio politica come Brandizzo azioni
Confermo la mia stima
Per chi in ogni ruolo istituzionale serve lo Stato di diritto
E confermo la mia disponibilità a offrire insedia forme che non prestino il fianco letture improprie un contributo che resti su ciò che conta la tutela della Costituzione la dignità delle persone la responsabilità civica
Proteggere la Costituzione significa proteggere il futuro dei nostri figli perché il diritto non sia subordinato alla forza e perché le regole restino presidio di dignità e libertà a partire dagli ultimi
E il Vangelo lo ricorda con disarmante semplicità la giustizia non è un'astrazione ma il nome concreto della cura per l'altro Cassano allo Jonio dodici marzo due mila ventisei Francesco Savino
Diamo inizio alla tavola rotonda quella
Riteniamo che queste parole costituiscano una presenza forte che lasciamo a quella sedia nel corsivo di tutto il prosieguo di questa mattinata prego grazie
Buongiorno a tutti eccoci qua grazie per questa bella opportunità
Dispiace che monsignor Savino abbia preferito la diplomazia della sedia vuota però mi pare che da quel che abbiamo sentito il messaggio che arriva anche da oltre Tevere sia abbastanza forte abbastanza chiaro però evidentemente ha pesato
Ha pesato il veto di Mantovano non lo so non saprei come altro definirlo
I cattolici votano sì e quindi non si discute
Sono contento di essere qui questa mattina il nostro tema
Particolarmente importante l'insofferenza per lo Stato di diritto e il nuovo volto del capo perché io credo che mai come in questo momento sia fondamentale a una settimana dalla voto per il referendum
Io credo spiegare in quale contesto precipita questa presunta riforma
Mi capita da molte settimane da diverse settimane di partecipare ai dibattiti dell'Anm il mio tentativo è sempre quello non tanto di intervenire o di spiegare i dettagli della riforma che voi magistrati conoscete infinitamente meglio di chiunque altro quanto piuttosto di non limitarci a vedere l'albero che ci sta di fronte cioè questa appunto
Che chiamano riforma della giustizia ma il bosco che c'è dietro
In questo bosco che c'è dietro ci porta
Indietro nel tempo
Perché io penso che buona parte di quello che sta succedendo sia figlio dell'esperienza berlusconiana che non è andata come doveva non ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva ma comunque
Avvelenato sufficientemente ipotesi e gettato i semi di una mala pianta che adesso fiorisce
E fiorisce adesso non per caso anche qua parlando di bosco e non di albero perché tutti i nuovi
Padroni del mondo o architetti del caos che avanzano sul sono ispirati da quello che più di tutti gli altri li incarna cioè Donal Trump che sta facendo esattamente alla sua maniera quello che tutti gli altri
Autocratici o aspiranti autocrati stanno cercando a loro volta di fare nei paesi in cui governano e noi siamo parte di questo fenomeno e di questo processo
L'obiettivo fondamentale naturalmente di partenza è quello di affermare nuovo potere autocratico mutando senza dirlo
Il regime nel quale viviamo trasformando di fatto progressivamente attraverso regressioni successive le democrazie liberali in autocrazie elettive
E per farlo bisogna togliere di mezzo i contropoteri
Qui in Italia lo stiamo vedendo la riforma
Del premierato forte cosiddetta per ora soltanto congelata quindi l'elezione diretta del Presidente del Consiglio che serve soltanto a trasformare il Presidente della Repubblica
In un ritrae cello in un notaio e quindi quello è il primo contropotere che togliamo di mezzo
La riforma della giustizia il passaggio successivo anzi in questo caso precedente in termini temporali perché serve a fare piazza pulita dell'altro grande contropotere sul quale poggia la nostra costituzione
La nostra democrazia e cioè il potere giudiziario questo è il processo nel quale noi ci troviamo e dunque anche in questo caso ed è il tema che vorrei che affrontassimo
In questa nostra sessione è la natura del quesito perché hanno provato a dire in più in tutti i modi possibili ma un quesito tecnico non non lo dovete politicizzare
Ma ecco
Comincerei su questo e su questo con questa sollecitazione nel nostro dibattito cosa c'è il più politico
Di un intervento normativo
Che riscrive sette articoli della Costituzione suo uno dei temi cruciali
Individuato già da Montesquieu la separazione e il bilanciamento dei poteri dottoressa Albano comincio da lei
è proprio così non è un quesito tecnico intervenire sulla costituzione sull'equilibrio dei poteri beh molto politico
Ed è trasforma attivo come è stato detto più volte anche ancora questa mattina della natura stessa della nostra democrazia
D'altro canto che questa sia una battaglia politica sulla natura della democrazia è stato assolutamente confessato lo diceva bene il professor Grosso fin dall'inizio fin da quando questa proposta
Di revisione costituzionale è stata presentata intanto già il metodo ha detto molto perché trasformare la Costituzione a colpi di maggioranza con una disegno di legge che esce dall'ufficio legislativo dei ministeri e arriva alla terza lettura esattamente come entrata in Parlamento senza che sia a potuta
Essere discussa o modificate in alcun modo già questo metodo dice molto e già questo metodo dice che tipo di concezione c'è della Costituzione la costituzione non appartiene a un alla maggioranza di turno alla Costituzione appartiene a tutti noi è il nostro patto fondativo
E
Dividere in tre l'attuale Consiglio Superiore della Magistratura
Dividere la magistratura quanto i i costituenti hanno voluto unire l'ordine giudiziario
E avere un unico organo che ne garantissero l'indipendenza già dividere in tre
E portare la funzione disciplinare fuori dal Consiglio superiore della magistratura
Funzione disciplinare che è un potente strumento di intimidazione dei magistrati basta vedere in che modo sono stati usati gli ispettori al Tribunale per i minorenni dell'Aquila
Ma quindi che questa riforma non non c'entri nulla con la separazione dei dei delle cartiere che c'entri con come ha detto il ministro
No Dio riaffermare il primato della politica in questo caso dell'esecutivo sul potere giudiziario questo mi pare ormai evidente in questa campagna elettorale
E io però credo che in questa campagna elettorale
Perché come ho visto l'ho vissuta io nelle moltissime iniziative alle quali ho partecipato c'è stato una straordinaria partecipazione di persone una straordinaria partecipazione di gente che numeriche non si vedevano da anni di partecipazione politica questo mi ha dato il senso del fatto che c'è una popolo di cittadine di cittadini che stacca attendo qual è la posta in gioco ed è disposta a mobilitarsi per difendere la nostra democrazia
Ed è esattamente vero quello che diceva Massimo Giannini non si può prescindere dal contesto
Il contesto è quello di un Progetto politico che va avanti l'Italia che
A il suo capo fila in in Trump non dimentichiamoci la differenza tra il primo e il secondo mandato Trump quanto ha spinto nel secondo mandato nel esautorato mento anche negli Stati Uniti del congresso nella nell'accentramento assunti su di sé e di poteri che invece spettavano al congresso e nella umiliazione anche negli Stati Uniti di quella porca magistratura che li può essere indipendente perché poi come sappiamo non non c'è un sistema lì simile a questo non si può prescindere da questo contesto
E non sto e
Si vede cioè il fatto che questo non sia un Progetto garantista e mi dispiace per gli avvocati penalisti è del tutto evidente basta vedere la politica giudiziaria e penale di questa destra i decreti sicurezza che si susseguono
Il tema è proprio questi do sostituire la forza la forza della repressione la repressione al diritto e dove finisce il diritto e inizia la forza inizia anche la guerra e lo stiamo perdendo nel mondo noi ci stiamo abituando all'impensabile
A parte la campagna martellante che c'è adesso sull'associazionismo giudiziario e magari ci torniamo ma abbiamo un segretario generale della NATO che dice che i giovani devono prepararsi alla guerra in Germania va be'istituiscono il servizio di leva cioè lo sciopero dei ragazzi tedeschi che non intendono proprio andare a fare nessuna guerra entrano in nessun esercito credo che siamo a un punto proprio cruciale della storia
Coluccia alle della storia e del futuro nostro
Temo dell'umanità stessa
Sì grazie
Benedetta Tobagi vengo da te
Diciamo un punto cruciale della storia mi pare che su questo ci sia una condivisione direi quasi bipartisan almeno su questo singolo e specifico aspetto
E e naturalmente i punti di osservazione sono ben diversi lo ricordava di nuovo la dottoressa Albano la differenza del primo e del secondo Trump
E oggi
Il nostro Paese
Direi dal punto di vista della politica estera ma non solo dalla politica estera della politica tout-court
Piuttosto schiacciato sul modello tram piano però io non ti faccio domande vai tu perché sicuramente ai già chiaro
La ressa delle cose che voi direte voi sarò veramente lesse
Accettazione se non vendere voterà una tavola rotonda Enzo bello e sicuramente il discorso di questo appiattimento dell'Italia sulla politica tram piana che è arrivato appunto anche a a questo paradosso di una Presidente del Consiglio che non prende posizione su queste colossali vicende internazionali non parla il Trump parlando di una guerra di aggressione però prende posizioni su minuscoli vicende di di giustizia minorile
Perché perché è funzionale al discorso che sta portando avanti però io vorrei tornare all'immagine che usato all'inizio perché
Dal mio punto di vista io comunque sono una scrittrice sono una studiosa sono una persona che si è prestata questo impegno perché ne percepisco l'importanza però forse la cosa che mi sta colpendo di più
E proprio come noi dobbiamo reimpostare il discorso perché tu esatto giustamente mettono davanti l'albero si perde di vista Bosco è esattamente il punto io il contratto devo dire ormai saranno migliaia di persone in giro per l'Italia
E la prima cosa che è importante fare è aiutare le persone a vedere di che cosa si parla prima è stata ricordata la raccolta delle firme dei quindici cittadini
è stato messo addirittura il ridicolo da alcuni esponenti del governo e sostenitori del sì a va be'cosa vuoi che cambiano messo gli articoli della Costituzione cosa deve capire una persona no leggendo cento quattrocentosette centocinque
Be'per me di tutto c'è un elenco di articoli della Costituzione che uno si va a leggere
E poi questo permette di cambiare la cornice
Passo dal bosco a una metafora architettonica è come se tutto il racconto pubblico ha cercato di puntare i riflettori su un pezzo di una stanza della giurisdizione che nella stanza dove si celebra il processo penale
Perché appunto civile pare manco centra quando invece realtà al punto e il quesito lo mostra non perché sono sette articoli ma più importanti sono centoquattro centocinque il CSM
Ci costringe a guardare qui tutto tutto il palazzo cioè la Costituzione e poi vedere come si vanno a dare delle belle picconate due belle picconate in particolare uno dei pilastri portanti dell'architettura complessiva
E questo immediatamente porta a un tema di un'attitudine allo stravolgimento dei poteri
In questa contesa referendaria in questo momento storico il tema delle cornici cognitive dei freme è davvero tanto importante io mi ricordo quel libro stupendo immagino anche tanti di voi lo ricorderanno non pensare l'elefante di Lacoste fra
Che non se ne parla più e invece è un libro che resta fondamentale importantissima era un linguista che parlava dei freni e delle cornici
Portandole fuori no dal semplice utilizzo strumentale in chiave di marketing diceva dobbiamo riappropriarci né perché le cornici e racconto le immagini in cui siamo
Plaudono al pensiero delle persone allora dobbiamo riappropriarci né per essere in grado di parlare alle persone e aiutare le persone che hanno magari
Meno strumenti meno tempo
E maggiori difficoltà a capire l'oggetto
Del contendere c'era anche la gravità delle situazioni
Infatti la Coffa analizzava l'abilità con cui il frame le cornici erano state usate dal mondo neocon che adesso devo dire alla luce del Trump Isma'quasi appare un'esperienza all'acqua di rose però non dimentichiamoci
La brutalità no di di del portato uno a livello globale
Del mondo Dio comanda perché comunque la Seconda guerra in Iraq condotta sulla base di prove che non esistevano no quelle
Presunte armi di distruzione di di massa che portano all'attacco dell'Iran dell'Iraq la sosta più che dovuto e era un tema già presente e quindi noi dobbiamo appunto
Fare anche un grosso lavora in questo momento a me pare tra più importante farlo
Scaramanticamente dico comunque andrà a finire io credo che sia stato importante andare e parlare alle persone
Andando incontro alle persone alle loro domande alle loro preoccupazioni cercando di spiegare la posta in gioco cercando di spiegare appunto l'architettura costituzionale per cui che cosa vuol dire andare a picco ornare quel punto dalla Costituzione
E soprattutto smontare un'altra cornice terribile pericolosissima che è il basso continuo di questa campagna referendaria
Cioè c'è stato un lavoro capillare devo dire abilissimo
Ma anche ovviamente favorito dallo strapotere mediatico del Governo che il proponente la riforma perché ce lo dicono quotidianamente i dati dell'Osservatorio di Pavia che
Siamo in una situazione in cui devo dire la
La risalita del no nei sondaggi è è proprio il calabrone che non si sa come vola però ha cominciato a volare
Qual è questo racconto N cittadino cittadina il magistrato è pericoloso il magistrato è il tuo problema anche se non lo sai tu non puoi stare tranquillo
Non sono in generale il magistrato è un problema aperta perché è un ostacolo all'azione del governo che tu hai votato quindi al dispiegamento di quello che tu desideri vanificate
Spesso il lavoro delle forze dell'ordine e poi Dio non voglia quando in tre nell'aula del processo
Mica puoi sentirti tranquillo che quei due no i due Gattoni hanno la stessa maglietta perché poi usano l'immagine di due Gattoni il topolino pure la partita di calcio io per velocità le stavo mettendo insieme allora oltre a la gravità perché appunto adesso tutti parlano c'era ci sarà un ventiquattro marzo io devo dire noi come comitati
Società civile per il no ma anche gli altri comitati eh ce lo siamo sempre posti infatti siamo stati colti sul merito della riforma appunto se mai inquadrando la bene
Però questo racconto è terribile perché è un frame che serve a oscurare completamente ciò che invece le persone specialmente le più vulnerabili
Le più fragili le più povere usiamo questa parolaccia per il governo perché siamo anche in Italia c'è il problema delle disuguaglianze sociali ed economiche sta aumentando a dismisura
Che il potere giudiziario autonomo indipendente è il baluardo dei loro diritti
Chiaramente non devo spiegarlo a questa platea la vicenda dei writer è già stata ricordata però e girando appunto è stato bello girando l'Italia per esempio è capitato in in Veneto nel bellunese che che un pubblico ministero ricordasse le persone presenti avveniva vi ricordate il procede il processo contro quelle banche che avevano di fatto truffati piccoli risparmiatori no
E chi è che non fa che ha chiesti dalle banche chianche può sfidare le grandi assicurazioni chi è che può sostenere il cittadino si fa causa per un danno subito a una grossa catena di cliniche private no giusto per dire anche dei Soggetti
Una causa di inquinamento ambientale che impatto sulla salute chi anche protegge cittadino davanti a questo
Il racconto dei magistrati tutti cattivi pericolosi tutti complici con le loro correnti a danno no della sicurezza del Benessere dei cittadini di una giustizia giusta
Vuole cancellare questo dato di fatto e chiudo tornando all'immagine del bosco
E quindi a a questa grande cornice no di tendenze autoritarie e gli strumenti di seduzione che usano poi nel prossimo giro magari vorrei entrare di più anche su questo no
Su come la disintermediazione diventato loro canale però quello che loro fanno e la campagna di attacco e delegittimazione dei magistrati a volte diretto a volte subdola rientra in questo è il famoso apologo dell'ascia questo bel manico di legno che si presenta agli alberi del bosco a candidarsi come loro capo e dice votate me perché sono di legno come voi
Sapete com'è andata a finire no
E punta proprio questo
Sì poi torniamo ovviamente su tutti questi argomenti mi interessa poi dopo ragionare anche su un altro dei grandi corpi della questione che riguarda sia
Il rapporto tra poteri e contropoteri sia poi il modo con il quale appunto giustamente citavi Giorgio la colf
Ci inducano talvolta pensare ora non pensare all'elefante avendo in mano l'agenda setting come si chiama no ecco e quindi tutto ciò che in termini di manipolazione del discorso pubblico non parte solo da loro ma anche attraverso le le le informative di cui ma ormai massicciamente dispongono però vorrei andare dal professor Pallante
Che insomma costituzionalista e docente di diritto costituzionale mi interessava sondare su questo punto un altro aspetto inquietante secondo me di questa coazione a ripetere
è l'uso congiunturale della Costituzione cioè ogni maggioranza ogni governo e ogni maggioranza Kittin cono quando vincono
Tendono a manomettere la casa comune
Che è la Costituzione per Fini
Politici propri come è evidente è successo con Berlusconi è successo del bisogna riconoscerlo anche con Matteo Renzi e mi succede clamorosamente oggi volendo potremmo persino aggiungere
Alla riforma costituzionale che riguarda la magistratura la legge elettorale perché è un missile a più stadi che tuttavia riflette esattamente la stessa visione del potere no io sono stato eletto per questo citavo prima Berlusconi perché l'unto del Signore è il primo che codifica
In maniera direi quasi definitiva questo principio poiché mi avete eletto io una delega in bianco che eserciterò
Come meglio credo e non posso accettare che vi siano limiti all'estrinsecazione del mio potere perché io ho voi
Il mio popolo l'investitura popolare no
Professor parlante
Sì tanto grazie anche da parte mia per questo invito discutere di questi temi ma allora ieri al cinema Aquila Livio Pepino diceva che c'è una regola del dieci due mila sei due mila sedici due mila ventisei io ho paura
Che sia una regola del sei cioè sei sei sei e cioè che sia diciamo una cosa diabolica questa che si muove intorno alla costituzione e effettivamente c'è questa dinamica
Secondo la quale appunto chi vince le elezioni pensa di poter avere mani libere
Fare ciò che ritiene vi giudicherete tra cinque anni questa è un po'l'idea no cioè come se la democrazia fosse qualche cosa che funziona a singhiozzo una volta ogni cinque anni e nel mezzo non bisogna disturba il manovratore come si dice
Beh
Questa è un'idea che si avvicina molto a quella prospettiva dell'autocrazia elettiva chiede veniva vocata prima da direttore Giannini cioè una situazione in cui io ho mani libere
E ho soltanto dei momenti in cui vengo chiamato come dire a rendere conto a fare un passaggio di controllo ecco un'idea molto povera della democrazia
Che peraltro si accompagna al fatto che nessuno di questi soggetti ha in realtà mai vinto veramente le lezioni sono tutte minoranze politiche
Che diventano maggioranze parlamentari in virtù di leggi elettorali che peraltro in passato
E chissà forse anche oggi sono contrario alla Costituzione
Perché la maggioranza che nel due mila sei consiglio Berlusconi cambia la Costituzione fu eletta con la famosa legge elettorale passata grazie a Sartori alla storia con il nome di porcellum legge dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale
E quella che nel due mila sedici con Renzi fece la riforma della Costituzione altresì stesso identico cosa ricordo addirittura che in quell'occasione
Le forze diciamo della coalizione che poi si sfaldano dopo le elezioni ma che comunque comportò ma il la trasformazione dei voti in seggi avevano tenuto il ventinove per cento dei voti o poco più
E ottennero alla Camera il cinquantaquattro per cento dei seggi
Cioè qui mi sembra che ci si possa ricollegare a quello che diceva
Prima ricco grosso cioè i diritti
Non sono mai conquistati una volta per tutte e sono sempre diciamo frutto di una lotta di una lotta sociale che diventa anche lotta politica ma noi dobbiamo anche avere un contesto in cui la lotta politica si può dispiegare
E cioè la capacità di della maturità io direi di accettare il fatto che se la società è plurale in una qualche misura anche il Parlamento deve essere pluralisti questa idea che la legge elettorale non debba essere una foto degli equilibri politico sociali esistenti ma debba garantire delle maggioranze stabili che non a caso come descrittiva ricordato torna proprio in questi giorni
è un'idea che giunta questa forzatura così diciamo unica guardate non c'è nessuna democrazia
Al mondo che abbia subito l'onta e la vergogna di avere due leggi elettorali dichiarato incostituzionale
E questi strappi si pagano non è che non lasciano strascichi lo rincorre strascichi lo ricordava prima il presidente Pagliarulo l'astensionismo è anche frutto diciamo di questo modo diciamo di chiudere gli spazi politici
Anziché includere le voci sembra che il nostro unico obiettivo sia quello di escludere le voci trovare dei meccanismi attraverso i quali soltanto le voci più forti si fanno
Sentire ma molte volte invece sono le voci deboli che hanno bisogno di trovare spazio anche per poter poi crescere in questo io credo che la magistratura sia un possibile problema perché quelle voci che oggi non trovano spazio politico
Molte volte si rivolgono ai tribunali cercano giustizia in senso alto
E la trovano in chi in chi è ancora interprete di una lettura della Costituzione essendo tenuto a fare questo
Che
Sempre più stenta io credo a trovare invece l'ascolto in ambito politico
E allora una parte del conflitto dello scontro che non c'entra magistratura e politica ma è da parte della politica contro la magistratura io credo che vada letta in questi termini cioè che la politica oggi è sempre più disconosce il contesto Bosco Pella
Costituzione e dunque la sente stretta nel caso della destra e credo che questo sia evidentissimo cioè oggi la destra e in conflitto con praticamente tutte le corti cioè loro dovevano combattere i trafficanti nell'orbe terracqueo invece mi sembra che combattano le corti nell'orbe terracqueo perché dalla Corte penale internazionale
La corte di giustizia dell'Unione Europea la Corte europea dei diritti dell'uomo sulla Corte costituzionale la Corte di cassazione la Corte dei Conti sembra che sia tutto un complotto delle corti del mondo nei confronti il problema è che queste corti
Applicando un diritto e continuano a vivere al in un contesto giuridico che è sempre più disconosciuto da queste forze io credo e su questo chiudo che rispetto a Berlusconi che sicuramente la matrice di tutto questo però ci sia un salto cioè Luís aveva diciamo anche una visione politica tutt'altro che diciamo compatibile con i principi della costituzione democratica ma era mosso da una molla personale
Qui io ho l'impressione che la questione si sia fatta tutta politica
E che oggi disconoscimento del la Costituzione e del diritto internazionale per come sono nati nel dopoguerra assieme con la stessa visione siano frutto proprio di questo noto al quale siamo giunti
Sì io sono molto d'accordo su questo aggiungo una chiosa quello che diceva il professor parlante
Rispetto a quelli al tema del salto tra Berlusconi e Meloni
Perché in fondo a suo modo ora molto a suo modo perché il personaggio ce lo ricordiamo tutti
Berlusconi è stato era parte dell'arco costituzionale no
Alla sua maniera con tutte le anomalie che si portava dietro
M'illumino questa è la differenza no cioè anche rispetto a quelli voglio sentire la la dottoressa Albano su questo uno dei temi ricorrenti è scusate se volevate fare la separazione delle carriere potevate farlo serenamente con una legge ordinaria
Che bisogno c'era di aggredire la Costituzione però appunto come diceva lei professor parlanti io credo che l'aggressione
Del alla costituzione derivi esattamente da questa differenza
Tra tutto quello che c'è stato in passato i governi precedenti anche quelli che hanno forzato la carta Berlusconi Renzi e Meloni che invece rappresenta quello che Piero Ignazi definiva negli anni nei decenni passati il Polo escluso lei è figlia del Movimento Sociale Italiano che si faceva un punto d'orgoglio
Di stare nelle fogne come si diceva negli anni settanta fascisti carogne tornate nelle fogne loro coltivavano questa questa fierezza minoritaria no adesso che governano poi che non appartengono a quella storia poi che non fanno parte della cultura e che la Costituzione antifascista hanno bisogno di riti costituzionalizzare Azzi come forza politica attraverso la manomissione della carta del quarantotto no
E quindi in questo senso condivido c'è un salto rispetto a Berlusconi che naturalmente rende tutto molto più pericoloso pericoloso
Dottoressa Al Bano a lei con in più l'elemento che le rilancio che diceva prima giustamente
Benedetta Tobagi magistrati pericolosi ieri abbiamo assistito a un deciso salto di qualità della comunicazione
Referendaria da parte della Presidenza del Consiglio no perché questa modalità inizialmente molto pacata e misurata noi l'abbiamo vista anche nel dibattito parlamentare di mercoledì scorso
Sembrava quasi una statista però poi alla fine c'è sempre la coda dello Scorpione e e quindi quei cinque dieci minuti finali tutti mirati a dire
Al suo elettorato all'elettorato indeciso ai deboli impauriti guardate che essere votate novo consentirete a questi mascalzoni dei magistrati di fare invadere l'Italia da stupratori assassini
Ladri
Chi più ne ha spacciatori e chi più ne ha più ne metta
A Lecce
Sì diciamo che le l'appello che
Il presidente La Repubblica affatto presenziando eccezionalmente per la prima volta nel suo mandato a
Una seduta ordinaria consiglio spero la magistratura
L'attacco a mantenere
Dei tonni rispettosi sia del proprio ruolo istituzionale che del ruolo istituzionale altrui
Mi pare che non sia stato molto ascoltato
Io ieri mi domandavo anche
Il perché della presenza di queste parole
Nel senso
Io sono abituata a una campagna piuttosto violenta nei confronti di provvedimenti sgraditi soprattutto in materia di immigrazione
E il fatto che questa i provvedimenti sgraditi in materia di immigrazione in materia civile
Penso a risarcimento del laser workshop oppure del migrante trasferito in Albania senza alcun provvedimento
Si dica bisogna votare sì perché così questi provvedimenti non ci saranno più la magistratura finalmente non ostacolerà le politiche del governo
Dice chiaramente qual è la finalità della riforma
Qui mi sono domandata ma insomma c'era e
Sembrava cioè
Mio prima il mio primo pensiero è stato tira ma caschi tra sta facendo una campagna per il no possibile che non che non lo capisca io non credo perché io penso che siano delle persone intelligenti che hanno ben chiari prosperò quindi obiettivi
Io credo che a furia di ripetere il fatto che
I magistrati liberano stupratori e pedofili assassini e tengono in galera gli innocenti perché non dimentichiamoci che che fanno anche questo a allora noi facciamo questo liberiamo dedica
Più terribili criminali sulla terra
E teniamo in galera gli innocenti
A furia di dire questo a furia di dire no la vignetta
Ho visto sta dignità che girava per la pubblicità per il sì del bambino colpa parte diciamo atout
Mitscher intimi punisce ogni volta che faccio qualcosa di male e il padre dice sì certo mica siamo al CSM qua
Sto male questa somma cioè io ho pensato ma sono ma veramente attacca c'è ma veramente
E però io mi ricordo
Studia e alla scuola le regole di una certa propaganda
Le regole della propaganda e chi
Tale per cui a furia di riprendere ossessivamente con i potentissimi mezzi io poi ho avuto l'onore che non tutti i giudici hanno
Ha avuto di a vere maschi che mi ha detto Sweets credo andare a casa e quindi mi sento molto onorata anche di questo
Ma con
I mezzi cito Mask perché non è un tema come si diceva solo italiano
C'è e e per questo anche molto pericoloso e per questo è necessario che noi ne prendiamo consapevolezza
Però io credo che a furia di ripetere ossessivamente queste cose queste cose poi diventano finire
La gente ci crede la gente ci crede a dispetto di tutti i numeri cioè il povero Roberto Fontana che
Ha fatto tutte le statistiche del dei provvedimenti disciplinari ha fatto l'articolo su questione giustizia ha fatto sul Sole ventiquattro Ore dimostrando chiaramente
Che non è vero che c'è una giustizia disciplinare domestica
Che
Ci sono il quaranta per cento di assoluzioni che più o meno è la percentuale che c'è nel processo penale
Che il ministro della giustizia a impugnato una decisione mi pare nel novantaquattro del due mila ventitré nessuno nessuna nel due mila ventiquattro e tre nel due mila venticinque oppure al contrario ma io non me li ricordo a memoria però i numeri sono questi
Non riesce a passare la verità che il ministro della giustizia a l'azione disciplinare la può promuovere
E che questi esposti che vengono archiviati prima che arrivino davanti alla sezione disciplinare del CSM perché guardate qualsiasi
Giudice ha avuto un certo numero di esposti perché chi perde la causasse
Pensa spesso e volentieri insomma siamo tutti i magistrati lo sappiamo
Che spesso vengono cestinate i perché son deliranti a volte cioè a volte sono anche di persone
Non proprio equilibrata e quindi però prima di archiviare
Il procuratore generale se l'esposto arrivato alla procura generale comunica
L'archiviazione al ministro della giustizia perché il ministro della giustizia se può nostra relazione indisciplina
E e resta sospesa l'archiviazione finché il ministro alla Giustizia
Allora
Cosa significa questo che se il ministro Nordio avesse avuto contezza
Di
Archiviazioni ingiuste avrebbe propone tutto promuovere l'azione disciplinare di assoluzioni ingiusta avrebbe potuto impugnarla davanti alla sezione unite tutto questo non è successo
Ma questo messaggio che è leggermente più Complesso ma non tantissimo
Leggermente più complesso del messaggio che dice
Siete tutti degli impuniti
E sette anche molto Cattini
Non non non passa
Visto il tipo di propaganda io penso che faccia parte di questo progetto ma che non è che non riguarda solo la magistratura
Riguarda mi pare un po'tutti i grandi i grandi temi
Che non è
Come dire l'abbassamento del livello della coscienza delle persone
Che
Secondo me attuato anche Attraverso
L'eliminazione dei corpi intermedi
Perché
I kit di le i le grandi associazioni sindacati partiti avevano erano un grande strumento di partecipazione democratica di crescita di dibattito
Che
Ha sempre contribuito attenere vive le coscienze
Quindi un progetto autoritario passa anche da lì
E
Il Progetto di restaurazione dalla magistratura e cioè riportare la magistratura ad essere un corpo di funzionari com'era la magistratura uscita dal fascismo
Un corpo di funzionari continui al potere che sosteneva perché ricordo come sono nati gruppi associativi e come nata Magistratura democratica perché la magistratura alta
Sosteneva che i diritti e principi sanciti nella Costituzione fossero dei principi appunto non direttamente coi riducibili applicabili nel processo attraverso il Processo che il legislatore avrebbe in qualche modo realizzato qualora ne avesse avuto voglia
Non è così
Il il giudice il magistrato è diventato agente della Costituzione come l'ho chiamato con una fee
ICE espressione presidente La Repubblica
Grazie a un grande dibattito un grande fermento che c'è stato nella magistratura direi grazie a magistratura democratica e Allan anche e alla sua nascita che il cui la cui battaglia politica dentro la magistratura la proprio questo affermare il fatto che nella Costituzione
C'erano dei precetti non de il principino dei precetti che il giudice dovrà applicare nell'ordinamento
E queste do dato e dà fastidio si vuole una magistratura come qualcuno diceva ieri ma sono confusa non me lo ricordo bene comunque mi pare di sì
Che lo forse lo diceva pensa una magistratura che non attizzare che non discute che non discute di diritto che non discute di politica giudiziario che non discute
Di giurisprudenza
Ed è questo il senso dell'attacco spietato alle correnti al sistema correntizio altrimenti non si spiega
Perché
Si vuole combattere il sistema correntizio assoldando Palamara e facendoci tornare Ferri Cosimo Ferri della magistratura perché se torna nella magistratura
Perché se torna a fare il magistrato e grazie al fatto che il Parlamento a negato l'autorizzazione a usare le intercettazioni
A suo carico e quindi il procedimento disciplinare nei confronti di Ferri non è potuto andare avanti
Quindi
Allora
Diciamo quelli che questo sistema
Perché è vero che
C'è stato un problema con il qua grossissimo con il quale la magistratura ha cercato di fare i conti fa i conti e che riguarda quello che è venuto fuori con lo scandalo per lottare il champagne dopodiché Palamara è stato destituito gli altri giudici che erano presenti si sono dimessi dal CSM hanno avuto procedimenti disciplinari
Ma lì c'era anche la politica anche cercava di contrattare
La nomina a di procuratore capo a
A Roma
C'era un indagato per cercare di
Come dire
Pilotato ma mi la politica forse con questo ha fatto la politica di quei partiti e forse con questo hanno fatto un po'meno i conti
Con noi abbiamo avuto la consigliera Natoli
Designata dalla destra al CSM che non c'è stato verso di farla dimettere per un anno passato e mezzo
Pur avendo essendo assolutamente assodato Kelley che stava nella sezione disciplinare al CSM
Parlava con una magistrata che aveva il procedimento disciplinare pendente davanti alla sua sezione dandogli consigli su come doveva comportarsi ed è stata è stata sospesa ci mancherebbe
Però
Non si non si vuole dipinte
Quindi e chiaro qual è l'obiettivo di questo attacco frontale ai gruppi associativi
E in particolare guarda caso a Magistratura democratica che sta un giorno sì un giorno no ma forse anche tutti i giorni un giorno sì e un giorno no sui giornali della destra
Magistratura democratica che qui ci sono se si può dire che c'è un gruppo che
Meno a abbandonato la propria spinta ideale di quando è stata fondata e proprio Magistratura democratica
Un gruppo piccolo veramente poco implicato con la gestione del potere in magistratura anzi se
Succede qualcosa diciamo essere iscritti a Magistratura democratica non è una cosa che fa avanzare nella carriera
Anche perché si scatena ovviamente ogni volta l'inferno di fronte
Ha qualche giudice di Magistratura democratica che magari adotta provvedimenti sgraditi quindi
Il tema è questo normalizzare la magistratura
Farla tornare a essere un corpo di funzionari normalizzare il CSM
Attraverso il sorteggio attraverso l'uno vale uno della componente togata
Funds
Far passare far tornare il CSM essere
Una organo appunto di amministrazione delle carriere dei magistrati ma il CSM non è questo ha dei compiti delicatissimi che riguardano la la politica sulla giustizia
Le valutazioni di professionalità che trasmettono un modello di giudice la circolare sulle tabelle che
Prefigurando un modello organizzativo per tribunali e procure prefigura anche il tipo di risposta alla domanda di giustizia per quei territori
Il testo unico sulla dirigenza che stabilisce i criteri con cui bisogna nominare i capi degli uffici ma
Questa non è amministrazione non solo non è amministrazione
Ma
Diciamo è importante che si confrontino le diverse idea è che ci sono dentro e fuori la magistratura
Sulla politica di giustizia per questo i costituenti hanno voluto che ci fosse dentro una componente di nomina politica
Proprio perché non ci fosse una casta autoreferenziale con una percentuale però che avrebbe comunque garantito l'autonomia e l'indipendenza la magistratura l'ho fatta lunghissima e mi scuso
Va benissimo va benissimo tanta carne al fuoco
Benedetta Tobagi
A parte tutte le sollecitazioni alle quali vorrei
Dare seguito
Delle cose che abbiamo appena ascoltato no volevo solo lì ritornare un attimo sul tema
Dei frame a partire da
Punto dalla comunicazione politica
Fatta in questo momento dal governo ma non solo in questo momento mi pare che anche qui siamo dentro un processo molto più vasto no
Ecco la la la questione
La posta Trump come al solito io ritorno a lui perché mi sembra paradigma di tutto ciò che stiamo dicendo quando in una conferenza stampa a tetto l'ennesima frottola nel primo mandato l'Washington post nei suoi quattro anni ne aveva censiti otto mila centocinquantatré se non ricordo male proprio conta una per una
Però nel secondo mandato gli fanno notare che ha detto una menzogna aveva risposto
Serenamente l'arma la verità non esistono esistono fatti alternativi
Ormai
E lo stiamo vedendo anche sul referendum si ragiona solo su fatti alternativi appunto il l'algerino risarcito con settecento euro
Appunto liberato dai magistrati cosa non vera si Watch anche quella risarcimento a Carola racchette anche quello non vero appunto adesso ieri ne abbiamo sentite
Un'altra grande grande quantità l'impressione che tutto questo veicolato
Da un web che ero mai funzionale a questo tipo di
Di manipolazione informativa ci fa vivere veramente in una bolla di realtà
Alternativa rispetto a quella a quella effettiva
Ecco combattere come contro tutto questo
Estremamente difficile diceva la dottoressa Albano il messaggio non passare
Questo questo è un problema
Per questo referendum ma è un problema proprio di sistema del nostro vivere contemporaneo
è un un colossale problema politico credo che Conan delle problematiche più serene oggi sia il senso di impotenza che ci pervade che pervade tutti di fronte a questi problemi sistemici colossali
E quindi è molto importante cercare proprio di arginare a cominciare da se stessi questo questo senso di essere totalmente impotenti
Cercare di fare le diagnosi corrette cioè è un momento che ci richiedono innanzitutto una forma proprio di resistenza cognitiva ne dobbiamo guardare alle cose cercare di leggerle
Cercavi di studiarle di capirle
Faccio un po'di esempi di di quello che intendano giustamente Giannini ricordava le otto mila centocinquantatré bufale mal contate di Trump era stato anche appunto
Espulso da un social molto noto
è devo dire fa impressione che lui si sia creato il proprio social media che si chiama acciuga verità che sembra un omaggio tardivo alla Pravda di sovietica memoria no per cui veramente ci sono degli elementi che sono antichi che si ripropongono in chiave nuove
La cosa molto molto importante e dare una lettura che politica ed economica complessiva
Perché le per adesso ci siamo soffermati soprattutto su una tendenza che è molto chiara in Italia e in altri Paesi
Di in sofferenza verso i contropoteri e tutte le forme di controllo di legalità e su questo non ci piove no l'attacco ai giudici a dappertutto e negli Stati Uniti sia e in Ungheria eccetera
Però l'insofferenza i limiti è più ampia
E ha molto a che fare con un nozze strapotere
Di colossi economici se queste i famosi li chiamano con questo termine che è stato coniato i Boroli che archi che vi sono questi
Pluri Mega molti miliardari si usa il prefisso puro che ha intende anche questa solidarietà e e cameratismo che molto maschile molto patriarcale anche con delle connotazione razzista e ci torno dopo
Però noi abbiamo una economia un capitalismo avanzato ormai totalmente incontrollato per cui ci sono dei soggetti che muovono quantità di denaro superiori al prodotto interno lordo di moltissimi Stati
Che quindi sono in grado di comprarsi tutto
In particolare hanno investito massicciamente su questi nuovi di strumenti che appunto fino a quindici vent'anni fa non avevano non esistevano neanche e hanno acquisito rilevanza negli ultimi anni che sono i social che consentono di fare un tipo di propaganda
Particolarmente pervasivo per la sua se duttilità
Primo nei confronti delle persone che ne fruiscono perché con un buon algoritmo con il giusto investimento tu puoi far circolare delle idee in dei gruppi mirati poi farò degli esempi rispetto a come questo accade anche nella nostra piccola campagna
E quindi tu dai proprio di Lusi ore alle persone proprio l'apologo dell'accettano agli
L'Italia no guarda oltretutto sei molto furbo perché loro non te lo vogliono dire ma tu sei più libero tu sei più furbo tu hai capito tutto e allora tutti oppone inoltre Trump ha cavalcato un
Una teoria complottista quella di qui e non che resta alla luce di quello che sta uscendo dagli arresti in file vengono i brividi perché si vede proprio come sono stati usati dei brandelli
Di storie reali completamente distorti per far passare Trump per il supereroe
La sua amicizia con ex sin era solo perché non si era infiltrato in questa realtà per sconfiggerla eccetera eccetera eccetera
Quindi loro si possono comprare tutto quindi lavorano trentotto possono muovere Jean mi di persone indirizzando le verso delle de oltretutto alimentando la seduzione che loro la sanno più lunga quindi non si fanno prendere per il naso
E poi questi colossi conducono una battaglia senza quartiere contro tutte le forme di terrore alimentazione e questo mette al centro la questione che ha geopolitiche
Globale perché maschi e tanti altri soggetti ce l'hanno tanto con l'Unione europea
Perché è chiaro che un domani io ieri ho avuto il piacere di conversare con un grandissimo sociologo e criminologo che lavora Oxford adesso assai Aspo
Federico Varese che lui dice sai l'unica risposta era alta sarebbe che si dovrebbe tornare a delle forme di governo dell'economia
Nel senso che si è creato nel dopoguerra in cui come una Costituzione quella nostra disegna un'idea di di società anche equilibrata che orizzontale che rimuove le disuguaglianze in quei cittadini e sono tutelati partecipano estiva in una certa direzione
Bisognerebbe tornare a delle forme di intervento non in senso deteriore ma nel senso per esempio della riequilibrio
Della tassazione che abbia dei criteri di equità per cui andare a fare dei primitivi fiscali vagamente ragionevoli se questi capitali colossali perché e perché siamo in una società dove le trasformazioni colossali richiederanno no pensate all'impatto che sta già avendo l'intelligenza artificiale ci sarà un momento in cui il Welfare
Vorrei dire dovrà purtroppo devo dire dovrebbe intervenire no a sanare le disuguaglianze allora si saldano queste cose per cui dentro gli Stati c'è l'insofferenza per i contropoteri a livello internazionale c'è questa palese più che in sofferenza ormai disprezzo e brutale
Scavalcamento di ogni vincolo del diritto internazionale ma c'è anche questo tema di comunque contrastare con con ogni mezzo i soggetti che poi
Sono essere portatori di limiti e forme di regolamentazione a questo strapotere economico è interessante perché appunto mascara
Si è scagliato contro l'Unione europea e lì si è saldato io ho proprio trovato interessante vi guardando i social
Come sono delle stesse parole d'ordine che poi capillarmente vengono diffuse allora no a un certo punto girava questa bandiera trasformata dell'Unione Europea
Fin qui c'era la bandiera blu il cerchio di stelle dentro c'erano a farla falce e il martello
La utilizzava Mastella utilizzava Orban ha ovviamente era un Paese se lo Stato sotto una dittatura comunista potete immaginare anche la potenza evocativa che questa avevano quindi si faceva passare la UE come questi brutti comunisti che ovviamente limitano le libertà che cosa succede poi un un un posto che è andato per la maggiore e la cosa interessante è che sono stati fatti degli investimenti massicci totalmente opachi adesso stanno facendo fior di inchieste si è occupato dei flussi di denaro che arrivavano dalla Russia che in questo senso l'interesse convergente erano distruggere l'Unione europea
Sono queste le cornici in cui ci muoviamo sono delle cornici chiaramente spaventose ma il primo passo anziché spaventarsi e leggerle
Io ho molto apprezzato che il senatore Monti in quel dibattito parlamentare abbia detto a Giorgia Meloni
Come presidente del consiglio è molto importante che lei si sieda faccia sentire la propria voce né i tavoli dove può avere una rilevanza quelli delle medie potenze quelli dell'Europa
Anziché rincorrere il miraggio di un Occidente che palesemente non c'è più complesso oggetto
Internazionale politico geopolitico rilevante non è stato molto importante allora torniamo però questi messaggi che circolano un altro tipo di posti che andava per la maggiore a mostrava la la bandiera della Russia di Putin e diceva la Russia non è il mio nemico e sotto bandiera dell'unione europea l'Unione europea il mio nemico è uno dice ma dove si trovi questi messaggi io sono rimasta colpita perché mi social ci sono le bolle no però delle volte per strani motivi di può capitare di trovare in delle bolle che non sono immediatamente quelle che ti immagino non per esempio vi faccio sorridere io pratico la meditazione da molti anni no
E questo mi porta a intersecare dei gruppi dove ci sono persone che si interessano alle medicine alternative alla spiritualità all'Oriente al due il gelato
Eccetera eccetera eccetera è pazzesco perché questi messaggi di viti uscire da quei mondi la casa nel bosco anch'io mi chiedevo come mai perché comunque l'intelligenza comunicativa di questo governo un'altro elemento di continuità credo molto evidente è che la nostra Presidente del Consiglio è stata una giovanissima ministra in un governo Berlusconi quindi sono tutte persone che hanno studiato alla scuola di comunicazione
Come dire di massimo livello no proprio hanno fatto il il master migliore di comunicazione politica che c'era in circolazione dal punto di vista della tecnica proprio e allora quei post della Casa in Bosco ieri me l'ha segnalato un giovane documentarista Ferrara mi ha detto sai dove li ho visti ci sono questi gruppi che hanno un milione e mezzo di utenti
Uno ha un nome abbastanza volgare che non voglio ripetere però non c'entra niente con la politica e la magistratura e tu hai appunto hai un po'di tutto ai dice c'erano molti Novartis eccetera eccetera a un certo punto esce la famiglia nel bosco
Proteggiamo Cino come prima ci volevano vaccinare adesso ci vogliono portare via i bambini e imporci l'educazione del sistema
Altro post pazzesco quando si cerca di fare dei banchi Inga cioè smascherare le bufale
Anche lì o ha intercettato un post avete tutti presente spero il film per Matrix no la matrice che controllava tutti
Prendeva la forma di questi agenti con gli occhiali scuri che erano come la versione cattiva dei Blues Brothers e lì ti fa vedere adesso vedete ci sono tutti questi sono gli agenti della Matrix fanno girare tutti questi post preordinati dalla Matrix in cui chi è contano che cosa diceva al provvedimento della famiglia del bosco perché la matrice non può tollerare che tutti i ribelli veramente cioè circolano queste cose qua
Allora non lo dico per aumentare il tasso di disperazione
Lo dico perché noi dobbiamo tenere insieme questi temi quindi porci dei temi che sono politici ed economici di alto livello avere in mente con tutti i limiti che all'Unione europea in questo momento non è che abbiano voce fortissima perché per usarne ottimismo
Però dobbiamo avere questa visione no insieme al tempo stesso come formichine
C'è una sedia vuota ma mi permetto di citare San Francesco che diceva tu comincia a fare il necessario e il possibile ti troverai farei l'impossibile no mi dispiace che non me le ricordo esattamente ma dice più o meno queste da una frase bellissima
Cosa vuol dire cominciare a fare il possibile per esempio ed è stato fatto molto bene anche nella campagna referendaria si può essere presenti resta Auchan con efficacia
Comitato giusto dire no io ho fatto i complimenti li ripeto pubblicamente per esempio e giovani magistrati
Che spiegano in modo semplice le cose ho fatto anche i complimenti
Giovani magistrati per voi alla corte dei conti loro sono solo cinquecento nel momento in cui sono stati attaccati cosa hanno fatto loro non hanno usato i spiedi enti di manipolazione hanno detto c'è questo fiume
Entriamo in questo fiume per andare incontro alle persone è chiaro che non magari non non fanno i numeri di mascara
Però io credo che se i sondaggi si sono mossi è stato anche perché tante persone hanno detto dobbiamo andare incontro al mondo che c'è fuori e andare sia fisicamente dalle persone e cercare di farci capire rispondere alle loro domande al loro malessere alle loro obiezioni ma anche stare in questi mondi
Senza mollare di una virgola secondo me su tutto ciò che è il regolamento sia le problematiche adesso siamo un po'tardi chiaramente per avere dei social europei io spero che almeno ci daremmo l'equivalente di Starling europeo viris due
Perché quello sarebbe fondamenta però sarebbe fondamentale io io mantengo questo mio lato
Non lo so chiaramente giustamente loro più pragmatici redime mi dicono romantico però se le cose non le nominiamo mai niente
Nominiamo lei quanto meno perché non è vero che non c'è un'alternativa a questo fa parte della narrazione che non c'è alternativa paletti poi schiantare sul fatto che non riesce a realizzare l'alternativa ma almeno nominarla sì
Capire quanto costa capire chi potrebbe farle non la sta facendo cioè usciamo anche da questo gruppetto all'angolo in cui tanto non si può più fare niente e allora no pesca
Stiamo lui aspettiamo a da passa a nuttata e poi chissà come va a finire nominiamo le le cose
Con la loro criticità e quindi bisogna tenere insieme tutti questi aspetti e però anche solo stare no che è problematico Stajano stai dentro i social media
Alcune persone ne stanno uscendo però anche come dire starci avendo anche altri spazi in questo momento è importante perché riesce almeno a intercettare magari non i dieci milioni di persone
Macché Chimenti significativi soprattutto di persone giovani
E ho detto tutto con questa
Grazie grazie Benedetta noia il tracciato un quadro perfetto della situazione Rio
Ho fatto quel gesto ma non perché non condividessi naturalmente se parliamo della Sterling che europea purtroppo cucinare era c'è altre cose ci vorrà tempo otto tip-tap
Spetta Ance questo sentimento di dire ma magari ma che sofferenza è quello che proviamo tutti noi e il gesto che ce l'ho dentro anch'io vice certo certo certo
Viviamo qua è uscito un libretto
Di consiglio si intitola il primo crac sia diciamo che X sulla scritto ma un gruppo di persone si fatto anche con l'intelligenza artificiale che però ne svela tutti
I mostruosi pericoli uno dei quali è il fatto che
è giusto stare nei social ormai palesemente tavole calde per antropofagia
Tuttavia
Stando nei social degli prendere atto che c'è tutta una parte di umanità
Rispetto alla quale il fatto checking ente banchi non servono a niente perché vivono
In realtà completamente parallele e alternative
A quella nella quale viviamo noi e quindi tu gli puoi dimostrare in tutti i modi che Trump ha detto dieci mila otto mila centocinquantatré fesserie che Meloni solo ieri ne ha dette altre cinquanta
Ma questa cosa non li scalfisce minimamente anzi li rafforza nell'idea
Che loro sono dalla parte del giusto e che tu sei parte del complotto judo Pluto massonico quassù
Va bene andiamo la conclusione al professor Pallante però alla luce di tutto quello che che stavamo dicendo e abbiamo detto
E anche nella prospettiva della della settimana che ci separa dal voto
Le voglio chiedere gli anticorpi scegli abbiamo davvero la Costituzione è un anticorpo le corti sono un anticorpo perché poi abbiamo visto ringraziamo la Corte suprema americana che ha detto no a Trump sui dazi sulla base di un principio basilare
Anche lì Montesquieu Turi puoi anche fare i dazi ma devi passare dal Congresso lui non lo ha fatto
Però la sua reazione non è stata ok prendo atto la Corte mi ha fermato cambia strategia no è stato darsi più quindici per cento e quindi il tema è quello che diceva Susan Bayer storica
Esponente della Corte di Karlsruhe la Corte costituzionale tedesca che diceva Non lasciate sole le corti perché le corti da sole non possono tutto dice non c'è
Una Rete di cittadinanza attiva che le sostiene a lei
Sì beh tanto penso che comunque questa reazione che c'è stata anche per questo referendum il fatto che comunque la partita non sia chiusa Massiah aperto meglio sia stata riaperta io devo dire
A soprattutto grazie all'attivi all'attività iniziale del comitato dell'Associazione nazionale magistrati che ha tenuto duro nelle primissime fasi e ha poi consentito anche agli altri di intervenire successivamente
Questo io credo che dimostri che qualche cosa che tiene ancora accese
Somma pensava la destra di fare una passeggiata
Quanto meno in questo momento è molto preoccupata
E anche i toni della presidenza del Consiglio credo che derivino da questo anche questo tentativo di alzare il livello dello scontro distruggere ogni possibilità di confronto razionale ma addirittura di travolgere
In alcuni casi valori stessi della destra perché in quei casi dei risarcimenti che ricordavate prima quelle sentenze difendono la proprietà di una nave
Io credo sia un valore ancora della destra la libertà di una persona che è stato preso portata in un un centro a sua insaputa non sapeva neanche dove lo portavano impedendogli di vedere i figli c'è la famiglia
Cioè son tre valori di destra che quelle sentenze hanno difetti valori di valori generali naturalmente ma che sono sbandierati solitamente come propri
Da valori della destra che nella propaganda politica non hanno avuto la minima remora a buttare alle ortiche a travolgere completamente
Però io credo appunto mostrando una difficoltà Croce e questo forse cita in ogni caso una una speranza certo che il tema dei corpi intermedi che è stato tirato prima in ballo e centrale io credo cioè noi
Non possiamo immaginare che le democrazie sia funzionino senza degli filtri che siano in grado di fare del mediazione a livello sociale a livello politico
Di fronte soprattutto a questo enorme incremento della forza degli strumenti di manipolazione di massa ci sono ci sono sempre stati ma in questo caso sono veramente potentissimi e allora qui una riflessione io credo che andrebbe fatta
A a partire diciamo dalla riconfigurazione
Dei partiti politici
Perché abbiamo comunque vissuto in una idea in una certa fase secondo la quale i partiti politici dovevano essere agili degeneri qualcuno ha teorizzato un partito sito sono stati fatti i partiti di plastica come li definiva Norberto Bobbio ecco
Tornare a immaginare una diversa forma di organizzazione politica io credo che sia necessario perché la democrazia possa funzionare veramente
E il centenario della morte di Piero Gobetti Piero Gobetti scrive
Mentre nasce il fascismo
E vede quello che sta per accadere e forse intuisce prima di altri quello che sta per accadere e Luís in particolare ci sono alcuni numeri della sua rivista la rivoluzione liberale che sono a cavallo della legge Acerbo prima e dopo
In cui ragiona luglio i suoi collaboratori ragionano sul parlamentarismo
E dice e questa cosa usa questa immaginare che ci sono due modi per fare politica uno che è quello che seduce immediatamente gli elettori e piace anche ai governanti e l'allegro carnevale la lega a Carnevale la festa di chi si ritrova in piazza ad adorare il campo
Facile
Dà soddisfazione si trova immediatamente
Sposta nell'altro
Si diventa una folla guidata dal suo duce
Che appunto semplifica tutto non richiede di pensare non richiede impegno l'altro modo è invece un modo faticoso di fare politica faticoso per tutti per gli elettori e per gli eletti
Perché bisogna organizzarsi bisogna responsabilizzarsi bisogna informarsi bisogna vivere in una prospettiva diversa di impegno sociale e politico che però ripaga diciamo sia pure indirettamente lo nel tempo perché ti dagli strumenti insieme agli altri per proteggerti da questa manipolazione che poi alla fine colpisce tutti io ovviamente ci sono dei casi patologici forse siamo nella psicanalisi diciamo alcune ipotesi di cui ci dica rischi agricola Psichiatria sì sommarietà però da psichiatria esatto et son davvero impressionanti alcune cose
Però alle volte io la vedo persino su me stesso come certe informazioni sparate lanciate che magari solletica non ciò che io vorrei l'algoritmo è capace di capire ciò che io vorrei sull'immediato Titti seducono qualcuno si ferma un attimo ci ha ragione prova a capire si rende conto che ce dietro diciamo ma azione di manipolazione però davvero non possiamo immaginare che rimaniamo soli individualmente a fronteggiare quello che avviene nel mondo davvero bisogna ricostruire una capacità di tenere insieme la società e mi ricollego a quello che dicevo prima cioè questa capacità ed è poi il cuore del pensiero politico di Gobetti e ciò che consente di combattere la lotta politica la lotta sociale si fa lotta politica in maniera radicale Gobetti diceva lo Stato non è se non è lotta ma questa lotta deve essere una lotta regolata naturalmente dentro le regole democratiche
Che consenta sulla base delle convinzioni propriamente la forza delle proprie convinzioni anche di fare i compromessi necessari perché se io non ho i numeri dalla mia Gobetti era un proporzionalista
Io devo trovare poi l'accordo con gli altri ma raccordo con gli altri lo trovo veramente soltanto se sono convintissimo delle mie idee
E ho quindi la forza di poter rinunciare a qualcosa è il metodo con cui è nata la costituzione in questo Gobetti anticipa
Un metodo parte forse anche qualche contenuto ma in questo modo le istanze sociali le stanze di quella povertà di cui ci diceva prima Benedetta Tobagi
Troverebbero di nuovo possibilità di esprimersi anche nella lotta politica anche nella lotta parlamentare cioè qui io credo che l'elemento di profonda debolezza che noi abbiamo oggi che la democrazia ridotta a partecipazione individuale sia una democrazia che non è più capace di come dire mantenere il presupposto stesso della democrazia e cioè l'idea dell'uguaglianza
La democrazia si basa sull'idea che siamo qua perché quindi partecipiamo tutti in modo uguale ma se la democrazia produce disuguaglianza
Sta dicendo sesta che lei stessa non è credibile
E questa nostra democrazia da troppo tempo produce disuguaglianza e continua a produrla sempre di più e a livello culturale si diceva resistenza culturale
Noi dovremmo essere disgustati da queste metafore che sentiamo lo scorcio lamento la metafora dell'economia dello spaccio rammento
è la metafora per cui qui sotto ci sono i poveri accucciati e noi siamo i ricchi che banchettano e qualche goccia dal nostro bicchiere va giù e loro a bocca aperta sì disse etano qualche briciola calce e moralmente disgustoso questo moto eppure diciamo fa parte del linguaggio comune
Lo scorcio lamenta la marea che innalza tutte le barche il panfilo vi era un maschio o alla parquet Tina del pescatore o Macron che aveva parlato del capocordata dobbiamo tutti stargli dietro perché lui apre la via e questo va bene per tutti
Questa idea che ciò che è bene
Non più dei vittima degli ultra ricchi degli smodata mente ricchi e bene della società è una delle grandi menzogne è una sei chiuso alla quale però crediamo un po'tutti
Non soltanto appunto ci sono leciti dunque dei Novazzi ci sono le cioè le sedi NewCo che crescono dal basso
Ci sono anche quelle che calano dall'alto le armi di distruzione di massa in Iraq che non c'erano o Trump che ha avuto il presentimento che l'Iran potesse fiera chissà cosa e quindi a scatenato la guerra oppure queste idee conformativa della società
Che servono a bloccare il dibattito politico allora secondo me
Questo quadro dell'adesso diciamo non ho parlato direttamente della magistratura ma tutto si inserisce in questo perché quel modo di fare la propaganda sul referendum scommette su un elettorato infantile
Nello stesso modo in cui scommette su un elettorato infantile quello che veicola il culto del capo in fondo tu non devi pensare fai che affidarti scegli il tuo leader ti affidi allo voi e tutto questo meccanismo delle leggi elettorali dicevo anche prima
E in ultima istanza finalizzato a questo avere il capo nella legge elettorale ce l'abbiamo già avuto il capo nella legge elettorale ce lo riavremo adesso Hans Kelsen diceva che la democrazia e quel regime in cui non ci sono capi
E dovremmo tornare a immaginare questo cioè rimettere al centro non i singoli individui siano singoli elettori o singoli l'iter ma i gruppi organizzati allora forse è un lavoro di lunga lena e complicato però bisogna ricostruire ciò che nel tempo abbiamo distrutto io credo che non ci siano purtroppo soluzioni semplici adesso per quello che gli anticorpi ancora consentono fermiamo questa questo pericolo che abbiamo di fronte il ventidue il ventitré marzo facciamo vincerà il no e poi però non accontentiamoci di questo come abbiamo fatto in altre occasioni ma proviamo davvero ricostruire qualche cosa
Grazie gran parlante
Troviamo affermare la capo Grazia torno dalla dottoressa Albano padrona di casa allele conclusioni rapide
No non voglio
Non voglio concludere questo dibattito perché un dibattito che sicuramente dovrà rimanere a Sperto quello che è emerso ormai chiaramente che anche questa tornata il referendaria
Anche in questa tornata referendaria trattiamo di limiti al potere il tema della nostra epoca sono i limiti al potere noi abbiamo governa ormai non l'economia il mondo governano pochi ricchi che si sono fatti politica
In Italia l'ha cominciato Berlusconi però diciamo al mondo ti molto avanti siamo andati testi siamo andati parecchio avanti e anche questi Xtreme fine ma forse non servivano
Neanche loro e anche lì siamo Pan andati parecchio avanti dimostrano che il tema dei limiti guarda riguarda proprio i corpi le persone il
Il patriarcato che si fa violenza e sopraffazione nei confronti dei corpi delle donne e delle ragazze che
Coinvolti in questi fine delle cose agghiaccianti
Come io ho guardato un pezzettino della dell'audizione alla camera della procuratrice nominata Dama
Rampa che non ha risposto a nessuna domanda delle due Camere ribadendo ossessivamente il concetto che tratta era buono bravo e bello e che lei era stata convocata lì solo per danneggiare
Tra sostanzialmente allora sì
E vero e secondo me questa è una grande intuizione Luigi Ferrajoli
Che ci che serve un costituzionalismo globale cioè il costituzionalismo dei singoli Paesi non basta più questo è penso ormai chiarissimo peraltro questa idea del costituzionalismo globale in America Latina sta andando molto avanti portata avanti dalle istituzioni dal presidente Lula che ha ricevuto a quest'altro
Ferraioli che
Questa associazione che si chiama la Costituzione materna è necessario sicuramente
Sarà probabilmente una battaglia di lunga durata ma io credo che intanto noi possiamo reagire al senso di impotenza
Facendo vincere il no il ventidue il ventitré marzo che un primo argine a questa a questa Honda che sta cercando di travolgere soci anche qui anche qui da noi
Il giorno dopo però lo diceva bene il professore lo diceva anche ieri Rosi Bindi non torniamo indietro
Non abbandoniamo non lasciamo cadere queste reti che grazie a questo referendum si sono costruite
Io credo che il no abbia potuto avanzare anche per la quantità di persone che siamo riusciti a raggiungere personalmente
A
Il tema dei però dei corpi per intermedi fondamentale del fondamento della democrazia
La partecipazione democratica nuovi lo vediamo nel nostro piccolo in magistratura i gruppi associativi sono stati un grande strumento di partecipazione
Dei magistrati alle scelte del
Dell'autogoverno e alle scelte dell'associazionismo un grande strumento di partecipazione democratica di tutta la magistratura certo noi siamo pochi siamo piccoli è più è più facile obiettivi a mente
Però
Questo un ruolo che
Hanno avuto i partiti e che io vedo e i sindacati l'associazionismo e che io ho fisso che è ricominciato a esserci cioè esserci nei luoghi dove la gente vive
Esserci nel ricostruire legami sociali che non possono essere fondati sul fatto che accediamo tutti allo stesso sociali sulla sul telefono
Io credo che questa sia la strada e in fondo il sindaco di Noyon traccia un po'insegnato questo che andando casa Perca testando sui social per carità bisogna starci
Mandando a casa per casa
Si può vincere parlando con le persone offrendogli occasioni di crescita io credo che
C'è un compito per esempio i grandi partiti di massa come la democrazia cristiana e il Partito comunista nel primo dopo credo guerra hanno avuto un grande ruolo nell'alfabetizzazione della popolazione
Io credo che ci sia un tema anche da questo punto di vista perché e stiamo diventando tutti analfabeti di fronte alla governo della la comunicazione è governata da Fay criminosa e spesso facciamo fatica anche Noemi a riconoscerle
Quindi io credo che
Possiamo superare qualsiasi senso di importanza sapendo che se il ventidue e il ventitré marzo
Vince il no abbiamo messo una abbiamo fermato l'avanzare della di quest'onda masse anche dovesse vincere il Psi io credo
Non si sa mai ma io non lo credo io però credo che
Non abbandonare questi legami che sta che si sono costruiti l'appello che faceva ieri Rosi Bindi in questa campagna referendaria
Continuare come magistrati a stare in mezzo alla gente a parlare alle persone a farci conoscere ad ascoltare le persone
Sarà un buon viatico comunque per difendere la nostra de razzia costituzionale io vi ringrazio
Lascio
Grazie a tutti allora Non perdiamoci di vista esibisce
In
Prima
Prima di proseguire con il dibattito salutiamo riceviamo compiacere gratitudine il il saluto del dottor Francesco Lo voi procuratore della Repubblica di Roma sempre no il dottor Giuseppe Meliadò scusate ero andata in ordine alfabetico
Presidente della corte d'appello di Roma
Porto compiacere il saluto e la corte d'appello di Roma
A a questo congresso di Magistratura democratica che nessuno deve dimettere dimenticare costituisce uno dei gruppi fondanti dell'Associazione nazionale magistrati
E uno dei gruppi fondanti dell'associazionismo
Io sono
Molto d'accordo sul fatto che bisogna tenere i toni bassi perché anche chi ha buoni argomenti può convincere e tutto qua dipende nel convincere con buoni
Con buoni argomenti e non di meno fermo restando questa promessa fondamentale del ecco io penso che non si possa impunemente a parlare delle considerazioni che rischiano di diventare una contata verità laddove invece tali non mi sento io resto francamente a allibito
Quando vedo descrivere
L'associazionismo giudiziario
E i gruppi che operavano e hanno operato da tempo all'interno dell'Associazione nazionali magistrati
Come delle associazioni non dico criminali ma quasi devianti quando vedo la ritrosia di chi dovrebbe dire
Correnti correttissimi gruppi associazione e quasi a un fastidio un imbarazzo
Perché in questa descrizione se mi volto indietro io non vedo la nostra storia
Io non vedo la storia della magistratura italiana
I i gruppi che o hanno operato all'interno della magistratura
E i gruppi che hanno fatto l'associazione magistrati
Quelle formazioni sociali in cui sei volte
Come dice la Costituzione la personalità dell'uomo hanno avuto un contributo essenziale nell'affermare la democrazia interno all'amico nella magistratura hanno avuto un contributo essenziale nell'affermare il principio per cui i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni
Io segni volti indietro io vedo il giudice di quarant'anni fa purtroppo io sono da quarantaquattro anni in magistratura e vedo quel giudice solo di quei tempi
Rispetto ai quali l'associazionismo giudiziario fu un'antitesi io mi ricordo di quando era l'ho quarantaquattro anni fa forse lo quaranta percezione dovevamo avevate l'uditorato fui spedito al al centro della Sicilia io andai a fare pretore in una zona compresa fra Rieti Canicattì Ravanusa e Racalmuto che il paese e paese di Sciascia
E io ero soldo
Non c'erano telefonino a quei tempi non c'era smartphone e io avvertivo venendo da ben altre realtà questo potenti isolamento io mi chiedevo
Ma come si fa a uscire da questi se al momento io avvertivo che il giudice non si poteva fare essendo solo e allora pensa nel rispetto di andare ad Agrigento
Dove d uno un colloquio non molto felice con il procuratore della Repubblica del tempo e allora pensai di cambiare stanza di andare a trovare altri colleghi e in quest'altra stanza ci trovai
Fra gli altri tutto con cardinali editore anche Rosario Livatino
E Rosario Livatino mi disse ma non ti preoccupare dici togliere qua quando quando hai un po'di tempo perché noi dobbiamo incominciare a pensare su come devono cambiare le cose
Su come non si Fassa non si possa ancora fare finta di nulla come non si possa vedere e questi Paesi crescono recluta totale disprezzo della legge dell'abusivismo
Ed è uno fa niente nessuno si muove qua bisogna fare qualcosa
E allora io quando avevo un pochino di tempo il giovedì prendevo l'autobus e andava a trovare i colleghi di Agrigento andava a trovare Rosario Livatino
E quella per me una lezione che mi porto dietro queste la magistratura queste l'associazionismo che io ricordo e non si può falsificare la nostra storia
Poi è vero
Tante cose sono cambiate ed è necessario fare una riflessione seria su quello che che nomi andato
Su come a un certo punto è parso che la spinta propulsiva per così dire dell'associazionismo si sia andato il furetto però no perché che ne so cioè la crisi del parlamentarismo si butta a mare il Parlamento non perché
La democrazia oggi ha problemi infiniti ti fa meno del sistema democratico che questi idea per cui
Tutti hanno addirittura Hans spazi di agibilità democratica al di fuori dei magistrati non è francamente accettabile non è accettabile l'idea che i magistrati non abbiano diritto di organizzarsi per riflettere e fare le loro proposte anche all'interno dell'associazione magistrati
Su cosa fa devono fare tu quale sia il ruolo del dirigente su come si organizzano gli uffici su come si realizza il principio del giudice naturale precostituito per legge
E intollerabile di tutto questo posta passare Coburn adibita e cioè la democrazia vale per ma non vale quella
Queste attento tutti i magistrati
Siamo uniti e sono uniti per cui io ne conclude che posso dirvi auguro ancora magistratura democratica tanti anni di riflessione d'azione sui temi dei diritti della libertà e dell'eguaglianza grazie
Grazie grazie davvero
Adesso se vuole fare un saluto il procuratore
L'ho poi
Che naturalmente ringraziamo per la sua presenza alla sua visita
Buongiorno a tutti
Intervengo dopo
Una tavola rotonda
Particolarmente ricca e coinvolgente
Che ha fatto sì che buona parte dei concetti che brevemente come si addice a un saluto in realtà avrei voluto esporre sono già stati
Abbondantemente
Affrontati scavati proposti illustrati il che ovviamente riduce
A vostro beneficio
Il il tempo del mio intervento
Non solo al saluto che porto a nome mio personale
Del plotone di della procura della Repubblica
Che ho l'onore di
Ma che porto con particolare piacere per avere ricevuto questo invito
Io non vorrei fare gaffe perché anche i miei quaranta cinque ormai anni di servizio possono giustificare qualche défaillance nel no mnemonica
Ma
Mi viene l'impressione che se questa sia la prima volta di essere in cui sono stato invitato a un congresso di Magistratura democratica
E il che non comportava naturalmente che io fossi insospettabile in passato di inquinare
Con le mie idee notoriamente reazionarie
Le prospettive rivoluzionarie di Magistratura democratica ma allo stesso tempo non c'era il sospetto che potessi io stesso essere inquinato è dalle evoluzioni e rivoluzionarie è particolarmente progressiste
E devo dire in tanti casi particolarmente necessarie
Ideate portate avanti da Magistratura democratica ecco io credo che questa occasione questo
Questo congresso specie per il momento in cui ci troviamo
Debba rappresentare
Un qualcosa in più rispetto a quanto
Noi mi ci metto anch'io abbiamo vissuto nell'associazionismo io ormai da tempo che me ne occupo molto nazionalmente comunque dal di fuori
Abbiamo vissuto nell'associazionismo considerando
Il correntismo
Non in quanto
Indicazione in termini negativi
Ma in quanto sommatoria
Di gruppi associativi diversi di pensieri Diversity visioni diverse che riuscivano spesso a trovare una sintesi che riuscivano quasi sempre
A dar vita
A organismi direttivi centrali dell'associazionismo e totalmente unitari
E e che quindi riuscivano a mettere insieme le diverse idee le diverse prospettive proprio per essere presentate in modo unitario come ricordava appena appena pochi minuti fa il il Presidente americano in maniera unitaria consentitemi che prima di concludere
Un solo ricordo
Io ho avuto l'onore di far parte del Consiglio superiore della magistratura
Tra il due mila due e il due mila sei
Per l'appunto insieme al presidente americano
Ho visto
Appena adesso il collega Pino Salmè
Che di quel consiglio
Il vicepresidente
Era Virginio Rognoni
Di cui il Consiglio faceva parte
Il professore ex ministro Luigi Berlinguer
Di quel Consiglio faceva parte il professore sparviero
E
Attuale
Portavoce
Devi
Dello schieramento del sì al referendum
Soggetto di straordinaria preparazione giuridica
Con cui
E non mi riferisco solo lui mi riferisco anche a tutti gli altri spesso si era d'accordo spesso no
E però si discute
Ecco io faccio fatica
Anzi mi riesce impossibile
E non dico associare ma anche solo accostare
I nomi che ho fatto
I nomi dei colleghi ce n'erano tanti
Poi c'è il ritorno abbiamo commesso degli errori ci sono state delle cadute di stile ci sono state ci sono state delle azioni
Assolutamente non commendevoli
è però io faccio fatica a ricordare quei nomi
Appunto non parlo neanche di associare ma non parlo neanche di accostare di avvicinare di potere di potere considerare parte
Di
Ecco perché ho voluto citare anche il professore Spagna
Di un sistema Paramatti osso
E non ce la faccio proprio
Vorrei spiegato cosa ci fosse di parà mafioso in quel sistema
E come potesse lo chi contrastava il sistema delle correnti e soprattutto lo contrasta anche all'ora
E far parte di una categoria che definirei delle tre scimmiette tutti muti ciechi e sordi nessuno vedeva niente nessuno protestava
Su uno obiettava contro contro l'attività produttiva di cultura produttiva di di di informazione
E che lei correnti della magistratura Magistratura democratica in primis naturalmente ma anche le altre correnti della magistratura riuscivano ad operare perché delle due l'una
O si capisce poco di mafia
E in qualche caso ci può anche stare
O si capisce poco o nulla di di magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura e le due cose insieme vanno decisamente poco bene che certamente non ci fanno bene e allora io auguro a tutti i partecipanti a questo
A questo congresso e auspico ferme io ormai ho una certa età per cui il futuro
Mi interessa naturalmente Roma mi interessa ormai relativamente ma per le nuove generazioni per le future generazioni
Io auspico che anche da questo congresso possa venir fuori in una chiave di successivo allargamento unitario
Possa venir fuori qualcosa di nuovo qualcosa ristrutturato qualcosa che risponda alle sfide che oggi incontriamo qualcosa che risponde alle esigenze della cittadinanza che e spesso ormai confusi
Non sa come orientarsi
E che possa per l'appunto a costituire una base anche attraverso lo si diceva stamattina
La lotta quella sì che si deve fare contro il nostro asserito presunto o reale nella percentuale in cui ciascuno lo lo vuole categorizzare il nostro corporativismo ma che possa realmente costituire una base per proteggere il il nostro futuro e il futuro di chi prenderà poi il nostro posto grazie
Grazie
Allora tra gli ospiti ci sono anche sono si sono venuti a trovare anche alcuni politici chiamo il senatore Francesco Bozza che è qui da stamattina che ringraziamo molto per la presenza
Sì grazie mio davvero solo un saluto con una il senatore io sto
E non c'ha raggiunto anche il responsabile giustizia del partito democratico Debora Serracchiani abbiamo voluto ascoltare questa mattina alla relazione segretario generale Musolino
Ho apprezzato molto
L'intervento del l'avvocato Grosso devo dire anche la qualità del dibattito nella tavola rotonda
Finita poco fa
Dà il senso di
Cosa mettete sul tavolo della discussione
Politica con questo venticinquesimo congresso è il titolo parla chiaro
Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro
Ed è di costituzione che
Abbiamo il dovere di parlare
E abbiamo il dovere di farlo in maniera chiara netta io non vorrei deluderli
Ma in principio
Non era la riforma della
Costituzione relativamente alla giustizia quando questa legislatura iniziata
è iniziata con una
Chiara dichiarazione d'intenti da parte dell'attuale maggioranza parlamentare da parte del Presidente del Consiglio lo ha fatto davanti a tutti
Il Parlamento nelle dichiarazioni programmatiche e non c'eravate voi
Eravate un di cui
E non c'eravamo noi cittadini attraverso voi perché eravamo un di cui del di cui
C'era da un lato l'autonomia e dall'altro il premierato
La legislazione è iniziata così
Ed è iniziata così
Anche l'organizzazione dei lavori parlamentari
Nel di del giugno del due mila ventiquattro cambia qualcosa
Cosa cambia
Cambia che un anno e mezzo di
Duro ostruzionismo parlamentare
Frutto di una scelta unilaterale della maggioranza cioè di non sedersi al tavolo con l'opposizione per concordare le modalità di attuazione
Di un quadro costituzionale che può essere interpretato in modi diversi mi riferisco all'autonomia per me per noi la stella polare è sempre stata una le parole del Presidente della Repubblica
Quando ripete
Che l'autonomia può rafforzare l'unità nazionale
Quando atto e principi di sussidiarietà per me non c'è discussione rispetto a queste indicazioni che significa tante cose significa mantenere il coordinamento i principi finanza pubblica allo Stato centrale significa non discutere nemmeno lontanamente di esili fiscale significa tante cose
Beh questo principio viene messo a parte e come un sol uomo la maggioranza impone
Una
Propria visione di attuazione della della del titolo quinto e la Costituzione presentando alle camere imponendo alle Camere con voti di fiducia eccolo strappi continui
Quello che poi è stato ribattezzato dalla stampa come lo spacchettare via parallelamente a quello nell'altro ramo del Parlamento e poi incrociando i lavori tra i due rami del Parlamento
Nello stesso periodo durato un anno e mezzo questa condizione e non c'era traccia della riforma costituzionale sulla giustizia di questa riforma costituzionale sulla giustizia c'erano il PdL Deborah
Lo sa di diversi partiti
Forza Italia lega Italia viva ce n'erano tanti con sfumature diverse
Molti di questi non prevedevano lo spacchettamento del CSM la ricostruzione
Di di di matrioska come quelle qui
Cui siamo stati obbligati
A confrontarci ma era molto chiaro disegno e lo dico perché quello che vi sto dicendo rientra perfettamente nell'intervento del grosso fatto qui questa mattina
Quando è stato chiaro che dopo una roba che non è mai successa nella storia repubblicana il Parlamento
Quindi l'altro
Potere dello Stato
Era obbligato dal Governo
Per le dinamiche che sono state richiamate qui dare anche durante la tavola rotonda
Era obbligato ad approvare una
Riforma quello sul premierato sulla quale non c'era mediazione
Non abbiamo potuto mediare
Sul premierato chiaro toccato quasi tutti i poteri del Garante unità
Nazionale quindi della Costituzione
Il premierato che di fatto consente al Presidente del Consiglio di scegliere e sciogliere il Parlamento perché questo è
Di fatto diventa la stella polare in questa legislatura nel ci ritroviamo nel giugno del due mila ventiquattro una settimana dopo le elezioni europee
In parlamento una condizione abbastanza kafkiana di avere i due rami del Parlamento che alla stessa ora nello stesso momento Bottallo due riforme che erano secondo la maggioranza
L'impegno preso in campagna elettorale come si può evincere Ezio anti consente di fare tutto quello che vuoi anche sulla Costituzione
E ci ritroviamo in Parlamento alla stessa ora nello stesso giorno guardate una cosa che non è mai esistita prima perché c'era sfiducia tra gli stessi partiti la Lega voleva l'autonomia Fratelli d'Italia poteva il premierato
E ci ritrae una condizione in cui che i ama lo sport sa che accade solo in quei casi quando si fanno le partite l'ultima parte di un girone prima di qualificarsi no che si gioca alla stessa ora e non dei vedere quello che accade all'altra parte ed è successo al Parlamento italiano
Se ne è discusso poco noi abbiamo vissuto da condizione umiliante e di essere in parlamento obbligati dai due presidenti
I due rami del Parlamento ad andare alla stessa ora nello stesso momento ad approvare le due cose che interessavano i due principali partiti maggioranza
Cosa succede a proposito di partecipazione
Che noi diamo tutta evito di ricordare del tutto diciamo ormai storia
Parlamentare facciamo tutte le nostre esistenze ostruzionismo insomma richiamo a quella data dopo
Un anno di ostruzionismo democratico
Ci diamo appuntamento piazza Santi Apostoli
E piazza Santi Apostoli non lo si vedeva così piena
Da almeno vent'anni
E Piazza del teatro sta abbiamo trovato tanta gente non era venuta lì perché dalla chiamata i partiti e
Sfatto ampi sindacati organizzazioni cittadini studenti si è riempita piazza Santi ha posto in maniera naturale
La settimana dopo è cambiata la strategia
è scomparso premierato
Che non è stato ritirato in un cassetto di Montecitorio perché come ricordava Massimo Giannini apertura è stato suo commesso
In fila
Quel momento viene data dato mandato al ministro da giustizia di redigere la riforma di cui stiamo
Parlando nasce lì la riforma Nordio
Ovviamente con la
Nota sobrietà del ministro di Grazia e Giustizia
Viene in Parlamento e dice questa è non si tocca dice la maggioranza non permettetemi di cambiarla
Mai accaduto prima nella storia repubblicana
Il Parlamento non modificò la riforma costituzionale
Nel doppio passaggio parlamentare
Evito di raccontarne qui tutto quello che è accaduto perché lo conosce
Ed è evidente quale era di segno politico era evidente
Non so se gli diamo non andiamo al voto popolare sulla riforma del premierato
Perché è rischioso perché è evidente che diventa presidente del Consiglio vs Presidente della Repubblica mandiamo al voto popolare entro marzo due mila ventisei questo non era un segreto
è stato detto è stato dichiarato sono stati piegati regolamenti parlamentari per arrivare qui perché erano convinti ci si era convinti che piegare il potere giudiziario era più facile
Ed era probabilmente covo la narrazione
Su tutte le storie che avete richiamato che non devo richiamare che ci hanno indignato le ultime ieri
Se vince il no avremo stupratori pedofili e furfanti per strada io io ero
Ero allibito da Roma a fare un altro dibattito pensavo diciamo fossero delle forzature dei socio non il tanto esponga le robe di Paul preso atto che ero veramente dichiarazione veniva fuori da un pub con Milano
Ovviamente la teniamo bassa Sina teniamo va paradossalmente in materia basta
Perché il Paese già troppo spaccato
Io non non non giro Deborah dicono non sa contenti di andare a fare dibattiti in cui troviamo un fossato non è normale un Paese nel quale e i magistrati si ritrovano su una parte Della Rena e gli avvocati all'altra parte anche se per fortuna stanno meditando di avvocati hanno messo in discussione tutto questo non è normale che pezzi interi di società si dividano così non è normale
E non è normale che lo faccia sua costituzione repubblicana questa è la cosa più grave
In queste ore
Noi abbiamo preso atto
Che abbiamo una sola strada davanti
E cioè quella di chiedere la massima partecipazione
Di farlo in nome dei principi che sono emersi e che son sotto gli occhi di tutti spiegando un'ultima cosa
Guardate Beba stanza chiaro che se vince il no avremmo il dovere del giorno dopo depurato sa c'ha provato in tutti questi anni
Di lavorare sì
Ciò che serve alla giustizia ciò che serve al Paese
Ciò che serve alla giustizia per accelerare il processo ciò che sembra giustizia per lavorare meglio ciò che serve agli operatori della giustizia che faccio che serve ai cittadini
Se vince non sappiamo che il ventiquattro mattina dobbiamo lavorare solo per questo
Se vince il sì la priorità sarà il premierato
Ditte tetti e scritto
Prima però c'è la legge elettorale
E guarda caso la legge elettorale presentata
Depositata firmata
Prima dell'esito del voto è una legge elettorale che tra i diversi difetti ne ha uno che per lei non è negoziabile
Chi vince sfiora il quorum di garanzia costituzionale e l'ossessione sempre quella lì
Io da deputato alla Repubblica
Quando sono obbligato per fortuna
Dei nostri padri costituenti a fare un compromesso costituzionale
Per provare leggere i giudici costituzionali sono contento sono obbligato a sedermi al tavolo con chi sta dall'altra parte fino
Quando non si trova soluzione quello soluzione la trovi solo se alzi alzi alzi alzi il livello la scelta non ti alzi a quel tavolo perché nessuno può leggersi da solo giudice alla Corte costituzionale
Ma quei quorum son tanti sono i quorum che consentono la modifica della costituzione stessa ed è la possibilità anche d'una maggioranza soldi per legge se il Presidente della Repubblica
Tutto questo per dire cosa
Che non eravate l'obiettivo iniziale
Non eravamo giudiziale
Lo siamo diventati dopo perché qualcuno ha pensato che fosse facile il plebiscito
Su quella parte Trento RAI poteri dello Stato che non poteva difendersi che non poteva difendersi certamente in Parlamento
E che non probabilmente se anche si fosse difesa nel Paese non avrebbe trovato il consenso per difendersi da quell'azione politica mi da dicembre ad oggi è cambiato tutto diceva Presidente Alfa
Sul suo auspicio chiudo è stato movimento naturale però è bastato accendere diciamo la miccia della difesa della Costituzione che sta a cuore al popolo italiano
Ed è chiaro a tutti che questa è un'operazione che ha un unico obiettivo che come è già stato detto questa mattina molto bene si collega ad una visione
Del mondo che hanno i nuovi nazionalismi ed è quella della identità maggioritaria cioè io ti uccido in base a quello che ritengo pensi rispetto alle grandi questioni attuali
Mi riferisco alle diseguaglianze crescenti che proprio le democrazie non riescono a
A diminuire e io li difendo da quelle diseguaglianze come
Sostenendo d'identità maggioritaria se bianco ti difendo dei neri dei gialli dagli altri diversi da quelli pericolosi sei
Eterosessuale ti difendo agli omosessuali quelli che non si sa cosa vogliono sei cattolico allora ti difendo dai musulmani
E tra semplificato versione bonsai
La sfida pena il mondo aperto che non ha più confini da Oriente a Occidente che diventato di otto miliardi quando ero studente universitario eravamo quattro miliardi del mondo non siamo aumentati doveva sono aumentati la dove l'innovazione tecnologica il punto di riferimento del nuovo capitalismo che va riformato come avete detto soprattutto controllato con gli Stati che fanno fatica ad adeguarsi
L'unica cosa seria
Che di Stati possono fare di avere regole condivise
Ma se invece allo sforzo che proviamo a fare guardata si può votare dove si vuole ma uno sforzo che abbiamo il dovere di fare del tempo che viviamo per dirla con il presidente
Con il procuratore o voi per pensare bambini oggi i ragazzi di oggi e quella di far convivere identità diverse difficilissimo è complicatissimo
Ma noi abbiamo la fortuna che i nostri avi ci hanno lasciato su questo chiudo
Diritti che sono scolpiti io non avrei mai pensato di rimettere in discussione
I diritti in base ossesso la religione è una razza
Purtroppo dall'altra parte docente in nome di una bambina ISMU
Che non so cosa sia
Ci hanno riportato discutere di questo l'atterraggio in Italia
è stato questo testata la volontà di intervenire sui poteri dello Stato perché quello era il problema
Ecco io penso che votare inno
Significa dire con chiarezza che nessun potere dello Stato che sia il Parlamento che si al governo se il potere giudiziario
Posso avere poteri limitati e così come ce l'hanno data la nostra Costituzione sulle questioni fondamentali sui principi fondamentali e sull'architrave
Che disegna l'equilibrio di potere la nostra Costituzione più solida che mai
Se vince il no abbiamo il dovere
Di lavorare per unire il Paese
Per unire il sistema giudiziario per unire il rapporto tra legislativo e potere giudiziario
Lo faremo avete la la nostra garanzia che ci siamo ci saremo indipendentemente dagli orientamenti politici andando a cercare anche più lontano da noi perché questo nostro vivere se vince il sì
è certo che il giorno dopo si completerà il percorso già disegnato che attacca la Costituzione con il quorum
Di garanzia di una legge elettorale entro il premierato e l'esito inevitabile finale buona continuazione buon congresso
Grazie al senatore
Voleva farci il saluto anche Luciana Castellina che chiaramente non ha bisogno di presentazioni
Bene io solo
Animale anomalo in questa Assemblea perché era sebbene mi si è laureata in legge tanti anni fa o poco a vedere con la specificità della questione che riguarda Roma ci statura democratica
Però sono contenta di esserci
Perché soprattutto dopo l'ultima tavola rotonda al consentito Mixer visto una assoluta per perché percezione e consapevolezza
Che questa questione è una questione che riguarda la politica tutta e tutta la società perché dietro questo c'è un tentativo di che quello fondamentale di considerare che i cittadini non hanno diritto alla politica non solo i magistrati ma che la politica è monopolio dell'istituzione ora badanti e degli esecutivi
Questo badate alla sostanza del fascismo allora posso permettermi di fare una critica arretratezze
Di un compagno boccia nei confronti del come si muove l'opposizione in Parlamento compresa come lo fa il mio partito che sinistra italiana
E cioè quello di considerare che la politica soprattutto quella che fanno loro il Parlamento e di non capire che oramai non è più così perché oramai avendo i partiti un ruolo molto diverso da quello che hanno avuto il buon lunga fase e che era quella di rappresentare la Società dividere nella società e di essere Canale di trasmissione e pressione e come dire condizionamento del Parlamento perché non esistono
Ormai molto debolmente nella società civile esistono i poteri locali ma non la società civile la società civile che e si sente separata nel Parlamento
Come discutiamo anzi si discute del fascismo parate in Parlamento io
Faccio questo mestiere presidente dell'Arcigay una grande organizzazione forse la sola che esiste sul territorio di giovani perciò milioni di iscritti cinque mila c'è circoli eccetera e perlomeno con i ragazzi perché sono soprattutto ragazzi
Che questa discussione cose sul fascismo Tusek fascista no io non sono fascista che alle precise ecco per far capire cos'è il fascismo
Questa questione diciamo il fatto
Di avere detto che i giudici non hanno diritto ad essere a fare la politica cioè ad avere delle proprie organizzazioni dove incontrarsi dialogare capire come fatti ingordo perché questa è poi la politica
è una cosa di grande gravitanti generale proprio perché corrisponde alla tendenza che è quella di dire di tutto il fascismo è proprio la sostanza del fascismo non è più quella di ieri non ha mai del la la stanza più attuale è proprio quella di dire le il la decisione spetta agli esorcismi la società norma diritto a partecipare e ad essersi protagonista in un tempo in cui credo che la questione della democrazia e della superamento della crisi palese evidente della democrazia che stiamo vivendo
Oggi nel mondo nasce proprio dal fatto che c'è una società civile che è separata
Completamente e con una è questo ci pone una serie di problemi credo molto importanti nel senso ecco io credo che piacerebbe a partire dalla dichiarazione che fatta è stata fatta qui
Il padre dal l'avvocato Crasso che diceva i diritti diritti non sono dati per sempre sono invece il segno della storia e del tempo
E prendere atto di questo significa tante cose come si fa
Allora capire e a comprendere e interpretare la il senso del tempo
La tendenza è quella di pensare sempre che i diritti sono quelli e non si cambiano
E se dovessero davvero potere interpretare sempre il segno che si rispetti l'idea che si tiene conto del mutamento del tempo bisognerebbe consentire di poterne discutere discutere del contesto storico essere parte del contesto storico e quindi cos'è che ci fa essere parte del suo stesso storico
Di sapere che c'è l'altro che siamo discutiamo per rinnovi e nonché per il sesso cioè il dialogo il dialogo la produce il contatto con gli altri fra la politica e che quindi il massimo della politicizzazione di
Di un
Di uno e dei magistrati in particolari è la garanzia fondamentalismo atto di costitutivo del Unione europea della Comunità europea
Il ministro dell'economia tedesco dichiarò che l'Italia non avrebbe potuto perché l'Italia non avrebbe potuto entrarci nel nuova costituzione europea
Perché
La Costituzione la sua costituzione era troppo socialista
Paolo D'Elia racconta che di la DC decise di mandare un qualcuno a parlare col ministro dell'economia e Tedesco per Dini non si preoccupi fatto non l'applichiamo ora
Possiamo anche ben dire che
Possiamo anche ben dire che in gran parte è stato vero perché abbiamo garantito dei diritti che poi sarà
Voglio dire
Ecco c'avevo il diritto al lavoro che il centro ritorni ripeto però sappiamo bene che non abbiamo fatto accerto abbastanza nelle ovaie ci sono i sindacati le lotte e tutto quello che dovrebbe esservi
Al che viene fatto al di fuori delle regole perché ha consentito in qualche modo di rendere meno grave questa differenza
Ezio torniamo al fatto che sì come gli esseri umani dei cittadini
Non sono buoni socialmente passò DiVersi uno dall'altro
E per condizione perché sta se non si incide sui rapporti sociali di produzione resta che uno fa l'operaio quell'altro fa il padrone e che il modo di esercitare il diritto di di diritto
La la libertà lavoro a tutti i diritti che ci sono molto e molto diverso l'uno dall'altro vorrei aggiungere
Anche un altro diritto un'altra questione per dire che ci sono ancora degli imbrogli nella Costituzione stessa che dovremmo affrontare innanzitutto l'imbroglio del neutro
C'è un riferimento per tutte le regole a un essere neutro che sapete bambini dentro e non ne nascono oltre l'andatura non producesse dei neutri
Il listino produce maschi e femmine che hanno identità
Che portano a dovere pensare alla società in modo molto diverso no invece che si è fatto si è fatto un bene ha avuto ad un signore neutro
In cui dentro è stato fatto tutto disegnato sull'identità maschile poi dentro ci sono state messe le donne e poi andate a vedere come le donne possono usufruire ugualmente non lo possono fare come sapete no
Vi sono soltanto un dato
Ci sono le quote rosa
Abbiamo riusciti anche ad ottenere che le donne siano ormai la maggioranza la magistratura nel settore salda la salute eccetera eccetera però voglio dire con quali Facci spia delle donne recentemente dei il bene ha già hanno fatto un sondaggio
E hanno visto che
Il ritorno sono portò ventate anche nel fra i manager ma che il novantacinque per cento degli uomini manager hanno figli
Che le donne manager hanno figli solo al trenta per cento ovviamente perché avere i figli e fare
Il manager contemporaneamente se non cambia il modo di alcuni organizzata la società che garantisce la socializzazione dei servizi sociali un sistema di asili di cose eccetera diverso non è possibile ora le donne hanno diritto a non fare i figli ma hanno anche diritto di farlo
Se non hanno diritti e di farlo in
Morale significò un sacrificio di questo genere vuol dire che quell'articolo della Costituzione
Non non non Chicchi che li redatti nel mille novecentoquarantaquattro
Quando con è sempre stato intelligente Togliatti il primo dissenso che ha avuto con il fu ricominciato nazionale di liberazione
è stato con i liberali i quali avevano deciso che i vecchi palazzi del Gil dovesse
Può essere tornare allo stato al Gioventù italiana del littorio e Togliatti disse ma neanche per idea
Perché quelle cose lì
Il sonno nuovi dove i giovani possono andare a discutere posti dopo assoluto scontarsi farsi giovani fascisti ma come facciamo a fargli cambiare anche le idee se non gli consentiamo di potere dialogare via dei luoghi dove ci sono cioè cioè un riconoscimento soluto della necessità per la democrazia
Che ci sia il dialogo e anche lo scontro e quindi la questione che tocca diciamo e chi accusa
Il Manchester le Magistratura democratica per il fatto più di essersi organizzata per prima e questa cosa è una cosa
Di interesse e di assolutamente deve dire generale ecco vengo alla proposta che volevo fare
Io il vantaggio di essere molto vecchia e di avere vissuto quando per me la magistratura era la cosa peggiore che c'era in Italia
Lo supplicava sulla mia pelle perché sono andate a finire in galera in un'epoca nel sessantatré in una grande rivolta degli edili per cui arrestarono Mele trentenne altri trentadue di lì
Si scoprì che poi una stato un assalto fatto Rovaris stazione Dini che era organizzato niente di meno che da Claudio e cioè dall'esercito segreto organizzato dalla CIA insieme al Siegfried servizi segreti italiani
Di cui neppure il governo sapeva qualche cosa
E lì ho assistito a trenta sedute in cui presidente
Del tribunale trattava gli edili che parlavano carro quasi tutti analfabeti sacrificavano alle quattro e mezza del mattino era l'epoca del sacco di Roma no
A parte l'ebbrezza del mattino pervenire nei cantieri eccetera
E gli invece di aiutarli a parlare se uno è analfabeta fa fatica a raccontare i fatti no raccontare com'era successo in quella piazza Santi Apostoli che davvero cominciate ad attaccare violentemente eccetera eccetera
E invece di aiutarli cercano di gamberi la cosa difficile e sono uscita da quella cosa con la sensazione che c'era una magistratura di scarsa una abbondanza di classe
Però ho scoperto in quella stessa occasione invece l'inizio di Magistratura democratica
Perché subito dopo quella cosa c'è stato un altra cosa orrenda che il presidente Segni mandò
Un un comunicato di plauso al presidente di quel tribunale per la giusta severità con cui aveva penitente pulito gli edili eccetera cosa
Niente e su quello per la prima volta ci fu una protesta di un gruppetto di magistrati
Che hanno protestato la prima volta è lì e l'inizio
E poi di quella che è diventata poi diventata Magistratura democratica e allora la cosa che vorrei dire ma perché
Non scrivete dopo il proponente di scrivere la storia
Di Magistratura democratica e con questa della magistratura fatta nell'ambito di questa discussione che oggi sempre di più noi viviamo in una fase in cui si è largamente esaurito il potere del Parlamento
Di tutti i parlamenti purtroppo la difficoltà del di dar senso al di là
Da due aziende gruppi finanziari portabile che si mettono d'accordo fra di loro vado da un notaio privato non certo in un Parlamento
Ma le conseguenze in quello che hanno fatto
Sono molto più pesanti su ogni prezzi paese
Che dunque che non mette in onda tante decisioni del Parlamento il cui potere non è più lui perché la globalizzazione questo significato
E c'è stato come dire un esaurimento dei poteri non sappiamo neanche dove dove il potere una volta si pigliava un palazzo a muoversi c'è un presunto dei oggi diamo Piero Palazzo Chigi lo troviamo certamente le decisioni fondamentali
E questo ha significato che
Il la società civile con le nuove forme di organizzazione di base che sono si stanno sviluppando io sono ottimista per questo giro per tutti i quartieri
Assad nord e sud esperta umida grande maturazione proprio dalla società civile e allora
Di queste bisogna occuparsi non soltanto di pensare che un dibattito in Parlamento risolva le cose
Magistratura democratica e da questo punto di vista un esempio concreto di una nuova forma di organizzazione diciamo della società direttamente che è preziosa
Per come verranno potranno essere affrontati tutti quanti problemi grandi democrazie
Nel nostro specifico tempo pericolose reso pericoloso proprio da quello che il fascismo oggi è che proprio quello di pensare che le decisioni spettano soltanto all'esecutivo
E quindi la mia preghiera mettetevi insieme e fa può darsi che qualcuno abbia già scritta questa storia ecco però vedete se io non la conosco aggravanti che dovrà essere una di quelle che l'ha letta vuol dire che è stata distribuita male per lo meno ecco quindi bisogna decentrare adesso sapete che una delle forme della democrazia perché di base
E che ci sono nei quartieri le borgate romane c'è una casa editrice nuovo sentiamo che fa si occupasse un dice mente di tradurre i libri che ci sono in libri Capps comprensibili anche le borgate anche i ragazzetti e quindi ti fanno prendo nota libelli riscrivono oppure intervistavano lungo in modo che poi dopo possono tradurre in cose comprensibili anche questo è un dato di democrazia come vedete e io spero che anche uomo posso puoi raccontare cos'è Magistratura democratica come nata come è cresciuta quali problemi si è trovata di fronte e così via
Bene grazie
Allora c'è anche l'onorevole speziata Chiani che appena
Abbiamo solo un problema di tempi perché tra massimo cinque minuti un minuto quindi no ok mi dico
Abbiamo un problema perché dobbiamo lasciare Laura tra qualche minuto perché devono intervenire delle unità cinofile e quindi l'aula deve essere sgombra cioè
è la prima volta che mi capita che mi si chiedeva di essere breve perché intervengono i cinofili questo di questo voglio ringraziarvi perché davvero Ravasio cosa che non mi era mai capitata
Allora volevo intanto ringraziare per l'invito
In realtà davvero il mio è soltanto un saluto perché credo che il presidente boccia insomma abbia parlato
Ampiamente a nome del partito democratico io volevo soltanto ringraziarvi anche perché credo che sia vedo tra l'altro può pensare a tante persone tanti magistrati giovani magistrati con cui stiamo davvero diciamo lavorando molto sulla su quello che un po'diceva anche Luciana Castellina adesso in realtà io credo che questa campagna referendaria ci abbia permesso di riannodare diversi fili spezzati
E credo che questo sia estremamente positivo molto bello e che sia anche molto utile
Anche perché io credo onestamente che le persone stiano iniziando a capire
Di cosa stiamo parlando
Cioè che non riguarda la riforma della giustizia che non c'entra niente con la separazione delle carriere che si cambiano sette articoli della Costituzione perché l'obiettivo
è uno soltanto ed è quello di ridurre se non eliminare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura perché non si vuole che la magistratura esercita il controllo di legalità sull'azione di governo che la costituzione gli affida
Credo che questo sia il punto con un mai i cittadini e le cittadine stiano comprendendo anche grazie a questo lavoro prezioso e capillare che stiamo facendo
Sui territori e credo che la mobilitazione anche parlo ovviamente del mio partito sia una mobilitazione veramente molto molto capillare diffusa e molto puntuale ci sono tanti tantissime iniziative
E parte partecipativi Seaman faremo anche questo week-end di banchetti di Porta a Porta stiamo facendo veramente di tutto e di più e questo credo che sia il segnale più positivo e ci migliore che abbiamo io credo anche francamente che abbiamo tentato dall'inizio
Dispiegare il merito di questa riforma
Non abbiamo mai accettato la politicizzazione della stessa politicizzazione che non è arrivata certo da parte nostra perché io credo francamente che oltre ad aver letto la riforma vadano messi in fila anche le frasi che abbiamo ascoltato da chi l'approva
Posto a partire da quelle della presidio che la magistratura è uno dei poteri dello Stato che serve e quando credo il ministro Nordio insomma abbia un solo dato dei parà mafiosi al Consiglio Superiore Magistratura costringendomi il Presidente della Repubblica per la prima volta in undici anni a presiedere il plenum ordinaria del Consiglio cinque della magistratura chiedendo rispetto della magistratura tutta e quando una capo di gabinetto particolarmente influente dice che il sì serve per togliere di mezzo la magistratura io
Penso che ci sia stato detto di tutta non deve limitarsi ad applicare la legge ma deve applicare la legge secondo la volontà di chi ha vinto le elezioni io penso che dietro a questo ci sia molto dell'ispirazione di questa riforma
Che doveva essere e probabilmente nelle intenzioni iniziali doveva essere passare come una riforma tecnica su cui si ci fosse anche un certo plebiscito popolare
Ma è grazie all'iniziativa di tanti e di tutti noi che credo si possa dire oggi che la consapevolezza e la responsabilità che stanno assumendo tanti cittadini e cittadine
è il segno che quella Costituzione che ci è stata consegnata è una Costituzione che ci dà veramente una grande responsabilità di fronte ad una revisione costituzionale che è arrivata nei modi che sono stati detti dal presidente boccia ma che credo anche che sia diciamo la riforma che chi quella Costituzione non la scritta oggi vuole cambiare
E penso anche che dietro questo ci sia molta di quella necessaria diciamo così
Dovere di di essere presenti di dire la propria io penso che di forzature in forzatura né voglio ricordare una che è particolarmente grave
Per chi come me pensa che la politica debba fare di tutto per convincere i cittadini
Quanto sia doveroso e necessario votare e tra queste forzature voglio ricordare quella di aver impedito a cinque milioni di italiani che sono fuori dalla loro residenza di poter votare perché lavorano studiano sicura non fuori dalla loro residenza penso che sia una delle forzature più evidenti e più grave e anche una direzione
Aventi diritto di poter di poter votare di potersi esprimere
Da ultimissimo io credo che siamo davvero impegnati oggi
Non si possono dire sondaggi ma oggi ministro Lollobrigida si è lasciato sfuggire in un'intervista a la Stampa che loro stanno recuperando perché gli altri sono avanti
Non voglio dire nulla perché non si deve però io penso che questo lavoro prezioso sia un lavoro davvero nell'interesse del nostro Paese nell'interesse di un Paese che ha bisogno anche di ritrovarsi in quella Costituzione
E in un Paese che ha bisogno con responsabilità e consapevolezza di capire che passare da uno stato di diritto allo stato di polizia ci vuole poco
E che la democrazia non cade mai tutta in una volta e tutte insieme ma cade un pezzo alla volta e questo è il pezzo più grosso
C'erano erano previsti anche gli interventi di Ivana veronese Ignazio Ganga che sono rispettivamente segretaria segretario confederale della UIL della CISL
Che ringraziamo per essere stati presenti ci scusiamo ma abbiamo dei tempi che
Sono
Insomma imposti dalla necessità di lasciare la sala un avvertimento un avviso dobbiamo riprendere puntualmente alle tre meno un quarto perché abbiamo degli interventi istituzionali che hanno dei tempi fissati Grazia
Quattordici e quarantacinque

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