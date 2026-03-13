13 MAR 2026

XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"

CONGRESSO | - Roma - 14:57 Durata: 3 ore 33 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Magistratura Democratica
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Registrazione video di "XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"", registrato a Roma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 14:57.

L'evento è stato organizzato da Magistratura Democratica.

Sono intervenuti: Andrea Natale (magistrato di Torino), Nello Rossi (direttore di Questione Giustizia già Avvocato generale della Corte di Cassazione), Corrado Formigli (giornalista, conduttore di Piazzapulita), Andrea Nuzzo (esperto in comunicazione digital), Fabio Pinelli (vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura), Francesco Greco (presidente del Consiglio Nazionale Forense), Angelo Bonelli (deputato, segretario nazionale della Federazione dei Verdi), Alberto Del Noce (presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili Italiane), Michele Ciambellini (giudice presso il Tribunale di Napoli), Rita Sanlorenzo (avvocato generale della Corte Suprema di Cassazione), Pina Porchi (giudice del Tribunale di Palmi), Giulia Marzia Locati (magistrata presso la Corte di appello di Torino), Giovanni Zaccaro (segretario di Area Democratica per la Giustizia), Filippo Lupo (avvocato), Gabriele Piazzoni (segretario nazionale dell'Arcigay), Roberto Fontana (consigliere e componente della Sezione Disciplinare dl CSM).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Magistratura.

La registrazione video del congresso ha una durata di 3 ore e 33 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Diamo inizia i lavori di questo pomeriggio
Prima di iniziare la tavola rotonda diamo anzitutto il benvenuto al vicepresidente Consiglio scopre la magistratura l'avvocato Fabio Pinelli che ha avuto anche la cortesia di assistere ai lavori della tavola rotonda prima di fare il suo intervento è di questo lo ringraziamo ci ci viene incontro sui tempi che son sempre difficile da gestire
Questo il benvenuto tra poco la tavola rotonda Xara magistralmente coordinata da Nello Rossi ci sono ancora due comunicazioni di servizio invece più dedicate al nostro interna pro lavoro congressuale
I le persone interessate a intervenire nel dibattito congressuale troveranno la scheda di prenotazione l'intervento qua sul sul palco a destra e a sinistra questa la prima comunicazione di servizio la seconda comunicazione di servizio è che la verifica titoli la verifica titoli per chi deve fare deposita le deleghe dell'assemblea sezionali la troverà all'ingresso al tavolo del teschio giusto Simone
Invece la scheda questa discrezione per interventi va consegnata noi mi dicono dalla regia
Ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola a nello Rossi
Grazie io naturalmente ringrazio Corrado Formigli e Andrea Nuzzo che hanno accettato citare questa nostra conversazione
Naturalmente Rallo Formigli non ha bisogno di presentazioni ma anche Andrea Nunzio è un esperto in comunicazione digitale ed è diciamo di un'altra generazione come si vede rispetto a noi al momento giusto che
Che che completa questo panelle e che rappresenta un'altra faccia diciamo un'altra un'altra realtà alla quale guardiamo con interesse ma nella quale abbiamo bisogno di essere introdotti perché non è proprio il nostro ambiente naturale
Non voglio dire che sono d'accordo con la relazione del segretario come si diceva una volta però diciamo consento con una cosa che lui ha detto noi facciamo questo
Questo congresso sì
A pochi giorni dal referendum e quindi il tema del referendum Aria Fiore RAI inevitabilmente Riva nei nostri discorsi però vogliamo gettare uno sguardo sul futuro uno sguardo
Più lungo possibile sul sul futuro che ci attende
E il tema di questa conversazione e come la magistratura come viene vista e rappresentata come ho detto il tema dei referendum relazionerà probabilmente io voglio solo fare questa questa riflessione
Dobbiamo cominciare a pensare al giorno dopo del referendum qualche qualche notte emersa già nella nelle nel nel nei dialoghi di questa mattina gli interventi di questa mattina
Perché se vince il sì sarà una stagione dura per la magistratura io credo anche per i cittadini ci saranno le leggi di attuazione
Ci sarà un nuovo ordinamento giudiziario
Ci sarai promesso anche un nuovo codice disciplinare che stando alle dichiarazioni reiterate del ministro norme sulle sue intenzioni sarà un codice
Quindi ci saranno fattispecie centrate proprio sulla libertà per dirette a reprimere la libertà di manifestazione del pensiero i magistrati era il tentativo che aveva fatto già il ministro Castelli la riforma Castelli poi cambiata diciamo prima che entrasse in vigore dal governo dal governo Prodi e io credo che possiamo temere che questo che questo tentativo verrà reiterato
Ma se vince il no la magistratura che è una realtà riflessiva dovrà evitare
A ciò che sostanza corporativa non potrà e non dovrà dire lo diciamo soprattutto qui in una sede in un gruppo come quello di Magistratura democratica
Che tutto va bene probabilmente abbiamo perso molto tempo tutto questo tempo che è stato dedicato agli astri al a un a un confronto è uno scontro sugli assetti di potere la magistratura
è stato anche tempo perso per immaginare le riforme necessarie gli interventi necessari
Proprio per restituire alla alla RAI alla alla giurisdizione una efficienza che in larga misura perso che sarà poi il tema di questo primo di questo primo diciamo round di confronto
Io
Ma e presentato con un siamo io non sono più in servizio ma diciamo che ha adotterò questo artificio retorico dirò siamo anche se dovrei dire dovrei parlare in terza persona della magistratura come
Allora
Per cominciare io faccio una foto in bianco e nero di questo come siamo una foto senza fronzoli senza orpelli senza retorica
In qualche modo il referendum ha anche scatenato un po'di retorica noi non siamo dei grossi amanti della retorica ma qui diciamo che io propongo ai miei interlocutori come conversazione tre istantaneo
Per affrontare un tema che con alcune griffe molto vasto come siamo come come la giustizia
Siamo un servizio
E purtroppo non siamo un servizio efficiente
Si tratta di capire di ragionare
Delle delle cause di questa inefficienza quanto dipendono da noi quanto dagli altri
Siamo un potere
è indispensabile per la tutela dei diritti
Per la tutela dei diritti anche dell'ultimo della terra in molte delle polemiche di questi giorni quando Presidente del Consiglio rappresenta un tipo umano che di di c'è una
Un personaggio che ha subito una serie di condanne penali e così via e quindi non ha diritto a niente secondo me non ha diritto al risarcimento per aver visto violato un suo diritto e a giustizia e questi la giustizia è riconosce anche all'ultimo della terra è un diritto se c'è ora sulla base delle leggi
Per la
Ribadisco è successo
Così ma anche a rischio di sbagliare e questo è un tema sul quale abbiamo sempre riflettuto e dobbiamo continuare a riflettere
Siamo un corpo continuamente a rischio di diventare corporazione e naturalmente la natura anticorporativa di Magistratura democratica e spesso messa a dura prova perché a corporazione e lo spirito corporativo la sua forza
Quindi queste tre cose servizio potere
Corpo con i rischi che sono collegati a queste tre dimensioni
Io accenno alla prima dimensioni che l'oggetto di un dalla prima riflessione nostra un servizio è un servizio vitale indispensabile ma purtroppo non un servizio efficiente
La lunghezza dei tempi della giustizia è la prima causa di insoddisfazione dei cittadini
Ci sono magistrati poco che lavorano poco e e accumulato ritardi di questi si occupa a giustizia disciplinare
Di parleremo anche di questo è l'idea che non non non non siamo un potere irresponsabile e che i singoli rispondono anche di comportamenti scorretti
Però non è così per la generalità dei magistrati perché le cifre le statistiche i dati oggettivi dicono il contrario dicono che i magistrati italiani lavora molto
Io potrei fare un esempio personale uno dei tanti anche perché facilita quantificare come consigliere di Cassazione ha scritto quattro cinquecento sentenze all'anno
Ora se si va all'estero proprio ministro non riesce spesso quando vado all'estero i miei colleghi si stupiscono di questa di questa
All'estero ci si stupisce anche che un giudice di Cassazione scriva quattrocento cinquecento sentenze all'anno
E poi ci sono i dati io adesso non vi posso tediare ma ci sono dati magari ai quali posso fare riferimento molto brevemente
Che dicono sostanzialmente questo sono i dati del consiglio di Europa del due mila ventiquattro Polo fotografia della situazione al due mila ventidue dicono questo pochi magistrati rispetto all'Abi Diana europea
In Italia ci sono meno magistrati rispetto alla media e alla mediani europea ci sono moltissimi procedimenti in più e c'è una produttività molto elevata
Quindi l'Italia per esempio al quaranta per cento di giudici in meno rispetto agli organi ordinamenti europei comparabili come ho detto se lo si finito alle alle alle indicazioni di di di di massima
E così anche per quello che riguarda i pubblici ogni giudice italiano gestisce più del doppio dei processi gestiti dai colleghi europei e anche i pubblici ministeri nel confronto vanno un carico di lavoro estremamente più elevato e sono in numero estremamente ridotto rispetto e in sintesi per chiudere su questo i giudici italiani adottano oltre quattro milioni di provvedimenti all'anno nel settore civile considerando i provvedimenti decisori e ordinatori oltre un milione e mezzo di provvedimenti penali
Centinaia di migliaia di provvedimenti delle procure hanno oneri di motivazione sconosciuti ad altri coordinamenti quindi questo è il quadro del del servizio
E qui chiudo mi avvio a chiudere ora non è quindi la produttività di magistrati italiani la causa delle delle lentezze al primo posto io credo ci sono le procedure farraginose lente Irti di sub procedimenti
C'era scarsità di mezzi la scarsa innovazione tecnologica tema di cui il ministero che è responsabile si occupa poco e male quindi la ragionevole durata del processo una promessa mancata
Il referendum invece di tutto questo la maggioranza politica
Non non si sente responsabile lo stesso vista la giustizia non si sente responsabile di questa situazione sala da un anno parlando a favore pezzi del del del del referendum senza secondo me e secondo molti per la verità anche osservatori oggettivi mancando al suo compito primo di occuparsi dell'organizzazione della giustizia dell'innovazione tecnologica e dei temi che potrebbero dare una mano per risolvere questi problemi
Ecco questo è il punto di vista no storica io
All'esterno come come ci vedete questo tema come viene avvertito quale vi sono responsabilità Corrado Formigli
Intanto volgere a tutti grazie dell'invito una premessa
Io
Se torna e dipingere l'associazionismo come una sorta di congrega di cosche mafiose di Jacuzzi mafie ammette a me pare che trovarsi in un luogo come questo vedere dei magistrati che si ritrovano a riflettere anche anche con un certo tono autocritico
Su come si può migliorare la giustizia sia soltanto sanno per un Paese questi questi idea
Della condanna dell'associazionismo che peraltro insomma è stato previsto dei nostri padri costituenti è una fa parte della della della del Tet è anche un
Diciamo direi
Oltre che un diritto un dovere diciamo dei degli ordini professionali e anche in questo caso dei magistrati quello di poter diciamo anche contribuire al miglioramento della funzione che si svolge penso che sia del tutto sano quindi già io trovo che contrapporre la funzione salvifica del sorteggio
Alle alle come dire alle mafie dell'associazionismo sia già una rappresentazione scorretta della magistratura insomma
Si lavora dall'interno per migliorare senza sradicare tutto ieri c'era Gianrico Carofiglio che era ospite a una trasmissione che faceva secondo me un paragone giusto cioè io sostato parlamentare in un Parlamento che era pieno di indagati che poi sono stati anche condannati arrestati non per questo si è decise pensato di abolire i partiti no
Questo anche quando tutti gli scandali di corruzione spingono dovrebbero spingere i partiti a fare pulizia al proprio interno non la politica ad abolire le i partiti no come forme di associazione politica quindi questa è la mia prima osservazione
Mi dice Nello Rossi come noi vediamo i magistrati insomma
Dipende nel senso che io noi stiamo assistendo in questo momento a una incredibile messe in fila e di falsità cioè il mestiere oggi del giornalista
Quello di cercare di distinguere
I fatti dalle fitte news no forse ci aiuterà un pochino anche nostro giovane amico diciamo esperto di social capire come i social possano avvelenare il clima il Punzi
Sul fronte dell'informazione e del referendum però noi personalmente cerchiamo di in questo momento di fare un nostro lavoro per cercare di almeno di togliere di mezzo alcune false notizie e rappresentazioni che riguardano la magistratura abbiamo sentite molte in questi giorni ieri la presidente il consiglio ha dato a Milano ha fatto un discorso sulla riforma della giustizia e sul referendum che per due terzi devo dire era dal suo punto di vista corretto c'era corretto dal punto di vista di chi sostiene il sì nel senso che era rappresentava i vantaggi secondo lei di una riforma della separazione delle carriere del sorteggio comunque è la sua posizione a posizioni che sarà di alcuni di forse della metà o di meno della metà o di più della metà non lo so
Però poi a un certo punto è arrivato il vero cuore del suo discorso che nell'ultimo terzo in cui ha iniziato ad attaccare i magistrati
A testa bassa e a gli accusati di scarcerare i gli stupratori
Di impedire l'espulsione dei delinquenti di favorire l'immigrazione irregolare
Che sono tutte cose che al di là propaganda sono semplicemente false sono falsi i casi che vengono citati dalla Presidente del Consiglio ce n'è uno ne faceva riferimento prima general generico Nello Rossi
La famosa storia dell'algerino
Citata più volte dalla presente il consigliere poi diffusa da tutti i mezzi di stampa che ricevono le veline dalla Presidenza del Consiglio
è completamente inesatta nel senso che noi abbiamo un immigrato che intanto ha compiuto dice lei ventitré reati bene compiuto ventitré reati allora se per questi reati è stato
Condannato intanto la magistratura ha fatto suo compito cioè ha condannato questo algerino per i reati commessi a quel punto il il il Governo
Lo prende lo metti dentro un Cpr lo mette dentro il Cpr
In Friuli
E lì a tutte le le possibilità di espellerlo alla possieda di espellerlo perché ci sono gli accordi con l'Algeria ma l'Algeria non li fa valere perché in questo momento si sente forte con l'Italia perché cita il gas e quindi non vuole riprendere i suoi il delinquente a casa sua quindi fa orecchie da mercante a questo punto il governo prende questo algerino e dice ci spostiamo recipiente di Brindisi
E invece lo mette
Su una nave e invece di metterlo di mandarlo a Brindisi lo manda in Albania questo arriverà al Bari hanno avvisato nell'Hui né l'avvocato né la famiglia
Arriva un giudice civile non penale quindi stiamo entrando in un campo che non ha trovato nulla a che fare con la riforma
Che dice beh sono stati violati i diritti fondamentali di uno sarà pure un delinquente non so probabilmente sarà un delinquente ma comunque i diritti visto che in Italia illecita il diritto hanno diritto anche i delinquenti per quanto riguarda
Ne determinati diritti fondamentali e quindi ordine risarcimento di settecento euro per i danni subiti
E insomma questo non ha proprio nulla a che fare con la riforma così come non non ha nulla a che fare in generale quello che appunto tutti i casi che vengono citati sono cioè non ha nulla a che fare la riforma col tema
Delle sentenze io ieri ho avuto in questo confronto interessante con Claudio Cerasa direttore del foglio a quale ho chiesto scusami Claudio
Ma
Con questa riforma in che senso
Uno spacciatore potrei essere arrestato re lasciato un picchiatore di Askatasuna potrei essere messo ai domiciliari uno spacciatore non poco uno stupratore non potrà essere severi in patria potreste rimpatriato mi spedì qual è la connessione tra la separazione delle carriere il sorteggio eccesso M
E il fatto che le sentenze non verranno premesse in questo senso lo tutto a mettere dire no non c'è nessuna connessione
Non c'è nessuna connessione l'unica connessione è che i giudici saranno un po'più attenti perché saranno più sotto pressione
Perché il consiglio disciplinare non sarà di amici suoi sostanzialmente che mi sembra una risposta un po'balzana insomma quindi alla fine abbiamo capito
Che queste responsabilità dei giudici queste sentenze considerate sballate dalla dalla maggioranza di governo
Non verranno influenzate da questa da questa riforma e quindi mi pare che la rappresentazione del giudice oggi impunito e può fare quello che vuole e che un domani non lo potrà fare perché interverrà il consiglio disciplinare l'Alta Corte mi sembra già una grandissima fetta di USA
Allora
Cosa posso dirvi che questa è la fa sarà e e la falsa rappresentazione che si dà della riforma ma è il cuore del è il cuore della della riforma stessa cioè
Io credo che in questa riforma ci sia sostanzialmente
Un intento intimidatorio cioè attenzione perché non potrei più fare i fatti tuoi non potrei più fare le tue camarille non potrà più fare te conventicole perché noi ti teniamo d'occhio e ti possiamo sanzionare come ti possiamo sanzionare
Ti possiamo sanzionare perché metteremo all'interno
Degli organi di sanzione
Dei componenti di ma politiche politicamente diciamo affini a noi che peseranno di più rispetto ai magistrati sorteggiati che saranno delle persone spesso senza neanche una particolare attenzione ho intenzione o volontà di incidere che penseranno ad altro
E quindi mi pare che la riforma sia tutta qua dopodiché è evidente che la magistratura non può in questo mi credi che cosa come vediamo nei magistrati
Io personalmente
Non amo i magistrati troppo protagonisti e a me piace l'idea che i magistrati esprimono una posizione intervengo nel dibattito pubblico non mi piacciono i magistrati che esprimono dei giudizi politici troppo tranchant
Ma questo lo dico
Perché noi piacione anche i miei giornalisti quando fuori
Dal loro lavoro lo fanno nel senso che ne siamo una trasmissione molto esposte anche con delle posizioni molto dure critiche
Nell'ambito del nostro lavoro però il giornalista quando uno sta facendo un servizio ma quando di una società ormai secondo me non deve insultare questo politico quell'altro sui social UA apparire particolarmente credo che il giudice dovrebbe essere lo stesso
Partecipare attivamente fare le battaglie per il no per il sì tutto questo e non solo legittimo e necessario
Ma non est non non di non apparire
Diciamo politicamente troppo troppo di parte quando parla di questi temi cioè il il giudice che attacca direttamente un politico per le celle a me non piace non vorrei essere giudicato da lui
Dopodiché in finisco io personalmente sono stato a mio parere vittima di una sentenza scandalosa quindi io parlo della magistratura essendo passato otto attraverso un processo terribile che mi ha riguardato io sono stato denunciato dalla FIAT nel due mila dieci e mi è stato chiesto l'esercito di venti milioni io non avevo la manleva legale
Allora in Rai lavoravo per Santoro per aver detto che una macchina andava più piano di un'altra ed era una macchina al gruppo FIAT un'Alfa Mito
Sono stato con atto il primo grado da un giudice monocratico di Torino una donna ma giudice
A a pagare cinque milioni sei milioni di euro la FIAT così intense immediatamente esecutiva
Mi sono appellato mi sono pagato le mie
Spese legali
Sono stato assolto completamente con formula piena con risarcimento totale spesi in appello
Idem in Cassazione dopo tanti anni di di di calvario perché io ero da solo figli e non ero non non era una persona ricca e quindi mi pesava pagarmi queste spese
Non ho mai pensato per un attimo di chiede una sanzione disciplinare per il giudice di primo grado per una sentenza che è stata letteralmente demolita dalla corte d'appello di Torino anche se quella
Sentenza era segno di una grande incompetenza secondo me secondo la Corte d'Appello mai pensato che dovesse essere sanzionata Livera disciplinare non ho mai pensato questo ho sempre perché no ho pensato due cose primo che le sentenze si possono sbagliare per questo esistono i tre gradi di giudizio
Quindi è evidente se no non è che ogni sentenza che poi non arriva in fondo è sbagliata è un errore su cui l'essere sanzionato il magistrato esistono appostate del giudizio pro anche pensato che non vorrei mai
Nell'aula nell'organo di autogoverno della magistratura un magistrato come quello che mi ha sanzionati in primo grado che potrebbe essere domani sorteggiato allora grazie per questa testimonianza
Grazie per questa testimonianza io credo pure fatto molto efficacemente però proprio la capacità della stampa di di denunciare mi fai rifiuti Newton ho visto una volta l'ho visto fare anche in trasmissione
In termini molto rapidi rappresentare il fatto che alcuni alcune Ca'alcuni casi sono evidentemente strumentalizzati da morosi sono presentati in una maniera distorta anche da parte di chi alle più solide di linearità istituzionale
Presidente del Consiglio e ministro della giustizia
Detto questo allora la parola De Rienzo diciamo
Su questo tema ma insomma in generale sul tema del del servizio poetessa affrontiamo l'altro tema che non è vero astro quello del potere ma come come sui social come in un certo modo
Che è un mondo molto frequentato dai giovani si vede da magistrati
Buon pomeriggio innanzitutto grazie
I certo sarò brevissimo
Appunto come è stato anticipato io mi occupo di di sociologa sono un esperto di comunicazione digitale o per lo meno così mi definiscono perché oltre a lavorare in questo mondo a smanettare acida da quando sono uscito dal liceo quindi ormai più di dieci anni
Lavoro per la trasmissione di Massimo Gramellini in altre parole magari qualcuno di voi mi ha visto lì dove ogni settimana faccio un breve reportage ha informato verticale di quello che i social dicono riguardo i i temi più caldi di attualità
Anche io faccio una promette una premessa ovvero quella che secondo me al giorno d'oggi nel due mila ventisei non si può parlare di social in generale
Perché perché se fino a quindici anni fa il termine social poteva far riferimento a Facebook Instagram negare agli albori parlavamo comunque di piattaforme tutte molto simili tra di loro con un funzionamento alla base molto simile
Oggi nel due mila ventitré non è più così perché sono talmente tante le piattaforme che c'è unico inutilità intrinseca
Che non permette di analizzare tutte allo stesso modo qui faccio un esempio oltre a quelli che conosciamo tutti Facebook Instagram adesso sta prendendo piede sax stacca non so se qualcuno di voi lo conosce comunque una piattaforma di Blob Dino quindi riprende il vecchio Plotina che andava di moda prima dell'avvento di discese poco comunque in quei primi anni
E lo adatta alle newsletter re quindi le mele che vengono inviate a con una certa cadenza ecco Savasta che è un esempio di piattaforma che permette di approfondire il dibattito seppure non è come all'interno di un libro all'interno di altre forme
Di media tradizionali però permette un'analisi molto meno superficiale rispetto ad altre piattaforme quindi questa è una premessa necessaria per dire che nel nella risposta di oggi mi concentrerò su quelle
Sui social per antonomasia che rimangono Facebook Instagram che secondo i dati più recenti del due mila venticinque perché quelli del due mila venti sei ancora non li abbiamo sono quelle più utilizzate dagli italiani
Fatta questa premessa io ho provato a fare una ricerca in questi giorni attraverso gli astanti ora che ormai sono tra l'altro una un artificio quasi anacronistico perché in in pochi riutilizzano anzi sono diventati quasi controproducenti perché grazie all'intelligenza artificiale si sociale seleziona categorizzare
I contenuti attraverso semplicemente le parole che contengono che vengono dette invidio
Comunque attraverso queste parole chiave questi Asta De chiamiamole come vogliamo ho provato a fare una ricerca del di alcune parole chiave come giustizia magistratura e mi sono reso conto che fatta eccezione per i referendum che ovviamente l'argomento più discusso degli ultimi mesi
Non ci sono così tanti posti annuncia così tanta discussione fatto eccezionalmente per casi mediatici forti come il caso Palamara insomma del periodo pre pandemia o comunque casi che attirano l'attenzione del pubblico e mi sono chiesto perché
Sicuramente è un mondo che viene percepito molto distante nonostante non lo sia
Dal grande pubblico comunque dagli utenti che utilizzano quotidianamente i social ma soprattutto perché i social sono esattamente l'opposto della della giustizia della magistratura perché sì appunto come viene recriminato da molti quello che la magistratura Monti non molto lento che richiede approfondimenti continui sui social abbiamo posto abbiamo l'immediatezza
Adesso i contenuti
Brevi sono quelli che vanno per la maggiore dopo che ti tocca cambiato il paradigma della comunicazione quindi tra YouTube Instagram ormai anche l'Inter in tutti devono dire le cose nel minor tempo possibile per riuscire a catturare l'attenzione del pubblico
In quei primi tre-quattro secondi
Ed è esattamente l'opposto sì nel mondo della giustizia c'è approfondimento cioè messa in discussione c'è studio nel mondo dei social c'è tifo
C'è solamente tifo e questo perché perché mi viene da dire che se dovessimo creare un parallelismo è come se il sociale fossero un mondo dove ogni utente si sente giudice di per sé sulla base di quello che ha letto nelle ultime ore
Gli bastano quelle due-tre informazioni lette per farsi un'idea ed è difficile togliere quell'idea dalla mentre la persona in questione
E questo perché
E che si che secondo me il pericolo maggiore ancora più delle delle fichi chiuse perché a monte perché gli algoritmi mettono in atto un un a tendenza chiamiamo un meccanismo che si definisce ecco Chamber la camera delle ecco non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare probabilmente sì ma in cosa consiste una Camera delle ecco è quella
Bolla che si crea sulla homepage di un utente
Relativa a quell'argomento se io ogni giorno interagiscono solo con i contenuti che confermano le mie idee la piattaforma il cui principale interesse mantenere l'utente attivo per guadagnare di più con le pubblicità perché di aziende private si tratta Nyt proporrà ancora più contenuti che seguono quella scia e che mi confermano quelle opinioni a quel punto cioè il terreno fertile per al condividerete chiusa
E recepire le come vere perché annullano totalmente lo spirito critico questo capita a tutti anche a chi si sente totalmente estraneo a a questo mondo a queste dinamiche perché è qualcosa che avviene quasi a livello inconscio cui diamo se dovessi arrivare ad una conclusione
Per questa prima parte di intervento su come i social percepiscono il tema della giustizia dire che comunque la parola chiave identificare che la critica maggiore quella delle lentezza
Della lentezza ritorniamo sempre al insomma al discorso introduttivo
Ultimamente potremmo dire va be'io essendo un boomer avrei usato l'asta del Manchester cioè cioè cioè spiegato che è una cosa completamente outtake appunto ma insomma noi avremo messo asta potrà potremmo dire che i giudici oggi vengono associate a Harstad Garlasco
Ah state Rogoredo e abbiamo visto che è successo a stati a casa del bosco no quindi siamo legati solo a quel fenomeno rigore dolose
Allora prego subito lo spunto sul caso Rogoredo perché poi parte parliamo della dimensione del potere che non è meno importante di quella del servizio però il caso
Vorrei davvero io credo che avrebbe dovuto indurre tutti a una riflessione profonda perché noi abbiamo visto
Che effetti può produrre la demagogia politica quando invade a proposito di invasione ed i limiti il mondo della giustizia e della giurisdizione
Io sono convinto che alcuni dei protagonisti di questo infelice caso avrebbero dovuto ed a lungo e avrebbero dovuto avere o avrebbe dovuto dimettersi scusa se lo dico ma avrebbero dovuto dimettersi perché
è indegno quello che è stato fatto a livello Giada presta la Presidenza del Consiglio poi qua stiamo parlando di premier vicepremier persone che sono andati a emettere sentenze prima ancora che che che il magistrato verificasse quello che è successo dai
Come hai detto tu perché probabilmente se un magistrato che ha dato del tu scusami Ambrosone scappata ben anche gli odori no perché se un magistrato avesse detto una cosa del genere
Sarebbe stato un problema di questi tempi no il caso il c'è il profilo che dici tu cioè a demagogia politica si espresse in questa forma
Innanzitutto senza nessuna compete a proposito di socio senza nessun accertamento di fatti gravi senza nessuna preoccupazione si è giurarlo al buio
Sulla legittima difesa Lotito perfino piante do apprendevano detto Salvini in modo eclatante ed altri che piantano sicurezza evidente la legittima difesa
Quando grazie all'azione della stessa polizia diciamo la verità e della magistratura è emersa un'altra verità
Si tenta un'altra cosa che fa
Che corsa contro l'idea di giustizia saremo implacabili e voglio amori sentenze esemplari ora paghi deve pagare il doppio sì c'è ma voglio dire
Qualunque studente di giurisprudenza ma anche qualcuno ancora qualsiasi cittadino di buonsenso messo di fronte a questo problema
Divide guardate che la sentenza esemplare il contrario di una sentenza giusta
Lo sanno tutti la sentenza esemplare la decimazione la sentenza che si emette in caso di guerra in situazioni folk e sono sentenze ingiuste quindi prima si è giurato sulla legittima difesa che poi si è imboccato una sentenza ingiusto come gli avvocati italiani non abbiano niente da dire su questo per me è un mistero perché avrebbero dovrebbero avere una reazione di dignità detto questo detto che il caso Rogoredo avrebbe veramente studiato comune esempio di dei pericoli dell'invasione della demagogia politica e di tra l'altro la Meloni fa anche i capi d'imputazione quindi siamo già sono in una fase molto avanzata e perché ed è chi è chiaro che c'è una pretesa di obbedienza è una volontà di comando che si esprime ultimo allora invece la giustizia anche potere scritti la magistratura e anche il potere o potere terribile naturalmente
Oggi innanzitutto deve essere indipendente perché altrimenti è l'altra faccia dello stesso potere
Nessuno pensa che ci sia una giustizia in Russia nessuno pensa che ci sia una giustizia in Iran nessuno pensa che ci sia una giustizia nella Turchia di Erdogan
Perché dopo dopo epurazioni e dopo manovre interne sostanzialmente la magistratura è diventata l'altra faccia dello stesso potere
Collaborativa al massimo naturalmente però non è questo quello che si augurerebbe qualunque cittadino è un potere ed esercitare con umiltà con tremore credo io quando si parla della comune cultura della giurisdizione io sono convinto chi è vero nocciolo della comune cultura della giurisdizione e la cultura del dubbio e del resto ce lo dice la Costituzione ce lo dicono le nostre leggi una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio
Naturalmente la politica la pensa in modo diverso nel senso che appunto fa il tifo fa il team
Ultimo dei dei dei dei componenti dal socio detto questo
Detto questo non è la magistratura non è un potere irresponsabile questa storia questa per questa è veramente una vergogna
Di me dappertutto si dice con una siccome era assoluta abbiamo qui tra l'altro il il vicepresidente
Il Consiglio Superiore della Magistratura che è dovuto intervenire a mia memoria dovute intervenire per per ripristinare un elemento di verità per dire guardate che non potete parlare la sezione disciplinare copie un giudice domestico giudice personali perdoni sta perché è un giudice serio io credo che il fatto che la sezione disciplinare sia l'unico giudice al mondo che è osannato solo se condanna credo che sia una delle tante distorsioni dai un giudice serio e io ho i dati vanno redento questi veramente ve li risparmio che dicono
Li ha raccolti Roberto Fontana meritoriamente sono i dati degli ultimi di questa di questa consiliatura
Dicono oltre il quarantasette per cento delle sentenze
Di condanna dicono che c'è un rapporto fisiologico fra condanne e assoluzioni come come avviene in altri settori dalla gestione della giustizia
Quindi i dati della giustizia disciplinare fanno giustizia di questa di questa affermazione dell'impunità ecco scusami posso fare il giornalista
Sì no no no titoli sui nove interessante questo strano perché questo è un tema io per esempio me lo sento continuamente
Presenziare trasmissione il tema appunto delle sanzioni no cioè questo potere sia autoprotezione poi si autotutela oppure no
Ci dobbiamo mettere d'accordo su una cosa lo dico rispetto alla polemica che si fa nella società
A volte si dice ma i magistrati devono essere liberati dalle correnti perché io primo
No a volte con le stesse persone con poca coerenza dico no ma i magistrati sono blanditi e aiutati dal ricorrente nel senso della tua della tua domanda io ho fatto parte di
Del io ho fatto parte di una sezione disciplinare sono stato giudice disciplinati Nanni ormai lontani a proposito di casi allarmare circa io ricordo una cosa Buccico che era un designato era un membro dalla sezione disciplinare
Designato dal dal dall'epoca credo al diritto del movimento sociale che ebbe a dire
Al Consiglio superiore io che sono membro laico avuto raccomandazioni di tutti i tipi in un solo campo non ho mai avuto raccomandazioni ed è quello della Giunta della nessuno mi ha mai parlato di quello della giustizia disciplinare e questo lo dico anche da vendono del Consiglio esperibili della sezione disciplinare da vocato dei da codarda difensore di Nicoli
Insiste il sistema della giustizia disciplinare è stato considerato
Fino in fondo come giurisdizione ed è stato rispettato effettivamente dei magistrati sono stati insieme ai membri laici veniva ricordato questa mattina da Silvia Albano nel caso della Natoli che hanno ricevuto nel loro studio un loro incolpato insorta i magistrati sotto questo profilo davvero non no non credo che abbiano responsabilità e non è mai emerso nessuna cosa di questo di questo genere
I dati appunto i dati che che smentiscono la favola dell'impunità
Sono stati detti in tutti i modi già pubblicati su quei questione giustizia Roberto Fontana ed è a disposizione di tutti basta cliccare e e si e si hanno e siano questi dati sono usciti anche con un articolo
Molto documentato sul Sole ventiquattro Ore dovrebbero come dire mettere un attimo
Con creare un minimo di Lele Mora
Noi abbiamo perso avendo in mora a dire qualunque cosa insomma ora io credo che nel disciplinare dodici naturalmente ci sono dei meccanismi ci sono dei meccanismi come come in ogni giudizio
Voglio dire per esempio io ho dovuto rinunciare a volte a a delle difese disciplinari perché pensavo di essere un difensore troppo esposte un difensore non può catalizzare come dire a sua volta delle delle ostilità
Ci sono le dinamiche di ogni giudizio ma da da questo a dire che la giustizia disciplinare
Sia una giustizia Domestica lo lo smentiscono le testimonianze i dati e l'esperienza per esperienza personale quelli da questo punto di vista questa idea del del potere del portiere che ha un potere terribile oggi figlia diceva molti atti Silvia Albano Liceo Volta efficacemente insomma no cioè veniamo criticati perché liberiamo i criminali no però viviamo anche criticati perché teniamo in galera gli innocenti mestieri
Sì del duello quello di magistrati
Da questo punto di vista
Queste rappresentazioni caricaturali non aiutano non aiutano nessuno a comprendere la drammaticità la difficoltà di questo vizietto perché si è smarrita oramai si è smarrito il senso di lei normi difficoltà di questo mestiere così come più qui chiudo perché poi voglio sentire la vostra opinione questa idea dell'errore ora l'errore giudiziario toglie il fiato più a qualunque magistrato perché senta anche se non l'ha fatto lui naturalmente perché sente che è un errore di sistema che qualche cosa il meccanismo che non si appunto seguito la cultura del dubbio
Io credo che questa regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio vada seguita si dice i colibrì Claude tutti meglio meglio mille volte meglio un colpevole libertà che un innocente in galera
La nostra politica non pensa così ieri perché poi quando quando sono i casi in cui si fa il tifo contro l'assoluzione scandalose cioè noi di magistrati vengono criticati per ampiamente
Ora da questo punto di vista come dire è un potere a rischio di sbagliare naturalmente
Però anche e paradossale oramai che dire che errore giudiziario anche un'assoluzione di primo grado e cioè nelle linguaggio comune un'assoluzione in primo grado è un errore giudiziario entri invece sappiamo che è un'altra cosa e sappiamo anche che il nostro ordinamento a un grosso scrupolo i meccanismi di revisione no
Poi naturalmente questo scrupolo di verità poi a volte può produrre anche effetti come Garlasco
Perché lì Garlasco è un risultato l'unica cosa su cui concetto con quelli che hanno polemizzato sopra Ascona io ho sempre pensato che come una una soluzione di merito
Dovesse essere rispettata
Per
Ho delle idee in proposito a proposito delle sentenze assolutorie forse una una di una regola di questo genere potrebbe evitare potrebbe evitare ed evitare problemi e di e difficoltà ma comunque ancora una volta questi sono i problemi della giustizia di cui sono bisogna parlare seriamente e non se ne parla seriamente questo è sicuramente un dato che c'hanno
No ma io insomma ci sono stati degli errori giudiziari molto gravi ci sono state ed è incontestabile basta citare ora il caso Tortora perché è diventato un caso diciamo disco di scuola allora certamente un un cittadino si domanda soprattutto se una persona che colpita da questo errore giudiziario
Se rispetto allo scandalo Tortora che fu lo scandalo il fatto che i responsabili di errori fecero carriere non furono sanzionati sia oggi la magistratura
Ha degli anticorpi a degli strumenti perché questo non accada di nuovo ecco perché è vero io ho notato che questi errori giudiziari che veloci vengono citati vano abbastanza indietro nel tempo
Oggi un caso Tortora sarebbe ancora possibile oppure no questa effettivamente è un'accusa che come cittadino e come giornalista mi pongo e faccio questa domanda Nello Rossi cioè sì gli anticorpi ne faccio una seconda e poi mi taccio
Che è questa ho notato che tu usi la parola per la procedura usi la parola potere
Pausa anche il Presidente della Repubblica
Ma non per tutti la magistratura un potere cioè anzi quello che a me pare abbastanza chiaro in questa nella direzione di questa riforma nella direzione nella involuzione
Delle democrazie moderne
è che la magistratura da potere che significa anche contropotere potere cioè di bilanciamento degli altri due poteri di conosciuti dalla Costituzione debba trasformarsi in una funzione in una mera funzione in un ordinamento in una funzione che è il motivo per cui oggi sentiamo dire da esponenti della maggioranza che il giudice deve applicare la legge non interpretarla che credo sia una delle più grosse bestialità che si possa dire perché un grande fatto io ho studiato giurisprudenza ma anche credo basta bastano due esami per sapere che il giudice interpretare la legge che l'interpretazione fa parte è parte integrante del dell'essere giudice perché altrimenti basterebbe certe CPT per fare le sentenze no quindi ecco però questo tema del fatto questo fatto che
In alcune parti della nostra del del nostro schieramento politico la magistratura si faccia fatica a definirla un potere no che cosa indica secondo te ecco queste sono le due domande ti faccio abbiamo anticorpi oggi perché non avvengono poca supporto ora la magistratura è un potere e perché si fa fatica a destra in alcuni settori resta a riconoscerlo in quanto potere
Beh io ti dico con molta franchezza che non saprei rispondere a questa domanda
Non sarei sicuro non nessuno può essere sicuro che non si riproducano errori giudiziari
Personalmente si tratta di fare un grande lavoro culturale appunto si tratta di di accettare fino in fondo i di interiorizzare la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio questa è una novità di Sciacca trenta è sempre stata la caratteristica di fondo del giudice però direi che la magistratura deve accettare
E deve riflettere su se stesse incorporare questa cultura del dubbio che che è quella che può e il vero antidoto nei confronti dell'errore giudiziario tra l'altro il caso Tortora si è risolto in appello
Con non è non è quindi tecnicamente non è un agente non voglio fare il una cosa sofistica tecnicamente non è un errore giudiziario perché loro i giudiziarie quando si è
Si sono sperimentati tutti i rimedi e l'errore persiste tant'è vero che bisogna intervenire dopo con la revisione il caso Tortora è un caso in cui
E ciò appunto magistrato tra l'altro molto vicino a Magistratura democratica alcuni io vorrei andare relatore della della della sempre della in appello e in appello è ed eletta affatto come dire
Un'opera di attenta critica infatti il primo critico del processo che rivelano ci fu la sanzione no cioè si dice hanno fatto carriera coloro che hanno sbagliato questo è il tema più che perché l'errore ci può sempre stare ragione ma gli anticorpi verso cui chi sbaglia oggi sono più Rubus io io credo che oggi la sensibilità si è fatta più attenta rispetto al passato all'epoca ci furono
Ci furono delle del di comportamenti gravi voglio dire anche la siamo qui un congresso di Magiste
Democratica mi fa ricordare che il presidente il segretario di Magistratura democratica si recarono a Napoli a criticare pubblicamente il processo credo decadono a Napoli a visitare pubblicamente il processo Tortora scrisse i magistrati
Del processo Tortora lo ha fatto carriera non l'hanno fatto con la con l'avallo o con la o con l'approvazione di Magistratura democratica
Quando diciamo che il Consiglio superiore e plurale
E c'è c'è cioè ci sono delle componenti corporativa e ci sono le componenti che si difendono ci sono componenti che hanno usato i veicoli delle correnti solo per fare carriere promuoversi queste è la dinamica una dinamica dura all'interno delle istituzioni in cui spesso la gestione anche gli aderenti a Magistratura democratica hanno pagato dei prezzi quindi
Questo fatto che non siamo tutti uguali deve penetrare nella
E la percezione diciamo dei cittadini naturalmente non si può pretendere che tutti sappiano la storia questo episodio che ci hanno raccontato a un certo punto gli ho fatto oggetto di un articolo mandato all'avvocato Caiazza che pure era molto vicino a tutti e ha detto no non lo ricordavo ci sono cose che si dimenticano e invece
Voglio dire Magistratura democratica in questo sforzo
Ha fatto dei passi avanti forse più di altri comunque
Da questo punto di vista diciamo che
Che insomma non ti prodotti darei una risposta
Sale sarebbe forse una forma di pronti tutine darti una risposta tranquillizzante che non accadrà più non sarà più così
Sarà batte sarà oggetto di una battaglia sarà oggetto di una battaglia all'interno del Consiglio superiore se rimarrà cunicoli con i consiglieri eletti a sarà oggetto di una battaglia anche anche se ci sarà il sorteggio pro base ma in fondo se ci pensi Q
Anche se anche se
Se vincesse il no come io mi auguro
Questa battaglia referendaria
Aiuterà anche la magistratura a fare tesoro di quello che si è detto di quello che successe anche appunto a cercare di migliorare no dal punto di vista del
Della del della capacità di di di di superare i problemi che obiettivamente ci sono
Di superare certe incrostazioni o di di di di di avere magari ancora maggiore severità di giudizio di fronte a casi di questo genere cioè quindi io credo che comunque questa battaglia
Faccia crescere secondo me io sono molto d'accordo con lei ma se non è accende la polemica politici dice se vince il no
Sarà il trionfo di autocrazia la magistratura non avrà più limiti no no no no io vivo faticavo esordito dicendo che no io penso essere io penso il contrario io penso che invece comunque questa battaglia in tutti i casi
Creerà una maggiore consapevolezza diciamo di che cosa c'è da fare il gioco Oro in questo Paese con io me lo ha i Collina tricolori e questo è importante e dicevo scusami una cosa veloce scooterone terminologica ma voi vi sentite un potere
Per noi per il cittadino al potere non è mai una cosa bella va al potere è è è di chi si sente intoccabile di una casta
Di chi si sente un po'al di sopra della responsabilità no quindi diciamo che cosa significa il potere oggi quasi del dizionario cos'è
Allora innanzitutto se io condanno la persona lo priva della libertà oppure vicino sulla sua ribrezzo la sua reputazione sul suo onore
Sono un potente sono un po'ce lo dobbiamo sapere chi è
Satire di essere un potere significa significa avere delle remore avere dei dubbi atenei
L'umiltà
Il tremore deve esercitare questo potere guai se noi non avessimo la percezione che esercitiamo potere specialità ovviamente la discrezionalità anche la discrezionalità del pubblico ministero Gemma sotto cui abbiamo lavorato
Ma non voglio non si può negare che si adesso una cosa è noi abbiamo un potere i giudici hanno un potere hanno un potere sulla vita delle persone ne devono essere consapevoli che devono trarre tutte le conseguenze
Se la magistratura poi sia un potere nel suo complesso
Queste in parte una questione diciamo un po'sciocca terminologica ci sono le dichiarazioni quello che diceva Meuccio Ruini che dice va bene
Non l'abbiamo chiamato povera in realtà è evidente la separazione dei poteri plica che giudiziario è un potere fondamentale quindi anzi Pippi mi pare un esercizio abbastanza abbastanza discutibile questo dirle
Per ragionamento sul potere sì siamo un potere esercitiamo potere ed è e tutto questo deve che probabilmente non c'è nessun potere buono anche noi abbiamo bisogno appunto
Di limiti di controlli da questo punto di vista forse la consapevolezza di essere di esercitare un potere induce a non pensare di essere benefici sempre di potere sbagliare con effetti anche devastanti sulla vita delle persone quindi è una un antidoto è una remora
Allora apriamo quest'altra finestra con Andrea Russo
Col potere sul maglione a proposito della percezione di potere Minerva sottolineare che la percezione appunto con l'anima di questo tema
Equiparabile a quella di una di una casta di una di una setta di un gruppo di persone che fa delle cose di cui noi comuni mortali non non sappiamo nulla il livello del del dibattito è questo
E perché perché ovviamente viene percepito come un mondo estremamente distante
Ci tengo a fare un esempio perché secondo me è particolarmente esplicativo
Voi sapete quale forse il l'idea di giustizia o comunque il tema affrontato maggiormente sui social negli ultimi dieci quindici anni perché è diventato effettivamente un meme cioè se ne parla in maniera ironica
Il letti Pescara colate dal programma un giorno in pretura non so se se qualcuno di voi si è mai imbattuto in queste clip programma che nasce ovviamente anche con un nobilissimo intento dieci anni fa per sicuramente anche se un po'spettacolarizzare però rendere alla portata di tutti determinati processi sì decenni Simona Samarelli allora no no decennio ha detto ora non ricordo l'anno preciso però
E sui social a continua ad estrapolare c'è stato un periodo in cui sono andate particolarmente di moda però continuano ancora attualmente estrapolare queste clip particolarmente divertenti di come i giudici reagiscono a determinate uscite delle persone appunto che si trovano lì e e questo perché cioè andando ad analizzare perché importante chiedersi sempre perché anche sul sui sociale perché il pubblico reagisce reagisce in questo modo perché in quel momento
Il mondo Biella magistratura viene percepito in modo simmetrico
Cioè si percepisce la magistratura quasi sullo stesso piano dell'utente che è talmente estraniato per sentendo certe dichiarazioni che si sente sullo stesso livello appunto del del giudice
In comunicazione questo diciamo questa strategia se così possiamo definirla è stata utilizzata molto anche nel mondo della politica continua ad essere utilizzata nel mondo della politica quello che vince sempre è la simmetria la simmetria
Quindi il farsi percepire sullo stesso livello della persona
A cui si vuole comunicare
Quindi penso che questo sia un a un esempio particolarmente esplicativo del come viene percepito il concetto di potere
E soprattutto che ci pone davanti a un paradosso riprendendo anche quello che abbiamo detto prima e il paradosso quale che nonostante si parli veramente poco
Nel merito di magistratura di giustizia al di là dei casi mediatici e degli hastati in questione che vengono riportati in alto dall'attualità
Il lui i sociali finiscono tantissimo nonostante questa poca mole di ieri
Di contenuti sul tema sulla percezione che ha il Pubblico
Della della giustizia perché perché hanno un'eco certi Nene certi dichiarazioni anche se non verificate hanno un'eco talmente tanto potente che anche se poche nel corso degli anni contribuiscono a sedimentare e la mente dell'utente
Un'idea
Di quel settore che magari non non coincide con la realtà e quindi a questo punto non ci dobbiamo stupire sia successo il populismo on line ma non solo anche Summaga tradizionali perché il il processo alla base questo essenzialmente
Allora
Siamo prefissi
Rispettare i tempi ci siamo prefissi e quindi facciamo come dire un brevi considerazioni finali
Io dicevo che siamo anche un corpo il corpo a rischio di diventare corporazione cioè un corpo di persone selezionate per concorso che trae la sua legittimazione la professionalità ecco i gruppi associativi di cui oggi si parla solamente il termine spregiativo oggi lo ricordava in un intervento molto appassionato il presidente della corte d'appello di di Roma
Hanno avuto una grande funzione una grande funzione del superamento della figura del magistrato burocrate tabagista Turati gli anni Cinquanta e Sessanta era qui solo ben rappresentate nel libro di Dante Troisi con le sue paure con la con la sua venerazione per la Cassazione ente lontano
Esoterico e così via ecco quella magistratura lì è stata superata grazie a una grande azione culturale che hanno svolto i gruppi i gruppi associativi
La storia dei gruppi associativi non è un eterno caso Paranà diciamo la verità è stata ridotta a questo della della nella pubblicata nella polemica politica e la polemica politica diciamo poi una cosa
Alla fine c'è una politica che sta dando dei colpi di maglio
Alla magistratura e alla giurisdizione incurante di produrre poi degli effetti devastanti su una delle principali istituzioni dello Stato
Da questo punto di vista davvero c'è un compriamo componente anarchica una componente di mancanza di senso dello Stato in questa polemica allora si si studia la storia della magistratura
E ci sono libri cui è stata scritta è stata scritta Astoria la magistratura la storia di Magistratura democratica
Pensi che si comincia a capire a funzione la funzione di gruppi faccio un esempio
Il processo disciplinare dei magistrati e pubblico addirittura cioè radio radicale che lo rappresenta ci sta seguendo radio radicale i lavori di questo congresso di facciamo anche gli auguri per le sue difficoltà ma ecco era un processo
Nonostante il teste d'aglio radicali si sente allora le cose urticanti terribili ma ecco come abbiamo sempre detto queste il pluralismo
Allora diciamo il processo è diventato pubblico prima sono stati gruppi all'interno del Consiglio a volerlo pubblico e poi lo meteore
E c'è stato lo sforzo
Per le assegnazioni automatiche per evitare che i processi potessero essere pilotati è stato un impegno di lavoro direi Pera garantire l'indipendenza interna del magistrato che non è meno importante dell'indipendenza esterna
Perché protegge anche da capi degli uffici invadenti o da chi vuole pilotare i processi quindi
La storia la magistratura non può essere così grossolanamente falsificate come ogni giorno ogni giorno sentiamo
E qui e quindi chiudo passo la parola per delle considerazioni conclusive io penso
Cioè proprio questa corporazione che è stata superata grazie all'azione di una pluralità di gruppi associativi grazie confronti che grazie anche all'azione di Magistratura democratica davvero che ha un ruolo da questo punto di vista
Questa corporazione il sorteggio vive attacca rinasce
La devo una del intensa il sorteggio ne sono state tante rappresentata ma mira proprio a far rinascere la corporazione perché uno va altro non è l'uno vale uno secondo me è uno alle altre la l'altro che iscritti
Che rispecchia una una concezione della magistratura come un corpo indistinto
Puro tre funzionari
Portatori di interessi materiali e professionali che possono essere tranquillamente
Al diciamo assolti dall'uno o dall'altro senza che ci sia posto per differenze di visione ideali per confronto di idee per Scelta di soluzioni più o meno coraggiose nell'organizzare le questioni della giurisdizione
Quindi da questo punto di vista il sorteggio la ai nostri occhi agli occhi per esempio di una platea come quella i partiti
Evocati anche questa insidia vuol far rinascere la corporazione così come così come la composizione particolare dell'Alta Corte anch'essa composta per sorteggio
Un sorteggio limiti limitato però ai magistrati che abbiano svolto funzioni di legittimità
Anche se è un tentativo di far rinascere un antico passato quello in cui la Cassazione era il vertice organizzativo e non solo il vertice giurisdizionale qui abbiamo delle insidie da questo punto di vista quando diciamo siamo un corpo a rischio di diventare corporazione è una percezione critica di una di una possibilità c'è era magistrati una deriva possibile che cede la magistratura ma anche la il armi e una delle delle particolari ragioni antico rarissima diciamo proprie davvero dalla magistratura progressista
Dello stato nel nel contrastare il sorteggio è che è una misura ridotta
Il dirette a ridurre l'ufficio del CSM in un modesto ufficio del personale ma soprattutto atta a riconoscere corporazione e gerarchia che sono cose contro cui si è aspramente e comunico con buoni risultati combattuti passa
Adesso prego no vecchio penso che si sia detto tutto oggi nello su questo tema io mi limito a fare un'osservazione da giornalista e da cittadino io
Vedo una riforma che
Chiaramente strumentale una riforma che comunque in un'altra epoca in un altro momento soprattutto per quanto riguarda la separazione
Delle carriere
Non mi avrebbe neanche particolarmente scandalizzato somma il problema è che noi non possiamo
Guardare questa riforma senza guardare il tempo in cui ci troviamo cioè io rifiuto un approccio ed è il motivo per cui per esempio non capisco come alcuni giuristi che pure sono i giuristi molto molto diciamo capaci molto colti
Non riescono a capire che non si può giudicare questa riforma senza giudicare l'epoca che stiamo vivendo c'è un'epoca di attacco forsennato ai corpi intermedi
Ai poteri di controllo alle agenzie di controllo questo succede negli Stati Uniti succede in Europa
Per di più guardiamo quello che sta succedendo in Ungheria che è uno dei modelli dichiarati diciamo nel nostro
Del nostro della nostra maggioranza sta maggioranza guarda Trump guarda Orban guardai modelli sopra misti guarda tutti quei Paesi in cui la magistratura viene attaccata sistematicamente e la si vuole ridurre diciamo appura funzione
E quindi vestirla da quel mantello del potere diciamo che è ovvio un potere di controllo degli altri degli altri poteri cioè di quello legislativo e quello esecutivo siamo in un paese in cui il potere legislativo è stato quasi annientato perché siamo in un paese in cui siamo in un momento in magistratura che ha il record assoluto di decretazione d'urgenza
In cui sostanzialmente i i i parlamentari sono tutti nominati e sono quasi tutti dei signor sia rispetto alle segreterie del partito
In cui la stampa è attaccata sistematicamente perché il suo lavoro di intermediazione diciamo no di mediazione no
Viene rifiutato perché si pensa di avere un rapporto verticale tra potere
E popolo che si esercita attraverso l'uso l'abuso dei social percorriamo la Presidente del Consiglio che vive sui sta gramma e non risponde alle domande dei giornalisti non fa conferenze stampa non risponde delle delle eventuali difetti chiuse
Che che che che propaga
Quindi abbiamo un altro potere che non è quello giudiziario ma comunque poter importante il famoso quarto potere
Che sicuramente sotto schiaffo sempre di più anche a causa delle leggi che vengono continuamente fatte per metterlo sotto scacco
Allora in questo quadro e con le dichiarazioni che vengono fatte non dall'ultimo scemo ma dalla Presidente il Consiglio non vogliamo l'invasione dei giudici dal giudizio al ministro di giustizia che dice
Anche l'opposizione dovrebbe avere interesse a questa riforma quando andrà al potere così non su non non dovrà avere le inchieste che buttarono giù il governo Prodi
La capo di gabinetto che dice ci leviamo di torno i magistrati perché sono un plotone di esecuzione eccetera eccetera
Ecco e soprattutto di fronte a questo quadro che va verso
Un accentramento del potere verso delle demo creature
Che non possono essere più diciamo controllate non accetta essere controllate da a da da da poteri separati ecco ecco e dentro questo quadro che io vado a vedere questa riforma
E allora non è vogliamo dire
La riforma può essere giusta o sbagliata ma non è sicuramente il momento di approvare una riforma del genere ma il momento di difendere un corpo che evidentemente un potere che evidentemente sotto attacco dell'esecutivo e per me
Ti pure possa vere
Qualche dubbio sugli errori della magistratura su alcuni istinti di autoconservazione autotutela della magistratura
Seppure vedo che la magistratura è scesa nel consenso degli dei cittadini italiani da un ottanta per cento cinquanta per cento quello che volete io tra un giudice Europa e un politico soprattutto di oggi sceglierò sempre un giudice scusate
Allora ringraziamo tutti ringraziamo Corrado Formigli ringraziamo Adriano soffre questa conversazione facciamo proseguire i lavori con l'intervento grazie a voi
Casa nostra è un ringraziamento particolare Andrea Buzzati segnata tante case di cui dovremo riparlare macroscopica
Riprendiamo i nostri lavori
E
Riprendiamo i nostri lavori
In Vito il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura va a casa Fabio Pinelli intervenire e colgo l'occasione per ringraziare il presidente dell'Unione Camere civile avvocato Alberto Del Noce che ha seguito fin qui i nostri lavori grazie mille
Scusate però è il chiedo scusa
Per rispetto ai nostri ospiti chi vuole chiacchierare fuori grazie
Prego vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura
Vi ringrazio molto dell'invito ringrazio Silvia Albano ringrazio il dottor Nicolino che non non vedo più eccolo
Ringrazio Nello Rossi e ringrazio prima miele
Affettuosamente mi ha chiesto di di intervenire devo dire che lo faccio con grande con grande grande piacere cerco di dare qualche spunto utile alla riflessione e qualche considerazione su quella che è anche l'esperienza al Consiglio superiore
Come dico sempre la giustizia non è mai un tema neutro
La giustizia concentra tensioni aspettative Paure spinte sociali che talvolta eccedono perimetro spesso della della giurisdizione però credo che sia indispensabile che gli attori istituzionali
Affrontino ogni questione con rigore analitico col passo prudente che è loro sempre richiesto l'importanza e la delicatezza dei valori costituzionali in gioco
Dovrebbero sempre suggerire a ciascuno di noi di evitare posture di arroccamento di diffidenza
Alimentando un atteggiamento invece di ascolto di dialogo e di collaborazione
In una moderna liberaldemocrazia le visioni sul modello più efficace per disciplinare la giustizia possono prevedere anche radicali divergenze
Ma è necessario che gli attori istituzionali si riconoscano come parte di un comune orizzonte
Condividendo i principi fondamentali che sono alla base della convivenza civile e che permeano le istituzioni democratiche che condivida insomma in altri termini l'idea stessa dello Stato di diritto
Una visione del sistema giustizia che nel rispetto delle rinunciabili prerogative di autonomia e indipendenza della magistratura riesca a rispondere con equilibrio ed efficienza ai bisogni della collettività
Una giustizia capace di reggere l'urto della modernità indipendente ma non isolata rigorosa ma non rigida
Tecnologicamente avanzata ma umanamente vigile aperta al futuro ma fedele ai principi della nostra Costituzione
Sento la necessità prima di qualche considerazione di carattere più generale di dover sottolineare e rivendicare devo dire con orgoglio quanto il Consiglio superiore della magistratura
Che in questa consiliatura a sin dal suo insediamento affrontato con determinazione le sfide
Che le venivano sottoposte
Ha compiuto come stavo dicendo nei primi tre anni poco e cioè dal gennaio ventitré
Ringrazio questo proposito i consiglieri che sono presenti
Mimma miele di nuovo Roberto Fontana che non vedo Antonello così Intino ecco Roberto
Devo dire che è stato affrontato da parte di tutti con la massima determinazione la necessità di affrontare le sfide che la riforma Cartabia aveva sottoposto a ciascuno di noi
Croma sappiamo inciso sull'assetto ordinamentale organizzativo della giustizia italiana l'attuazione della riforma richiesto l'adozione di un metodo di lavoro più intenso condiviso sempre orientato al raggiungimento
Dell'obiettivo della massima efficienza è stato compiuto uno sforzo straordinario che rivendico davvero con orgoglio
E che ha portato in breve tempo a rivedere tutta la normazione secondaria ad aggiornare i regolamenti interni a modificare Trevi i criteri di valutazione delle professionalità
A ridefinire parametri di rendimento le procedure di nomina e di trasferimento
E grazie a questo approccio è stato possibile ridurre sensibilmente le pendenze accorciare tempi definizioni delle principali procedure
Così il Consiglio ha lavorato alacremente adoperandosi per recuperare non solo efficienza ma anche credibilità e autorevolezza adoperando sì
Quindi per consegnare alla storia le vicende passate è stato compiuto un lavoro enorme e il consiglio è tornato ad essere la casa di tutti i magistrati al servizio dei cittadini
Abbiamo percorso l'Italia intera siamo andati a trovare i magistrati quasi tutti gli uffici giudiziari d'Italia continueremo a farlo
Abbiamo cercato di trasmettere un'idea del consiglio che andasse che fosse a disposizione al servizio dei magistrati e per spiegare con doverosa trasparenza
Cosa siamo riusciti a fare cosa invece non siamo riusciti a fare cosa stiamo facendo cosa faremo
Senza nascondere le difficoltà e le complessità che però sono proprie di un organo che ha una propria identità pluralistica culturale una pluralità come amo dire per volontà costituzionale laica e togata che deve essere sempre una ricchezza e mai un limite
Nel rispetto dell'architettura delineata dai costituenti il consiglio quindi esercitato se poteri con competenza impegno e rigore a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura
Nell'esclusivo interesse dell'efficiente organizzazione dell'attività giudiziaria avendo sempre in mente il valore del suo ruolo di rilievo costituzionale
Come ha ricordato il presidente Mattarella durante la straordinaria partecipazione mia lavori del plenum dello scorso diciotto febbraio
La presenza del presidente è stata per noi davvero un momento di grande onore
E davvero ancora significativa
Un ruolo che impone a ciascuno dei componenti e quello di consigliere del Consiglio superiore una postura istituzionale rifuggendo derive corporative e pratiche lottizzatore
Evitando quanto in mente togati che le correnti motivo motore di pluralismo ideale si riducano
A centri di interesse particolare e mantenendo quanto e per ai membri laici la necessaria distanza dalle forze politiche e dalle loro battaglie
Questa come può leggersi in una delibera sui doveri comportamentali dei singoli consiglieri che il Consiglio superiore adottò il venti gennaio del due mila dieci
è l'essenza della funzione di consigliere voluta dalla Carta costituzionale
Che impone di concepire ruolo consigliare come servizio alto da rendere alla collettività
Sento allora di poter dire che grazie alla sapiente guida del Presidente della Repubblica
Ragionevolezza condivisione e rispetto delle regole hanno in questa consiliatura caratterizzato l'esercizio della discrezionalità amministrativa
In materia di valutazione di professionalità di organizzazioni degli uffici di in cui dei conferimento degli incarichi apicali
Vengono conclusi all'unanimità per circa l'ottanta per cento e identici rigorosi principi stanno ispirando l'esercizio della giurisdizione disciplinare
Ridendo i conti e qui con massima nettezza che la funzione disciplinare esercitata con massimo rigore da parte di tutti i componenti con massima competenza non certo la mia
Ma con una attenzione Allo studio dell'incartamento
Processuale disciplinare davvero minuziosa
E più o meno virtuoso funzionamento della giustizia come cerco di ripetere non si misura calcolando la percentuale delle condanne
Il maggiore o minore rigore del giudice
Il maggiore o minore rigore del giudice non si misura sul parametro suggestivo elettrico della esemplarità della pena
La giustizia qualunque giustizia
Anche quella disciplinare non deve dare segnali non deve assecondare condizionamenti mediatici la giustizia non è il luogo della punizione ma il luogo delle garanzie
E la qualità della giurisdizione non si misura come dicevo dalla quantità delle condanne Mansour rispetto di quelle garanzie su rigore dell'accertamento sulla completezza delle motivazioni
Vale per tutti gli incolpati anche per i magistrati incolpati
E nessuna discussione nessun confronto nessuna critica pur sempre legittima deve prescindere da questi principi
Non si possono disconoscere tre ampliare nuovamente l'orizzonte alla giurisdizione tutta le garanzie costituzionali non si può calpestare la cultura del dubbio non si può sminuire la straordinaria complessità del giudicare e non si possono invocare pene draconiane tutto tutto
Ciò è fuori dalla nostra cultura della giurisdizione nonché dalla visione costituzionale della sanzione penale
Qualche riflessione di carattere generale sul ruolo che sempre più spesso la magistratura si si trova a svolgere all'interno dei conflitti politici e sociali è stato anche affrontato prima da Nello Rossi
Nella check-list aggiornata sullo stato di diritto adottata Venezia lo scorso dicembre dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa
Si legge tra l'altro che l'indipendenza giudiziaria non è un privilegio dei giudici ma un elemento essenziale della separazione dei poteri è una garanzia dei diritti delle parti ad un equo processo
A me pare che la magistratura non possono essere parte dei conflitti politici o sociali perché lo Stato di diritto prevede che alla magistratura spetti di governare il luogo di quei conflitti e di governare il luogo in cui quei conflitti si devono comporre secondo le regole dell'ordinamento quando la giurisdizione si trasforma in attore politico inimitabili bene inevitabilmente perde quella distanza dal potere che ne costituisce la stessa fonte di legittimazione e autorevolezza
E il giudice chiamato ad essere custode del limite e garante della misura
Ma questo compito non è solo tecnico morale e civile come ricordava Calamandrei con parole ancora di grandissima attualità il giudice rappresenta la legge non solo con l'autorità che gli viene conferita ma con l'autorevolezza che deriva dal suo costume autorità ed autorevolezza dunque la prima deriva dalla dall'ordinamento e la veste formale del potere giudiziario
L'autorevolezza invece non discende dal ruolo ma dal costume parola scelta con cura che indica il Complesso dell'attitudine etiche del magistrato
Sobrietà equilibrio indipendenza imparzialità misura rispetto delle parti presso il rifiuto di ogni protagonista o protagonismo è il modo in cui il giudice vide la sua funzione
Sono i comportamenti che il giudice tiene anche al di fuori del momento decisorio e in ultima analisi è la coerenza tra ciò che ruolo impone e ciò che la persona testimonia
Si tratta dicevo di considerazione particolarmente attuali in un'epoca segnata
Da una per tanti aspetti deleteria sovraesposizione mediatica la forza del giudice dipende non solo dalla strata autorità della funzione
Ma da una reputazione che va costruita quotidianamente con la capacità di essere e anche di apparire indipendente cominci insegna la Corte costituzionale imparziale e rispettoso dei limiti istituzionali
L'autorevolezza del giudice si nutre all'ora dell'equilibrio del rigore della capacità di servire la legge senza piegarla e di dare conto delle ragioni della decisione attraverso motivazioni complete
Ma anche della sobrietà del linguaggio del comportamento e della disponibilità al dialogo con gli altri attori istituzionali e con gli altri poteri dello Stato
Un approccio sempre improntato roggia al ragionamento costruttivo più che alla reazione muscolare un'apertura al dialogo che dovrebbe essere reciproca cioè affetto ma sappiamo bene
Che ognuno di noi poco Verna re per davvero e completamente solo il proprio stessi comportamenti
La forza del magistrato è in fondo la sua responsabilità sapere che ogni decisione pesa che ogni parola può incidere sulla vita di una persona che ogni atto deve essere guidato dal rispetto della dignità umana
Le regole se vissute con spirito di giustizia non sono catene ma garanzie non sono ostacoli alla forza ma la sua forma più alto
In un tempo in cui serpeggia una religiosità che definirei profana che tende ad allentare il peso della libertà nelle democrazie la giurisdizione è chiamato a un compito decisivo restituire alla legge il suo volto umano
Non basta applicare la norma occorre comprenderne il senso ascoltare il bisogno di giustizia che l'attraversa sentire la voce dei diritti che essa protegge
Sentire i bisogni dei cittadini attiene al dovere di solidarietà che deve appartenere a ciascuno di noi
Non perché si sia dalla stessa parte ma perché si è parte dello stesso patto civile
In fondo è questa la più grande forza del diritto la sua umiltà perché il diritto non grida il diritto non impone il diritto no minaccia ma il diritto convince costruisce ripara
è la forza in la forza mite di cui parlava Zagrebelsky la forza che non distrugge ma custodisce che non impone ma riconosce
E la forza di chi sa che la giustizia non è potere ma servizio non dominio ma responsabilità non affermazioni disse ma riconoscimento dell'altro
In un tempo in cui tutto sembra gridare il diritto deve tornare a parlare con voce ferma ma pacata perché la sua forza non è la durezza ma è la misura e la misura oggi più che mai il nome della libertà
Due ultime e brevissime riflessioni
La prima è un pensiero per i detenuti vorrei dire per i nostri detenuti rinchiusi negli istituti penitenziari
Nonostante sia da tempo tramontata l'idea che solo la privazione della libertà può realizzare gli scopi troppi della pena il nostro sistema ancora troppo troppo sbilanciato verso il trattamento carcerario e si trova anche soprattutto per questo in uno stato di drammatica difficoltà
I dati che tutti conosciamo sono purtroppo impietosi e fanno pensare con un po'di imbarazzo alla massima attribuita Voltaire secondo cui il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri
Lo Stato al dovere di rispondere con efficacia e rigore ogni forma di criminalità ma allo stesso tempo il dovere di occuparsi con serietà e impegno alla rieducazione
A las risocializzazione e alla sofferenza dei detenuti uomini e donne che non perdono il diritto alla dignità per il solo fatto di aver perso la libertà
E gravissima emergenza del sistema carcerario e le incoraggianti
Statistiche sui trattamenti personalizzati extra Morari potrebbero allora essere fonte di ispirazione per un nuovo sistema sanzionatorio e penitenziario
Che in una moderna vada battaglia di civiltà cancelli le parole d'ordine del più retriva o populismo punitivo
E ricorda a tutti che la fase delle Cruz dell'esecuzione al centro una persona in carne ed ossa titolare dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle carte sovranazionali
Dobbiamo compiere ancora molti passi in questa direzione anche dal punto di vista linguistico
Alcuni in altri settori dell'ordinamento sono stati per vero compiuti penso al superamento per quanto non definitivo della parola fallito che al sapore della denigrazione
Parlo dell'imprenditore nello stato di dissesto economico nel nuovo Codice della crisi d'impresa
Lo si sta superando possiamo pensare insieme parlo alla comunità di giuristi
Questa è così autorevole a un processo penale dove almeno per i per per i reati più gravi nel dispositivo della sentenza anziché la dizione condanna alla pena di
Che sembra un augurio a stare male
Vi sia dispone il percorso risocializzazione Ivo ori educativo per il periodo di
Sarebbe un piccolo passo avanti
Le parole sono macigni e spesso fotografano il Rispetto e il grado di civiltà di una società penso dunque un nuovo e moderno sistema che in armonia con l'articolo ventisette della Costituzione che certo non a caso non parla affatto di carcere ma si esprime al plurale fa riferimento a un generale sistema delle pene individui il nuovo punto di equilibrio tra la tutela della collettività e la rieducazione del reo
Così che la pena di venti non lo strumento per escludere ma l'occasione per ricostruire quel legame tra l'individuo e la società che il delitto ha spezzato
Un nuovo e moderno modo di guardare all'esperienza detentiva nel quale non si parli più di carcere termine la cui etimologia dal latino carcere un recinto e dal greco Arkè o rinchiudere
Tradisce una visione vicina al modello punitivo arcaico
Un luogo che separa che annulla l'identità che misura l'efficacia in giorni di privazione ma piuttosto semmai una casa della rieducazione come stavamo dicendo della risocializzazione
Un luogo non meramente contenitivo ma di rinascita sociale che prepari ogni condannato a vivere consapevolmente e responsabilmente la futura libertà
La seconda e ho concluso è un pensiero per le donne
Questo è l'ultimo giorno di una settimana che si è aperta con la festa della donna
Settimana nella quale si sono per altri celebrati gli ottant'anni dal decreto del dieci marzo del mille novecentoquarantasei
Che permise alle donne con almeno venticinque anni di età di poter partecipare alle prime lezioni amministrative e post belliche
Un giorno Luciano Violante mi ha fatto notare che quando detenuto è un uomo le donne mediamente seguitano la relazione affettiva andando a visitare in carcere
Essendo così portatrici indefessa di un messaggio di speranza
Viceversa quando ad essere detenuta e la donna gli uomini mediamente chiudono le relazioni e le dimenticano
Rivolgo dunque nel salutate nel ringraziarvi ancora davvero ringraziarmi con grande anche per l'affetto che mi avete riservato
Dicevo rivolgo ancora un particolare saluto a tutte le donne alle donne qui presenti alle donne magistrato portatrici di valori e di speranze che in questi ottant'anni hanno contribuito con saggezza e competenza
Alla storia della nostra Repubblica grazie buon lavoro
Nel ringraziare nel ringraziare l'avvocato Pirelli per il suo importante intervento
Introduciamo
L'onorevole
Bonelli
Qua la mi avevano segnalato una sua urgenza no cinque mediocre cinque opposto va bene allora andiamo in ordine cronologico e
Abbiamo l'ordine cronologico
Benissimo
Voi avete urgenze
Bene allora prego il Presidente la il presidente del Consiglio nazionale forense avvocato greco grazie
Franco
Riprendiamo con la prossima sessione grazie avvocato greco grazie
Chiedo sempre scusi e devo fare il cerbero
Chiedo sempre cortesemente un po'di silenzio
Grazie grazie dell'invito
E per la possibilità di
Esporre quelle che sono le opinioni dell'avvocatura
Io vorrei dire
Immediatamente che per noi avvocati
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura democrazia
Che non può essere messo in discussione da nessuno per alcun motivo
E aggiungo
Se qualcuno cercasse
Di mettere a repentaglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che ripeto è un valore della democrazia e quando dico democrazia intendo dire del di libertà
Noi avvocati saremmo i primi a metterci contro qualunque norma da qualunque governo da qualunque maggioranza portata avanti perché per noi è fondamentale per me sapere di essere al cospetto di un giudice autonomo è indipendente
Giustifica la mia professione avvocato giustifica il mio ruolo nel processo perché se quel giudice dinanzi al quale io mi trova difendere
Un imputato nel processo civile e penale o una parte nel processo civile non è autonomo
O non è indipendente
O è condizionato o condizionabile il mio ruolo non serve affatto
Il mio ruolo di avvocato ha un valore e ha una funzione se il giudice al quale mi rivolgo assolutamente autonomo e indipendente
Nelle nelle dove c'è la tirannia la tirannia
Dove non vi è democrazia gli avvocati da e dove il giudice è condizionato dal sistema gli avvocati non contano nulla nelle democrazie invece io noi avvocati abbiamo una funzione importante perché siamo
Certi di rivolgerci a un giudice autonomia indipendente quindi
Per noi questo è un valore fondamentale
è la maggior parte degli avvocati non tutti gli avvocati sosteniamo la riforma costituiscono situazionale perché riteniamo e ne sono convinto che questa riforma
Non metta a repentaglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e fare ripeto lo facesse essendo dovessero fare i decreti attuativi successivi
Lo dico pubblicamente l'ho detto pubblicamente e lo ribadisco pubblicamente se dovesse prevalere il sì è uno dei decreti attuativi fatti dal ministro fatti al Parlamento dovesse minimamente
Scalfire l'autonomia e l'indipendenza assoluta la magistratura noi avvocati io per primo farei il in piazza a sfilare contro qualunque riforma di questo genere
Questo ci tengo a dirlo
Però
Devo registrare
L'assoluta chiusura al dialogo ma è possibile che non ci si renda conto tutti
Della grave situazione che il nostro paese sta vivendo sul piano della credibilità del sistema giudiziario degli avvocati per la funzione di avvocati e della magistratura è possibile che riteniamo che nulla possa essere messo in discussione e che tutto debba mantenere ad andare avanti così per come
è possibile che non ci chiediamo che quei cittadini quel popolo sovrano in nome del quale voi scrivete le sentenze le pubblicate
Oggi
Non crede più al nostro sistema giudiziario
è possibile evoca il sistema giudiziario non dico la magistratura spendo tutto quello che ruota attorno alla magistratura cioè la funzione degli avvocati è poi ovviamente quella del giudice
Che con le sentenze decide del destino è possibile che non siamo capaci insieme di ragionare tutto questo io all'inaugurazione Dell'Anno giudiziario
Corte di cassazione o lanciato la proposta fatta a gennaio
E non oggi quando le percentuali Traini e sostenitori del sia i sostenitori del no si sono molto avvicinate a gennaio
Le statistiche davano una netta prevalenza del sì e io in quel contesto ho detto
Non la in Corte di Cassazione che la l'avvocatura voleva proporre alla magistratura all'indomani del referendum quale che sarebbe stato l'esito
Un patto per la giustizia
Perché ne avvocati crediamo alla giustizia nato Cati siamo profondamente riconoscente alla magistratura che io sono siciliano
E quindi ho un rapporto di grandissima riconoscenza alla magistratura per il compito che svolge nella mia terra nel contrasto alla mafia alla criminalità alla corruzione
E proprio per questo ho voluto proporre un patto alla magistratura per sederci insieme all'indomani del referendum quale che sarà l'esito
Della del del della quesito referendario per cercare di ragionare insieme su come fare risalire la fiducia dei cittadini del nostro Sud nel nostro sistema giudiziario che oggi è grandissimo che normalmente
Eccesso rispetto al passato rispetto ai tempi di Mani pulite quando c'era la magistratura e quindi tutto il sistema giudiziario compreso l'avvocatura
Alcuni cittadini davano grandissima
Espressione di di di fiducia
Oggi non è così oggi diceva il vicepresidente del Consiglio supera la magistratura l'efficienza del sistema giudiziario non si misura con le statistiche
Ebbene
Parole dobbiamo tener conto
Non possiamo non tener conto delle statistiche anche nella sezione disciplinare del Consiglio superiore la magistratura perché i cittadini
Sanno lì a valutare il funzionamento del sistema giudiziario e dell'apparato generale della giustizia anche tenendo conto di quali sennò io penso che l'abbiamo il dovere di misurarci abbiamo il dovere io questa mattina abbiamo tono inaugurazione d'anno giudiziario dell'avvocatura italiana e io ho chiesto ai nostri colleghi
Di
Illustrare il contenuto del delle riforma scienza entrare nel merito della valutazione politica ideologica delle riforme dicendo noi siamo dei tecnici chiamo dei giuristi illustriamo il contenuto
Del quesito referendario e asteniamoci ogni giudizio sulla parte che l'ha proposto sulla parte che ritiene che non debba essere approvato questa riforma io ho sentito una campagna di disinformazione
Gravissima ma anche anche poc'anzi ho sentito dire che il sorteggio ha una connotazione quasi intimidatoria perché e nell'Alta Corte i sorteggiati dal Parlamento
Potranno andare a prevalere sugli altri dodici
Tre letti dal presenta la Repubblica nove magistrati
Ma io devo dire che però ho sentito questa da formiche pensano che se io fossi un magistrato e quindi poter eticamente essere sorteggiato tra i nove mi sentirei mortificato dal sentirmi dire che tre
Eletti dal Parlamento sorteggiati al Parlamento possono andare a condizionare nove magistrati che hanno svolto funzioni di legittimità e tre nominati dal capo dello Stato
Io credo che
Così non è
Io credo che l'Alta Corte potrà svolgere una funzione importante scene
Si avrà la capacità di andarla a costruire senza alcun intento penalizzante io non condivido non condivido chi pensa che bisogna andare a costruire un organo che vada a a punire o a penalizzare la magistratura io sono un grandissimo sostenitore del ruolo fortemente fondamentale nella nostra della nostra Repubblica dell'attività della magistratura non mi presterei
A a diciamo acconti collaborare Iva ad un disegno di questo genere
E poi si dice ah beh ma alla fine c'è già la separazione delle funzioni quindi a cosa serve la separazione delle carriere ma la separazione delle funzioni è una cosa la separazione delle carriere e tutt'altro insomma ritengo che dividere le due carriere senza intaccare né l'autonomia e l'indipendenza se intenda tinta carne il valore e la funzione del nostro sistema giudiziario non sia una riforma così
Catasto falle come qualcuno vorrebbe
Configurare
Credo di avere due carriere diverse
Dopo la Cartabia che di fatto arresto difficilissimo il passaggio da una funzione all'altra non vada ad incidere sul sistema insieme la si dice però ci saranno poi due cessa M uno per i pubblici ministeri è uno per i giudici
Paesi ci saranno due conti super la magistratura ma d'altronde cioè chi dividono le carriere non può esserci più un unico organo che decide tutto quello quelle importanti competenze che oggi viene svolto dall'unico Consiglio superiore
Necessariamente poi ce ne dovranno essere due perde diciamo distinguere tra le due carriere queste importanti funzioni io credo che questa riforma
Non vada a scatenare quella grandissima
Quelle grandissime preoccupazioni che vengono che vengono oggi portata avanti io vorrei che questa riforma venisse prese in considerazione
Per la parte migliore della riforma
Credo che i cittadini italiani abbiano il diritto di vedere una funzione giudiziaria che risponda alle sollecitazioni che vengono io devo dire che all'indomani
Dell'approvazione in Parlamento
Con il quarto passaggio ho proposto la disponibilità dell'avvocatura anzi scusate prima che ci porta al quarto passaggio quindi quando ancora si poteva intervenire
Ho proposto la collaborazione nostra
Alla magistratura
Per sederci e cercare di trovare una soluzione per temperare quelle che certamente ci sono anomalie incongruenze di questa riforma nessuno può negare che ci sono notevoli anomalie notevoli cosa che non vanno ho proposto questo
Non ho ricevuto risposta
Suoi messaggi ancora
Perché oggi la tecnologia ci consente attraverso quote Zapperi quello che prima veniva detto verbalmente oggi rimane scritto non ho ricevuto risposta alla disponibilità né con la quale ho detto
Siamo pronti a Ferrer cinque a discutere a ragionare chiudo a ragionare
A cercare di immaginare come migliorare questa riforma non ho ricevuto risposta e allora dico
Siamo all'indomani a qualche giorno dal referendum quello che posso dire come avvocatura e che saremo pronti astenerci come il ministro ha detto all'indomani se dovesse prevalere il sì
Per scrivere i decreti attuativi è in quella sede ribadisco se ci fosse qualunque tentativo
Qualunque tentativo di incidere autonomia e sulla indipendenza della magistratura noi avvocati non lo consentiremo e pubblicamente prenderemo le distanze metterebbe in crisi un sistema che
Dovesse incidere in questo senso grazie
Abbiam fatto
Abbiam fatto esperienza del non sono d'accordo con quello che dici ma difenderò la morte otto diritto di dirlo ecco perché su molte cose in questa platea le sue affermazioni le sue dichiarazioni chiaramente non incontrano il consenso io prima di dare la parola al alla onorevole Bonelli volevo soltanto
Dire due cose due cose che attraversano le preoccupazioni di questa nostra assemblea di questo nostro congresso
E
Lei ha parlato di una magistratura la cui credibilità crollata a picco sì
Non e è un problema che avvertiamo anche noi come reale ma la responsabilità istituzionale che ciascuno di noi a e quella di coltivare non il prestigio ma l'autorevolezza e la credibilità della magistratura e certi toni del dialogo non solo nell'interesse la Repubblica per citare qualcuno ben più autorevole di tutti noi qua dentro questa è la prima cosa
La seconda cosa
La cieca fiducia nei decreti
Delegati dei decreti attuativi ecco io vorrei lei ha detto
Interverremo se questi decreti attuativi conculca Ranno l'autonomia e l'indipendenza la magistratura ecco io
Non vorrei che fosse troppo tardi ecco perché come è stata costruita questa riforma costituzionale non ci fa ben sperare sul come potrebbe esserlo
Costruiti elaborati i decreti attuativi onorevole Corelli Fritz
Storpiato anch'esso foglio
L'ho chiamata Borrelli non si accende mai secondo l'ho chiamata Borrelli Max allora vedete onorevole buone
No un problema anzitutto grazie a tutte e tutti voi grazie a Magistratura democratica per l'invito che mi ha rivolto che ho accolto ben volentieri la prima volta che partecipò al vostro congresso ovviamente cade in una fase storica
Molto molto delicata perché il ventidue ventitré di marzo ci sarà il referendum per quanto ci riguarda un passaggio veramente esiziale della democrazia del nostro Paese a me spiace molto perché nella Presidente del Consiglio non abbia ritenuto di dover raccogliere l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella
Perché per ultimo devo dire le parole che ha espresso ieri da Milano sono devo dire incredibili nel senso che ascoltare cela presidente del consiglio posso arrivare a dire che se dovesse vincere il no
Verrebbero liberati stupratori pedofili de altro è una affermazione che misuro le parole che mira solo a incutere e determinare paura nell'opinione pubblica avrei voluto usare un altro termine ma voglio essere come dire tra virgolette educato e questo clima ne risente molto perché lei ha una responsabilità istituzionale maggiore
Di dare equilibrio anche nel corretto confronto tra le ragioni del sì e le ragioni del no
è evidente che c'è una campagna più che evidente è più che evidente ormai da parecchi mesi anche anni di profonda delegittimazione della magistratura nel nostro Paese che non aiuta le istituzioni democratiche
Aiuta semplicemente a costruire meccanismi complottismo e di non fidarsi più di nessuno abbiamo visto con il Codice tra le altre questioni perché il quando poi non ci fidiamo della scienza
Non ci fidiamo più di la della magistratura allora che cosa può a cadere mi permetto di dissentire Cocchi mi ha preceduto
Per un semplice motivo
Ogni ovviamente abbiamo posizioni diverse ma pensare che si possa determinare una correzione della distorsione per me
Pesante dal punto di vista democratico di questo referendum con i decreti attuativi
Nel momento in cui questo governo questa maggioranza per la prima stolta nella storia della repubblica italiana approvato una revisione costituzionale in blocco vero il governo approva e il Parlamento non modifica
è una cosa incredibile che non è mai accaduto la prima volta nella storia della nostra Repubblica che avviene un'operazione di questo genere
è di tutta evidenza che c'è una volontà maggioritaria di modificare l'assetto dell'ordinamento costituzionale del nostro Paese verso una certa direzione e quindi noi tra l'altro anche dal punto di vista della prassi la procedura una volta chi ve l'ha fatto il decreto attuativo e qualcuno che prima ha votato sì
E e domani dice no quel decreto attuativo non sono d'accordo c'è una maggioranza blindata cosa facciamo andiamo al referendum ordinario con un quorum che sappiamo qual è nel momento in cui sappiamo che invece la riforma costituzionale venti insalata la strategia e ben pensata e siccome non voglio prendere molto tempo perché devo dare un saluto
Io non entro nel merito delle questioni dal sorteggio tante altre alcuni giorni fa ho visto Vespa Prato ci andrò stasera a cinque minuti
Parlare del sorteggio e quant'altro vorrei dire che ad esempio non vorrei fare il populista ma alcune trasmissioni di un certo rilievo del servizio pubblico le facciamo sorteggiare tra i giornalisti che hanno uguale professionalità oppure no lo facciamo sorteggiare siamo d'accordo
E perché non è che può funzionare perché sorteggi annerimento di profonda diciamo delegittimazione di un organismo se non capiamo questo è un problema ovviamente
E questo è un punto di vista è concluso un aspetto quello che vorranno fare dopo rispetta gli attuativi latente in maniera molto chiara il ministro degli esteri nonché capo di Forza Italia Tajani
Quando vinceranno i sì nobile vedremo la polizia giudiziaria dalla dipendenza dalla magistratura ovvero modificheremo l'articolo centonove la Costituzione che ha un capisaldi dopo durante della Costituzione che conferisce autonomia
Bisogna andare a votare no a prescindere dalla collocazione politica perché c'è un gioco una questione fondamentale
Che riguarda i pesi e i contrappesi nel no nella nostra democrazia perché quando si governa non si è padroni dello Stato si governa in nome e per conto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana buon lavoro
Sostituito
Indichiamo allora il presidente dell'Unione Camere Civili
Sarà sarò rapido
Decreto lo portava i suoi saluti
Son cose ciò che si è andato via il geometra Formigli perché sono di Torino sono stato legale del gruppo FIAT e quindi temevo le sue sugli effetti sull'accusa
Allora condivido per non voglio però ripetere cose già dette ciò che ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense condivido dalla A alla Z la l'atmosfera brutta perché Sommese che io giro anche nei confronti di aggressività o di preoccupazioni di situazioni
Catastrofiche arrivano tutte le parti troppi partiti hanno messo anche delle bandierine andato da una parte all'altra per cui una discussione promesse e giuridica
Prettamente tecnica
è stata affrontato in modo forse non corretto e adesso purtroppo viene data all'agenzia France la possibilità di decidere senza una conoscenza tecnica della dalla questione solo super si deismo oppure per se chiuse che Sassi a conoscenza ne approfitto però qua e ho voluto partecipare a questo incontro
Per portare comunque un un messaggio mi è piaciuto quello che ha detto il dottor Nello Rossi prima
Che bisogna ricordare futuro e ci tenevo a vedere qua perché qua stiamo parlando in un consesso dove si fa cultura perché la corrente a questa grande enorme e importante funzione
Di cultura anch'anche di cultura giuridica e dietro elaborazione del pensiero giuridico
E ho fatto io ho saputo prendere i dati Istat e i dati Istat conferma quello che ha detto prima il presidente nazionale delle candele sul costume così non forense
Il sopra i quattordici anni la la la maggior fiducia degli italiani adesso e verso i vigili del fuoco novanta per cento
Poi scendiamo e all'ultimo posto troviamo due soggetti i la i politici e la giustizia
Quasi due cittadini su su tre non crede più alla giustizia giustizia non parlo chi sfiducia verso il magistrato ma sfiducia per tutti noi anche per noi avvocati cioè ma sfiducia della risposta che lo stato dà sta dando alla alle istanze di giustizia dei cittadini poi c'è un'alta percentuale che mi preoccupa
Tecniche voi troverete nella articolo sei del cinquantatreesimo rapporto Censis che sessantasette per cento degli italiani
E disponibile a rinunciare alla libertà di pensiero in favore della sicurezza saputo sanitaria allora se noi mettiamo queste due percentuali insieme
Può apparire un po'uno può costruire e può immaginare un futuro molto pericoloso talora concetto di indipendenza è fondamentale non solo per voi
Ma anche per lui non è l'articolo due della nostra riforma prossima può facilitare abbiamo un principio importante uno due pilastri uno indipendenza anche se l'avvocato
E da difesa dello stato di diritto questi sono due principi principali che sono per tutti noi avvocati allora guardiamo al futuro Fini finalmente dopo la settimanali il clima sì sì persevera spero mi auguro
Dobbiamo però lavorare avvocati magistrati insieme per conservare quello che è stato costruito con fatica per ottant'anni cioè la tenuta allo Stato democratico lo Stato di diritto la difesa dei diritti di tutti quanti quindi con questo augurio di auguro buon congresso grazie
Allora chiameremo a chiamare
Chiameremo a intervenire Michele ciambelline se non ho capito male già arrivati in sala
Michele ciambelline non era non l'avevo visto che
Ho chiamato
E dopo l'intervento di ciambelline avremo il video messaggio di di del ministro Nordio che non non è riuscito a intervenire di persona marcia
Mandato un videomessaggio che ascolteremo con interessa grazie
Ringrazio tutti anche a nome del gruppo di Unità per la Costituzione
Ringrazio tutti i colleghi ed amici di Magistratura democratica
In particolare il segretario Stefano Musolino che mia pregiato del suo invito riposto venticinquesimo congresso nazionale e saluto la presidente Silvia Albano e tutti quanti presenti
Vado subito al sodo avendo sprecato Job minuto per recuperare i fogli so che devo diciamo contenermi essere più veloce
Le cose di questa riforma che ci preoccupano di più e sono sono sono tante vanno inserite in un contesto politico nazionale e internazionale altrimenti appunto la visione che ai rischia di offuscare assi
E condivido fortemente l'impostazione che avete dato ai lavori cioè quella di dare anche nelle prossime sedute
Una o uno sguardo proprio al contesto internazionale
Io voglio in questa occasione come in altre ribadire il diritto dei magistrati italiani di partecipare pienamente così come sta avvenendo al dibattito che precede il referendum
Questo significa semplicemente essere pieni partecipi della propria Police il tutto in modi e termini che siano consapevoli del nostro ruolo
Ora dovrebbe essere di buon senso democratico imporre questa conclusione e non dovrebbe esserci nemmeno la necessità di richiamare la recente ormai nota sentenza della Shadow del cinque febbraio scorso che tutti conoscerete
Relativo al caso Morari Ecce contro Polonia
Peraltro significativa tra l'altro per illuminare le problematicità evidenti della nuova alta corte di giustizia
Voi che lo avete certamente letta sapete che si occupa prevalentemente di questo tema cioè della diciamo
L'effetto matrioska che è contenuta in queste corti giustizia che si fanno l'appello da sei ma che è una sentenza che riguarda anche appunto il diritto dei magistrati in quel caso un collega polacco di criticare le riforme che erano in atto
Detto questo vorrei soffermarmi brevemente su uno degli aspetti della riforma in cui è difficile individuare i effettivamente il profilo più preoccupante
Ovviamente tenendo conto che l'effetto complessivo della riforma stessa va letto nella sua integralità
L'eliminazione di un diritto costituzionalmente previsto ossia quello dei magistrati ordinari per eleggere la componente togata nel CSM costituisce a mio avviso la novità più agghiacciante se rapportata i motivi che sono posti a fondamento eliminare le lezioni
Per debellare le cosiddette degenerazione correntizia sarebbe come dire che si deve eliminarla democrazia perché non funziona bene eliminare tutte le elezioni perché fra i pubblici amministratori ce ne sono alcuni corrotti
Guardate come siamo a questo punto rischiano di diventare un caso unico al mondo Maio il diritto di voto costituzionalmente previsto è stato eliminato
Le riforme europee e in particolare quelle italiane hanno sì spesso modificato anche di recente ne pensavamo che le modifiche carta bianca sulle modalità
Di elezione dei consiglieri superiori fossero le ultima fossero quelle che in qualche modo ci consentissero di trovare un punto di equilibrio
E dicevano spesso modificato sistemi elettorali oppure limitato il voto in casi particolari ma tutte queste modifiche non hanno mai cancellato un diritto costituzionale di partecipazione democratica
Già riconosciuto ha un corpo elettorale specifico
Tutti sanno che l'origine attuale del modello del CSM
In particolare la scelta che i magistrati li leggano i loro rappresentanti come componente togata nasce da un dibattito molto intenso che si tenne l'Assemblea costituente ai quarantasei quarantasette
Alla fine si trovò un equilibrio insomma fra personalità molto diverse fra Mortati leone insomma diciamo quasi degli degli opposti e lo stesso Calamandrei per cui si volle fortemente che la componente togata fosse eletta da parte dei magistrati
Quale requisito fondamentale per garantire al Consiglio superiore spesso non solo rappresentatività ma una sua forza e autonomia verso l'esterno
Ora il rischio fondamentale della sottrazione di un diritto di voto previsto in costituzione e quello che anche altri diritti di voto possano essere sottratti
E tutti sapete bene che non è indispensabile per togliere un diritto di voto
Cancellarlo con il Cassino dalla lavagna la Costituzione le leggi elettorali purtroppo possono fare molto sotto questo profilo sostanzialmente riducendo la vera capacità e possibilità di scelta dell'elettore
E un effetto combinato di tutte queste cose può essere appunto particolarmente pericoloso per la democrazia
Come ho detto
Ho visto il programma dei prossimi giorni e apprezzo molto la volontà di una visione appunto globale del del problema
Per questo
Chiedo scusa diciamo ai vari
Giuristi italiani che non citerò invece vorrei fare un riferimento alle problematiche diciamo politiche che stanno intorno a questa riforma facendo utilizzando dei punti di vista esterni e quindi comincerò a citare
Larry dai o no che è
Forse il più grande studioso di democrazia al mondo almeno secondo il punto di vista dell'università americane quale dieci anni fa non adesso dieci anni fa diciamo quindi il primo anno delle da Trump
Scrisse un saggio che riguardava appunto lo stato di salute della democrazia lui parlava di recessione democratica
Ora questa recessione democratica fra l'altro voi condivisa noto saggio stessa rivista Roberto Foa
Il tema di cui oggi a dieci anni di distanza ci dobbiamo trovare a parlare anche con riferimento a queste riforme costituzionali
Ne dobbiamo prendere atto di una cosa e cioè che né nella nostra Costituzione e neanche
E le più perfette costituzione della storia qualcuno ricorda appunto le vicende di Weimar beh e nessuna Costituzione c'è qualcosa che i moniti in maniera assoluta dalla possibilità di una recessione della democrazia
Le dinamiche della politica in molti Paesi occidentali di democrazia avanzata sono da tempo sbilanciate verso una forte impronta demagogica del consenso con un ruolo spesso decisivo dei mezzi d'informazione e da qualche anno dei social media
Io credo che sia doveroso in presenza di questi segnali di pericolo
Che appunto corrispondono a dei criteri riconosciuti universalmente dalla letteratura scientifica
Politico scientifica di internazionale è giusto che la magistratura avverta la società civile dei rischi di questa riforma sui quali non mi soffermo oltre per non appesantirvi appunto eccessivamente a parlar
No esclusivamente del eliminazione del diritto di voto dei magistrati per illustrare il rischio che il diritto di voto possa essere eliminato o sostanzialmente diciamo così sterilizzato per molti
Ora
Se torniamo indietro nel tempo date vivo il timing
Si deve andare appunto al mila settecentottantasei sei mila settecento ottantasette Alexander elencazione purtroppo va facciamo come nei film flashback
Siccome ho visto che voi siete i diversamente da quanto costa qualcuno a dire anche no dico filo americani ma interessati diciamo al profilo poco della della democrazia un punto in America
Mi sembrava necessario questo passaggio anche perché ma potete trovare una diciamo edizione tradotte già PdL del novantasette scriveva che la storia ci insegna scusate dico solo questo che è molto attuale che la maggior parte di coloro che hanno sovvertito libertà repubblicane ha cominciato la loro carriera corteggiando il popolo in maniera ossequiosa e da iniziare i demagoghi sono finiti tiranni
Ora depurate dal loro classicismo queste parole di Remington e guardando esperienze più recenti si può giungere alla conclusione per cui per distruggere la democrazia non c'è bisogno di un piano prestabilito al contrario l'esperienza concreta
Faccio riferimento alcune diciamo vicende sudamericane del due cinquantennio scorso
Può essere una sequenza di eventi non previsti un crescendo di attacchi e contrattacchi tesi più al consenso momentaneo che alla costruzione di una stabilità istituzionale
Il demagogo tracce già avversaria di essere nemici e traditori della patria
Secondo Livi scherzi l'atto che certo non erano due toghe russa i governi autocratici per riuscire a trincerarsi a potere devono cambiare le regole del gioco nel loro ultimo saggio che si intitola come muoiono le democrazie fa o Democracy s'dai li cito letteralmente dicono che gli autocrati cerca di consolidare il loro predominio spesso riformando la Costituzione il sistema elettorale
E le altre istituzioni in modo da mettere una posizione di svantaggio o indebolire l'opposizione sbilanciarmi il sistema a proprio favore
Queste misure vengono portate avanti spesso come misura nell'interesse di qualche bene comune
E poi che comportano modifiche delle leggi perfino della Costituzione possono consentire agli occhi agli autocrati di procurarsi un vantaggio inattaccabile per anni addirittura decenni
Non voglio appesantire ulteriormente il tempo dei lavori depositerò magari uno scritto che chi avrà voglia di leggerlo e vi auguro veramente con affetto però una buona prosecuzione dei lavori proficuo svolgimento
Grazie mille grazie mille per gli stimoli e anche per aver rinunciato
Tempo per contenerlo argomenti accettabili
Allora intanto diamo atto del fatto che arrivato al Presidente da asco nel quale diamo il benvenuto grazie presidente della Corte di Cassazione
E come
Avevamo preannunciato adesso ascoltiamo l'intervento il videomessaggio che c'era trasmesso il ministro Carlo Nordio
Gentili colleghi buongiorno
Avrei voluto essere in presenza o quanto meno indiretta ma come sapete tra pochi minuti dopo ero a rappresentare il governo al Consiglio nazionale forense ma era non solo doveroso ma anche
Utile e per certi aspetti piacevole indirizzarvi questo indirizzo punto di saluto
Cioè noi abbiamo idee molto diverse
Ovviamente sarebbe quasi infantile far finta che queste differenze non ci sia e sarebbe forse anche stucchevole ritornare
Sul questioni che potrebbero unirsi piuttosto che dividerci si sono effettivamente delle cose sulle quali un giorno potremo ed secondo la quale dovremo concordare ma ripeto in questo momento potrebbe quasi sembrare una captatio benevolentiae che nessuno dei due vuole siamo franchi e siamo sinceri abbiamo idee molto diverse
Però una cosa spero abbiano almeno da parte mia cioè l'assoluto rispetto per il dissenso per chi la pensa in modo diverso
Rammarico di non essere presente deriva anche dal fatto che io mi trovo più a mio agio quando sono davanti a una platea se non ostile quanto meno dissidente rispetto a quando sono davanti alle persone che mi applaudono
Perché tra l'altro la prima ipotesi mi dà una maggiore energia
L'unico messaggio che voglio mandare oltre a quello dei BOC lavoro e questo lo viene dal profondo del cuore
è molto semplice
Io sono entrato in magistratura nel mille novecento e settantasei o per prima indagine
Seguito come giudice istruttore quella sulle Brigate Rosse
Nel Veneto ho lavorato con grande amicizia stima e proficuità
Assieme a uno dei vostri né rappresentanti più autorevoli Gian Carlo Caselli
A nei cui confronti tutti i miei libri compreso l'ultimo ho sempre avuto non solo parole di apprezzamento ma ho sempre sostenuto che sia stato uno dei migliori o forse il migliore in assoluto magistrato nella conduzione della indagine che quarantacinque anni fa Mino le nostre radici democratiche
A lui vanno i miei ringraziamenti la mia stima incondizionata per quanto riguarda la sua devozione allo Stato anche se ripeto
Un abisso divide o quanto meno un mezzo bis divide oggi le nostre idee
Allora perché dico questo perché essendo io stato assieme a Giancarlo il primo in lista nel le quando si trovavano eccomi delle Brigate Rosse il primo in lista come magistrato da uccidere
E e nel Veneto sapete abbiamo avuto ben tre delitti più un sequestro relazionale dolce quando trovano le liste
Dei magistrati da
Sappiamo Nobel gambizzare proprio da ammazzare io ero sempre il primo perché al giudice istruttore il Capo Colonna delle BR
Perché lo dico perché vi pare possibile c'è un magistrato che è entrato a subito rischiando la vita e continuando a dire che se potesse tornare indietro rifarebbe quello che ha fatto compreso l'ingresso in magistratura vi pare possibile che un magistrato
Con la mia esperienza con la mia con il mio diciamo pure vissuto possa avere in mente di ma sottoporre la magistratura giudicante e requirente al potere esecutivo cioè guardate la lettera della legge è chiara e va bene
Dei processi alle intenzioni che fanno i politici lasciamoli pure perdere la politica è una badante fai che funziona come sappiamo che funzionò
Però vi prego non sia la magistratura a pensare
Che un magistrato un ex magistrato che si sente ancora magistrato voglia sottoporre al potere esecutivo sia i pubblici ministeri sia tolto il giudice e cosa ancora peggiore che li voglia umiliare
Questo vi prego di non crederlo e dal profondo del cuore vi dico che non è vero e comunque se in futuro una cosa dovesse accadere e mi auguro che non accadrà mai sardo non sarebbe il mio no
Era l'unico pensato che volevo darsi per il resto ognuno faccia il proprio lavoro quello persegua i suoi intendimenti ognuno chiarisca le sue idee come stiamo cercando di fare in campi opposto in questo momento vinca il migliore tanti auguri e buon lavoro

Inviterei a intervenire Rita Sanlorenzo vocata generale nella corte
Buongiorno a tutti e benvenuti benvenuto al primo presidente e a tutti gli ospiti che partecipano a questa prima giornata di congresso ecco a me il compito di intervenire subito dopo le parole del ministro un po'undici aprile perché spesso in questa campagna referendaria insomma c'è stato questo contrappunto le parole del ministro e poi le parole nostre a difendere quella della posizione che ancora qui ribadiamo che è quella del no alla riforma costituzionale e proprio perché dobbiamo ammetterlo il ministro Cia agevolato in quello che sembrava il compito più difficile di tutto il compito che ci eravamo dati quello di spiegare al cittadino
Il vero portato le vere conseguenze il vero significato di una riforma così velocemente approvata così non discussa nelle sedi dovute così apparentemente
Ristretta e limitata ad uno scopo quello appunto della separazione delle carriere che era poi
Anche nei desiderate nelle corde di Monti che non sia scrivono che non ha scrivono la loro fede politica a quella della parte che appunto la riforma voluta
Con le sue parole il ministro però appunto Cioce curato il compito rivelando quali sono i significati rivelando qual è poi il disegno complessivo che riguarda l'abbiamo già detto un'alterazione forte notevole di quello che è il sistema dell'equilibrio dei poteri
Secondo la nostra Costituzione oggi il ministro viene un po'questo video quello ringraziamo perché comunque un saluto e un augurio che naturalmente
Di cui teniamo conto e e di cui lo ringraziamo appunto
Ci viene a dire quello che appunto Siena sarà una specie di mozione degli affetti parlando come da magistrato a magistrati a magistrati venendo ci a dimostrare proprio ragione di questo suo passato professionale che non è possibile non è credibile che possa venire appunto da chi ha un passato come il suo la volontà di sottoporre la magistratura al potere potere esecutivo e addirittura di
In qualche modo umiliare la magistratura attraverso l'introduzione di norme che limitano la sua indipendenza la sua autonomia bene io mi limito a fare un cenno a quelle che sono
Quelle che se la teoria generale in tema di responsabilità non è centro il cessate in questo caso provare dimostrare le sull'esistenza di un dolore specifico volto appunto a castigare in qualche modo a perché dice delimitare la sua ansia antica categorie di appartenenza non è richiesta va be che sotto lo specifico probabilmente nemmeno una colpa basta una responsabilità oggettiva sempre che naturalmente sia provata ed io la ritengo ovviamente presunta la sommità se di chi agisce ma allora
Diciamoci
Veniamo poi a a vedere quello che è il nucleo di questo messaggio noi comunque in base alla comune appartenenza
Eppure se essendo abituati in qualche modo a ragionare partendo da menti e aperta e sgombra da pregiudizi e tanto meno appunto da un favore ad una chiusura cooperazione corporativa che vuole
Sì che da dal nostro interno non possano venire
Proposte ingannevoli o quanto meno pericolosa per quello che sarà il nostro futuro bene allora noi al ministro rispondiamo dicendo che queste sue parole non ci rassicurano perché gli stessi lì a contrappuntate
Le ha fatte precedere Dalser mansioni molto chiare e assolutamente inequivocabili a proposito della necessità di introdurre un controllo della politica sulla magistratura
Alla necessità appunto di sottrarre
Quello che era
L'ambito della sua indipendenza attraverso all'istituzione e le modalità di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura non devo ricordare qui a voi a questo pubblico quali sono le ingiurie della riforma
L'indebolimento del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso il suo spacchettamento
L'infamia è già stato detto da tanti del sorteggio e poi questo investimento su una giustizia disciplinare che in qualche modo diventa uno strumento di governo della magistratura
Attraverso la sventolata
E TG e di una giurisdizione di una giustizia disciplinare Domestica si vuole in realtà introdurre quella che una giustizia disciplinare addomesticata e sottoposto assoggettata invece a influenze influssi che in qualche modo convergano in quell'intento intimidatorio di cui si è detto prima perché anche al presidente del Consiglio
Nazionale forense vorrei rispondere che forse ha fatto male i conti perché quei nove magistrati che andranno a comporre il l'Alta Corte disciplinare non si tengono insieme dovranno essere rigorosamente separati e ai sei del giudicante si contrapporrà no meglio sì sì sì séparé vanno quei tre
Che invece derivano dal Pubblico ministero e allora voi capite facendo i conti che lo le le componenti di origine politica di preti provenienza politica avranno comunque Sempre e una predominanza che d'altra parte la stessa Costituzione consente dal momento che
Prevede Sozzi limita prevedere che la componente di origine togata dovrà essere comunque rappresentata nei collegi non dovendo nemmeno non potendo nemmeno pretendere in qualche modo una presenza maggioritaria
E allora lasciatemelo dire ma semmai il ministro ci volesse veramente bene avrebbe tanti modi diversi per dimostrarci altre molto più efficaci potrebbe stabilizzare i lavori tra i lavoratori precari potrebbe dotare
Appunto il servizio di quei mezzi di questo segni di quella anche del del supporto informatico degno veramente di questo non è in grado di dare un servizio che poste davanti al cittadino possa essere in qualche modo qualche modo dignitoso e rispettoso della funzione tutto questo
Non è venuto fino qui anzi ci si dibatte negli uffici giudiziari con la penuria di mezzi e di personale e e quant'altro e dunque ci troviamo ai suoi gli occhi a a richiedere quello che appunto le la Costituzione attribuisce alla sua esclusiva responsabilità e che non c'è mai non è mai stato di cui non è mai stato dotato punto servizio giustizia allora io finisco dicendo solo questo io credo e questo è anche il portato di questi settimana di queste settimane di campagna referendaria che la riforma veramente non possa e non riesca ad arrivare al cuore dei cittadini che la portano a sentire proprio che la prosa no fare in qualche modo un vessillo di cambiamento e di progresso proprio perché non è basata su una speranza di un miglioramento
è piuttosto dettagliata intrisa inquinata di quei sentimenti di rivalsa di rivincita di vendetta
E sicuramente in qualche modo anche di contenimento di compressione di quella che è visto come un potere indebito esorbitante eccedente e che va ridotto in ambiti più voi limitati per questo io credo che in fondo la scelta dei cittadini sarà per la loro costituzione qual è
E quale deve restare l'ho già detto ma lo ribadisco ancora fuori conforta io credo che i cittadini italiani vogliono molto bene vogliono profondamente bene alla loro costituzione e che non accettino di vederla stravolta così a colpi di maggioranza tra l'altro da una parte contro un'altra
Soltanto al fine di vedere affermato un modello costituzionale che non è quello dei nostri padri costituenti e diverso e profondamente alterato e pone appunto le basi per una riduzione una impoverimento di quelli che sono le prerogative di
Indipendenza e di autonomia ecco
Noi crediamo in un altro tipo di progetto costituzionale un modo un progetto inclusivo che riesca attenere tutti appunto in a comprendere le istanze di tutti che riesca ad intervenire anche la dove si sono questi gangli chiudesse delicati e sensibili perché consente appunto un superamento delle crisi attraverso una contemperamento di cui appunto si sente il bisogno io credo anche questo che noi di qui ad una settimana sapremo l'esito
Di questo referendum ma un congresso che un'occasione importante e qualche cosa che deve guardare a tempi ben più lunghi di quello che la settimana che ci aspetta e per fortuna e vivaddio e allora credo che ci aspetti a da subito la necessità di progettare quello che sarà il lavoro di qui in avanti dei magistrati tutti ma è anche di Magistratura democratica ci saranno molte macerie sul terreno questo lo dobbiamo sapere
E sarà difficilissimo prima di tutto fare questo lavoro di rimozione che consenta a tutti di ripartire con animo sereno e costruttivo però però dalla parte nostra abbiamo l'esperienza di questi mesi che per quanto mi riguarda ha voluto dire molto voluto dire scoprire una cittadinanza appunto affezionata al bene comune della Costituzione ma anche una magistratura che ha capito che se vuole farsi capire a sua volta devo uscire dei palazzi di giustizia deve spiegare di se stessa deve parlare di se stessa deve mostrarsi trasparente e anche in qualche modo ricettiva delle critiche dei bisogni delle provengono
Io credo che su questo tipo di premesse potrà essere basato il lavoro per gli anni prossimi e credo anche anche per quello che ho potuto saggiare tastare dalla giovane magistratura che ci siano tutti gli elementi perché si possa fare vi ringrazio
Grazie Rita Sanlorenzo abbiamo detto molte volte questa mattina e anche nel corso di questi ultimi mesi che la magistratura avrebbe bisogno di ben altre riforme di ben altri
Problemi da affrontare e da risolvere e abbiamo chiesto a due magistrate a due giovani magistrate
Per quanto può essere giovane un magistrato ormai parliamo di relativamente giovani magistrate
Chiedo scusa interessate
Di ragionare insieme a noi su quelli che sono gli elefanti nella stanza della giustizia d'elefante della stanza della giustizia civile Elefante nella stanza della giustizia penale
Chiedo a Pina porticati e glielo cattivi salire sul palco grazie
Buona sera
Come anticipato Andrea Natale ci è stato affidato un un compito difficile perché il titolo è provocatorio un po'involuto l'espressione elefante nella stanza non è di uso comune simboleggia l'esistenza di un problema enorme
è un problema evidente che è vicinissimo a noi ma di cui stranamente nessuno parla
E che nessuno sembra voler note notare l'effetto in qualche modo il surreale un effetto di alienazione perché tutti ignorano il pachiderma sono focalizzati su quelle che a confronto sarà delle piccolezze
Nel dibattito pubblico
Sul possibile miglioramento del sistema penale da mesi il dito puntato sulla colleganza tra giudici e pubblici ministeri e sull'esistenza di un unico consiglio superiore
Qual è l'origine di tutti i mali e di tutti gli errori anche io non voglio parlare della riforma direttamente della riforma voglio un attimo puntare lo sguardo sull'elefante per una volta
E devo dire che io sono un magistrato giudicante sono di orientamento progressista sono qui ho studiato ferraioli mi ritengo un amante del garantismo e occorre anche la terzietà è un valore importante per me la terzietà del giudice
Ma proprio sul punto della terzietà del giudice a me sembra che l'ipotesi che uno giudice posso accogliere pregiudizialmente la prospettazione del Pubblico ministero panche forse in virtù del Comune organo di rappresentanza sia
Del tutto marginale se non priva di ogni aggancio con la realtà
Mentre c'è un problema ben più rilevante appunto l'elefante che gli amanti del garantismo penale per qualche ragione non riescono a mettere a fuoco ciò che ci consegnano le statistiche infatti anche le storie di casi giudiziari anche assai noti
E che il rischio di errore elevatissimo soprattutto nella fase iniziale del procedimento e la ragione è semplice in quella fase non sono non c'è il contraddittorio ma spesso non ci sono ancora neppure i magistrati
Sappiamo che gli avvenimenti del passato vanno maneggiati con cura perché come è stato molto ben detto prima di me i fatti sono cose vulnerabili paradossalmente in mano il momento di maggiore fragilità del fatto è quello subito successivo al suo verificarsi cioè quello dell'immediatezza in cui la ricerca della verità può prendere delle strade sbagliate
Senza che sia possibile in seguito accorgersene o trovare un rimedio
E mentre ciò che accade nell'ambito protetto in qualche modo del contraddittorio è mania talmente registrato ormai ad oggi compresi tutti i respiri gesti
Gli atti che vengono compiuti nell'immediatezza in segreto e unilateralmente sono ancora su molti punti importanti sono sinteticamente verbalizzati
In base all'attuale assetto del Codice peraltro
Non è nemmeno previsto che debba rimanere obbligatoriamente una traccia indiretta diciamo dei motivi per cui l'indagine ha preso una direzione invece che un'altra
Si tratta di una lacuna semplicemente di una lacuna perché la motivazione sulle piste da valorizzare non è neutra
Bisogna ricordare in molti casi di accuse che erano nate da confessioni estemporanee che poi si sono dimostrate poco affidabili le confessioni
La prospettiva attuale che sta davanti a noi per giunta e quella della graduale ulteriore implementazione di modalità investigative ad altissimo livello tecnologico che sfrutterà hanno anche l'intelligenza artificiale
Il tutto nel segno di un abbandono ancora più marcato della possibilità di un controllo umano adeguato sia pure solo a posteriori
Dei metodi di raccolta degli indizi delle logiche seguite delle ragioni per cui gli elementi a discarico seppure siano stati individuati non sono stati presi in considerazione
Gli errori che avvengono fuori da una cornice procedimentale che sia possibile ripercorrere analiticamente all'indietro sono inevitabilmente destinati a essere sfuggenti non solo per chi si occuperà via via del caso ma anche dovesse essere questa l'ambizione dei sostenitori di questa riforma anche per qualsiasi organo disciplinare
La tendenza legislativa attuale
Inoltre quella della progressiva apertura di spazi per l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria sul presupposto di una presunzione proclamata e attuata di legittimità del suo operato
Eppure è proprio l'attività investigativa di iniziative il principale punto del procedimento Today rischiano di avere campo libero
I bias o verificarsi fraintendimenti che poi più difficile riconoscere ed eliminare su tutti questi temi c'è un'elaborazione
Che tiene impegnati gli operatori del diritto da moltissimo tempo
Non si capisce perché gli sforzi di attivi di elaborazione non si siano concentrati invece su guasto abbozzo poi qualche altro spunto torniamo alla vulnerabilità dei fatti essa richiede come ho già detto bene Nello Rossi che i dati gli indizi siano maneggiati con cura facendo un buon uso del dubbio
Sono l'esercizio del dubbio consente di uscire dalle cornici narrative offerte unilateralmente nelle fasi in cui il contraddittorio non è previsto
D'accordo la terzietà ma in alcune fasi non siamo in tre siamo in due nel processo penale
In questo senso
Una riforma ordinamentale davvero garantista sarebbe quella rivolta a modificare quanto meno con riferimento al giudice per le indagini preliminari la regola di assegnazione in assenza di aspiranti dei più giovani nel ruolo
Chi addita come luoghi di massima incidenza della colleganza le sezioni per le indagini preliminari non vede che si tratta in realtà spesso semplicemente di sezioni insofferenza
I cui organici in costante carenza vengono ora avvocati d'ufficio con giudici che hanno potuto maturare a stento un biennio di funzioni penali in senso ampio centri Oriana stando all'attuale assetto ordinamentale anche solo due anni di processi per direttissima
Forse in una prospettiva proprio garantista bisognerebbe recupero proporre che siano magistrati con una più lunga esperienza nel campo del ragionevole dubbio nel campo del contraddittorio che un gioco lento si impara lentamente
Va esercitato a lungo
Che siano quindi sono magistrati che più a lungo lo abbiano esercitato che possano poi in una fase procedimentale quest'contraddistinta da una simmetria molto marcata svolge una funzione che incide pesantemente sulle libertà
Più in generale
Poi e mi dispiace che non ci siano più gli avvocati occorre affinare implementare diffondere la cultura del dubbio che deve riguardare tutte le parti del processo per me la cultura della giurisdizione non riguarda PM e giudici riguarda anche gli avvocati siamo tutti parte
Della giurisdizione prima dell'ottantotto quindi prima di questo codice era iniziata una battaglia quella di qui ma di chi immaginava che tra tutti gli operatori del diritto la formazione dovesse essere comune e si era arrivati anche a una proposta normativa per l'accesso parallelo ai ruoli della magistratura ordinaria
Un antidoto contro la disparità delle parti poteva essere quindi non la separazione delle carriere ma all'opposto l'Unione delle carriere e purtroppo però questa riforma è stata abbandonata in favore vive dell'altra
In realtà
Voglio dire anche che ci sono altri elefanti nelle stanze del giudizio penale
Noi i consultiamo carte consultiamo fascicoli ordinative oggi sono anche informatizzati intanto possiamo dirlo siamo schiacciati tra un elefante è un altro pensa che nessuno noti niente sta ci siamo ingranaggi di una macchina molte difettosa la giustizia penale che tende quale risultato ultimo una pena detentiva da scontare eventualmente in carceri sovraffollate dove la rieducazione non è seriamente possibile quindi una macchina
Della giustizia penale inceppata sul punto della rieducazione
E c'è una macchina inceppata nel suo punto terminale più importante quel discorso sulla funzione della pena che ci sembrava così astratto all'inizio dei nostri studi oggi è un'India un dilemma reale che rischia davvero di togliere senso a quello che facciamo
L'attuale panorama delle leggi penali dentro fuori dal Codice compone un mosaico di forbici e di tali larghissime un disegno vastissimo peraltro che si allarga sempre di più a suon di emergenze
E la cui coerenza interna è diventata inafferrabile si moltiplicano i reati delle leggi speciali siamo sommersi da fatti di mera inosservanza si moltiplicano i casi e in cui la condanna discende dalla sola evitabilità dell'ignoranza di una legge penale e noi lo scriviamo e questo è già un po'alienante perché sappiamo e dico ad amare qualcuno che forse non ha realmente capito ma era evitabile la sua ignoranza
L'idea stessa quindi che la pena debba essere dotata di un minimo sindacale di comprensibilità che è il presupposto per la rieducazione ce lo insegna la Corte costituzionale dovrebbe di per sé spingere la risposta penale
Verso il margine del sistema legislativo e dissuadere chi la desidera al suo fulcro
Però la necessità di ripercorrere all'indietro la strada della decodificazione penale ridando quindi coerenza reati e pene non è
Percepita non è in agenda il clima generale quello posto di volta in volta un tipo di violazione un tipo d'autore svetta no per l'illusione ottica della cronaca del sensazionalismo su tutti gli altri
Ancora irrealizzato il tentativo della riforma Cartabia di consentirci una fuga dal carcere quando possibile
In favore di meccanismi sembrano più incisivi per anticipare la risposta di rieducazione provare a neutralizzare davvero la recidiva questo è un altro punto
Nonostante la rappresentazione di cui parlava Nello Rossi con Formigli noi siamo dei siamo appassionati di garantismo così come siamo teniamo alla sicurezza teniamo al valore della sicurezza questo è sicuro ci sembra che è una maggiore sicurezza possa derivare dal minore rischio di recidiva
Le sanzioni sostitutive però non hanno ancora la diffusione che si sperava per loro e sono assenti dal giudizio di primo grado sono state posticipate alla conclusione dell'appello e questo un po'vanifica il tentativo di assegnare la graduazione a un giudice che è più vicino rispetto al fatto la giustizia riparativa
è rimasta in gran parte inattuata o per l'assenza dei centri e incompresa
Per la sua con la collocazione sistematica forse per la sua funzione diciamo che l'esperienza di vedere le Aule di giustizia come luoghi di pacificazione dei conflitti ci è stata promessa però ancora tristemente c'è ignota
C'è anche da dire che il disagio che è sempre figlio del fallimento della sanzione carceraria condotto il sistema uno spostamento deciso uscissimo verso l'aggressione di patrimoni
Una modalità di punizione che se da un lato rischia spesso di fare tappo orale la responsabilità nel suo senso più autentico però abbiamo forse con troppa disinvoltura relegato al campo della scarsa afflittività
Abbiamo così accettato di metterla in pratica con modalità meno garantite ricercando una maggiore efficacia fuori dal campo della rieducazione
L'unica sanzione efficace quindi quella che abilitano essere rieducativa colpire patrimoni
Anche questa forse si rivelerà una grande illusione presto tardi
Oltre a essere già un'eterogenesi con cui dovremmo confrontarci se abbiamo a cuore una risposta ragionevole rivolta alla tutela dei diritti quindi io ho descritto forse una mandria di elefanti di pachidermi però appunto penso che sia opportuno al di là di tutto al di là delle riforme un ruolo a cui teniamo quello di sollecitare la magistratura a posare lo sguardo
Sull'elefante per evitare anche la tentazione di essere dei meri pura operativo grazie
Capraro giudicati intere l'elefante nella stanza della giustizia civile di cui si parla sempre poco atti invece centrali per il tanti tanti
Allora buonasera boom a tutti a tutte io oggi vorrei parlare dell'assenza
Intesa come mancanza mancata presenza all'interno delle aule di giustizia dei tribunali delle Corti d'Appello dei corpi delle persone
Quelli che dovrebbero essere i protagonisti del processo civile le parti gli avvocati di magistrati sono spariti evaporati
A ciò hanno contribuito due fattori da un lato la necessità di rendere la risposta giudiziaria più veloce
Il fattore tempo non è più un elemento sussidiario che sta in secondo piano e presuppone che la risposta sia in primo luogo giusta conforma il diritto accettata socialmente perché adottata all'esito di un procedimento in cui la collettività si riconosce
Ma il fattore tempo e diventato un elemento che sta insieme agli altri sullo stesso piano e che a volte anzi predominante
E dall'altro lato secondo fattore l'epidemia di corrida che ha reso impossibile frequentare per un periodo le aule di giustizia e che però a distanza di quattro anni lasci suoi strascichi
Con una normativa adottata in via eccezionale che però è diventata pian piano la regola mi riferisco evidentemente alla trattazione da remoto e ancora di più la trattazione scritta
Ebbene questi due fattori si sono combinati tra loro
Ci si è resi conto che la trattazione cartolare quella di arredare moto fa guadagnare tempo e nel giro di pochi mesi ci siamo abituati a fare a meno della materialità del processo
Questo fenomeno è giunta è giunto a completa maturazione quando si decide di assegnare su base volontaria dietro corrispettivo economico alla trattazione di cinquanta causa aggiuntive
Ha segnato un giudice che però sta cinquanta asta centinaia di chilometri dal giudice naturale dalle parti dai difensori
E che decide appunto astraendosi completamente dal territorio dal contesto in cui quella causa è maturata tutto ciò però un prezzo la presenza fisica la possibilità di interloquire con le parti e con le difese la possibilità di spiegare che cosa sta accadendo e il giudice del lavoro lo sa bene perché lo fa sempre nel tentativo di conciliazione
La possibile adatta appunto di spiegare alla parte cosa sta capitando cosa gli sta capitando in cosa consiste come funziona un processo sono tutti elementi che contribuiscono a legare tra il giudice quello che era un legame tra il giudice e la persona che ha di fronte
La presenza fisica e l'uno se l'unico strumento per creare una relazione di simpatia intesa nel senso etimologico del termine sull'impatto Sossi approvare mozioni insieme
Simpatia intesa in questo senso non solo tra il giudice le parti ma anche tra il giudice e gli avvocati e tre gli avvocati tra loro
Ecco allora che l'attività di rendere giustizia potrà concretamente essere per chi la vede vive un'esperienza comprensibile
Ricondotta nell'alveo della conoscibilità e della razionalità perché un qualcosa di cui si è fatto esperienza concreta cioè capisco cosa il processo perché lo sto vivendo
Il giudice se così è viene riconosciuto simbolicamente plasticamente come colui a cui ci si affida perché al termine di un'esperienza diretta di vita dica chi ha ragione e chi ha torto e qual è la verità
Ma cosa accade se dal giustizia si prima sistematicamente di questa esperienza se diventa un'attività mediata da uno schermo peggio ancora di sola lettura
Se le parti non esistono per noi ma secondo me e cosa più importante cosa HD di noi della nostra attività se non esistiamo più per le parti
Quello che facciamo diventa un qualcosa di esoterico misterioso non comprensibile perché fuori dalla loro esperienza il timbro non si concretizza rimane lontano incomprensibile perché non percepito
In tutti questi mesi ne abbiamo preso parte a tanti incontri sul referendum costituzionale e io ho notato che molto spesso ciò che interessava davvero alle persone al di là naturalmente di comprendere gli aspetti della riforma era in che cosa consistesse esattamente il nostro lavoro
E in tanti mi hanno chiesto di non smettere proprio adesso di trovare il tempo anche in futuro per andare tra la gente e rendere comprensibile la nostra attività
E una cosa giusta perché credo nel valore di essere parte di una collettività e di una comunità
Perché Magistratura democratica fa della prossimità sociale come ci ha ricordato il segretario
La cifra della sua identità perché come ci diceva Rita Sanlorenzo è importante uscire dai tribunali ma io per credo che prima ancora di queste a monte dovremmo ritornare nei tribunali uscire da casa e tornare nei luoghi di giustizia in cui rendiamo giustizia
Perché quello è il nostro luogo di lavoro nei tempi antichi il giudice andava addirittura presso le comunità e rendeva giustizia in loco e immaginava la frattura sociale laddove si era creata
In tempi meno antichi i giudici del lavoro facevano le ispezioni sul luogo di lavoro attività prevista dal codice e questo aveva un valore immenso per chi lavorava in quel luogo era lo Stato che si prendeva la briga di accertarsi delle reali condizioni di lavoro
Di comprendere in prima persona cose capaci cosa fosse capitato e come stavano realmente le cose
Domani dobbiamo chiederci cosa rimane ora di questa felicità
E che pezzo stiamo pagando per la sua mancanza per la sua assenza per la nostra assenza perché rischi di celebrare i processi più velocemente ma di rende impossibile per le parti fidarsi di noi intese come singole persone fisiche
Così che alla fine quando qualcuno proporrà di farci sostituire da un computer nessuno noterà la differenza e non perché non ci sia differenza io credo che quella sia ineliminabile ma perché lì i tempi della giustizia non avranno visto davanti a loro altro che un computer grazie
Diversamente giovani ma abbastanza brave tra
Grazie mille grazie
Certo non è così
Io mi ero consapevole mi prendo la responsabilità cultura benissimo abbiamo poco tempo che abbiamo fatto aspettare in maniera piuttosto scortese i nostri ospiti quindi la parola Ciccio Zaccaro segretario diario democratica per la giustizia
Ciao a tutti ben trovati
Insomma non è una frase di rito ribadire che sono contento emozionato di essere qui lo sappiamo tutti Magistratura democratica per quindici anni è stata la mia casa mi sento nella canzone del del del maestro in cui
Ritrovo la la mia nuova Corte sia le le stoviglie color di nostalgica sono venuto assoluto per salutare e ringraziare Stefano Musolino per ringraziarlo del suo lavoro del suo impegno
Della sua amicizia anche della sua complicità se si può dire
Lui difetti M. un po'aggressivi complicità già comincia a pensare a qualche trojan da installare avevo preparato una a un intervento brevissimo però poi ho sentito i nostri nostro ministro
Il messaggio videoregistrato mi sono
Preoccupato perché abbiamo appreso tutti quanti che anni fa è stato era al primo posto nell'elenco dei delle possibili vittime
Delle Brigate Rosse è stato oggetto di minacce gravissime che hanno messo in rischio la sua edita e quindi mi tocca esprimermi esprimerli
Non c'è lo sentirà la mia solidarietà personale per quello che ha subito allora
Anche per quello che avrà subito oggi quando la sua capogabinetto ha detto che i magistrati vanno tolti di mezzo il sono plotoni di esecuzione perché non si può essere a metà del guado o si è quello che ha detto che era o si è
Quello che oggi sta facendo
Ma bando alle battute
Veramente rubo pochi minuti i lavori congressuali per cercare di ipotizzare un percorso di lavoro più o meno comune per il dopo ventiquattro marzo ventitré marzo per la settimana prossima fra il dieci
Giorni qualunque sia l'esito del referendum
La campagna referendaria la
Lo abbiamo detto tanti è stata esaltante per Monti
E ha visto coinvolge tutte quante le anime della magistratura è stato poco me quando dico alle scuole medie si fanno i lavori di gruppo si va a casa di un compagno di classe a fare
Appunto il lavoro di gruppo e si fa una gran confusione si litiga Siri ci si confronta i più bravi aiuto nemmeno bravi quelli insomma ci certa una grande competizione si fa anche un dramma ma andranno confusione però alla fine si porta a casa un risultato dopo il lavoro di gruppo dice bisogna mettere in ordine i libri mettere a posto la Carmine la
La cameretta
Cioè ci toccherà fare questo dopo il referendum ci toccherà qualunque sia l'esito del referendum rimettere un po'in ordine le priorità
I compagni di viaggio di liberi da leggere
I quotidiani da ascoltare le televisioni da frequentare potremmo finalmente tornare a affrontare insieme i temi come il diritto penale minimo come la
La effettività e la qualità del detto benissimo prima Giulia della giurisdizione
Tutti i temi che ora dobbiamo un po'accantonare perché esiste questo urgenza finalmente non parleremo più degli articoli centoquattro e seguenti della Costituzione ma torneremo ai primi appelli dei diritti delle libertà all'articolo tre al secondo comma dell'articolo tre della Costituzione
E su questo non possiamo che tornare a discutere con quelli che in questo momento spero ancora per qualche ora perché quelli bravi voteranno no sicuramente sono apparentemente dall'altra parte di questa barricata referendaria
Uso espresso è barricata referendarie mi correggo subito perché è un'espressione
Bellicistica e siccome c'è veramente la terza guerra mondiale a pezzetti nel mondo dell'occulto imparare a non usare espressioni di guerra per le nostre vicende quando le persone vengono bombardate nelle loro tasse così come non mi è piaciuta l'espressione finale del ministro Nordio vinca il migliore perché non è una gara e la Costituzione migliore forse
Ossea rimasto ai tempi degli olimpica di di Cortina ma non c'è migliore o peggiore c'è un assetto costituzionale da tutelare l'altro tema
Parimenti anticipo la sessione di domattina se ho capito bene riguarda più il mondo dentro la giurisdizione eh l'imperativo morale di tutti quanti noi di salvare il governo form comunque finisca
Il referendum avremo un governo autonomia dovranno tono che sarà stato Trust avrà ancora le scorie
Della continua delegittimazione non solo degli anni passati ma di queste settimane che comunque hanno fatto e faranno male al consiglio
Al governo o pomo della magistratura
E quel governo tomo dobbiamo salvare
Forza dobbiamo salvarne almeno le le funzioni
Storiche nobili classiche la funzione consultiva la capacità di rendere pareri
Convincenti materia
Per per la legge in materia di giustizia dobbiamo tutelare nelle funzioni di garanzia di garanzia di noi mobilitati tutela di svolgimento di funzioni disciplinari votazione di professionalità
Perché il Consiglio serve a difendere indipendenza esternare i magistrati dobbiamo ricordare difendere il Consiglio nella parte in cui tutelare indipendenza interna
Sento spesso dire che questo Consiglio va bene perché riesce a eliminare tante pratiche le Pub via via Belotti ciò Roberto Fontana di fronte e che insetti no
A me fra le cose scandalose del consiglio non so le nomine che azzeccate sbagliate ma sono le tantissime notte tantissime pratiche di settima Commissione a quella che dovrebbe tutelare il diritto tabellare che vanno via appalti senza che si riflette effettivamente sull'organizzazione dell'ufficio la mancanza di rilievi sostanziali sui progetti organizzativi
E sul sistema tabellare
Significa due cose o abbiamo tutti i dirigenti bravissimi lealisti mi capacissimi e illuminati simili
A occhio non mi sembra oppure sì
Messa da parte un tema che e il core business del Consiglio perché il Consiglio serve a garantire anche l'indipendenza interna dei magistrati serve a far funzionare di uffici secondo i principi del giudice naturale precostituito per legge
E invece poi si torna sempre a parlare della quinta Commissione delle nomine contro nomi non sono qui a dirlo voi di nuovo cito il maestro di rogatoria
Cosa vecchie con il vestito nuovo con l'ossessione
Per le nomine che l'ossessione per la carriera di tutti quanti noi lo scandalo del consiglio la delegittimazione del Consiglio nasce sicuramente da lì e nasce da noi noi in senso ampio dal nostro mondo che vent'anni fa
Dico a casaccio perché io poi
Sono entrato in magistratura venticinque anni fa abbiamo cominciato a riflettere a pensare che esistesse
Modello di di di gente un decalogo del dirigente un modello per scoprire i criteri per scegliere il miglior dirigente
Possibile e il lungo faticoso dibattito sul testo unico della diligenza c'è sua circolare che serve a scegliere i dirigenti temo verrà tornerà bomba fra un po'osé
Vengono mantenuti in piedi alcune decisioni dei giudici amministrativi e poiché il sintomo della nostra ossessione solo per quel tema ed è la ricerca dei criteri di Scelta dei dirigenti forse dovremmo sforzarci piuttosto che
Arrovellarci su questo di capire che tipo di dirigenti vogliamo a che cosa serve come dirigenti
Quanti effettivamente ne servono essendo servono alcuni dirigenti giudiziari il ribadire che i magistrati sono tutti uguali
Ma il suo ce ne sono di molti
Giovani fidi Giulio ma ce l'ho di fronte pro quella parità hanno pari dignità costituzionale lei è il primo presidente che sta qui
In in prima fila non è una a un feticcio costituzionale è una norma che dobbiamo sostanza dobbiamo sostanziano appunto quando ragioniamo sulla dirigenze forze abbandonare l'idea del dirigente come unico
Un uomo al comando ipotizzare forme collegiali di dirigenza rifuggire dalla l'ipotesi di un dirigente manager o di un dirigente che fondamentalmente attento alla valutazione quantitativa del lavoro dei suoi magistrati alla verifica dei standard dei degli obiettivi di rendimento
Semestre per semestre è
Un servizio che la magistratura democratica in senso ampio può fare alla magistratura alla democrazia
Italiana esse forse in dei mitizzata Simone questo tema forse contribuiremo veramente a ridare una legittimazione politica seria al circuito del governo autonomo e alla giurisdizione in senso
Ampio e del resto è la lezione che si di ha consegnato in ogni suo scritto su questo tema Luigi ferraioli che a differenza di me non è il primo Venuto Manzione l'ultimo grazie a voi toglierei
Prima dare la parola ora a due ospiti che hanno aspettato pazientemente seguito i nostri lavori finora all'avvocato Filippo Lupo e e che viene Piazzoni segretario generale di Arcigay chiederei all'avvocato un po'di interventi
Prego avvocato Lupo grazie
Buonasera a tutti grazie a voi e grazie
Perché magistratura democratica mi ha dato un'opportunità
Che fino a qualche giorno fa non immaginavo neppure di potere vive
Se sono qui è grazie in particolare le due persone che ringrazio una un pubblico ministero il dottor Stefano Celli
Con il quale condivido la città di provenienza Rimini e l'altra è un giudice la presidente Albano con la quale talvolta ci siamo sentiti per posta elettroniche abbiamo scambiato alcune impressioni
Su alcune vicende giudiziarie e non
E che mi ha spinto a venire qui a Roma quindi questa è la dimostrazione che
La separazione tra pubblici ministeri e giudici funzione io sono qui grazie a un pubblico ministero e a un giudice
Io sono un avvocato civilista i apparentemente non dovrei essere toccato dalle vicende che riguardano questa
Sessione referendaria
In realtà così non è
A mio modo modestissimo modo di vedere perché questa riforma se la si guarda in filigrana non impatta sul processo penale soltanto impatta completamente su un assetto costituzionale che mettendo a confronto sinottico gli articoli attuali e gli articoli che andrebbero modificati
De bastano le fondamenta di una costruzione quindi il Palazzo apparentemente potrà avere sempre una facciata piacevole esteticamente bella ma
Da un punto di vista strutturale ci sarà sicuramente qualcosa che che si incrina
E da questo punto di vista da avvocato civilista non vi nascondo che ho paura ho paura di questa riforma ho paura del testo di questa riforma devo paura anche del contesto di questa riforma
Purtroppo non sono d'accordo con molto più autorevoli colleghi che rappresentanti dell'avvocatura hanno parlato prima di me ma io temo che l'area sarà bollita se dovesse vincere il sì non ci sarà più tempo e non ci sarà più spazio soprattutto per nessun intervento i giochi saranno fatti
E a quel punto non ci potremo dolere
Di non aver fatto tutto il possibile fare tutto il possibile significa farlo oggi non
A giochi fatti a cose avvenute
E allora io credo che
Che questo sia il momento
Ciascuno di noi di dire nel proprio piccolo una parola
Io ho un rispetto per per la magistratura
In questo mi mi sento fortunato e voglio condividere con voi questo mio pensiero perché il nonno paterno di cui porta il nome è stato un magistrato
è stato magistrato che per me è stato un esempio anche nei racconti i familiari
è stato un magistrato mi permetto di dire integerrimo ed è stato un un magistrato che quando fu il momento di scegliere
All'epoca era Pretto giovane pretore in terra d'Abruzzo
Insieme all'avvocato non a caso all'avvocato Ettore Troilo fondo la Brigata Maiella
Quindi oggi io io sono qui da partigiano sono da cittadino partigiano
A tutele a difesa della Costituzione perché è vero che la Costituzione è una carta come dici come diceva Calamandrei
Lo diceva anche Mario D'Antoni termini molto più critici ma è una carta che dobbiamo riempire di significato questo diceva Piero Calamandrei non lo dice certo il sottoscritto
E tutti i giorni la dobbiamo riempire la dobbiamo riempire di significato facendo le cose che quella carta ci dice di fare perché vero quelli non sono principi sono precetti e c'è una differenza sostanziale lo sa anche un avvocato anche se e meno preparato di un magistrato e lo sa anche un avvocato pur se fa gli interessi di una parte e difende una parte siamo tutti parte di una cultura giurisdizionale che deve essere creata tutti insieme e dalla della quale anche l'avvocatura non può essere esentata solo in questo modo riusciremo a valorizzare la Costituzione che ci parlano i suoi valori al plurale la Costituzione parla di noi non Dio
Dio è qualcosa di terrificante prepotenza egoismo
Garda la definiva nella cognizione del dolore il più lurido dei pronomi
Forse la Costituzione ci dovrebbe insegnare di nuovo a recuperare il noi il plurale l'essere comunità il il sapere che abbiamo sì dei diritti ma abbiamo anche dei doveri tra questi c'è anche quello di andare a votare
Mi vergogno a dirlo io da quindici anni non voto restituito la tessera elettorale la sono andata a riprendere in questa occasione perché
Doveroso
E esercitare questo diritto che ancor prima lo dice la Costituzione un dovere civico credo che non la restituirò mai più quella tessera elettorale voterò convintamente no e vinca la migliore che la Costituzione
Grazie
Gabriele Ghezzi segretario generale Biancini che ringraziamo di nuovo per stentata fino
Buongiorno e prima di tutto grazie a Magistratura democratica per questo invito è stato molto gradito io sono capire piazza una foto segretario generale di Arcigay Arcigay la somma Polo più ramificata più grande associazioni LGBT la più vecchia anche forse di questo Paese
E diciamo noi sentiamo tantissimo quella prossimità sociale di cui appunto si parlava anche negli interventi precedenti per quanto riguarda le nostre istanze anche perché è un Paese molto molto strano al nostro Paese un Paese in cui la politica si è sempre rifiutata pervicacemente di fare provvedimenti legislativi di avanzamento e devo dire la verità negli ultimi anni a prescindere questo a volte dal colore politico il governo l'ultima legge che ha fatto un cambiamento significativo approvata dal Parlamento data la legge sugli civile due mila sedici
Da allora non si è più mosso nulla e gli unici diciamo le bucce luci in questo periodo buio sono state appunto le sentenze i diversi tribunali i rinvii alle corte costituzionale da parte dei tribunali territoriali di istanze specifiche dicendo ma non violerà qualche diritto costituzionale il fatto che il nostro paese non si preoccupi di riconoscere i diritti umani e quindi da questo punto di vista il lavoro della magistratura per quanto ci riguarda è fondamentale e l'autonomia di questa dal potere politico e altrettanto decisivo fondamentale perché se dovessimo aspettare
La volontà delle amministrano dipinta satanista Roccella per veder riconosciuti i diritti umani io credo prima ancora che costituzionali perché chiediamo in questo Paese madama la marchesa come si sarebbe detto una volta e pertanto fondamentale invece che la magistratura prosegua appare risalto a questo aspetto a perseguire con l'uguaglianza formale che ci deve essere e sostanziale quote poco alla formale per tutti i cittadini e le cittadine di questo Paese
E insomma da questo punto di vista quindi nostra ringraziamento è assoluta assoluto a questo lavoro che ha fatto la magistratura
Poi per carità io personalmente ritengo che non sia un Paese del tutto sano ma democrazia del tutto sana quella in cui per decenni interi con in vere diciamo legislazioni che impattano sulla vita delle persone
Rimangono scritte uguali e la magistratura si assume l'onere di cambiarne l'applicazione in maniera radicale
Basti pensare i percorsi di affermazione di genere per le persone tratta legge dall'ottantadue non è mai stata cambiata
Ma fino al due mila sette due mila otto se non ricordo male prevedeva la sterilizzazione forzata di chi faceva e fare interventi chirurgici perché faceva processi
Il cambiamento di genere oggigiorno invece no elegge sempre la stessa e che in tribunale a un certo punto più sono posti il problema di dire non possiamo andare avanti obbligare a sterilizzare la gente per cambiare genere sessuale
E questo è solo un esempio dei tanti però mette conto questo ovviamente io dico sempre è pazzesco e sia stata la magistratura doverci assumere l'onere di un cambiamento interpretativo di questa natura
E lo fa spesso
Non è giusto non è saranno io credo questo però ci tocca e diciamo io sto parlando di Goethe recepiti ma per le persone che ricco
Danno la storia di questo Paese sono stato fior di sentenze che hanno anche preceduto riconoscimento di diritti umani in questo Paese come il diritto al divorzio qual diritto all'interruzione volontaria di gravidanza
Non è che arriva sono arrivati referendum dal nulla e hanno cambiato tutto prima c'è stato anche un sacco di contenzioso giudiziario con sentenze fondamentali quindi diciamo prendiamo atto che il nostro Paese è così il coraggio dalla nostra politica non c'è mai stato particolarmente arriva sempre
Dopo che l'orientamento giurisprudenziale e l'orientamento anche sociale del nostro Paese è cambiato
E insomma quindi il mio appello però è anche quello di fare di più
Se gli atti perché insomma la magistratura un potere di perseguire la richiesta di uguaglianza sostanziale in altri paesi è stata decisiva anche molti paesi che si vantano di essere culla dei diritti in verità è stata magistratura imporre determinati standard di uguaglianza
Ci arriva a quel tempo negli anni con le sentenze ma lo ha fatto e la politica poi altro ma ha dovuto fare che registrare
Questo avvenuto cambiamento di orientamento giurisprudenziale quindi su questo potete fare veramente tantissimo ancora in Italia anche perché diciamo la prospettiva che lo faccia la politica nell'immediato è pressoché nulla
Ma diciamo anche visti anche i precedenti storici a anche con governi dato colore politico
C'è sempre la tendenza al pasta Arsilio un qualcosa che non porta mai a una conclusione positiva tutte le leggi che riguardano queste spetti perché vanno anziché occuparsi squisitamente che affrontare il diritto fondamentale dalla persona esautorata in maniera uguale oppure il diritto fondamentale del minore che fortunatamente viene usato
Per togliere i bambini dalle grinfie di chi invece vorrebbe usarli come strumenti ideologici perché questo è una cosa che io dico siamo noi che diciamo giù le mani dei bambini che perché quei bambini siamo stati noi
E e sono i bambini anche delle persone delle famiglie omosessuali in questo Paese e quindi quando si cerca di ideologizzare il diritto o meno essere di genitori giusti o sbagliati e si fa una un'operazione terribile ideologica sulla pelle di quei bambini non siamo noi a farlo invece e questa è un'accusa che ce ne riporta continuamente
Quindi veramente l'autonomia dalla magistratura rimane resta un presidio fondamentale anche per questo tipo di battaglie per quanto ci riguarda seguiamo con grande preoccupazione
L'evoluzione del dibattito è vedremo insomma
Referendum fra una settimana che futuro ci consegnerà
E la sapendo che la battaglia comunque non è finita perché è abbastanza chiaro credo a tutti i presenti in quest'aula che comunque vada sia che vinca il sì sia che vinca il no giusto per ha di fronte a dover proseguire un'azione nel caso di vittoria del sì
Il dovere presidiare e per quanto si potrà ovviamente l'evoluzione successive che il governo deciderà di fare il Parlamento deciderà di approvare sul funzionamento
Dalla magistratura garantendo quest'aspetto indipendenza se vincesse il no io credo proprio che sarà un ma diciamo uno va be'abbiamo scherzato da parte delle forze governative ma ci sarà sicuramente un rilancio su altri fronti
Quindi da questo punto di vista insomma vediamo noi ci siamo sapendo perfettamente che la magistratura è un presidio per i diritti umani che su cui noi ci battiamo da ormai più di quarant'anni grazie mille veramente con la
Chiederei a Roberto Fontana di intervenire Luca Milani purtroppo dovuto andare via e comunque speriamo che possa intervenire domani e ricordo a tutti a tutte che chi chi vuole intervenire deve riempire il modulo che vedete qui al banco
Al momento no
Al momento non ci sono altri interventi per
Ovviamente partirò parlando del Consiglio superiore della magistratura oggi innanzitutto apprezzato l'intervento del vicepresidente
In questa sede ha fatto considerazioni devo riconoscere
Di ampio respiro e anche fortemente connotate nei contenuti non solo con riferimento al Consiglio supremo della magistratura ma anche temi
Che ovviamente riposto riguardare ma che esulano l'autogoverno e quindi questo ha significato mi ha presa posizione forte peraltro o devo anche apprezzato in questa linea l'intervento
Perché in questa sede poteva essere
Ma capita ceo però apprezzato anche l'intervento fatto
L'inaugurazione dell'anno giudiziario
Del Consiglio nazionale forense
Dove
Ha svolto considerazioni molto puntuale penetranti
Rispetto al tema del disciplinare dei magistrati
Manifestando sostanzialmente
Una non sconcerto e su questo la parola sconcerto la uso io perché è un po'forte
Rispetto a un appiattimento di parte degli esponenti dell'avvocatura
Su una visione della qualità della giurisdizione incensare poi ripetute anche qui
Particolarmente importante dirlo in quella sede incentrata sulla percentuali delle condanne
E sul grado
E sul livello di sempre a Rita delle sezioni
E quindi emergendo un appiattimento anche culturale la parte dell'avvocatura supposizione che indubbiamente rappresentano un grave errore arretramento
E che peraltro evidentemente
Si collocano
Più nel solco del clima politico del momento e dell'indirizzo politico del momento
Che in coerenza con quelle che sono state sempre beni culturali di fondo dell'avvocatura su questi temi
Vedendo specificamente al Consiglio supremo della magistratura
Io ho ritenuto
E sono stati tanti compagni di strada su questa battaglia
Che forse fondamentale anche nella prospettiva
Della riforma costituzionale del prevedibile
Referendum
Che il tema della rigenerazione dell'autogoverno doveva essere filorusso che doveva ispirare l'azione all'interno del Consiglio superiore
Della magistratura
è evidente che
L'accaduto e più gravi sono avvenute sul terreno delle nomine
Sul terreno delle nomine del quale purtroppo
Ha un po'
L'associazionismo dei magistrati compose smarrito
Mi mi ha rincorsa dinamiche spicciole del consenso ha in parte barrito il senso della propria funzione o quanto meno l'appannata la preoccupazione competitiva sul consenso ha portato un appannamento di prospettiva e vero quanto è stato detto prima
Che non dobbiamo farci ossessionate dalle nomine perché
L'attività del Consiglio supremo e Stura ben più complessa delle nomine inefficienti
Le nomine un piccolo spicchietto della della dell'attività del Consiglio supremo di statura peraltro piano funzionale enfatizzato da una percezione soggettiva degli aspiranti alle nomine perché nel peso complessivo su questo sono perfettamente
D'accordo del peso complessivo dell'autogoverno
Io sono competenze del Consiglio Superiore della Magistratura ben più importanti e ben più incisive nell'organizzazione degli uffici della della scelta di un presidente di sezione o di un presidente di un tribunale
E non sto parlando solo
Spesso si citano
Il Consiglio superiore statura dai pareri sulle leggi
Il Consiglio Superman fattura il presidio di dipendenza quindi
Apre vengono aperte le pratiche a tutela ma proprio sul terreno dell'organizzazione e io sono coerente d'accordo il cuore del Consiglio superato da magistrati ora ente il ruolo del CSM nell'organizzazione al riguardo anzi faccio un un piccolo un piccolo inciso
Questo ruolo in Consiglio sopra la magistratura se l'è conquistato nel tempo perché
Se si va a leggere l'articolo centocinque quindi si parte da una lettura letterale del contenuto del centocinque sicuramente non c'è dentro tutto quello che invece noi vediamo come attività del Consiglio superano è satura
E quello è stato il grande ruolo la grande capacità del Consiglio superiore a me statura
E io ritengo perché questo sto dicendo in tutti gli incontri sul referendum
Che con ruolo al Consiglio superiore statura l'ha potuto venire perché era un consiglio legittimato perché ha modificato profondamente degli assetti di potere reali anche dentro gli uffici
Che ha citato inventarsi prima il sistema delle tabelle e poi il sistema dei progetti organizzativi
E con i fari come declinazione in concreto il responso e attuazione all'interno dei principi costituzionali questa è stata l'operazione le tabelle profilo superiore statura ha lavorato in questa direzione
Credo per un paio di geni fino che questi istituti sono stati recepiti
Da in qualche previsione legislativa ma prima che venissero recepiti in previsione di trattative questo è stato uno dei più alti prodotti dell'autogoverno
E nello specifico proprio di questa visione dell'autogoverno che non perché non può essere disgiunta dal fatto che io è undici a un Consiglio Superiore della Magistratura legittimato nella sua autorevolezza dal fatto di essere elettivo
Perché questa operazione le tabelle si è scontrata ovviamente inizialmente con mille resistenze ma esse neanche un crogiuolo è un luogo di sintesi di dialettica di idea che esattamente la prospettiva specularmente opposta al sorteggio e sempre per finire questo
Inciso perché ritengo molto importante io in tutti dibattimento locutori uccidersi atto che la scelta del sorteggio inevitabilmente diventerebbe un paradigma
Che andrebbe a conformare inevitabilmente ruolo e le competenze del Consiglio superiore dalla magistratura cioè cito meramente perché nella logica stessa del suo oggetto perché si è opposto il sorteggio vuol dire che voglio espungere dal sistema delle della del governo tutto alla magistratura tutto ciò che ha il valore di scelta tutto ciò che
E in qualche modo espressione anche di opzioni divisioni di sistema io ridurlo come è stato già detto qualcuno parla di ufficio del personale udì un consiglio d'amministrazione è bene
Tutti gli interlocutori
Anche notevolmente qualificata metto esattamente quello che vogliamo cioè il tema del sorteggio
E mi dispiace perché la parte dell'avvocatura della dei magistrati che ne hanno fatto la battaglia del sorteggio in nome dell'orizzonte alita della magistratura
Si trovano in questa Battaglia ex compagni di strada di chi si appropria rivendichiamo fatto diventare la battuta la bandiera corteggia una barriera sua
Per arrivare a indebolire radicalmente l'indipendenza della magistratura chi paradossalmente essendo nel contempo portatori di un ripristino adesione gerarchica della magistratura e questo è il paradosso
Difatti il viso di questa cosa che io per esempio quotidianamente
Ad Andrea mi renda che il mio i con Filangieri banco
Faccio
Chiusa questa parentesi per dire l'importanza dell'organizzazione
Ma io ritengo che sull'organizzazione del Consiglio sopra Della Valle sulla maternità attiva il Consiglio supremo e statura a in particolare questo ha lavorato bene
Perché ha parlato due circolari ma in particolare quelle sulla Procura della Repubblica che sono state un momento di sintesi
Di divisi niente divisioni impostazioni molto diverse
Divisione impostazione impostazioni diverse che e hanno attraversano la componente togata
E i e soprattutto la magistratura ma anche la componente la componente laica
La circolare sulle procure è stato un atto di normazione secondaria di altissimo livello perché è stato il momento di incontro e anche di mediazione di spinte diverse tutte possibile dentro un quadro normativo primario di ampia diamo a molto ampio valorizzando anche l'impatto all'interno denso di principi costituzionali come come fare
E ritengo che una normazione secondaria come quella che riguarda in particolare le procure della Repubblica non perché siamo in meno importante quelle
Le tabelle dei tribunali ma diciamo che lì si è stratificato nella nel corso degli anni e sedimentato un sistema di regole che sia così consolidato dove i profili
Critici erano decisamente meno e soprattutto nei tribunali il principio
De la tarde lievitazione del principio del giudice naturale con la sua declinazione interna è diventato come dire e intanto è entrato nel DNA invece nelle procure della Repubblica il tema è fortemente aperto perché lì si scontrano anche a livello normativo
Prospettive il teste
Insomma temi piuttosto molto complesse idee e e molto e molto delicati e Benni
Una normazione secondaria così carica di significati di carattere generale poteva farlo solo un Consiglio superiore della magistratura elettivo un consiglio della magistratura di sorteggiati non m'avrebbe mai potuto pensare ma d'altro canto è evidente
Che scelte così delicati che sono scelte non solo di caratteri del partito ma di vero e proprio bilanciamento ebbe non possono essere che
E d'altro canto anche nel caso la normazione secondaria dovendosi fare carico
Distinte molto forti perché dalle riunioni con i procuratori e i grandi uffici della riunione con i procuratori dei medi uffici alla riunione con i sostituti
Sono emersi respinte evidente quindi
Aldilà che usiamo la denominazione alta amministrazione politicità del consiglio non è un problema di sigle è evidente che il Consiglio è un uomo dove per la natura
Dei compiti se noi vogliamo che siano in futuro questi compiti del Consiglio il superiore della magistratura
Non può e chi non può chiarire le caratteristiche gli ha dato che via gli ha dato la la la Costituzione della quarantotto
De qua quarant'no sì quaranta detentive quarantasei quarantotto della della la Costituzione del mille novecento del mille novecentoquarantotto
Nel sul piano della organizzazione e qui un pochettino non mi non mi trovo pienamente facendone parte
Della commissione settima con quanto prima le osservazioni che faceva da però il consiglio invece a mio avviso ha fatto ha assunto un ruolo tant'è che
Piuttosto severo perché vi dico che credo che sia stata analizzati fino ad oggi ad oggi sono state oggetto d'esame
Circa dove la metà dei progetti organizzativi della procura della Repubblica ottanta cento non so esattamente e quelle che sono stati approvati integralmente credo che si continuo sulle mani sulle mani non credo che si arrivi a dieci progetti abito è tutti i progetti il in alcuni casi in punti minori ma quasi sempre con riferimento a temi piuttosto di delicati quelli che attengono rapporto tra il procuratore e sostituti i poteri di revoca e via dicendo
Qua la stragrande maggioranza è stato approvato parzialmente con restituzione
Degli atti
Chiamiamolo così con una terminologia processuale agli uffici e vero che la percentuale di tabelle degli uffici giudicanti testata approvata integralmente è stata più alta ma non credo maggioritaria è stata più alte e i rilievi riguardano qualche punto
Minore ma ovvio ma perché
Il sistema tabellare da decenni ormai da decenni da un al entrata nel DNA della magistratura
E anche il livello di elaborazione tecnica sia indubbiamente nel corso del tempo raffinato per cui le criticità sono decisamente
Migliori e diciamo che i dirigenti degli uffici hanno più dimestichezza col sistema tabellare
Rispetto alla gran parte dei procuratori della Repubblica
Allora ha detto quindi che a mio avviso il Consiglio superiore la magistratura è stato ampia ampiamente all'altezza del proprio compiti per quanto riguarda le le attività di gran lunga più importante
Quella dell'organizzazione quella del dell'espressione di pareri penso i pareri sull'abuso d'ufficio non solo sulla riforma costituzionale quella dell'apertura delle pratiche a tutela eccetera
Indubbiamente un nodo è sempre aperto è quello
Delle nomi ma riconosciuto che sono stati fatti comunque enormi passi in avanti rispetto
Alla situazione in cui era precipitato l'autogoverno ecco per come era emersa
Nel due mila e diciannove e devo dire cioè le percentuali
Che citata anche dal vicepresidente Pirelli dell'approvazione
All'unanimità in commissione delle oltre l'ottanta per cento delle tabelle
E dei progetti delle delle nomine
Mi sento di dire tranquillamente che non sono frutto d'accordi distorti come de viene detto
Anche perché in quelle commissioni facevano ad esempio parte per diciotto mesi faccio un esempio Andrea Mirenda nella prima consigliatura anche lui ha votato all'ottanta per cento
Quelle nomine o anche consiglieri che adesso sono esponenti di primo piano dei comitati per il sì hanno votato a oltre la misura all'unanimità nella misura dell'oltre
L'ottanta per cento le le le proposte tuttavia quello del quello delle nomine è il punto critico del Consiglio superiore della magistratura
E ultimo critico perché è sempre latente il rischio di un rio spande assi di determinati fenomeni è chiaro che questi fenomeni hanno la loro radice prima non lordo l'autogoverno
Ma dinamiche anche culturale all'interno a Magistratura il carrierismo l'enfatizzazione del significa
Del significato e quindi un indebolimento della visione orizzontale della magistratura è evidente però è evidente che poi lo snodo istituzionale dove tutto questo si esplica e assume anche connotazioni potenziale di via Lanza
Il consiglio superiore della magistratura e quindi questo però è un terreno fondamentale
Perché può funzionare bene c'è assente in tutti gli altri settori ma se non si in grado di vincere questa battaglia della completa rigenerazione del l'auto-governo sul terreno delle nomine
Inevitabilmente si delegittima tutto il sistema dell'auto
Dell'auto governo
Allora in questa in questa in questa prospettiva c'è stata una forte dibattito all'interno del consiglio e e molti di noi
Vi è stata un'ampia convergenza su un'ipotesi
Che ravvisava
Il modo più efficace per incidere chirurgicamente non nell'abbandono della discrezionalità del consiglio ma delle anticipazioni della discrezionalità del consiglio
Sul piano della dittatura e condivisione periodiche delle regole
Ma con un restringimento Massimo Darvish che smarrita nel momento dell'applicazione concreta delle regole un riferimento al caso concreto questo era nel senso
è un peccato mio avviso che su questo terreno nonostante
Cioè inizialmente sembrasse che tutti ci fossero
Alle si fosse in al avviata ci sia stata una spaccatura della magistratura progressista perché io son convinto profondamente che se non ci fosse stata questa spaccatura su questo passaggio oggi saremmo arrivati a al referendum molto più forti
Su questo su questo terreni no
E ritengo che il ruolo di Magistratura democratica soprattutto in termini
Di pensiero di elaborazioni di legittimazione quindi culturale di questo approccio sia stato importante
Sia stato importante perché
Appartiene alla pensiero originario
Di
Magistratura democratica l'elaborazione originaria di Magistratura democratica
L'attribuzione di una grande importanza di un sistema di regole Ferri ha sul terreno delle nomine sul terreno e di movimento e qui si potrebbe riallacciare dibattiti degli anni ottanta come argine rispetto a fenomeni vicina tipiche erano stati già preannunciate come pericolo e che poi abbiamo visto esplicarsi in termini anche come dire
Corruttivi sotto il profilo insomma della tenuta
Culturale della ed era della magistratura
A metà degli anni Novanta la magistratura e mi avvio al termine
Anche la magistratura progressista
Si è resa conto che la battaglia dei diritti
Non poteva non coniugarsi anche con una battaglia per l'efficienza ma l'efficienza inteso non come valore astratto ma come condizione per assicurare l'effettività la tutela e diritti e che ero sbagliato lasciare il tema dell'efficienza
Come appannaggio
Come dire
Di un pensiero non progressista
Però bisogna prendere atto che la consapevolezza della dell'importanza dell'efficienza
A a un certo punto è un po'progressivamente determinata e in un'ideologia efficienti Istica
Dove rischia di disperdersi la qualità delle senza la giurisdizione e non la vediamo anche esasperata adesso poi fase
Preserve in questa fase un certo efficientismo quantitativo che rischia di diventare un assioma lo vediamo negli uffici Empoli saltato in relazione anche a agli obiettivi Pnr ma questo da solo infatti esatto un processo ma soprattutto abbiamo visto Paola questo ideologia ed efficienti Istica poi anche un'enfatizzazione
Esagerata esagerata
Dela una sorta di retorica della di queste
Capacità taumaturgiche dirigente dell'ufficio
Che ci sono
Mi in questa almeno in queste dimensioni del tutto sganciati dalla realtà perché non tengono conto di qual è l'effettivo
Ruolo di un dirigenti i quali sono doppie di il ruolo il potere in concreto che può avere un dirigente che non ha non toglie importanza l'importanza dell'ICI
Della scelta del dirigente ma in concreto presentare la nomina come se fosse la scelta del grande mentre i germi
Perché questa poi a un certo punto è diventata la declinazione prevalente non ha nessuna come dirà deve insomma
A quello che è in concreto l'istruzione giudiziario analizzata con i criteri con cui gli analisi organizzativa de del
E poi tutto questo clima culturale a indubbiamente contribuito poi ad abbassare ad abbandonare il tema delle regole come se noi fossimo un organo di responsabilità politica che succede meningea ecco abbandonare indebolire eletti ha contribuito poi a creare come dire
La cornice entro il quale è stato più facile IGT mare prassi deteriori ora la svolta a mio avviso è
Che ho voluto fare queste condizioni di ampio respiro perché ho avuto l'impressione
E una parte di Magistratura democratica soffrisse questa battaglia perché la riteneva un abbandono
Dell'idea chiave della pubblicità del consiglio secondo me invece sottovalutando
Che
Qui c'è un invece un recupero dell'idea che è un sistema delle regole stringenti è proprio quello che si concilia al meglio con l'idea la difesa profonda dell'orizzontalità della della della magistratura e quindi fa da antidoto rispetto a una tendenza da una parte una deriva terroristica e dall'altra una deriva in termini di gerarchizzazione per questo ho detto
Che il pensiero le elaborazioni Magistratura democratica particolarmente importante
Molto di più di quelli che sono il poi numeri della rappresentanza diretta di Magistratura democratica dentro il Consiglio si porrebbe statura perché Magistratura democratica alle coordinate culturali
Per dare costruire una visione dove questa battaglia per le regole battaglie Dida come dire
De semplicemente una risposta come dire disagio creato da tante piccole ingiustizia che tanti piccole forzature piccolo-grande forzature che
Si sono create ma a inquadrarla proprio una visione a organica di come deve essere organizzata lavora l'istituzione giudiziaria facendosi carico anche delle pre del della prospettiva fondamentale dell'efficienza ma senza quelle di prevede caricature retoriche di Puglia o pena o pena parlato io qui finire il mio intervento perché ecco l'ultima considerazione che faccio è questa
Che Magistratura democratica su questo terreno perché specifico
Con questo tipo di respiro può essere il punto di riferimento e deve essere il punto di riferimento di settori molto ampi che la magistratura anche di settori che per provenienza per
Non non conoscono nemmeno le le elaborazioni magistratura sua democratica su alte su altri temi temi
Però
Avvertono come di una volontà radicale di star fuori da da certi meccanismi qui io questo lo dico non urtato molto
Soprattutto in fasce giovani di magistrati non ancora contaminati da certe aree da certe ansie e io credo che un gruppo
Numericamente contenuto come Magistratura democratica impugnando questa battaglia che non può esaurirsi perché è chiaro come dire il senso di un gruppo perché mi rendo conto che sarebbe riduttivo ma potrebbe esplicare come in una capacità egemonica in termini di pensiero perché
Fuoco a curare consensi molto molto molto più ampi perché la funzione
Io una gruppo progressista credo non sia solo quello del selezionare chi condivide a trecentosessanta gradi
Già una visione completa ma di riuscirà ad aggregare d'altro canto se guardiamo la storia di questo Paese sappiamo che punti più alti della storia della sinistra in questo Paese
è stata quella dell'aggregato il consenso di pezzi importanti
Delle imbattuto del paese in battaglie
Libertà di diritti civili e via dicendo che riusciva insomma raccogliere specchi della società che erano almeno originariamente lontani mille miglia da quello che era come dire
Il dall'India politico culturale di chi faceva ecco questo io credo questa capacità di elaborazione in grande
Che ovviamente implica una visione d'insieme ma anche la capacità di apertura e di individuare battaglie come questa della rigenerazione autogoverno su cui costruire un consenso a interessare anche gli altri gruppi associativi che invece
Per i spesso tendono una visione secondo me troppo di breve respiro e ne stiamo pagando i costi a privilegiare un ottica di mantenimento
E di alimentazione di un consenso ma rischiando poi di perdere l'anima per strada o comunque poi di pagare dei costi avanti come indubbiamente in parte li stiamo
Li stiamo
Ora pagando perché oggi perché l'incapacità di dare una risposta netta e radicale c'è indebolito e forse sarebbe stato più difficile oggi utilizzare certi argomenti nella
Linea nel voto mi ha tentativo di cambiare l'assetto costituzionale
Allora quello di Roberto Fontana era l'ultimo intervento programmato
Possiamo dichiarare chiusi i lavori di questa sessione con due avvertenze non alzata che ancora
Prima avvertenza
Ci sono acqua le schiere di prenotazione per gli interventi di domani perché ricordo a tutti noi che questo congresso e quindi per decidere che cosa vogliamo fare nel futuro per fare questo deve fare un dibattito primo avvertenza
Secondo avvertenza al banco d'ingresso aperto il
La citazione della verifica titoli per chi arriva qua a Roma con deleghe delle proprie sezioni
Ci vediamo e anche per segnalare la presenza ci vediamo domani quindi due cose schede di protezione intervento Verifica titoli all'ingresso ci vediamo domani alle nove
Anche domani si può fare ci vediamo domani alle nove e mezza per iniziare alle nove e trentadue

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