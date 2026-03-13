Registrazione video di "XXV Congresso di Magistratura democratica "Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro"", registrato a Roma venerdì 13 marzo 2026 alle ore 14:57.



L'evento è stato organizzato da Magistratura Democratica.



Sono intervenuti: Andrea Natale (magistrato di Torino), Nello Rossi (direttore di Questione Giustizia già Avvocato generale della Corte di Cassazione), Corrado Formigli (giornalista, conduttore di Piazzapulita), Andrea Nuzzo (esperto in comunicazione digital), Fabio Pinelli (vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura), Francesco Greco …

(presidente del Consiglio Nazionale Forense), Angelo Bonelli (deputato, segretario nazionale della Federazione dei Verdi), Alberto Del Noce (presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili Italiane), Michele Ciambellini (giudice presso il Tribunale di Napoli), Rita Sanlorenzo (avvocato generale della Corte Suprema di Cassazione), Pina Porchi (giudice del Tribunale di Palmi), Giulia Marzia Locati (magistrata presso la Corte di appello di Torino), Giovanni Zaccaro (segretario di Area Democratica per la Giustizia), Filippo Lupo (avvocato), Gabriele Piazzoni (segretario nazionale dell'Arcigay), Roberto Fontana (consigliere e componente della Sezione Disciplinare dl CSM).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione, Magistratura.



La registrazione video del congresso ha una durata di 3 ore e 33 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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