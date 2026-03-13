CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione audio di "La Turchia subisce un terzo attacco missilistico balistico iraniano alla base turca Incirlik, neutralizzato dal sistema di difesa Nato. La reazione di Ankara. La strategia iraniana di trascinamento nel conflitto di attori regionali e blocco dello stretto di Hormuz. Iniziata la caccia ai membri basij e dei pasdaran colpiti ai posti di blocco da droni di Usa e Israele. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato venerdì 13 marzo 2026 alle 09:33.
Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
La registrazione audio ha una … durata di 5 minuti.
