13 MAR 2026
intervista

Biennale: Giuli - Buttafuoco, la guerra degli intellettuali. Intervista a Pino Pisicchio

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 10:30 Durata: 11 min 3 sec
"Biennale: Giuli - Buttafuoco, la guerra degli intellettuali. Intervista a Pino Pisicchio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Pino Pisicchio (professore).

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arte, Beni Culturali, Biennale, Buttafuoco, Cultura, Destra, Futurismo, Giuli, Governo, Guerra, Intellettuali, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Ministeri, Polemiche, Russia, Storia, Urss, Usa, Venezia.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

  • Pino Pisicchio

    professore

    Ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi Internazionali di Roma
