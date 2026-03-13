CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Biennale: Giuli - Buttafuoco, la guerra degli intellettuali. Intervista a Pino Pisicchio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Pino Pisicchio (professore).
L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arte, Beni Culturali, Biennale, Buttafuoco, Cultura, Destra, Futurismo, Giuli, Governo, Guerra, Intellettuali, Iran, Israele, Medio Oriente, Meloni, Ministeri, Polemiche, Russia, Storia, Urss, Usa, Venezia.
La registrazione video ha una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola … versione audio.
