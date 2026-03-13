13 MAR 2026
dibattiti

Verso il referendum sulle modifiche alla Costituzione in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare

CONVEGNO | - Viterno - 15:57 Durata: 2 ore 17 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Camera Penale di Viterbo "Ettore Mangani Camilli"
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Presentazione e saluti Remigio Sicilia (Presidente Camera Penale di Viterbo).

Introduzione Marco Russo (Camera penale di Viterbo).

Partecipano Francesco Petrelli (Presidente della Giunta dell'UCPI), Rinaldo Romanelli (Segretario UCPI), Jacopo Rocchi (Giudice del dibattimento presso il Tribunale Penale di Viterbo e Presidente Sottosezione ANM Viterbo), Mario Palazzi (procuratore della Repubblica di Viterbo).

Convegno "Verso il referendum sulle modifiche alla Costituzione in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", registrato a Viterno venerdì 13 marzo 2026 alle ore 15:57.

L'evento è stato organizzato da Camera Penale di Viterbo "Ettore Mangani Camilli".

Sono intervenuti: Marco Russo (avvocato, componente della Camera Penale di Viterbo), Remigio Sicilia (presidente della Camera Penale di Viterbo), Alfonso Antoniozzi (vice sindaco del Comune di Viterbo), Jacopo Rocchi (presidente della Sottosezione ANM di Viterbo), Mario Palazzi (procuratore della Repubblica di Viterbo), Rinaldo Romanelli (segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane), Francesco Petrelli (presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cittadinanza, Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 17 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Marco Russo

    avvocato, componente della Camera Penale di Viterbo

    15:57 Durata: 57 sec

  • Remigio Sicilia

    presidente della Camera Penale di Viterbo

    15:58 Durata: 2 min 25 sec

  • Alfonso Antoniozzi

    vice sindaco del Comune di Viterbo

    16:00 Durata: 2 min 37 sec

  • Marco Russo

    avvocato, componente della Camera Penale di Viterbo

    16:03 Durata: 5 min 41 sec

  • Jacopo Rocchi

    presidente della Sottosezione ANM di Viterbo

    Mario Palazzi

    procuratore della Repubblica di Viterbo

    Rinaldo Romanelli

    segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    Francesco Petrelli

    presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    16:08 Durata: 39 min 34 sec

  • Jacopo Rocchi

    presidente della Sottosezione ANM di Viterbo

    Mario Palazzi

    procuratore della Repubblica di Viterbo

    Rinaldo Romanelli

    segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    Francesco Petrelli

    presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    16:48 Durata: 54 min 23 sec

  • Mario Palazzi

    procuratore della Repubblica di Viterbo

    Francesco Petrelli

    presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    Jacopo Rocchi

    presidente della Sottosezione ANM di Viterbo

    Rinaldo Romanelli

    segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane

    17:42 Durata: 31 min 30 sec
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