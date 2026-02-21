21 FEB 2026
dibattiti

Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro. L’impegno civile ed ecclesiale di Vittorio: seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita (seconda giornata)

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 26 min
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Azione Cattolica Italiana, Istituto Vittorio Bachelet, Sapienza Università di Roma
Player
Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro. L’impegno civile ed ecclesiale di Vittorio: seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle 10:00.

L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate