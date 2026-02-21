Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.

Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro. L’impegno civile ed ecclesiale di Vittorio: seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle 10:00.



L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.