Convegno "Bachelet: uomo del presente, costruttore di futuro. L’impegno civile ed ecclesiale di Vittorio: seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 21 febbraio 2026 alle 10:00.
L'evento è stato organizzato da Azione Cattolica Italiana e Istituto Vittorio Bachelet e Sapienza Università di Roma.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 26 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
