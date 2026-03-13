13 MAR 2026
dibattiti

La disoccupazione giovanile. Tra lamentele e nuove opportunità

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 2 ore 13 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confinternational, Salvo Iavarone, il dibattito è moderato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte (portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile).

Intervengono: Maurizio Gasparri; Mauro Nori, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro; Chiara Tenerini; Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ; Simona Tironi, Assessore Regione Lombardia; Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli; Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL; Giuseppe Bartolucci, Segretario Generale Fondazione IFFSS; Guido D’Amico, Presidente Confimpreseitalia che sarà intervistato da Emilio Della Penna di Confinternational.

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