La disoccupazione giovanile. Tra lamentele e nuove opportunità

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri.
Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confinternational, Salvo Iavarone, il dibattito è moderato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte (portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile).
Intervengono: Maurizio Gasparri; Mauro Nori, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro; Chiara Tenerini; Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ; Simona Tironi, Assessore Regione Lombardia; Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli; Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario … Generale CONFSAL; Giuseppe Bartolucci, Segretario Generale Fondazione IFFSS; Guido D’Amico, Presidente Confimpreseitalia che sarà intervistato da Emilio Della Penna di Confinternational.
Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confinternational, Salvo Iavarone, il dibattito è moderato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte (portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile).
Intervengono: Maurizio Gasparri; Mauro Nori, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro; Chiara Tenerini; Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ; Simona Tironi, Assessore Regione Lombardia; Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli; Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario … Generale CONFSAL; Giuseppe Bartolucci, Segretario Generale Fondazione IFFSS; Guido D’Amico, Presidente Confimpreseitalia che sarà intervistato da Emilio Della Penna di Confinternational.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci