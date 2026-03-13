Rivoluzione in corso, con Renato Brunetta

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Rubrica
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Radio radicale questi anche questa settimana l'appuntamento con la rubrica del professor Renato Brunetta rivoluzione incorso bentornato a radio radicale professor Brunetta
Buongiorno a tutti voi buongiorno agli telespettatori
Professor Renato Brunetta e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il CNEL professore vediamo giorni particolari forse anche giorni importanti che possono segnare un momento
Di svolta nella vicenda internazionale politica recente potremmo leggere quello che sta accadendo stiamo parlando della crisi internazionale dell'Iran
Da diversi punti di vista le conseguenze economiche sono molto importanti e lei come sempre ci aiuterà a capire come alcuni aspetti fondamentali ma c'è forse un bias su un una forma di difficoltà di autolesionismo dell'Occidente secondo lei nella raccontare nel vivere questi giorni che appunto potrebbero essere anche giorni
Che possono significare una sorpresa per il nostro futuro
Ma intanto avevo già utilizzato questo termine bias distorsione cognitiva in qualche puntata fa perché io mi sorprendo
Continuo a sorprendermi e questo forse è un bene mai appiattirsi sorprendersi sempre perché sto vedendo delle cose nella comunicazione
Nella comunicazione ad ogni livello comunicazione giornalistica comunicazione lei social media comunicazioni istituzionale ma anche nella comunicazione
Di organi istituzionali che sono i grandi ministeri americani le grandi nobili i i grandi gruppi ecco sto vedendo
Delle distorsioni masochisti che nella comunicazione e cioè sopra eccitazione e intatta certamente una guerra e una guerra la guerra una cosa tragica una cosa abominevole una cosa folle una posa inumana
Detto tutto questo lo sappiamo purtroppo da migliaia di anni detto tutto questo le quelle vanno anche raccontate
Vanno raccontate per quel che sono vanno raccontate partendo dai fatti partendo dalle quantità dalle qualità
Il gioco se è una guerra coinvolge milioni di persone è una guerra che coinvolge milioni di persone
Sì è una guerra esce in mente ricavo asimmetrica va detto che è simmetrico asimmetrica due grandi potenze o due potenze Dean pari forza come dire di combattimento vanno descritte come sono
In questo nostro il caso in questa ennesima guerra
Mediorientale noi abbiamo una a simmetria totale dal punto di vista di qualità e di quantità da un lato c'è ci sono le forze Israele lo americane americani israeliani
Che hanno il massimo della potenza di fuoco il massimo della potenza tecnologica il massimo della Potenza informativa satelliti cognizione Intelligence e il massimo di tutto questo dall'altra parte c'è un grande paese
Una potenza si è detto regionale come l'Iran
Ho un grande paese canaglia
Occorre precisare da questo punto di vista che all'origine da più di quarant'anni di tutte le vere ossessione terroristica internazionale un grande Paese Canali ha guidato da una oligarchia
Di massa se vogliamo c'è un venti per cento della popolazione dei suoi novanta milioni di abitanti di tipo teocratico feroce che uccide la propria popolazione io incide i propri giovani
E si poteva andare avanti fino a domani mattina a descrivere l'Iran
All'origine
Di tutta la destabilizzazione
Geo politica ma anche di tipo terroristico orientale ma non sono orientate ovviamente c'è in quel quadrante ma con proiezioni a livello prova bene a fronte di questo abbiamo una guerra che due soli Stati attenzione perché questo è molto importante anche per quello che viene in modo nella cognizione generale cioè di un apprezzamento generale
Pensiamo all'Occidente e soprattutto ma senza alcuna informazione di tutti gli altri stati dell'Occidente pensiamo alla NATO pensiamo all'Unione Europea bene Israele e Stati Uniti decidono di attacca l'Iran per una soluzione finale
Ed è il senso della regime change dello stato degli Ayatollah benissimo questo avviene
Unità dei primi giorni si verifica la simmetria che cioè Israele Stati Uniti stanno vincendo su tutti i piani binaria in terra e in mare nell'informazione nella Intelligence
Nell'attacco alle basi nell'attacco tra l'altro alle classi dirigenti ricordiamo che era il primo giorno
Viene spazzata via tutta la classe dirigente di vertice iraniana e forse anche di quella che è venuto dopo perché non sappiamo benissimo vende le condizioni di salute del figlio del del del leader bene detto tutto questo
Come risponde
L'informazione risponde con enorme nervosismo i risponde con enorme catastrofismo dove si andrà a finire
Dove si finirà quanto durerà durerà tanto durerà poco i noduli era tantissimo chi vince e chi perde chi arriva a dire no sta perdendo gli Stati Uniti
Non non non non non mi pare che sia così ma come dire cerco di capire perché San vincendo la Russia solo perché sta aumentando il prezzo del petrolio soprattutto di contrabbando oppure con l'ultima modifica non più di contrabbando ma con una qualche esenzione dalle sanzioni perché si teme
E impose influire sul presso puntini puntini potenti alcune norme nervosismo
Si fa riferimento la stampa tutta ha il problema dell'Energia ecco su questo facciamo una puntualizzazione non ci ha fatto un problema di energia
In nell'Occidente o o nei Paesi industrializzati c'è solo un problema di presso vale a dire i mercati che sono organizzati e con un sistema dei prezzi come dire empirico pragmatico operativo puntuale che funzione non funziona stanno reagendo in senso di speculazione e lo dico con un'accezione positiva perché la speculazione quella di Galileo Galilei cioè di capire il mondo e usare il mondo usare i suoi andamenti per vedere di trarne i maggiori benefici quindi i mercati sono speculativi per definizione Evelis con ad una guerra in termini speculativi cioè in questo caso aumentando i prezzi niente di più normale
Ma c'è una crisi energetica no perché l'energia è sovrabbondante sia del gas che il petrolio l'intralcio in un mondo che ha imparato a gestire le varie fonti energetiche
Quelle del del del verde riproducibile in quelle e quelle fossili che ha imparato a gestirle
Non ci sono problemi di approvvigionamento perché non mi pare che ci siano blocchi della circolazione o blocchi industriali da nessuna parte stanno leggendo solo i prezzi perché diciamo una volta per tutte il sistema dei prezzi dell'energia non è proprio il massimo dal punto di vista della razionalità il gas
Il prezzo del gas viene fatto ancora ad Amsterdam Ttf e ed è soprattutto o un prezzo speculativo del giorno per giorno proiettato ecco con dei futures bene
Quando tutti sappiamo che ormai il gas è comprato con contratti di lungo periodo
Che quindi hanno un presso fissato quindi che il gas abbia delucidazioni degli giornaliere ad Amsterdam né in quel mercato in quel mercato io da sempre considero anomalo ci sta
Ma anche quello incida sui prezzi sui consumi e sulle famiglie sulla produzione industriale sugli andamenti di medio lungo periodo ecco questo semplicemente non è vero
Perché i si compra il gas con contratti di lungo periodo con fornitori standard tradizionali questo è il primo punto il petrolio c'è c'è in grande quantità sì però c'è Olmo
Ora molta attenzione è certamente un punto sensibile è un punto delicato tutti sanno ormai e ci passa il venti per cento del petrolio del petrolio
Del petrolio globale
Non è detto che Hormuz sia del tutto bloccato perché andando a guardare attentamente eh
Navi continuano a passare ci hanno detto che passano certamente le navi cinesi e se passano le navi cinesi
Una valutazione di buonsenso non è che si chiede la carta d'identità una nave
Che passa Artusi cinese poi passare perché sei amica dell'Iran tono sei cinese ti bombardiamo è un po'più complicato per cui probabilmente ci sono difficoltà di transito però mux
Ma che sia totalmente bloccato questo pare che non sia vero eppure tutti i giornali Hormuz bloccato e così via quindi i prezzi
Più di tanto non incitano Hormuz bloccato
Non è vero o non è vero che era partita alle stia vincendo l'Iran questo mi sembra assolutamente come dire non vero entrando con la sua solita come dire
Rozzezza dice non abbiamo più nulla da bombardare nel senso che è già stato tutto bombardato ci può portare anche a un amaro sorriso da questo punto di vista ci dicono anche
Che l'agenzia che preposta alla al controllo degli stoccaggi degli andamenti e delle delle serve strategiche
Ha messo sul mercato centinaia di milioni di barili di petrolio per ovviare ad eventuali squilibri nei pressi e nelle quantità e cioè quattrocento milioni dei pari di barili
Messi a disposizione la cifra più alta come ammortizzatore tra domanda e offerta semmai se ce ne fosse bisogno
E mi chiedo e perché tutta questa fibrillazione perché tutta questa preoccupazione a fronte lo ripeto e mi assumo tutte le mie responsabilità dicendo questo che magari potrebbe non piacere a qualcuno affronta e di una probabile caduta venda
Ora gruppo dirigente iraniano o dire gli incendi in Iran oppure di una totale come dire messa in condizione di non nuocere più con le minacce di che da quarant'anni arrivano di fronte a tutto questo
Prezzi alle stelle
Mercati che stanno saltando degli Stati Uniti stanno perdendo perché non hanno una strategia io non ho nessunissima simpatia per il tram per per l'amministratore tra un piana io dico che di tante cose fatte ma duro
E gli Ayatollah l'Iran sono due operazioni
Come dire che vanno nel senso della della stabilizzazione ecco mettiamola così che se anche la Cina da queste due operazioni congiunte
Memento insieme Venezuela
Che era fornitore di energie alla Cina Virenque era grande quanto il devi dire Cina la Cina trova un contenimento
Rispetto al suo espansionismo produttivo manifatturiero di condizionamento dell'economia dell'Occidente questo non sarebbe un mare se poi la normalizzazione e la stabilizzazione della fascia stile anni Anna ci consentisse un miglior dialogo con l'India su quella che si è individuata come la via del no cotone
Parallela in qualche maniera la via della seta e cioè un'alternativa ai rapporti tra l'Occidente e la Cina e l'Occidente l'Europa e l'India che sembra una delle potenze più interessanti dal punto di vista del multilateralismo ecco io credo che questo sia un fatto positivo e di fronte a tutto questo
Parlo SISMI nervosismi prezzi alle stelle sta vincendo sta vincendo ad Russia per ricevere luce l'ultima novità è che stanno vincendo i russi
Io credo che invece stiano vincendo gli ucraini
Nenni viene perché in questo momento sono i detentori delle tecnologie anti droni
I più grandi detentori delle interconnessi Angeloni che vale tanto per l'Europa quanto per la guerra quindi la guerra in Iran o o nel Golfo quindi evviva gli ucraini da questo punto di vista ex boy la Russia un qualche vantaggio nell'aumento di prezzi e che riesce ad esportare un po'del suo petrolio
Questa cosa peraltro e lo dicono con la solita scudo la terza nell'amministrazione americana
I gli americani fanno un sacco di soldi perché essendo loro produttori di petrolio e come dire allora l'aumento del prezzo del petrolio torta maggiori incassi visto che non li hanno avuti dai dazi per cui anche con un po'di sorriso io direi calma e gesso
Stiamo a vedere come va sono dieci dodici giorni di guerra ce l'ha detto quattro settimane molto probabilmente sarà un periodo ancora inferiore quello che mi auguro e che non finisca con un'interruzione peraltro a cui spesso ci ha abituato Trump con i
Con i suoi giravolte mi radio e e poi e poi ritirate e poi ritirate anche perché ecco questa sì è una cosa da dire l'Iran ha sempre perso le guerre ma ha sempre vinto le trattative quando dinanzi insieme ad un tavolo l'intelligenza straordinaria direi millenarie di quel paese di quel popolo ma di quella teocrazia normalmente
Sanno imbrogliare in maniera razionale perfetta qualsiasi interlocutore quindi chi si siede al tavolo
Di una trattativa che sia sulla bomba atomica che sia sulla pace e sulla guerra con mi iraniani soprattutto con questa classe dirigente
Di Ayatollah di solito perde quindi il Consiglio
Lo dico con il sorriso che da lei agli americani e con un serpente di più al tavolo con gli iraniani perché se vi sedete quindi vincono loro vi imbrogliano stavo per dire un'altra parola più icastica ma non ma non la dico imbrogliano quindi che si trovi invece la dia
O per un regime Cenci che sarebbe la soluzione migliore magari anche facendo emergere il popolo le masse i giovani quelli che in strada hanno tanto dimostrato tanto coraggio a mani nude
E che adesso evidentemente aspetto il momento opportuno per riprendersi in paese questi venti per cento di oligarchia militare
Di oligarchia economica
Che appoggiano gli Ayatollah la teocrazia e che è legata alla teocrazia
Da problemi soprattutto da problemi
Da vantaggi soprattutto economici questo venti per cento indire gli anni vanno ovviamente messi in condizioni di non nuocere anche dal punto di vista democratico cioè è una minoranza e come tale va considerata
E e soprattutto riaprire l'Iran
Alla
Alla gestione democratica di un Paese di novantadue milioni di abitanti che ormai non è più e non può piovere velleità mi potenza regionale attraverso la bomba atomica perché almeno questo
è un risultato raggiunto la bomba e di armamenti i missili
Come dire ormai sono stati distrutti e quindi da questo punto di vista per ricostruirli se vorranno almeno altri dieci anni e quindi nel breve-medio periodo
Non è più l'Iran una Potenza regionale tendenzialmente egemonica che può permettersi di impaurire
Ormai nessuno il le minacce a Israele dovrebbero finire cioè di distruggere Israele di cacciarlo a mare il finanziamento
Ogni tutte all'inversione mediorientale
Penso non abbia più ragion d'essere perché non ci sono più le risorse i soldi la comunicazione del controllo del comando e quindi Bahamas agli Ayatollah duty sono gli ultimi colpire o gli ultimi troni chiamiamoli così di cui l'Iran è un grande produttore io direi che gran parte dei risultati si sono raggiunti manca la fase finale
Fase finale che può essere e come dire del del regime change che sarebbe la soluzione migliore oppure
Che l'oligarchia
Teocratica venga fatta fuori
Pare che il nuovo Ayatollah il figlio di Khamenei non stia tanto bene anche lui colpito il primo il primo giorno e quindi probabilmente potrà nascere da questa impossibilità un'altra finestra di nuova leadership tutte le minoranze combattenti chiamiamole così perché ricordiamo tutti noi che veranda si novanta novantadue milioni di abitanti
Ma tantissime minoranze periferiche che rispetto al governo centrale hanno problemi di coesistenza ecco se tutto questo trovasse una via involutiva
Per un nuovo governo del della della regione e e dello stato beh allora questa guerra
Seconda guerra in pochi mesi potrebbe essere salutata come una grande risultato di stabilizzazione
Di quell'intero quadrante che può portare all'eliminazione del terrorismo certamente in quel quadrante e a livello internazionale ma anche l'apertura di un dialogo
Verso l'India che sarebbe una cosa assolutamente da salutare positivamente e dirò di più ma anche l'apertura di un dialogo di stabilizzazione anche nei confronti della Cina
Senza più a vere come dire che contenuti di deterrenza della Cina nei confronti del resto del mondo che probabilmente la Cina non vuol più per correre ecco tutto questo perché in ordine raccontato
Dai giornali dalle cancellerie dagli Stati con equilibrio con tranquillità
Senza parossismo senza come dire nervosismi sul prezzo del petrolio sul prezzo della benzina su Lecciso mobili flessibili c'è otto troviamo un sistema razionale perché non è che quando mentre il prezzo del petrolio se mai dovesse aumentare in maniera strutturale
A guadagnarsi dovesse essere sempre e comunque il fisco approfittando delle tasche degli italiani basterebbe mettere un camp un livello di gettito considerato ottimale tutto quello che viene va oltre quel livello di gettito dovuto alla speculazione va restituito ai consumatori con una qualche capitello anni per ma penso che questa ragionamento
Delle accise flessibili sia assolutamente razionale
Ma non siamo ancora al momento di applicarlo perché la febbre non è ancora così alta quindi la Tachipirina ce la prendiamo domani o dopodomani o Lockheed zero prendiamo domani o dopodomani
Prende la Tachipirina quando la febbre deve ancora arrivare forse prepariamoci compriamo la bustina di Tachipirina o di occhi materia mora e per usarla al momento giusto nel frattempo
Un po'di buonsenso un po'di razionalità leggiamoci i giornali sentiamo le interviste e così via ma stiamo con i piedi per terra e per favore
Basta distorsioni cognitive basta allarmismi non servono assolutamente a niente sereno
A fare gli interessi degli Stati canaglia che si è non solo lo Stato canaglia
Iraniano sotto le bombe in questo momento ma anche altri Stati canaglia che attaccano
Invadono
I confinanti parlo della Russia e parlo dell'Ucraina un vero pensiero mai agli ucraini che resistano e anzi le ultime notizie dicono che stanno contrattaccando il che la dice lunga rispetto al quei produttori di sventura
Anche in casa nostra anche dai giornali ci avevano spiegato fin dal primo giorno
Che gli ucraini dovevano arrendersi ma che io credevo mi avevano già perso il primo anno ha già perso secondo anno avrebbe perso il terzo anno rete ha perso il quarto anno
E guarda caso il quinto anno gli ucraini stanno riconquistando perlomeno e sanno anche fornendo tecnologia modelli di difesa all'Occidente per difendersi Veltroni tanto in Europa attenzione quanto il nel quadrante orientale ecco se facessimo un po'di pulizia cognitiva
E avessimo i piedi per terra non sarebbe assolutamente male
Grazie grazie davvero anche per questa volta al professor Renato Brunetta lo ricordiamo Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Ci fermiamo qui per questa puntata della sua rubrica rivoluzione in corso grazie ancora professor grazie a voi grazie a radio radicale e viva sempre radio radicale come lei ben sa io sono stato
O uno dei tanti Salvatori di radio radicale che non ha bisogno di Salvatori ma quando ero in Parlamento
Ho fatto la mia battaglia
Per salvare l'addio radicale che è un patrimonio di tutti per cui ho fatto nel passato le cui stanchi io nel senso che ho salvato anche un pezzo del mio patrimonio di libertà e di democrazia
Viva Radio Radicale sempre
Grazie molte anche per queste parole professore grazie davvero
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