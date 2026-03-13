Una campagna referendaria bellissima, intervista a Franco Grillini

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 12:00.
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
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presidente onorario dell'Arcigay
Radio radicale siamo con Franco Grillini presidente onorario dell'Arcigay per parlare del referendum sulla separazione carriere allora lei ha partecipato all'ammalato non Antonelli Magistratura democratica la è schierato per il no
Le volevo chiedere insomma come sta andando questa campagna referendaria mi sembra che noi
Se un giorno dovessimo fare una storia di questa campagna referendaria ce la ricorderemo per tutte le gaffe le figuracce fatte
Da questo o quello non dico chi insomma impegnato in tutti e due i fronti che insomma non si sono non passeranno alla storia certo per la moderazione si può dire non voglio fare il comunista il qualunquista chi ci capisce è bravo
Beh diciamo che
Sì non mettiamo solo questione puramente tecnica
Possiamo dire tranquillamente che buona parte nell'opinione pubblica non capirebbe e cosa c'è scritto in questa riforma
Una riforma molto specialistica
Non c'era bisogno di scomodare sette articoli della Costituzione costano una legge ordinaria
Se proprio si voleva fare
Quindi evidentemente la maggioranza di governo volevo fare un segnale forte
Su questa materia come premessa per altre iniziative politiche successive
E sono il premierato la riforma della legge elettorale corna questo prendere in maggioranza secondo me totalmente incostituzionale almeno per quanto riguarda la proposta di legge depositata
E
Una campagna di delegittimazione della magistratura come nulla si sentiva da tempo tra l'altro fatta dai partiti
Che un tempo erano ma nettarine giustizialisti
Perché se ci ricordiamo le dichiarazioni dei leghisti Fratelli d'Italia in Parlamento c'è da rimanere
Veramente sorpresi da questo cambio radicale un conto evidentemente stava all'opposizione un conto evidentemente stare al governo
Il i toni esercitati dalla campagna elettorale fanno parte della propaganda
Secondo me contano molto i sondaggi i sondaggi dicono che
Le due
Posizioni sono alla pari se non con un leggerà prevalenza
Hanno attualmente
E quindi Chiara Noschese invece questa cosa considerando com'era andato l'altro referendum sulla separazione delle carriere e dove minore o la nostra perso però lì c'era il quorum ai referendum
I circa a trovarli
Non mi stupisce perché
Inizialmente era partito una discussione tra
Non dico tranquilla ma sicuramente con toni diversi da quello attuale
E il il fuori onda della mattone famoso fuorionda dove dice eravamo dieci punti avanti coi ha parlato Nordio siamo arrivati tardi
La dice lunga
Sul fatto che evidentemente hanno sbagliato proprio campagna elettorale hanno sbagliato ogni anno soglia a questo dipende dal fatto che per esempio ecco
E si è detto che il governo non c'entrava niente nel momento in cui entrare ministra capogabinetto del ministro allora il Governo non c'entra più
E nel momento in cui entra a gamba tesa capo di gabinetto del ministro poi c'è questa vicenda
Per la luci Bartolozzi che evidentemente non muoia Sansone con tutti i filistei perché secondo me l'avesse chiesto per quale motivo solo io devo essere inquisita
Per la vicenda Masoni mentre gli altri no che sono coperti dall'immunità parlamentare quindi evidente
Che lei non ci sta adesso è l'unica a finire nel tritacarne ha fatto sto casino che non giova evidentemente dalla maggioranza per la questione referendaria io direi che
A soprattutto la discesa in campo dalla Merloni che aveva promesso di non metterci la faccia sul referendum per non fare l'errore che fece a suo tempo Renzi la dice lunga sul fatto che sentono questa è una mia opinione ovviamente senza un fiato sul collo di un referendum che potrebbe non andare nella direzione voluta dalla maggioranza personalmente
Io sarei felice della vita del nove perché il merito viene detto di questa riforma non c'entra nulla quello che c'è scritto effettivamente
Su su un'altra riforma scritti in un altro modo si poteva discutere su questa riforma francamente io non vedo come si possa discutere dal sorteggio
Alla Commissione disciplina alle elezioni alzato il sorteggio dei laici che devono stanare comincia invisibile definiti da un cesto del parlamento quindi dalla maggioranza che in quel momento governa
Insomma l'impressione che ho io vorrei che al solito la destra di governo voglia controllare la magistratura e stabilire qual è la priorità dei reati da perseguire lo fa in tutto il mondo e quindi anche in Italia coerentemente dal suo punto di vista
Tenta di farlo con questo ferendo contrastano motivo
Se alla Melloni intervenuta due volte negli ultimi giorni c'ha fatto quel video di tredici minuti poche ore dopo la Bartolozzi e abbiamo visto che cosa ha detto
E e poi di ieri ha fatto questa iniziativa a rovinata da questo gli ha regalato questo libro prima della
E la cosa che è un nemico di Lima Parella quelli sontuosi campo rovine antiche & essi intanto ci si devono porre delle domande sulla sicurezza che c'è attorno alla figura dalla Presidenza del Consiglio
Sceglie lì continuano a salire uno si poteva servire chiunque concrezioni prescinde non c'è un'organizzazione di ricavare un impegno
E che la sicurezza non sia garantita veramente preoccupante
Dopodiché il fatto era già successo un episodio del genere in un comizio propria Cagliani ora la cosa immagino che abbia interessato molto perché insomma era un attivista che conoscerà il sicuramente
Sì la questi radicali arrestati d'arte è stata divertente ed era più tranquilla dicono che è successo ieri
Però il fatto che il premier perché lei vuole essere definita maschile come è noto a noi ci sia solo il primo atto di Palazzo Chigi
La la il presidente del consiglio
On vuole essere chiamata alla presidente Marini presidente
Io anche ieri ho detto alla maratona che lei ha tutto il diritto di questo modo di essere chiamata maschile ma questo indirizzo non deve riconoscere la raccolta del consenso all'italiana
Sappiamo bene che sono nel mirino nella della destra di governo
Il il problema delle sue affermazioni di diciannove l'anno liberarci gli stupratori allora io
Dico che si può dire qualsiasi cosa però
Le balle le bugie le cose apocalittiche
Secondo me si ritorcono contro le pronuncia perché sono talmente esagerate a meno che lei Nina mi ha deciso perso per perso la partita di rivolgersi al suo elettorato
E molto tiepido l'elettorato di destra e tiepido perché era stata abituata alla logica ammanettare giustizialista e adesso gli presentano una riforma che va in direzione opposta
E quindi a un atteggiamento molto tiepido e poi non giova alla maggioranza per questo referendum prestando e profonde e sta facendo rampa in Medioriente
E a tutt'altro che tra virgolette Faccin tutt'altro che vinta tutt'altro che concluso come deceduta anche hanno trovato una resistenza
Dei fanatici pardon anche non si aspettavano di certo è una guerra che senza l'intervento di terra non si può vincere quindi è una guerra che è stata sbagliata fin dall'inizio per come è stata impostata non a caso si sa benissimo che il militare americano Intelligence americana al contrario
E non giova al referendum non giova alla maggioranza perché andare al referendum
Nel bel mezzo di una guerra con il costo del barile ampiamente sopra i cento dollari e la benzinaio Isella a due euro e sei in autostrada non credo proprio che uscire da una situazione il jolly alla maggioranza ferendo e che favorisca l'accesso al voto perché il problema dell'astensione
L'ultima questione al di là di come si voterà
Penso che questo referendum avviene Burton approvati era grande anni maturità
Di tutto lo schieramento politico della classe dirigente italiana aiuto anche ai magistrati insomma abbiamo visto che le uscite che sono inqualificabili
Quella sul voto si si i delinquenti massoni deviati quell'altra al plotone d'esecuzione cioè ma datevi una regolata tutti si può dire pure su questo si potrà dire alla fine di questo referendum Atm regolata tutti e non c'è dubbio ci sia qualcuno riscatto record il
Nelle campagne del Statale sbloccate ormai non è più l'eccezione immaginiamo noi referendum ma chiede ieri nella il problema che ha bloccato persone solitamente molto misurate
Perché solitamente sono molto controllate
Non so scesi bloccare sapremo se serve scelse il rito chi lo fa se è servita alla Melloni metterci la faccia Renzi ci mise la faccia e Aldo no no a me non è l'unica che devo dire stare inappuntabile
Se non per le disgrazie che ecco quello che io a portarvi il libro però lì immobile lei sta bene
Devo dire tra tutti lei è stata la migliore in assoluto
Non perché non è che sto facendo una cosa insomma diretti la vita dobbiamo libererebbe stupratore francamente a me quello non l'avrebbe una carta Raffaele Della propaga no appalterà provare gode arboreo anche a lei ha detto non è che associato delle categorie delle persone ha detto che ci sono o ai plotoni d'esecuzione
Chi vota in un modo vota per i mafiosi cioè a cosa del genera comunque l'ultimo l'ultima l'ultima cosa pensi che
Questo referendum dichiara ulteriormente il Paese più di quanto non lo è adesso in un momento in cui ci sarebbe bisogno di essere in pochi uniti
Per siamo in una situazione di guerra
Che mette in discussione l'economia in maniera molto pesante la vita delle persone peggiorerà più di quanto non sia già peggiore in questo momento
Costo del combustibile fossile si riverseranno sul costo finale delle merci e quindi dei consumi
E quindi questo peggioramento della vita delle persone in una situazione in cui non ci si occupa di questo ma ci si occupa ditemi che sono un po'surreali perché questo referendum per stessa ammissione della maggioranza non sposterà di un millimetro il funzionamento della giustizia verso i cittadini cioè non serve per farne funzionare meglio
La giustizia non velocizzare i processi e non risolverà il problema della stabilizzazione dei precari nei tribunali
Non De Solda dal problema del dei giudici mancano e via dicendo delle strutture delle sedi di tutte le cose che dovrebbero fare funzionare meglio la giustizia tenendo conto che la giustizia significa garantire la libertà dei cittadini appunto alla giustizia
E quindi in una situazione di questo tipo è un po'surreale fanno preferendo su queste materie
E quindi io spero che finisca più in fretta possibile mancano solo dieci quindici giorni
Dopo faremo un bilancio io spero che altri marines rilanciano i conti nascosta è un milione di sorveglianza di raggiungerci apriva nella DDR verso va bene
Sì se servirà grazie a Franco Grillini presidente onorario dell'Arcigay con quale abbiamo parlato di questa campagna referendaria
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