Referendum: il Paese del giorno dopo, intervista ad Augusto Minzolini

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle 12:00.
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Rubrica
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giornalista, già parlamentare
Radio radicale siamo con Augusto Minzolini più grande giornalista parlamentare presente sulla scena giornalistica italiana non esagerare lei ha mai il numero uno in assoluto il principio che riconosce giusti per parlare con voi dal numero uno del referendum sulla separazione delle carriere
Allora io da esperto della politica italiana volevo chiedere ad Augusto Minzolini
Secondo lui vince perché abbiamo visto parte défaillance figuracce uscite insomma fuori misura cioè il referendum ma proprio delegata delle figuracce delle Poste lì nasce del non saprei dire che altro
Di vincerà su tenendo conto diciamo dall'andamento della campagna referendaria la parte sì e il no che fra meno autogol
Insieme questa campagna un po'particolare
Per alcuni versi singolare
Nel senso che
Usando degli argomenti che molto spesso esulano dalla questione referendaria
Cioè usando poi soprattutto
Un linguaggio colorito no in cui
Primeggiano IP i toni alti e ne di fatto rischia di confondere l'opinione pubblica per cui si va a votare sul sentimento Christus si è fatto ma che molto spesso messo gli animi siano in discussione dal tipo di campagna perché nel senso che sembra che quelli del sì faccio la campagna per il no e quelli del no fascia una compagnia per il sì
In più questo estrema politicizzazione su questioni che non riguardano diciamo i quesiti
E quella giungere cose che non ci sono
Ti faccio un esempio da una parte i guai e il il no che dice attraverso questa riforma si mettono i esile tragici satura sotto il governo la stupidaggine perché sto a vedere in quel testo non c'è nulla di tutto questo ma non c'è
Come dall'altra parte parlo di quelli del sì dire che questa è una riforma che risolve i problemi giustiziati rende più veloci efficienti i i processi è un'altra
Diciamo che non così è una speranza perché su quel testo non c'è non si parla di questo
Proprio questo atteggiamento questo approccio un po'particolare soprabito Bouygues poi siete stati non impone di grandi fautori direi di referendum Italia quelli che ne hanno fatto grandi battaglie
E rischia di spuntare IST l'istituto referendario
Perché se un referendum viene trattato così in cui parli da Straw e chiedo che la gente non non è attratta e comunque confusa o comunque a si fa un giudizio non
Approfondito per quel che può essere ma molto spesso superficiale
E su cose che non c'entra nulla sulle butoh di del ventitré di marzo
Ieri sì inutili e simulare in questa interpretazione che punto rinvenni cede
Chi ha assalto meno figuracce chi obietta il pm infame noto cosa ma è così ben che ti francesi dove c'erano due interventi di Gratteri che hanno diciamo non so se approvo ruolo di più che rappresentativo del
Nel fronte del no che sono assolutamente a paradossali e assurdi folli e la stessa cosa si può dire per alcuni interventi sono stati fatti dal fronte del sì ha cominciato a capo di gabinetto del ministro Nordio
No narra veramente Titti colpisce e ti dà l'idea del fatto che hai una classe dirigente in questo Paese che non convince
Ci sarà un motivo per cui diciamo alle elezioni ormai se ti va bene fai cinquanta più uno diciamo di affluenza per immagine riportano rispetto a una
A un tema come quello referendario verbalmente non è che mai al di là dei tempi loro non ha mai raggiunto grandi Vetere affluenze comprendi che cioè c'è un momento proprio difficile nel rapporto tra opinione pubblica e politica l'opinione pubblica e istituzioni
Tu pensi di votare ICI né un cinese lottando vittima di questo no credo sia una vittima di questo sistema ma il pm potrei dire nel senso che ho sperimentato il fatto che non ci siano
Non ci sia stata ai tempi la separazione delle carriere esautorato diciamo aveva a che fare con un giudice che ha fatto sette cadere insieme che ha fatto prima il PM e poi ha fatto deputato e senatore il sottosegretario il
Il Consigliere
Giuridico dall'ambasciata italiana Washington poi da pm diventato giudice c'è stato un anno e mezzo Pettorazza il PM quindi capisce e invece no o la fotografia di quello che avviene senza
è era un un magistrato mille uso chiamano così
Ma però non io non intervengo su quello perché poi il modesto normalmente le battagliere fai ai battaglia comunque fare di convincimenti di principio
E io credo che da quel punto di vista sia quasi posso dire banale cioè non è una grande riforma questa questa è una riforma che inizia negli anni nell'ottantanove con la riforma Vassalli sulla
Ingiustizia in cui si passa da rito inquisitorio quel del Codice Rocco quel plico precisa anch'alle rito accusatorio
E e questo che cosa la riva accusato assieme quindi bisogna definire bene le parti cioè questo tipo di figura da una parte MT meticci negativo che mette insieme i pm e giudici che posso passare la parte all'altra così socio prima esempio
E nel rito accusatorio caramente e spuria non ha un senso certe tante che che cosa succede succede nel tempo che
Vassalli non riesce a Porta a condurre in porto la riforma che precettati c'è il topo che qui non era era impossibile toccare l'argomento giustizia in quel periodo ha addirittura vi è stata l'unica
Vera riforma della Costituzione perché tutti la vogliamo intoccabili è stata toccata perché stavolta l'immunità parlamentare
Probabilmente sarebbe stato più logico in questo diciamo lui poteri mantenere
Comunque quindi si ferma
Nel novantanove
Quel tipo di impostazione viene recepita con una riforma dell'articolo centoundici della Costituzione
Promossa da appena da una parte da Cesare Salvi che all'epoca era il consigliere di D'Alema fu persona bicamerale anche e e che cosa avviene che doveva vedere viene cambiato nell'articolo centoundici e dicendo che ci sono due parti l'ordinamento di dal passo su due parte su giudice terzo quindi di fatto manca la differenza dei ruoli ora quello che tu fai e che questa cosa la riporti in termini più trasparenti dici che ci sono l'avvocato della dell'accusa cioè il pm l'avvocato della difesa e poi a un giudice e quindi questa cosa qui è soltanto diciamo il la conseguenza di e elementi che erano stati inseriti nel nostro ordinamento già vent'anni fa trent'anni fa
Ecco perché non dovrebbe sconvolgere nessuno purtroppo il fatto che tu hai una congiuntura come questa per cui alla fine può diventare un elemento per l'opposizione per mettere in difficoltà il Governo
A ha messo in moto diciamo delle due campagne
Che chiaramente sia l'una che l'altra che esulano dal dall'argomento in questione e si parla d'altro ecco perché si parla d'altro quindi tu non sai come finisce perché se volesse ragionare come se l'ho detto io in questi termini è chiaro che uno
Se devi finire una riforma pare lamenti in atto cena come donna concretizzi al punto di vista legislativo i toni apocalittici che si stanno
Diciamo descrivendo per il dopo referendum facciano i conti dopo che aspetto Sottocasa a
No danno l'idea di Fiumicino c'è pesi viviamo capito
Ematico soltanto Asso
Vi faccio un esempio
Due giorni fa c'è stato un dibattito qui
Non si è rivelato al dialogo su un tema come questo
Che è quello della guerra su cui normalmente in paese e anche l'Italia in situazioni normali con diciamo una classe politica normale tende sempre a trovare un punto d'incontro dialogo no
Non si è fatto perché perché c'era interferenze referendum e che è chiaro che tua dieci giorni al voto non puoi dare l'idea di un dialogo se sei argomentazioni contrapposte
Poi è stata la vicenda di Erbil
Vorrei soltanto se ci fosse o meno male facciamo dieci mila scongiuri se ci fossero state delle vittime
Dovresti avuto dei contingenti lì e non c'è solo il vil perché noi abbiamo lì tra basi e e strutture
Di fatto sei chiamiamo installazioni dove sono presenti faccio dagli italiani pensa cosa sarebbe successo ne avremmo dato l'idea di un Paese diviso
Che non da all'esterno e all'interno l'idea di essere compatto nelle nella
Nel rapporto con i soldati che noi abbiamo al fronte d'accordo
è una cosa che suonano sogni non prende moglie Marinella sa che non si è mai fatta in Italia in Italia il settore a vedere niente dei tempi del PC e della DC in poi sia sempre cercati di momenti in momenti difficili che possono essere la guerra del Golfo vecchio tutti voi Hillary un'idea di unità di compattezza provo perché avevi degli uomini al fronte
Tutto questo in questa occasione è stato dimenticato poi adesso ci stanno pensando perché
Dopo il mille tu capisci che assume una grande responsabilità dopo il fatto che è stata perché lì c'è una strategia del genere per dividere no dato che è stato ucciso il primo soldato francese
Allora mediche l'atteggiamento c'è stata la telefonata ieri tra nuovamente tralascio AN
Meoni staccarmi Diamantina Montemiletto possiamo dialogare ma la prendono in Parlamento ma perché come al solito cioè questo è il paese del giorno dopo
E purtroppo avviene per i terremoti per le alluvioni e
Cosa assurda perché normalmente dovresti avere un atteggiamento diverso anche per le guerre perché quelli sono cavità naturali
E quindi non può vedere le per gli eredi e allora da quel punto di vista una classe politica all'altezza avrebbe un atteggiamento diverso sarebbe su quei temi erogati potrebbe dividere anche il tema referendum
Dicendo che è un'altra cosa troppa invece c'è una specie di eccome per la campagna referendaria c'è un gioco a caricare a chi la tira più Luna a tacere dice più forte a chi di fatto diceva quella cosa che
E colpisce di più è la scelta del tweet
L'ultima cosa la Meloni approvata intervenire due è intervenuta io ho detto approvato è intervenuta due volte sul referendum lo ha fatto con quel bel video
Di tredici minuti veramente fatto bene con tutte le scritte in sovraimpressione inquadrature proprio l'ha fatto veramente Federico Fellini quelli e poi è intervenuta e poche ore dopo la Bartolozzi ha detto quello che ha detto
Ieri ha partecipato a un'iniziativa pubblica sul referendum dove non c'erano bandiere di partito e i arrivato questo qui che gli ha dato questo libro
Che ce l'ha con con Mattarella insomma lei si è trovata due volte che è intervenuta in occasioni solenne con due pone calci che gli hanno dato negli stinchi era povera Giorgio aveva
Ma si trovava in una condizione con particolare c'è intervenuta due volte tutti aspettavano il suo intervento e poi c'è sembrata
Non sai molto spesso un po'di silenzio e non a volte ci sono rischia sempre di fare la parte dell'apprendista stregone
E nel senso che quando ti ritrovi a sollevare
A accarezzare gli umori peggiori che albergano sempre diciamo nell'asta
Diciamo nel
Uso non sono espressione di quel periodo e che una volta diceva popolino Arkansas e tu by e cerchi di utilizzare quelli che stavano gli umori più
Di stomaco di pancia è poi difficile che noti capi di una cosa di questo tipo perché ma questo avere da una parte e dall'altra perché se prendiamo vedere dilata stessa cosa cioè verifica dei discorsi che vengono fatti rispetto a
Al
Ahimè a chi vuole fare la riforma approvare la riforma a quelli del sì che si alzano al di là del
Bene del mai dire che nel senso che uno cioè del spiegato cosa la riforma dire che una vuole perché vi è deve essere o mafioso condannato o signor Mazzone di Viacom massone infiorescenze deviato però i media parte sorgono buona davvero
Insomma accontenta vicina accompagnato da un prendile che
è chiaro che quando sei così e paese ti posso dire è la matrice del populismo perché c'è un pubblici ma desta ma c'è anche un populismo a sinistra tutti ritrovi
In queste situazioni in cui molto spesso diciamo hai una regia attenta ecco esce fuori l'imprevisto
Va bene allora da qui al ventidue ventitré marzo faremo i conti anche con l'imprevisto perché ed è qui e alla al voto ne succederanno di ogni
Direi di spesso succedeva di tutto secondo un piano che si risolve il problema voglio parlare anche quello no stiamo altri se c'hai un po'di soldi Naina no no caro
Per cioè ritratto del dolce che mi ami promesso è quello di allevare le strade sono portoricana e sociali pubblicando un pomo allora esteso non ha un credo
Glielo diciamo antecedenti ad alto va bene grazie come sempre un gusto Minzolini
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