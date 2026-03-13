Le guerre e l'Europa. Intervista al professor Michele Marchi

L'Europa si trova in mezzo a due conflitti che non controlla.



L'operazione Usa-Israele in Iran ha provocato ritorsioni missilistiche e con droni contro nove paesi della regione, bloccando circa il 10% dell'approvvigionamento petrolifero mondiale nello Stretto di Hormuz.



Washington ha sospeso le sanzioni sul petrolio russo per contenere i prezzi, con benefici diretti per Mosca e impatti negativi sull'Europa.



A est, il prestito Ue a Kiev resta bloccato dal veto ungherese, mentre Zelensky, oggi a Parigi, torna a rivolgersi agli alleati.



Nel Kurdistan iracheno, un drone ha colpito la base italiana a …

Erbil; un soldato francese è morto in un attacco nella stessa area.



La NATO, formalmente estranea al conflitto, ha intercettato un missile iraniano sulla Turchia.



È in questo quadro che si inseriscono anche le scadenze elettorali interne: in Francia il primo turno delle municipali è domenica, primo atto di una stagione elettorale che culminerà nelle presidenziali del 2027.



In Germania, dopo il Baden-Württemberg dove i Verdi hanno confermato il governo con la CDU seconda a sorpresa, il prossimo test è la Renania-Palatinato il 22 marzo, stessa data in cui l'Italia vota il referendum sulla riforma della giustizia Nordio.



Ne parliamo con Michele Marchi, storico, docente di Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna, Campus di Ravenna, e collaboratore del Messaggero e di Altravoce.

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