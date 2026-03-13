Separazione delle Carriere: la campagna del "Sì", intervista alla senatrice Cinzia Pellegrino

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle 14:52.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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Radio radicale siamo con la senatrice Cinzia Pellegrino che oggi organizza qui al Senato un'altra delle tante iniziative sul referendum per sostenere il il sì allora io la prima cosa che gli europei abbiamo visto ieri che la Meloni è intervenuta presidente del consiglio alla la cosa più inquietante di questa apparizione della Meloni di questo suo intervento che è stato veramente molto bello uno dei più belli che abbiamo sentito sul referendum
è stato che uno ha preso è andato lì sul palco
E gli ha dato un libro come poteva avere un libro poteva avere anche una pistola allora la inquieta questa vicenda qui è necessario fare un po'di chiarezza perché insomma che la Presidente del Consiglio possa essere minacciata in una maniera così ma cosa abbastanza inquietante
Ma io venderei con quel dramma rizzare visto che non è accaduto niente certo c'è stata probabilmente un po'di leggerezza perché una persona che non è noto ai più è salita sul palco consegnano semplicemente libere fin dalla sicuramente se ci fosse stato un uno punto intenzioni ben più gravi e probabilmente ci saremmo dovuti interrogare su altro
Ma anche la seconda volta che succede l'altra volta era successo a Cagliari si ricorda durante la campagna elettorale quando ancora non era presidente del Consiglio quando un attivista
Ne è insomma salì sul palco volevo andare mi sembra una bandiera sì sì forse la bandiera da arcobaleno va bene parliamo del referendum allora come sta andando questa ultima fase della campagna referendaria
è preoccupata per i toni che non si sono spenti neanche dopo le parole di di Mattarella
Secondo me invece siamo nel nel momento giusto perché finalmente
Il cittadino riesce a comprendere
Tutto il clamore che sia cresciuto da parte soprattutto io se in un anno rispetto al referendum e soltanto in quella mole di parte che non va nel merito della riforma
La riforma parla di una ristrutturazione della magistratura di una ristrutturazione
Dal CSM nella creazione di una nuova alta Corte dovrebbe andare a giudicare meglio rispetto a quello che avviene oggi quindi di questo dobbiamo parlare soprattutto dobbiamo andare a superare le polemiche
Raccontando che questa riforma serve attenti serve a me serve ai cittadini interni avere un giusto processo e nel caso in cui il giudice sbaglia finalmente qualcuno che lo spazio
Allora non è come ha detto ieri la Premier con il premier una riforma contro la magistratura che mira a togliere di mezzo la magistratura
Assolutamente no tant'è che la separazione delle carriere per ritornare insomma una vecchia querelle fu per prima proposto da Giuliano Vassalli mini mini sono della giustizia non in quota a destra ma socialista riformista
Fu l'impresa più volte nell'arco di questi vent'anni dallo stesso partito democratico fino all'ultima proposta che ha riconsegnato qualche anno fa proprio a firma dei senatori del Pd
Quindi non è sicuramente una riforma voluta solo dalla destra voluta dalla destra per mantenere il controllo da parte della destra ma una riforma che mira a fare un riordino strutturale che riporti più equilibrio
Qual è la la scorrettezza più grossa che ha sentito dire su questo referendum e e soprattutto
Chi l'ha sorpresa di più quando ha ha ha fatto delle dichiarazioni insomma
Tra le tante che abbiamo allora la scorrettezza più grande secondo me si è volere si è avuta quando si voluto buttare nel calderone per affossare questa riforma
I nomi di di Falcone e Borsellino manca il più scorretto in assoluto è stato a mio avviso Grappelli Chelli giorno in giorno ci
Ci fatto ci riesce a dimostrare la sua bassezza non soltanto il silenzio Nale ma morale perché dalla dare dei mafiosi ai sostenitori del sì all'attaccare formalmente dalle persone insomma non ce lo saremmo mai aspettato da un magistrato tantomeno no magistrato che fino a quindici anni fa era uno delle più grandi sostenitori una situazione da
Quanto condizionerà secondo lei voto referendario
Tutto quello che sta succedendo nel mondo le polemiche politiche lo scontro su altri argomenti pensa anche questo dibattito venga risucchiato anche dalle difficoltà internazionali da quello che diciamo il passo da qui ai contenuta Sefer dei contenuti del referendum sulla giustizia alla demagogia sulle bollette Berelain verrà utilizzato come leva per ottenere qualche voto per il no
Lo vedremo nei prossimi giorni ma penso insomma che tutte le le cattive armi di questa campagna referendaria si siano già consumate non credo che ahimè il dibattito sul referendum possa discostarci da quanto avviene dal punto di vista geopolitico quelle sono altre attenzioni che vanno fatti sono altri tavoli su cui si va a discutere invece
Per quanto riguarda lo scenario internazionale lo sfidiamo insomma e più presso sia video Maresca Mascioni sicuramente perforando ma non è una una ragione dirimente rispetto a queste a queste approssimazione
L'ultima cosa io le chiedo di dare un
Il giudizio generale di di astrarsi un po'dalla campagna referendaria se lei dovesse guardare i contenuti utilizzati per il via alla Red argomentazioni sulla campagna referendaria
Ritiene che si sia parlato troppo poco nel merito nel merito o hanno prevalso diciamo le minacce in qualche modo assolutamente sì secondo me si è cercato in tutti i modi di non parlare dei contenuti
Volendo posizionare la battaglia da un punto di vista politico questo non è un referendum pro o contro la Meloni anche perché l'anima Aneloni rimarrà in carica anche se il ventiquattro di marzo ci fosse un responso certo sul no
Non si è voluto secondo me concentrarci sul sui contenuti del testo comunque non mi accennava un primo perché molti hanno ritrattato rispetto a posizioni precedenti anche tenute fino al due mila ventidue
L'ultima questione
I referendum non tocca al governo l'ha detto la mia non l'ha detto anche lasciava in è giusto che nell'ultima settimana di campagna referendaria la parola spetti ai comitati a chi a chi si muove nel solco del dibattito sui contenuti del referendum evitando interventi delle del governo proprio perché il governo dovrebbe
Ma in questa campagna referendaria dalla da parte del spesa sanitaria del sia iniziata
Da un punto di vista esclusivamente tecnico ricordo che fino a la fine di febbraio più o meno insomma giorno più giorno meno ci sono su espressi sono stati realizzati comizi soltanto da parte dei comitati
L'intervento Partinico cessato successivamente
Credo che però adesso bisogna chiamare a raccolta bisogna chiamare a raccolta sui contenuti
Non bisogna strattonare il consenso sul sul quesito dal punto di vista politico bisogna parlare di quello che è la giustizia che vorremmo d'ora in poi
La ringrazio per queste parole diciamo moderate in questi giorni abbiamo visto in poche occasioni grazie a senatrice Cinzia Pellegrino di Fratelli d'Italia sostenitrice del sì al referendum del ventidue e ventitré marzo sulla separazione delle carriere grazie
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