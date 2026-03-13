Separazione delle Carriere: vince il "Sì", intervista a Carlo Giovanardi

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 14:54.
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Rubrica
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Dati radicale siamo con il senatore Carlo Giovanardi per parlare del referendum sulla separazione delle carriere allora senatore lei per chi vota e poi le volevo chiedere come ha trovato questa campagna riferendo aria posso dire perché voto sì
PM tratto in Parlamento nel novantadue quando la gente non se ne accorge anche commentatore fanno fatica a ricordarcelo ma fino al novantadue in palio sodo governato da partiti che più hanno più del cinquanta per cento dovuto popola
Quindi la maggioranza governava l'opposizione sta con l'opposizione in quei due anni novantadue novantaquattro davanti a me
La Prima Repubblica è stata spazzata via per via giudiziaria Craxi in esilio
Cento collegi deputati con l'avviso di garanzia oppure saltano gli hanno scritto il libro Storie Ferrari giustizia sui cento novanta archiviato assolti nel merito dieci condannati quindi una strage costruita su un uomo però è caduta la Prima Repubblica
Dopo qualunque governo è venuto dopo un governo del quaranta per cento e cento per cento cioè l'opposizione
Poi con Berlusconi mi sono ritrovato con la stessa dinamica cioè di un Presidente del Consiglio che è stato combattuto per via giudiziaria e non per via politica e oggi di nuovo siamo nella condizione leggo quello che dice la sua isola magistrati
Oppure a quello che dici dottor Gratteri
Di un un non c'è neanche qua come definirlo
L'uno un atteggiamento di chi vuol governare direttamente o indirettamente il Paese senza tener conto che la nostra coesione prevede che ci sia un Parlamento eletto recita Dini è un Governo a governare giudici giustamente giudicheranno ne sono sfavorevoli scemo
Che ci sia un pubblico ministero che accusa
Un difensore che difende e un giudice terzo che giudica da non confondere però come è stato in questi venti trenta anni con i pubblici ministeri
Senta lei ha parlato di strage parlando del biennio novantadue novantaquattro allora che cosa prova nel vedere nel né tra i comitati promotori del sì anche Antonio Di Pietro che fu diciamo artefice di quella stagione io sono cattolico quindi credo nel pentimento quando è sincero
Lui l'ha vissuto come protagonista un altro giorno modo Alberto Barbera che di Bologna ci precede la professionale e di quindi non un centrodestra tema spiegato ci siamo spiegati a vicenda perché convintamente vota per l'ICI quindi quando vedo una larga parte della sinistra
Di magistrati ex presidente raccolgo professionale che riconosce esplicitamente facciamo come in tutti i Paesi democratici d'Occidente
Progetti accuse c'è chi difende e un giudice terzo giudica
E mentre lui mi ci vuole perpetuare una interpretazione che vale solo nel Terzo Mondo
Va in Africa in alcuni Paesi dell'AGEA io modi Acer comuni Inghilterra come la Francia come l'Olanda come la Germania c'è un Paese democratico né in cui c'è un giudice terzo parte bollire fra la pubblica accusa e la difesa che ha ragione
Ritiene che questa campagna referendaria sia stata abbassata
No è guastata perché ci sono dichiarazione da una parte dall'altra sopra le righe anche se qualche volta sorridendo devo dire che dopo aver visto il massacro dei miei colleghi no l'ho detto il novanta per cento dei quali è stato assolto o archiviato nel merito
Devo dire che non solo i magistrati hanno avuto questa funzione ma se mi guardo attorno i prescelte Grasso era ero magistrato
Mantovano magistrato l'attuale misura chiese un magistrato
I ben più importanti procuratori
Di Palermo adesso sono c'erano Toro deputati preparano magistrati quindi devo dire che questa per esecuzione della magistratura in questo Paese non l'ho vista comici magistrati fare i magistrati fare pubblici ministeri fare i giudici per fare il parlamentare per fare il presidente della Camera o del Senato poi fare i ministri quindi mi sembra che non ci sia paese al mondo in cui tramite un concorso succede una carriera che apre questi spazi infiniti e invece io che vengo dal nulla quando c'era ancora di circa socialista dove si faceva la gavetta non ci incontravamo migliaia e migliaia di persone uscivamo su nostalgico Mion sistema democratico in cui la gente contava contava davvero sì perché oggi devo dire anche con l'ultima sentenza della corte in questo Parlamento è svuotato perché quando la corte ha deciso che un parlamentare adesso se farle in aula
è un pm rapiti in quello che dice un'ingiuria un vilipendio dopo incriminare e il parlamentare ma sotto processo per quello che dici Laura
è stato abrogato un articolo che dice il parlamentare non sono chiamati a rispondere dell'opinione dei voti espressi
C'è scritto dalla Costituzione infatti io purtroppo devo dire anche perché ho fatto il micio del rapporto col Parlamento che più che Parlamento dieci popolarità cimento
Perduti se Masetti ma chi lo può fare un imponga un deputato o un senatore di parlare in aula ma faceva Togliatti ma faccio degli altri come faceva fons anni Moro quando quello che dice dopo portare supero project
Allora questo referendum gli equilibri dei tempi poteri tra lo stato
Assolutamente sì
Nel senso che no no seguito Simone è molto chiaro la sovranità popolare viene vantata verso la la rappresentanza di deputati e senatori eletti la magistratura svolge una funzione determinante ma poi che in buona fede e a letto la riforma cha benissimo che ci pubblici ministeri che il giudicanti
Come con hanno hanno una loro piena e completa autonomia dalla politica chi racconta la balla cosmica
Che i pubblici ministeri c'erano sottoposti al governo mente sapendo di mentire perché nel terzo dalla riforma c'è scritto esattamente il rovescio il testo della Costituzione resta lo stesso che articolo centonove no
Ma se non lo ricorda bene che non l'hanno mai fare Magasa però la conclusione che alla fine del mese e i padri costituenti sono chiarissimo il concetto e c'era un'accusa
C'era una difesa e c'era un giudice terzo indipendente e non invischiato nei giochi di corrente del Daughters degli incarichi all'interno del mezzo turco come tu dici abbiamo abbiamo visto purtroppo
Poi che siamo in Italia
E persone che erano partiti schierati assolutamente per riuscire a per questo riforma oggi per ragioni contingenti voterò no è una cosa cioè desolante perché noi dovremmo stare al merito delle questioni centinaia lasciano i CEO di ogni senta
Lei pensa che nell'urna del referendum entrerà anche il tranquillissimo cioè ovvero le conseguenze di quello che stiamo subendo anche a livello internazionale
Per una strana forma di associazione di qualunquismo politico mentre alpinismo cosa vuol dire allora le conseguenze per esempio di questa guerra del Golfo anche sulle tasche degli italiani in qualche modo condizioneranno Adelio Eleonora costosi posso essere chiaro
Io sono su un israeliano perché sogno cinese negli anni segretario dopo scena riunioni depressione sanitarie cameralità su e dopo che nel recente otto ottobre di di di due anni fa
Hamas e gli iraniani
Hanno fatto a pezzi e massacrato poiché ha avuto lo stomaco di vederlo l'immagine dei bambini e delle donne stuprate o associarci al mille trecento ebrei ma dicendo che era solo l'inizio perché loro programma sterminarli tutti e terminali tutti
E lo scrivono e lo dico Hitler delinquente folle
Ma quando sterminato che vorrei non lo faceva pubblicamente lo faccia di nascosto questo invece lo turismo pubblicamente che loro finalità e ammazzare e cancellare dal mondo degli ebrei quindi è evidente che quando
Vedo la reazione di Israele chiederà sono degli americani
Di fronte a un regime che sia la bomba atomica la Lancia la butto un regime che ammazzato quaranta mila giovani però io le avevo chiesto un'altra cosa non è collegata correva allora lei pensa che con condizionerà il voto quello che stiamo vivendo all'io spero di no Modena l'Emilia
Sono stati bombardati pesantemente nel quarantaquattro quarantacinque degli angloamericani no pesante mondano voto cinquecento morto un intero quartiere del centro lombarda
A me sembra ricordare quella sono arrivati gli americani a liberare Modena tutti erano in piazza se c'è già come liberatori e non faccio già vuole esserci
Non si atteggiavano quelle di Marzabotto pievano saper estratto dice ma gli americani hanno bombardato le città italiane ci hanno bombardato anche regista tedesco hanno anche spiegata in Giappone ma non risulta del nazismo
Il militarismo giapponese dopo la seconda guerra mondiale
Non c'è risorto il Giappone e la Germania sono paesi democratici quindi quelle che vanno raccontando di Verdi e Rifondazione che le guerre non servono mai a nulla li devo spiegare che io sono nato in un Paese libero
Dal fascismo e dal nazismo perché con la guerra servita perché l'America ha lasciato abbia riteneva Bunch
Perché non liberato l'Italia e noi siamo liberi democratici per questo non ci si può arrendere ai ai passi isotoniche giorni sono la la eliminazione fisica di abbracciare cioè vince il signor vince il no
Io gare spara una previsione a questo la Smith secondo me uscire largamente va scendono ma dal fatto Quotidiano tutta una serie di quelle che fanno loro da pubblico opinione sta artatamente pompando il no per cercando di farlo risalire ma da quello che ho cento la quello che vedo dell'opinione io darei per scontato che la popolazione voto a quello che nei sondaggi appariva già qualche mese fa con io sono fiducioso nella vittoria del sì
Grazie a Carlo credo guardare additiva ha fatto molto piacere rivedere nasce e questa intervista sul referendum sulla separazione delle carriere
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