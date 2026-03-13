I presunti dossieraggi al "Secolo XIX", intervista a Roberto Bagnasco

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle 15:19.
La registrazione video ha una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
9:28 - CAMERA
9:30 - Roma
10:00 - Roma
10:21 - Roma
11:00 - Roma
14:30 - Roma
15:00 - Roma
15:00 - Roma
15:00 - Livorno
Radio radicale siamo in collegamento con l'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia
Per parlare dello scontro che sta toccando il Secolo decimo nono il governatore della Regione Liguria Bucci sui sulla vicenda dei io utilizzo il termine presunti perché è il termine giusto da utilizzare presunti gli ho dossieraggi sul Secolo decimo nono allora io le chiedo insomma per quello che lei può o capire vedendola da da fuori come politico che è sul territorio e cosa pensa di questa vicenda si ritiene che sia una montatura
Ma io in giudizi questi generano mi sento di darle ovviamente però con lo posso dire
Tranquillamente e serenamente e in piena coscienza
Chi conosco il presidente Bush in molto bene e quindi mi sento di riporre in lui
E la massima fiducia coordinamento Bucci
Mi sembra estremamente chiaro è chiaro che ci vuole un riscontro ma io credo che questo scontro lo si può sostenere nel modo giusto Cholet facendo dei confronti diretti come del resto lo stesso Buccico a
Ha chiesto in maniera molto molto chiara ecco
Quello che posso aggiungere evidentemente che questo polemiche fanno male fanno male ovviamente astuti fanno male soprattutto alla democrazia e fanno male alla credibilità sì è vero nelle della politica chiede in questo caso anche e dei giornalisti e quindi non è possibile posso prendere atto solamente il senso
Francamente negativo
Ritiene che il Secolo decimo nono abbia fatto sempre un'informazione equilibrata sulle vicende della città allora lo scorso anno si è votato due volte c'è sono stati due esiti diversi
Alla Regione Liguria ha vinto diciamo il centrodestra Boccacci a Genova ha vinto la l'assalì sta allora questo pensa che il giornale abbia giocato un ruolo importante ci sono stati dei condizionamenti e ritiene che questo non esista
Ma io credo che invece il Secolo decimo no no la massima libertà di
Prendere la posizione politica che meglio crede quindi in questo senso io non mi sento di fare delle critiche posso solamente dire che almeno per quanto ci riguarda in molte occasioni abbiamo notato o una certa vi era lei accondiscendenza verso l'opposizione da sinistra ma adesso anche e anche una posizione storicamente che appartiene al Secolo decimo no no
Del resto è una posizione che ovviamente e frutto della libertà di di opinioni di pensiero che ci deve essere in un Paese democratico e libero quindi la cosa non mi sconvolge assolutamente qui e non credo comunque che quando abbiamo vinto quando abbiamo perso sia stato determinante
Il l'apporto o non apporto
Il Secolo decimo no no non neanche alla Regione Liguria quando insomma il centrodestra ha vinto veramente
Di un'incollatura insomma a me io credo che noi ci hanno scelto non si esce dovuto anche in questo caso a Secolo decimo nono non abbiamo perso non abbiamo perso in Regione in in comune a Genova per il Secolo decimo nono e non abbiamo vinto per il Secolo decimo nono almeno questa è la mia opinione
Il direttore Brambilla che ha attaccato anche Bucci avrà visto c'è stato uno scontro anche anche abbastanza forte con la pubblicazione delle Jacques
Insomma
Un giornalista schierato cure no io non avevo avuto modo di confrontarmi in cui fino ad oggi dis di seguire devo dire la verità direttore Brambilla e quindi dare un giudizio oggi mi sembrerebbe riceverebbe
Poco si e soprattutto non rispondente andrà al mio pensiero reale uno non ho mai riconosciuto il suo pensiero e l'ho visto solamente in questi pochi mesi di di di di di direzione del Secolo decimo no no quindi
Non dona dico mentre mentre mi sento di dare un giudizio fortemente
Positivo della serietà presidente Bucci non mi sento allo stesso tempo di mica tipizzare indietro alla Brambilla perché nono elementi per me che utilizzare ovviamente il suo impegno supera sul
è cambiato qualcosa secondo lei nel passaggio del Secolo decimo nono dal gruppo che di alla nuova proprietà di un di un editore che insomma si occupa anche del del porto delle delle sedute impegnato nel settore delle delle crociere insomma che al a Genova molti molti interessi
Beh chiaramente è un editore che a molti interessi a Genova mai non credo che a questo punto
Non credo che
A via Prenestina dolci delle posizioni determinanti in un senso o nell'altro poi tra l'altro il e rimarrebbe credo un po'difficile tra questi editore prendere posizioni da una parte all'altra del comune in base
M è in mano alla sinistra la regione del mare in barca emana il centrodestra non lo so quindi creare intensa diciamo ha tutto l'interesse ad avere buoni rapporti con tutti
Ma questo è l'interesse che avrebbe poi ovviamente anche lui non mi sento di di di dare un giudizio su quelli che sono le motivazioni che hanno portato che hanno portato questo editore ad impegnarsi su Genova è chiaro che si può pensare che evidentemente i suoi interessi soprattutto nell'area portuale possono essere un fatto importante però un grado di pensar male sempre in ogni caso mi sembra mi sembra anche in questo che è un modo poco serio di fare politica
La vicenda
La ritiene molto grave insomma colpisce la città secondo lei è una cosa che beh non lo so purtroppo non lo so se ha colpito meno perché la gente rimane sempre più disillusa
Nell'elettore rimane sempre più disilluso da queste da queste pubbliche mi consente di dire che sono vere aziende magari per perché ci fosse un dibattito serio importante sui giornali ma e anche soprattutto poi e in Regione ma figlio anche sui giornali sulle tematiche interessavano basita quindi anche per esempio quelle porto
Portuali o non solo portuali queste queste beghe poi la fine diventano per forza di cose personali interessano poco la gente credo sinceramente non penso al proprio proprio pochi minuti fa ho parlato con la persona
Che non era l'ultimo arrivato e non sapeva neanche bene di cosa stessi parlando quindi vuol dire che evidentemente anche una risalita abbastanza intricata era ed è ancora difficile da capire è anche difficile da capire io ripeto
Ora ho dato la fiducia massima in presidente Bucci perché lo conosco
Da qualche anno e conosco la persona su tutto il resto io credo che sarebbe meglio che non fosse successo che sicuramente è un fatto che dimostra quanto molto spesso la politica
è lontana dagli interessi reali della gente un
Diviene un'ultima domanda ritiene che questa vicenda sì è emblematica del di come sta cambiando Spal stanno cambiando gli assetti editoriali in Italia il Secolo decimo non è stato uno dei banchi di prova del diciamo del disimpegno del gruppo che di nell'editoria italiana cosa che potrebbe accadere anche alla stampa che è un altro quotidiano molto importante per la vostra area geografica ma anche anch'esso puntando ai ed è la stampa
Cristina stampare pubblico ovviamente son tutti i giornali ristagnare importanza e non si può non guardare con interesse
Alé alé alé i gruppi che in qualche modo acquisiscono o o qui grana dei prossimi nei prossimi mesi questi testate l'augurio evidentemente
Che le testate che voglia definirsi che voglia definirsi indipendenti perché poi ci sono anche anche tante stante che sono giustamente ci mancherebbe altro marcata dal punto di vista politico ma quelle che si vantano di essere indipendenti non possono essere veramente questo non interessa non tanto della mia parte politica ma di tutti di tutti coloro i quali a tutti i costi di tutti coloro i quali interessa la cosa pubblica delimita antivandali am gara esseesse l'assoluta indipendenza io credo che sia assolutamente un'utopia ma una ma aveva una relazione con magari con idee diverse e
Posizioni diverse anche le all'interno del dalla stessa redazione e credo che potrebbe essere poi può essere e deve essere un fatto assolutamente positivo
Bene senta io la ringrazio molto per la sua disponibilità per averci un po'spiegato
Levarlo allegato niente ah no no no suo legato ha spiegato che aveva il modo con cui erano però dove di certo l'olio ecco il mio approccio il nostro approccio e l'ho detto con grande chiarezza
Quindi io spero che quel che questa polemica ecco questo lo posso dire tranquillamente
Si chiuda al più presto e lascio spazio verso dibattiti su questioni concrete di importanti e non su polemiche personali e che lasciano il tempo che trovano e che mettono Stefano e che fanno molto spesso solamente vengano fumo
Cioè tornano comunque ritengo che la sua testimonianza sia importante
Perché mi dà la conferma insomma la seconda intervista che realizzo su questo tema del un po'della confusione che c'è di una vicenda che anch'io
Sto facendo molta fatica a comprendere
Perché insomma lo dicevo prima è abbastanza intricata e io oggi intricata io avevo intricata ma nemmeno le molto qualificante se mi consente una certo certo e tanto intricata e quanto poco qualificante
Mi dispiace che in questo caso abbia colpito genero che è la mia città mia realtà e la il luogo in cui GoPro soprattutto ovviamente
Grazie all'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia si col quale abbiamo parlato della vicenda relativa al Museo dialisi
Presunti dossieraggi sul Secolo decimo nono grazie arrivederci arrivederci
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0