I presunti dossieraggi al "Secolo XIX", intervista a Luca Pastorino

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 15:46.
La registrazione video ha una durata di 13 minuti.
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Rubrica
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Io radicale e siamo in collegamento con l'onorevole Luca Pastorino del partito democratico
Per parlare del
Dei presunti dossier raggi sul Secolo decimo nono su questo c'è stato un grosso scontro tra il presidente della Regione Bucci e il direttore del Secolo decimo nono Brambilla
Allora io è una vicenda abbastanza abbastanza confusa di cui si devono ancora accertare tante cose allora io le volevo chiedere
Lei ritiene diciamo fondata la la questione che avrebbe visto
Il il governatore del della regione Liguria
Arredi le pressioni sul giornale e soprattutto cosa pensa anche della reazione delle delle del direttore e anche della vicenda relativa all'istruttoria aperta dall'ordine dei giornalisti
Sì ma sì tanto che un giorno
Quindi diciamo onde non so approvata farà riflettere sulla sulla questione che Suma ma da tre giorni sul sulla stampa no perché anche oggi c'è un seguito a seguito delle dichiarazioni con un comunicato che ha fatto ieri
Il presidente Bucci con incontro esposto ulteriore del del direttore del del giornale
Quindi sono a parte come allora nessuno fa il suo
Fa un'analisi banche pseudo caratteriale del presidente Bucci due uno impegnativo anche dal punto di vista delle osservazioni no su tutte le cose quindi
Una anche propenso a pensare che magari qualche cosa di eccessivo stato fatto però gettonata la vicenda
Sì è cresciuta tantissimo somme di per se stessa grave no io non saprei colpendo una parte dall'altra però oggi siamo i botta e risposta
Dove i toni più o meno si stanno alzando anche in maniera cioè la reazione del direttore diciamo primo conferenza stampa di Bucci presidente Bucci è stata una
Memorandum molto preciso dettagliato suddiviso in quattro lega a anche sulle sciarpe con un con Bucci essi e ha pure diffuso che ci attende un certo che non lo farà poi ieri ha chiesto si autorizzava direttore a pubblicarle
Tosi però lo fa anche la Procura somma
Quindi è chiaro che le però non scordo dovrebbe capire
Da dove nasce questo
Perché troppo mi sembra veramente in una vicenda anche un po'surreale non per come la stiamo leggendo conoscendo quindi sarà interessante nei prossimi giorni capire le motivazioni
Hanno portato più a questo punto ma soprattutto all'escalation
Prenditi a fini di contrapposizione se è vero non se c'è stata o no non c'è stata perché motivazioni vera bene al fatto secondo me
Ognuno ha detto la sua io non ho detto nulla ma miei colleghi così regionali hanno chi chiesto le dimissioni
Sostanzialmente ha fatto bene a calendarizzarla imparato amante di una seduta in cui del consiglio regionale dove ci ci possono essere chiari dei chiarimenti comunque un confronto
Su questo tema che ha dei profili giudiziari ma
Poteva avere anche dei profili niente risvolti politici non di approfondimento politico diciamo così non da poco in relazione a quella che è stata anche no la
Il recente Storia delle istituzioni regionali genovese liguri
E mi manchi all'editore del Secolo decimo nono se il senso che è un editore puro un editore in puro allora si interessi a nel porto il soprattutto che relazioni ha avuto con la con la politica per quello che può vedere lei che è una persona molto dentro alle vicende di di Genova se non altro perché insomma
Sindaco di un di un comune molto importante intorno a Genova
Sì informo importante la ringrazio piccolo fa comunque no piccolo però lei è ovvio conoscono tutti Bogliasco insomma no ma si allora no non è un un editore puro questo è ovvio
Nella galassia M S C poi può Fosson ce li possono anche entrati nel modo di vedere
Della differenziazione diciamo di settore perché questo fa parte anche delle strategie di un grande gruppo è chiaro che
La presenza CLS C il contesto non troppo legato alla portualità
Aveva fatto un po'cioè nuova ma incuriositi più uno al momento in cui da Jedi sera passate MSC come editore
Del giornale del principale quotidiano della ligure tutto questo avveniva nella
Nella gestione Totti nella regione il momento in cui emerse ci
Avuto un'escalation la presenza MSC a Genova chiaramente nota tempo piantare certo certo in più però insomma se cinque periodo contro si trovava acquisito diciamo i rimorchiatori
Porto aveva acquisito comunque non ho acquisito ma comunque era c'era Progetto ma non è stato usato però davanti il riguardava anche l'aeroporto di vigevano dove erano stati coinvolti anche Costa crociere ma MSC comunque
Era era salito il corpo interlocutori privilegiati no quindi insomma ma sono mi sfugge anche qualcos'altro ma che era in quel periodo
Diciamo che era rana sono una sorta di di Domino forse non ha la parola corretta ma su tante attività che legate alla città e quindi quella del ragiona non solamente legato al porto ma qualcuno l'aveva vista
Ma come insomma era morti aveva Bucci e a Bucci gonnelle con l'editore del Secolo decimo nono a suo modo di vedere se si vuole esprimere su questo questo questo io non lo so Montreuil
Ripeto poi all'epoca se c'è il paladino dei rumors settimanale
La vicinanza tra transazione regionale esserci era evidente ma voglio dire se un gruppo che lavora che dà lavoro a tante persone ogni tradire però tram un rapporto molto stretto che ti nato con l'acquisto di un giornale quindi i più l'avevano visto come una una virata della linea di redazione supposizioni no
Potenzialmente più aderenti alla linea politica dell'amministrazione regionale e questo era cosa più facile un pensare dopo aver avvertito questo cambiamento dopo il passaggio da
Da Ghedi a AMSC nel secolo decimo non hanno
Ma forse no
Forse no o forse non era così evidente no non era così evidente
Poi ripeto scelte sono poi uno guardando quella genovese pagine prova a ricordare
Il governo devono aumentare ma c'è qualcosa che mi ha guardato negli occhi si potrebbe aver fatto pensare che c'era stato un condizionamento del giornale o meno esso
Ma io nessuna pare pensandoci ma poiché torni sarebbe
L'amico Vetrella tutti giornate dello scorso uno Stato una campagna elettorale no per la eccetera quindi a me là dove ci sono stati i due risultati diversi uno alla Regione che ha favorito Puccini
Veramente per un'incollatura Laura che ha favorito la stalinista e ha vinto abbastanza bene
Certo ma anche in quella situazione io non ricordo
Meno però ero osservatore così attento come magari poteva solo Bucci ma io non mi ricordo uno squilibrio no ogni trattamento tra le due parti sicuramente Vassalli se alla alle caratteristiche
Diciamo per cui quasi naturalmente prende la la scena un po'perché è bravo un po'perché penso ma indubbiamente un personaggio che era grave fermo è certamente sì quindi è molto è anche molto più agevole no diciamo parlare di un personaggio così
Niente dal punto di vista professionale ricordo ch'è più che sui giornali
C'era stato un battibecco tra le parti su denunce erano che erano state fatte perché sarebbe stata Nate Silver sarebbe stata conseguita o comunque erano state escluse informazioni false la giusta per l'inchiesta
Ma dal punto di vista giornalistico non mi pareva ci fosse evidentemente da lì forse è nato ornato qualcosa poi malelingue voglio dire
Però questo ma una cosa la gente ci sono altre questioni legate magari al porto legata per esempio all'introduzione della tassa di sbarco che Bucci aveva trovato un dominante due poi mai adottato da su questa Amministrazione
L'ha provata che potrebbero far parte di uno scenario di
Non tra sul quale tra possiamo certe certa poi sede si era fatto del direttore Brambilla insomma lo scontro con con Bucci a forte
Se non me l'aspettavo devo dire al mio no conosco bene dal nella loculo incrociato poche volte
Quindi non non non mi sembra tra accertamento uomo di sinistra non mi sembra nemmeno un uomo di destra
Su una persona equilibrata proprio stato sua posizione davvero forte Nenni Tonini moti poco di di vista con una una reazione
Che non sarebbe giustificato né giustificabile se non ci fosse comunque
Una presa d'atto di un un atteggiamento non corrispondente alla realtà però ripeto questo persone che posso avere io come povere lei
E come povere qualcuno che segue questo tipo di vi dicendo no perché
Cioè Hocevar del alla prima conferenza stampa detto fino a tutta una bolla di sapone sfrattare azione che è stata una sassata non è stata proprio una un una una forma di tentativo di conciliazione tra le parti insomma
Salerno va comunque pensa che sia brutto che insomma il giornale più rappresentativo della della Liguria insomma
Ma passi questo questo momento di scontro con con le istituzioni insomma una cosa che preoccupa un po'tutta la città
Non so se posso sta sicuramente brutta cioè brutta perché si parli evidentemente Dipietrangelo ingerenze no la Pubblica informazione cioè quella di
Poiché io non non non non non ho il polso del dove delle delle persone che incontro per strada vengono giornale però su un sicuramente sono molto
No
Voglio dire
Non dico incuriosite ma anche un po'stupite da questo batti e ribatti che oggi è ritornato a secolo saremo
Vedremo sempre di più queste cose perché ho visto che anche insomma anche la stampa anche anche di gruppo che è richiesta di di di Fini premiando dal dal quotidiano la Stampa questo potrebbe succedere anche per Repubblica se è una cosa che sta toccando il più grandi giornali italiani la preoccupa tanto questo perché insomma che sorgono queste polemiche con editori in impuri come lo erano i precedenti
Insomma è un momento di grossa incertezza per il giornalismo anche per la comunicazione per la correttezza dell'informazione
Sì mai stati un condono soltanto capire la sala stampa della Camera la alla undicesimi ricordo l'ho vista l'ho vista c'ero penisola momento è quello che dice lei perché poi se se arrivano dei
Dei
Del del direttore che non sono proprio oppure di
Tanto ci sono le incognite sul futuro dei lavoratori oltre che dall'editoriale per le acque uno già pensa che tutte no cioè CNI ho rimesso una miccia vanificando l'editoriale è un tema che incide sulla libertà di stampa
In modo evidente però aperto un altro aspetto no di rilevanza sociale che non è trascurabile
Senta la ringrazio molto per la sua immediata disponibilità per aver risposto alle domande di radio radicale su questa vicenda sui presunti io dico sempre presunti perché insomma aspettiamoci che che si accerti un po'quello che è accaduto
Ma veramente i presunti adesso no era gelosa bisogna fare così falsità la fine di Salvini dal sentenze dopo un minuto
Non grazie grazie allora Pastorino del stadio democratica grazie grazie
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