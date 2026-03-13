13 MAR 2026
intervista

I 50 anni di Radio Radicale visti da Carlo Giovanardi

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 15:48 Durata: 47 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Registrazione video di "I 50 anni di Radio Radicale visti da Carlo Giovanardi", registrato a Roma venerdì 13 marzo 2026 alle 15:48.

Sono intervenuti: Carlo Giovanardi (già parlamentare).

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Ma secondo me radio radicale se non ci fosse bisognerebbe inventarla di nuovo
Perché ha coperto il cottimo coprire un ruolo fondamentale dell'informazione italiana ed Alessio oppure ce lo danno rischiano l'opposizione di centro un amico carissimo vicino a Pannella
Mi diceva non ci siamo piantata sulla palla che abbiamo contribuito
In maniera determinante l'uno due leggere Oscar Luigi Scalfaro capo dello Stato a cui ci siamo partiti però che non c'è più ragione mandare un uomo partecipa di procedere centro aperto al confronto al dialogo né un fazioso
Quindi ci vorrebbero persone come lui ancora in Parlamento
è quella che continui la tradizione di una rado come Radio Radicale che testimonia negli ultimi anni in Parlamento cesellato spazza tutto l'opinione

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