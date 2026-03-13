Intervista alla giurista Vitalba Azzollini, sul divieto di registrazione audio del processo per la strage di Cutro a carico di sei ufficiali militari.

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle 19:15.
La registrazione audio ha una durata di 17 minuti.
Rubrica
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Sul sito di pagella politica apparso un articolo che cita anche radio radicale che rimanda alla vicenda del processo in corso da alcune settimane al tribunale di Crotone
Davanti la sua unica sezione penale
Che sta affrontando il primo grado con i sei imputati militari quattro della Guardia di Finanza due della guardia costiera per le eventuali responsabilità sulla strage di Cutro che avvenuta nel due mila venti tre pagella politica si applica proprio a ben due addirittura ordinanze del giudice Scibona che presiede questo processo e che ha stabilito un divieto ai media non solo per le tante le Camere ma soprattutto anche esso anche solo e financo la rete la sola registrazione audio di radio radicale ecco così come fa ormai da diversi decenni inosservanza peraltro
A un articolo del
Codice di procedura penale nelle sue norme attuative l'articolo centoquarantasette che sembra sembrò essere tra l'altro studiato proprio dall'esperienza negli anni precedenti all'introduzione nuovo Codice dall'esperienza proprio di radio radicale
Molte le problematiche che solleva questo divieto in ben due ordinanze
Fissate dal giudice che potrebbero rischiare di essere Magati un precedente anche in altre situazioni in altri procedimenti e di di questi aspetti soprattutto giuridici che sono pur contemplati anche in questo pezzo di pagella politica ne parliamo con Vitalba Azzollini ben ritrovata ai microfoni di Radio Radicale con insegna tutti grazie in i dal balzo lini scrive editoriali per il quotidiano il domani ma offre anche i suoi contributi a Valigia blu pagella politica
Allora da dove partiamo perché qui ci siamo trovati davvero davanti
A un caso anche in punto argomentativo che lascia molti dubbi sul terreno
Ma io direi di partire come sempre dalle norme è stato citato in giustamente l'articolo quest'articolo centoquarantasette delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Che stabilisce che le riprese audio e video e la loro trasmissione sono subordinate all'autorizzazione del giudice il quale badate bene può consentirle
Anche solo informa limitata e controllata questo è un aspetto decisivo tutto ciò per garantire il regolare svolgimento del processo
Quindi non c'è un automatismo non sono sempre consentite le riprese audio e video la è necessaria l'autorizzazione del giudice il quale può calibrare né teniamo conto che in base a non principio tutelato dalla nostra Costituzione ostilità exitus filistei garantita
La libertà di manifestazione del pensiero la libertà di stampa e quindi il diritto dei giornalisti di svolgere liberamente il proprio lavoro
Il giornalista tipicamente una funzione di mediazione
Dei fatti rispetto al pubblico dunque il fatto di poter riprendere o anche solo via audio quanto avviene nel processo consente di a alle persone di conoscere quanto accade
Senza la mediazione giornalistica
Anche per farsi una propria opinione siano sempre al principio che radio radicale conosce molto bene del conoscere per deliberare cito soltanto un'altra norma e ciò è che poiché l'articolo quattrocentosettantuno del Codice di procedura penale
Secondo cui le udienze di ogni processo sono pubbliche pena la nullità del processo stesso però appunto
Un conto è partecipare ascoltare e pugni scrivere
Di quanto viene detto del processo un altro conto e invece è quello di mettere le persone di in condizione di ascoltare direttamente quanto accade
E e e appunto al di là della mediazione del giornalista in fondo il giornalismo e anche essere il campo è riprendere e dar dare appunto registrare e dare appunto molto a tutti di ascoltare
Direttamente ecco allora il tribunale di Crotone che peraltro l'articolo centoquarantasette che abbiamo appena scomodato che regola la pubblicità del processo nelle parte delle norme di attuazione del Codice di procedura penale
Parla di processi di pubblico interesse quindi non andiamo neppure a scomodare come direbbe qualcuno la pornografia del dolore in casi di cronaca molto privati
Saggi figuriamoci se questo non è un processo di pubblico interesse Telco basta ricordarsi la l'importanza e rilievo anche mediatico che ha avuto questa strage a differenza di
Quanto accade a volte oggi in cui stragi anche di come dire numericamente più importanti
Cominciano a passare quasi sotto sotto silenzio e diciamo che purtroppo in tre anni sotto questo profilo abbiamo avuto un un peggioramento dell'attenzione che dovrebbe invece essere molto alta ecco dicevo il tribunale di Crotone
In primo luogo autorizzato provabile rilasciò a radio radicale di una coppia informatica di un file audio
Contenente la registrazione integrale dell'udienza del trenta gennaio di questa non la sorella verso destra esili Lalla la prima udienza è l'unica udienza
Mentre sono state respinte le richieste di rilascio di file audio e video di udienze successive
Ed è stato stabilito che ogni ulteriore richiesta di accesso a questi fatti sia esaminata soltanto addirittura dopo il deposito della motivazione della sentenza per con l'eventuale valutazione
Comunque del tribunale cioè una queste anca valore basa la la la fase motivazionale
Si legge che comunque anche in quel caso sarà oggetto di valutazione del tribunale esattamente e i giudici hanno consentito l'accesso alle telecamere delle telecamere solo alla fine di ogni reggenza e stabilendo appunto che
Sarà in tribunale a individuare un unico soggetto delegato a registrare un filmato privo di audio della durata di dieci minuti
Che potrebbe o potrà essere consegnato alle testate che richiederanno le immagini dell'udienza e quindi soltanto dell'immagine che potranno eventualmente fare da sfondo ai conventi del giornalista quindi praticamente niente praticamente zero
Ora il la motivazione come è stata motivata questa cosa è stato detto che laddove ci fosse questa autorizzazione a divulgare riprese audio e in video i testimoni
Messi in condizione di accedere all'audio e al video appunto delle udienze già svolte potrebbero prego confezionare le proprie dichiarazioni sulla base di quanto hanno detto altri testimoni
Diciamo che questo è il rischio però esempio di contaminazione della prova sì esatto
Esattamente contaminazione della prova e questo faremo dell'anima un brandello
Secondo loro con il principio del giusto processo un segreto di Pulcinella come non si vede per quale motivo
In altre udienze sia stato comuni in altri in processi sia stato comunque consentito mentre qui ci si sia posti questo problema
L'altro l'altro profilo che siete in di cui si è tenuto conto
Neanche questo singolare
Il coro di una spettacolarizzazione del procedimento e cioè si è voluta evitare
L'esposizione mediatica del processo che potrebbe mettere i testimoni sotto pressione
Ora anche qui noi abbiamo avuto dei casi in cui per esempio dei casi di violenza su una donna non è stato con sentito l'accesso delle telecamere audio a tutela della donna stessa poteva essere comprensibile
In questo caso lo è un po'meno e il loro è un po'meno cioè ci sono non pochi dubbi su questa decisione
Il primo dubbio questo quando o appunto parlato dell'articolo centoquarantasette o specificato che il giudice può modulari che nel l'autorizzazione delle registrazioni cioè può consentirle in forma anche limitata appunto
Dura la in relazione alle esigenze di tutela che si possono porre in questo caso invece abbiamo avuto un diniego totale
Ora diniego totali fino fino alla fine e comunque subordinato alla valutazione del giudice
La corte europea dei diritti dell'uomo in alcune decisioni ha stabilito che la pubblicità di un processo serve a
Rendere invisibile l'amministrazione della giustizia ed è uno strumento che sostiene la fiducia nel sistema giustizia
Per cui la limitazione della diffusione di informazioni e di informazioni in via diretta quindi con l'ascolto di quanto avviene in aula ecco la limitazione deve essere proporzionata
Proprio in considerazione di questo principio e cioè il della
Del della funzione che ha la pubblicità del processo rendere visibile ripeto l'amministrazione
Della giustizia per cui
I giudici dovrebbero dimostrare questa proporzionalità e cioè dimostrare sia la necessità della limitazione di questa limitazione totali rispetto al lo scopo dichiarato
Sia la impossibilità di adottare misure meno restrittive ugualmente d'amore ad esempio limitare la registrazione di alcune fasi del processo consentirle peraltro invece qui abbiamo avuto un provvedimento di chiusura totale in giudici tentano di dire che in realtà non meritano la conoscenza di quanto accade nel procedimento perché comunque l'aula resta aperta ai giornalisti
Però quello che l'ordinanza non fa
E soffermarsi come dicevo sui principi stabiliti anche dall'accento sulla importanza della conoscenza diretta del processo da parte di un pubblico più ampio perché vero
Che nell'aura
E possibile accedere concedere il pubblico fino ai limiti di capienza della o la stessa ma non si è tenuto minimamente conto di chi in aula non ci può andare e vorrebbe sarebbe parimenti interessato
A capire che cosa accade
Dunque c'è proprio un punto di un corto circuito in questa motivazione
Che tutto Atari forche solitamente motivata sì c'è un'altra parte
Appunto la l'abbiamo ricordata en passant cioè il giudice comunque ricorda che chi vuole entrare dentro fisicamente dentro l'aula durante le udienze del processo a carico degli ufficiali imputati per la strage di GIP e quindi i giornalisti inclusi
E sembra privilegiati non sembra privilegia la differenza che c'è
Tra la pubblicità mediata la viabilità immediata che per la pubblicità mediata di fatto diventa immediata perché appena finisce l'udienza i colleghi battono già i pezzi per i loro giornali e le agenzie di stampa
Però la pubblicità mediata che quella che sta a privilegiare nella seconda ordinanza di cinque pagine del giudice Scibona
Crea di fatto un discrimine rispetta l'integralità del documento che è un elemento a garanzia per gli imputati per il collegio di difesa degli imputati
Per le parti civili per la pubblica accusa per la stessa giurisdizione
Quarto assolutamente proprio proprio quei solo il proprio questo è il punto e di una forma di garanzia la pubblicità per le partite ma anche appunto
Per per lo stesso sistema giustizia e quindi ed è proprio su questo profilo che appare carente la motivazione
Cioè non si è tenuto conto i giudici non hanno tenuto conto di tutti gli interessi in gioco hanno fatto pesare i di più quello del dell'evitare la contaminazione del del delle prove senza dimostrare che questo interesse ha un peso maggiore rispetto a quello della conoscenza ripetiamo in via diretta
Da parte di ciascuno di ciò che accade senza la mediazione di di chi scrive e che chiaramente dando è una propria il percezione scrive ciascuno scrive secondo o quella che la propria impostazione acqua invece proprio l'importanza
Di acquisire una conoscenza diretta chiaro fin qui condita Bazzoli ne abbiamo affrontato le questioni come spesso si usa dire punto arrivate in punta di diritto
Ci sono considerazioni da fare perché alla fine parliamoci chiaro la strage di Cutro insieme al caso Almas
E uno tra gli incubi in cima alla lista di di di questo governo
Sia forse la paura non tanto dell'esito della sentenza che potrebbe anche concludersi persino con una soluzione forse si teme di più la documentazione delle testimonianze
Che con ogni probabilità racconteranno aspetti
Molto particolari beh io temo che sia proprio quei esso diciamo la strage di Cutro ha anche coinciso
Per chi lo ricorderà cuochi in un momento critico PRI in governo
Per la conferenza stampa che fu tenuta subito dopo la strage a Cutro stesso dove diciamo no ecco non non si può nemmeno parlare di scivoloni fu qualcosa di molto peggio sci e e non c'è mai stata chiarezza
Sulle responsabilità
E una non c'è mai stata nemmeno un'assunzione di responsabilità o quanto meno una dichiarazione espressa della volontari di voler capire e questo poi diciamo che si è variamente si sono messe delle pezze a questo episodio
Ma resta comunque il vulnus il in quel momento fu molto grave il
E furono molto gravi le modalità con cui fu denota quella conferenza stampa e quello che all'epoca si disse ovviamente parliamo di chi potrebbe beneficiare ecco dal dagli effetti di questa
Ordinanza di diniego media a trecentosessanta gradi non che sia stata intenzione
Nel tribunale finalizzata a questo
Grazie a Vitalba Azzollini giurista per questo spazio che che ci ha concesso sulla vicenda del diniego media al processo per la strage di Cutro che vede sul banco degli imputati
Sei ufficiali militari e soprattutto il diniego appunto separando l'aspetto la spettacolarizzazione anche solo alla registrazione audio dei microfoni di radio radicale speriamo non sia un precedente per le altre giurisdizioni dei tribunali in questo Paese grazie
Grazie grazie grazie al teste già grazie a Radio Radicale
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