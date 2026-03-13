Biennale di Venezia: Putin se la ride, intervista ad Andrea Romano

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle 20:06.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
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Rubrica
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docente di Storia contemporanea allUniversità di Roma Tor Vergata, giornalista Il Sole 24 Ore
Radicale siamo in collegamento con Andrea Romano docente di storia contemporanea all'università di Tor Vergata di storia della della Riu Russia ricordiamo che Andrea Romano cura anche una newsletter che viene distribuita tutte le settimane proprio sulle vicende che riguardano la Russia e la cultura
Russa per parlare con lui delle polemiche sulla sulla Biennale di di Venezia cospira due padiglioni dedicati alla alla
Alla Russia io le volevo chiedere innanzitutto come è stata presentata la vicenda se ritiene che sia una riedizione di quello che è successo nel mille novecento settantacinque settantasei con Carlo Ripa di Meana
Magari fosse quella che quella viene da ridere perché no perché molti giornali l'hanno presentata come se fosse quella cosa ma naturalmente non lo sappiamo entrambi lo sanno ecco invece
Diciamo non se lo ricordano con la vicenda ma conoscono anche la verità quella fu appunto la Biennale del dissenso cercano Ripa di Meana aprile forti agli artisti e alla cultura
Russa che era diciamo ostile alla dittatura sovietica in questo caso invece abbiamo esattamente il contrario
Peggiorare purtroppo la Biennale di Venezia purtroppo il presidente Buttafuoco ha aperto le porte non alla cultura russa ci mancherebbe altro la cultura russa veri è una cosa a cui tutti dobbiamo rendere omaggio perché una gran una straordinaria cultura lo è sempre stata e lo rimane non aperti debutto le porte alla cultura russa ma aperto le porte alla cultura di Stato e cioè del tutto ininfluente la dittatura putiniana
Ricordiamo ancora una volta che parla di censura mi permetto di dire dice
In buona fede una cosa non vera in cattiva fede una gigantesca stupidaggine perché in questo caso chi è contro la partecipazione della del tutto ininfluente Biennale di Venezia non auspica nessuna censura auspica semplicemente che venga semmai aperta la porta con la cultura russa che sempre ostile alla dittatura quando non è connivente con le dittature non è pagato dalla dittatura
Ma in questo caso non si chiede di sbarrare la porta alla cultura russa ma sparare riporta la cultura anti-Stato Kent di non eseguendo al termine culture fra l'altro pagando della dittatura pucciniana che ricordiamolo USA ma cosiddetta cultura per il cosiddetto soft power e cioè per farsi propaganda e per affermare la propria diciamo influenza posso anche aggiungere se interessa come la vicenda viene raccontata dai giornali russi verso o questa mattina
Che è significativo vedere il loro punto di vista del punto di vista della propaganda ufficiale della letteratura putiniana perché proprio questa mattina il giornale ufficiale del governo russo che sembrava si scarica Z
Raccontano questa vicenda modo su qualcosa diceva dall'articolo Perlasca casetta che sulla rete e quindi può essere facilmente consultato
Sosteneva che c'è contrario a questa diciamo ufficializzazione a Venezia della la presenza e la dittatura quotidiane in realtà è un guerrafondaio
è la solita Europa guarda sto citando a memoria naturalmente la solita Europa Guerra Foti
Diciamo è vittima della cultura di Woking no e qui si si oppone a chi in questo caso sosterrebbe le ragioni della pace in Europa e quindi tutto questo tutta questa opposizione sacrosanta aggiungo io
Che viene fatta questa che sarebbe una manifestazione della dittatura quotidiana secondo il governo russo non è altro che diciamo una manifestazione di bellicismo quindi Wacky smog sono ovviamente affermazioni del tutto assurde però confermano
Quello che sosteniamo i tanti e cioè che è stata una decisione totalmente inopportuna quella di Buttafuoco
Ed è di fatto letta non solo da Mosca ma da tutto il mondo che non sia Buttafuoco in sostanza come un in grandi una grandissima un rarissimo favorevole dittatura putiniana
Quindi io personalmente auspico che avvenga tutt'altro e cioè che Venezia la Triennale diventi come nel caso che lei citava
Della Biennale del dissenso promossa da Carlo Ripa di Meana diventi diventi Venezia l'occasione per veramente aprire la porta la cultura russa che è perseguitata dalla dittatura putiniana
Perché tutti siamo grandissimi sostenitore della cultura russa ma e naturalmente difende la dengue russo non può essere difendere la villa con la dittatura putiniana non
Senta le volevo chiedere dopo quello che è successo alle Paralimpiadi e questo episodio secondo lei due rondini fanno primavera
Non voglio credere a questa diciamo coincidenza polinesiano coincidenza nel senso che nel caso parole interessato la decisione scellerata del Comitato olimpico non so quale sia l'organismo che dirige le Paralimpiadi una decisione scellerata
Perché anche in quel caso
Non è stato premiato lo sport russo è stata premiata un'espressione ufficiale della dittatura putiniana tanto che ora non ricordo il nome però uno dei premiati questi Paralimpiadi ha dedicato la medaglia d'oro al precedente con utili no a conferma di questo fatto
I russi e non c'è libertà non c'è libertà di cultura non c'è libertà di attività sportiva non c'è nessuna libertà
E questo regime non solo è un regime fare uscisse come un regime che fa la guerra all'Ucraina e agli europei e quindi agli italiani la fa attivamente e la fa in maniera più coperta
Quindi è del tutto normale che ci siano dei dubbi su il fatto che in Italia nella principale manifestazione culturale italiana
Si dia uno spazio a una manifestazione di regime di un regime che ci fa la guerra oltre che fare la guerra ai propri cittadini alla propria cultura per lo sport e ai poveri civili ucraini un'ultima valutazione o me ne sceglie lui
Come che figura ho visto che ha che il c'ha avuto una telefonata con la vicepremier ucraina che ha chiesto la testa
Della Gregoretti che rappresenta il suo ministero nel consiglio del del Delta amministrazione della
Nella Biennale ne esce un po'spiazzato Luís in Africa credo che Alessandro rinasca molto bene sinceramente non ho votato addestrano votato questo governo sappiamo come la pensa lei però lo dico come dire perché va bene se nonostante questo penso che restando sulle sia mosso molto bene
E cioè pur avendo come è noto partecipato alla nomina di ora lui Prodi toto ministro dopo Francia fa riferimento ad un'area politico-culturale che ha certamente nominato Buttafuoco la presidenza della Biennale
Però restando sulle che credo sia anche amico di Buttafuoco
Ha fatto prevalere le ragioni della libertà e dell'opposizione alla dittatura putiniana rispetto alle alle ragioni dell'Agenzia nei confronti di Buttafuoco e questa mi sembra davvero una scelta che gli fa onore gli fa onore comunque vada a finire questa vicenda perché è importante che visto da culture italiano di qualunque colore politico sia abbia espresso una posizione nella quale si riconoscono
Io credo tutti quelli che si oppongono la dittatura putiniana e ai valori che la dittatura quotidiana esprime anche attraverso questa cosiddetta cultura di Stato nella loro nella loro rivalità
Che figura ci fanno tutte e due perché il farmaco abbiamo chiesto ambivano a quel ministero
E e sul collo sono non apriamo bene va bene lo diranno i poi Roma spogliati sto alle affermazioni e mi pare davvero lo ripeto stando sul fatto un'ottima figura
Grazie per la sua disponibilità è stato veramente gentile con Radio Radicale grazie come sempre ad Andrea Romano
Docente di Storia contemporanea di Storia della Russia l'Università di Tor Vergata possiamo citare la fine ringraziando sempre più radicale che la newsletter che lei citava il
Ringrazio si chiama Russia e altrove ed è gratuitamente disponibile sulla piattaforma su stacca e quindi si può lavorare gratuitamente a Russia e altrove
E e non mi ricordavo mi scuso per la per li rami amnesia chiude grazie Andrea Romano grazie grazie ancora
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