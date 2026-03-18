Feuromed: Energie per la crescita: Energie per la crescita

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti: Matteo Lorito (Rettore dell’Università di Napoli Federico II), Maura Striano (Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli).
Ore 10.30 PANEL 1 – "Infrastrutture.
Trasporti e logistica come volano per la crescita".
Alessandro Barbano intervista Gianpiero Massolo - Presidente Mundys “L’Europa di fronte alle sfide globali”.
Moderatore Ciriaco Viggiano.
Intervengono: Pietro Ciucci (CEO Società Stretto di Messina), Leandra D’Antone (Prof.
Senior di Storia Contemporanea - Sapienza Università degli Studi di Roma), Claudio De Vincenti (LUISS Guido Carli, Presidente … onorario Fondazione Merita, già Ministro della Coesione Territoriale e il Mezzogiorno), Arrigo Giana (CEO Autostrade per l’Italia), Agostino Nuzzolo (Ordinario di Pianificazione dei Trasporti - Facoltà di Ingegneria - Università Tor Vergata Roma), Patrizia Rutigliano (CEO SUEZ Italy).
Alessandro Barbano intervista Gianpiero Strisciuglio - CEO e DG Trenitalia.
Alessandro Barbano intervista Dario Scannapieco - CEO CDP.
Ore 14.30 PANEL 2 – Infrastrutture digitali "Reti e connessioni per il futuro del paese".
Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli.
Alessandro Barbano intervista Massimo Sarmi - CEO Fibercop.
Moderatore Vittorio Ferla.
Intervengono: Valentina Casola (Professoressa Ordinaria in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università di Napoli Federico II), Valerio Mosca (Professore in Markets, Regulations and Law - LUISS Guido Carli), Antonio Nicita (Senatore della Repubblica, Prof.
Ordinario di Economia Politica, LUMSA di Palermo), Nicolò Palestino (Country Manager Azerion Italy).
Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo - Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Ore 16.00 PANEL 3 – "Mare".
L’Italia dei porti come hub strategico del Mediterraneo.
Moderatore Antonino Pane.
Intervengono: Massimo De Andreis (Direttore SRM Gruppo Intesa Sanpaolo), Francesco Napolitano (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Sapienza Università degli Studi di Roma), Daniele Ruvinetti (Fondazione Med-Or).
Alessandro Barbano intervista Ugo Salerno - Presidente RINA.
Alessandro Barbano intervista Emanuele Grimaldi - Presidente International Chamber of Shipping ICS.
Alessandro Barbano intervista Nello Musumeci - Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.
Ore 10.30 PANEL 1 – "Infrastrutture.
Trasporti e logistica come volano per la crescita".
Alessandro Barbano intervista Gianpiero Massolo - Presidente Mundys “L’Europa di fronte alle sfide globali”.
Moderatore Ciriaco Viggiano.
Intervengono: Pietro Ciucci (CEO Società Stretto di Messina), Leandra D’Antone (Prof.
Senior di Storia Contemporanea - Sapienza Università degli Studi di Roma), Claudio De Vincenti (LUISS Guido Carli, Presidente … onorario Fondazione Merita, già Ministro della Coesione Territoriale e il Mezzogiorno), Arrigo Giana (CEO Autostrade per l’Italia), Agostino Nuzzolo (Ordinario di Pianificazione dei Trasporti - Facoltà di Ingegneria - Università Tor Vergata Roma), Patrizia Rutigliano (CEO SUEZ Italy).
Alessandro Barbano intervista Gianpiero Strisciuglio - CEO e DG Trenitalia.
Alessandro Barbano intervista Dario Scannapieco - CEO CDP.
Ore 14.30 PANEL 2 – Infrastrutture digitali "Reti e connessioni per il futuro del paese".
Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli.
Alessandro Barbano intervista Massimo Sarmi - CEO Fibercop.
Moderatore Vittorio Ferla.
Intervengono: Valentina Casola (Professoressa Ordinaria in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università di Napoli Federico II), Valerio Mosca (Professore in Markets, Regulations and Law - LUISS Guido Carli), Antonio Nicita (Senatore della Repubblica, Prof.
Ordinario di Economia Politica, LUMSA di Palermo), Nicolò Palestino (Country Manager Azerion Italy).
Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo - Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Ore 16.00 PANEL 3 – "Mare".
L’Italia dei porti come hub strategico del Mediterraneo.
Moderatore Antonino Pane.
Intervengono: Massimo De Andreis (Direttore SRM Gruppo Intesa Sanpaolo), Francesco Napolitano (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Sapienza Università degli Studi di Roma), Daniele Ruvinetti (Fondazione Med-Or).
Alessandro Barbano intervista Ugo Salerno - Presidente RINA.
Alessandro Barbano intervista Emanuele Grimaldi - Presidente International Chamber of Shipping ICS.
Alessandro Barbano intervista Nello Musumeci - Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci