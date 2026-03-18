Feuromed: Energie per la crescita: Energie per la crescita

Saluti: Matteo Lorito (Rettore dell’Università di Napoli Federico II), Maura Striano (Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli).



Ore 10.30 PANEL 1 – "Infrastrutture.



Trasporti e logistica come volano per la crescita".



Alessandro Barbano intervista Gianpiero Massolo - Presidente Mundys “L’Europa di fronte alle sfide globali”.



Moderatore Ciriaco Viggiano.



Intervengono: Pietro Ciucci (CEO Società Stretto di Messina), Leandra D’Antone (Prof.



Senior di Storia Contemporanea - Sapienza Università degli Studi di Roma), Claudio De Vincenti (LUISS Guido Carli, Presidente …

onorario Fondazione Merita, già Ministro della Coesione Territoriale e il Mezzogiorno), Arrigo Giana (CEO Autostrade per l’Italia), Agostino Nuzzolo (Ordinario di Pianificazione dei Trasporti - Facoltà di Ingegneria - Università Tor Vergata Roma), Patrizia Rutigliano (CEO SUEZ Italy).



Alessandro Barbano intervista Gianpiero Strisciuglio - CEO e DG Trenitalia.



Alessandro Barbano intervista Dario Scannapieco - CEO CDP.



Ore 14.30 PANEL 2 – Infrastrutture digitali "Reti e connessioni per il futuro del paese".



Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli.



Alessandro Barbano intervista Massimo Sarmi - CEO Fibercop.



Moderatore Vittorio Ferla.



Intervengono: Valentina Casola (Professoressa Ordinaria in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università di Napoli Federico II), Valerio Mosca (Professore in Markets, Regulations and Law - LUISS Guido Carli), Antonio Nicita (Senatore della Repubblica, Prof.



Ordinario di Economia Politica, LUMSA di Palermo), Nicolò Palestino (Country Manager Azerion Italy).



Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo - Ministro per la Pubblica Amministrazione.



Ore 16.00 PANEL 3 – "Mare".



L’Italia dei porti come hub strategico del Mediterraneo.



Moderatore Antonino Pane.



Intervengono: Massimo De Andreis (Direttore SRM Gruppo Intesa Sanpaolo), Francesco Napolitano (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia - Sapienza Università degli Studi di Roma), Daniele Ruvinetti (Fondazione Med-Or).



Alessandro Barbano intervista Ugo Salerno - Presidente RINA.



Alessandro Barbano intervista Emanuele Grimaldi - Presidente International Chamber of Shipping ICS.



Alessandro Barbano intervista Nello Musumeci - Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

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