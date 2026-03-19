Feuromed: "Energie per la crescita: Energie per la crescita" (seconda giornata)

Ore 09.40 PANEL 4 – "Finanza" Le energie del capitali per la crescita dell’economia nazionale.
Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.
Intervengono: Massimo Bordignon (Prof.
Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Università Cattolica del Sacro Cuore Milano), Vincenzo Castellano (Presidente UIFOR e partner di ACT Studio), Tommaso Di Tanno (Università degli Studi di Milano – Founder Partner di Di Tanno Associati).
Alessandro Barbano intervista Raffaele Fitto – Vicepresidente esecutivo … della Commissione Europea – Coesione e Riforme.
Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli – Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ore 12.00 PANEL 5 – "Energia.
Le energie della transizione nel mondo che cambia".
Gigi Donelli intervista Massimo Debenedetti - CEO Cetena Fincantieri.
Gigi Donelli intervista Pier Francesco Zanuzzi - CEO Terna Rete Italia.
Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.
E ancora Stefano Besseghini (Past Presidente Arera), Marco Enrico Ricotti (Presidente del CIRTEN - Consorzio universitario per le tecnologie nucleari), Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni), Davide Tabarelli (Presidente Nomisma Energia).
Gigi Donelli intervista Amedeo Manzo – Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.
Alessandro Barbano intervista Orazio Schillaci - Ministro della Salute.
Ore 14.30 Intervista - Alessandro Barbano intervista Nicola Maione - Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena.
Alessandro Barbano intervista Andrea Sironi – Presidente Assicurazioni Generali.
Ore 15.10 PANEL 6 – "Capitale umano.
Le competenze come risorsa per competere".
Moderatore Lia Romagno.
Intervengono: Marco Bentivogli (Esperto di innovazione e lavoro, coordinatore Base Italia), Filomena Buonocore (Professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale, Università Parthenope di Napoli.
Docente per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione), Barbara Imperatori (Professoressa di Organizzazione aziendale - Dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Giusi Princi (Parlamentare Europeo,EMPL, Presidente DCAS).
Lia Romagno intervista Patrizio Bianchi – Ministro dell’istruzione nel governo Draghi.
Alessandro Barbano intervista Romano Prodi.
Ore 17.00 PANEL 7 – "Energia.
Garantire la sicurezza dell’Europa nel caos globale".
Alessandro Barbano intervista Claudio Farina - Chief Strategic Studies & Innovation Officer.
Moderatore Vittorio Ferla.
Intervengono: Roberto Amore (Commissione EU – Economic Counselor), Mario Baldassarri (Presidente ISTAO), Stefano De Falco (Prof.
Di Geografia economico-politica – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Zollino (Prof.
di Impianti Nucleari a Fissione e Fusione – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica dell'Università di Padova).
Alessandro Barbano intervista Paolo De Castro - Ordinario Univ.
di Bologna, Presidente Centro Studi Nomisma.
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