19 MAR 2026
dibattiti

Feuromed: "Energie per la crescita: Energie per la crescita" (seconda giornata)

CONVEGNO | - Napoli - 09:47 Durata: 7 ore 6 min
A cura di SI
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Saluti Andrea Prota (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli).

Ore 09.40 PANEL 4 – "Finanza" Le energie del capitali per la crescita dell’economia nazionale.

Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.

Intervengono: Massimo Bordignon (Prof.

Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Università Cattolica del Sacro Cuore Milano), Vincenzo Castellano (Presidente UIFOR e partner di ACT Studio), Tommaso Di Tanno (Università degli Studi di Milano – Founder Partner di Di Tanno Associati).

Alessandro Barbano intervista Raffaele Fitto – Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea – Coesione e Riforme.

Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli – Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ore 12.00 PANEL 5 – "Energia.

Le energie della transizione nel mondo che cambia".

Gigi Donelli intervista Massimo Debenedetti - CEO Cetena Fincantieri.

Gigi Donelli intervista Pier Francesco Zanuzzi - CEO Terna Rete Italia.

Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.

E ancora Stefano Besseghini (Past Presidente Arera), Marco Enrico Ricotti (Presidente del CIRTEN - Consorzio universitario per le tecnologie nucleari), Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni), Davide Tabarelli (Presidente Nomisma Energia).

Gigi Donelli intervista Amedeo Manzo – Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

Alessandro Barbano intervista Orazio Schillaci - Ministro della Salute.

Ore 14.30 Intervista - Alessandro Barbano intervista Nicola Maione - Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena.

Alessandro Barbano intervista Andrea Sironi – Presidente Assicurazioni Generali.

Ore 15.10 PANEL 6 – "Capitale umano.

Le competenze come risorsa per competere".

Moderatore Lia Romagno.

Intervengono: Marco Bentivogli (Esperto di innovazione e lavoro, coordinatore Base Italia), Filomena Buonocore (Professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale, Università Parthenope di Napoli.

Docente per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione), Barbara Imperatori (Professoressa di Organizzazione aziendale - Dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Giusi Princi (Parlamentare Europeo,EMPL, Presidente DCAS).

Lia Romagno intervista Patrizio Bianchi – Ministro dell’istruzione nel governo Draghi.

Alessandro Barbano intervista Romano Prodi.

Ore 17.00 PANEL 7 – "Energia.

Garantire la sicurezza dell’Europa nel caos globale".

Alessandro Barbano intervista Claudio Farina - Chief Strategic Studies & Innovation Officer.

Moderatore Vittorio Ferla.

Intervengono: Roberto Amore (Commissione EU – Economic Counselor), Mario Baldassarri (Presidente ISTAO), Stefano De Falco (Prof.

Di Geografia economico-politica – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Zollino (Prof.

di Impianti Nucleari a Fissione e Fusione – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica dell'Università di Padova).

Alessandro Barbano intervista Paolo De Castro - Ordinario Univ.

di Bologna, Presidente Centro Studi Nomisma.

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Alla seconda giornata
Di Feo Euromed il convegno che alza la voce organizza al Napoli e che è giunto alla sua quarta edizione la seconda che ho l'onore e il piacere di coordinare
Io sono Alessandro Barbano e sono direttore editoriale di altra voce
Nella come viene nell'iniziare questa giornata desidero ancora una volta ringraziare il nostro editore Francesco Dodaro qui presente per l'impegno di condividere questa questo spazio di intermediazione civile di dibattito che è parte della nostra attività editoriale
E desidero ringraziare l'università che ci ospita in questa meravigliosa sede tutti gli organi di informazione da radio radicale che sul sito trasmette il nostro evento indiretta e e la RAI e gli altri l'organo chi tra gli organi di informazione che hanno seguito già alla prima giornata di ieri che saranno presenti ancora oggi le istituzioni le personalità
Di governo gli intellettuali gli economisti che hanno aderito a questa palestra di dibattito pubblico su un tema come io ho detto ieri chiave per lo sviluppo del nostro Paese soprattutto e tanto più nella delicatissima e difficile congiuntura che il mondo vive la crescita la crescita dell'Italia ma la crescita dell'Italia oggi è tutt'uno con la crescita e la difesa di un continente che si trova dentro una una mossa geopolitica da cui in qualche modo dovrà venir fuori mentre noi parliamo qui a a Bruxelles
I capi di Stato
Discutono di come trovare se c'è una strada per riaprire una via diplomatica nella crisi iraniana discutono della necessità di calmierare il mercato
Dell'energia e rischia di avere un impatto clamoroso sulla vita delle persone e sullo sfondo ci sono i temi dell'integrazione e del potenziamento di del Vecchio Continente la cui le cui urgenze oggi sono sotto gli occhi di tutti quindi la riflessione come dire statica sul destino di un Paese
Che da venticinque anni cresce meno degli altri si intreccia con la riflessioni dinamica su quello che accade attorno a noi e su come possiamo far coincidere le due direttrici per così dire lo faremo con il contributo di ospiti ma prima di iniziare il dibattito voglio chiedere al pretore di sorse la Benincasa Lucio D'Alessandro che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qui di portare i suoi saluti grazie
Sono noi direttori lietissimo oggi voglioso di portare questo saluto a questa occasione organizzata in da un editore puro che non è piccola cosa e da un giornale che signorine e quant'altro coraggio sobbalzo
Più vicino
Non capisco
Cioè io mi ritengo a ecco no va bene
Ero sicuro di sbagliare io perché premio e mia tradizione personale alla quale tengo anche un po'oltre quella di sbagliare personalmente ricevo portare questo saluto a questa occasione diciamo anche all'occasione creata da direttore e da un giornale che ha sposato la linea del riformismo liberale
Quelli propri voli Berardo e che come dire di fronte ai problemi agisce senza particolari ideologie ma mantenendo fermi gli ideali gli ideali di libertà di viale di rispetto della persona
E come dire interroga la realtà
Si domanda che fare il tema è stato indicato il tema dello sviluppo come fare per raggiungerlo lo sviluppo ma come dire interroga i soggetti gli stakeholder ascolta crea una grande occasione di ascolto per raggiungere un risultato per arrivare a un pensiero un pensiero che tra l'altro è un pensiero che circola è un pensiero che non si ferma ma come nel mondo dell'università come dire
Il il trasferimento dei saperi provoca ogni giorno in ogni momento una modifica di questa piccola riforma quei saperi li fa crescere
Come fa crescere le persone che stanno all'interno di quella comunità formativa
L'altra ragione per cui sono particolarmente felice proprio quella che ci sia un giornale diciamo ad organizzare questa cosa vedete noi gestiamo l'unica scuola di giornalismo dell'Italia meridionale
Del di qui termini sono aperti diciamo i cui termini di bando sono aperti in questi giorni e affrontiamo costantemente questo tipo difficoltà la gente decida
Della professione giornalistica perché pensa che non sia una professione che oggi a spunti occupazione
Io penso che in realtà mai come oggi di fronte all'esplosione di una comunicazione disordinata e priva di fondamento nel quale tutto ci dice tutto si può dire ci sia bisogno di una comunicazione professionale
Che diciamo e quindi il fatto che diciamo un giornale come dire prenda la guida di una riflessione così importante secondo me ne di grande importanza poi raggiunge e per questo sono lieto di portare il saluto di questa piccole università l'unica università cosiddetta libera cioè non statale dell'Italia meridionale fondata qualche secolo fa da donne che si chiesero
A loro volta una volta formata l'Italia è nata subito dopo la la fondazione del Paese mentre la sede cinquecentesca quindi nella sede straordinariamente bella a sei secoli di vita
Si domandarono che fare che fare per fare intervenire anche le donne nella nel nuove risse
E poi questa realtà si è sviluppata sia riformata costantemente così come io spero che il Paese
Rispondendo a tante domande non trovi una risposta definitiva ma come dire cresca come è giusto che si cresca grazie
E allora diamo subito il nostro programma di giornata voglio dirvi che siamo in diretta sulla frequenza di Radio Radicale quindi il nostro dibattito sarà seguito indiretta ringrazio la direttrice Giovanna Reanda e invito il moderatore del primo Pannella Gigi Donelli a raggiungermi sul palco per
Il programma prego eccoci qua
Procediamo buongiorno a tutti buongiorno ragazzi la Giunta spero che sia ciao anche a voi spera che sia
Oggi ci sono parecchie persone interessanti mi rendo conto che come dire possono anche apparire quasi un po'posso spaventare un filo però credette ci sono parecchi spunti su cui condensare i pensieri allora andiamo subito visto che il programma è anche molto serrato
Amedeo Manzo Presidente buongiorno lo vedete presidente della Federazione delle Banche di comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria prego presidente greche visto che per adesso si accomodi sì
Allora cominciamo con appunto il territorio abbiamo già sentito ciò ma siamo davvero in tempi in cui si incrociano nel globale il locale da questo punto di vista ne avevamo già parlato in un'altra occasione la Federazione delle Banche di comunità e davvero come dire una una galassia di banche perché la riguarda quindici con oltre duecentotrenta sportelli ma io trovo questo aspetto particolarmente interessante presente duecentosessantacinque comuni novanta dei quali ci siete solo voi
è corretto quindi insomma raccontate anche un po'la trasformazione del sistema bancario che dentro le trasformazioni in tutto questo domani un'apertura a Napoli
Come mai una persona microfono insomma come dire quasi parte un percorso inverno inverso data dal dal cuore alla alle alle città alle località invece domani Napoli perché è presidente
Buongiorno buongiorno a tutti grazie per l'invito grazie al direttore Barbano di tenere presente nel suo percorso editoriale
Un modello di banche che coniuga la missione creditizia in chiave ancora con la centralità della persona
Rapporto umano prima il magnifico rettore Lucio D'Alessandro
Figura importante della nostra città sia per formato tantissimi giovani ma anche perché rappresenta un'università libera
Che ha naturalmente dalla possibilità di formare soprattutto una classe dirigente del futuro di cui noi Mezzogiorno soprattutto ha bisogno il modello del Credito Cooperativo modello che a più di cento quarant'anni
Per radicato nella storia Mattarella recentemente alla nostra assemblea di Federcasse ci disse il Paese vi deve essere riconoscente perché perché attraversato le guerre mondiali ha partecipato alla ricostruzione del Paese
A creato attraverso i suoi gruppi bancari quindi demolendo un ideale che pensava che essere di comunità essere vicini alle persone essere tra i piccoli posta Sr
Contaminato dall'inefficienza
Invece poi alla fine si scopre che le banche credo cooperativo creano due gruppi bancari che sono il primo ricrea al quale la mia banca appartiene tre in prime tre gruppi bancari italiani primo per numero di filiali primo per patrimonio
Il terzo operativo
E cassa centrale anche tra i primi sei sette gruppi bancari e che naturalmente mette in Rete
Non soltanto la conoscenza del territorio e di una comunità ma anche una serie di servizi e prodotti che oggi sono ineludibili giovani che sono lì giù
Non gli basta il rapporto umano vogliono digitalizzazione vogliono informatica vogliono prodotti e servizi che siano avanzati che siano digitali di essere innovativi che siano economici
E quindi fabbriche di prodotto che abbiamo costruito al servizio delle duecento banche che sono in tutti il suo presente in tutto il territorio con un quasi cinque mila sportelli
Ecco il capitale umano però invece insiste molto perché a certe che è quasi rivoluzionare anche queste aperture è un asset un assetto non censito in bilancio qui
Io Lucio non mi rivolgere ho fatto la mia tesi
Con il celebre amico comune dove sono amico mio nome Piero discente all'amico tuo chiese un grande professore Amodeo e e quindi sicuramente il rapporto umano essenziale
E però la formazione la capacità delle nostre banche di essere presente essenziale perché si aprono sportelli
Noi domani la mia banca per uno sportello in un'aria assolutamente dei bancari Zanatta
Pensate un centro un'aria unisco formata che Cuba quattro chilometri quadrati non c'è una banca da trent'anni
Perché non c'è una banca da trent'anni perché si ritiene in maniera diciamo un po'a mio avviso errata che lì attorno ci sono solo piccole imprese ci sono solo artigiani ci sono solo famiglie queste non cubano dei volumi di tecnicamente prodotto bancario lordo sufficiente a sostenere un'iniziativa
In termini di apertura di una sarebbe poi non è non essere ormai il termine di moda è sostenibile non è sostenibile come noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione in controtendenza
E questa filiale che peraltro dato che tutto lei non sono e non ai napoletani no però qui abbiamo un santo patrono che San Gennaro sette Stange Naro guidata da qualche millennio questa città
E ha fatto in modo che noi trovassimo gli spazi belli grandi un posto dove ci sono tante piccole botteghe nel luogo dove chiuse l'ultima banca trent'anni fa offre e abbia Benedetto Croce saremo un punto le indagini di marketing che abbiamo fatto fare al nostro gruppo alla Dipartimento di economia della Federico secondo lascia emergere un'esigenza la gente si vuole innovazione vuole digitalizzazione ama anche l'intelligenza artificiale ma pure parlare vorrà apporto umano
Vuole quindi leggo le le le condizioni da terzo millennio e queste l'innovazione del nostro modello quello di rappresentare dei gruppi bancari
Un grande gruppo quindi la forza di un grande gruppo coprodotti servizi in tutti i campi dalla raccolta risparmio gestito Lisi infetto il tutto quello che esiste
Ma la velocità la dinamicità di una banca di comunità ti ti parla ti guarda negli occhi che ti dirà per allora le poche battute ieri mi ha chiamato un importante imprenditore che aveva
La nipote che ha aperto una piccola libreria barra abbia Duomo
Io ho chiamato la dire nostra direzione che ha disposto immediatamente dopo due ore la visita del direttore della filiale che aprirà a a piazza San Domenico do domani e questa ha non ha negli assetto documentale del rating quantitativo magari i requisiti per porre utero tenere credito ma se lei avesse visto quegli occhi che mi hanno descritto
Quella quell'entusiasmo di quei due giovani l'investimento che hanno fatto
Isolde che i due genitori di annodate Ashley strutturata che ora vogliono comprare
Questo che io ho chiamato reti Mormanno consentirà di finanziare non soltanto un'azienda non soltanto un'iniziativa ma soprattutto una speranza perché quei giovani di hanno bisogno che noi e Lucio sa bene dopo aver studiato abbia già del mondo devo ritornare qui per arare il grande campo
Della cultura dell'economia dello sviluppo del Mezzogiorno
Donato grati da grazie di questo suo primo intervento laggiù c'era un gruppo dicevo ai ragazzi appunto che non sono partito
Come dire benvenuti ma sono indispensabili e quindi anche dialogare su queste possibilità importante per tutti allora io credo di procedere direttamente per quello che invece è un primo panel che riguarda la finanza la finanza come luogo situazione meccanismo anche per finanziare appunto
Dei Progetti per progettare a livello pubblico e privato invito allora sul palco il dottor Vincenzo Castellano che vedo qua nelle prime file il professor Tommaso Di Tanno che peraltro prima prego si accomodi
è il professor Bordignon che vi prego di esatto sette avete tre posti in prima fila come si dice allora visto che intanto grazie ancora di essere oggi col nome
Abbiamo accennato è stato detto molto chiaramente questo secondo le giornate veramente a dir poco particolari nel senso che apriamo i giornali o forse anche solo i nostri telefoni insomma siamo letteralmente bombardati dalle notizie oggi Consiglio europeo da una parte le notizie che arrivano dal Medio Oriente dall'altra le decisioni freschissime poche ore fa del Governo italiana ecco a io ho accennato in maniera mi scuserete grossolana sul fatto che la finanza sia agli occhi anche di uno specialista quello che alimenta dei progetti e delle prospettive a livello pubblico a livello privato allora professor Bordignon le chiedo
Subito innanzitutto in quale condizione di finanza pubblica
Funziona il microfono due non sei venuto promozione come quello di partire da questo punto
La finanza pubblica allora notato buongiorno a tutti e grazie a tutti per l'invito grazie in particolare al direttore per avermi voluto qui
Allora i tempi sono brevi quindi mi limito semplicemente a dare del lei esce ma magari posso dare una mano in questo senso
Questo siccome ci sono gli studenti può essere anche l'occasione per spiegare qualche cosa allora e
Da un certo punto di vista e conti pubblici vanno al o almeno andavano secondo me abbastanza bene nel senso che uno sforzo è stato fatto dal governo italiano in questi anni è quello di cercare di riportare sotto controllo i conti pubblici e sostanzialmente c'è riuscito
Il problema è che a marzo abbiamo scoperto che il deficit sul PIL che doveva essere il governo sperava fosse sotto il tre per cento egli ed emette prelevato tre punto uno
E questo
L'idea di masse uno potrebbe dire qualcosa perché con luglio lo zero virgola uno del PIL sono due miliardi undici ma perché questo è così importante eccetera perché c'è questo mondo un po'fantascientifico delle regole europee
Per cui esiste un braccio correttivo per braccio preventivo al braccio correttivo per uscirne bisogna andare con il deficit sotto il tre per cento
E in questo caso e il Governo puntava andare nel venticinque non detti sotto il tre per cento per uscire da quella che si chiama la procedura l'infrazione a cui siamo sottoposti al ventiquattro
Perché questo perché poi il ventisei se fosse andato tutto giusto saremmo potuti fare altre cose tra cui per esempio
Prenderete un prestito ma nei confronti dell'Europa per finanziare un incremento della spesa del per la difesa in cui ci siamo impegnati ma che non abbiamo sostanzialmente i soldi da per poter finanziato ora per farla breve in linea di massima se fossimo se avessero fatto esteriore venti giorni fa non sarei stato troppo preoccupato nel senso che quel tre virgola uno lascia è una variazione molto piccola la commissione degli spazi di interpretazione poi quello che noi sappiamo però cosa magari discutere volata cose per qualche motivo
Non riusciamo più a stimare in maniera precisa il PIL soprattutto le prime volte ormai siamo ho abituato al fatto che l'Istat dopo un po'arriva e diciamolo
Guardate in realtà siamo cresciuti di più di quello che avevamo detto chiaramente siccome il tre per cento famose un rapporto il deficit diviso pigliasse il piglio un po'più alto contarsi e fossimo ha dato il basso quindi venti giorni fa se avesse avuto Giorgetti vacanza elettorale non ti preoccupare secondo me
Nella Commissione europea rilevando si prende la decisione andremo la ricezione giusto
Purtroppo sono successe le cose stanno che di cui stiamo discutendo che è la famosa crisi per quello che riguarda la crisi energetica che può avere effetti ci sono altri colleghi dopo le pale Nando sicuramente più di me qua poveri Peretti sul pigliasse riducendo il PIL può avere effetto sull'inflazione facendo crescere l'inflazione
Può avere effetti sui tassi d'interesse facendogli aumentare
E tutte e poi c'è un effetti più generale di incertezza tutte queste robe rischiano di penalizzare aggravare la situazione dei conti pubblici
Certamente una cosa che non si può fare questo sarebbe il caso di dirle pensare che il Governo italiano particolare Possa attive
E che questi dice esentare il nucleare gli effetti di un incremento del prezzo delle delle regia su tutti i contribuenti perché semplicemente non abbiamo i soldi
Devo dire ma ne parleranno qualcuno meglio di me e quindi non c'è il tempo che questo intervento è stato deciso ora ha un po'un effetto un politico un sapore un po'demagogico diciamo così perché voglio dire buttiamo giù il prezzo della vere dell'Energia dando un vantaggio a tutti ma ci costa moltissimo e non saremo in grado di sostenerlo per più di venti giorni abbiamo raccontato
Mentre sarebbe stato più utile intervenire su alcuni settori specifici su cui ci può essere un'accelerazione alle famiglie più povere e quanta
Io abito in viale molto ritorniamo perché in realtà e e la ringrazio già dato un quadro io vorrei chiederle se abitano
Da un punto di vista ma abbiamo visto che si parla di venti giorni di misure che riguardano mezz'ora perché intanto nel Golfo accadono delle cose per un tributarista almeno i tempi sono un po'più lunghe tradizionali mi riferisco ai tempi delle riforme e di che i il voi specialisti invitate per cambiare il sistema tributario italiano le chiederei una riflessione su dove siamo oggi prego articoletti ottimo
Ma direi che il Governo il governo Meloni
Pato sostanzialmente due riforme la riforma sulla giustizia che è oggetto di referendum te la riforma fiscale che è passato un po'sotto traccia siano che la riforma fiscale dalla quale ci si aspettava una tenere conto dell'evoluzione della nostra società la nostra società diversa da quella del mille novecentosettantuno diversa dalla società sulla quale è stato abbassato sulla quale è stato basato il nostro sistema tributario
Ci si aspettava che la riforma tenesse conto delle evoluzioni
Che ci sono state nella nostra società fra il mille novecentosettantuno il Duemila vince vanta una riforma ventenne giocava faceva la riforma di centri
Quella riforma Visentini che fotografava una società l'ha lasciata essenzialmente sul lavoro dipendente
Sulla piccola impresa
E su una società diciamo molto nazionale c'erano i rapporti con la comunità europea i rapporti con la comunità europea sono state venivano regolamentati nell'ambito di questa riforma dall'adozione dell'IVA
Che era la prima imposta comunitaria quindi quello era il quadro del mille novecentosettantuno questo quadro fortemente evoluto nel corso del tempo
E ci si aspettava che la riforma fiscale varata a fine due mila ventitré il due mila venticinque tenesse conto di questa evoluzione
Invece il quadro emerso dalla riforma fiscale è sostanzialmente lo stesso sistema tributario italiano basato sostanzialmente sull'IVA e sull'IRPEF nella considerazione che l'IRPEF pensata da Visentini come un'imposta generale progressiva in cui tutti i redditi venivano assoggettati a tassazione progressiva
è diventata nel tempo attraverso una serie di sottrazioni successive è diventata un'imposta progressiva sul solo reddito di lavoro dipendente sul reddito professionale
Quindi i redditi finanziari sono sostanzialmente esclusi dall'imposizione progressiva
I redditi di lavoro autonomo sono tendenzialmente si tende sempre di più escludere dall'imposizione progressiva
I redditi immobiliari anch'essi tendono a essere esclusiva di imposizione progressiva quindi imposizione progressiva di fatto
Vestono imposizione sul reddito di lavoro dipendente sul reddito di lavoro autonomo progressività che non ritroviamo sicuramente appena diventano indetto
Nel mondo dei nuovi grandi super-ricchi e mi riferisco alle web tax e mi riferisco a quell'aspetto ci arriviamo tra un momento professore vorrei coinvolgere Vincenzo Castellano visto che è stato citato al mondo nuovo ci dica due parole lei rappresenta il primo sindacato dei forfettari
Ora ragazzi magari voi siete già presenti in questo ecco questo è un termine che fino a pochi anni fa la mia generazione quasi non conosceva
Quanti sono due virgola due milioni di milioni due di quel divino ok in che maniera allora questa discorso che stiamo facendo si inserisce nel cambiamento che lei eticamente conosce
Rappresenta grazie per la domanda ringrazio anche
La banda di invito è anche editore che è presente in sala per questa occasione di confronto con autorevoli
Presenti relatori i chiaro il posto di danno e mi ha mi ha offerto un grandissimo assiste ha parlato della riforma del lavoro che la modifica e lavoro che è cambiato oggi
Oggi le categorie novecentesca devono essere messe da parte hanno concluso il loro ciclo oggi esistono milioni centinaia di migliaia di contribuenti proprietari che stanno nascendo in mente qui stiamo ci stiamo confrontando in questo panel nasceranno nuove figure digitali
Quindi parliamo e parlo di fidi di Firenze Paoli digitali parlo di persone che comunque hanno scelto con responsabilità e libertà di produrre ricchezza oggi parliamo di legge capitare quando parliamo di capitale spesso il riflesso del perché ci viene in mente è quello della della finanza no sì pensiamo subito appena finanziario oggi invece con voi vorrei fare un altro ragionamento Italia sta appunto lasciando indietro secondo me due grandi capitali
Che il primo è il forfettaria che dicevo poc'anzi il dedotto Donelli due virgola due milioni di contribuenti forfettari che oggi producono ricchezza hanno fatto una scelta coraggiosa hanno trasformato in capitale umano in capitale economico
Questa è una cosa che bah ribadita e molto spesso il forfettario produce ricchezza dove nelle altre infatti nel Paese
Molti giovani presenti decido di non lasciare il Paese mi rivolgo anche il direttore deprimente ha detto una cosa interessante no sul fatto di Durin devono ritornare oggi proprietario non fa partire
Oggi il proprietario Lupa partirà perché oggi dice vedrà caso io io resisto e ci provo e quell'aria fragile lari interno intendo il secondo capitale che non guardiamo bene ove o meglio per la finanza non riesce a leggere
E tutto ciò che non si riesce a leggere oggi non è finanziabile il capitale umano che diceva sempre mia diretto e in due facendo raccontando il
Presidente Bedoni ripete vendendo
Il mi scusi presidente dell'IRI non vede la giù il presidente manzo annuisce perché chiaramente collegamenti non trentotto in cui l'ha detto prima su
So che stava pulendo le qualità quel capitale umano quel capitale umano che raccontava il presidente non è finanziabile oggi quelle di umano non ha non ha non è tradotto in finanza
E la vera spia cediamo dopo oggi e mette insieme forfettario egli all'interno trovare lo strumento e ci vogliamo dove ci arriviamo dopo che riesca recitano mera eleggibile Filippo petali l Alitalia il ventotto in un quadro e allora
Vorrei tornare un momento dopo la solita no le ho chiesto di sospendere il ragionamento sulle Quartaccio perché a mio avviso ma ripeto va a rischio di essere smentito rappresenta i nuovi grandi super ricchi
In Italia abbiamo una tassa in altri Paesi europei molto come dire prudenti si può dire e con mille scappatoie sbaglio
Ma la flat tax adottata per i super ricchi
è brutta imporre una brutta iniziativa
Però è una brutta iniziativa che in certi contesti storici in certi momenti storici può avere un senso per esempio quando fu varata la per la la flat tax italiana nasce un ricordo male nel due mila quindici
Perché fu varata la flat tax Novella due mila sedici scusate
Fu varata a valle della Breaks Seat
E il presupposto
Era quello che si sarebbe smontata la City di Londra Breaks città avrebbe produttore del prodotto una fuoriuscita di un gran numero di manager della Silicon se uno va a vedere la nazionalità
Di coloro che lavorano nell'asilo
Qual la siti dal lavoro grosso modo centocinquanta mila persone
Di queste centocinquanta mila persone gli inglesi sono una sparuta minoranza il grosso di questa centocinquanta mila persone sono italiani francesi spagnoli tedeschi peruviani
Coreani
E allora quello che si pensava che la Break It avrebbe prodotto un'esplosione sostanzialmente della della della siti
L'esplosione della siti avrebbe poi prodotto la riproduzione almeno di alcuni comparti della City in altri Paesi europei
Fra questi Paesi europei
I Paesi scusate città europee e Milano da questo punto di vista si candidava ai ereditare buona parte di ciò che sarebbe fuoriuscito dalla City quindi in quel contesto si pensò alla flat tax
Perché si pensava di rendere attrattiva la piazza finanziaria italiana e quindi da un lato invitare i manager a trasferirsi in Italia e dall'altro a portarsi appresso l'attività quindi non c'era soltanto il trasferimento della persona fisica
Ma c'era il trasferimento di cospicue attività
Per cui la flat tax pensata nel due mila sedici aveva un senso
Tenere in piedi la flat tax a regime non ha senso
Per nonostante il fatto che abbiamo aumentato il costo da cento poi duecento poi trecento mila euro ma non ce ne facciamo niente con trecento mila euro moltiplicato per mille fa trecento milioni
è una cifra poco significativa dal punto di vista delle finanze pubbliche ed è molto distorcente dal punto di vista del contrasto che si crea perché questi rischi si trasferiscono in Italia non portano nessun beneficio
Da un punto di vista imprenditoriale
E portano un beneficio grandissimo per se stessi in termini di imposta sulle successioni e donazioni quindi pagano poco di imposta sul reddito ma non pagano nulla d'imposta sulle successioni e sulle donazioni questo non va bene
Non ha funzionato direi di no no questo non vuol dire che non funziona nessuna sa se vuol dire che la flat tax funziona in determinati contesti e per periodi limitati Sabatini otto qual è
Abbiamo a un certo punto al termine del suo primo intervento ha avuto l'impressione le parole sospensione fossero rivolte all'Europa cioè sono sono comunque temi anche in questo caso le città che stia rubano i grandi diritti
A livello generale macro ed europeo ci sono segnali come dire da condividere
Ma come allora io direi che allora siccome ci sono gli studenti cercando di fare un discorso di carattere più generale è quello che sta succedendo che sostanzialmente con con l'Aler come la l'amministrazione Tramper
E con questo nuovo equilibrio geopolitico dovrebbe dare un incentivo molto più forte all'europea mettersi assieme
Perché sostanzialmente è del tutto evidente che ciascun Paese anche quelli più grossi anche la Germania in questo scenario non ha sostanzialmente i fronte a alla gli Stati Uniti piuttosto della Cina hanno non a partita
E quindi c'era una speranza da parte di molti io sono nero peacekeeper convinto che questo avrebbe dato un incentivo forte a fare dei passi avanti verso l'integrazione unificazione
Qualcosa è stata fatta secondo me sia stato fatto molto poco perché da una parte ci sono forti divisioni parte perché tutta questa questa struttura abbiamo messo in piedi l'Unione europea non era fatta per queste ore quindici a delle regole dei meccanismi di sistemi decisionali che non vanno bene
Io spero che qualcosa di più si faccia adesso per esempio c'è stata questa almeno per una volta tanto di fronte diciamo sì ai ricatti di Trump
Che voleva in qualche modo coinvolti degli europei in una guarda che hanno voluto lui e Netanyahu ha avuto la forza di dire no
Però da un punto di vista culturale poiché le differenze ci sono tra i diversi Paesi
Non so fino a che punto questo no potrà continuare che caratteristica
Secondo me il vero grande problema su cui ci sarà così la possibilità di discutere le magari in un'altra occasione è sostanzialmente questo come facciamo noi a non è possibile immaginare che si possa andare avanti verso un percorso di maggiore integrazione di cui avevo bisogno sul mercato dei capitali sul sistema di tassazione perché ci sono ancora i paradisi fiscali
In Europa sugli investimenti pubblici eccetera eccetera a ventisette perché sono Paesi che hanno interessi troppo diversificati tra di loro e addirittura stiamo per allargarci arriveremo a trentacinque
E con questi sistemi decisionali un'Europa trentacinque non sarà più in grado di prendere nessuna decisione
Quindi l'unica possibilità di portare avanti un po'processo di integrazione attraverso gruppetti cioè i volenterosi hanno scopre riesce un gruppi di Paesi al qualche modo la vediamo nello stesso modo su alcuni fronti come riusciamo a combinare diciamo questa situazione di Paesi Rispetto invece a una struttura che è basata su ventisette c'è un bilancio comune cerca lo dico anche perché il vero grande vantaggio dello europea su cui stiamo Popper dentro il fatto che un organismo sovrannazionale e quindi non è basato semplicemente sugli accordi tra Paesi possono cambiare domani oggi abbiamo macroconto male ci potrebbe essere la lepre abbiamo Mersey ma domani ci potrebbe essere nato possiamo avere box
Noi avremo bisogno e su queste decisioni si mantenesse questo elemento
Sopra nazionale cioè i meccanismi decisionali riformati che loro applica questo sia veramente
Il grande problema non cucito da di fronte e al momento ancora una soluzione secondo me non è stata trovata la grande sfida europea le sue complessità il problema di essere una grande democrazia
I relatori cita una serie di episodi stiamo aspettando in queste ore
Una soluzione francamente non me lo aspetto
Di un prestito da novanta miliardi all'Ucraina che Budapest blocca con il suo cinque punto sei per cento della popolazione complessiva dell'Unione insomma stiamo tutto il contrario di tutto in questo tempo
Dottor Castellano però io vorrei che in un minuto lei mi deve spiegare perché a fronte di questo mondo appunto macro lei dice che invece si deve si deve soprattutto a investire sul piccolo e sul locale
Microfono sì l'Italia diciamo solo con chiarezza qui per il pane sulla finanza
Non si è fatta con il capitale
Si è fatto con la caviglia romano con l'alcol lo storico culturale e quindi oggi dobbiamo ritornare qui piccoli paesi piccoli borghi
Il proprietario la Mico imprenditorialità diffusa quindi l'idea di paese che abbiamo noi un Paese in cui la ricchezza e la poesia in mano a tanti
In modo diffuso la Interna dicevo poc'anzi io non ho la soluzione ma qui abbiamo le capacità del padella costruire insieme cioè trovare la capacità di leggere gli agli interni che sono il più grande serbatoio di valore del Paese Italia
Quindi oggi qual è allora la soluzione propongo qui al direttore Barbano creiamo un tavolo tecnico istituzionale con gli annessi Dan con i territori
Troviamo un indice
Che identifichi la il valore che Putin è un territorio oggi la finanza investe in assetti immobili territori in in quote in impianti specifici in progettualità torniamo e si misura testi misura tutto ciò che è misurabile finanziabile quindi oggi non trovassimo lo strumento che ci permettesse di tradurre lo sviluppo di un Paese in in un intitolò finanziabile negoziabile oggi potremmo rigenerare il Paese intero Italia e puntare ai territori intendo intendo invariabili misurabili con demografia popolazione e sviluppo c'è oggi perché devo finanziare la sostenibilità giustissima legittima e non finanziarie lo spopolamento
Quindi questa è la soluzione io propongo qui in modo che magari gli mette al collo aveva un laboratorio perché sicuramente l'Asinello democratica già da solo
Come dire resta uno dei grandi dimenticati non solo del nostro Paese ma di dell'Europa grazie a Vincenzo Castellano grazie al comando dicano grazie a Massimo Bordignon
Teresa retate in venti minuti averci dato sicuramente tanti spunti
Di riflessione grazie mille offre
E adesso abbiamo un un un appuntamento speciale perché
Dovrebbe essere collegato con noi il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto vi ricordo che il nostro dibattito indiretta sulle frequenze di Radio radicale ma anche sul sito di alta la voce di ferro rame ed spero che ecco Raffaele Fitto ciao qui con noi buon giorno con John Joseph nel mille e grazie agli anni arruolato una disponibilità per noi molto preziose molto importante perché quando io l'ho l'ho invitata a partecipare a questo convegno diciamo la congiuntura internazionale era critica ma non quanto lo è nel momento in cui ci troviamo a parlare questa mattina il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato e di governo
E l'Italia si è fatta promotrice di due importanti
Diciamo iniziative di mediazione la prima riguarda il terreno diplomatico cioè l'ipotesi di una missione sotto l'egida dell'ONU che possa aiutare a sbloccare
Lo stretto di Hormuz
E la seconda è la proposta di calmierare i prezzi dell'energia attraverso attraverso una una sospensione delle coste tre tasse sulla C o due cioè una correzione della transizione energetica temporanea
Per limitare gli affetti che la crisi sta producendo sui prezzi
Prese presidente ritiene che queste due proposte possano essere il cuore del dibattito di oggi c'è speranza abbiamo che possano avere un accoglimento
Ma intanto buon giorno a tutti grazie per l'invito mi dispiace come sa bene Alessandro non essere in presenza ma la giornata di oggi non me lo consentiva però ci tenevo a proseguire questo dialogo che abbiamo avviato da tempo perché il vostro impegno le vostre sollecitazioni sono molto utili in questa direzione
A me non è consentito entrare nel dibattito in corso oggi del Consiglio nelle posizioni dei singoli Paesi evidentemente perché il mio ruolo
Mi suggerisce una posizione differente posso dire che la Commissione europea su tutte quelle questioni sollevate a presentato all'interno della discussione del Consiglio e le posizioni che vanno nella in una direzione
Di una composizione innanzitutto sulla questione generale a livello internazionale geopolitica fondamentale trovare un punto di convergenza è un approccio unitario in questo contesto e per quanto riguarda invece il tema delle conseguenze in particolare sul tema
E dei dei rincari dei prezzi e quindi anche della esigenza di intervenire in modo più diretto e specifico e su alcune misure che sono in vigore a livello europeo evidente c'è una discussione in corso
Tra diverse sensibilità ci sono due documenti in corso di presentati da parte di due gruppi di di Paesi questo testimonia quanto alcune politica alcune scelte abbiamo degli impatti completamente differenti dei singoli stati membri
E quanto invece sia necessario lavorare per giungere ad un compromesso ora presidente von der laiche dopo anche una discussione un dibattito che abbiamo avuto nella Commissione europea ha inviato una lettera alla consiglio in preparazione appunto di questa due giorni individuando alcuni punti dei quali ci sono delle aperture delle disponibilità
In questo in questa direzione io mi auguro che si possa giungere nel dettaglio come diceva a me
E non è consentito anche per il mio ruolo di entrare nel merito di di di queste valutazioni però sono convinto che sia necessario e fondamentale trovare un un giusto compromesso non è un momento semplice momento molto complesso com'è evidente però penso che l'Europa debba in questo momento dare dei segnali di di unità in e su questo bisogna lavorare di la mia esperienza mi dice avendo anche avuto modo di partecipare
Di accompagnare il Presidente del Consiglio andrà messo in affari europei comunque di partecipare a di seguire direttamente le riunioni del Consiglio
E che alla fine un giusto compromesso sarà necessario inevitabile per poter rafforzare la presenza la posizione dello potrà affrontare il momento che siamo diventa
Presidente la ringrazio non volevo metterla in imbarazzo ma è chiaro che il no no no rubino mentre quello che e quindi è però ecco lei ha detto giustamente L'Unità e è una condizione necessaria devo dire che in queste ultime settimane l'Europa ha dato diciamo alcuni segnali di unità
A fianco al tema dell'Unità però cinque sì interroga sulla necessità di costruirsi anche come potenza come potenza per far valere avente il patrimonio del del del soft power europeo come potenza significa ovviamente a vere una forza strategica
Che consenta all'Europa di competere nel mondo del duopolio Cina Stati Uniti che si va configurando dentro l'universo geopolitico globale ecco lei ritiene che su questo su questo obiettivo oggi ci sia una colpa convergenza crescente da parte dell'élite della classe dirigente europea e anche delle opinioni pubbliche europee
Ma interpretare l'opinione pubblica è un esercizio complesso in questo momento posso riportare le mie valutazioni rispetto al lavoro che sta facendo l'Europa oggi da una Strada oserei dire obbligata che quella di lavorare nella doppia dimensione che sta caratterizzando l'azione in questo poco più di un anno di lavoro di questa Commissione europea almeno parlo ci fu anche per questo periodo che vede in campo una strategia molto chiara che ha due strade da seguire la prima el direzione quella la dimensione internazionale rafforzando il dialogo le otto
L'unità dal punto di vista commerciale strategico dei mercati e quindi rafforzando la dimensione esterna
Dell'Europa e questo lo si può verificare sia su un obiettivo fondamentale è quello della cosiddetta autonomia strategica per cercare appunto di e superare le dipendenze di essere in grado di poter competere in modo adeguato rafforzando
E opportunità di dialogo e di intese a livello globale penso per esempio l'accordo
E con il Mercosur con i Paesi del Mercosur propenso al dialogo e alla fase preliminare d'intesa con l'India per fare per citare due elementi molto importanti che aprono delle opportunità
Rilevantissimi dal punto di vista della crescita
E delle opportunità anche di poter sviluppare forme di cooperazione dal punto di vista economico e commerciale fondamentali e da in secondo luogo bisogna lavorare molto per superare le cosiddette barriere interne per rafforzare il mercato interno per dare una grande prospettiva
Di mercato unico ai quattrocentocinquanta milioni di europei che possono e devono svolge un ruolo centrale in questo contesto chiaramente questo lavoro molto complesso però ecco
Potrei senza citare
E diversi provvedimenti richiamare quello che ieri la Commissione europea proprio ieri ha barato cioè il ventottesimo regime che è un segnale molto chiaro in questa direzione uno strumento e un modello che serve per semplificare per parificare diversi
Sistemi normativi soprattutto per facilitare il rapporto l'azione delle imprese all'interno nel contesto europeo questo è un altro elemento fondamentale che
E si sposa perfettamente con la dimensione esterna
E le due cose sono vanno insieme dobbiamo cercare su questo di di proseguire il lavoro che sta facendo anche molto importante potrei citare
Il fatto che per la prima volta in nella commissione per c'è un commissario responsabile per la semplificazione che la Commissione ha barato
Già dieci provvedimenti omnibus la maggior parte dei panni rivolti alle imprese per semplificare creare le condizioni per farà crescere la dimensione europea delle imprese e quindi poi poterle
Mettere in grado di competere
Nel contesto globale ci sono una serie di scelte anche
Strategie che vanno affrontate il tema delle dipendenze in queste ore
Tocchiamo con mano quanto sia sempre più rilevante è quella energetica e non solo anche il tema delle terre rare c'abbiamo delle serie degli obiettivi fondamentali su quali la Commissione europea sta lavorando non lo dico per diciamo per per difesa è chiaro che la Commissione europea propone delle soluzioni
E all'interno del Consiglio dove gli stati membri del Parlamento dove poi e gli stili parla il Parlamento lo degli stadi ma in particolare condividono questo percorso quindi c'è bisogno di lavorare perché alle condizioni date ci sia la capacità di essere rapidi ed efficaci
Nel nell'azione che stiamo mettendo avanti che stiamo portando in campo però ecco io ritengo che su questo lavoro anche la proposta il bilancio due mila ventotto due mila trentaquattro
Compia uno sforzo molto importante perché l'obiettivo si sta perseguendo in questa prima fase che
è fondamentale Illy gli anni futuri EP prossimo bilancio quello di avere un'Europa
Più semplificata ma soprattutto più flessibile
Non si può con la rigidità dei bilanci che abbiamo conosciuto pluriennali affrontare le sfide che abbiamo di fronte
E il mondo sta cambiando come vediamo cambia in poche settimane diametralmente la flessibilità ci consente ci deve consentire di riallocare le risorse rispetto agli scenari nuovi che ci si portano davanti su questo dobbiamo essere in grado di poterlo fare alcune scelte le abbiamo messe in campo alcuni risultati già iniziano a venire proprio la strada dal da seguire sicuramente queste
Il ventottesimo regine peraltro un abbattimento di quei vincoli interni in cui faceva riferimento anche l'agenda Draghi noi per ed è un diciamo un provvedimento importantissimo e in questo senso la politica di coesione ha un ruolo anche nella direzione di integrare i il il i mercati e il sistema europeo
Da lì dall'inizio del del del di questo mandato per quanto riguarda quelle di questione anche durante la mia audizione iniziali io sempre indicato come una necessità quella di modernizzare la politica di coesione
Poi coesione strategica fondamentale e presenterà i trattati all'obiettivo di ridurre le disparità non esiste dal mio punto di vista una prospettiva che rafforzi la competitività
Se non salgono a bordo tutti i cittadini europei partendo dalle arie che hanno maggiori difficoltà
La per milioni di cittadini europei che vivono nelle aree più disagiate nelle all'interno delle aree nelle quali rurali e le isole nelle quali ci sono delle difficoltà strutturali noi abbiamo la necessità di rafforzare i principi che caratterizzano la politica di coesione
E evidenziare e sottolineare quanto questa pratica sia importante appunto per ridurre le disparità
E quanto però questa politica deve essere modernizzata perché gli diamo delle sfide molto particolari a quella di coesione in nell'attuale bilancio ventuno ventisette copre un terzo del bilancio europeo ora pensare che questa politica
E non debba seguire l'evolversi delle situazioni adattarsi alle nuove sfide sarebbe un paradosso ed un errore
E proprio per rispondo andando nel concreto e lo scorso anno dopo pochi mesi dall'insediamento ho presentato in commissione una proposta di revisione dell'attuale bilancio del due mila ventuno due mila ventisette
Per dare maggiore flessibilità maggiore semplificazione soprattutto per cercare di adeguare le politiche alle nuove sfide
Negli attuali programmi di posizione due mila ventuno due mila ventisette
Sono stati discussi sulla base dei dati economici nel due mila diciannove due mila ventuno gli accordi di partenariato cioè l'accordo firmato con i contenuti e gli obiettivi dei dei progetti di questi programmi
Sono stati sottoscritti tra la Commissione europea e gli Stati membri delle regioni nel due mila e ventidue
Per una serie di ragioni che nel Verre che aveva una sorta di di di di Canale preferenziale per per una questione di scadenza
Ma anche per una difficoltà che più o meno si caratterizza la fase iniziale questi programmi iniziavano a spendere risorse
Nel due mila e ventiquattro fino al due mila ventiquattro ora primi del due mila e venticinque ora pensare di spendere le risorse nel due mila e venticinque ventisei ventisette così come si erano definite
Per capirci prima dell'invasione del dell'Ucraina
E rischia di dividere un messaggio sbagliato
E quindi abbiamo dato questa opportunità su base volontaria e gli stati membri la possibilità di riscrive a rimodulare spostare i programmi individuando cinque nove priorità
Mi piace molto sottolineare il metodo perché è stato condiviso con il Parlamento europeo con il Comitato delle Regioni e chiaramente con ventisette
E governi nella fase preliminare dove abbiamo presentato questa proposta una positiva collaborazione in pochi mesi e la proposta legislativa è stata approvata appunto da
Anche la consigliere al parlamento e quindi operativa entro fine intende dello scorso anno sono state presentate le proposte da parte di tutti e gli stati membri tranne due dita venticinque Stati membri da settimana prossima molto emette riuscirò a presentare i numeri che saranno molto importanti
Ci sono numeri molto alti e di fatto abbiamo dato la possibilità su base volontaria di spostare questo episodi su cinque nove priorità
E priorità sono l'acqua la casa la competitività l'energia e la difesa
Chiaramente su base volontaria perché ci sono esigenze differenziate noi abbiamo delle situazioni d'Europa molto diversa
E quindi la voglia di coesione se vuole mantenere anche i suoi principi di base vuole mantenere l'approccio dal basso deve rispettare questo
E noi adesso presenteremo questi risultati nel quale abbiamo compiuto questo importante esserci zio che penso sia
Un preliminare anche per la proposta del futuro bilancio due mila ventotto due mila ventiquattro interno nel quale si è inserito un elemento veramente rilevante nella prosecuzione del della possibilità di avere un bilancio molto più flessibile
E semplificato su questo voglio fare un un esempio molto chiaro noi oggi abbiamo quattordici fondi e più di cinquecento programmi
Adoperiamo di semplificazione dobbiamo partire da questo undici un'esigenza
Di semplificare c'è l'esigenza
Di rendere flessibile l'uso di queste risorse mi sembra che l'esercizio porta davanti che ad oggi che appunto nei prossimi giorni presenteremo potrà dimostrare testimoniare come un primo importante step sul percorso di modernizzazione della voglia di passione
è stato fatto
Presidente questa metodologia che evidente dalle sue parole di flessibilizzazione delle scelte strategiche legate al bilancio di abbattimento di vincoli interni
Diciamo di coordinamento e riadeguamento della politica di coesione
E sufficiente di fronte a ad emergenze così radicali che impattano sull'Europa oppure e e comunque affianco a quest'opera preziosa che lei qui ha descritto
Bisogna come sostiene qualcuno immaginare una nuova stagione di debito pubblico europeo come è accaduto durante la crisi della del colpite c'è l'ipotesi di per esempio di emettere degli eurobond per finanziare quest'opera di potenziamento strategico dell'Europa per esempio per ciò che riguarda la difesa per il completamento della transizione energetica
E quindi l'approvvigionamento dell'Energia e che autonomia anzi l'Europa e non la esponga ai alle fluttuazioni dei prezzi ecco e possibile ed è secondo lei ragionevole coltivare anche la strategia degli euro Bondo
Questo è un dibattito chiaramente che pare deve partire dal Consiglio è evidente che sarà il Consiglio a valutare questi aspetti mi sembra che fino ad oggi non si sia ritrovata una nuova
Chiamo visione comune per fare questo così come fu per dare una risposta alla crisi codici e quindi con il Next Generation però evidente che le sfide che abbiamo di fronte sono molto anche e quindi la commissione ha presentato un bilancio anche ambizioso intanto partirei da dal vedere quello che accadrà nella discussione del Consiglio non oggi mani prossimi due-tre consiglio abilmente quando si chiuderà la prima fase della discussione dovrebbe avere una e intesa tra gli stati membri sulla e dimensione finanziaria del bilancio se il bilancio proposto e viene condiviso se viene ridotto o meno già questo è un primo elemento per capire quanto le politiche di intervento messi in campo possono andare in questa direzione è chiaro che sarebbe auspicabile avere una maggiore disponibilità in questo senso però e noi anche la proposta di bilancio abbiamo fatto comparire per la prima volta la la la la la la rata la quota di rientro dell'ex da lei sono che compare per i prossimi decenni nel bilancio europeo condiviso da tutti gli stati membri chiaramente non svelo nessun mistero se dico che ci sono stati che implicano delle posizioni molto differenti su questo demo su questo tema verificheremo certamente alcune politiche
Meritano in questa fase meriterebbero in questa fase di investimenti adeguati dei citava la la la la difesa sicuramente è uno di quelli e lo sforzo e mettere in campo comunque quello di adeguare
Ciao aspettando verificando se dovessero esserci scelto di questo tipo collegate ad un eventuale debito pubblico intanto di adeguare e migliorare la qualità degli interventi attuati quello che accennavo prima cioè la politica di coesione con un percorso condiviso porterà anche ripeto la settimana prossimamente riuscito a presentare i dati finali perché è stato un esercizio molto complesso
E dove si può dimostrare come le risorse e la questione possono essere anche utilizzate per la difesa non per la semplificazione
Strumentale che talvolta viene fatta togliamo i soldi agli ospedali alle scuole ridiamo leale no ma leggendo i bisogni e territori
Da qualche settimane fa ho presentato in commissione la strategia per le regioni
Di confine con la Russia la zero Russia e l'Ucraina un confine che non è un confine nazionale un confine europeo una vicenda che ci chiama in causa direttamente
Ed è una strategia nella quale i Paesi baltici posso anticipare che nella proposta di revisione dell'Aquila di coesione hanno presentato uno spostamento sulla difesa di risorse ma perché perché in questi territori non c'è solamente un problema di difesa e di sicurezza c'è un problema di questione sociale
Perché c'è un gravissimo rischio di spopolamento di queste armi perché non c'è la possibilità di magia degli investimenti bisogna ridisegnare lo sviluppo
Nel cui territorio e poi c'è il tema e l'uso duale delle risorse esempio che sono
E che è un tema molto importante perché le infrastrutture
Al confine di questi Paesi
Sono interventi che rafforzano la organizzazione della difesa della sicurezza ma sono interventi che rafforzano anche la coesione economica e sociale
Di questi de dicendo cioè il bisogno anche di un approccio e che sia in grado di leggere i bisogni nuovi di fronte quale ci troviamo sta ancora due piccolissime questioni ha posto il tema degli investimenti a testa
Il prestito di novanta miliardi e Luca Rina e bloccato oggi ancora dal vento del dell'Ungheria lei ritiene e pensa che il meccanismo di riforma della governance sia un tema ineludibile della prossima Coop processo d'integrazione europea
è un tema di cui si parla molto tempo io non mi avventuro in giudizi dico che sicuramente l'Europa ha bisogno di avere una rapidità di azione maggiore però voglio vorrei anche sottolineare come
Ci sono delle difficoltà ma quando coi si individua un metodo giusto l'Europa ha avuto la capacità la corsia di dimostrare una certa rapidità e su molte questioni quindi alle
Condizioni date agli atti del del dibattito sulla riorganizzazione istituzionale interna per dare una maggiore rapidità per stare al passo con con con le con con i tempi anche anche per potersi confrontare con gli altri interlocutori perché sappiamo che ci confrontiamo con la realtà nel mondo nelle quali o non c'è il il problema della democrazia quindi ha deciso di sono diciamo molto più rapidi di quanto si possa immaginare oppure ci sono sistemi democratici che hanno però una maggiore efficacia nella capacità decisionale
Dobbiamo tener conto anche di questo non c'è dubbio e secolo favole svolge un ruolo di essere efficace su azioni certamente questo aspetto è un tema che ma inserito rimetterli punti all'ordine del giorno l'agenda europea però noi siamo in una fase nella quale oggi
E dobbiamo cercare di dare alle condizioni date delle risposte adeguate e quindi trovare delle delle convergenze con i mezzi che abbiamo
Lunedì c'è il dubbio non c'è anche l'ultima cosa e la crisi di Olmütz o porta ovviamente tre rischi
Nel nostro Mediterraneo perché noi facciamo un convegno ti si chiamasse Euromed e quindi il cuore e l'attenzione
è il faro nel Mediterraneo rischio energetico rischio terroristico è a rischio anche migratorio perché è ovvio che ci sono già un milione di sfollati in Libano
Queste sono evenienze che ovviamente impongono all'Europa di riconsiderare i il suo rapporto
Con il Mediterraneo le chiedo l'Italia è stata tra questi uno dei paesi più attenti con il piano Mattei ma non sarà necessario che gli sforzi dei singoli Paesi trovino finalmente una regia più forte
A guardi da sull'Italia e l'ha detto io peraltro com'è noto sono stato ministro delle dell'attuale governo quindi ho vissuto la fase iniziale del del piano materia sua definizione iniziale lo quindi conosco bene questa strategia
E ed è una delle priorità del del del governo italiano e devo dire che questa attenzione apportato negli ultimi anni ha alcune risultati molto positivi
E questa mattina ho letto le agenzie si è svolta la consueta riunione tra un ampio numero di Paesi europei di primi ministri
E tre per che dialogano e svolgo un'azione molto rilevante sul tema dell'immigrazione per esempio
E devo dire che questo metodo ha creato le condizioni perché negli anni si sia giunti come si è giunti a rafforzare il tema della dimensione stenta sia in termini di sviluppo che in termini anche di prevenzione su quelli che sono i fenomeni ai quali faceva riferimento lei sia sul ponte della sicurezza che sul ponte l'immigrazione non è un caso che nella proposta di bilancio due mila ventotto due mila trentaquattro la Commissione europea abbia raddoppiato le risorse sull'immigrazione abbia rafforzato il e il pilastro che guarda la dimensione esterna il dialogo con i paesi della sponda mediterranea è fondamentale ed è centrale l'azione il protagonismo
Dell'Italia e dell'Europa in questi territori e decisivo abbiamo dei temi che possono fortemente essere collegati anche alla nostra autonomia strategica se parliamo di cathédrale se parliamo di materie prime se parliamo di necessità sulle quali l'Europa deve e andare avanti molto velocemente certamente questi sono temi centrali è il tema e letterario home storicamente mai in queste in giorni lo vediamo ritoccata più con mano ha da sempre vissuto delle fasi diciamo molto complesse difficile dal punto di vista della situazione geopolitica ora è chiaro che non non è il momento per esprimere giudizi su questo si tratta di capire quale sarà l'evoluzione del del conflitto per capire come poter costruire strumenti di sostegno e poter anche avere un protagonismo teso a rafforzare il processo di pace anche individuare delle soluzioni che possono prevenire i fenomeni che potrebbero costituire invece delle difficoltà in questo senso
Dobbiamo capire aveva la capacità di guardare avrà anche di capire che il potenziale che oggi il Mediterraneo a per noi decisivo non è un caso che nei nuovi portafogli che la commissione che questa Commissione europea attivato c'è anche il no portafoglio emigra vanno perché c'è la propensione
Dell'Europa lavorare in questo senso è che nella proposta di bilancio c'è anche il uno dei fondi dei capitoli più importanti è quello del Global Europe che ha proprio la la lana l'obiettivo di rafforzare la dimensione esterna e dimensione esterna nel Mediterraneo diventa decisiva anche e soprattutto per le potenzialità che ci sono in questo senso l'Europa ha una sua proiezione naturale
L'Italia come altri Paesi europei ma l'Italia è una ponte naturale non a livello nazionale ma e o diventare sempre di più un ponte europeo in questa dimensione del lavoro che bisognerà fare chiaramente superando la la la complessità e del momento che viviamo perché questo oggi e un forte condizionamento ma la prospettiva la visione le scelte da mettere in campo sul terreno del rafforzamento della della dimensione mediterranea sono assolutamente necessari e quindi anche e questa vostra iniziativa e il mantenere una postura e un'attenzione che guardi a questa realtà quindi a questa potenzialità penso che rappresenti nel dialogo poi diversi stakeholders e anche soprattutto il coinvolgimento diversi livelli istituzionali
Un'occasione molto importante per riflettere insieme per cercare di individuare le giuste soluzioni le migliori prospettive
Vice Presidente Fitto la ringrazio veramente di cuore perché ci ha dato molto tempo e tante buone idee e anche un pizzico di fiducia le auguro buon lavoro e la saluto
Grazie a voi lavoravo proseguimento e adesso abbiamo in collegamento il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che spero di vedere in video ricordo che la nostra conversazione e indiretta sul sito del nostro quotidiano alta la voce
F Euromed il sito del nostro convegno e su le frequenze di radio radicale ministro Zangrillo grazie di aver aderito a questo invito so che a un aero che la spetta e la ringrazio
Di e mi scuso se l'ho fatta attendere però ci tenevamo molto a questo collegamento anche perché noi parliamo di crescita devo essere sincero
E qui la crescita di questo Paese io sono arciconvinto
Che sia ancorata ha un problema storico e irrisolto nella storia di questo Paese cioè il suo rapporto con il merito che non significa premiare i migliori semplicemente per dare loro uno Stato russo una bandierina da esibire
Ma per attribuire ai migliori la responsabilità di agire in nome e per conto degli altri e questo significa migliore selezione della classe dirigente politica ma non solo politica ecco
Questo tema come lo affronta il ministro della Pubblica istruzione di un Paese dove da trent'anni si parla di merito ma poi di fatto il merito resta sempre in coda
Buongiorno buongiorno a tutti grazie grazie per l'invito e anzi mi scuso di non poter essere fisicamente con voi mi sarebbe piaciuto però purtroppo
Sono giorni abbastanza complicati e quindi devo devo devo assolverà da altri ad altri compiti
Ma guardi in tema del del merito organo fondamentale per il nostro Paese che io condivido
Completamente le sue parole le sue le le sue considerazioni nostro paese ha necessità di badare e di far crescere la qualità
Delle sue persone questo vale per tutte le organizzazioni io oggi mi occupo della più grande organizzazione del paese che la pubblica amministrazione
Tre virgola quattro milioni di persone un'organizzazione che ha della responsabilità fondamentali nell'erogare servizi essenziali ai cittadini e al sistema impresa
E se ne vogliamo farla funzionare se ne vogliamo dare effettivamente un contributo un valore un valore aggiunto nella crescita del Paese ci dovremo poi ci dobbiamo preoccupare di fare funzionare questa organizzazione ora per fare funzionare organizzazione si passa attraverso le sue persone io ho lavorato tantissimi anni in organizzazioni private
De ho imparato che le virtù i talenti di un'organizzazione sono direttamente proporzionali alle virtù i talenti delle persone che la compongono e ed il nostro Paese devo dire che soprattutto nel settore pubblico ha molta strada da fare nel consolidare il valore della del del merito che mi sono trovato una una pubblica amministrazione dove diciamo tutti i dipendenti vengono valutati in modo eccellente quindi abbiamo più del novanta del novantotto per cento dipendenti pubblici che a fine anno hanno hanno una valutazione a violare l'ennesima reclutati in quelli che partono mi fate
Il che significa che evidentemente non c'è
Una vera percezione del del valore del del merito quindi io mi sono preoccupato sin da subito
Di lavorare su questo su questo tema l'ho fatto sia diciamo da un punto di vista mi lasci dire tra virgolette culturale cioè cercando di favorire una formazione intesa a buon valorizzare il né in merito sia dal punto di vista tecnico e cioè lavorando su una una strumentazione una una diciamo un una legge una normativa capace di introdurre veramente in merito alla pubblica amministrazione abbiamo una un disegno di legge
Che deve ancora passare in Senato a quindi è stata approvata in Consiglio dei ministri
Oggi
Stiamo aspettando che arrivi in in Senato e ed è un disegno di legge rivoluzionario per la pubblica amministrazione perché sostanzialmente introduce sia dei meccanismi tecnici per misurare le performance delle nostre persone e quindi vedere poi anche
In qualche modo una una traccia
Del potenziale dei nostri dei nostri dipendenti delle nostre persone proprio per cercare di mirare meglio la formazione quindi i percorsi di crediti i loro percorsi di crescita e dall'altro diciamo per la prima volta nella storia della repubblica
La la pubblica amministrazione avrà la possibilità
Di premiare le proprie persone in ragione di proposte che vengono fatte dai dirigenti rispetto ai loro collaboratori cioè quello che succede normalmente tutte le aziende del mondo e tutte le organizzazioni del mondo no l'acqua un attimo perché
Vorrei dire non venda la pelle dell'orso prima di averla conquistata sa perché perché è quello che rischia dicendo davvero rivoluzionario
Ma le ricordo che i primi a dire ci aveva provato in un altro SEG mento di diciamo orizzontalità irresponsabile che la scuola il governo Renzi con la riforma della scuola che pure si poneva il problema di una premialità che poi è stata azzerata cancellata da una per uscissi ma resistenza sindacale una trattativa mi ha fatto marcia indietro
Il tema del merito si pone a si è posto anche all'interno del sistema giustizia voglio ricordarlo con e nel durante la gestione del Guardasigilli da scartati abbiamo discusso pena per mesi di pagella dei magistrati poi la pagina dei magistrati è finita nel cassetto
Lei lo sa che sta affrontando un tema storicamente tabù dentro la democrazia italiana
Teme non teme la resistenza sindacale corporativa di tutti i micro e Marco Rota strumenti di pressione presenti nel nostro Paese come pensa di fronte Charlie
Guardi io non non mi nascondo le difficoltà di avviare e a realizzare un percorso del genere le le parlavo di questa di questo disegno di legge ci ho impiegato un anno e mezzo a scriverlo questo disegno di legge ma non perché fruscio lento nel ragionare ma perché ho dovuto lavorare con cercando la massima convergenza da parte di tutti gli interlocutori che in qualche modo hanno titolo a né ad esprimersi su questo su questo tema quindi è stato un anno e mezzo molto intenso
Fatto di tantissime persone che hanno cercato di mettere i bastoni tra le ruote di tantissime persone che non volevano cambiare
Devo dire che allora mi dispiace dirlo in generale per il Paese ma sicuramente nella pubblica amministrazione non c'è una naturale propensione al cambiamento ma piuttosto c'è la volontà c'è una marcata volontà di ribadire schemi consolidati però insomma per rispondere alla sua domanda io non non voglio vendere la pelle dell'orso
Prima di averlo
Ammazzato però al tempo stesso non c'è altra strada che non quella di provarci con serietà con con determinazione e con la volontà di diciamo di combattere tutti i resistenti dove volontà di combattere esistenti non significa ascolti non non non saper ascoltare le voci dissonanti però le ripeto
Io ci ho impiegato un anno e mezzo per scrivere una norma che vi fosse dipeso da me la la Stilo che in due giorni la scrivevo Costamagna è stata fatta è stata un po'sottostimata sottovalutata da
Dalla stampa la portata diciamo in la portata di questo provvedimento legislativo forse perché ancora in Parlamento ci sono state altre priorità
Ma prima o poi prima o poi diventerà centrale al dibattito pubblico i sindacati di riferimento anche del centrodestra si attiveranno
Insomma lei è preparato a fronteggiare l'onda che a misure
Guardi assolutamente assolutamente sì guardi io non non sono spaventato dalla necessita di di di di rispondere a chi vorrà cercare di
Di bloccare l'operatività di questa di questa norma credo di avere ottimi argomenti per poter sostenere la necessità di questa norma guardi il il merito e l'unico ci
Sora e sociale nel mondo nel mondo di oggi quindi devo dire che il nostro Paese deve fare in fretta a un comprenderlo se noi pensiamo di cottimi di guardare al futuro di questo Paese
Senza affrontare il tema del merito senza avere consapevolezza del fatto che oggi noi dobbiamo essere capaci di sollecitare il talenti le virtù delle nostre né delle nostre persone credo che sarà preoccupante il il nostro futuro se invece siamo capaci se invece saremmo capaci di comprendere che oggi soprattutto le nuove generazioni quelle sane
Non hanno di desiderio di affrontare delle sfide di essere misurati per quello che sanno bile per quello che sanno fare allora veramente avremo la possibilità di fare grandi cose ma io penso che
E lo aiutano granché interrompo perché in concreto il disegno di legge che lei ha presentato consente avanzamenti di carriera
Prescindendo dal concorsi sulla base di valutazioni di performances che avvengono in via gerarchica cioè come all'interno di un'azienda il tre colui che si trova in una posizione appunto promuove il più bravo od ho capito bene c'è questa dinamica che si instaura
Guardi
Oggi nella pubblica amministrazione per fare carriera bisogna studiare e passare un esame io di nuovo ho imparato nella mia esperienza professionale che bisogna saper distinguere il sapere dal saper fare
Non è sufficiente sapere il sapere diventa valore pubblico e questo vale soprattutto per chi fa un mestiere come il nostro cioè civil servant
Quindi sapere diventa sapere pubblico quando quando viene messo a disposizione degli altri
Quindi almeno a me interessa relativamente sapere che a chi ci sono dei dei colleghi che sono capaci di studiare di passare degli esami di passare dei concorsi quello che a me interessa verificare
è che chi ha la responsabilità di realizzare determinati risultati e capaci di farlo quindi questo io voglio misurare per cui la modalità con la quale oggi la pubblica amministrazione prende le sue persone e cioè verificando nelle capacità di studio io credo che non sia sufficiente nel mondo nel mondo di oggi noi dobbiamo essere capaci di misurare le performances delle nostre persone di premiare i migliori e di essere selettivi
Perché essere eccellenti non significa far bene il proprio mestiere far bene il proprio mestiere prevede proprio mestiere c'è già un premio che lo stipendio
Essere eccellenti significa andare oltre le aspettative di chi mi ha segnato negli obiettivi questo è quello che dobbiamo insegnare le nostre persone per cui la il disegno di legge lei lo ricordava esattamente disegno di legge che ho proposto un disegno di legge e per questo che lo definisco rivoluzionario ma se guardo al mondo come funziona il mondo nuvole per nulla rivoluzionario perché ormai in tutto il mondo funziona così
è un disegno di legge che consente al dirigente
Che riconosca un proprio collaboratore
La capacità di realizzare in modo brillante i propri risultati a vedere un potenziale per a perquisire responsabilità crescenti la possibilità di proporlo per la promozione questo è quello che succede in tutte le organizzazioni del mondo non vedo per quale motivo la la pubblica amministrazione italiana non possa dotarsi di questa strumentazione è evidente
Che questo percorso deve garantire trasparenza ed imparzialità e quindi deve essere un percorso che diciamo è ispirato ad una approccio ad una un ad una capacità da parte del dirigente proponente di di saper valutare proprio collaboratore e quindi diciamo chi sono tutta una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché poi il il dirigente venga effettivamente promosso però ripeto io sto raccontando una cosa
E un po'mi diciamo mi imbarazza raccontarla perché porcini chi mi ascolta potrebbe dire de e cosa ti sei inventato effettivamente non mi sono inventato nulla
Cioè stiamo cercando di dare alla nostra classe dirigente alla classe dirigente la pubblica amministrazione
Quelle responsabilità che sono proprie di ogni dirigente in qualsiasi organizzazione io quello che sto cercando di far capire ai dirigenti della pubblica amministrazione ed è per questo che le parlavo prima anche di un approccio di tipo culturale
E che fare il dirigente non significa essere i più bravi dal punto di vista tecnico perché io do per scontato che un dirigente sia una persona preparata dal punto di vista tecnico
Fare il dirigente significa essere un leader significa essere una persona che è capace di costruire una visione che capaci di affezionare i propri collaboratori a quella a quella visione che è capace di distribuire compiti e né e responsabilità che è capace di misurare le performances del proprio team che capace di distinguere tra chi
Ha performato e chi non ha e chi non ha performato se noi non saremo capaci in fretta di realizzare questo anche nella pubblica amministrazione beh sarà sempre più complicato
Essere allineati alle aspettative dei nostri utenti cittadini e imprese ministro le faccio tanti auguri e la ringrazio anzi in bocca al lupo perché l'aspetta una sfida non facile
E grazie di avere aderito sentire gli applausi dei giovani segno che
Le i giovani sono sintonizzati assai più di quanto si pensi con la logica dialogica del merito invito adesso una un ospite d'onore una presenza speciale per noi
E ci ha dato il piacere e l'onore di essere qui Carlo Cottarelli uno degli economisti più importanti più autorevoli e più originali del nostro Paese professore grazie
E allora
Lei ha sentito
Queste queste buone intenzioni
Nelle fa
Di merito si parla venti venticinque anni io ricordo poi spesso nella pubblica amministrazione i inizio Brunetta poi ci son c'hanno provato altri in concreto però questo Paese ha un problema di selezione della classe dirigente a ogni livello cioè la politica lontano i migliori l'Amministrazione allontani migliori forse anche guardi anche nel privato esiste questo problema di selezione è un dato culturale perché secondo lei
Ma c'è una versione by partisan di tutte e due le parti politiche consentirà rispetto al merito per il centro sinistra il programma
Delle primarie di amici la inni Katie Carr esplicitamente il criterio del merito perché diceva
Perché si possa premiare il merito nella vita non soltanto alla pubblica amministrazione ma nella vita in generale bisogna avere dei punti di partenza uguali se tu fai voi premiare il merito non fare una gara dei cento metri in cui uno parte con venti metri di vantaggio
Allora le slide diceva
Non è possibile aveva uguaglianza dei punti di partenza e non ce l'abbiamo in Italia quindi premiare il merito è sbagliato
No a me sembra vagliato il ragionamento è il ragionamento è siccome noi vogliamo che il merito sia premiata dobbiamo fare di tutto per dare a tutti una possibilità mettere a tutti a dare tutto una possibilità nella vita e che per esempio volti a investire
Nella scuola investire negli asili nido perché le prime disuguaglianze esiliato a livelli di asili nido ci sono quelli che vivevano che nascono da una famiglia benestante eccetera e non importa se ma non è finito o meno a quell'invece dove escono con una famiglia meno fortunata in cui andare fin dall'inizio all'asilo è fondamentale allora il ragionamento dal centro sinistra sbagliato da questo punto di vista primarie
Rendiamo tutti nelle condizioni di competere superarmi uguali e poi ci premia in merito dall'altra parte c'è un centrodestra che in linea di principio vuole premiare il merito e abbiamo addirittura verso del ministero dell'Istruzione del merito no
Però in pratica che cosa che cosa fa adesso arrivo al al ministro tranquillo ma prima ricordiamoci che premia il merito per più vuol dire
Introduco il merito nell'impresa vuol dire favorire la concorrenza cosa ha fatto questo governo per favorire la concorrenza non voglio tornare a però lo faccio lo stesso il solito problema della concorrenza per i tassisti per i balneari eccetera ballon non vedo che cosa abbiamo fatto questo governo per favorire la concorrenza che vuol dire premiare il merito
Venendo al ministro Zangrillo io sono un fan del ministro gioiello perché sta facendo il meglio che può fare
Però come Radio detto una volta in trasmissione da Vespa a Porta a Porta messo tranquillo purtroppo lei e ministro meno conosciuto di tutto il governo italiano è una cosa assurda perché esse tu e portare avanti una riforma che è ministro Zangrillo ha detto e se rivoluzionaria dalla quale portare avanti da solo capite le energie che ci sta mettendo per esempio la Presidente del Consiglio per portare avanti la riforma della magistratura
Quali sono le cose a cui il governo chiede meno il il il disegno di legge di Terni era in Parlamento che è andato alla Camera c'ha messo ho nove mesi per approvato dalla Camera andai in Senato che è appena arrivato in Commissione sarà fatta qualche modifica viene rimandato alla Camera non so se per la fine legislatura viene approvato ma il punto fondamentale che le difficoltà nell'introdurre il merito nella pubblica amministrazione come lei ha giustamente sottolineato sono tali per cui anche si approva una legge l'implementazione di quella legge
Sarà ostacolata in ogni modo vi faccio un esempio molto chiaro in quel disegno di legge
C'è scritto che ogni anno soltanto un terzo dei dirigenti può avere la valutazione massima
Tra gli organi dea finalmente non avremo la la valutazione massima dato a tutti i dirigenti si può aggirare in maniera in in modo più facile possibile io il primo anno dopo la valutazione massima un terzo ieri gentili secondo anno vado a un altro terzo i dirigenti del terzo anello al terzo terzo dei dirigenti in maniera tale che dopo tre anni tutte hanno avuto la valutazione di merito al massimo
Per evitare queste cose ci locati fanno diversamente se la danno comunque tutta al massimo da subita insieme a come chirurgo medico
Anche in tutto il resto alla pubblica amministrazione nelle per carità io l'ho detto tutti i dirigenti hanno valutazione massima e poi c'è la scuola che non valuta proprio e poi c'è una scuola che non valuta proprio nei le resistenze saranno i nomi
Queste resistenze possono essere superate soltanto se si fa capire
Da parte di tutto il governo a partire dalla Presidenza del Consiglio che questa riforma davvero verrà implementata
Eh no se si manda Zangrillo mezzanotte da Vespa in televisione paralisi e Makoto questo il punto Meloria parlato continuo a parlare tutti i giorni
Della riforma della giustizia del del della magistratura eccetera cioè ferendo ma quando avete mai visto un sentiero Melloni andare a parlare dalla riforma del merito nella pubblica amministrazione
E sì però vede ci sono due tabù nel nostro Paese che hanno la stessa origine in uno diciamo si è trovato lei a fronteggiarlo e quello della spending review perché la spending review e il merito impattano sulla stessa malattia del Paese la corporativi inserzione di tutti i corpi intermedi cioè che non sono i corpi intermedi in una democrazia sana
Distribuiscono responsabilità qui invece distribuiscono rendite dopo
Ecco il tema della spendere vivo e un altro trema tema che è stato accantonato s'e purtroppo tornerà perché quando si dice mettiamo più soldi nella sanità ma con i soldi finiscono
E dove si uno deve prenderli spostandoli dal capace o sbaglio si è allora qual è il problema originale perché non si riesce se non è neanche adesso si riuscirà a portare il merito nella
Pubblica amministrazione e perché ormai si è rinunciato a fare una seria revisione della spesa
Perché tu puoi fare queste cose soltanto quando hai ricevuto un mandato popolare per farlo
Devi andare alle elezioni e dire datemi mandato
Per fare una revisione della spesa e con quei soldi di taglio le tasse per Caterina integrità se non scendono a pressione fiscale l'anno scorso raggiunto un alto quasi il record assoluto storico quarantatré virgola uno per cento di pressione fiscale
Ma è poi tagliare le tasse soltanto per la spesa e date mio mandato a per fare la riprova pronto a marito dalla pubblica amministrazione per fare una riforma della burocrazia per semplificare perché anche semplificare in conto un'enormità di ostacoli
Delle lobby che non vogliono perdere
Però nel poter per fare queste cose mi sono convinto ci vuole
Ho mandato popolare non poi chiamare il Cottarelli ritorno il commissario per la revisione della spesa di turno edili tecnico darmi dimmi che cosa devo fare per tagliare la spesa perché quello che succede
Regolarmente al successo che poi il commissario per la revisione della spesa presento delle proposte al presidente del Consiglio intorno
Presidente costretto ad Alice
Le guarda e dice e no politicamente io queste cose non le posso fare era vuoto dove puoi fare non è che assomma dato polacco bonario fa ci vuole dice anche lo disse Branchini in una famosa intervento alla a Comunione e Liberazione a Rimini
Prima di diventare premi avvisa guardate che io non ciò la bacchetta magica perché ci vuole una comunità di destino
Sintonizzata con un programma edita cari lettori rinunciate a qualcosa oggi per qualcosa domani un programma riformista di una volta l'ha scritto questo programma ma oggi
Chi è più riformista degli uni e degli altri rinnova il progresso le domande soli italiani Point
E perché l'Europa certe cose ci vuole un mandato popolare la questione se gli italiani darebbe un mandato popolare a chi vuol fare le riforme vere oppure se si vuole andare avanti a far finta che io vado alle elezioni dati comatoso popolare per tagliare le tasse potate mi però non vi dico che per tagliare le tasse devo tagli alla spesa
E allora non ce l'hai un vero mandato a questi adesso solo lussuoso gli italiani
Capire che cos'è che vogliono fare davvero italiani però se non si cambia qualcosa andava andremo avanti alla crescita allo zero virgola
E ma c'è un tutta l'Europa cresce poco eh no ero e resto del sud Europa sta crescendo
Noi crediamo che l'anno scorso abbiamo fatto lo zero virgola due per cento di crescita economica e poi c'è il Portogallo idea Portogallo e Grecia han fatto il due per cento la Spagna ha fatto il tra premierato dico io ci sono suoi colleghi uno uno fra tutti il professor Fortis
Che ci dimostrano con i loro grafici che noi rispetto a prima del Codice siamo il paese che crei
C'è di più ora il tema è uscendo dai decimali per l'effetto piene per finirà E stata una leva per attivare investimenti auto propulsivi e dopo che cosa ci aspetta
Allora su questi confronti patita forti sono altri il punto di partenza è sempre fondamentale ci sono due o perde un punto di partenza è sufficientemente basso potrà vedere che la crescita e particolarmente alta
C'è stato un periodo Pala netta del due mila e venti e la metà del due mila ventidue che non cresceva molto più di tutto il resto dall'Europa sono stati due anni
Però il periodo in cui non ricevevamo centinaia di miliardi
Dalla Banca centrale europea con l'acquisto di titoli di Stato e dall'Unione europea tramite il Pnr allora in quella fase pervenire alla domanda il pm Ravera è stato fondamentale per dare
Una prospettiva ottimista all'Italia eravamo nel fondo
Dal baratto il Covent serviva dare un segno di solidarietà da parte dell'Europa e il pm RR voleva dire fondamentalmente duecento miliardi che arrivavano dall'unione europea
Questi duecento miliardi più le centinaia di miliardi che sono arrivate dalla Banca centrale europea sono stati utilizzati tra metà del due evidenti due per due anni però da una sì grande spinta all'economia
Italiana che è una che Chirac drogata però in quel momento al meglio perché citato erogate piuttosto che rimanere in fondo in fondo al buco una volta che si è esaurita quella ospita abbiamo sembra ma avevo ricominciato a crescere
Dal terzo teme dal quarto trimestre del due mila e ventidue in poi un po'meno della media europea nonostante la media europea fosse abbassata dalla crisi dalla Germania
Che il Sud un pochino meglio del Nord o devo dire questo è vero misurato un po'meno veloce perché c'è perché ovviamente le dimensioni di scala erano diverso pure perché forse qualcosa si è attivato e per esempio porre il suo giudizio
Anche nella prospettiva diciamo euromediterranea di questo investimento del piano Mattei
E è una felice intuizione ma è anche una piccola intuizione oppure una prospettiva concreta per un'economia mediterranea dell'Italia dove son due anni che il sunto fortunatamente cresce più del resto del Paese
Bisogna tener conto che il pm avere spendeva più soldi in proporzione parecchi episodi in proporzione al Sud che nel resto del Paese vediamo adesso vedremo adesso con la fine del PM a a giugno di quest'anno di un agosto di quest'anno se questo è sufficiente per far continuare la crescita che l'obiettivo del viene non era puntare una crescita attuale e a creare Investimenti per che accrescere permanentemente
La capacità produttiva di una questo lo dobbiamo ancora vedere
Sul piano ma attenti piano Martins anzitutto che cos'è un piano di acque un raccordo tra l'Italia e i Paesi africani per iniziative comuni tali per cui loro crescono di più però ne beneficiamo per esempio in termini di esportazione io credo che l'iniziativa c'è una buona iniziativa possano dare qualche risultato la Scala non è molto grande perché non si parla di tantissimi soldi
E può servire può servire a fare cresce un po'di più i paesi africani e a dare un po'di business alle imprese italiane e non credo che posso avere nessuno il petto su quello che è all'altro obiettivo
Del piano ma il peggio è quello di ridurre le pressioni al al all'immigrazione da quei Paesi perché perché il divario che c'è tra l'Africa subsahariana in termini di reddito pro capite e l'Italia
è di uno a dieci più o meno
E quindi se anche tu vai che c'è un po'di più quei Paesi non è che quello ti sparo qualunque in
Propongo di Fidenza in hotel della retorica del assistiamo lì a casa loro e noi quella così come dal Nord al Sud che al Nord o dall'Aprica verranno ridicola ridicola intermedi
I di ridurre l'immigrazione Cunego può servire come iniziativa per rafforzare i rapporti economici tra l'Italia e anche perché mi ammoniscono sul suo treno però io
Io ci provo perché una ancora qualche
Due domande vere dovete concedere l'occasione per Cottarelli euro e una di quanto era un po'di meno nel cielo come allora professore e
Uno dei temi chiave perché proiettiamo uscì in Europa è il destino della transizione europea dove ci sono due scuole di pensiero
C'è la scuola di pensiero di chi dice e mi pare l'Italia un po'aderisca questo siamo andati troppo avanti Thorpe sospendiamo alcuni delle prescrizioni il caso degli EPS la tassa sul carbonio
Perché stiamo distruggendo l'Automotive perché con la crisi che incombe non possiamo permetterci di rinunciare alle fossili
C'è chi dice invece c'è una vittoriale stamattina di Marco Buti sul sul Sole ventiquattro Ore
Stiamo attenti a rinunciare alla transizione energetica perché quell'occasione di sviluppo dobbiamo solo farla bene diventare in questo egemoni e chi ha ragione
Bisogna liberarsi dei loro idrocarburi io mi sono stufato d'una vita a nome di diciotto petroliferi non se ne può più portò quelli dove cowboy stanno in tutte le parti sbagliate dal mondo
E qui non ci sono Apagna ente isolare il vento foto nella mente vadano sottoporrà il nucleare che pure deve essere fatto notato lo stesso problema detto questo in una situazione di emergenza dove i prezzi del degli idrocarburi sono già salite normalmente
Se si sospende per un po'di tempo gli ITS cioè queste speso addizionale che degli atti che devi fare se vuole consumare
Cc CO due
Se vuoi emettere CO due si può anche pensare questo vale soltanto perché comunque il prezzo del gas è talmente alto gas e del petrolio talmente alto da scoraggiare comunque l'utilizzo Lattanzi dal da favorire comunque la transizione
E quindi quindi lei è per completare la transizione sia assolutamente prima di tutto perché emette l'emissione di CO due non tanto questa cosa perché questo fa bene all'economia se facesse bene l'economia diciamo chiaramente le imprese private già lo farebbero
Se non si fa la transizione vuol dire che c'è un costo da superare però è un costo che nel lungo termine
è un vantaggio sub a deve esser portato per i vantaggi lungo termine mappato il riscaldamento globale
E tanto se facciamo soltanto né in Europa la decarbonizzazione non serve a niente ci sono due motivi per farlo come ho detto uno è quello geopolitico sono stufo di vedere l'Italia è sempre sotto l'Italia e l'Europa sempre sottoposta a questi shock
Dal prezzo del petrolio e del gas eccetera eccetera secondo motivo è che le attività che mettono C o due e mettono anche polveri sottili le polveri sottili finiscono dei nostri polmoni non finiscono ai polmoni che i cinesi e quindi anche per questo sarebbe meglio abbandonare le attività che comportano emissioni di CO due
E polveri sottili e l'altro l'altra gamba di questo ragionamento che faceva Butti ai sovrani ISMU europeo cioè l'idea che
Su questo noi abbiamo due problemi una quello che diceva Fitto chiaramente i vincoli interni ne parlava anche anche anche Draghi il ventottesimo regime dovrebbe aiutarci
E l'altro è il tema del fatto però importiamo troppa roba e rispetto invece i settori strategici dovremmo fare qualcosa in casa è vero
Allora il mio io sono fortemente convinto che se l'Europa non si muove insieme proprio per scappare eccetera fa
Venticinque minuti se noi non ci muoviamo insieme Europa nel mondo non contiamo nulla
Semplicemente perché è il più grande Paese europeo alla Germania ottantaquattro milioni di abitanti ci sono quattro Province in Cina
Ognuna delle quali è più grande
Ognuna delle quali è più grande della Germania non parliamo dalla faccia coi suoi sessantaquattro milioni abitanti ne siamo ancora più piccoli cinquantanove l'unione fa la forza se non stiamo insieme non contiamo nulla nel mondo saremo dominati dalla superpotenza americana
Dalla superpotenza cinese fra poco anche dalle superpotenze diamo e hanno meno conviene tutto o quasi
Io non lo so se lei deve scappare o se c'è ancora qualche altro minuto sono venticinque minuti aceto e ha e allora e allora deve scappare grazie Carlo Cottarelli perché c'ha detto tante cose utili
è stato un onore e un piacere averla professore grazie e allora il nostro programma prosegue
Adesso io non lo so se però ha però nello schermo il ministro Blunkett ministro Schillaci della sanità o piuttosto o piuttosto si mi confermano ha però il ministro Schillaci che forse ci ha ascoltato
Forse ci ha ascoltato il ministro della Sanità eccolo qui grazie grazie ministro dei lavori l'onorevole Guido buongiorno allora abbiamo discusso prima di rigidità del sistema di sistemi corporativi il ministro Zhang Rillo detto fatto un un disegno di legge rivoluzionario perché voglio portare il merito della pubblica amministrazione
I lì e io mi sono permesso di di Lima ministro lei lo sa che sta facendo
Una sfida impari in un paese dove tutti i tentativi di de corporativi Zare la pubblica amministrazione sono andati a impattare con le resistenze di sindacati e gruppi di interesse eccetera
Ora questo vale anche per la sanità no perché la sanità è un settore importantissimo ma è una pubblica amministrazione dove anche una serie di resistenze
Ci sono il tema può il tema che mi sta molto a cuore il tema delle
Della riforma della medicina di base quando siamo entrati in pandemia abbiamo scoperto la nostra inadeguatezza
Sì nella medicina di base
Dal due mila dodici ci si propone di garantire le case della salute l'assistenza h ventiquattro
E però le sue ministro c'è riuscito
Perché perché poi la resistenza dei medici di base si è rivelata più forte della capacità riformatrice dei governi lei ministro ci sta provando con quali esiti
No guardie alla medicina ribatte rappresenta un aspetto fondamentale del nostro servizio sanitario nazionale perché come ripeto sempre
I medici di base sono i primi ai quali i cittadini si rivolgono e quindi hanno una valore all'interno del sistema fondamentale il problema che oggi sempre di meno
I giovani scelgono di fare il medico di base quindi è una professione in qualche modo crisi per questo crede dopo Rutelli pende che vada rivista il primo punto che reputo essenziale e quello di far e divenire la medicina generale una specializzazione una specializzazione ove le alte specializzazioni tipo universitario perché i giovani chi scelgo di fare il medicina generale antico ma vere lo stesso trattamento sia dal punto di vista del titolo accademico che conseguono e dal punto di vista economico di chi sceglie un'altra specializzazione è questo il primo è il primo sicuramente il punto sul quale credo sia necessario intervenire perché se Cervino attrattività dobbiamo far sì che questa disciplina così importante ilare punto il secondo punto è che oggi noi dobbiamo ragionare in una servizio sanitario nazionale che si sta evolvendo cioè la partita molto importante
Delle piene avere della medicina territoriale come diceva giustamente lei nati e la pandemia tra luci e ombre
Il nostro servizio sanitario nazionale dimostrato una fragilità proprio sulla medicina territoriale per quello ci sono i fondi delle Piane rema per quello ci vuole assolutamente la leale collaborazione dei medici di medicina generale
Io credo che oggi il modello del medico di medicina generale da solo nel suo studio è un modello superato necessario
Avere una visione diversa vedere i medici di medicina generale che lavorano anche il gruppo che svolgono una parte del loro impegno all'interno delle case di comunicati alla medicina territoriale
Ma soprattutto credo che solo i giovani che vogliono un tipo di impegno diverso al quale dobbiamo guardare con attenzione e dobbiamo certamente anche ridurre tutto il da fare burocratico che ha il medico di medicina generale dobbiamo liberare il tempo via finché possono in qualche modo recuperare quella che l'attività principale di merito cioè quella di rapporto con i pazienti
I medici esagerare coi sono fondamentali anche per un altro aspetto che quello della prescrizione di farmaci ed esami diagnostici e quindi dobbiamo colorato in un'alleanza che sia importante anche nel quello che stiamo facendo da due anni
Per ridurre il fenomeno delle liste d'attesa quindi io credo che la medicina
Generale vada riformata in un'ottica più moderna senza penalizzare nessuno ma sempre e solo l'interesse dei cittadini senta ministro questa era una una sfida che io ho sentito la prima volta nel due mila undici dal ministro Balduzzi
C'era addirittura un un un disegno di legge che prescriveva entro sei mesi la nascita delle case della salute e assegnava
E attraverso accordi fra le Regioni sindacati medici e assegnava al governo un potere commissariare IP in deroga qualora le le regioni non avessero raggiunto questa intesa
Sono passati quattordici anni e le case della salute ci sono solo in alcune regioni Emilia Romagna Lombardia eccetera la resistenza corporativa dei sindacati della medicina di base è stata fin qui più forte della politica
In tutte le democrazie liberali d'Europa il medico di base all'interno di una struttura dove si svolgono raggi si fanno Jesse si fanno analisi gli somministrano anche le terapie che per le quali noi andiamo in ospedale
Lei giustamente ha detto mi mi di condividere questa strategia ma ecco macchie punto e in concreto perché nel PNR re c'erano sette milioni a sette miliardi
Su questo tema riusciremo a spenderli lei pensa che alla fine di questo di questa legislatura Aldo potremmo fare un primo bilancio positivo oppure è tutto fermo
Guardi che noi abbiamo un'interlocuzione continua sulle regioni per l'avanzamento del genere restiamo
Con qualche
Inaccettabile variazione come diceva lei tra regione e regione però rispettando quelli che sono i tempi del pianeta R.
Continueremo a dialogare sulle regioni anche
Ciò che lei prima citava su medici dice generale va assolutamente condiviso con
Il sistema delle regioni quindi credo che sarà un argomento sul quale discuteremo per trovare delle soluzioni ripartire perché non possiamo certo pensare di avere le case di comunità
E non ha vere i team multidisciplinari tutti lavorino all'interno questo seppe l'interesse dei cittadini regia territoriale e quello che è mancato al nostro servizio sanitario nazionale ci sono i fondi del Pnr modifichiamo la sanità italiana sì creiamo finalmente un sistema equilibrato tra ospedali e medicina territoriale su questo vorrei ricordare le abbiamo anche una disegno di legge che andrà in discussione il prossimo mese al Senato e quindi abbiamo tutto l'interesse con le regioni ad avere un servizio sanitario nazionale più moderno che conservi riusciti cinquanta fondato nel mille novecentosessantotto che sono principi sui quali abbiamo ovviamente il consenso di tutta la popolazione per devo dire siamo anche un modello per molti paesi fuori dall'Italia
E che sono i principi di uguaglianza gratuita attenzione verso le parti più Franco della nostra popolazione ma è chiaro
Che sono passati quarantasette anni è cambiato il mondo è cambiato la sanità dobbiamo verremmo pongo più moderno di guardare la sanità nell'interesse dei cittadini e per questo cioè il Pnr con i fondi come diceva letta la medicina territoriale ma anche con i fondi per la medicina digitali della telemedicina che rappresenta un altro capitolo fondamentale
Per superare le tante differenze che ancora ci sono veramente far sì che l'accesso alle cure sia più facile omogeneo su tutto il territorio nazionale
Ministro alla Laval noi siamo una delle popolazioni più vecchio d'Europa la adesso non ricordo se siamo la prima addirittura la seconda ma abbiamo l'età media di che supera gli ottantaquattro anni se ricordo bene ma c'è anche il fatto che abbiamo una quantità di anziani con una polimorfo militanti ovviamente richiedono
Fa crescere la domanda di sanità e e devo dire che anche lo sviluppo tecnologico e un altro elemento che i fa crescere la stessa domanda in maniera esponenziale
Ecco come pensa il sistema sanitario di finanziarsi di fronte a una curva demografica
Di questo tipo
Guardi dove siamo tornati in proprietà post corrida essere la seconda nazione rinunciano al mondo dopo il Giappone
Tra l'altro abbiamo un numero di ultracentenari che è cresciuto moltissimo negli ultimi dieci anzi è quasi raddoppiato questo è dovuto a due fattori uno al fatto che la ricerca medica fatto molti progressi
E quindi o non ci sono terapie
Che permettono di curare malattie che fino a qualche anno fa non lo no
E poi in un momento in cui spesso qualcuno faziosamente criticato col servizio sanitario nazionale vorrei dire che si sia questi risultati può dire che il Servizio sanitario nazionale italiano funziona e funziona bene
Però la sfida ovviamente quella di ridurre
Noi domani ma da subito il numero dei potenziali malati noi dobbiamo puntare stiamo facendo dal primo giorno che io sono in questo ministero sulla prevenzione
Ripeto sempre che oggi il Ministero della salute si occupa
Di curare le italiane e gli italiani io vorrei che non dà da domani fra un anno ma da domani domani il ministero della salute si occupasse
Soprattutto di far sì che gli italiani non si a fa
La prevenzione fondamentali intanto per bisogna avere un cambio culturale la prevenzione è un investimento e non è una spesa dobbiamo decisamente etichette puntare sulla prevenzione dobbiamo farlo sin dalle primi anni della della vita delle persone dobbiamo farlo durante tutto l'arco della ditta
Parliamoci chiaro se noi vogliamo continuare ad avere un servizio sanitario nazionale universalistico performante dobbiamo ridurre il numero di futuri malati questo perché perché come dicevo prima la medicina
La ricerca scientifica la ricerca biomedica ci mettono a disposizione sempre di più sono certo ci metteranno a disposizione nuove terapie
E per far sì che tutti quanti
Ne possano avere a disposizione due dobbiamo
Ridurre il numero di persone potenzialmente affetti da malattie ci sono molte malattie come ricordava lei cronico metaboliche malattie oncologiche per questo già nell'ultima finanziaria abbiamo finanziato per esempio allargato
L'età degli screening oncologici per il cancro della mammella di cancro del colon retto siam lavorando per includere anche diciamo così comune tra gli screening che possono essere effettuati gratuitamente col servizio sanitario nazionale quindi ci vuole veramente un cambio di passo abbiamo destinato fondi ad hoc per la prevenzione dobbiamo aumentare alcune regioni i fondi che sono messi sulla prevenzione e dobbiamo ovviamente puntare sui corretti stili di vita su una corretta educazione alimentare sul fare sono sin dei primi anni dobbiamo ridurre veramente quelle che sono le malattie
Con i commi da Boni delle malattie oncologiche credo che questo è l'unico modo per continuare negli anni ad avere un servizio sanitario nazionale efficiente e sostenibile
Quindi ci vuole veramente in cambio di passo
Senta ministro a proposito di Nenni tono la valutazione qualcosa che nella sanità esiste come perché il sistema di valutazione delle performances ospedaliere è un sistema che AgeNaS
Danni realizza con grande efficienza devo dire conti consente di avere un quadro della risposta sanitaria abbastanza realistico ecco non è pensabile o possibile ancorare e i risultati di AgeNaS a a una riorganizzazione del sistema in termini di efficienza
Guardi noi siamo stati veramente i precursori con il pm
Grazie al lavoro che da vent'anni fa AgeNaS e credo che sia una proposta interessante sulla quale stiamo lavorando avere anche una remunerazione diversa non basata fissa sempre no basata anche agli esiti le dico sinceramente ogni volta che c'è una classifica c'è qualcuno che storce il naso
Però io credo che le classifiche così come e per esempio aprire una piena operatività del sistema sulle liste d'attesa debbano servire non per punire qualcuno ma per fare vedere ci sono dei modelli virtuosi ai quali gli altri si dovrebbero in qualche modo confrontare e migliorare quindi penso che sia utile avvenire anche i dati di AgeNaS per poi una magari diversa numerazione delle delle prestazioni sanitarie
E un'ultima domanda non può non riguardare le liste d'attesa che sono un tasto dolente
Della sanità italiana da almeno quarant'anni voi avete fatto un un investimento specifico che però nella prima fase almeno secondo vip di primi testa mi corregga se sto sbagliando naturalmente ministro
Non ha dato grandissimi risultati sia per la diciamo scarsità delle risorse sia per il fatto che esistono rigidità nel sistema uno stato una fra tutte
Il fatto che per esempio i cosiddetti gruppo i centri di prenotazione
Non sono di fatto operativi in tutte le regioni e dove lo sono non escludono che i singoli ospedali abbiano un uno uno stesso servizio parallelo che rappresenta un doppione
E di fatto disinnesca la possibilità di distrarmi smistate
Illy interventi verso far coincidere domanda con l'offerta ecco c'è o il la necessità di un check che su questo processo ci può dire qualcosa ci sono ulteriori risorse da mettere sopra che cosa pensa
Allora guardi intanto ribadisco quello che ho sempre detto per la prima volta c'è una legge che fa chiarezza sulle liste d'attesa come ricordava lei è un problema annoso della nostra sanità forse è la parte che i cittadini vivono peggio con maggior delusione rispetto al servizio sanitario nazionale
Finalmente c'è una legge una legge che dice chiaramente quello che bisogna fare ognuno deve fare la sua parte anche i cittadini perché se uno rinuncia aumentarne che ha prenotato deve avere la buona educazione di comunicarlo
Appunto dove ha preso l'appuntamento in modo tale da un'altra persona in lista d'attesa ossa prendere il suo posto mi dispiace ma lire per quello che ricordava prima i dati in nostro possesso dimostrano che nell'ultimo anno sono aumentati in maniera significativa il numero di esami fatti
C'è un incremento che in alcune regioni tocca il venti per cento in più è un processo che si stava affinando sul quale stiamo lavorando non è solo un problema di risorse è un problema mercanti di efficientamento di quello che esce bisogna lavorare anche sull'appropriatezza delle risorse ci sono molte più richieste oggi di qualche ce n'erano nel periodo pre Conte dobbiamo ricordate il primo ai cittadini che bisogna fare gli esami e servono quando seppur con i giusti tempi
Quindi è un processo sul quale stiamo lavorando lavoreremo a
Molto prossimamente
Migliorare il tutto anche con il nuovo direttore generale di alternanza anche con le regioni con le quali sono confrontato di recente e poi dobbiamo anche fare una campagna di comunicazione per i cittadini perché i cittadini devono sapere che c'è una legge e devono sapere come potere richiede in maniera efficace permise ai disabili ai quali hanno bisogno nei tempi giusti culminanti ricorda
Ministro Orazio Schillaci la ringrazio di cuore per averci dedicato questo prezioso tempo grazie per le risposte che ha dato le auguro buon lavoro
Grazie anche a lei ha preso buona giornata allora è una mattina molto fitta perché si sono concentrati tutti diciamo ospiti di di di livello nella stessa nella stessa tornata e quindi dobbiamo contingentare i tempi ricordo sempre che questo dibattito organizzato dal quotidiano che dirigo un'altra voce
Va in diretta su Radio Radicale e può essere ascoltato sul sito di altra voce e di euro mette il festival euro-mediterraneo dell'economia che organizziamo la polizia giunto alla quarta edizione adesso
Penso che dovrei avere in collegamento il
Vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera
Che ringrazio e mi scusi forse qualora pepare è un piacere sempre averla qui l'anno scorso abbiamo discusso di interni dirigenza artificiale
E quest'anno questa lo discutiamo di Spielberg globali ancora più più centrali perché perché il convegno cade in una congiuntura particolare ma anzitutto la saluto e la ringrazio di aver aderito al nostro invito Presidente
Grazie grazie alle libica buongiorno a tutti e allora parlavo prima col professor Cottarelli oggi l'Europa
Si trova di fronte a scelte ineludibili e urgenti una di queste scelte
è il destino di quella che abbiamo chiamato spesso transizione ecologica ma io preferisco chiamare transizione energetica
Sia per l'Effetto che ha prodotto il primo bilancio che ha prodotto con effetti collaterali anche pesanti sul destino
Della dell'industria europea e italiana sia perché la crisi che la crisi energetica che si è aperta con l'instabilità geopolitica del mondo ci impone dire ridisegnare alcuni obiettivi e qui si aprono presidente due pareri due punti di vista due visioni c'è chi dice il Governo per esempio e tra questi sospendiamo temporaneamente le tasse sul carbonio le inchieste la proposta che ha fatto
Giorgia Meloni e insieme ad altre otto cancellerie e che oggi sul tavolo del Consiglio europeo c'è chi dice cito un editoriale questa mattina di Marco Buti sul Sole ventiquattro Ore che avremmo poi ospite qui
Attenti affermare la transizione energetica perché il rischio poiché di ritrovarci nove egemoni nell'unico sette settori in cui potremmo esserlo
E la transizione energetica e anche un fattore di sviluppo c'è il rischio poi di scoprire che noi siamo tornati a fare le auto
Con il con la benzina e il gasolio e poi la Cina mette sul nostro mercato auto che fanno seicento settecento chilometri con l'elettricità ha un costo competitivo
Lei che cosa pensa
Ma piena ritengo che nel è stato fatto un grande errore strategico alla trasformando parlato la sezione elettrica in un progetto ideologico tra l'industria europea
Molto avanzata sul motore a combustione interna era leader mondiale
Il passaggio forzoso all'elettrico ha dato evidentemente competitività alla Cina e a ridotto competitività dell'industria europea in quanto le materie prime padre batterie il costo del lavoro sono tutti fattori che hanno reso diciamo non più competitiva nell'
Cioè europei che ha incominciato pendere sul mercato cinese e sta perdendo sul mercato interno quindi la percorso sensato è un percorso che lei dovrà trasformare le competenze che non abbiano utilizzando le ma attraverso fior fiore attraverso motori ibridi
In qualche cosa dove noi abbiamo competenze e abbiamo sul motore a combustione interna capacità tecnologiche più avanzate rifiutato al mondo e quindi unire la sezione energetica
Verso l'elettrico con un passaggio razionale
Le inchieste parte l'inumana emergenza quindi in un momento come questo è giusto come ricevuti non fermare la transizione ma bisognerà anche valutare primum vivere
E quindi ci sono c'è uno stress su tutto il sistema industriale pare che bisogna affrontare con organismo preso credo che sia il quadro in cui ci troviamo a operare
E più in generale il tema di un'autonomia strategica europea si pone come necessità anche questa ineludibile
Per fronteggiare una un mondo una un'agiografia una geopolitica
Dove è sempre più il ruolo di due potenze egemoni sembra essere in grado di dividere Terre d'influenza lasciando le briciole agli altri e soprattutto trattando individualmente con i singoli Paesi mettendo ligure in competizione con gli altri ecco lei ritiene che in questo anno horribilis in cui questa strategia
è stata praticata sostanzialmente soprattutto da Trump l'Europa abbia dato una prova sufficiente di compattezza e soprattutto che cosa possa e debba fare ancora
Nella governance nelle politiche industriali per affrontare con successo questa sfida
Allora il prezzo sei sono all'anno zero
Non esistono visione strategica europea
Esistono momenti di aggregazione su singoli temi ma non esiste una corso di autonomia strategica europea e essenziale che ci sia per crearlo bisogna mutare radicalmente la governance bisogna riuscire ad agire come se si fossero già uno Stato confederale ovviamente non si che non lo Stato confederale in sei mesi in un arco ma bisogna pur dare a qualcuno la responsabilità Italia guida strategica è stato un buon segnale
Sulle minerali strategici
L'accordo italotedesco cui è seguito anche un accordo negli Stati Uniti cioè dobbiamo essere realisti l'Europa ogni tanto confonde
Una visione quasi onirica del mondo con o una realtà in cui bisogna convivere quindi per mantenere le nostre democrazie
Per essere in grado di competere a livello mondiale e quindi creare benessere sostenere i diciamo di negli ultimi diciamo i i risultati economica aveva ottenuto il termine durante di coesione sociale bisogna essere realisti e valutare come produrre ricchezza senza una visione strategica comune
Che tolga di mezzo opposizioni ideologiche e guardia come rendere d'Europa a autonoma automobile altro che non abbiano certe materie prima dobbiamo comprato insieme
L'unico vero un percorso un percorso comune celebrava per la sua strada rimarremo vittime
Di una continuo diciamo decadere della nostra competitività a fronte degli Stati Uniti e Cina
Un altro tema a proposito dell'autonomia riguarda proprio quello che lo stesso Buti definisce sovra Nismo
O meglio che che si coglie come una strategia di sopra l'ISMU europea una capacità di produrrei improprio alcuni asset che oggi vengono importati di chi e e che quindi garantiscono all'Europa una ma maggiore forza strategica in alcuni settori chiave
Lei ritiene che questa strategia possa essere una risposta
I tempi sono lunghi nel breve l'Europa a un percorso obbligato per quello
Di mirare alla crescita perché l'Europa a un grande mercato secondo il più grande mercato al mondo
E come qualità numero uno
Se non cresciamo non finanziamo allora di tutto il sistema virulenza
Dico l'Europa corre avendo il cinquanta per cento delle allora welfare mondiale Oracle con l'azione del sei per cento quella mondiale quindi
Dobbiamo mirati è riuscita in questo momento rovinare mirare a ridurre i danni che possono derivare dalla situazione critica in cui ci troviamo adoperare
è il momento di mettersi insieme che definisce gli obiettivi strategici sull'Energia ognuno è andato per la sua strada si vede il risultato ideologia ha fatto danni
Devono essere rivisti purtroppo come diceva prima il professor Cottarelli le fonti
Diciamo di Energia nel breve sono tutte in paesi e non hanno sistemi paragonabile al nostro male in materie prime in generale
Sono in quel ora quasi diciamolo allora per la larga maggioranza nel modo che
Guidata da sistemi politici e sono ben lontani dalle nostre democrazie ma con questi dobbiamo negoziare e dobbiamo farlo insieme e dobbiamo approvvigionarci Siena
Già lo facciamo in ordine sparso
Il momento di farlo insieme
La procura pare acrilici diciamo globali Caniana che sia aperta rispetto ai riflessi che possono arrivare ovviamente nel Mediterraneo sia rispetto a ai rischi migratori ai rischi energetici ai rischi
Anche del terrorismo della sicurezza che impattano inevitabilmente sull'Europa se la crisi dovesse proseguire dalla dal punto di osservazione di una impresa multinazionale di una grande impresa multinazionale
Come vede quello che sta accadendo in Iran
Ma lo vedo come erano un grandissimo pericolo il perché non è solo il petrolio
Grassi
Ho un terzo delle delle un mondiale venivano carta cioè voglio dire
Minare la produzione di semiconduttori one per dare così una o no o un il o altro ancora più pericoloso di quanto già non appaia
Ma permangono chimica ci sono materie prime che sempre transitano attraverso Coles quindi se questa guerra si protrae
L'economia mondiale rischia di finire in una situazione di sta le scelte una delle malattie
Economiche più gravi chi ha vissuto come negli anni ottanta a ricordi diteglielo dei lunghi
Di malessere sociale che quindi è un momento riecco è necessario essere Parisi avere obiettivi comuni si può anche in un momento di difficoltà a trovare un cardinale magari si trova proprio perché siamo in difficoltà quindi credo che però bisogna guardare laureata cioè il mondo in modo realistico oggi mi pare che ci siano più uno slogan nelle posizioni personalistiche anche a livello europeo e non una visione
Se infatti se il prezzo del petrolio dovesse
Crescerà ancora lei ritiene che la BCE debba e Possa agire sui tassi la perdo o oggi ha confermato in ragione dell'incertezza
Allo status quo anche perché il il mandato di Powell scade a maggio e forse prima del ricambio la scelta è stata quella di confermare la linea ma in futuro c'è una strategia monetaria che può aiutare l'Europa fronteggiare questa crisi e in in ambito nazionale
Che tipo di misure perché abbiamo già visto ieri governo intervenuto con la sterilizzazione delle accise che però costano e e producono debito ecco il rischio non è quello poi di i indebitarci come è accaduto nel due mila ventidue
Con pesi che poi ci impongono proprio mentre credevamo di essere usciti dalla procedura di infrazione ancora non ci siamo ecco il rischio non è quello di appesantire soci
Ma in una cioè dopo l'altro sull'argine del Cepu un extra gettito che quindi può infatti in parte non pesare nessun quindi sul sul bilancio dello Stato perché ovvero la parte fiscale
Pesa sul sul sul prezzo del petrolio e del gas ma a alleati in questa fase che ancora incerta perché come come cuoco Notari mercati finanziari ancora si muovono in un'area di incertezza non hanno preso una rotta decisa negativa
Quindi c'è un'aspettativa che questa regola possano durare non a lungo eccetera che se questa guerra durasse a lungo le banche centrali dovrebbero agire
Per cercare di di garantire condizioni di finanziamento
Che è in ognuno diciamo strozzino l'economia presto presso evidente c'è anche da dire che strumenti poter fronteggiare appieno una situazione di questo genere non ce ne sono che si finisce comunque in una situazione recessiva come dicevo prima o potenzialmente leghista crescenti
Ho produrre un impoverimento fra grave
Diciamo di tutte le economie mondiali perché qui siamo tutti coinvolti
Un da ultimo noi guardiamo ovviamente al Mediterraneo come un bacino straordinario di energie energie energie probabile interprete ma anche energie di capitale umano un bacino industriale manifatturiero competitivo
E dalla dall'ottica di un grande gruppo globale come Pirelli questa prospettiva di una Europa e di un'Italia che investono
Nel Mediterraneo può essere una prospettiva reale credibile che il Piano Matteo ha inaugurato e e quindi evitare che il baricentro manifatturiero si sposti drammaticamente verso l'Asia il Nord America è una sfida che vale la pena di correre
Ma io penso a visitare vale la pena perché Italia in una posizione strategica ideale età anche
Delle risorse dal punto di vista umano che sono molto diciamo andate al militare questo sviluppo nel Mediterraneo abbiamo delle buone università anche
A al sud Italia abbiamo l'occasione dell'intelligenza artificiale che viene vista sempre
Un po'come come una una sfida diciamo pericolose quasi mai c'è una grande occasione
Perché se uniamo le intelligenze che così possono svilupparsi stanno sviluppando nel nostro Paese noi stiamo con successo assumendo giovani italiani e hanno competenze nel mondo digitale
E che sono davvero
Il più grande galleria di di tutti i gioielli che aveva un giro per il mondo e questi possono guidare un processo integrazione anche con l'altra sponda del Mediterraneo
Che polare Alitalia o alcuna occasione importante avevano tradizione di buone relazioni con molti paesi africani
Quindi è una risorsa in Italia o approfittarne meglio di tanti altri Paesi presidente io la ringrazio di aver dato il suo prezioso contributo a questo dibattito
La saluto
Grazie a lei eh risolve complimenti per la sua iniziativa grazie e allora ritorniamo ritorniamo in
In studio per così dire e abbiamo ancora un altro collegamento però un collegamento importante dovremmo avere addirittura da un Paese molto al Nord ovvero dovrebbe esserci dovrebbe essere con noi Marco Buti
Marco Buti
Marco Buti un giovane grande economista
Tra l'altro o il piacere di averlo
Tra i i saltuari edito editorialisti di alta la voce del professor voti grazie grazie di aver aderito all'osso mitomane si trova dall'altra parte del mondo direbbe papà Francesco Novetti dove si Noviglio
No in realtà sono al centro del mondo perché sono temporaneamente a Bruxelles domani andrò verso la Lapponia per cui
Conferenza della banca centrale finlandese del cui adesso noi il centro dell'Europa senta io avevo preparato delle domande però questa mattina
Di buon mattino perché faccio rassegna stampa di Radio Radicale e quindi il i miei occhi sono
Caduti sui suoi editoriale pubblicato sul Sole ventiquattro Ore
Che leggendolo devo dire mi ha dato l'idea di un posso dire non non si offenda il manifesto programmatico di un neo sopra Nismo europeo accetta questa definizione
Se il Ellis morto che non mi va tanto ma di una sovranità europea magari un piccolo con un piccolo tassello senza altro non non il tutto ecco ci sono tre condizioni che io ho cercato di spiegare ma lei farà meglio di me
Che sono le condizioni chiave per Recup per restituire o peggio per dare all'Europa una una sovranità strategica che merita ce l'ho ce le vuole sintetizzare lei
Ma io direi che secondo me dovremmo ho ascoltato gli ultimi interventi incluse quelle di Carlo quello di Carlo Cottarelli
Il presidente Tronchetti Provera dicono tutte cose molto giuste secondo me bisogna
Per rendere coerente l'agenda interna l'agenda domestica dell'Europa e l'agenda se quindi questo è assolutamente fondamentale perché non si raggiunge un'autonomia strategica o autonomia strategica aperta come si chiama qui alla a Brussel alla commissione senza bere una forza domestica chiara
A quindi questo è questo è fondamentale anzi la freccia parte dall'agenda domestica quell'esterna non viceversa
Quindi bisogna lavorare su www una politica industriale che sia come del non di tipo settoriale
Ma di tipo più gola orizzontale ma strategico
Bisogna offrire beni pubblici europei sia nella sicurezza e la difesa che in in campo economico qui il leit motiv cioè il rapporto Draghi il rapporto letta con la formula del federalismo pragmatico bisogna riformare credo credo sia fondamentale il bilancio pubblico
Europeo
Quindi questi sono solo alcuni degli elementi che
Ci vorrebbero in questa fase ma mamma basterà il bilancio pubblico ne ha parlato stamattina il il vicepresidente Fitto oppure occorre immaginare una stagione di eurobond simile a quella
Che abbiamo messo in campo sull'emergenza copie d'che però oggi
Non è tanto amata dalle cancellerie soprattutto nordiche lei pensa che si possano rifare stradale i due le due cose vanno assolutamente in parallelo perché
Il bilancio pubblico europeo che resta anche nella proposta della commissione
Della diciamo di qualche mese fa resta poco più dell'un per cento del PIL diciamo in questa fase in cui come ha detto anche Christine Lagarde Lascala è fondamentale
è assolutamente insufficiente e gli eurobond sono per finanziare quei beni pubblici europei che su cui a time bisogna mettere più l'accento quindi le due cose vanno di pari passo io devo dire non sarei
Negativo eccessivamente pessimista sulle cancellerie
Perché al contrario dei
Diciamo di diversi anni fa io ho vissuto un po'anche sulla mia pelle la grande crisi finanziaria la crisi del debito sovrano le insomma gli anni
Due mila dieci e successivamente quando era la la questione era un tabù totale adesso abbiamo infranto questo tabù con Next Generation di una risposta come al compito ma a anche nelle posizione delle delle cancellerie europee anche al Nord il fiato sul collo di puntelli
Far ripensare anche l'atteggiamento rispetto a momenti comuni come le come l'euro bond quindi se si parte in particolare focalizzando sulla
Sulla difesa io penso che ci sia una opportunità è una possibilità di sfondare anche su un tema così delicato
Senta e poi il tema della della sezione energetica io ho provato a riassumere la sua posizione perché mi è parsa
Quella di chi dice stiamo attenti adesso a fare marcia indietro
Perché poi ci troviamo le auto cinesi sul mercato che costano meno e fanno settecento chilometri con le batterie
Noi dobbiamo in qualche modo fare della transizione energetica un fattore di sviluppo e un fattore egemonico rispetto alle nostre capacità ho capito bene
No capendo molto bene ma io penso ci sia quella
Carlo Cotarella determinerà un po'colorata o dicendo mi sono stufato del dei leader idrocarburi che stanno nelle parti sbagliate del mondo
E io credo che abbia ragione perché noi siamo un continente che non abbiamo Energia di quel tipo quindi il deve il drill drill di di Donald Trump che è sbagliato dal punto di vista etico ma per novità come dire non esiste neppure dal punto di vista pratico quindi hanno l'esperienza del due mila ventidue
Con lo troppi energetico dopo l'invasione di Putin del dell'Ucraina avrebbe dovuto condurre a un'accelerazione della transizione deride abbiamo fonti rinnovabili abbiamo raggiunto Erminia abbiamo le altre fonti rinnovabili invece quello che è successo abbiamo messo la la retromarcia quindi no bisogna continuare perché è una questione non non solo diciamo etica e di sostenibilità una pensione di competitività in questo mondo così vulnerabile
è chiaro che se noi dipendiamo dagli altri la cosa non funziona
E questo implica come dire
Investire sulla transizione verde e sulle energie rinnovabili e poi dipendere meno dagli altri perché non abbiamo un modello che come si dice export led
Che in questo mondo in cui segue con Ytzhak tutto è un elemento di grande vulnerabilità
Se da ieri è venuto qui l'ambasciatore Massolo io gli ho chiesto un giudizio sulla crisi di Hormuz
E lui mi ha detto ma insomma la crisi è grave ma non credo che ci siano le condizioni per un estensione globale del conflitto perché perché i veri attori che possono trasformare questo conflitto regionale un conflitto globale sono la Cina e gli Stati Uniti e nessuno dei due vuole
Questo c'ha aggiunto anche la Russia va bene
Però questa mattina poi invece ci siamo svegliati col le bombe sul più grande giacimento di metano del mondo quello che si trova al confine fra il Qatar
E lì e l'Iran e l'ambasciatore Sequi raffinato alla lista e dice attenti perché qui a al di là della volontà degli Stati
E qui la la crisi rischia di diventare sistemica perché se impatta su o come dire risorse energetiche di questa natura non l'abbiamo più
Lei come la vede
Allora la speranza non è una strategia
Per cui dell'Europa in particolare per il nostro Paese ancora in particolare bisogna bisogna come dire mettere in campo una strategia e non un incoerenze con quello che è già un precedente precedentemente che assume non uno scenario ottimistico come
Ecco di sul diciamo sulle cose da sulle cose da fare bisogna mettersi su uno scenario in cui questa crisi è una crisi che è probabile che sia persistente non dico permanente
Ma persistente essi e da questo punto di vista l'impatto
Sulle energie sulle sui costi dell'energia è importante è chiaro come dire noi abbiamo dietro di noi negli ultimi decenni abbiamo sostanzialmente due grandi episodi di shock energetici ed datato quindi dell'offerta uno il diciotto del settantatré settantanove quindi il grande crisi petrolifera di quel tempo
Poi abbiamo la crisi del due mila ventidue lo ricordavo precedentemente
Rispetto al a ai decenni passati quindi agli anni Settanta
Noi abbiamo una intensità energetica nella rosa produzione che della metà quindi siamo meno esposti da quel punto di vista
Però è stato sottolineato un vulnus in maniera molto rilevante però più esposte della finanza però però più svolto più esposti della Cina per esempio o sbaglio
Sì ma certamente questo questo però come dire non il lì c'è la prospettiva della della stagflazione termine che inventammo fu inventato proprio negli anni negli anni settanta questo diciamo non credo sia lo scenario centrale però c'è l'elemento dei fertilizzanti dei prezzi alimentari che che che in questo caso tre volte in in termini di intensità rispetto agli anni agli anni Settanta e sei se confrontiamo con il due mila ventidue se ci fosse uno stop di Hormuz e adesso da cinquanta navi al giorno ne passano due-tre forse oppure oppure neppure a questo significherebbe che la crisi attuale circa tre volte quella del
Creata da Putin nel due mila nel due mila ventidue quindi abbiamo un problema molto molto
Molto molto serio e quindi secondo me la strategia qui è quella di guardare alle orizzonti diciamo di medio lungo termine noi da altre due mila ventidue o dal pubblico o da Covip sostanzialmente
Quello che abbiamo fatto e abbiamo trattato il il lungo termine come una successione di brevissimi termine
Che è una un errore fondamentale del schiaccia sul presente invece di avere una prospettiva
Diciamo strategica rimovibile nel mondo nel lungo termine le lungotevere c'è una leva monetaria che BCE per esempio può attivare la febbre ieri è stata prudente ma era comprensibile
E in ragione della scadenza del mandato di Power ma la la BCE proprio nella prospettiva di scongiurare la stagflazione o addirittura la recessione
Che potrebbe impattare su alcune economie potrebbe fare qualcosa secondo lei
Ma indice espresso perché le azioni sono più importante delle parole in questa crisi
Per dal punto di vista delle banche centrali le parole sono più importante delle azioni quindi è essenziale sentiremo Christine Lagarde oggi essenziale che ci sia un messaggio chiaro super elitari diciamo l'avvitamento a una rincorsa prezzi profitti salari
Quindi un messaggio chiaro che influenzi le aspettative ma secondo me sarebbe un errore adesso se
I falchi a Francoforte vincessero la battaglia sì passasse a una a un aumento dei tassi di interesse questo secondo me in questo in questa fase qui sarebbe de un errore
Grave Setta BO voglio che dell'ancora due cose poi la lascio voglio trascinarla su un terreno diciamo più politico
Il primo ministro canadese Carney a Davos osso a tratteggiato una una visione è una è una prospettiva ha detto il mondo è cambiato
Non tornerà più indietro quello che abbiamo conosciuto le medie potenze devono scongiurare il duopolio egemone
Vicina e America che si dividono le zone di influenza in base alla loro potenza
Per fare questo le medie potenze devono allearsi
E quando parlava di vecchie potenze ovviamente parlava di Europa ma non solo di Europa perché il Canada
Non è una potenza europea ancorché noi iniziamo a percepire l'Europa anche fuori dei suoi confini questa mattina c'è un'intervista sulla Repubblica del sindaco di di Londra che dice torniamo subito nella UE è questo il nostro programma per sconfiggere Farage proponiamo un ritorno nella UE mostra il danno che Londra subito
Dalla Brake Systems
Allora
La prospettiva di una democrazia liberale che sia il cemento
Di queste medie potenze e sufficiente da sé assegnare un punto distintivo oppure ci vogliono leadership perché oggi purtroppo mancano
Ma l'intuizione l'appello di mancarmi
Ha avuto una grandissima ecco
Dopo Davos Luís poi se ha preso il bastone del pellegrino e sta come dire girando il mondo promuovendo la sua la sua idea secondo me è un'intuizione molto importante molto proficua
Di nuovo
L'impressione qua però è che come dire poi Hormuz
Invece di stimolare una strategia di quel tipo in qualche modo la rallenti perché mettiamo tutto il capitale politico sull'emergenza del né del momento
Allora Levodopa
Non è una superpotenza
Come Stati Uniti e Cina
è una superpotenza incompleta io penso che non sia neppure né realistico e devo dire neppure una buona idea circa
Per diventare una superpotenza però è più di una media potenza per cui le ha l'Europa è idealmente posizionata per prendere la leadership delle superpotenze e Conti e l'ingrediente fondamentale per l'Europa è lo stato di diritto e il nulla le supporto al multilateralismo questa è una merce sempre più rara e quando si sa che sappiamo che quando una merce più rara il suo prezzo va su quindi aumenta il valore di questo di quello che l'Europa a nel suo DNA quindi deve fare questa deve attuare e prendere la leadership di questa strategia io penso che l'Europa buoni passi anche la commissione li ha fatti con gli accordi di libero scambio ultimo Suma il Mercosur si parla dell'Australia Indonesia India fondamentale
Quindi questa strategia di leadership può fare da contrappeso a quello a al al diciamo alle strategie estrattive store sede di Cina e Stati Uniti
Però e ritorno alla risposta alla prima domanda questa strategia di ramificazione Esterna di leadership delle medie potenze
Deve andare di pari passo con una strategia domestica interna in cui dipendiamo meno per la nostra crescita
Dal insomma dal resto del mondo ben bisogna essere più forti internamente per essere credibili all'esterno un'ultima domanda poi e poi la lascio
Trump stamattina sulla sulla repubblica c'è un editoriale di un intellettuale un umanista Luigi Manconi che dice e se fossi mondo fosse governato da un pazzo eccita
Cita quello che pensiamo purtroppo
Spetta a a non senza fondamento molti una una lettura psicanalitica di Melani treni che una un'allieva di Freud perché individuava diciamo il il lo stereotipo del paranoide schizofrenico schizoide
Il quale diciamo Annella minaccia un'energia reattiva
E nelle lui trasferisce questa dimensione diciamo individuale soggettiva alla alla politica la minaccia e una strategia reattiva anche in molte per esempio
Prese di posizioni di Benjamin Netanyahu si è colta questa dinamica psicanalitica no qualcuno l'ha vista
Ora io non non le chiederò cosa pensa lei della salute psichica di Trump però voglio chiederle con una personalità che affatto dell'imprevedibilità e della reattività alle minacce la sua la sua cifra se vogliamo no
Come si tratta e quali errori non si devono commettere quali errori se li ha commessi l'Europa fin qui ha commesso
Non importa sulle coste scritta litiga su un terreno può può dire fuori dalla mia zona di conforto a ma su quello che su come negoziare contratto penso che il l'esperienza di questo primo anno sia come dire dica parecchie cose e parecchie cose e importanti
La prima è che di nuovo ritornano allora alla speranza come nome una strategia l'Europa tende perché di nuovo e nel nostro DNA di fuochi a somma positiva tendiamo a negoziare sulla base di uno scenario a ottimistico quindi contratto quello che abbiamo fatto sul sul sui dazi è stato questo elemento questo elemento quindi questo quello che non c'è da fare
Negoziare sulla base di uno scenario diciamo ottimistico
Seconda diciamo cosa io penso importante sia non considerare questo ce l'ha mostrato ogni volta
Negli ultimi tempi Trump non considerare una corto come definitivo
Con Trump dell'elemento di incertezza
Di rimessa in discussione degli accordi se è una costante quindi questo penso sia molto molto importante e poi ora non voglio chiudere con un'immagine un po'che che ha avuto parecchia ecco negli ultimi giorni ma io penso che la Gabanelli abbia ragione
Cioè bisogna come dire no l'acquiescenza la il tentativo in qualche modo di limitare i danni di mettersi lei lo ha definito un po'in maniera un po'così
Folcloristica mettersi a novanta gradi non credo che sia la la strategia la strategia giusta e l'abbiamo visto perché alla fine Trump è anche tacco no tranci evolve insipienza oltre quindi al di là delle minacce quando ha trovato interlocutori che hanno mostrato una spina dorsale alla fine poi
è tornata indietro forse gli iraniani questo l'hanno capito
Professor voti è stato veramente un piacere un'ora verrà qui le auguro buon viaggio in Lapponia per intanto e noi proseguiamo con il nostro programma grazie grazie
Grazie a voi
E allora adesso c'è un panel molto interessante per i prego Gigi Donelli caporedattore centrale di ecco le qua mio saranno ventiquattro male prima mi ribello vale molto interessante ma prima volevano riguardarmi che siamo in diretta su Radio Radicale e sul sito di altra voce e difende gli abbiamo un collegamento credo protezione che la regia mi confermasse i perché lo vedo
Nello schermo prima dunque con Pierfrancesco Zanussi che anzi vedo meglio da qui Bongiorno
Terna quindi buongiorno in genere spendita del della Rete amministratore delegato insomma una lunga esperienza in un ambito in cui le chiedo il subito voi non parte in produzione
Voi non fate la distribuzione ma fate la trasmissione allora siccome sono anche come dire non solo addetti ai lavori una parola su questa differenza di sostanza
E il prezzo di sostanze che non è di fatto non siamo giocatori della partita diciamo del quelli della appunto Energia ma stiamo quasi gli atti degli arbitri gli orchestratori verrebbe da dire
Il sistema elettrico si fondata su un principio fondamentale che quello che tutto ciò che viene consumato deve essere istantaneamente prodotto quindi ci deve essere un equilibrio in ogni istante tra ciò che viene prodotto e ciò che viene consumato ecco il ruolo di Terna è quello di far sì che tutto questo avvenga in qualsiasi
Ora del giorno e della notte e un giorno dell'anno insicurezza quindi senza che ci siano appunto disalimentazione o di servizi gestiamo quindi i flussi di energia lungo la rete di trasmissione nazionale che fatto un'infrastruttura strategica per il Paese
Strategica mi verrebbe da dire sia per quello che si accennava poc'anzi con il professor Buzzi cioè l'abilitazione della transizione energetica del Paese ma cosa sempre più evidente transizione non è solo una questione di sostenibilità ma probabilmente sta sempre più diventando una questione di sicurezza energetica
Autonomia e anche i competitività ecco tutto questi so e nel frattempo gli ho risposto che son troppo in alto rispetto
A tutta la situazione tanto abbiamo uno schermo molto grande dietro vinci porta al collegamento
Diciamo più volte la mattinata abbiamo detto che gli ultrà gli idrocarburi
Come dire non è proprio la scoperta di queste ore ma stanno spesso nei posti sbagliati o che comunque diventano sbagliate nel caso del vostro lavoro attuale e tra le altre cose c'è quello della costruzione di una rete che si collega come lettere si potrebbe dire eureka perché veramente insolito a a parti d'Italia che sono la Sardegna che sono la Sicilia ecco Point toccheremo sicuramente con lei anche diciamo quello che secondo alcuni rappresenta anche un problema di questo sfruttamento massiccio di questo cambiamento ma intanto la giudice vento giusto
Dentro il sole l'evento è solo
Il il il tema del proprio questo allora la la transizione energetica sta chiaramente richiamando veramente tanti investimenti su impianti di produzione di generazione di energia elettrica punto da fonte solare fonte eolica evidentemente per il nostro nel nostro Paese sono per lo più legare diciamo al centro meridione che sono diciamo interessati da irraggiamento solare piuttosto che appunto intenti forti adeguati e quindi ecco una delle principali stile quindi Terna quindi il ruolo del del gestore della rete di trasmissione quello proprio di connettere
Questi nuovi impianti alla rigidità trasmissioni nazionali esistente
Trasportare quindi poi l'energia prodotta appunto in questi siti verso i centri di consumo
Ma anche ribadire Inter con mettere il nostro sistema quello dei Paesi confinanti o prossimi perché anche l'interconnessione con l'estero del nostro sistema rappresentano un elemento di maggior sicurezza da un lato e se vogliamo anche di efficienza dei mercati e quindi anche di costo dell'Energia però ecco il principale ruolo che svolgiamo nel paese in questo momento proprio di abilitatore transizione energetica si vede protagonisti proprio di un piano di investimenti molto oso sono circa diciassette miliardi nei prossimi cinque anni
E i greci sale le opere come diceva lei molto importanti che collegano proprio le isole alla terra ferma quindi le isole principali così Coop o le grandi dorsali che porteranno l'Energia dal sud al nord del Paese
In particolare mi fa piacere ricordare qui il Tirrenia link che il progetto più ambizioso che in Italia si sia già realizzato e si stia realizzando proprio a tema diciamo di settore elettrico sarà un collegamento sottomarino che unica alla Sardegna alla Sicilia e la Sicilia quindi alla campagna
Il valore dell'opera il oltre tre miliardi e settecento milioni di euro quindi veramente un'opera imponente consentirà di trasmettere appunto l'energia rinnovabile punto generata sulle isole al sud del Paese verso il nuovo
Un altro intervento molto importante sarà il collegamento Adriatic link altro collegamento sottomarino che mira l'Abruzzo
Alle Marche alla parte nord delle Marche in valore anche qui molto importante mediante sette e ripeto anche questo come funzione principale era quella di favori
Ed è l'immissione in Rete dell'energia rinnovabile prodotta negare il paese dove questa è
Preponderante e trasportarlo verso i ceti ecco Ignazio non si
In tutto questo abbiamo detto oggi è una giornata su questi temi in un momento di trasformazione anche europea vogliamo ricordare io ho letto siamo al quarantotto per cento di rinnovabili a livello europeo cioè sono numeri comunque
Ritardo se ha un po'la tendenza forse a no non preoccuparsi mai abbastanza visti i tempi ma come dire a dimenticare che esiste comunque una base veramente solida e spesso sono tecnologie sono investimenti sono le peraltro una bella mappa perfetta evidentemente
Sui vostri progetti alle spalle questo significa anche attivare l'indulto insomma
Quando si parla di volano dell'economia il lei rinnovabili non sono evitabili
Sì allora magari inizio proprio dalla dallo scenario che lei ha già in parte rappresentato e che credo sia effettivamente un elemento di grande interesse soprattutto in questi giorni in cui è di grande attualità
Appunto il tema della come dire delle delle attenzioni che si stanno creando sui prezzi dell'energia no e quindi anche site nemmeno oggi sì riverberano su su sui consumatori finali allora la situazione è grave te in Europa ma anche in Italia non possiamo negare c'è una certa vulnerabilità perché siamo un po'esposti siamo ancora dipendenti diciamo da da
Dalle fonti diciamo dagli idrocarburi
Però quello che c'è da sottolineare che vedo in Europa come in Italia
E che la penetrazione delle fonti rinnovabili ha già raggiunto un buon livello per cui mi verrebbe da dire che già oggi siamo meno vulnerabili di quello che non eravamo appunto sentivo prima professor Borriello
Nel due mila ventidue no all'insorgere della prima crisi con con il conflitto in Ucraina
In Europa ricordava bene nel due mila venticinque addirittura le fonti rinnovabili
Hanno superato le fonti fossili nella produzione totale a copertura del fabbisogno europeo questo è un dato davvero molto molto importante forse impensabile solo qualche anno fa
E la stessa cosa in Italia
La produzione nazionale quindi diciamo il consumo al netto di quella che è l'energia che importiamo attraverso appunto i nostri elettrodotti ed alla produzione nazionale già oggi di fatto cinquanta per cento
Fondata sul gas ma cinquanta per cento fondata invece sulle energie rinnovabili sono arretrati la reazione anche da su questo pazza
Penso che decisamente avviato le chiedo una cosa anche tecnica la parte come dire la complessità perché in apparenza ci sono degli elementi semplici un grande cavo
Abbiamo chiunque abbiamo a quanto meno avvicinato queste tematiche sa che la dispersione uno dei problemi
Terribili che anche l'acquisizione ecco c'era una volta un mondo in cui c'erano delle grosse centrali avete citato l'Ucraina due volte nell'ultima mezz'ora
Per la mia attività giornalistica ho seguito spesso quella parte del mondo Benelli è in corso la trasformazione dalle grande centrale piccole centrale banalmente perché vengono bombardate
Quanti punti di accesso come sta cambiando quindi il fronte dell'approvvigionamento della vostra rete
Pepe ed allora il la novità principale che introduce esattamente la transizione del ricalcolo questo cambio di paradigma importante per chi gestisce i sistemi elettrici perché se fino a qualche anno fa avevamo poche centinaia di centrali di produzione che producevano energia quindi poi la consumavamo nelle case nelle fabbriche degli italiani
Adesso i punti di produzione con punti di generazione sono oltre due milioni e duecento mila ecco quindi questo fa intuire la complessità anche del mestiere appunto di chi gestisce la rete di trasmissione
Italiana perché sono fonti che lo sappiamo sono non programmabili sono variabili nel tempo evidentemente se c'è la folata di vento piuttosto che se c'è l'irraggiamento
E e quindi questo diciamo aumenta la complessità della gestione del sistema e fa sì che ci sia bisogno di una serie di interventi e sia di sviluppo di rete sia di componentistica specializzata a gestire questo tipo di situazioni che il punto gestore della rete di trasmissione nazionale
Deve pianificare in prima e poi eseguire
Abbiamo ancora un minuto lo vorrei comunque dedicare al discorso ambientale grandi opere grandi accessi in Sardegna
C'è anche preoccupazione c'è di casa ma chi chi vuole basta gongolare attività Snami ciò nessuna questo succede per tutte le grandi
Operazione ci dia qualche indicazione su quel fronte perché credo da quello che ho visto e letto anche sui comitati che anche in questo ambito le cose comunque siano cambiate nel corso degli anni prego
Sì intanto è cambiato anche il modo con il quale per esempio Terna si approccia territori Nori
Dopo aver identificato come dire la esigenza elettrica di realizzare una nostra opera i seguiamo anche attività di concertazione sul territorio per andare a spiegare innanzitutto alle comunità quali sono le ragioni che ci portano a realizzare gli interventi in quegli specifici del rito ori cerchiamo in quell'occasione di recepire tutte le esigenze appunto possono essere proprio il territorio e quindi poi li traduciamo nel progetto
E ha detto che andiamo a fare autorizzare poi a realizzare indubbiamente diciamo poco le le infrastrutture elettriche sono infrastrutture che come dire sono visibili sul territorio ancorché ripeto il ricorso che facciamo sempre maggiore ai collegamenti Incao Marino piuttosto che i collegamenti cavo terrestre riducono anche questo tipo di impatto
Devo dire che tutto sommato quello che abbiamo fatto per esempio nel caso specifico della Sardegna è stato davvero tenere conto di quelle che erano le coltivazioni locali invivibili che erano interessati eventualmente dalla realizzazione i nostri impianti e li abbiamo appunto vorrei rimpianti
Tanti gli abbiamo appunto riprodotti in a in altre zone così come per i progetti dei cavi sottomarini tengono conto anche di quella che può essere la posidonia che spesso si trova sui fondali che passa ma protesta una diciamo l'onere marionette del territorio dire che abbiamo anche andiamo a
Quattro credo delle grandi opere del nord e anche il ruolo dell'Unione Europea io la ringrazio moltissimo ringrazio per Francesco Zanuso e di essere deve citato un quadro di un operaio
Essenziale è inutile girarci intorno grazie davvero sicuramente avremo modo di riparlarne
Almeno su Radio ventiquattro perché è un tema sicuramente e adesso come avevamo anticipato questa mattinata si conclude con l'ultimo pane allora invito Carlo Stagnaro direttore ricerche studi dell'Istituto Bruno Leoni
Massimo De Benedetti sì o di catenaccio in cantiere
Marco Enrico Ricotti prego accomodatevi in sequenza così più semplice soprattutto per me
Prego
Abbiamo Davide Tabarelli che vedo in prima linea presidente di Nomisma Energia abbiamo Stefano Vesentini past president di Arera e Claudio Farina che citrato IGP stabilirsi
E Innovation office di mamma
Grazie signore grazie d'essere qui
E visto che commesse dice in certi posti meno istituzionale rischiamo un certo punto cioè abbiamo comunque avuto una mattinata veramente intensa io andrei subito al punto senza preamboli ho chiesto una mano in particolare Claudio Farina per fare diciamo un punto su ci funzionano s'attivano quando ha cominciato a parlare allora tutti ma funziona alla grande anzi ne approfitto per ringraziare la nostra team tecnico che che sta facendo un ottimo lavoro diceva proprio a Claudio Farina chiedo un reality cieca allora dell'energia abbiamo parlato tanto oggi
E nel posto sbagliato a volte vicino mai complesse comunque la tecnologia qual è la situazione
Voluto da tutti grassa domanda potevano essere molto sintetico sua domanda chiaramente ampia è molto complessa con almeno due messaggi chiave siccome è utile ricordare sani e cioè che il mondo fame di energia questa fame aumentar e noi la stiamo sottostimando strutturalmente da parecchi anni
Prendiamo ad esempio la Iea interessa emerge e i gesti vediamo un po'di report tornano indietro con i loro poco tu Walter regia Outlook per esempio di qualche anno in ogni anno c'è una revisione leggero rialzo se prendiamo e le pur di qualche anno fa questa revisione leggere che si continua a cumulare inizia aprire delle forbici importanti
Perché sbagliare sempre la stessa direzione per alcuni anni chiaramente
Apre fra voci importanti che ci portano appunto non ci sta di realismo
Il mondo ha sempre bisogno di energia c'è un fattore fondamentale il progresso tecnologico medico scientifico economico che talvolta siccome una buona notizia buone notizie von poco rumore
Cimenti chiamo porta circa centoventi milioni di persone in più nel mondo all'anno all'interno della classe media
La classe media ha quindi dei consumi più simili
Ai consumi a cui non siamo abituati tutti i giorni
Questa classe media sta tipicamente allarmarmi una maggior parte nel lesta asiatico Cina e in India affarista
Paesi soggette a caldo ondate di calore e quindi per esempio degli usi legati all'aria condizionata la refrigerazione alimentare molto importante centodieci centoventi milioni all'anno sono due Italia ogni anno si aggiungono due italie di consumo
Anche se chiaramente l'intensità energetica di queste prese più basso però diciamo alla classe media dai profili confusamente più sicuri il secondo punto è la digitalizzazione nostra economia
Prendiamo datacenter Reja i già oggi valgono quattrocentoventi mila terawattora circa di consumo hanno questo è quattrocentoventi ter otto per il consumo hanno questo una volta e mezzo al consumo
Di elettricità ad esempio dell'Italia raddoppiano ogni cinque anni questo anche nelle previsioni di nuovo non vorrei che fosse un po'troppo conservativi perché di solito i fenomeni digitali
Hanno tassi di accelerazione non lineare qui non raddoppiano
Ha un numero fisso di anni matematica ad accorciare la velocità del raddoppio
Anche in questo caso è come aggiungere un'Italia mezzo di consumo elettrico ogni cinque anni infine dietro tutto questo c'è il meccanismo degli investimenti mentre l'efficienza energetica quindi la riduzione dei consumi procapite su cui stiamo facendo tanto ma questi investimenti se ne strumento molto importante sebbene costerà regia più elevati
Mi rendono sicuramente più economici più vicino al breakeven anche in questo caso laddove vengono a mancare agli incentivi ci sono dei rallentamenti questo m'ha portato diciamo la velocità
Che si pensava nel corso degli anni tutto questo reality c'è per dire quindi c'è bisogno di una pluralità di fonti energetiche
Di fronte a questo tipo di crescita da energia sempre l'Aiea vede una necessità di consumo di gas in crescita dai quattro virgola tre
Mila miliardi di metri cubi di quest'anno a circa cinque mila miliardi metri cubi tra cinque sei anni
Per l'Italia chiaramente compreso sviluppato alcuni di questi fenomeni sono meno evidenti ovviamente
Ma rimane una domanda che vediamo di Ganso store sostanzialmente stabile a questa domanda veda un esercizio come ho fatto basato diciamo tecnologia per tecnologia in funzione della velocità di adozione delle singole tecnologie prevediamo una domanda appunto sostanzialmente stabile al netto chiaramente del perturbazioni
Giù politiche ma anche diciamo ambientali di temperatura eccetera neve nel corso dei prossimi anni
Come dicevo questo tipo di previsione basato tecnologia per tecnologia e sottostante approva un assunto molto importante di nuovo siccome bene rendere esplicito non c'è il fatto che non ci sia una deindustrializzazione dicesse
E cioè che l'industria continui industria produttiva quella che chiamo fatuo verità energia intenso in continui a rimanere sull'eroe italiano ci sono dei problemi non è detto che non possono diventare peggiori su vari fronti Stefano Vesselina le chiedo
In queste giornate si parla appunto dei flussi dell'Europa da una parte abbiamo gli scontri surplus va il questo caso un un atto dovuto le condotto quindi non è un gasdotto ma Energia
Che più che mai crea conflitto l'Europa inevitabilmente e lo l'abbiamo accennato stamattina deve riuscire a pesare di più è è la soluzione oppure va bene come in realtà molti Stati nazionali cercano di percorrere con delle degli accordi Esterne che di volta in volta guardano gli Stati Uniti la Cina cosa ne pensa
Retata grazie penso che sia un momento veramente molto particolare un po'tutto quello che ho sentito questa mattina ci ha dato uno spaccato credo molto efficace in cui questa integrazione europea devo ne ha un po'messo alla prova tra una parte dall'altra un'occasione alla fine c'è sempre un'occasione di potersi dimostrare migliore di quanto ci si a volte racconta
E se non ha l'occasione adesso l'abbiamo veramente molto concreta su due fronti
Uno sapevano dire con una specie di mezzo slogan ma spedire sciorina energetico adesso che si occupa di economia nel Bresciano in un tema che sta tornando un po'di moda perché naturalmente la frammentazione della globalizzazione ci porta a riconsiderare i temi e in fondo Carré sciorina energetico per me vuol dire riappropriarsi consapevolmente di tutto quello che poco che sia tanto che sia riusciamo a fare padano punto di vista interno e quindi sembrava un discorso un po'ovvio se volete ma certamente le rinnovabili e sono uno strumento di generazione che consente di sfruttare una fonte che non ha sporto querela farà la componente di fossile che ne siamo in grado di estrarre di gestire al nel nostro territorio usiamo la usiamo la per quanto è consentito nato a me c'è un tema di analisi costi benefici ma forse nell'analisi di questi benefici dobbiamo cominciare a metterci degli elementi molti variati più ampi nel signor soltanto la componente economica strettamente legata altre risorse alla transazione del singolo bene energetico ma cosa intermedi impatto sistemico riusciamo a determinare sul sul sistema poi ci torniamo questo su un esempio se facciamo un secondo giro però volevo dire
Un tema che su cui un po'ci mettiamo alla prova è un'occasione di metterci alla prova molto rapidamente lo cominceremo a vivere dal prossimo mese in avanti e sa darti implemento degli stoccaggi della stagione due mila ventisei e ventisette
Perché naturalmente ricordiamo tutti che il ventidue è stato un momento in cui gli stoccaggi hanno contribuito fra la inevitabile ingiusta corsa riempimenti stoccaggi ha contribuito tira sul prezzo perché il nostro coordinamento europeo
Soprattutto con gli amici stendere schifosi proprio eccezionale non è stato abbiamo un'occasione ecco un anno però m'hanno un esame di riparazione chissà quante ne avremo Davide Tabarelli a proposito di
Europa abbiamo citato ovviamente Hormuz o abuso che dir si voglia
Che ci fa venire i brividi numeri dei passaggi delle navi l'Europa di nuovo tirata in causa anche un secondo fine una grande fatica ad affermare una linea forse lì la chiave dove possiamo cosa ne pensa muoversi di più perché poi la polizia il l'Europa dalla politica nazionale la politiche nazionale i sono quindi dice a livello europeo
Non ho ben capito la domanda però la domanda è la seguente
Non fa dobbiamo investire ragazza da lui lui nazionale o a livello di horror vacui è a luglio di una crisi per dire che bisogna edito investire sulle ragionare non c'è bisogno che lo etico da cedere cieco aulo che viene dalla Valtellina abbia bisogno che qualcuno ci dica le fonti rinnovabili ritrova elettrico
Ma non lo so infatti dalle scelte politiche sembra di sì però ma no va be'sono esordiente atto insomma la crisi fossero euro Mons che mi disorienta perché tutta mattina sento a ripetere solite argomentazioni
Che ci se ne distaccano l'Europa dalla realtà ma va bene questo cioè sui voli che stiamo bene insomma sostanziale perché c'è un po'pro
Tendenzialmente sta diventando di pensionati
Facciamo molto debito ecco anche stamattina cioè ieri il nostro governo ha deciso una riduzione di venti centesimi delle accise più ventidue per cento sono venticinque centesimi per litro e questo su un quattrocento milioni in più di debito in venti giorni dall'uno stimato
E e questo è la Rolo oggi per noi continuiamo su una deve una direttrice che quella della della transizione del di affrancarci da questa dipendenza dei fossili facendo delle cose un po'ardite molto ambiziose
E come abbiamo sentito non so i tre miliardi del del tira inganni non è una passeggiata e la cosa più impegnativa del mondo questa non è solo delle V d'Italia qualcuno li deve pagare
Nel frattempo poi scopriamo che dipendiamo per la gran parte cioè l'Europa dipende per il cinquantacinque per cento Eurostat Felicia Genovese dà per certo dall'importazione di energia da destra è questa la stessa quota di degli anni settanta non è cambiato granché c'è stato qualche saliscendi col nucleare francese qualche uscita del lucchese aveva fatto il petrolio insomma
Sostanze che ha ragione Trump mi chiedo io
Chi siamo noi europei che dobbiamo andare a difendere Hormuz sono beh questo è secondo me la la domanda perché ieri hanno bombardato che uno degli impianti dove viene le energiche a cui noi ci siamo affidati dopo la chiusura il tentativo di chiusura con con la con la Russia aveva perso la la vedo difficile ecco però a me piace ecco anche sentire si non vogliamo più gli idrocarburi
è bene continuare sulla transizione ecologica a vanvera però io chiedo anche un po'di onestà politiche ecologiche l'abbiamo cominciata molti anni fa ricordo non è la prima legge dell'ottanta
Due un piano energetico dall'ottantuno cioè e ora anche di fare un po'di bilanci
E suggerisco agli studenti goloso quelli che ci sono qua di studiare un po'i bilanci energetici ecco perché quelli attuali e quelli del passato per capire cosa abbiamo fatto da cui si apprenderà
In una in un titolo che che noi abbiamo questa dipendenza da i fossili Cabello annunciarne la fine ricava però ragazzi non è che ci vuole anche qua noi paghiamo il prezzo Energia attrazioni fossile tassazione più alta al mondo
Ma non è che abbiamo fatto molto perché c'è un processo né problemi di fisica ma siccome non ne sono un fisico neanche un tecnico
Però allora passa al microfono a carico Ricotti che in realtà di appuntato Angelini era ingegnere però se ho ben Alighiero e non inondate mi titoli che non mi fresco consorti
Però ce ne corre a millantare allora sembra che le ha rialzato la palla dunque a proposito di cose che ricorrono ricorre anche il tempo del ritorno al nucleare la Francia viene citato ogni tanto come un flash
L'Italia studia alcune possibilità ne parleremo tra un momento se in realtà siamo questa mattina proprio scendendo grazie per merito io ho fatto un un salto sul sito web della Iaia e l'ho scoperto con sorpresa
La IAEA l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
Pieno di esami che veniamo a conoscere quando vanno a sapori Jazzy Days Are ed eliminare i parlamentari una riflessione generale grossi
Anzi di recente è stato a Mosca a parlare con con il capo di Rosa Tomba dal proprio su su questi temi
Sia sul tema Ucraino sia sul tema iraniano con cioè il il missile che caduto trecentocinquanta metri dal dal reattore di Bushehr ieri
Però stavo guardando appunto i dati ultimi mi hanno sorpreso io di solito lo controllo spesso prima di andare fare qualche seminario qualche intervento qualche lezione cerco i dati aggiornati che ero rimasto sessantatré reattori in costruzione
Oggi ma non pochi mesi fa pochi mesi fa appoggi detto settantaquattro sono atto contro la lettura Vacchi avverso undici visiva
D'emblée una decina direttori in più è guarda caso lo supponevo mai la Cina
La Cina che ormai ha superato la Francia diventata la seconda nazione al mondo numero tiratori installati qualche anno fa era sotto la settima ottava posizione
La Cina la Russia hanno in pratica tre quarti del del mercato nucleare mondiale cosa che invece era ad appannaggio come leadership
Dell'America e dell'Europa sul modello dell'oceano e attendiamo la tecnologia perfetta
No forse è meglio che non attendiamo troppo quella che c'è va bene
Se vogliamo andare quegli affermare va benissimo appunto Cina e Russia ci gli hanno già ai canadesi hanno iniziato a costruirne quattro quindi anche l'Occidente si sta muovendo
La presidente von der lie and
Nei giorni scorsi al punto fatto questo innalzamento anche una sorprendente oscena esatto è stato un po'sorprendente dal d'altronde lei fa bene a fare mea culpa perché era sotto la sua presidenza che
Regnante Angela Merkel insomma l'Europa è andata in una certa direzione come è stato commentato questa mattina è giusto andare verso la transizione
Ecologico energetica che sia ma va fatto con grano Salis non non in modo ideologico appunto e invece soprattutto spinge la Germania l'Europa è andata forse un po'troppo in quella direzione adesso se questo mea culpa sarà serio lo vedremo somma neve nei prossimi mesi anni se l'Europa imposterà sul tema nucleare
Politiche simile a quella che ha impostato su un sulle rinnovabili ecco in tutto questo sono passati quarant'anni visto che gli anniversari e comunque non penso in Italia quarant'anni ad aprile
Cernobyl Ochoa Nobel come vogliamo pronunciarla russa all'Ucraina
Il mondo cambia la tecnologia con Massimo De Benedetti continuiamo momento questo arti e questo diciamo blocco nucleare che nel nostro Paese comunque ha proposto di tabù stamattina diciamo che la pubblica amministrazione non non se ne parla non si fa
Non si parla neanche di nucleare se non per ritornare un po'quel passato cos'è cambiato nel frattempo
Ma prima di entrare sul tema vorrei fare due commenti sugli interventi precedenti perché se noi vogliamo essere seri
Dovremmo smettere di parlare di transizione Green evitare tradizione energetica
Perché la transizione energetica come è stato detto è un fattore chiave di autonomia
è un fattore chiave di indipendenza e su questo voglio fare un commento sulla rinnovabili perché è vero che le rinnovabili ci rendono meno dipendenti dall'estero intervenne vetrocemento energetico
Ma noi sulle rinnovabili siamo totalmente dipendente dal punto di vista tecnologico i suoi noi dipendiamo dall'estero per l'approvvigionamento di tutta la tecnologia
Che ci consente di trarre energia dal sole dal vento ora entro nel tema volevo solo su questo il commento perché sono nessuno rilevante per per la giornata dunque il nucleare ma fortunatamente e il clima è cambiato
Il clima è cambiato perché è stato fatto magari ti ceca ma alla buonora mondo Airlines accorta che aveva sbagliato ma non è stata l'unica sbagliare il primo a svelare sono state nei quaranta anni fa
Perché noi siamo l'unico Paese industrializzato che non ha più energia nucleare quindi il clima è cambiato la tecnologia cambiata nel senso che in questi ultimi anni sono stati fatti molti progressi sul così detto nucleare di quarta generazione
Nucleare di quarta generazione che promette una serie di benefici che lo renderebbero molto più interessante
Specialmente per applicazioni navali due in Fincantieri parliamo di transizione non Green ama energetica da parecchio tempo più di dieci anni fa abbiamo varato il primo traghetto al gas nucleare a gas naturale liquefatto
Quest'anno consegneremo la prima nave da crociera idrogeno
Questo per dire che noi siamo impegnati nel supportare i nostri clienti che persone di armatori
Nella transizione energetica attraverso un portafoglio di tecnologie che molto differenziato ne abbiamo cominciato a occuparci di idrogeno una decina di anni fa
E questo ci ha portato a consegnare quest'anno ha prima anale la crociera idrogeno abbiamo cominciato a interessarci enucleare quattro cinque anni fa
E il il fattore che ha innescato nostro interesse il trigger è stato proprio il nucleare di quarta generazione locali quarta generazione che promette di essere
Costo efficacia anche a basse potenze
Perché il nucleare tradizionale diciamo costo efficace quindi a ama umbra un rapporto costo benefici in termini di utilizzo per potenze molto elevate su una nave
Vengono installate ordine di decine di megawatt d'e i reattori nocca pressurizzata che sono la tecnologia attuale non sono costo efficacia quelle potenze secondo tema la sicurezza
Il nucleare oggi e sicuro che sono assolutamente d'accordo con marchio proprio sono un fisico
Che voleva fare fisico nucleare solo processato Chernobyl ho dovuto cambiar violazione quindi enucleare è sicuro il nucleare di quarta generazione Ali profili di sicurezza intrinseca e passiva che lo rendono applicabili al mondo navale
Nel mondo navale nucleare non è una novità esistono portaerei esistono sommergibile esistono compiliamo Grottarossa esattamente Rossi americani inglesi francesi eccetera eccetera il problema è che come a Napoli se nella NATO ma il problema è che è una nave nucleare equipaggiata con un lettore nove pressurizzata non può andare in banchina perché ha una zona di esclusione che è un termine piuttosto tecnico che le impedisce di andare in banchina
I reattori di quarta generazione promettono la zona di esclusione confinata reattore quindi consentirebbero
Alla nave di andare in panchina noi ci stiamo impegnando diciamo da tempo da da da da qualche anno subito su questo tema e il nostro obiettivo è quello di portare lucrare sulla nave commerciale
Sulle navi commerciali perché solo darebbe tantissimi problemi il primo problema il dilemma del carburante noi per la prima volta perché Gino Romano confermare
Non sappiamo quale sarà al vettore di riferimento di una nave lungo ciclo vita una nave dura tra i trenta e i sessanta anni a seconda la tipologia di male prima sapevamo che andavamo a vela a remi
Alla pone a gasolio o a o a fossili oggi nei prossimi quarant'anni e non sappiamo se così trent'se utilizzeremo IC due al carburante di sintesi ammoniaca il nucleare
Che ci consentirebbe di imbarcare a bordo di un analogo reattore che Lula per quindici anni libera l'armatore completamente dal dilemma del combustibile consente di aumentare velocità di esercizio
Ma soprattutto consentirebbe all'industria europea di riguadagnare un segmento di mercato da cui è fuori da molti anni perché mentre oggi una portacontainer può essere costruita tranquillamente nel far East perché a una competitività basata sostanzialmente sul costo del lavoro e sul costo dalla materia prima un domani una porta Conte equipaggiata con un reattore nucleare diventa un anale
Tecnologicamente complessa su cui al nostro illustre può tornare ad essere competitiva e chi da che appunto è stato citato già due volte i quarant'anni ad aprile quindi stiamo davvero parlando di nell'imminenza
Di c'era nobili Lucio Nobili che dir si voglia non sia anche un po'l'occasione per riprendere un tema in maniera seria da cui la politica
Tendenzialmente preferisce restare alla largo se non in maniera a volte un po'populista Carlo Stagnaro
Direttore ricerche studi dell'Istituto Bruno Leoni allora qui ci sono ovviamente tante cose ci siamo alla fine di una mattinata in cui si è parlato di tanto Consiglio europeo in corso accennato anche il tema delle piazze vogliamo ne sa qualcosa nel frattempo è successo qualcosa non credo perché i lavori sono iniziati stamattina alle nove però il tema c'è tutto da una parte ancora una richiesta che arriva per esempio che la Confindustria di appunto intervenire e dall'altra parte un editoriale di del Sole ventiquattro Ore quindi ragione di Confindustria che dice andate la direzione opposta
Qual è la la sua lettura di questo Stato sulle piazze alla io le rispondo in quindici secondi per rispondere in quindici secondi ho bisogno di cinque minuti per spiegare cosa all'Aja
Perché avrà tre conosciute
Poi facciamo un altro giro
Perché già opere per ragionare sulla riforma già capire qual è l'oggetto che sta riformando e perché questo oggetto è una cosa che entusiasmo e normalmente gli economisti generalmente non piace a nessun altro però in questo caso gli economisti hanno ragione nel resto del mondo ha torto
Il meccanismo è questo la premessa è ne vogliamo ridurre le emissioni
In alcuni settori dell'economia europea in particolare nel settore della generazione elettrica in altri settori industriali
Abbiamo due modi per farlo lingua un a un certa una certa rapidità un certo tasso di riduzione hanno per arrivare la neutralità climatica nel due mila cinque
Nel Duomo di per farlo un modo di dire ogni singola impresa
Vede ridurre supponiamo del quattro per cento all'anno le proprie emissioni
Quattrocento non è un numero casuale e l'attuale tasso di riduzione hanno quattro virgola tre per cento per la precisione a livello europeo
Un altro modo di dire
A me non interessa
Che ciascuno riduca del quattro per cento all'anno mettetevi d'accordo voi come distribuire lo sforzo se uno lo riduce dell'otto per cento quell'altro può mantenere le missioni come sono
Perché questo meccanismo efficiente perché non è in realtà non conosciamo i costi di ciascuna singola impresa di ciascuna singola impresa deve affrontare per ridurre l'emissione rifare un esperimento mentale supponiamo che decidiamo
Ho bisogna Alessandro Barbano un terribile dittatore che per uscire da questa sala ciascuna delle persone presenti deve consegnare una penna
Un conto se io chiedo e se non la consegno elevata tagliata una mano
Un conto è se io dico
Ognuno deve consegnarmi una penna il che vuol dire che qualcuno avrà Labico rubate in albergo qualcuno avrà la stilografica d'Oro qualcuno non avrà la penna per dare una mano qualcuno avrà magari due penne nelle nel taschino perché è stato in due alberghi negli ultimi due giorni
Lui
Quattro ora al altra cosa che dire
Esatto
Altra cosa è dire
A me non interessa che ciascuno mi dia una pena
A me interessa avere un numero dipende pari al numero dei partecipanti per cui quello che ha la stilografica Dorothy avanza quei soldi non mi deve necessariamente consegna quella fondata barelle compare per un euro la sua certo chi non ha la penna compra
In questo modo io ottengo un risultato minimizzando i costi complessivi
Questo è il senso dell'Ets del motivo per cui l'Ets è un meccanismo dal punto di vista economico estremamente efficiente
Perché non piace perché produce un costo visibile Today di fisicamente pagare qualcosa che paghi arresti comunque lo paga resta in maniera più più complessa e più complicate meno evidente
Da cosa nascono le richieste di riforma
Da due cose principalmente una questa è un costo che vediamo adesso l'energia costa tanto e quindi non può tagliare dove si può
L'altra cosa che affianco l'Ets che uno strumento economicamente efficiente abbiamo introdotto tanti altri meccanismi di riduzione delle emissioni obblighi sulle rinnovabili gli obblighi sulla dei problemi di motore tutto quello che volete che si sommano queste cose
Ma si sommano in maniera meno ovviamente evidente meno esplicita e quindi unici non voglio pagare tutto
E da lì nasce la richiesta delle formarle chiesti dal mio punto di vista sarebbe molto meglio riformare tutto il resto stando però al fatto che non sono io il padrone del mondo ma ahimè decidono a Bruxelles durante il Consiglio la domanda e quali sono le realistiche opzioni di riforma dell'Ets che non ne preveda non totale smantellamento che non non non è nelle cose
Io credo due cose e su questo rispondo intere talmente in quindici secondi
La prima è questa la grande ucciso e questa scelta politica che le emissioni se devo ridurre del quattro virgola tre per cento all'anno non è sempre stato così fino a pochi anni fa era dei circa il due per cento all'anno prima ancora dell'uno virgola sette per cento alla si può decidere che visto che stiamo attraversando una fase in cui gli obiettivi climatici sono fondamentali ma non sono gli unici obiettivi da perseguire ce ne sono anche altri
Possiamo un po'rallentare questo tasso risonanza che in quattro virgola quattro fare il due per cento questo farebbe scendere il prezzo degli certificate perché vorrebbe dire metterne di più sul mercato
E ridurre gli impatti economici l'altro meccanismo che potremmo utilizzare è utilizzare uno strumento che c'è già anche si chiama
Riserva strategica di mercato che venne introdotto alcuni anni fa per gonfiare i prezzi dell'emissione di CO due quando diventavano troppo bassi perché se no il meccanismo non avrebbe avuto efficacia e dire esattamente come la Commissione può tirarle sul prezzo quando costano troppo poco
Diamo alla Commissione il potere di fare delle immissioni straordinarie di nuovi certificati quando costano troppo
Questa è la cosa tecnicamente facile da fare e potrebbe aiutare a mitigare gli effetti di questo meccanismo in un momento che indubbiamente critico ma con l'attuale senza sfasciare tutto quanto
Senza sfasciare questa mattina poi ci sono i titoli uno dei titoli era Ets stronca l'economia italiana questo voglio dire se è molto massimalisti allora
Sono le tredici e sei minuti abbiamo ringraziato per tutta la mattina gli studenti che sono qui io
Faccio un piccolo golpe e poi mio collega Barbano minimi scriverà dopo se ci sono delle domande e questo è un buon momento che condividiamo in una fase che anche di sintesi con questa mattinata abbiamo sentito come giustamente diceva anche professata bravi ci sono
Stiamo ripetendo alcuni assistetti anche se però io potrei anche cavarmela dicendo bene adesso è il momento di indicarci l'uscita da questa ripetizione e allora visto che giustamente ci ha stuzzicato su questo aspetto le chiedo storie di cominciare
Dove si comincia a uscire oggi si discute dell'EPS però se la Commissione europea ha troppo peso Confindustria quindi il mio editore se ne lamenta insomma
Chi stiamo un po'avvitando per
Duramente Sisto intanto della un mento BTS in questi giorni che la settanta voci sessanta euro valeva quindici euro a megawattora per in piazza
Prezzo del caso è passato da trenta stamattina peraltro settanta scesi son poi sessantatré cioè dall'incremento che c'è stato nel nel nel corso delle fonti fossili in queste ore talmente gigantesco che
Cioè sullo stimolo abbandonare i fossili c'è già insomma però l'altra cosa insomma estremamente difficile ma è che dobbiamo cioè io dico in maniera da attriti come diciamo sempre le stesse cose facciamo troppo ambiente ci dimentichiamo per la competitività della sicurezza insomma dobbiamo stare un po'con i piedi in terra prendere continuare in quello che abbiamo fatto
Anche prima degli anni Settanta cioè ricordavo la magia sempre ricordava il grande idroelettrico che quello la costitutore la nostra prima fonte rinnovabili in Europa in Italia che abbiamo fare quella che ci ha consentito di usare uscire dalla povertà del del del della nostra economia rurale dopo la prima guerra mondiale conta ancora tantissimo potremo fare di più
Facciamo efficienza facciamo le nuove rinnovabili ricordando appunto proprio il paradosso perché a me hanno insegnato all'università che quando diamo degli incentivi hanno in Italia
L'abbiam data del dipendere stima insomma inventano i duecento miliardi sono andate tutte lì alla Cina che ricordo scusate se mandare con la politica un Paese comunista
Lei non è una grande democrazia ed anzi non è per niente la democrazia orgogliosamente si può sì sì ma infatti poi dopo carità sopra delle e poi e soprattutto il nucleare insomma ciò qua due nuclei Jason circondato da me dal nonché ma perché questo ecco questo essere circondati un una l'accerchiamento di gente che in Italia c'è grande capacità tecnica
E però non la mettiamo molto frutto facciamo Grassi stemma
Cioè perciò siamo tutti contrari sia l'unico Paese che aveva quattro centrali ricordo che nell'ottantasei quarant'anni fa avevamo il quattro per cento di produzione elettrica docente dunque però gli ambiti ha buttate via insomma
E anche questo fa parte del nostro disordine la nostra complessità un po'però volevo concludere non dimentichiamoci delle trivelle tu ricordavi vale per i quaranta anni fa c'era però io ricordo dieci anni fa referendum il sedici aprile del due mila dice
E referendum sulle trivelle cioè che quello è indicativo poi la produzione andata giù non è servito a niente insomma
Però c'abbiamo un po'di presunzione in quel culminanti un bisogno e di una presenza ovviamente io ho chiesto una partecipazione di studenti ma non esclusiva quindi forse in questo sono stato un po'troppo
Chiuso quindi è un buon momento in questi ultimi dieci minuti possiamo dieci quindici minuti possiamo anche avere il tempo di condividere delle volte riflessione volevo chiedere se non avesse chiede allora
Io continuo ad avvertire un po'questo quest'anno un'uscita c'è un fantasma la politica viene a un canale proprio qui non ci sono a meno che io mi sia addestrato esponenti politici però insomma
Noi accettiamo lo dico davvero collettivamente che la politica su certi temi non cesseranno o quasi la pubblica amministrazione prima era un buon esempio ma anche quella delle energie ci schieriamo
Vogliamo cavarcela dicendo che è lì il problema sociale e che che la Commissione europea da questo punto di vista non può essere una soluzione diversa
Quali tormenti no che smentirebbe che forse la politica di rete non si oppure già un fuor d'opera in questo momento se ne ho è una linea un fuor d'opera
Forse se ne occupò forse dovrebbe occupare con più continuità con più attenzione con più attenzione agli aspetti che determinò delle scelte
Che incidono su delle leve solo apparentemente semplici quello che ricordava Carlo dell'Ets come sapete
Nasce anche da un dibattito italiano insomma è un tema certa abbastanza efficace la mimetica non c'è qualche anno fa i dibattiti di questo tipo delle chiese se ne parlava come un oggetto che valeva cinque euro a tonnellata e il costo dell'emissione di un atto nell'alta diciotto due
E tutti dicevano troppo poco perché possa incidere in maniera significativa
Oggi siamo intorno ai settantacinque ottanta euro tre la perché quello a cui allora dicevamo avrebbe dovuto stare e il valore per favorire ad esempio processi di sequestro della CO due come CCS ci sarebbe dovuti anche si sono si dovrebbe stare intorno probabilmente centodieci centoventi e quindi capite che è uno strumento in cui effettivamente aveva una capacità di incidere di governare avrebbe un senso perché sarebbe il modo con cui con una leva relativamente lunga la politica riesce a dire qualcosa di energetico
In maniera sensata dicendo al mercato poi fai tu questo si porta dietro anche un altro tema che quello della neutralità tecnologica
Grande mito che viene da tutti interpretato come non titolo degli obiettivi e la tecnologia troverà il metodo migliore per conseguire quell'obiettivo
Ma un po'all'italiana la Romano lasciata ma rivedere interpretato come la neutralità tecnologica vuol dire ce ne deve essere un po'per tutti
C'è un altro tema però che secondo me va alla pena di di sottolineare
Ed è quello se è vero che non bisogna essere catturati
Dall'ideologia usanza catturati dagli elementi diciamo di carattere generale bisogna essere anche catturati però dalla passione per l'economicità
Può sembrare un po'contro ITT per un momento in cui il presso energie particolarmente alto però questo cordone l'abbiamo già vissuta
Abbiamo vissuta quando il mercato sporto del gas a completamente buttato fuori dal sistema i cosiddetti contratti a lungo termine
Hi-tech Corte che che in realtà avevano un grande vantaggio costavano un po'in effetti rispetta soprattutto alla grande stagione del mercato spot alimentato da grandi quantità di gas che arrivavano dalla Russia
Ma allora un grande vantaggio per vedere su un'assicurazione perché in qualche maniera una delle lega assente in qualche maniera garantivano evidentemente un patto no un patto con il Paese
Estrattore io importatore il tubo e rari ed è che potevamo andare tutti per la nostra strada quest'arma
Impegno di lungo periodo e quindi una sorta di assicurazione
Spero che stiamo vivendo temo qualcosa di simile in molti settori la flessibilità sta diventando un i fondi mantra su cui siamo disponibili a sacrificare visioni un pochino più di lungo periodo
Come se non altro di equilibrio e non è vero una cosa tutta da una parte una vera una cosa tutto dall'altra parte
Il modello è gelido mondo che vive di un sottile equilibrio di un patto anche intergenerazionale di attività nel mondo dell'energia e un mondo in cui le cose cambiano illustri
Fortunatamente non ci permette di lavorarci quattrocento molto concreto adesso nella
Nel tema dello sviluppo delle rinnovabili il il tema sono da una parte le reti di Zanussi l'una dall'altra gli accumuli predire i sistemi con cui noi riusciamo effettivamente a spostare nel tempo
Una grande disponibilità di energia rinnovabile che abbiamo in certi momenti della giornata facilmente intuibile che a mezzogiorno gli ho molta energia
Piccoli momenti per quell'energia invece la vorrei ma non ce l'ho sera tipicamente le batterie sono il modo con cui in questo momento io faccio questa cosa è solo una tecnologia che oggettivamente sta crescendo in maniera molto importante una una tecnologie che ci lega ancora cioè a quel tipo di dipendenza tecnologica che richiamava prima il collega di Fincantieri con una qualche sfumatura realtà ma spesso inutile
Soffermarci e però io ricordo che il meccanismo del MAXXI che poi il meccanismo con cui l'Italia abbiamo deciso di approvvigionarci di sistemi di accumulo Max è un acronimo terrificante che non mi ricordo cosa vuol dire ma era accumuli verrà in mente ormai tutti lo chiamiamo Max ed è diventato quello il nome
Aveva due tecnologie
Delezione quella delle batterie elettrochimiche e quello dei pompaggi idroelettrici perché il pompaggio idroelettrico è ancora rimane ancora
Una tecnologia molto dare sciorina Correntone erogato per richiamare perché invece che legarmi a una dipendenza di importazione di oggetti che son fatti di litio cobalto manganese insomma materiali che faccio fatica ad approvvigionare localmente alla fine pompaggio le tortine che ha fatto da cemento opere chi opere civili acqua Masi se riesco a trattenere non mi dispiace soprattutto in zone del sud
Non mi dispiace due volte e quindi quando prima dicevo
Che nella valutazione degli investimenti dobbiamo cominciare a metterci dentro degli ingredienti aggiuntivi che non sono soltanto il dominio spesso Novate odierno Giappone e torniamo a lei noto nel programmare stabilite per il no però definire pompaggi dovete innovazione fra no niente
Tornati ed è un pochino troppa buon lavoro la tale diciamo che invece è uno strumento che certamente ha una struttura dei costi una prospettiva di investimento una modalità di copertura dei costi non voterà il servizio a sistema etico diverso dalle batterie ma non alternativo alle batterie complementare le batterie e grande errore sarebbe quello di dimenticarsi che quella è una tecnologia che ci permette di soddisfare alcuni mi
Di alcuni elementi di complementarietà rispetto alla grande cresce faccio un esempio numerico che probabilmente aiuta a capire meglio quando noi un anno e mezzo fa sono ricordo male fissiamo un traverso
Da cui ci si doveva approvvigionare delle batterie ripresero a trentasette mila euro a megawattora le aste parte sette moto l'anno scorso hanno giudicato a tredici mila nello stesso anno un anno e mezzo fa questo pezzo PID è evidente la curva di decresce dei costi poi su questi tredici mila c'è qualche maligno come Carlo che dice che non è vero che insomma c'è stata un'operazione di mercato degli operatori tutto vero la prossima asta Sava diciotto mila invece Gaetano Sarra
Certamente a trentasette mila quindi quello un oggetto che diventa terribilmente insidioso perché diventa come la mela
Solletica il peccato originale perché molto conveniente molto scalabile facilmente inseribile in diverse tipologie di servizi ma no fa tutto
Ci crea una dipendenza sull'inerzia sintetica un po'meno performante probabilmente delle vecchie macchine rotative che alla fine ci garantiscono naturalmente l'inerzia
E quindi secondo me un approccio attuale
Senta lirismo di cui parlava forte ma con un po'di attenzione agli interessi nostri
Ci dovrebbe portare a riconsiderare con maggiore attenzione con maggiore capacità di visione politica la capacità di tenere in piedi anche sistemi che apparentemente non stanno nella dimensionamento dell'analisi costi-benefici in maniera stringente ma che ci oppure ci offrono dell'opportunità peraltro una scala temporale che a essere generosi almeno due volte quella delle batterie non patria famiglia in vent'anni un pompaggio dell'idroelettrico quaranta è proprio il minimo insomma ecco tra l'altro poi vorrei chiedere anche Claudia Farinazzo il
Per proprio tra le cose che vengono diciamo bersagliate in questi giorni abbiamo risentito parlare chi acqua destalinizzazione i Dubai è diventato anche un grosso centro di ricerca e progettazione
Per gli accumuli in questo caso leader oggi non trasporto non a caso un premio Nobel che appunto della chimica di queste materie operativo laggiù ma la domanda che esce in questo caso poi dallo stretto diciamo specifico suo professionale
L'Europa è avanti nell'innovazione o siamo a rincorrere su questo non vedrà immagino dal curriculum dalle
Ma allora diciamo che chiama intanto settore energetico e se proviamo un appunto di diciamo di pompaggi idroelettrici una soluzione che dovremmo spingere di più ed una certa soluzione nuova non ha avuto delle diciamo sviluppi no coautore di innovazioni a no veramente disattiva ben diciamo negli ultimi venti trent'anni se trattato sostanzialmente innovazione incrementale volta ad abbassare poi il costo medio
Spesso con incentivo e poi con adozione progresso tecnologico
L'Europa ha da giocare se qualche carta nel campo secondo me delle tecnologie di dire decarbonizzazione dell'innovazione relativa decolonizzazione per un motivo molto semplice
Quando noi pensiamo le tecnologie che sono scappate via sono scappate via perché richiedevano enorme scala perché poi l'applicabilità era mondiale
Nel campo da decarbonizzazione io credo che la ricetta sia molto specifica del singolo Paese perché dipende dalle dotazioni energetiche del singolo Paese dall'assetto strutturale industriale ed energetico di partenza
Che è molto diverso tra paese e paese in Europa con ricette diverse si possono trovare scorre dei mix di integrazione di di di innovazione
Di fonti energetiche il mio nel novero dei non glielo chiedo anche perché con tutti i tagli parliamo del tra tra i citati di oggi Donal Trump Italia l'università la ricerca la break sì dall'altra parte le università europee come dire in qualche modo ricevono hanno già ricevuto un un un potenziale assisterò da come mi ha risposto mi scusi forse ho capito male non mi sembra di intravedere in questo settore dei diciamo dei passi lievitato distratto e quindi dei
Delle svolte faysal no avvinghiano cioè nel senso che invece ma ce lo spazio o devo dire c'è lo spazio per un made in Italy per esempio dell'innovazione perché è nell'innovazione applicata appunto la decapitazione sui gas verde sui gas sintetici
Lui stoccati di energia a lunga durata perché è perché appunto la ricetta poi risulterà essere un po'meno a scale un po'un po'più cauto e quindi ci sono eccellenze nell'Est o chimica per esempio nella fisica in Italia
Che dobbiamo poter votare alla volutamente sviluppare allora avevo chiesto domande c'è un signore le chiedo di presentarsi io sono l'ingegner Manfredonia
Sono iscritto all'albo degli ingegneri io da innanzitutto ringrazio perché io intervengo nell'ambito dei giovani cui antenna
Sono onorato di avere questa qualifica allora voleva dire la sua domanda allora la mia domanda è questa dico ogni in questi ultimi cinquant'anni da quando io mi interessa di queste cose
Sono i periodi di crisi in cui esce fuori un aspetto particolare che annui del Meridione interessa
Perché io praticamente mi sono occupato dell'energia geotermica in occasione di una delle nostre crisi periodiche ripetitive cioè negli anni settanta
Si decise di fare questo sondaggio dell'energia geotermica
Alle nel per l'Italia centro-settentrionale e a un Meridione per l'antica Agip Petroli per intenderci San Donato Milanese
E praticamente venne fuori da questa ricerca che si fece sul territorio c'era una risorsa del sottosuolo né con una moneta no piegata non impiegata ma a livelli qual è la manganese alla domanda è questa allora quando si parla di geotermia si pensa a Larderello si pensa qualcosa che è più forte lo riserva o che altro ma quando poi si va di fronte a quelli che si sono le possibilità reali di sfruttamento qualcosa parlando adesso di rinnovabili io mi chiedo
In questo ambito di crisi che stiamo vivendo sarà forse l'ultima occasione in kilt io rinnovo ad Aosta
Ci sarà occasione di far rientrare vedere nostro El Pais del sole delle anatre ma Shostakovich graverebbe una punta di ottimismo che se sarà l'ultima occasione non credo
Nei nuovi media no nel mio veramente ritenevo è pronto ad uso di prego
Ove i salari se se provo è vero che l'Italia ha un grande potenziale geotermico peraltro mappato anche recentemente su tutta la costa del Tirreno a scendere che era una potenziale sia di base che di altri entalpia quindi c'è un problema di impatto c'è un problema di impatto assolutamente significativo sulla gestione delle falde sulla gestione del territorio in termini impatto che quest'anno sul territorio e su un problema che oggi in realtà non abbiamo mai toccato che invece purtroppo è il via non lo so cioè il problema inserendo prova molto significativo che è l'accettabilità sociale delle opere
E la centralità sociale delle opere è un tema di grandissima difficoltà da gestire perché chiama in campo
La capacità di accettare un trade-off quadrate quando Tavarelli ricordava la somma dei valtellinesi pensava effettivamente nell'idroelettrico dell'idroelettrico lo conosciamo ai tempi lui ricordava giustamente l'idroelettrico perché aveva una significativo accettabilità sociale tra un Patto sul lavoro chiarissimo
Assume io facevo interventi importanti ma erano gli unici interventi possibili per sostenere uno sviluppo industriale che non era uno sviluppo industriale legato agli obiettivi ma era legato alle necessità primarie devo dare la macchina tutti gli italiani per fare un esempio stupido
E al tempo stesso aveva un impatto sul territorio chiarissimo nel sinallagma costruisco lavoro questa robaccia si è rotta come c'è disaccoppiato l'intensità carbonica dal nostro PIL disaccoppiato anche l'interesse locale a sacrificare un po'di patrimonio personale
Rispetto a una visione più ampia e questo è un percorso che prove da parte dei sociologi che a noi certo neri fisici genieri ma certamente un tema di grande impatto rilevanza purtroppo il geotermico sul guardi io le dico due esempi personali vissute sperimentazione di un sistema detto chimico di accumulo in Sardegna
Un un contenga messo sotto un traliccio quindi nulla di particolarmente esotico dopo sei mesi c'era un comitato nel paesello vicino che diceva che quell'oggetto faccia venire alla luce mie bambine quindi bisogna guardarla con una certa attenzione ma altre cose
Rifacemmo dei primi studi quando mi occupo di un'altra cosa sulla Cappato subito ai tombare CO due nell'Adriatico gli scalini profondi dell'Adriatico
è una delle prime osservazioni che venne fatta fuori ma poi laccio due esce e avvelena tutti notate che come dice qualcuno prima e su due non è un inquinante si sospetto messo e solo tra virgolette un Gasquet mascherate questo per dire che abbiamo molto spazio su cui lavorare anche con giornate come queste prece poi a fare degli interventi
Molto spazio prima l'abbiamo sfiorato parlando di Terna Sardegna chili appunto anche degli approdi di queste infrastrutture che ancora una volta però come dire il grande dibattito che io seguo sui giornali Hillary piantumazione degli ulivi assolutamente dibattito importante degnissimo che però non porterà nel lungo termine di sicuro quei
Quel quella boro che non fa questo aveva ad esempio fantastico il tappa è stato cenno gelando ANPAS pulsioni finita
Abbiamo dibattuto della riqualificazione di questi impoverì ulivi che peraltro stanno meglio di tutti quelli ammazzati relazioni Lella che sono elaborate io c'ero stati salvati
Ma se non avessimo avuto il tatto nel ventidue con il cavolo che noi ci salutavamo l'inverno del ventitré i primi il primo potenzialmente l'abbiamo fatto con l'Algeria e contatta
Niente tra tra l'altro del condizionamento Pancho insomma grande infrastruttura e creano ricordo tanti anni fa quando ci fu la costruzione del più grande ponte d'Europa quindi lo sto ore venti allora esondare
Vi stupirà italiano che dibattiti erano le stesse voglio dire non è che siamo solo noi ma giustamente a preoccuparci del grande impatto volevo chiedere ancora a Marco Ricotti ora questo è uno degli aspetti
Anche culturali del cioè il nucleare a poca negli elementi culturali
Anche lì non voglio passare di fare delle domande avere una centrale sul accanto a casa però insomma il clima è andato la tecnologia le Point continuo a vederle quando attraverso le autostrade francese piuttosto che
Di sentire che la tecnologia sta cambiando adesso l'Italia se deciderà di tornare al nucleare probabilmente lo farò così lo farà con questi piccoli reattori modulari che promettono sarà da verificare sul campo però già qualche esperienza nel mondo c'è
Promettono di essere più più rapidi nella costruzione meno rischiosi dal punto di vista finanziario
Più agevoli da da da assemblare soprattutto permettono
Di spostare più in officina che non sussistono magari anche da smantellare per fare testa perché hanno operato nell'allocare rallenta e udire l'Italia è messa bene perché oggi troviamo miracolo devolvere visto la storia che abbiamo le taglia messa bene se in Italia a me sta bene a
Cento aziende che stanno attualmente fornendo componenti servizi attività Hinckley Point sì sito dove desta costruendo due grandi reattori verosimilmente lavoreranno anche sul sul gemello a assai su questi sempre in Inghilterra
Siamo la seconda supply chain in Europa dopo i francesi loro hanno cinquantasette a Torino e zero
Anzi no in realtà ne abbiamo quattro da smantellare come dicevamo si lavora un po'anche lui
Ma dire che la tecnologia Ach Herr molti sono progetti basati su
Sicurezza di tipo passivo quindi non avremmo necessità presso un fervente umani Daniele ho cambiate chiamarla allocavano Garand ieri avviato anche l'approccio delle persone ci sono giovani in sala e devo dire che
Le giovani generazioni
Non hanno bias questo allora l'ideologia latenti sulla base delle esperienze esperienze dirette a collorosso Ascoli una visita vedo un anno tremendo del numero degli studenti abbiamo triplicato il numero degli studenti
L'ingegnere nucleare in Italia negli ultimi quattro anni
E mi e devo dire che collega
Della business school del Politecnico ha fatto l'anno scorso un'indagine con suo tesi sta andato a intervistare le persone che vivono sui quattro siti nucleari italiane quindi trino
Caos suo lattina Eliana europei e hanno chiesto ma se dovessero costruire una centrale nucleare dietro casa vostra
Voi manterrei est è quella sostanziale favore Biagio il nucleare e l'ottantasette per cento ha confermato la posizione positiva verso nuclei sicuro questi anni
Diciamo di Caro di costi e anche di confronto con un Paese che odio amore con i nostri cugini francesi far ragionare su vari aspetti è l'ultimo momento c'è un'ultima domanda
La giù dagli studenti chiamati in ballo no va bene così non vi disturbo più grazie siamo verso la conclusione vogliamo concludere con una battuta Carlo Stagnaro come chiudiamo questa mattinata insomma abbiamo non siamo in in acque a dir poco agitate dove
Intravede un'isola
Sospette in quello che dicevo prima cioè nel salvaguardare le richieste ripensano a presto lei tiene posizioni e tengo posizione dal ROS come gli iraniani e afgana o e un paragone Ford e mi spiego
Il nostro obiettivo come Europa è quello di avere in particolare se parliamo di energia elettrica
Energia elettrica al costo più basso possibile e con le emissioni più basse possibile
Per fare questo però abbiam detto da un lato abbiamo questo sistema che è cieco che ti fa pagare si mette in proporzione a quanto e menti e ti premia se non emette dall'altro lato però contemporaneamente diciamo però ognuno deve avere Toto solare toppe ori tace
Dove sta il trucco in questa roba che se io dico che tutte le regioni italiane facciamo un esperimento mentale devono avere il dieci per cento di energia prodotta dall'eolico ci saranno alcune regioni molto ventosa dove fanno anche di più
Ma ci sono altre le della Lombardia che vendono un cena
E che sono a cena poco quando andiamo allo stadio io son Genovese e i fratelli napoletani gli gridano la stessa cosa ignoriamo c'avete solo la nebbia quindi coi coi pannelli fotovoltaici fanno molto meno rispetto
Annali milanese incassiamo remore soprattutto dopo le ultime le e
Quindi qual è il punto creare dei sistemi rafforzare quei meccanismi che ti consentono di raggiungere l'obiettivo ambientale minimizzando i costi in alcune regioni ha senso fare non il quarantadue virgola cinque per cento che al target europeo
Con le rinnovabili ma l'ottanta per cento con le rinnovabili
Ma in altre regioni ha senso fare il dieci per cento con le rinnovabili e usare per esempio il nucleare la Francia che sostanzialmente usa pochissimo nel mille le rinnovabili
A il parco elettrico più dettero Bonizzato d'Europa dobbiamo fare come la Francia non necessariamente ma ognuno faccia un po'come gli pare raggiungendo il risultato non ognuno faccia Allo stesso modo essendo in condizioni diverse
Grazie ma sono De Benedetti voleva conclude anche lei con una battuta siamo al ci siamo i miei prima parlavamo di come è salita dell'Europa dal punto di vista dell'innovazione ma Marco Ricotti ha fatto riferimento alla ricchezza dalla nostra filiera nucleare nonostante l'assenza di impianti sul nucleare di quarta generazione in Europa e l'Italia possono giocare un ruolo da protagonisti perché la stragrande maggioranza dei design'vivendo del nucleare di quarta generazione sono in Europa ci sono quattro aziende italiane che sta lavorando su conti su quella fronte quindi il nucleare di quarta generazione rappresenta una grandissima opportunità anche in termini di
Autonomia tecnologica spero non ricadere nel magari non è sovrano Isma'mai no no nel senso che oggi abbiamo usa per non ricade
Era nel tema delle rinnovabili noi rinnovabile noi sulla catena del valore delle rinnovabili abbiamo ruolo praticamente nullo sul nucleare
Chiamiamolo tradizionale abbiamo già un ruolo sul nucleare di quarta generazione lo possiamo avere ancora di più e su questo navale può fare da apripista
Perché il nostro obiettivo quello di realizzare un reattore di quarta generazione Nava Rizzato nell'intorno del due mila trenta due mila trentacinque
Questo reattore può rappresentare l'apripista per l'applicazione del terrestre del nucleare di quarta generazione perché ad oggi il nostro obiettivo a livello di Paese quello di riportare come diceva professore cotte nucleare in Italia contro di essa Mère
Tra due mila trentacinque due mila trentadue mila trentatré in quell'episodio che ritengo in quell'intorno di tempo
Il reattore che vorremmo fare noi
Negli e nelle stesse tempistiche e quindi può fare da facilitatore per l'applicazione delle tecnologie di quarta generazione
Anche sul terrestre
Reattore navale e che quindi stiamo parlando evidentemente di grandi navi cita un aiuto a capire a me è capitato solo a volte la vita di vederlo ero Murmansk non a caso in Russia quando la Russia è un Paese dove si facevano documentari
Sulle energie e me lo sono trovato davanti su una grande nave rompighiaccio
Non era molto grande era diciamo che occupava questo spazio e produceva un'enormità uno dei grandi vantaggi del nucleare la e la densità di energia per per spazio occupato
Un reattore da quaranta Mw di quarta generazione quindi con con
Di ausiliari integrati quindi un reattore di quarta generazione da quaranta Mw ha un diametro nell'intorno dei cinque sette metri e un'altezza di quattro cinque mentre e può servire indicativamente quaranta Mw quaranta Mw può servire una portacontainer da quindici mila TEU
Oppure un piccolo comune oppure se io qui non non no no mi no va be'la gioia curato un settore che non conosco però può servire è un padre data center
Poster già europei solo i piccoli comuni sono i data center voleva aggiungere no no no
Devo solo aggiungere che sono debitore di una decriptazione di un colonna la cronaca il maxi e poi è venuto in mente
Del carisma di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico la fantasia non c'era nell'acronimo ma era giusto di chi affitta e con questo direi che abbiamo sciolto anche questo
Giustamente la ringrazio grazie naturalmente ai nostri relatori grazie a voi grazie alle domande e direi che siamo appunto
In rispetto dei tempi
Grazie a tutti quanti buona continuazione
Benvenuti ci ritroviamo per la seconda parte della seconda giornata Di Feo Euromed il nostro convegno euromediterraneo che organizzi diamo a Napoli e che alla sua quarta edizione abbiamo avuto nella mattina
Interventi importanti un dibattito serrato con la presenza del professor Cottarelli e il collegamento con il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto i ministri Schillaci e Zangrillo l'economista Marco Buti e tanti altri Esperti che hanno discusso
Delle energie per la crescita un tema che abbiamo voluto
Diciamo affrontare perché siamo convinti che il tema della crescita sia tanto più importante adesso in un contesto Geo politico così complesso che chiama i i paesi
A diciamo a definire strategie
Chiare per il futuro ne abbiamo discusso questa mattina lo rifacciamo questo pomeriggio e il primo dei nostri interventi che vado subito a presentare
E quello di Andrea Sironi presidente di Assicurazioni Generali che vedo collegato nello schermo che saluto e che ringrazio per aver aderito al nostro invito buongiorno dottor Sironi grazie
Buongiorno a voi grazie per l'invito e allora dicevamo questa mattina siamo in un giorno particolare perché la guerra le guerre in incendi hanno il clima geopolitico al confine dell'Europa oggi i capi di Stato sono a Bruxelles nel tentativo di trovare una anzitutto una strategia emergenziale
Per
Limitare l'impatto della crisi sulle nostre economie e poi più in generale una strategia di lungo periodo per definire le le le le fasi di un'integrazione maggiore ti dia all'Europa la capacità di non essere schiacciata da una competizione globale dove ci sono due player sempre più forti e dove le regole del cosiddetto soft power si sono fatte assai fragili ecco dal punto di vista di una delle più grandi compagnie assicurative finanziarie da questo osservatorio straordinario con quale preoccupazione e con quale visione lei guarda alla crisi in atto
Ma dunque allora la ringrazio io credo che l'ottico ovviamente per un gruppo come il nostro che ha un gruppo presente in più di cinquanta Paesi anche se ha diciamo il grossa parte delle proprie attività in Europa
Quello che riteniamo importante ormai necessario e la possibilità per l'Unione europea e per l'Europa e più in generale di costruire un'autonomia finanziaria energetica e ovviamente tutto questo in un contesto in cui venga promosso la competitività che l'innovazione motivo lo diceva lei siamo di fronte sfide sempre maggiori
Dove l'instabilità geopolitica e passata se vuole col testo di per imprevedibilità
Permanente per via di tutte le crisi che affrontiamo
Però io credo che ma noi lo andiamo dicendo ormai da tempo che l'Europa deriva accelerare di più su alcune riforme che non sono più rimandabile
è la prima chiaramente quella che ha a che vedere con l'Unione
Nel mercato dei capitali o se volete come è chiamata oggi sede di senilità spendi una cioè la possibilità di farsi che i risparmi di cui il nostro continente molto ricco vengano canalizzati verso investimenti nell'economia reale
Tenete presente che noi abbiamo uno stock di risparmi d'Europa che pari al trentatré mila miliardi e una quota molto importante di questi risparmi ecco investita in depositi bancari non non particolarmente
Diciamo fruttiferi e dall'altra
Che investita in altri mercati prevalentemente nel mercato americano
Il mercato statunitense è un mercato unificato più liquido più efficiente di quanto non sia in Europa dove abbiamo ventisette mercati diversi con ahimè a fronte di regole comuni approcci alla vigilanza lo supervisione quindi alla se vuole messa in pratica di queste regole
Che non sono così uniformi e quindi qui
E assolutamente importante avere diciamo un'accelerazione su questo peraltro noi facciamo parte di un settore settore assicurativo che oggi in Europa gestisce attivi cioè Investimenti per quasi dieci mila miliardi il colosso del quali circa settanta per cento è investito in Europa
E questi capitali sono ancora diciamo questo tipo di attività di investimento e ancora vincolata da un quadro regolatorio molto frammentato dove diciamo ogni singolo Paese
A la possibilità definire il modo in cui queste regole vengono di fatto me sembra anche quel fenomeno che va sotto il nome di golf club ecco qui noi riteniamo che questo tipo di atteggiamenti debba essere superato al più presto
E con il quadro regolatorio naturalmente si specchia in una condizione culturale e politica
Dove un certo modello un po'nazionalista e parti delle classi dirigenti delle élite lei rappresenta un'impresa multinazionale e chi ha avuto anche ha toccato con mano
Quanto per esempio poi a al al netto delle migliori intenzioni si dice da una parte dobbiamo aver un dimensionamento strategico pari per competere nel mondo poi di fronte all'ipotesi di concentrazioni e alleanze si alzano i muri
Perfetto
Questo è molto vero nel senso che per darvi un'idea noi abbiamo bisogno di grandi operatori europei che possano competere con i grandi operatori americani per esempio nel settore dell'assetto mentre noi siamo grande gruppo assicurativo ma anche un grande gruppo di asset meno i soci gestione degli archivi
E che a circa ottocento miliardi in gestione
Ecco nei primi dieci asset manager del mondo il primo per darvi un'idea un nome molto conosciuto BlackRock nei primi dieci c'è un solo operatore europeo
Allora questa è una situazione di debolezza perché naturalmente questi grandi operatori americani panno Angarano per conquistare il mercato delle pensioni europea dice
E il grosso degli investimenti sono poi negli Stati Uniti noi abbiamo un è urgente bisogno di capitali dell'UE lo hanno evidenziato i rapporti letta e Draghi per sostenere rinnovazione la resilienza energetica gli investimenti in infrastrutture eccetera eccetera quindi chiaramente avere grandi operatori europei in questo settore estremamente importante
Senta le condizioni di rischio che una una guerra così cruenta come quella che è stata intrapresa e che peraltro proprio oggi registra un po'un salto di qualità perché l'attacco al ai giacimenti configura una sorta di diciamo globalità sistemica al netto e a al di là della volontà stessa degli attori di entrare in campo però è chiaro che quando si attaccano
Risorse costi importanti no l'impatto ecco che che tipo di riflessi può avere e su quello che e il mercato su cui voi operate
Ma parli chiaramente questo tipo di situazioni così critica cosa deve dire drammatica ha riflessi sulla crescita perché chiaramente in un contesto dove i prezzi dell'energia assai e quindi anche si genera una spinta inflazionistica questo ha un effetto negativo sulla crescita sulla domanda aggregata
E quindi sulla crescita noi siamo un operatore importante che ha il vantaggio gli essere diversificato su più Paesi però poi alla fine questi impartiti risentiamo anche noi perché la domanda
Si riduce eccetera eccetera quindi intorno a quello che dicevo prima e cruciale diventare più autonomi dal punto di vista finanziario
Più autonomi dal punto di vista energetico l'Europa viene da un modello dove noi avevamo un modello basato uno su una crescita trainata dall'export
Due su energia fornita a basso costo dal gas russo
E tre un modello se vuole laddove non c'era quell'autonomia finanziaria energetica di cui abbiamo così bisogno quindi bisogna accelerare su questo fronte così come bisogna accelerare su l'autonomia dal punto di vista della difesa rispetto a situazioni così drammatiche come quelle che stiamo vivendo noi possiamo fare certamente come settore assicurativo svolgere un ruolo importante ma da soli
Minaccia granché Sendero mi preme il suo punto di vista che proprio propone la prospettiva
Diciamo di fronteggiare la crisi che si è aperta sia aperta una una discussione sulla opportunità o meno di non dico sospendere ma in qualche modo correggere la la transizione energetica e quindi per esempio
C'è la proposta italiana sul tavolo che quella di sospendere le tasse sul sul carbonio cioè i Ets no
E c'è chi dice invece stiamo attenti a frenare sulla transizione perché poi nell'unico settori in cui noi possiamo essere egemoni rischiamo alla fine di vedere che la Cina arriva con le sue macchine
Che fanno settecento chilometri quelle batterie e sono nel film ecco da un osservatorio finanziario così qualificato
Qual è il diciamo la la direzione il ritaglio sartoriale che lei farebbe di questo processo che pure ha degli effetti collaterali perché li ha avuti
Ma guardi allora io faccio due considerazioni dapprima è oggi c'era un bell'articolo sulle Financial Times che dice ma tramite è riuscito finalmente a unire l'Europa punto di domanda e cioè di fronte a queste sfide così rilevanti come quelli di cui stiamo parlando forse finalmente l'Europa ha capito che
Può avere un impatto soltanto cioè se unità
Da questo punto di vista io credo che
La risposta a questa domanda si assiro si vede in tante iniziative io spero a Parigi due giorni fa a una conferenza dove hanno partecipato ministri
Dell'economia di più paesi europei dove erano presenti anche alcuni commissari europei e la cosa positiva Chievo percepito è una determinazione
Una spinta procedere progetti europei come quelli che menzionavo prima molto importante
Sul fronte della sua domanda io credo che la transizione energetica non si possono arrestare
Accerto che in alcuni settori in particolare quello dell'automobile io poi non sono la la persona più qualificata per esprimermi su questo punto ma credo che non si debba comunque procedere verso maggiori investimenti sulle energie rinnovabili perché sono anche in quelle dove l'Europa è più avanti dove c'è la possibilità di acquisire un maggior grado di autonomia quindi cento alcuni eccessi come quelli che si sono visti
Negli anni passati vanno allentati però da qui a dire che non si debba continuare nella transizione energetica personalmente io sarei molto contrario nel senso che poi diciamo alla fine
Il pianeta che abbiamo è uno dei quello che viene trascurare le evidenze scientifiche credo che sarebbe un errore se da quanto si parla di alleanze concentrazioni fusioni nel sistema finanziarlo Peo ovviamente sono in gioco le grandi capitali no
Parigi Berlino prova
Anche questa capitale che è uscita dall'Europa ma oggi c'era
Leggevo una un'intervista al sindaco di Londra che dice torniamo subito starmene faccia oggetto della sua campagna elettorale la Bre X che ci ha fatto perdere un sacco di soldi e mi pare che
Anche in questa situazione un un ravvicinamento sostanziale di fatto ci sia non si guarda però molto anche perché c'è evidentemente un divario finanziario netto
Mi all'area euromediterranea
Che però è il il fuoco del nostro del nostro convegno e e anche devo dire è una è una grande prospettiva rispetto a quello che può essere il rapporto fra l'Italia
L'Europa e il Nordafrica
E quale la realtà delle relazioni e e delle chance che su questo terreno
Ci sono o vanno coltivate
A fianco per esempio anche a questa iniziativa del piano Mattei che ha visto l'Italia impegnarsi direttamente
Ma io credo che il nostro governo abbia fatto molto bene da mentre un focus così importante su questa tramite chiamante e penso che il Mediterraneo abbia tutte le potenzialità per tornare a essere una economica centrale fra Europa Africa e Medio Oriente
è un di fatto poi il nodo strategico per l'Energia logistica commercio che devo dire anche demografia
Però se uno guarda dal punto di vista degli Investimenti
La scala del del potenziale non può essere pienamente sfruttata se non abbiamo condizioni di maggiore stabilità infrastrutture moderne una governance più più certa e un quadro regolatorio più integrato quindi qui ancora una volta in Italia si è mossa bene
Ha fatto un poco la fronda runner però io credo che debba essere tutta l'Europa a porsi come obiettivo questo di cui stiamo parlando di opportunità ci sono la sfida è creare un ambiente che riduca il rischio e attragga capitali di lungo periodo qui mi permetto di richiamare il fatto che cioè da questo punto di vista settore assicurativo ha un grande vantaggio che cioè noi abbiamo Rizzo anti temporali molto lunghi non siamo investitori che guardano ritorniamo perenne
Noi investiamo con un orizzonte temporale decennale in più quindi siamo da questo punto di vista in una posizione che è vantaggiosa per noi ma anche per chi ha interesse a fare investimenti di lungo periodo infrastrutture energetiche eccetera eccetera
Presidente per concludere che il due mila venticinque è stato un anno chiesi chiuso molto bene per Generali ma è stato anche un anno che ha visto una grande battaglia le battaglie fortificarono
E rafforzano possiamo immaginare che il diciamo il due mila ventisei quali sfide alla luce anche diciamo del di quello che è accaduto attorno a Generali
Lei si sente di di disegnare
Ma guardi non hai abbiamo grande rispetto per tutti i nostri azionisti e continuiamo ad essere focalizzati sul nostro lavoro sulle nostre attività
Siamo come diceva lei come ricordava lei
Stati premiati dai risultati perché alla fine quando uno si concentra sul business EDISU gli interessi di tutti gli stakeholder alla fine viene premiato dei risultati abbiamo una una una squadra Jiménez management in molto forte
Che beneficia del rispetto e della stima del consiglio di amministrazione io ho il privilegio di guidare questo Consiglio
E sono molto contento di poter portare fra un mese in Assemblea all'approvazione degli azionisti dei risultati estremamente brillanti che hanno fatto sì che anche
Il mercato azionario ci premia se in questi ultimi mesi grazie Andrea Sironi grazie del suo prezioso contributo
Buon lavoro
Proseguiamo il nostro convegno salutiamo il presidente di Generali e poi continuiamo con un il pane del numero sei le competenze come risorsa per compete re è un è un momento molto interessante perché parliamo di capitale umano ne parleremo con Lia Romagna o che ha l'incarico di moderare che saluto e ringrazio prego sera
Però
Buonasera a tutti
Allora il tema che affrontiamo in questo questo panel e il capitale umano le competenze come risorsa per la crescita
Il capitale umano è uno dei principali pilastri su cui poggia la possibilità di crescita di un Paese e lo sviluppo del Paese la tecnologia la finanza la logistica e se ci sono delle leve importanti ma ad azionare le necessariamente il capitale umano
E
Dal capitale umano dipende la produttività del lavoro e noi sappiamo che in Italia la produttività è inchiodata danni cresce a un tasso massimo dello zero virgola tre per cento nel due mila ventitré
Addirittura abbiamo regista l'Istat ha registrato un calo dell'uno virgola nove per cento
Capitale umano serve anche per mosti in dell'innovazione anche la la sua la capacità di adattamento del sistema alle Spyder alle alle varie modifiche che ci impone lo scenario ma l'agenda Draghi ci dice che mette in evidenza il divario europeo sul fronte della dell'innovazione
E della produttività e indica ovviamente nel capitale e nel capitale umano la possibilità di di colmare questo gatto ma il quadro delle nostre competenze insomma rivela
Una serie di criticità una serie di criticità come rivelano l'INVALSI le le le analisi dell'INVALSI o le analisi dell'OCSE
C'è un divario tra competente Offerte l'offerta delle competenze quelle richieste delle aziende che si traduce in un mismatched tra domanda e offerta di lavoro che il CNEL e anche l'università
E cattolica a anti Martone il quarantasei per cento ciò significa che ci sono sui cento contratti quarantasei per coprire quarantasei le aziende hanno difficoltà
A tutto questo quadro si aggiunge la fuga di capitali umano sempre il cammello e anche l'Università Cattolica hanno stimato in seicentottanta mila
Il numero dei giovani in fuga dall'Italia tra il due mila undici e il due mila ventiquattro dal Sud sono partiti in quattrocentottantaquattro mila questa si traduce in una perdendo un costo per il sistema Italia di centocinquantanove miliardi sette virgola cinque per cento del PIL
Per quanto riguarda il sud parliamo di settantasette miliardi di costo per i laureati che sono partiti un impoverimento
Straordinario per il territorio ricchezza che va ad arricchire una ricchezza in termini di capitale che va ad arricchire le altre economie quella del nord ma anche quelle europee e anche al Nord adesso sta scontando Gal Titan di di fuga diciamo così e qui si pone un altro quadro che quello dei netta ad esempio circa due milioni di persone uno virgola sette settantacinque milioni di di persone sono sono in questa condizione una perdita un costo di quindici miliardi è stimato e questa si colloca nella in un quadro di costante calo della della demografico
Che ovviamente comporta un problema e di in termini di di rigenerazione del capitale umano insomma di tutti questi argomenti noi parleremo con Marco Bentivogli
A lungo
A lungo alla guida della FIM CISL della
Esperto di politiche di innovazione per all'industria e lavoro e oggi coordinatore fondatore e coordinatore di Bankitalia che un'associazione che si occupa di politiche per lo sviluppo del Paese con la professoressa
Nello mena monotone professoressa di organizzazione all'ospedale alla Università Parthenope vedo sullo schermo speravo di avere alle spalle ma rapido sullo schermo la professoressa Barbara Imperatori anche lei professoressa di organizzazione industriale
Organizzazione del Vietnam che infine
E in collegamento da Brussel vediamo la l'europarlamentare Giusi Princi che è anche membro della commissione
Per l'uguaglianza di genere
E la commissione istruzione cultura e la Commissione occupazione e formazione di tutti i temi che sono all'ordine del giorno è il nostro panel
Io comincerei chiederei al Marco Bentivogli di farci un quadro del gatto delle competenze italiane
Quali sono i nodi come siamo messi sappiamo che sia sul pronte delle competenze generali ma soprattutto su quelle digitali siamo indietro in Europa
Si stima che l'Italia si è al quarto posto per le competenze quartultimo posto per le competenze digitali
Un divario che diventa ancora più importante se consideriamo al Sud sordo soltanto il trentasei per cento della popolazione competenze digitali contro un cinquanta per cento circa al nord
Quindi chiedere di mettere a fuoco questo scenario capire quali sono i nodi dei noli ovviamente capire come si possono sbrogliare
Grazie innanzitutto circoli pare un'estrema sintesi sarebbe da parlare tantissimo di questo aspetto il tema delle competenze molto evocato ma molto poco praticato
E invece è un tema centrale innanzitutto prima di tutto bisogna ricordare che il diritto alla formazione
Il diritto al futuro oggi abbiamo un tasso di sostituzione tecnologica cioè
Con che velocità cambiano le tecnologie di riferimento dei sistemi produttivi è talmente alto che se le competenze non stanno dietro a quelli che sono gli aggiornamenti necessari si rischia veramente di essere
Marginalizzati nel futuro
E si diceva già il L'Europa la Commissione Europea a costruito un indicatore che si chiama Daisy
Che è l'indicatore della digitalizzazione dell'economia dentro questo indicatore appunto come si ricordava siamo quart'ultimi nelle competenze digitali
Attenzione chi è andato a vedere dentro questo dato ha scoperto che non ci sono solo gli anziani indietro ma ci sono i giovani e questo riguarda il fatto di quanto si utilizza la tecnologia per orientamento professionale lavoro istruzione eccetera noi abbiamo un tasso di partecipazione e di competenze veramente tra il fanalino di coda dell'Europa a ventisette
Questo è un problema molto serio
Per anni noi abbiamo avuto questo timbro di arretratezza sulle competenze stemma altra parolaccia sono le competenze scientifiche e tecniche ingegneristiche matematiche
Quelli che in altri ambienti si chiamano hard disk il
E irrealtà adesso per cui abbiamo una grande difficoltà su questo sulle competenze stemma le imprese non trovano le persone
Finalmente si sta comprendendo che le competenza stemma non sono tutto
Nel senso che soprattutto con la grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale
Sì chi studia veramente su questi sistemi
Questa comprendendo che tutti noi abbiamo due menti da nutrire
Una parte del nostro cervello a lavora su competenze tette tecnico-scientifiche ma una parte lavora sulle competenze trasversali quelli che sono tipicamente umane
La capacità di analitica la capacità di pensiero critico laterale sono le tipiche abilità prettamente umane
A me quando si chiede ma che che percorso faccio fare a mio figlio che si guadagna bene mi raccomando allora dico bene adesso in data analista sono tutti quanti trovano immediatamente a lavoro
Attenzione però non basta un corso tecnico in data analista cioè in saper maneggiare i dati serve anche il pensiero critico e analitico che tipico del pensiero umanistico infatti finalmente anche un po'in Italia ma comunque un po'di solito ritardo si parla di Steam cioè si aggiunge la dentro la cronica stemma la sta per arte che significa letteratura filosofia e tutto ciò che riguarda appunto il la capacità di elaborazione del pensiero umanistico questo è un tema decisivo nei contratti collettivi di lavoro non c'è spesso c'è stato due mila e sedici appunto il contratto dei metalmeccanici che ha aperto una strada
Non molto seguita
Istituendo il diritto dovere soggettivo della alla formazione significa che chiunque a tutte le età con un contratto di lavoro a un diritto che se l'azienda non esercita nei suoi confronti è in grado di utilizzarli in termini di Baget in termini di permessi dal lavoro questo è è importantissimo perché sì chi di voi segue le vicende di trasformazione tecnologica oggi il ogni settimana bisognare via aggiornarsi voi immaginate se le persone non hanno nessuno sistema di approvvigionamento di competenze costante e permanente si inizia a parlare e chiudo di un tema me caro di informazione invisibile che non è quella che abbiamo fatto sin qui cioè non si è vista proprio il non compartimentale il momento in cui si lavora con il momento in cui ci si pone ma bisogna continuare a formarsi mentre
Si lavora ecco questo sarà ventuno al Senato c'è una doppia sfida perché c'è la sfida alcunché consiste nel colmare le il gatto di competenza e poi c'è anche quella dimora aggiornamento costante cioè quindi per il sistema formativo italiano pronto Fortis per il sistema informativo né intendiamo ovviamente solo la scuola ma questa formazione di quelle stava parlando e apprezzato per
Colmare il questo doppio Gatta
Allora noi abbiamo un tema proprio con questa trasformazione tecnologica viene a al pettine come si dice un grande problema del nostro sistema di istruzione e formazione non generalizza chiaro ci sono
Sforzi dive
Ciò senso ma noi abbiamo una carenza di personalizzazione dei programmi di apprendimento e dei metodi di apprendimento
Pensate alle persone che rientrano i percorsi formativi oltre sessant'anni sono persone non vedono da quarantacinque anni un'aura esili buttano dentro un'aula come se fossero degli studenti durante un percorso universitario con la formazione serve letteralmente annulla
Allora quello che si sta comprendendo che Lapo l'ho l'istruzione la formazione sia come metodi didattici di apprendimento sia come materiale didattico deve seguire la persona non è il contrario
E quindi su questo udite udite c'è una grande sorpresa l'intelligenza artificiale aiuta tantissimo a personalizzare i metodi di apprendimento io ho seguito sono non nel comitato scientifico di una cosa che fa questo e addirittura c'è una possibilità di valorizzare il ruolo dei docenti che hanno più possibilità di dedicarsi a cose meno burocratiche molto più umane come il sostegno del patto educativo
E contemporaneamente in a a proposito di di data analista c'è la possibilità di evidenziare i re gli errori ricorrenti dei ragazzi
E delle ragazze si è trovato con tracciando i percorsi di studio che alcuni errori ricorrenti dei bambini e delle bambine alle scuole elementari sono portati fino al master
Senza nessuna possibilità di visualizzazione e di intervento su quegli errori ricorrente è chiaro che questa è una sfida educative educare con lei Iaia non solo le Jari e alle Iaia parleremo delle sfide che ci fa belli Iaia
Intanto le parlava del delle colombe dei percorsi si terrà ma gli ultimi dati del Miura sulle immatricolazioni hanno registrato un calo sia delle iscrizioni all'università ma soprattutto nelle materia esterna
Quindi
Se considera già il come siamo messi a livello europeo sulle competenze aggiungiamo questo dato poi consideriamo la fuga dei capi di capitale umano anzi mi piacerebbe tanto sapere quanti di questi ragazzi stanno pensando di emigrare cercare altrove delle occasioni o pensano di restare qui sarebbe bello fare un sondaggio del genere
Va bene ma il ciambellano guardare le mano a mano che la madre Natalina levati andare all'estero
O è una città diversa dalla sua anche semplicemente
Aumentar abbastanza abbastanza
Il Pentagono questa realtà Leto camper ma con mano questa situazione perché mi raccontava nella nostra chiacchierata
Che vede diminuire il numero degli iscritti via via che tante persone e tanti ragazzi le le dicono che abbandoneranno lo Swiss studio che andranno persegue a proseguire gli all'estero
Conosce bene anche le ragioni e quindi le chiederei gentilmente a parlarci dell'una e dell'altra
Intanto ringrazio molto per l'invito e per l'opportunità di partecipare ad un dibattito così intestati interessante ma soprattutto due molto caro
Perché effettivamente questo fenomeno immigratorio dei giovani che lasciano i nostri territori noi lo viviamo
Lo vediamo già durante il percorso di studi perché le triennali ok sono bene frequentate in aula abbiamo tutti studenti di costi di organizzazione di Maldini laurea triennale però già al momento dell'iscrizione della laurea specialistica
Gli stili i giovani del nostro territorio si guardano intorno e decidono appunto via andare via di andare al Nord o andare all'estero alla ricerca di opportunità migliori
Altri dati ci dicono invece che
La decisione viene presa
Dopo aver vissuto un primo periodo di esperienza in azienda quindi dopo la laurea i nostri giovani fanno sei mesi a un anno di esperienza nelle aziende del nostro territorio e poi decidono di andare al Nord
Di andare al Nord da appunto perché non sono contenti
Prima si faceva riferimento ad un mismatch tra competenze tra i profili delle contenuti competenza dei giovani e le i profili di competenza richiesta dalle aziende io invece spostò l'attenzione su un altro mese e mezzo
Tra ciò che cerca tre giovani
E ciò che invece offrono le aziende noi registriamo questo disallineamento i giovani di oggi sono i giovani della cosiddetta generazione Z
Sì approccio al mondo del lavoro con un atteggiamento e con delle aspirazioni completamente differenti rispetto alle precedenti generazioni
La stabilità economica il contratto a tempo indeterminato si sono importanti ma non rappresentano più la priorità come accadeva in passato
I giovani sono attenti alla alla qualità dell'esperienza complessiva del lavoro
Ricercano flessibilità vogliono autori alzassimo lavoro che sia coerente con il proprio percorso di studi cd cercano la conciliazione lavoro tempo libero vita privata
Ed è una ricerca che noi riscontriamo non solo per le donne
Hanno appunto aspirazioni familiari o di maternità ma anche per i gli uomini
E e poi vogliono essere banalizzati vogliono essere valorizzati nell'ambito di un percorso di carriera che consenta loro un apprendimento continuo e per consenta loro fino al momento in cui entrano in un'azienda di conoscere i criteri per fare carriera
Io devo sapere fin dall'inizio cosa devo fare eccome devo impegnarmi per poter crescere professionalmente nell'azienda dove vado a lavorare
In una Arnaldi cerca che abbiamo condotto lo scorso anno con i colleghi docenti di organizzazione aziendale dell'Università di Modena Reggio Emilia abbiamo somministrato questionari
Agli studenti di lauree specialistiche di tutte le università italiane quindi un campione statisticamente molto significativo
Erano corsi di laurea in scienze sociali economia organizzazione meno cemento quindi i giovani che si formano per entrare e lavorare in azienda
Abbiamo chiesto loro che cosa si aspettano dalle aziende e che tipo di lavoro vogliono e i dati sono stati veramente interessanti
I dati più significativi hanno riguardato proprio un lavoro vario innovativo creativo quindi i giovani di oggi non amano le Luchino non vogliono la politica TTP
Un altro dato interessante vogliono un lavoro organizzato per obiettivi
E anche questo è un dato significativo perché lavorare per obiettivi significa avere la possibilità di gestirsi con autonomia avete la possibilità di dare un contributo rispetto ad un risultato che può essere misurato
E che può identificarsi nell'ambito del risultato aziendale quindi meno presenzialismo il meno attenzione a volte quasi ossessiva anch'comportamenti alla presenza fisica in azienda
Tutti questi temi giovani celiando ben chiari sono le aziende non è che non sono preparate rispetto come sta Prosperi salirà fare dei corsi di formazione per le per le aziende per preparare le aziende a fare la loro parte
Per riuscire anche loro a contribuire alla questa lotta per colmare il gap di competenze
Sono le aziende per esempio c'è tutto il tema della valutazione del sistema di valutazione oggi quando il ministro tanti anni rinnova abbiamo parlato del merito della riforma per inserire il merito nella nella pubblica amministrazione e tra l'altro la ricerca del tinello il sulla fuga dei cervelli
Metteva tra le varie componenti proprio la denuncia di un mancato riconoscimento del merito in Italia come ex fosse proprio un problema italiano assolutamente tra l'altro questi temi sono molto trasversali
Tra pubblico e privato c'è il ministro Zaia Grillo che si sta focalizzando molto su queste tematiche sta avviando form tanta attività di formazione sottili della leadership di comportamento organizzativo
Proprio per la favorire l'implementazione di modelli organizzativi nell'ambito della pubblica amministrazione centrati su un sistema di performances meno cemento che funzioni
Il tema è un altro il tema e che molto spesso e qui ho un atteggiamento un po'più critico per fortuna non annuncia il proprio il ministro Zangrillo che mi ascolta
E che molto spesso questi interventi di riforma soprattutto nella pubblica amministrazione sono dettati secondo un approccio puramente giuridico e di appunto dorma attivo
Manca l'analisi organizzativa perché per fare in modo che la la valutazione sul merito e il performances Mecacci mentre funzioni è necessario predisporre una base organizzativa che consenta al sistema di funzionare faccio un esempio se io non definisco accuratamente gli obiettivi
Su cui fondare la valutazione dei dirigenti pubblici come posso pensare di poter implementare un sistema di performances management efficace
Nella gran parte delle nostre amministrazioni pubbliche ma non solo anche nel privato tritato molti degli obiettivi su cui sono orientati i nostri dirigenti
Sono obiettivi completamente disallineati rispetto alle strategie dell'organizzazione ma anche rispetto ai compiti su cui il dirigente ogni giorno è chiamato ad operare cioè io come docente universitario faccio un esempio sono impegnata su tante attività a trecentosessanta gradi progetti di ricerca bandi competitivi bandi Horizon corsi di master
E poi vengo valutata sulla base del numero di commissioni di Lauria cui partecipo per ogni semestre
Numero di commissioni di esame cui partecipò ogni semestre posso reale posturale
Gran parte io volevo parlare con la dote con la professoressa Ina Imperatori di una cosa abbiamo affrontato dalle nostre chiacchierate parlavamo non solo un nostro festival il tema è l'energia per la crescita
E il capitale umano è un quelle l'energia più preziosa ed è rinnovabile che abbiamo ma possiamo parlare di Energia del lavoro oggi
Allora gara la domanda grazie anche nell'invito è davvero un piacere essere qui con voi peraltro a anche quella collega occorre che lei già anticipato tante cose che mi avrebbe fatto piacere condividere con voi ma ampiamente siamo sulla stessa sulla stessa linea morbida
Allora Energia anche il lavoro se ne può parlare sì o no allora la risposta è sì Eno
Nel senso che sicuramente lo avete già detto limiti la direi che le organizzazioni oggi e aziende oggi possono essere competitive solo se c'è se ci sono se ci sono le persone che portano le loro competenze i loro o
Tra l'altro oggi questo lavoro è un lavoro sempre più sofisticato
Non basta eseguire non è un lavoro che era attivo ma è un lavoro che alle persone richiede creatività anche idee capacità di assumersi il rischio ora prima il collega diceva la necessità di avere delle competenze tecniche ma anche delle competenze comportamentale una capacità critica
Quindi tutto questo sta diventando sul fronte diciamo della domanda di lavoro
Sempre più stringente da parte delle organizzazioni d'altro canto c'è l'inverno demografico d'altro canto i giovani se ne vanno e quindi c'è un'attenzione domanda offerta di lavoro quindi assolutamente sì il lavoro dovrebbe ed è cicoria una
Un motore di crescita incredibile Tubre ebbe produrre Energia
I tra l'altro la parola chiave è stata citata e l'energia rinnovabile ecco purtroppo io mi guardo intorno neanche ricerche ci dicono che tutta questa energia però non c'è cioè anzi spesso oggi si associa al termine del lavoro Carmine
Lavoro proprio una una mancanza di energia cioè sembra che del dall'allora studiamo in parte difendere perché il lavoro ci terrena Energia
Questo è veramente un paradosso fosse ecco stiamo ritornando poi il tema anche dell'etimologia della parola no lavorare deriva dall'attimo lavare significa vacillare sotto un pizzo
Ecco a me dispiace molto perché è molto pericoloso però oggi
Stiamo vivendo questo tipo di
Significato del lavoro cento Nalut ci sono no una serie di diciamo di debolezze si parla di work life balance che a me fa molto sorridere perché oggi sempre più il lavoro nostra entrando in tutte le parti della nostra vita invece noi in qualche modo no cerchiamo di capire come si a farlo
Ribadisco proprio perché secondo me c'era un po'una una una cultura del lavoro oggi e abbiamo rovinato nel tempo anche il permesso di dire abbiamo combinato niente questa coppia rendendo stiamo esaurendo questa risorsa no dovrebbe essere una risorsa rinnovabile invece in qualche modo la stiamo cercando di sfruttare
Impoverendo rotto questo è possibile rigenerare la professoressa
Cosa come possibile rigenerare uno
Allora quando dicevo che sono molto d'accordo con la collega secondo me bisogna farseli giuste domande bisogna capire come mai ci siamo arrivati
E che il fatto in questi anni non il lavoro l'abbiamo davvero sminuito
I nostri lavoratori in Italia sono quelli che sono pagati meno se consideriamo il G7 poi la l'onorevole in crisi forse citare i dati anche spero più rassicuranti però il lavoro femminile ad esempio in Italia è all'ultimo posto c'è in queste classifiche sulla loro noi siamo sempre ultime pensate che c'è una Benatti assicurativa orto di euro Found
Che considera la qualità del lavoro qualità vuol dire vuol dire libertà vuol dire capacità di contribuire a cogliere il senso del lavoro colpire autonomia vuol dire flessibilità ecco noi siamo ultimi anche in questa graduatoria in un particolare idonea dato in Italia i lavoratori over cinquanta anni
Diciamo diciamo di di svolge un lavoro di qualità
Solo nel per il diciassette per cento nei campi la media europea trentacinque e addirittura in Danimarca sono il cinquantatré per cento
Perché cito questo perché voi giustamente avete parlato dei giovani della necessità di attrarli del fatto che se ne vadano Taranto
è importante non solo che se ne vadano se anche viene se ne vada dal problema tornano Peyer Venere stiamo attrattività anche i giovani quindi però ecco decidere le giovani una unendo era in Cina risorsa che sicuramente in crescita ma noi ce ne stiamo completamente dimenticando la stiamo sottovalutando
E quella invece dei lavoratori si ignora e cioè si parla di non giudicarsi alla dignità del lavoro
Cecchi cresce e noi siamo assolutamente sottovalutando tutto questo
Alla domanda giusta qui mi taccio ti ci dobbiamo fare è secondo me nomina che cosa vogliono i lavoratori Martin cosa stiamo votando ai lavoratori e stiamo dando veramente un lavoro ovvero
Dodici lattine non mi ripeto raccoglieva prima
Quindi secondo me c'è un problema davvero di ridisegno organizzativo egli messa al centro proprio dei modelli organizzativi questo qui a citare persone no quindi ci sono era già ci sono i lavoratori dei modelli che stiamo diciamo vivendo nelle nostre organizzazioni io penso che quello che noi dobbiamo fare oggi questa abbiamo tempo possiamo raccontarci anche il come ma dobbiamo rimettere al centro la ogni tanto il lavoro non chiederci solo quale lavoro stiamo creando ma che tipo di lavoro stiamo creando
E dobbiamo creare un lavoro sembrano un po'naïf ma un lavoro bello
Bello vuol dire di Guttuso vuol dire lavoro Casini nel suo vuol dire a un lavoro
Che le persone non solo i giovani le persone vogliono ricominciare a ad agire a interpreta allora li chiamiamo Energia
Sennò si continuiamo ad Acilia delle persone lacci e lacciuoli ieri e insomma si somma condurre tutta una serie di di norme di rigore voi capite viene questo non è coerente con Coppola creatività un pensiero critico che che stiamo chiedendo lumi
L'idea e non vedo la l'onorevole trincea
E si sono occupati irriverenti non mi interessa ecco la vedo anch'io la vediamo anche noi due onorevole ritorniamo sul tema delle competenze perché se l'Italia il ritardo l'Europa non è che sta messa molto meglio
Adesso quelle per la prima volta nelle pacchetto d'autunno del semestre europeo il Consiglio di Stato ha inserito le raccomandazioni agli Stati membri a spingere sulle competenze a mettere in campo degli interventi urgenti sulla per per sostenere per promuovere le competenze
Che cosa sta facendo l'Europa per
Per a livello generale ma soprattutto per aiutare gli Stati a sostenere anche le stesse per di investimento sulle competenze
Intanto pomeriggio Turchia egli commentatori autorevoli ospiti mi complimento perché è un al momento centrale molto presente
Nel vita titolo europeo è stato ben dentro c'è un forte divario tra domanda
E l'offerta di competenze io risalto ad una qualità del la dell'istruzione perché sono quelle competenze che vengono meno purtroppo perché la dottoressa professoressa arriva faceva riferimento alla qualità del lavoro che non può prescindere da quelle che sono le competenze e ancora specialmente in Italia
Siamo fortemente ingessati in una scuola in una diversa ma università e delle conoscenze e allora guardandola da una costrittive europee in un momento storico particolarissimo un nuovo equilibrio geopolitico una Europa anche finalmente io dico si sta svegliando in tutta la sua autorevolezza di cui appunto
Si vuole e si deve appropriare anche attento dalle competenze perché come avete voi impenna richiamato in quello che l'argomento principe di questo partito
Conoscere competenze potere contenta per essere più innovativi e allora che con l'agenda Draghi del resto ma anche la raccomandazione sul capitale umano ci dicono
Una cosa ben precisa che non si può separare scuola istruzione iniziale formazione continua perché perché sarebbe una procede grato le competenze devono essere allineate
Al mercato del lavoro quella qualità per lavoro di cui parlava appunto prima la professoressa e l'unione europea oggi finanzia entrambi questi pilastri per andare proprio nello specifico dei programmi questa intervenendo a cui faceva riferimento lei perché sulla scuola non riapriamo il programma Erasmus russa che giusta investendo con un investimento
Devo dire molto concreto perché Erasmo sopruso lo sappiamo capiamo di competenze di base quindi lettura
Matematica digitale competenze cicliche il bando del Duemila
E ventisei pensate mette sul tavolo cinque virgola due miliardi di euro per mobilità e partenariati innovativi inclusi progetti su didattiche musica e valori democratici ancora c'è il tema della formazione lungo tutto l'arco della vita a cui si è fatto riferimento piene per è per un programma molto importante ma finanziare per esempio alla formazione per le transizioni vegetali scusate vegetali perderci e digitale ter l'occupabilità e la garanzia dei giovani sono in questo caso quarantaquattro
Miliardi nella politica della questione destinati al trentotto milioni di persone e dentro ci sono anche tutti i programmi nazionali molto rilevanti come quello italiano ammonta a quattordici virgola otto miliardi
Per formazione e lavoro
Quindi sì CDL indicata alla Europa una direzione ben precisa quella dei adattare i curricula armonizzare le qualifiche eh andare riformare quella che è la formazione terziaria professionalizzante aumentando l'abbiamo visto le risorse perché sia centrale proprio la formazione la valorizzazione del capitale umano e quindi per chiudere davvero il
Gara e finalmente dico dobbiamo riuscire a chiudere quel carte di competenze quella
Nel profondo italiana entro tratto Manta e l'offerta di lavoro perché soltanto rafforzando l'intera struttura educativa investendo ivi istruzione educazione e ricerca
E innovazione possiamo noi avere un Europa più forte più autorevole più competitiva
Partite
E abbiamo il tema delle competenze ma abbiamo anche una grande sfida che è quella della quarta rivoluzione industriale l'intelligenza artificiale
Con l'allarme sull'effetto spiazzamento utilizziamo questo termine un po'impropriamente però insomma del pezzo di sostituzione del capitale umano con la tecnologia
L'ultima ricerca della BCE su un campione di cinque mila impresse un po'rinunce questo allarme è un pollo lo riduce a Vercelli dicendo sostenere si sostiene che comunque in questo momento non questo rischio non esiste perché le imprese stanno investendo sull'intelligenza artificiale quindi anziché licenziare aumenteranno le assunzioni però gli economisti riconoscono che sul lungo periodo questo rischio c'è le imprese un'indagine sulle imprese tedesche
Bene questo pericolo in arrivo nell'arco degli ultimi i prossimi cinque anni
In Italia abbiamo avuto di licenziamenti dell'inverso l'auto trentasette persone mandati a casa rom pare ci fosse una crisi aziendale
Di sottofondo e in America invece l'allarme grande
Si stima sono state sono state centosettantasei mila a ottobre i licenziamenti in America per quel dovuti all'Inter e alla all'avvento del diciamo così dell'intelligenza artificiale Amazona licenziato tantissime persone metal si appresta a licenziare il venti per cento del del personale della forza lavoro esistente o ne esiste questo rischio
E non è un allarme eccessivo
E allora io dico semplicemente ricordiamo trasformare quello che oltre esistere una un'emergenza in un'opportunità perché stiamo volando sull'aereo che stiamo ancora costruendo ed è questa esattamente la signoria di intelligenza a inficiare non possiamo Letterman la nessun virgola però dobbiamo governarla perché potrebbe diventare una straordinaria opportunità ma potrebbe diventare un fattore discussione di dipendenza e di sostituzione del lavoro se lasciata senza regole come diceva lei ed allora l'Europa sta intervenendo in tal senso su un doppio binario protezione e investimento torna legga
Issato per esempio dei paletti molto chiari soprattutto nei sistemi ad alto rischio compresi quelli usati nel lavoro e nell'istruzione imponendo trasparenza controllo umano e tutele contro le discriminazioni gli abusi le principali regole il Regolamento sia dichiarano dalla due agosto ventisei
Ma devo dire c'è un secondo punto che per me diventa decisivo che quello della scuola mi è stato fatto appunto accendono il primo intervento anche perché stiamo rischiando davvero di perdere
Una generazione che se non viene educata se non diamo gli strumenti per capire l'intelligenza artificiale prima ancora che per usarla rischiano veramente i ingessata sì di appiattirsi di non diventare una risorsa come dovrebbero essere allora l'Europa appena aggiornato le linee guida per gli educatori Suso etico dell'intelligenza artificiale
E impiegati nell'insegnamento proprio appunto per rafforzare le ragazzi non solo le competenze digitali ma anche si rito critico attenzione spetta alla privacy e rischi in manipolazione quindi la vera risposta europea è proprio quella di regolare innovazione
Formare i lavoratori ma sopra tutto io dico educare i giovani Augusto umano consapevole responsabile dell'intelligenza
Artificiale perché la sovranità tecnologica dell'Europa si costruisce no concittadini passivi davanti agli algoritmi ma con persone libere preparate e a giudicare il cambiamento valutiamo governarla e non subirne quelli che sono e gli effetti
A mio avviso quindi la non avere Princi ci ha raccontato quello che sta facendo l'Europa quello chiedere alle venti poi quale la la situazione visto che lei ha una una prospettiva primi privilegiata quindi ci può dare un quadro e ridimensionare i nostri gli allarmi che
Registriamo
Ma io dico una cosa perché sostengo da tempo un po'fuori dal coro poi insomma ecco non è che le cose al Torino anticorodal vincoli siano giuste ma attualmente stiamo vivendo questo fenomeno di egli ai Washington
Cioè lei hai l'intelligenza artificiale
Risponde benissimo all'essere il nuovo nemico astratto per giustificare altre cose
Un periodo era la globalizzazione qualsiasi azienda che faceva errori madornali diceva ma i mercati globali la globalizzazione c'entrava niente spesso anche nei casi di licenziamenti di cui si parlava l'utilizzo delle Iaia una delle tecnologie cioè il la prima ondata di licenziamenti in Amazon
Sono stati e tutti pensavano ai magazzinieri realtà ai magazzinieri sono molto più tutelate
Licenziamenti di impiegati di white collar e che provengono da tecnologie precedenti da percorsi di digitalizzazione
Allora su questo invece abbiamo bisogno qualora un periodo è stata la globalizzazione un periodo l'Europa
Poi adesso è l'intelligenza artificiale in realtà tra la capacità che ha l'intelligenza artificiale di svolge lei compiti umani e l'adozione vera di intelligenza artificiale c'è uno scarto gigantesco purtroppo
Da dal mio osservatorio li italiane anche su questo un paladino di coda sulle Iaia dopo giorni cioè l'impresa di anche perché abbiamo un un tessuto di piccole
Microimprese fanno fatica a utilizzare appunto per migliorare produttività e si spera anche al qua qualità del lavoro su questo io uso questo schema noi in Italia abbiamo l'Istat censisce ottocento quattro professioni
Questi ottocentoquattro professione avranno prefetti per l'intelligenza artificiale il primo sarà di generazione cioè se nasceranno l'ottocentocinque ottocentosei ottocentosette il secondo e tette di sostituzione e ci sono professioni che vanno a morire come è successo
Sempre nella storia ecco l'intelligenza artificiale a una capacità trasformati va molto più potente delle ultime tecnologie con cui abbiamo avuto a che fare
Il terzo il tetto sarà di integrazione e questo è il tetto di cui mi occupo e che è molto più importante degli altri due
Perché molte professioni resteranno nominalmente con lo stesso nome non moriranno ma al loro interno se non si scompone amo la professione in Paschi inabilità in compiti
Ognuna di queste si modificherà qual è il grande guaio
E che secondo me è l'ossessione della sostituzione paradossalmente aiuta gli effetti P. distorti
E che la professione del futuro sarà una combinazione dell'abilità umana e delle capacità delle tecnologie il guaio quale e qui invece arriva un fenomeno contrario al al primo punto che cioè il desk Killing se noi stiamo fermi con le nostre abilità umane e la tecnologia aumenta la sua potenza di fuoco e anche di sostituzione
Noi subiamo de skilling cioè CP gridiamo qualche utilizziamo CIPE qualifichiamo ci dei qualifichiamo sera usiamo male essendo non coltiviamo altre abilità umane
Una sola battuta che racconta un po'tutto c'è questa indagine sui tassisti di Sokol quartiere cinese di Londra molto interessante che dovrebbe insegnarci anche il cosa fare questa si siano divisi in due grandi gruppi detti i tassisti
Che usavano Lillo stradario adesso si usa più Hood Napoli dalla a alla zeta c'è una cosa
E che
Hanno monitorato insieme a nuove generazioni tassisti indicando una destinazione hanno seguito con liste scanner che vanno a monitorare l'attività cerebrale i vecchi tassisti
Inseriva non inseguivano l'indirizzo prima cosa immaginare la destinazione
Vado a via Toledo ai primi immagino perché ci sono già stato secondo immagino la direzione che devo prendere sin dall'inizio della mia vettura terzo immaginare il tragitto e hanno notato che c'era un'intensa attività in particolare di due aree del cervello molto intensa nei casi si rivolge per azione
Il lato tale idea lega alla macchina l'algoritmo in questo caso di navigazione a teneva spente entrambe le due aree che invece erano molto intensi questo è molto interessante
Perché perché la risposta me la darete tutti quanti e beh allora non usiamo almeno navigatore satellitare no la risposta è coltivo nella mia professione le altre cose che la macchina non sa fare meglio di me
E che scelgo di coltivare e oggi
Proprio in termini di apprendimento
La capacità della formazione di coltivare le abilità squisitamente umane è il vero terreno di sfida no noi siamo sempre meno dialogico gli esseri umani altri esseri umani critici cioè stiamo riducendo questo in pigri mento rischia
Di essere assolutamente pericoloso e invece quello che si vede che l'intelligenza artificiale come supporto
Come agente è molto forte se noi sappiamo usarlo a potenziare alcune delle abilità che abbia quindi dobbiamo portarci noi di governarla non abbandonarsi all'età
Volevo affrontare quale professoressa un altro tema e quello della collaborazione tra centri di ricerche
Università aziende potevo capire si se funziona sequestrò questa relazione questa integrazione di cui si sostiene la forte necessità effettivamente esiste coi avete un osservatorio privilegiato ci potete dire avete contatti con le imprese che interloquiscono con le università e volevo capire funziona
C'è una Picris sia da parte dell'impresa e
C'è un nodo da sciogliere
Non non c'è dubbio che sta cambiando molto il comportamento del degli atenei negli ultimi anni
Infatti si parla di di di un'ammissione universitaria che riguarda sostanzialmente la didattica la ricerca e la terza missione
E la terza missione
Dovrebbe appunto riguardare lo sviluppo di rapporti di collaborazione con una gli attori del nostro territorio quindi istituzioni pubbliche e impresa
Noi proviamo tantissimo ad aprirci e ha da avviare dei dialoghi e delle collaborazioni con le imprese
Non è semplicissimo non è semplicissimo perché un po'non ci siamo abituati non ci siamo abituati da un lato ci sono le riprese che mostrano delle forti resistenze culturali
Prima si è parlato di di delle piccole e medie imprese del nostro territorio che molto spesso insomma sono imprese importanti con dati di fatturato veramente significativi ma che presentano una cultura manageriale poco sviluppata
Basti pensare che s'tra tutte le piccole e medie imprese italiane solo il trenta per cento presenta un manager perché esterno al gruppo familiare
E ovviamente questo si traduce in modelli organizzativi fortemente gerarchizzati dove i processi decisionali sono accentrati
Nella delle mani della del titolare di una gruppo di di di di persone di famiglia che guidano l'azienda
E ovviamente a che come dire tutte le altre attività principalmente legate alle politiche di gestione delle risorse umane storno assolutamente destrutturate sono affidate a ai capi reparto ma non c'è nulla di effettivamente formalizzato manca quindi anche la sensibilità nell'attenzione per l'attività di ricerca
Molto spesso quando io provo a contattare dell'impresa e per poter tra e poterle studiare per poter somministrare i questionari
Insomma da una parte come dire su cortesi e garbati però capisco bene che molto spesso ci percepiscono come una perdita di tempo
Non c'è dubbio che c'è una responsabilità da parte nostra c'è una responsabilità da parte nostra perché stiamo come dire
Sì stiamo poco abbiamo lavorato poco su questo
E sicuramente riscontriamo un deficit rispetto a università di altri paesi parti del mondo per esempio certo stemma universitario del nord Europa che dove c'è una forte cultura dello spin-off
E e e quindi vediamo che i ricercatori sono fortemente incentivati a trasformare i brevetti in start-up perché all'interno dei campus universitari andò proprio degli incubatori gestiti dalle università
Questo processo che ormai consolidato nei sistemi universitari del nord Europa anche del Nordamerica da noi
Sta cominciando ad avviarsi adesso
Il sistema universitario italiano il fortissimo dal punto di vista della preparazione teorica
E dal punto di vista della metodologia adesso stiamo lavorando moltissimo sulla didattica innovativa sulla didattica esperienziale
Che lavora molto sulle soft skill la rafforza molto la personalità dei giovani crea molta consapevolezza e forti livelli di autostima questo il motivo per cui i nostri giovani quando si laureano hanno le idee ben chiare
Su su quello che vogliono e sanno bene quali sono le loro aspettative e i loro talenti per questo
Non accettano di essere sottoutilizzati e vanno fuori e questo è un po'un metodo disposto dell'università che sta puntando moltissimo a rafforzare competenze comportamentali
E personalità dei giovani
Però non c'è dubbio che
Abbiamo qualche deficit soprattutto sullo sviluppo di quelle competenze tecniche verticali che le aziende richiedono ai nostri giovani subito dopo la laurea
Un'altra criticità importante che non posso non rilevare il fatto che siamo abbastanza sotto finanziati rispetto alle altre alle università di altri paesi c'è stata c'è stata una bella iniezione di finanziamenti con lui il Pnr
Ma le prospettive già per il prossimo futuro sono abbastanza negative
E ovviamente ciò alla ricaduta innanzitutto sull'edilizia universitaria soprattutto nella città di Napoli nel territorio campano soffriamo moltissimo per la mancanza di residenze universitarie
Per cui tutti i nostri studenti fuori sede e ne abbiamo tantissimi
E su non hanno la possibilità più soffrire di un alloggio pubblico e sono e e scontano anche il rincaro dei prezzi degli immobili
Per da lui dovremo a visitare il nostro territorio qui dovremmo affrontare il tema delle politiche pubbliche di asseritamente Mengoli o si va anche avere il punto di vista della della professoressa imperatori perché non mi mi dispiace parlare del velinismo nord-sud anche in questo contesto però magari la dimensione delle aziende del Nord
E più grande maggiore quindi magari c'è anche una maggiore apertura nei confronti dell'integrazione dell'Inter e le azioni tra centri di ricerca università volevo sentire il suo punto di vista non la vedo male
Ti no datemi Medvedev sentite occhietti
Ok allora allora va be visto che oggi all'età che ci troviamo molto in linea con la collega lo ribadisco ma proprio perché invece il non quindi c'è una differenza nord-sud ma anche delle cose che ha detto la collega mi ritrovo anche al nord e cioè a questo tema
Del vallo lamento su un altro piano la metto sulla il riconoscimento del valore della scena
Ecco mi dispiace ma nel nostro Paese e facciamo un po'fatica a riconoscere questo valore e quindi mi ritrovo non sul fatto che poiché spesso collaborare con le aziende
Dal punto di vista delle aziende vuol dire fare un piacere all'università vuol dire aprirsi ai giovani e la cosa sicuramente positiva
Però io penso che l'università possa davvero fare la differenza sia nei confronti della relazione con le aziende sia nei confronti poiché il di degli dei nostri studenti
Nell'offrire il valore del metodo scientifico cioè in questo mondo in cui si muove tutto velocemente e quello che abbiamo imparato ieri intorno al mondo non faccia bene domani
Quello che noi possiamo offrire era capacità di affrontare i problemi in maniera rigorosa
Ecco mi dispiace ma questo reca pressappochismo che invece qualche volta nelle aziende c'è
E e quindi questa mancanza anche di cultura manageriale la ritrovo anche anche nord certo dipende dalle aziende pronte prima del nostro intervento c'è stato l'intervento di Andrea Sironi non collaboriamo per esempio con Generali ci mancherebbe dice un altro tipo di apertura
Però erano veramente la difficoltà di far capire il valore
E mi dispiace anche prima si è parlato di righe profeta conoscenze che fornisce l'università e quello che serve a al al sistema produttivo
Allora gli odi bravissimi studenti che mi chiedono
Delle lettere di referenze per andare all'estero e poi io le università estere chi mi ringraziano e mi chiedono di avere altri studenti come quelli che io ho mandato io non penso che i nostri studenti
Abbiamo cioè io non penso che l'Università debba dare così tante competenze tecniche deve dare un metodo la capacità di pensare la capacità di essere critici la capacità di risolvere i problemi attraverso la ricerca ecco questo volevo ovviamente trasversali di cui parlava Bentivogli prima sì però ecco noi incontri anche a parlare dei limiti dell'università siamo il Paese in cui il numero dei laureati è più basso in Europa invece fra anche in questo dobbiamo dare un valore poi a questo tipo di competenze e dobbiamo essere capaci di riconoscere poi
Ha detto molto bene Filumena cioè ci mancherebbe altro è un è è una colpa anche dell'università non sapessi come dire promuovere in questo senso
Però ecco è un tema anche gli di cultura in generale nel nostro Paese o più ampia
Penso che poi quando da la la relazione c'è tra le aziende l'università e noi ne abbiamo veramente tante ha una relazione virtuosa è una relazione
Densa di significato è una relazione bella nel nella misura in cui ho parlato di bellezza prima cioè è una relazione significativa grazie
Perché userei io affronterà e un altro tipo di Chieppa più operatori di rete delle competenze ma il nostro mercato del lavoro sia un altro che perché dare cooperare che quello della partecipazione delle donne al mercato del lavoro
Tra l'altro il rapporto Mele del del tinello smetteva può
Ho una nuova realtà quella che sono sempre di più le donne laureate che abbandonano il Paese in cerca di retribuzioni migliori perché non sappiamo il gap retributivo in Italia è ancora molto importante
Quindi approfittavo sempre dell'esperienza della della l'onorevole Princi della sua alta partecipazione a queste commissioni Pipers commissioni che sono centrali nel nostro dibattito per chiederle
Quali interventi immensa mettendo in campo le ha la politica e soprattutto alla politica europea perché è un tema che riguarda l'Europa
E vero punto diciannove perché il mercato del lavoro cresce cresce anche a un certo punto di vista la partecipazione femminile perché danno di pari passo ma il punto e che il divario resta ancora troppo profondo e lo dico soprattutto nel Mezzogiorno la bellissima aria nell'Italia da cui provengo dove troppo sesso
E sulle donne continua a gravare quasi interamente il lavoro di cura e finché non si scioglie questo nodo alla parità nel lavoro resta ancora incompleta
E allora intanto ed è quello che stiamo facendo noi come Europa intervenire su asili nido mense servizi educativi Congedo a progetti a sostegno della genitorialità
E non sono misure accessori attenzione sono delle infrastrutture sociali essenziali e il can perpetuo prova colmare questo ritardo anche con un forte Investimenti sui posti negli asili nido servizi per l'infanzia
Proprio perché senza questi strumenti molte donne continua a essere costretta a scegliere tra lavoro e famiglia
E questa tutto è una per noi una priorità europea molto chiara la nuova strategia web per l'uguaglianza di genere ventisei trenta
Mente proprio al centro l'accesso ai servizi di cura come dicevo i congedi familiari retribuiti una più equa condivisione delle responsabilità cura e la valorizzazione nel settore dell'assistenza dove appunto lavorano soprattutto le donne quindi e questa è un Europa che vuole essere fortemente competitiva intanto partendo dalla lavoro di qualità che vuole essere innovativa che vuole puntare fortemente sul capitale umano per parte competere un formare e per ridurre in profondità richiama ora ci sono però quello che io sto leggendo
Propone il clima che si respira all'interno principalmente delle miei commissioni che sono quelle strategica del settore è questa
Forte convinzione che che le competenze che investimento in capitale umano diventino centrali e trasversali in un'Europa
Come dicevo che appunto vuole essere più rappresentativa più competitiva vuole puntare appartenere lei proprie eccellenze i suoi giovani
Puntando molto sulla ricerca perché non dobbiamo non possiamo permetterci che le nostre migliori professionalità poi vadano in via contribuiscono all'altezza di altri sì quindi il timore
Benissimo io ringrazio tutti ringrazio le professoresse oratoria imperatore del la l'onorevole Pinzi Bartók ventinove anni
Grazie real minoranze ospitando un dibattito molto bello devo dirti grazie ancora un attimo se ce l'ha l'onorevole Principe anche Marco Bentivogli deve scappare malata e perché no c'è una cosa che mi ha colpito ma voglio condividerla con voi
Ad un certo punto l'onorevole Princi mi pare ha detto che c'è un investimento dell'Europa
Su
Lo sviluppo la promozione dei valori democratici
è una grande questione perché è una grande domanda che probabilmente i mi vuoi i liberali gli uomini di democrazia si fanno con un certo imbarazzo perché l'idea di promuovere i valori democratici può essere male interpretata nella forma di una pedagogia di Stato questo lo fanno i regimi ovviamente noi quindi trasformano poi diciamo la promozione di uno dei valori democratici in una pedagogia di Stato
Però però probabilmente è una necessità della democrazia promuovere il metodo democratico sotto un profilo d'un cattivo formativo pedagogico e nelle nostre scuole
Questo non si fa
Perché non c'è il tempo pieno perché l'educazione civica la bandierina che esiste dove esiste ma di fatto si studia la Costituzione ma si studia in maniera molto dopo e allora questo è un grandissimo tema perché il futuro delle democrazie
Dipende da questa capacità
Di anticorpi contro le eresie i complotti mi le le diciamo le ideologia e che purtroppo no distruttive sono parte della cultura occidentale
E quindi abbiamo il dovere di promuovere questi valori democratici informa liberale ovviamente non in forma non in forma direttiva e consiglio onorevole Principe e e e questo programma poi in concreto a che cosa punta
Un tavolo condividono pienamente ritroviamo educare quelle teste pensanti che abbiano quelle capacità critiche che permettano loro di leggere reale di leggere quella che è una complessità perché stiamo assistendo l'abbiamo già detto momento parziale vivendo un momento particolare un nuovo quadro
Geopolitico una capitale umano che deve andare governare questi processi di cambiamento un'Europa che deve fare
Lei ha fortemente su quelle che sono le proprie di risorse anche perché abbiamo visto disimpegno americano delle alleanze che si stanno efebico ovunque sbandando e allora iniziamo puntiamo sulla istruzione sulla educazione sport educazione civica che marca perché non sono ancora e troppo utilizzata nelle nelle conoscenze nel nella programmazione perché io vengo dalla cogenza dalla dirigenza scolastica
E lo combatteremo
Quotidianamente questo status mentale dei docenti pure passione civica
Che addirittura per questo meglio o anche un attimino criticato perché l'educazione civica deve essere materia a sé stante proprio perché deve fornire anche agli studenti quel quadro storico finestra sul mondo perché corsi e ricorsi storici allora conoscere quella una storia anche geopolitica ed io dico del Paese legata alla educazione civica serve il proprio a dare loro gli strumenti per potere governare il cambiamento compresi quelli tecnologici perché le casalinghe anche ma disinnescare il il populismo la propaganda putiniana
Perché voglio dire poi so che ci sono a loro purtroppo loro investono investono sulla pedagogia e dobbiamo farlo anche noi perché dobbiamo difenderci grazie onorevole Princi è un è un limite vengono come è un impegno importante siamo siamo le siamo grati per anche per questo impegno perché un impegno
Spesso sottostimato nel dibattito pubblico ma importante grazie
A alla nostra grazie grazie Allia Romagnoli ha condotto questo bellissimo dibattito e e e adesso c'è un'intervista che io ho fatto qualche giorno fa quindi
Non è datata qualcuno della mente qualche giorno fa però a Romano Prodi che è una delle nostre conoscenze
Più alte e abbiamo e quindi vale la pena di ascoltarla se c'è qualche aspetto che superato dalla cronaca me ne scuso sono passati quattro cinque giorni quindi prego la regia di mandarla in onda
Presidente Romano Prodi benvenuto offre euro nel del Grassi e di aver aderito questo invito la sua presenza prestigiosa eterno il motivo d onore egli piacere benvenuto
Il piacere ed io e basta bene allora approfittiamo della sua competenza terra portarci sul destino dell'Europa in questo scenario globale così compresso così travagliato
L'Europa e chiamata oggi più di ieri a un processo di integrazione ma soprattutto è chiamata oggi più di ieri a correre sul terreno dell'innovazione
Della transizione energetica senza perdere competitività della sicurezza strategica ecco rispetto a questi obiettivi
Come lei valuta le scelte l'andamento della del vecchio continente
Ora
Molto semplice con relativa all'iraniano porcilaia di giudizio si può dare sul molti con cui ha evidenziato infatti è chiaro che l'autonomia americana nei confronti dei loro fa per non tenere conto minimamente né in quell'attentato riteniamo troppo ho fatto chiarissimo quindi
Anziché in cerca di soldi hanno spinto a dire quindi se non ci mettiamo assieme un pasticcio per cioè è un messaggio talmente forte che ha turbato tutti tutta l'Europa non da un lato ci sono anch'esse dello stesso politico falliscono collisione direi tre nano
Cioè qui bisogna quando la voce grossa Trump ha risposto tra l'altro lato della situazione intermedia dei sa Primo Ministro inglese del presidente francese
Non hanno
In fondo
Un po'di distanza critica prescelta interrompa hanno ribadito una presenza nell'ambito della difesa diciamo così degli organici dei ritardi poi come è la situazione l'italiana più io gli altri Paesi europei
Fino al trenta
Vicino all'Empoli femminili tra quindi in ordine sparso anche in questo ultimo caso pallottoliere Sheshi continua poi foto un privilegio per dire quello più recente no possessi continua corre non andiamo avanti con la comunità europee anche perché negli ultimi tempi pertanto infatti dell'intarsio
In fondo interessanti interviste per il cancelliere tedesco a insinuato o la necessità della civile prenderla unanimità colui che non aveva mai fatto
Quindi il passo in avanti
Perché uso molto condensa in touche innovato non deciso fortemente perché poiché
Accompagnarla giù tutti i soci dice Curci con una specie di
Trentasei tedesca insomma no cioè che una serie di militare non serva per creare una maggioranza vista una specie di
Mister Europa Paola ad una sola verso la testa però questa è una mia malignità ecco
Il livello della il tema delle cooperazioni rafforzate
E qualora appunto il superamento dell'unanimità non sarà raggiunto è un tema che è stato differito a giugno però si presenta sull'agenda europea secondo lei
è una soluzione che è l'unica praticabile e non ha diciamo effetti collaterali
Che possono in qualche modo far dubitare della sua validità
Ma con qualche dubbio ci sembra però è l'unica arma pronti camere cioè l'altro riporta al presente piramide Diego
Finisce informalmente
All'unanimità e ci saranno in maggioranza ad ogni primo problema che si pone come in ogni sistema democratico oppure
Direi a fare
Aveva Diderot si diciamo così
I circoli dell'Europa e coerente bisogna fare generalmente del Alleanza circolo del problema
Quel cioè l'inevitabile futuro di un'Europa andare avanti però ecco chiariamo anche nei conti riuscì poi per giocare poi e su ogni cosa qualcuno fece il maggioranza minoranza bisogna che un gruppo il Bangkok Vinilmania
Bisogna Spagna procedimenti e Polonia sulle grandi questioni uno e
Nel nucleo Crocchiolo forse anche parente dell'Europa
Allora troppo povero non politica
Il ponte presto riunirci operations Italia perché l'Italia ed energie
La Ford prescelta dall'altro anche con un solo con due motori fra che Francia e Germania ma vent'anni fa scempio indispensabile per creare la maggioranza la collana vogliamo usare un linguaggio rialimentare perché si potessero prendere delle decisioni io mi ricordo addirittura quando Chirac in tavola
Quali
Glielo però il ruolo che aveva avuto un commissario italiano Credit dimentichiamo nata Alghisi chiamava no benché insieme a Chirac identici era arrivato dalle Bruno dall'Abruzzo diceva Marx cristiana non c'entra
Dopo tre mesi non prendevamo una decisione
Pensa a sentire anche il parere di nazionali perché non c'è Europa
Bene non ampia l'Italia si è interrotta nel sentire queste parole era Granata ad associazioni pratiche edilizie nell'uomo in molti in motore forse perché dobbiamo essere concreti ma da occorre necessario
Ecco dopodiché di fronte alla crisi come quella iraniana che con a lei ha detto giustamente scatena reazioni divergenti no
Il ministro quale cioè e queste cooperazioni rafforzate devono poi trovare una forma di rappresentanza formale chiederà presenti tutte oppure oppure nell'accordo intergovernativo delle cancellerie ogni volta bisognerà trovare la convergenza cena a questa struttura bisogna dare una forma in questa forma poi in verità alternativa
A quella formale dell'Europa espressa dalla Commissione
Ed al Consiglio europeo oppure no ci vuole voglio dire io faccio un esempio concreto e convincente l'Euro
L'hanno fatto solo dodici tra protestano ventuno pensate dodici per ventuno
Però o non solo strutture
Qua a regolarmente centrale a tutto con prigionia mettere delle regole Santini della eletto mi auguro che GP un nocciolo tra ENEL vedere però Oricchio mi auguro anche che ci sia in Italia ecco ma uno Solofra intercettabili assolutamente assolutamente ci vuole riferimenti possiamo ove il giovedì una una decisione del genere di un'altra poi ci si trovava allora lirici si trova con alcuni con altri no
Eccetera occorrono strutture regole formali in modo le decisioni terza quei Paesi io decisioni orbitanti
Di fronte alla guerra Bigazzi in Europa ha avuto un atteggiamento diciamo trattati vista con gli Stati Uniti e però poi non ha rinunciato anche a ad aprire a cercare nuovi mercati il l'accordo sul Mercosur giunge non troppo casualmente in coincidenza con questa congiuntura e un altro grande mercato e quello della Cina ma anche l'India ecco ritiene che oggi l'Europa debba perseguire questa strategia in maniera assolutamente assertiva
Natura allo
Facciamo un semplice punti gli Stati Uniti riforme importanti del commercio mondiale però come importatore costituiscono il nove il dieci per cento dell'importo sceglie medievali
Allora Venanzio novanta
Lo dobbiamo ancora incattiviti dal sale però quelle scelte
Però voglio far senza gli americani facciamo senza
Però è un cammino qualche incomodo perché gli americani sono per noi un mercato importantissimo ma leader PD dire
Se voi vi volete Nicola noi abbiamo bisogno di attrici cantanti è indispensabile
Però onore monumenti antichi si devono formare
Mercosur che è un bel passo in avanti attenzione che ancora non è finalizzato nel tutto però andando avanti sottili in via potenzialmente qualcosa di grande anche se non la struttura così compatta come a la Cina non non è facile pensare dell'Emilia uno sviluppo e che così lunghi anni continuò come è avvenuto una decina però o o va be'la scommessa per il futuro
E poiché desidera scolare altri mercati tra il problema all'annuncio Cina
Devo
Onda ho visto gli ultimi dati voglio dire inoltre un fascicolo civile vicino al suo presunto colleziona colpito perché per la prima volta la Germania che sempre aveva avuto un buon equilibrio con la Cina contro un fascicoli ottanta miliardi di euro allora cosa vuol dire altra cosa ho fatto a un'analisi recenti
Uterina l'intera dell'economia industriale cinese
Vedo che hanno dei vantaggi gli anni del bus tipologie
Io ticinese lui ieri però in poche parole
Loro poi sporto locale gente deciderà dall'abilità dentro con le nuove strutture distributive fino a alle raffinate automobili elettriche
Molto anche né invece aumentare gli interventi che c'è sempre stata e non c'è o fra soprattutto splendidi interventi della chimica e della farmaceutica
Che colpiscono la Germania in modo fatale ad oggi siamo sinceri
Quindi per cose vanno avanti in questo modo lungo solo sul cinese aumentando sempre di più ci arrivano future
Perché più di tanto dal sito per un Paese superiore allora ci siano saggi
Dobbiamo affrontare subito uno uno coi ciliegi come un centro di parlare anche del indurre nel due mila venti nel versante fra
Il primo durante palingenesi fanciulle giocai comprensiva agreement sono invece cioè un bell'accordo con la Cina che non è un trattato vero e proprio ma una per delineare un cammino progressivo
Per accordi sulle regole dei commerci di produzione tutte le le barriere non commerciali erano in cucina fatta bene
Arrivo vai degli scontri Gigliola bastonata e in più ci fur tensioni
Imporre de iure fra il Parlamento europeo che ricordano i cinesi che entrano la ingenua inabilità di prendere dei provvedimenti delle sanzioni contro i parlamentari che avrebbero dovuto approvare i provvedimenti allora con le lire proprio
Cominciata una una guerra persa
Allora negli arredi settecenteschi i cinesi i limoni vi state costruendo mercati dappertutto però l'unico vostro grande imbarcati all'Europa
Quindi o ci mettiamo d'accordo orrori chiudiamo e ora in Italia poi tante altre migliore e secondo me un bell'accordo centro con problema europeo e lo abbiamo l'accordo fornitori
Per cui dell'ultimo vertice Commissione Europea civile Sinisi
Si doveva durare tu ed io vorrei duraturo solo perché lo sapevano quello di e io eroga felicemente in quel periodo visive inizia una europei non è l'unica secondo infarcire di proposte perché la Germania con le loro porte un tipo la Francia elitario dell'altro e quindi allora
Orrore dobbiam letale ai cinesi una barchetta formazione Michele offendere ho lasciato perché aventi interesse volute dall'interesse noi a proseguire conversa
No no io ho paura
Arriva un punto perché ripeto non sappiamo più con una band era in Cina la metto in modo brutale no ma avendo esaminatori intento da già nel consiglio scientifico ancorché raffinate
Non c'è età scolare
Hanno efficienza maggiore cura del prodotto maggiore costi salariali minori
Allora
La concorrenza sui vuole ma fa gestita Collins dall'esperienza pollice non portano alla mia però
Via vale ma l'aveva vista la sentire e chiudiamo con invece gli impegni dell'agenda Draghi il divario sull'innovazione
La riscrittura di questa transizione energetica in forme che non facciano perdere competitività perché anche questo è un è una grande sfida dell'Europa in questa congiuntura
Di fronte anche alla crisi dell'Automotive per quello che si è prodotto in questi anni come effetto forse di un disegno
Non ben costruito e da ultimo la sicurezza strategica ecco questi tre asset ritiene che possono essere e i i i quelli decisivi e soprattutto l'Europa Che cosa può attivare in queste tre questione in chiave innovazione transizione energetica e sicurezza strategica
A molto se c'è il
Vedremo col gioco Pino Ninfa non ce li tre euro
Molto semplice perché era un porto di mare di rapporto letta
Che dicono che cosa concretamente si può fare adesso poi non sono evidentemente sufficienti intervenire cambiano un'Europa federale nasoni impasti necessarie concreti di oggi
Quindi non posso risponderle l'uno o l'altro Josh non abbia ci impone non abbiano nessuna è un organo un minimo dei
Unione bancaria allora saremo succederà quello che c'è scritto nel rapporto lenta e ogni anno arrivano trecento miliardi ed altri risparmi negli Stati Uniti ai fondi americani perché un po'come loro controllo inoltre i primi
Per legge possa andare avanti così a lungo
Per discorsi per fatto nei confronti con la Cina giroconto e non possiamo tenere all'infinito colleghi rapporto leggiadra nel ciclo signori miei
O non cambia questi aspetti oppure nuovi non teniamo pienamente continuiamo ad alimentare della lascia coloro che poi comprendano il potere fare un'altra economia per gli annunci tagli dobbiamo anche tenere conto di una cosa molto concreta uno cogliere anche tu Prodi ai dei sogni oscene attenti perché
Facciamo il confronto negli Stati Uniti proprio il PIL totale risentimenti e ventinove mille miliardi di dollari
L'intento tal nell'Unione europea e il ventotto mila miliardi gridò Richard Nicola lontano diciamo uguali
Il voi ci aggiungiamo la cinese era la Norvegia il Regno Unito che sono fuori dall'Europa e non solo nell'area economica in pressoché per identica per allora fallire
Attenzione perché lo dico cadiamo nella trappola
Ricordo ci prendevano in giro gli americani dicendo voi siete il gigante economico un nano politico gran bel militari allora utopia trasformare ai nani almeno e gli uomini anche se non in gigante
Questo è quello che dobbiamo fare la era quanto la lettera con programmi solo attraversa per questo passaggio non lo facciamo ribadiamo
Nanni
Diretta sul peschereccio e da ultimo noi siamo a Napoli e e il nostro convegno a il mezzogiorno del Mediterraneo al centro
Del fuoco del dibattito nel soggiorno è tornato a crescere più del nord in Italia ritiene che questo processo sia un dato meramente congiunturale come l'affetto del piene R e e altri fattori destinati purtroppo a comparire oppure c'è qualche segno di inversione di tendenza che finalmente ci dà speranza
Ci sono dei segnali a Napoli a Bari soprattutto hanno come
Delle cose nuove critiche arrivano anche gli no mentre prima non c'erano però attenzione Tarcisio per aiutare questo processo non dobbiamo riflettere
Saranno al centro della nostra attenzione
Perché
Questo il mio chiodo fisso jeans
E intanto inteso perché quando facevo allargamento dei governanti e giudici del Mediterraneo allora quel tavolo unico quotidiano meglio ma quale dei miei giorni Impeciati soltanto al nord
Allora mi sono fissato sul Mediterraneo tra l'altro sono le iniziative delle università paritetiche esami cerco di portare avanti così via perché onori non diciamo nel sud del Mediterraneo
Un legame con la nozione di un giorno oppure nell'utero consultarci fino a un certo punto
No quindi occhi dice Yardeni oggi dobbiamo forse un paio di mesi in un crescita perenne e quindi il rapporto con il Mediterraneo per noi dobbiamo dell'organo curare rete la la folla
Incredibile notte la Sardegna
Più vicina alla
Che l'Italia continentale
Vicino a noi comparvero cento ma dove siamo finiti
Rendete conto diciamo all'ottanta per cento il protocollo italiani non europeo italiano
Tutti han portato ad esempio il rapporto protocollo cetriolo
Siano assolutamente dominanti netti nel Sud perché due il
Allora in questo senso il piano Mattei e le politiche diciamo del politica estera del governo Meloni nei confronti del del Nordafrica ci sono degna di reati di un cambiamento oppure piccole bandierine non occorrono bisogna avere leggi di procedimenti troppo rigida perché onestamente niente all'hotel poi interverrei giustamente
Non entro nel Mediterraneo Novelli Vendola senza quindi un
Io lo trovo una cosa giusta però che deve essere implementati a livello europeo per terra mi fecero entrare una
Cioè qui abbiamo la subito
L'Unione europea è il più grosso il donatore nei confronti della e siccome tutto spese tante
Corredato dalla politica queste l'assurdo no
Allora piano Martelli ad esempio Dima e vogliamo qual è il cambiamento politico
Sovente il professor domanda dobbiamo fa bene un discorso più allargato quindi più armata di tranche
Grazie presidente Prodi questo monitor questo auspicio a a evitare la frammentazione in tutte le politiche dell'Europa mi pare che sia la cifra del suo intervento la ringraziamo di aver aderito a questo invito la salutiamo
Proseguiamo con il resto del programma buona giornata presidente io vi ringrazio per la vostra impazienza grazie
E come avete visto egli l'intervento di Prodi è precedente alla presa di posizione dell'Europa in cui l'Europa dichiara la sua indisponibilità alla missione di Olmütz quindi però nella sostanza e attualissimo e mi pare un contributo veramente prezioso e adesso un altro l'ultimo pannelli della giornata ridò la parola a Vittorio ferma per gli ospiti che saranno qui ad aggiungerci grazie bene
Grazie grazie ad essa non ricordo scusami chi siamo tutta questo dibattito pomeridiano è andato oltre che sul sito di alta la voce edito Euromed ma è ancora in corso in diretta su Radio Radicale sulle frequenze di Radio Radicale
Bene grazie Alessandro grazie a tutti voi per essere qui resistere ancora per qualche altro minuto
Nei adesso affrontiamo un tema veramente cruciale nonché quelli affrontati finora non lo non lo siano
Però è un tema che in qualche modo a a completamente ridefinito anche il nostro modo di pensarci come come europei
E il tema appunto della dell'energia e della sicurezza energetica tutto comincia nel due mila ventidue quando Putin decide di invadere l'Ucraina da quel momento voi sapete bene tra le conseguenza delle dive le numerose conseguenze negative diciamo di quel di quell'evento
C'è anche il tema come dire della della sicurezza energetica dell'Europa cioè succede che i paesi europei si rendono conto di essere totalmente dipendenti da un soggetto che in quel momento muoveva guerra ad un Paese che aveva chiesto l'adesione al punto all'Unione Europea
Tenete presente che fino a quel momento aveva funzionato un uno schema che in genere si attribuisce ad Angela Merkel no alla ex cancelliera tedesca e cioè
L'Europa garantisce la sua difesa grazie agli Stati Uniti quindi protezione sicurezza viene dagli Stati Uniti
L'Energia viene a basso costo dalla dalla Russia
è un mercato potenzialmente enorme invece
Lo lo poteva approvare l'Europa in Cina questo diciamo era in qualche modo in maniera ovviamente molto molto banalizzata molto schematica diciamo così il mondo in cui noi vivevamo fino al due mila ventidue
A quel punto ovviamente succede succede qualcosa succede che
La questione energetica la questione del gas diventa centrale è i Paesi europei corrono a modificare le loro fonti di approvvigionamento
Quindi una delle nostre curiosità questo pomeriggio sarà anche capire a che punto siamo da da quel punto da quel punto di vista si capisce praticamente che la sicurezza energetica è una priorità dell'Europa che senza sicurezza energetica non c'è nemmeno sovranità economica è un punto dal mente cruciale che lo ritroviamo anche nell'agenda Draghi
Quando Mario Draghi viene chiamato a costruire un dossier sulla competitività europea
Non a caso sceglie di mettere il tema dell'energia
Ha in come dire in in grande in grande evidenza proprio perché la competitività europea è legata anche alla riduzione
Delle dipendenze critica alla diversificazione delle forniture energetica e la costruzione di una politica energetica europea il più possibile comune comunque diciamo
Coordinata
Questo che cosa significa ecco questo anzi è un tema che oggi viene ulteriormente sottolineato dalla dalla nuovo gravissimo evento che noi viviamo in queste ore cioè la guerra in Iran
Sapete tutti seduti ovviamente informatica
Diciamo così il lo stretto di Hormuz bloccato quindi impedisce il passaggio
Delle navi di conseguenza blocca i trasferimenti di energia e tutto questo ovviamente a una ricaduta sui prezzi e da qui diciamo così una serie di interventi una serie di misure che i Paesi europei cercano di adottare internamente fra questo ovviamente anche l'Italia ma che ovviamente sono ancora le prime reazioni quel chiaro che a un certo punto bisognerà fare il mattino qualcos'altro
Ecco tutto questo per dire che la sfida della sicurezza energetica e oggi una delle sfide principali che l'Europa deve affrontare come ad affrontare innanzitutto c'è un tema di autonomia strategica dell'Europa quindi c'è intanto un tema di rafforzamento dell'autoproduzione energetica che ovviamente è un tema diciamo che può contare fino a un certo punto perché in questo momento anche dal punto di vista l'approvvigionamento energetico l'Europa dipende abbiamo detto appunto da da forniture se c'è un problema di stoccati c'è un problema di tecnologie di accumulo
Di questa energia e c'è un tema di coordinamento di queste politiche di approvvigionamento quindi questo è il grande tema dell'autonomia strategica poi c'è l'altra questione su cui oggi cercheremo appunto di fare fare luce cioè la diversificazione delle fonti e del rotte dovremo ovviamente come è stato già nel caso della della Russia nel nel due mila ventidue dovremmo ampliare i nostri fornitori strategici sviluppare del infrastrutture di interconnessione eh valutare il ruolo appunto del Mediterraneo anche come possibile corridoi energetico tra l'Europa all'Africa e Medioriente
Mediterranei dove avete adesso
Va sotto stress perché la questione della della guerra in Iran no ovviamente mette sotto stress esattamente quel corridoio avevamo immaginato potesse essere alternativo rispetto ad altri ad altri precedenti
E praticamente c'è un tema che viviamo sicuramente intanto come utenti
Ma che vivono anche le aziende vivono le le imprese manifatturiere cioè la stabilità dei prezzi perché è chiaro che diciamo così una diciamo una imprevedibilità dei prezzi è un aumento punto de delle dei prezzi
Crea difficoltà alle aziende perché diciamo quella certezza del dei dei prezzi e una condizione indispensabile anche per fare per fare impresa ecco questi sono alcuni dei temi che oggi affronteremo cercando anche di conciliare tre tre obiettivi no perché ciò a cui l'Europa è chiamata in questa fase gli obiettivi sono appunto quello che abbiamo detto la sicurezza energetica ma allo stesso tempo la sostenibilità ambientale perché ricordiamoci che l'Europa
Aveva un programma formidabile no sulla transizione ecologica quindi il tema della sostenibilità ambientale resta ancora presente quindi adesso però bisogna capire come si concilia con questa sfida dell'energia e poi c'è appunto il tema della competitività economica che abbiamo citato parte raccontando anche il il rapporto tra quindi abbiamo questi tre come dire
Pilastri di una di una nuova strategia dell'Europa che sono in parte da ristrutturare sicuramente diciamo da coordinare per capire di più e in questo ha in questo in questa nebbia diciamo della della dell'Energia
Abbiamo con noi Roberto amore che invito raggiungerci qui sul palco che economico counselor della commissione europea e quindi benvenuto
E quindi con Luigi
Cercheremo anche di capire a che punto sta l'Unione quali quali contromisure adottato in questi in questi ultimi messi per fronteggiare la sfida avremo con noi Stefano De Falco che dovrebbe essere già in sala eccolo
Professore di geografia economica politica nel dipartimento sì sì dove dove vuole nel Dipartimento di Scienze politiche all'università appunto Federico Secondo quindi una una risorsa interna cambiava
Abbiamo in collegamento il professor Giuseppe Zollino che ho professore di tecnica ed economia delle energie di impianti nucleari a fissione e fusione dell'Università di Padova e dovrebbe collegarci
Spero al più presto Mario Baldassarri che un economista presidente del centro studi economia reale visto che appunto parliamo dell'Europa io comincerei subito con allora con l'Europa per e quindi vorrei chiedere al dottor Roberto amore ecco di aiutarci a capire a che punto siamo sul piano prova dell'autonomia strategica dell'Europa cioè quanto abbiamo accelerato dopo la crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina a che punto siamo oggi nel percorso di riduzione delle dipendenze
Energetiche critiche
Buon pomeriggio a turarsi buonasera oramai a tutti volevo ringraziare innanzitutto ovviamente ferro mentre l'altra voce gli editori per per l'invito è sempre un piacere essere qui ovviamente immagino che quando è stato organizzato il panel sull'energia non si sapeva quello che sarebbe successo inconsulti settima
E rimpiangono l'aver accettato l'offerta di partecipare a quello sulla finanza poi parlare dopo il presidente Prodi non è semplice però diciamo che più che rappresenta la commissione in questo momento cercherò di scambiare qualche o osservazione sulla dalla da un osservatorio forse privilegiato per quello a metà strada tra Bruxelles e Roma
E accettare ovviamente anche così Simoni e risponde alle vostre domande allora inizio subito con due osservazioni una banale una propriamente impopolare quella banale
E che parlare di sicurezza autonomia oggi non non può essere ridotto alla misurazione di quante molecole di cassa abbiamo di quanta capacità abbiamo di produrre energia elettrica in particolare Massi innesti un discorso molto più ampio della nostra capacità di trasportare con l'energia di stoccare la non di bilanciare la e di creare un sistema più residente flessibile in senso vogliamo ovviamente complessivo europeo
Questa è una banalità ma volevo subito diciamo partire da qui perché poi mi riallaccio al discorso in particolare sul rafforzamento delle reti la seconda osservazione impopolare che in questo momento storico non bisogna assolutamente cadere nella tentazione di pensare che ci voglia meno mercato questo al momento in cui ci vuole più mercato
Lo dico perché la tentazione di molti stati membri e tra l'altro ingiustamente Vittorio fece riferimento al rapporto tra dice
Un fungo rosso fraintendimento secondo me di fondo sul messaggio che è scritto anche abbastanza chiaramente ma forse frainteso dagli Stati membri su la creazioni campioni europei viene spesso intesa come creazione di campioni nazionali non è questo quello che secondo me a mio modesto avviso il rapporto voleva dire
E sicuramente quello che hanno non piacerebbe vedere quindi quando dico più mercato intendo la famosa Unione energetica Lenna Gilioni on chiamatela come come volete che da sempre vogliamo fare questo non è il momento di mettere gli interessi nazionali davanti ma casomai
Accelerare su quel processo che c'era già prima
Ora in questo contesto l'autonomia è inutile girare attorno al problema è stato già ben evidenziato secondo me in tarda mattinata l'Europa non è autonoma non lo è stata per tanti anni non lo è il oltre sessanta per cento della nostra energia arrivano fuori
Dove sta la buona notizia per la buona notizia sta che nel frattempo quello che è cambiato il modo con cui noi gestiamo quella che abbiamo di energia quindi sia quella che entra da fuori sia quello che produciamo quelle che produciamo oggi a oltre quaranta per cento da fonti rinnovabili
è stato detto questa mattina forse una una riflessione andrebbe fatta su quella che viene consumata
Di energia che arriva da fonti rinnovabili che è un po'diverso attualmente meno e questo già ci dice qualcosa sulla capacità di trasporto la collocazione della delle fonti di produzione però sicuramente una buona notizia il trend è in crescita e di questo dobbiamo essere di sicuramente molto orgogliosi
Dove sicuramente le luci e le criticità aumentano nella capacità che sempre più messa sotto stress di trasportare queste Energia
Abbiamo sentito l'intervento di Terna questa mattina niente non siamo in Senato ovviamente il Tirrenia Linke l'Adriatic pipeline aggiungerei anche la connessione Corsica Sardegna Italia forse un dettaglio che sarebbe carino evidenziare che sono finanziati anche da fondi europei non soltanto da interventi nazionali
Questo per dire l'Europa non è lontana da queste esigenze vicino all'esigenze nazionali e soprattutto ha molto vicina al concetto di rafforzare le reti e possibilmente anche le interconnessioni
Quindi l'autonomia noi non so se lo raggiungeremo nel breve periodo non non ho i dati per immaginarmi un cambio epocale nel nell'arco di poco di poco tempo però briciolo che posso dire che noi possiamo risparmiare già tantissimi soldi
Sono state fatte delle stime dai colleghi dalla direzione Energia nel la Ford Bolena Jackson planner che già di un anno fa su questo torno tra un secondo
Che già ne noi soltanto migliorando l'interconnessione possiamo risparmiare quaranta miliardi di euro all'anno
Possiamo migliorare
E la la nostra capacità di produrre da energie rinnovabili e di utilizzare l'energia in maniera più flessibile anche con le comunità energetiche rinnovabili fino a dei risparmi di quarantacinque miliardi all'anno che vanno in crescere fino al due mila trenta due mila quaranta addirittura si stima che nel due mila quaranta
Se le cose le facciamo bene possiamo arrivare sfornare duecentosessanta miliardi di euro cioè stiamo parlando una fetta importante del PIL europeo
Quindi diciamo gli strumenti non li abbiamo già e se guardiamo quello che è successo negli ultimi dieci anni noi abbiamo essenzialmente mica l'accento è quello che dicevi che s'però non sono due gli eventi scioccanti identici o canti sono essenzialmente tre
Uno secondo alcuni auto inflitto secondo me invece deliberatamente scelto che entri in vigore nel due mila diciannove
Che però se ci mettiamo con la testa di allora dovrà essere accompagnato da uno stimolo di finanza pubblica che purtroppo non abbiamo potuto destinare perché no perché nel frattempo arrivato il covo di cui molti di quelli soldi sono stati girati scusate su utilizzo tremenda barman per rendere più efficace il messaggio adesso ne Xhimi riesce più che al suo interno totalmente alla componente energetica
Molto forte ma non è l'unica quindi mondo coi è andato diversamente da come ce l'ha mai immaginato ma qual è stata la prima volta in quello commissionato a troppo dicendo sì alle chiare essere che basata su due pilastri oltre a transizione digitale quella energetica pulita
La ti secondo ciò che le menzionato che ovviamente due mila ventidue con la grande guerra di aggressione della Russia verso l'Ucraina che ci ha colti oggettivamente io penso di poter dire impreparati a livello europeo quindi non lo sapevamo ma questa crisi qua che il terzo shock
Avviene oggi se noi prendiamo l'Affordable energia Chopra non documento che vi invito andare a leggere di febbraio del due mila e venticinque tutto quello che sta scritto lì è valido oggi
La buona notizia è che quindi l'Europa ha già capito quali sono i suoi limiti e le sue esigenza anche a livello infrastrutturale non solo infrastrutturale ma anche a livello di politiche ovviamente energetiche quindi noi dobbiamo semplicemente mettere non voglio usare l'espressione tratterrà per come dopo cinque anni di penetrare penso che abbiamo tutti pieni
Le scatole però diciamo che quanto meno riuscire a portare avanti le politiche europea viene viene oggi Unione a livello sovranazionale utilizzando gli strumenti che già oggi abbiamo menzionato
Tutte le la programmazione fatta per il per un potenziamento delle delle reti
La strategia listini Industrial dille che vede l'energia non come una commodity ma effettivamente come strumento di politica industriale vero e proprio dove tutti questi elementi sono già fortemente integrati quindi la strada
è innanzitutto efficiente efficientare quello che abbiamo e poi ovviamente sperare che nel lungo periodo questa capacità di renderci anche autonomia nell'approvvigionamento energetico possa subire anche su una un'accelerata
Sì in realtà hai detto giustamente che nel ventidue non ce l'aspettavamo ma qualcosa ci si poteva attendere visto che c'è stato anche il due mila quattordici perché il primo attacco pure due mila quattordici e lì nonostante quell'attacco mi ricordo bene che i capi di governo europei
Come dire in qualche modo fecero finta di di di non rendersi conto di non accorgersene sostanzialmente
Grazie
No
Egli intanto parliamo parliamo di questo di questo nera non a caso detto ultimi dieci anni fa tagliare fuori tutta una serie di eventi pressione infatti
E quindi ecco già allora forse si poteva capire che qualcosa stava cambiando ma a appunto lo schema Merkel redigo per la valenza occorrerà era troppo forte per essere modificato prima di tutto nella nella mentalità
Io però a questo punto chiederei resterà io ancora su su Roberto con amore con il tema poco del PNR R. no cioè noi abbiamo comunque fatto dei passi avanti ci sono comunque delle
Dei passi che vanno raccontati ecco qualcosa che l'unione europea ha fatto la commissione in particolare per costruire una vera Poli energetica integrata a livello continentale e quindi sarebbe bello ricordare quali sono stati proprio gli investimenti
Sulle redigono il pm RR le riforme fatte di conseguenza in Italia assolutamente grazie non voglio tenere fra le nove di sera prodiano ha fatto tantissime cose sapete il piano nazionale
Il piano di piene Herrera incarnazione dire prese residenza italiano
è il più grande che c'è in Europa in termini assoluti quindi e pienissimo di misure sia a livello di investimenti che a livello di riforma però diciamo per agganciarci a quello che è stato detto stamattina è quello che rileva i fini del panel di oggi sicuramente l'investimento sulle sulle reti di trasmissione molto importante sia gas elettricità ovviamente abbiamo potenziato investimenti esistenti mondo a riuscire a rispettare anche la scadenza del premier
Ma perché c'era effettivamente bisogno perché insomma beh appena sentito discorso il presidente Prodi su piano Matei Lab del Mediterraneo ma se poi queste di una volta arrivata nel Sud non riusciamo trasportarla serve relativamente a poco penso al potenziamento all'eretico è importantissimo
Le smart Grid che sono un altro lato della stessa medaglia abbiam visito più di quattro miliardi con il PNR R. in questa in questa altra che è una misura importantissima lire all'Europeo per cercare di efficientare rendere più flessibile
E l'utilizzo di energia le comunità energetiche rinnovabili che sono uno strumento se vogliamo che ci proietta verso il futuro non dico verso l'autoconsumo avverso delle comunità che effettivamente creino un decongestionamento un po'delle reti nazionali quindi che facilitano il il mestiere di Terna
Ma anche che possano creare effettivamente dei risparmi energetici a livello di di costi del del le bollette su questo c'era una una misura che vale più di due miliardi di euro che secondo me andrà avanti
E sta ed è già nel pacchetto di energia per i cittadini con un altro documento fondamentale la commissione nota come strumento per ridurre le bollette le riforme abbiamo fatto tantissime cose mentre c'era un un una serie di misure volti a facilitare l'iter autorizzatori perché per fare tutte queste rinnovabile dementi in Italia noi rimaniamo incagliati dentro la nostra burocrazia vendendo le nostre procedure
Che non facilitano la la creazione di questi di questi impianti qualcosa è stato fatto siamo abbastanza soddisfatti sicuramente qualcosa ancora è da fare e poi c'è tutto il pacchetto leggi concorrenza che e e da dove arriva mio commento iniziale sul fatto di essere impopolare ovviamente l'idea di creare un mercato libero dove segnali di prezzo rifletta le reali condizioni quindi l immigrazione del mercato tutelato ci sono saltati tutti al collo perché dicevano che mettiamo le mani in tasca e vecchietti realtà invece ci sono mercato dei vulnerabili quindi sono comunque protetti
Però serve perché era effettivamente un mercato che rifletta le condizioni economiche sottostanti
L'idea stessa di rendere più facile a livello procedimentale ma anche più vincolante come obbligo il piano decennale che Terna deve adottare per lo sviluppo della Rete in una vita che ti concorrenza come nel due mila ventitré se ha velatamente a questo rende più prevedibile più programma dell'investimento e poi aggiornarlo ogni ogni due anni va be'poi ci sono alcune misure più controverse perché sono cose che hanno riflessi anche al di fuori dell'Italia che ad esempio la messa a gara delle concessioni idroelettriche ne abbiamo sentito parlare anche questa mattina noi crediamo che mentre il concetto di concorrenza ma soprattutto crediamo nell'idea di fare gli investimenti
Che non siano ecco soltanto sulla carta e quindi il rinnovo delle concessioni a fonte di a fronte di fantomatici investimenti non avverranno mai non è la strada
Per il futuro lo stesso dicasi ovviamente per la distribuzione elettrica per altri settori non solo con l'energetico
Quindi diciamo che questo pacchetto di riforme è l'inizio di una storia che speriamo possa essere continuata anche con il nuovo bilancio che in discussione non vedrà la luce prima del due mila ventisette ventotto
Però insomma i semi sono stati piantati speriamo di poter proseguire
Bene beh
Grazie ce lo auguriamo
A questo punto vorrei chiedere al
Professor De Falco
Anche a partire dalla sua specifica competenza
Qualche
Lume sulla nuova geografia dell'energia perché
Appunto larghissimo carina ci ha costretto a spostarci da da un'altra parte è in qualche modo ci siamo anche le temevamo vedere che anche alla luce diciamo così per esempio del piano materia di una serie di di di di altre di altre visioni insomma
Magari ci sono delle altre rotte da seguire anche sul piano energetico quindi approfitta del Mediterraneo all'Africa Medioriente eccetera
E perché poi nel frattempo però in Medioriente giudice dovrebbe quindi da che dica da che parte si va a questo punto come come funziona
Allora ringrazio anche io ovviamente Alessandro barbare primi se tutto gli organizzatori molto gradito quest'invito
Miti metterò a dare solo qualche suggestione tra quello che leggo e ascolto dei media quello che sono i miei modelli di di di circa perché mi è difficile fuori del contesto diciamo didattico che ha più lezioni quindi si può diciamo sviluppare di parare il più tempo un meccanismo analitico quindi vi dico proprio quello che che registrò tra l'altro parlando di Energia mi sono molto adoperato per portare energie fresche cioè gli studenti e dottorandi qualcuno lo vedo venuto altri verranno forse anche nei panel di domani
Diciamo che dal punto di vista
Della geografia dell'energia io normalmente vi do anche qualche coordinata mia personale sono abituato a una scala di circa della geografia economica che più piccola ed è legata anche dinamiche energetiche mai loro impatti gli affetti su una scala territoriale
Quello che sta accadendo ora in una rapidità incredibile è una osmosi involontaria mi sono trovato come chi studia modelli tra la geopolitica la geografia economica nel senso che mentre prima c'era un De Caprio in un disaccoppiamento tra una decisione di tipo geopolitico un orientamento
E i reali di percussioni per dire come si usa ormai dire a ora la pompa non diciamo di sul prezzo del carburante o sul paniere di mercato o sulla disoccupazione
Invece ora la riverbera azione immediata questa cosa è anche quello che noi chiamiamo un bias una antipatica distorsione c'è chi fa ricerca come noi ma anche gli analisti geopolitici
Hanno la necessità per cercare di dare informazioni un minimo affidabili fra basse incertezza che lo stadio di studio sia così detto di regime o come dico io di regime spostando l'accento che la parola mi piace di più e non al transitorio dove ci sono ora entrare nel tecnico fenomeni non lineari incertezze elevate il problema è che ora con conflitti in corso in parti del mappamondo ogni giorno diverse
Fuori andare investimento che magari cambiano completamente traiettorie scenari di trasporto di risorse energetiche o comunque dieci componenti sub componenti per la transizione verde no come diciamo l'abbiamo sentita anche il problema Olmütz non è solo navi di petrolio
Ma è anche
E trasporto di Elio che essere fondamentale per i wafer dei microprocessori così come sotto c'è tutta la rete dati cavidotti enorme lo potete vedere io on line su Tele geografi quanto è e densa la Rete dei cavidotti che passa di rete dati né in quello stretto quindi un'esposizione una vuol bene abilità enorme
Questo fatto fa sì che questi sciocchi ci fanno lavorare perennemente al transitorio e quindi noi rischiamo diciamo di fare matching fra modelli che finora sono stati consolidati nell'ambito della disciplina accademica come in quella degli analisti geopolitici con un errore è una distorsione detto questo se prima io noto questa analogia perché a volte mi occupo anche di redazione fra energie mercato no ci ricordiamo le le due commesse no di Montesquieu
Oppure c'entra il Frédéric Bastiat che diceva dove passano le merci non passano gli eserciti
Ora si potrebbe dire dove ci sono dei corridoi energetici visto che mi sta ricevendo uno dei corridori nuovi corridoi energetici nuove rotte
Dovrebbero allentarsi delle tensioni geopolitiche
Di fatto poi non è neanche così vero storicamente guardando perché se vi ricordate il famoso diciamo paradigma tradotto poi in un libro del Norman Angell prima della prima guerra mondiale no decreti Illusion
Poi Inghilterra e Germania che scambiavano tantissime merci sono finite rapidamente in sconfitto collego
Sequenze economica e della della pace come nel mille novecentoventi già umane Harkins a a voi scritto no e di fatto ora non parliamo di mercato ma di mercato dell'energia le dinamiche sono simili
C'è questa transizione da un sistema che finora mi mi modelli di studiare un modello come lo chiamiamo noi a parametri concentrati pochi fornitori energetici consolidati rotti abbastanza statiche
Ad un sistema geometria variabile in cui ci sono nuovi protagonismi
Multipolarismo i come mai si si usa dire e diciamo un sistema che passa da un'architettura abbastanza come dire perimetrate poco ma inviata ad un sistema reticolare
In cui le le parole chiave in cui ora si ricerca e su questo puoi fare una piccola critica su uno ridondanza diversificazione interconnessione lo vediamo parlando dei corridori se pensiamo ora per dare qualche dato il corridoio meridionale del gas che parte dal Caspio Passarella Zerba già in Turchia Grecia fino alle coste salentine che in quattro anni ha trasportato mi pare oltre quaranta miliardi di metri cubi di di gas diciamo che si si detiene di arrivare a regime una cifra pari a venti metri cubi annui
Così come esce e mettere il progetto su cui si sta accelerando che vuole portare energie rinnovabili dal Nordafrica
Verso
Il continente con l'Alitalia che funge da cerniera
Un'opera enorme si parla di circa duecento venti chilometri di cui duecento in un ambito sottomarino sono stati fatti degli studi enormi per capire gli impatti ambientali in questo primo impianto se se non sbaglio poi c'era Terna stamattina no
A corrente Bitetti ubbidire escono ente continua Artusi bidirezionale
Il greci che porta energia sostenibile dall'Egitto verso nella Grecia e poi l'Europa e anche addirittura l'idrogeno liquido no diciamo il il corridore l'H due issato H due con ritorno che sempre da Paesi come la Tunisia
Arriva in Italia c'è un accordo con Austria Germania per portare questi tracciano di guida in parte diciamo tra nessuna riconversione delle linee
Esistenti cioè di fatto c'è questa tendenza
In quella uso montaggio un po'di trasposizioni scusatemi ma io appunto faccio ricerca non sono un analista
Ha una parola fordista no quella della Maximum efficienza della Maximum Prosperi ti in questo momento che come direbbe Bauman sembra tutto liquido non scenario che ci espone a tante minacce e vulnerabilità su cui non dico niente forse ci ritorneremo dopo sul tema sicurezza ma succede che di fatto si perde anche un po'la bussola
Di una visione antropocentrica sull'uomo ora non per sembrare diciamo poetico
Però già nel secolo scorso in una dinamica simile di una transizione di mercato una transizione di mercato energetico
Diciamo c'era questa in Herbert Martius per fare un un esempio che era allievo di Heidegger non la questione della tecnica di Heidegger
Di cui parlava diciamo di questa embedded emessi no questo fatto che c'era questo incorporata mento come lo definiva in una traduzione che non viene bene dal tedesco che era già il sfratto forse no
Dell'economia dentro la politica la vita sociale e della necessità di un di Serventi invece di una disaccoppiamento di questo anche ora il vero che stiamo presi come una sorta di allarmismo perenni ogni giorno
Ma cerchiamo comunque di avere una visione per cui ci siano poi delle alleanze strategiche energetiche e non ci sia
La ricerca della mera mercificazione no quindi diciamo della come la chiamava Polani c'è dell'Energia diventa la merce da cercare a più basso costo possibile
Bene grazie grazie allora io a questo punto di com'è arrivato anche il professore va mi riserverei per ultimo Zollino perché diciamo immaginando anche un po'quello che ci offrirà che è anche abbastanza esclusivo ma lo vorrei tenere in un momento successivo se se mi permette volevo chiedere però al
è un esperto di di nucleare nuovamente e diciamo ai tempi e infatti l'ho detto a posto il volevo chiedere però prima al professor Baldassarri che ringrazio si è si è collegato ad esso e quindi lo lo saluto gli idoli do il benvenuto
L'abbiamo presentata all'inizio insieme insieme agli altri volevo chiedere al professor Baldassarri proprio perché è un'economista di aiutarci a capire il peso del costo dell'energia sul piano appunto della competitività fra economia perché è evidente che
Diciamo abbiamo come dire i costi dell'energia che incidono sulla sulla sulla sulla capacità dell'impresa di essere competitive in questo momento diciamo così tra i colossi Stati Uniti e Cina l'Europa deve cercare una strada e ovviamente diciamo così queste crisi prima quella dell'Ucraina e adesso questa in Iran
Hanno un impatto non indifferente proprio su questa su questo tema
Sì grazie un saluto a tutti e grazie dell'invito
La prima considerazione che va fatta è capire fino in fondo che i mercantili dell'energia e quindi del petrolio e del gas ci sono oligopoli concentrati
Basti sapere che fino alla guerra del Kippur ricordiamocelo nel settantatré erano dominati dalle Sette sorelle
E fino allora il prezzo del petrolio era tra i due dollari e i tre dollari al barile
Poi i produttori di petrolio e gas si sono coalizzati tra loro in un altro cartello contrapposto che lo perché e quindi hanno cominciato anche loro ad esercitare il loro potere di mercato Cisco System trova improvvisamente a nove dollari al barile e poi tutte le
Crisi energetica che abbiamo vissuto ma è un oligopolio concentrato
Dove bisogna distinguere fra costo è il prezzo dell'energia
Perché dico questo è perché qual è il prezzo dell'energia
Purtroppo su questi mercati ci sono mercati prevalentemente finanziari speculativi
Che indicano impresso fiducia in prospettiva
In fuga in America il Brent a Londra per il petrolio ma soprattutto per il gas cioè quello che io ho sempre definito un famigerato indice che il Ttf di Amsterdam
Che è un mercato che dai prezzi e non dare una gita di scambio
Quindi quando tutte i i mezzi di comunicazione dicono il prezzo del petrolio oggi è salito il prezzo del grano oggi è salito non è che è salito il costo dell'energia esaurito quell'indicatore
Che noi in Europa abbiamo avuto la dabbenaggine
Di consentire alle compagnie energetiche di mettere nelle bollette della luce del gas e quindi nelle tasche dei consumatori e imprese e famiglie anche l'indice
Che non determina il costo perché perché il costo vero dell'Energia per esempio da noi in Italia
L'ultimo metro cubo di gas che è passato
Attraverso i tubi alla frontiera o che è arrivato via finale che non è ovviamente il TGR di Amsterdam per il gas né il parente di Londra è evidente che con questa gentile concessione
Alle compagnie energetiche
E quindi compagnie energetiche non appena vedono salire e balzare verso l'alto questi indicatori aumentano il prezzo alla pompa di benzina
E questo è un primo elemento cioè l'aspetto speculativo delle montagne russe dei prezzi sui cosiddetti mercati i energetici secondo è che su questi Prezzi incidere per quasi la metà in Italia il costo della fiscalità
Quindi se noi la settimana scorsa all'improvviso abbiamo visto salire
Il prezzo della benzina del petrolio e del e del gas sostanzialmente ma della benzina del gasolio a due euro al litro
Quando stava a uno settanta una settantacinque pochi giorni prima non è perché è aumentato il costo del petrolio per le compagnie energetiche
Quello che hanno usato per la raffinazione la distribuzione ma perché ci fanno pagare quella benzina in quel caso ovvio secondo l'incidenza dell'indice speculativo
Ma su due euro e il costo ovvero industriale è attorno a un euro
L'altro Euro
Parto da accise e IVA quindi in gran parte
La metà di quello che paghiamo che in realtà non dipende dal prezzo della del vino del gasolio ma dipende dalla fiscalità
è per assurdo questa fiscalità aumenta di peso perché l'Iva è calcolata anche sopra le accise quindi si aumenta il prezzo della benzina del gasolio
Più le accise l'IVA aumenta sulla benzina e sul gasolio e sulle accise
E quindi c'è un processo di gettito addirittura ma questo non dipende dalle condizioni di mercato evidente che le compagnie
Interesse se diviene consentito
A valere una spiaggiamento diciamo speculativo cioè il prezzo soubrette Suburbia o su GDF di arrestato dal belga è aumentato e io ero calcolo immediatamente o alla pompa di benzina oppure nelle bollette del gas e della luce
Allora però e come sappiamo sommata decenni e decenni di teoria economica che di fronte a mercati ad oligopolio concentrato
Gli Stati liberali
Hanno cercato di contrapporre delle autorità indipendenti di vigilanza che si chiamano autorità antitrust o come nel nostro caso l'agenzia Arena queste autorità dovrebbero sorvegliare il comportamento delle compagnie energetiche e valutare
L'appropriatezza del loro comportamento che non sfoci in un vero e proprio abuso di potere di mercato ok servirà devono insomma
è l'ultimo elemento senta come OPA è che non avendo un mercato unico dell'energia ed essendo frammentato in ventisette Stati
Ognuno ha la sua autorità nessuna di queste interviene e a questo punto e noi subiamo gli assenti di un potere di mercato dovuto a un bel piatto
Di oligopolio concentrato ce lo ha insegnato grande economista Paolo Sylos Labini nel mille novecentocinquantasei bene acqua grazie Grazioli borbonico oligopolio e progresso tecniche Edo chiedo adesso
Diciamo l'intervento di del professor Zullino entriamo subito diciamo nel diciamo con i piedi nel piatto nel senso che chiederei subito a a Zollino
C'è un tema di mixa energetico europeo
è e c'è probabilmente anche una una tecnologia che il nostro alla quale il nostro Paese ha rinunciato diversi diversi anni fa
Che oggi però torna in auge cioè il il nucleare sembra appunto che ritorni centrale
E che possano essere effettivamente una chiave
Una una possibile risposta alla alla Ida della sicurezza energetica lei
Sì ci dica un po'come come la pensa
Buona sera grazie dell'invito come la pensa ve lo dico dopo per il momento mi dico come la come la pensano i numeri
Allora io con il mio gruppo di ricerca Padova sono ormai quattordici anni che si ciò occupiamo di modellare scenari che sono ovviamente da caratterizzare da Paese al Paese noi li abbiamo fatti spesso in confronto tra l'Inghilterra e l'Italia per esempio
Devo dire che io non ho potuto ascoltare tutta la giornata mi auguro che qualcuno si sia ricordato di ricordare quello che ha detto la presidente Mondher Lian la settimana scorsa che in scia con quello che ha dichiarato Meyers ammesso che l'Europa ha fatto un drammatico errore
Quando ha assimilato la decarbonizzazione la competitività l'autonomia energetica con fonti rinnovabili intermittenti che si chiamano solare ed eolico
Io però ho avuto modo di ascoltare il rappresentante della con della commissione Rappresentanza permanente d'Italia della Commissione e sono rimasto basito luci aperto tutta la settimana scorsa va be'che l'avete invitato quindici giorni fa ho venti giorni fa come me
Ma la settimana scorsa Ponder Lian ha detto una cosa importantissima
Abbiamo commesso un errore clamoroso
In questo istante potete vedere anche on line
La Francia sta placidamente producendo tutta l'energia che le serve
E sta esportando diciotto oggi il gatto diciotto gigawatt all'estero segnatamente in Italia sia direttamente sia attraverso la Svizzera in Germania dove c'è poco vento in questo momento e in Inghilterra
In questo momento
La Francia sta producendo tutto questo ben di Dio
E mettendo venti sei grammi ventisei grammi di anidride carbonica
La Germania sta producendo un meno del suo fabbisogno perché il resto lo sta importando per fortuna dalla Francia e lo sta producendo e mettendo qualora mi vedete io sono uno scomparto dallo sia sì sì sì la vediamo la vediamo quattro emettendo quattrocentoquarantadue grammi diciassette volte di più voi direte e sì perché la Germania non ha installato abbastanza solare ed eolico questo hanno sentito lei minore che con grande onore
Dobbiamo installare più solare ed eolico la Germania adesso cena installati cento novanta gigawatt
Che quasi il triplo del picco di domanda centonovanta gigawatt cento gigawatt solari settanta gigawatt di eolico a terra dieci gigawatt di eolico a mare
Con centosettanta gigawatt ha bisogno di importare un pezzo di elettricità dalla Francia ed emette diciassette volte in questo momento delle emissioni francesi l'anno passato tutto due mila venticinque le emissioni della Germania sono state undici volte superiori a quelle della Francia
La bolletta elettrica francese la più bassa d'Europa
Tra Germania e Francia sapete chi è in procedura di infrazione per la Commissione europea
Lo volete far dire dal rappresentante della Commissione
E in procedura di infrazione la Francia perché non ha fatto abbastanza vari rinnovabili intermittenti
Ma vi rendete conto Lavon del raid non se n'è accorta e l'ha detto adesso speriamo che tutta la Commissione spersi perché noi dobbiamo ottenere l'indipendenza energetica che non vuol dire l'autarchia perché pure i pannelli e le batterie alle importiamo
E a me risulta da anni
Che installare solare ed eolico è un beneficio fino a un certo punto poi si arriva al punto di ottimo dopo il quale aumenta la bolletta i sessanta euro a megawattora
Delle aste italiane del fotovoltaico noi non li vedremo mai nella bolletta
Perché non c'è il tempo ma io potrei farmi vedere ciò che ho fatto vedere nell'audizione in una sede autorevolissima la Camera dei deputati dove sono stato invitato
E se noi volessimo produrre in Puglia dove c'è tanto sole tanto vento
Un gigawatt continuo per alimentare l'acciaieria che si chiama il va ex Ilva oppure un data center utilizzando solare
Onirico batterie egli accampa gas che la strada che si vuole continuare a seguire perché quella che vogliono seguire coloro che investono in queste tecnologie
E ricevono per intero il pagamento dell'Eroe dei loro costi a prescindere che l'energia vada uno riflette a prescindere che poi noi dobbiamo pagare con un'altra voce in bolletta le batterie
A prescindere che noi dobbiamo pagare con un'altra voce in bolletta le linee di connessione
Tra la fra la Sicilia
E la Lombardia no perché le le imprese stanno in Lombardia la produzione sta in Sicilia o in Puglia se noi volessimo fare in Puglia la produzione utilizzando come ho detto solare eolico batterie
E i gas per backup
Noi produrremo l'energia che pure nominalmente vale sessanta euro a megawattora per isolare settanta per l'eolico ma anche a meno di cento venti euro a megawattora e se il gas come adesso sale a settanta
Quel posto lì diventa di duecento euro a megawattora
Perché metà dell'energia va fatta ancora gas
Vi dico i numeri veri faccio vedere non è un'opinione sono i numeri poi uno mi può dire nonostante io comunque nella migliore delle ipotesi in una situazione come questa pagherei l'energia più di duecento euro a megawattora
Perché la consulta il più della metà è fatta gas continuo su questa strada
Mentre invece ha detto fondarla gliene io la invito abbiamo vagliato e il nucleare la soluzione ma non un po'di nucleare
Un based lodo importante almeno la metà dell'energia deve essere continua prodotta dal nucleare il nucleare lavora sessant'anni un nuovo reattore
Per i primi trenta il prezzo può essere compreso a seconda del luogo a seconda delle condizioni di finanziamento adesso si possono applicare i contratti a due vie che finora erano riservati esclusivamente a solare ed eolico
Ma il costo può essere compreso tra sessantacinque e anche centoventi centodieci centoquindici euro a megawattora i primi trent'anni i secondi trenta dopo l'ammortamento
Il costo e venticinque euro al megawattora esattamente il costo della produzione idroelettrica oggi in Italia
Che voi viene venduta con le regole di mercato bizzarre allo stesso prezzo del gas ma oggi produrre energia idroelettrica in Italia con un grande impianto ammortizzato costa venticinque trenta euro
Esattamente quello che accadrebbe con il nucleare
Che infatti all'estero
Questo costa chi fa un contratto di fornitura diretta PPA con una società francese che ha un reattore ammortizzato paga l'energia non più di quarantacinque euro a megawattora che continua che serve per i data center
Noi ce lo sogniamo
Ah solare eolico batterie gas per peccato
Ripeto questa cosa l'ha detta Vondra l'Alien dobbiamo cambiare tutto basta obiettivi obbligatori da fonti intermittenti le fonti intermittenti servono fino al punto di ottimo
Poi non servono più perché crea un danno calcolare qual è il punto di ottimo si può fare sì lo fanno
Un professore tre ricercatori a Padova lo possono fare molti altri
Facciamolo e quello è l'obiettivo e lo implementiamo con regole di mercato mettendo a bando i contingenti di ciascuna tecnologia come si fa quando si mette a bando solare eolico batteria e tutto il resto l'obiettivo è salvare l'ambiente e salvare la bolletta
Non è né uno né l'altro da solo bisogna perseguirli entrambi
E sappiamo come fare e difficile sterzare quando si è presa una grande inerzia ma prima lo facciamo
Più basso il rischio di andare a sbattere mostruosamente
Dove andremo o lo sappiamo già e lo sanno tutti lo sanno tutti
Ma è molto più facile installare un impianto fotovoltaico che in tre mesi è pronto ed è tutto pagato che serva uno e le materie non le paga chi costruisce l'impianto le con le paghiamo noi in bolletta su un'altra voce e nemmeno le linee di connessione
E più facile fare così che si sono abituati i nostri investitori a fare così adesso bisogna cambiare rotta più brevi più in fretta possibile prima lo facciamo meglio è
Bene bene allora immagino che Dottor Amore abbia voglia di fare una breve precisazione
Mi sentissi colgo l'invito allora innanzitutto reagisco al primo intervento del professor Baldassare decreto tre parole che mi colpiscono oligopolio cartello e speculazioni per me significa sicuramente perché c'è più bisogno di mercato non di meno marcato condomini allaccio commento di prima rispetto invece ai commenti del professor Zollino
Faccio notare due cose la prima è che se la Francia ha potuto esportare con le quantità di energia e perché ci sono le reti se non ci fossero le reti diciamo che potrebbe fare niente di tutto ciò quando io parlo di Inter comparso detto la parola reti credo venticinque volte nel mio intervento e stiamo pagando esattamente di questo rafforza le reti
Anche per permettere di reagire a questo genere di sciocche in questo periodo storico
Ho dato soltanto i dati di di del percentuali di rinnovabili che non abbiamo nella produzione ad oggi la conosco benissimo ovviamente le dichiarazioni dalla mia Presidente e invito ovviamente ma non spetta a me dirlo perché è stato già ampiamente esplorato questa mattina il discorso sul nucleare sulle l s menare che sono tutte cose che sicuramente professor Zollino conosce a cui allude non siamo contrari voglio dire stiamo parlando trattamenti di questo ma le tempistiche devono essere compatibili con questa crisi
Quindi io mi sono limitato a far presente ai nostri così e così l'otto l'amore come non c'è nessun intervento che compatibile con questa crisi abuso uno
Lo stiamo Massimo nel nucleare nel rinnovabili niente
Semplicemente bisogna programmare quello che serve per non arriva al punto sempre che si allunghi siamo torniamo alla moda può avere entrino in servizio tra dieci anni gli impianti e facciamo del resto quello che serve niente di più perché altrimenti non stiamo parlando di proviamo sul groppone
Ma certo delle reti servono però le faccio presente lei lo se il CIPE ragioniamo insieme lo troviamo la soluzione se io quindici gigawatt di interconnessione e ci passa energia nucleare ci passano quindici gigawatt per otto mila settecentosessanta ore l'anno se ho quindici gigawatt di interconnessione ci passa energia solare ci fa sapere mille ore l'anno
Appunto a riferire rimanda la comunicazione del dieci marzo quindi neanche di nove giorni fa a proposito del nucleare noi facciamo quello che possiamo fare nel breve periodo e dobbiamo assolutamente su questo penso che siamo tutti allineati programmare il lungo periodo per uscire da questa situazione quindi a me non ricordo forse a prendere forza francese quello che intendevo dire quindi siamo prede però fatto posso finire all'interno vorrei greco
Tornerò per favore quello del premio Linda nove con la Cunard favore allora va be'non interrompiamo a quelli spunto non certo Lino per favore non è però
E questo ampiamente riflesso nelle comunicazioni a cui ho fatto riferimento ovviamente il tempo che ho a disposizione non mi permette di strano se volete ne parliamo preoccupata ho promesso che non volevo parlare fino alle nove e quindi non non lo farò
Un ultimo punto in generale sulla reazione diciamo alle crisi diciamo che uno uno degli aspetti che sottovalutato però è che nelle sue parole quando parla della Germania e anche l'esigenza di superare l'ho detto all'inizio una certa serie di egoismi nazionali o comunque di miopia
Ad esempio li il io diciamo questi inerzia nel mantenere la definizione delle Building zone esattamente come sono adesso lei lo sa benissimo crea un problema non per l'Italia attualmente che ne ha fin troppe magari non per la Svezia
Ma in ambito europeo sicuramente qualcosa si può fare e ovviamente il un posto migliore dove cominciare da questo punto di vista Brussel proprio per evitare di dover sprecare soldi e dispacciamento
A prescindere che siano rinnovabili o o di o impianti a ciclo fino al nove e questo devo dire
Cambia tutto sesso o non rinnovabili perché questi hanno installato esattamente in questo momento fondati aggiornatissimi stanno sulle energizzante tra l'altro un sito finanziato dalla Commissione europea
Proprio per avere dati aggiornati in questo momento in Germania stanno girando per modo di dire quando c'è vento
E stanno producendo energia solare
Cento novanta gigawatt del
Cosa vogliamo installare ancora
Il fallimento è sotto gli occhi quella tecnologia lì non serve metterne altra
Infatti la Germania sta costruendo quaranta gigawatt a gas ma allora diamo questo lo vogliamo dire uscivamo che ho parlato altro scontro solare l'eolico ce ne poi trovarono detto questo poderoso apparato di Bini son lei sa cosa vuol dire no finale ha detto indipendentemente dalla tecnologia come indipendentemente cambia tutto
No noleggiamo usciamo però nessuna mano
Il battito due perché altrimenti diventa diventa complanare col col meglio un po'di sale se non facciamo solo accademica mi pento Moles dimostri gravi girava però ma lo dico perché lo dico perché le motivazioni d'amore per questo dibattito mi scuso risorse progressivo dice no no no virale senta da solo tutta lo dico lo dico perché le posizioni sono sono sono chiare e quindi penso che abbiamo abbiamo capito
Però volevo fare vagliare anche gli altri e con orgoglio rubare tempo Boriero ma ma non voglio nemmeno rubano gli altri quindi volevo permettere anche agli altri due ospiti di dire un loro o un loro punto di vista anche perché poi nel frattempo ci aspetta diciamo così il relatore successivo per cui dobbiamo dargli dobbiamo dargli anche la parola quindi volevo ritornare dalla professor De Falco perché l'UE aveva accennato a un a un tema purtroppo ovviamente dobbiamo un po'saltare
Saltare di qua e di là diciamo però c'era un tema che lei aveva toccato che mi sembrava interessante perché in questo momento di incertezza in questo momento di
Volatilità di vulnerabilità tutto tutto quello che segue c'è anche il tema della sicurezza del infrastrutture energetica che possono sottoposto possono essere sottoposto anche a degli attacchi sai verrà insomma divario di vario genere ecco quindi volevo capire da questo punto di vista sedici lei ci aiuta a capire un po'qual è la situazione
Anche per per l'Europa l'esposizione dell'Europa e quali rischi eventualmente corre
Per stemperare il clima sul nucleare tre secondi di una cosa nel mille novecentottantasei in quel mese di maggio ero tra Mosca e Chernobyl nel fatidico giorno per fortuna ancora ci sono diciamo no questo è un mio ricordo che mi lega al nucleare di essere stato lì nel in quel in quel giorno dono si sapeva niente l'informazione sulle all'Italia ma ero io era un mio settore scientifico disciplinare geografia economica ma nasco ingegnere trofici conti dottorato di ricerca in ingegneria elettrotecnica specializzazione energetica e rilievo quindi ora senza fonde lei cosa parlo degli anni in cui ero studente ovviamente
è un po'come successe a Parigi quando la previsione diceva nell'Ottocento che sarebbe stata sommersa dall'età ma dei cavalli processo del motore a combustione tecnologia di discontinuità
Che in quegli anni in cui io mi sto per laureare prima del referendum abrogativo e c'era un filone accesissimo di ricerca nel ingegneria elettrica di cui ero studente che aveva degli studi avanzatissimi sul nucleare e ho sempre insieme a tutto il gruppo poi di miei colleghi che sono rimasti nell'ambito avuto questo dispiacere di un nuovo che sia andato proprio sgretolando e forse questo richiama tutto un altro dibattito che sarebbe quello il rapporto fra politica
E scienza e tecnologia che a volte diciamo lascia delle opinioni a chi poi non ha per competenze per poter decidere come in un in un referente si è perso un nuovo su cui era veramente un Rambo che farebbe il gioco con Padova ma era il diciamo un una eccellenza in quel campo sul subito Max stavano lavorando su dei reattori metto questo vengo alla alla sicurezza
Cioè quello che a volte un po'scherzosamente pure con gli studenti chiamo l'ossimoro paradossale
Che poi tanto paradossale non è perché c'è questo dualismo che poi complementarietà tra l'aumento della resilienza e l'aumento della vulnerabilità e uno
Portato a pensare delle due l'una invece in questa appunto dinamica di incertezza succede che è un po'come è successo alle automobili sono diventate sempre più elettroniche quindi in modo multifunzionali
Ma dispositivi sistemici e complessi
E sono diventate molto più vulnerabili e attualmente porti di trasbordo cavi sottomarini
Stazioni di transfrontaliere erano sono diciamo degli elementi degli item di alta vulnerabilità ora per esempio c'è leu Aktion plant a forse giuridiche Bolkiah investito
Ora sulle cifre io queste cose non sono brava mi pare addirittura quasi quattrocento milioni di di Euro di cui molti per il monitoraggio proprio dei cavi sottomarini che presentano questa questa vulnerabilità ci sono degli accordi con la NATO per aumentare
Però il il discorso
Quello che diciamo bisogna agire su un assetto che sia sempre geopolitico cioè la sola tecnologia da sola non riesce a garantire un Assurance perfetta perché il sistema diventa sempre più complesso
Reticolare molti apparato e quindi garantire la protezione è una cosa complicatissima
Aggiungo solo questo che sempre per teorizzare un po'pittoricamente
Che di fatto come il sociologo tedesco Beck scomparso da poco nel due mila quindici Ulrich Beck no diceva siamo nella società del rischio
E questo va governato c'è rischio non si può eliminare le mine delle minacce devono convivere l'altro grande
Teorizzatore di questo modelli in cui ora stiamo vivendo quotidianamente noi gli aprì cugina che era chimico diventato come filosofo perché diceva
Che sistemi lontani dall'equilibrio introducono caos noi questo caos e in fisiologico quindi ora siamo in una società che questa vulnerabilità non la possiamo eliminare dobbiamo mettere assieme piani che sembrano disaccoppiati il piano del multilateralismo della cooperazione per alleggerire tre detenzioni
E migliorare da un lato la sicurezza tecnologica le cose devono andare a braccetto
L'ultima domanda la faccio a Baldassarri perché poi dobbiamo assolutamente chiudere
Al professor Baldassarri chiedo
Come facciamo quindi a conciliare questo tema della transizione energetica con l'obiettivo climatico e con la sostenibilità economica
Lei ha la formula perfetta concludere questa questa serata
Ma la strategia di medio lungo periodo e quanto ha detto Giuseppe Zollino poco fa che condivido totalmente
Il problema dell'emergenza non è affrontabile con una scelta strategica di medio e lungo periodo sarebbe stato affrontabile ce l'avessimo fatta dieci anni fa venti anni fa e così via
Nell'emergenza mi pongo però in modo molto diretto
Una proposta molto semplice
La Commissione europea
Che apparentemente oggi si è pentita perché la commissaria la presidente solo una settimana fa ha fatto quelle dichiarazioni
Nel drammatico Errore fatto avrebbe la possibilità di intervenire subito dicendo
Cari signori
Invece di mettere nella pompa del che della benzina e del gasolio ove la bolletta del gas e della luce lievi difetti in quei mercati Fiuggi al speculativi e finanziari dove voi non comparate il gas e il petrolio
Quindi separare
Il vero costo della materia prima da quella che è la punta speculativa che appare ogni giorno tutti insieme per sul brand sul WTA e così via e quindi e ritornare allora il male operazione
Dell'andamento dei costi e dei ricavi se c'è un aumento di costo però riconosco sulla bolletta o sulla pompa della benzina
Ma se questa è una spende attiva futura di eventuale rimbalzo del petrolio a centoventi centocinquanta dollari
O del gas come è avvenuto
Quando il TGR di Amsterdam che era venti euro a megawattora è saltato a cinquecento euro a megawattora
Nessuna compagnia che usa il gas ha mai pagato cinquecento mila euro il gas Abbey cavatore
Prendi
Torno alla via posizione iniziale
Queste cose vanno aspra analizzate partendo dal presupposto che sono oligopoli concentrati con potere di mercato e se non c'è un'Authority
Porte e e che interviene subito e rapidamente a segnalare abusi di potere di mercato perché questo sono cioè formazione dei profitti extra eccezionali dovuti semplicemente al fatto che invece di farmi pagare
Il il petrolio che hai comprato a cinquanta dollari al barile me lo fai pagare subito a centoventi o a centotrenta quando in realtà il costo è stato molto più va bene grazie professore per nato nel mille e un'ultima annotazione questo è quello che potrebbe e dovrebbe fare la commissione bene all'interno dei singoli Stati perché siamo ventisette sistemi energetici diverso all'interno dei singoli Stati
Si può utilizzare in modo flessibile la fiscalità accise e dilaga come è stato deciso mi pare oggi spesso dal governo italiano
è qui ovviamente si perde il gettito in un certo momento elusivi Mugler recupererà quando i prezzi saranno tornati in condizioni più accettabili
Anche lui la Commissione deve parlare perché Shell Italia riduce le accise e l'Iva per contenere l'aumento del prezzo alla pompa a meno gettito cosa fa
Esita un raro procedura d'infrazione per eccesso di deficit cioè per un mese due mesi tre mesi le condizioni implicano una aiuto di ammortizzatore di breve termine come va bene
Grazie professore grazie mille io ovviamente devo passare ai saluti
Vi ringrazio demente alcune questioni non sono definitivamente risolta ma certamente non potevamo pensare di risolverle qui vi ringrazio per aver portato il il vostro contributo di nuovo saluto Roberto amore Stefano De Falco Giuseppe Zollino e Mario Baldassari davvero resa dura dato un grande contributo a questa nostra kermesse
Quindi come dire vi do un arrivederci ad una prossima occasione per approfondire ulteriormente questi argomenti lascio la parola al direttore Alessandro Barbano che intervista Paolo De Castro
Grazie grazie Vittorio Martino vive in in assoluta continuità perché Paolo De Castro Hassan ascoltato
Il il dibattito quindi mi fa farà piacere anzi tosa buttarlo presidente di Nomisma già ministro dell'agricoltura Paolo De Castro spero che sia collegato mentre faremo legato eccolo grazie buongiorno grazie
Grazie grazie a tutti voi grazie a negare voglio ricordare e ai nostri ospiti che il dibattito e ancora tutto in diretta sulle frequenze di Radio Radicale che ringrazio ringrazio la direttrice Giovanna Reanda che ogni chattato
Veramente il privilegio di poter diffondere questo dibattito a tutti gli ascoltatori della radio nelle frequenze
E e poi naturalmente sul sito di altra voce di Ferrovie del presidente De Castro
Ascoltato il dibattito parte finale del dibattito lei che pensa
Di questa transizione e che sta dividendo un po'le scuole di pensiero la dobbiamo correggere
La dobbiamo perseverare perché il rischio invece che poi arriva la Cina pollo alla macchinetta elettrica che fa seicento chilometri a un costo competitivo
E non è neanche lì siamo in grado di dimostrare un'egemonia dobbiamo fare marcia indietro per salvare l'automobile
Dobbiamo ritagliare Sartori al mente il nostro cammino affinché i punti di forza siano salvaguardati ma quello di debolezza siano compensati come si fa
Ma intanto un saluto grazie alle impronte Alessandra tutti quelli che ci stanno scontando credo che ma avendo vissuto personalmente nella scorsa legislatura se vuoi nella Ursula von der Leyen uno il periodo in cui dalla Commissione europea sfornava ogni mese messa in mezzo provvedimenti che mettevano diciamo nella regolazione le imprese europee sempre più diciamo sotto stress per la visione ambientale
E che nella figura di France spinner ma trovavano la loro massima espressione e credo che alla luce di tutti gli eventi che si sono stati poi negli anni successivi ci si sta rendendo conto che probabilmente la l'accelerazione di questo Tiber regolazione europea
A creato una un vulnus alle nostre imprese alla nostra capacità produttiva
Un vulnus non tutto diciamo dovuto all'errore di guardare all'obiettivo perché gli obiettivi erano tutti giusti e io li continuo tutti a condividere
Il problema che però si è creata un'asimmetria regolatoria tra l'unione europea e il resto del mondo cioè nel momento in cui noi chiediamo le nostre imprese di fare sacrifici importanti
Per rispondere ai cambiamenti climatici rispondere alle nuove esigenze ambientali e questo fa attenzione non viene imposta dalle altre
Dagli altri Paesi del mondo ed è questo evidentemente crea una simmetria che poi si sconta sulle nostre imprese facendo di fatto risorse creando di fatto distorsioni di concorrenza questo è l'elemento su cui dobbiamo riflettere e guardate che ancora oggi pur se a livello altolà Lussu affonda la due sembra essere completamente diverso dalla sulla fondarla in uno almeno nell'approccio di questi grandi temi
In realtà a cui dopo la struttura che sta sotto c'è tutto quello che noi chiamiamo a Bruxelles i servizi della commissione direzioni generali
Sono ancora tutti assolutamente allineati a quegli impegni che abbiamo che abbiamo costruito nella nella scorsa legislatura perché la situazione è molto e molto difficile diciamo è il più le guerre la geopolitica mettono in risalto questa questa diversità regolatoria questa simmetria regolatori più ci rendiamo conto che i problemi vanno affrontati e non possono essere affrontati in maniera semplicistica guardando sempre solo
Alla dimensione ambientale che è fondamentale sia chiaro ma lo dobbiamo fare assieme agli altri
E comunque la dimensione economica
E sociale fanno parte dello stessa direzione non può e slanciata e una dell'altra
Quindi credo sia arrivato il momento e la commissione lo sta dicendo veniva ricordato bene prima tanto esoso Luino come la Russula fondarla estesa si è reso conto probabilmente degli errori fatti
A partire dalla nucleare perché non c'è alcun dubbio mi pare che i numeri lo abbiamo detto con molta chiarezza ma probabilmente anche il nostro Davide Tabarelli e avrà fatto qualche riferimento quando è intervenuto questa mattina credo e cioè che dove abbiamo bisogno di una rispondere a questa enorme crescita di domanda di Energia perché tutte le nuove tecnologie intelligenza artificiale data center chiedono Energia
E certamente le fonti rinnovabili così come ne abbiamo immaginate oggi c'è solare eolico da sole
Che pure va aumentato sono stati fatti passi avanti importanti del nostro Paese però non bastano è chiaro che il topo sarebbe il nucleare
Di quarta come si chiama di quinta generazione quello pulito però fa scorie di guardiano riguarda la Quintana quando l'abbiamo tatuata la quarta quella di sinistra sebbene
E sarebbe la soluzione
Però ci vogliono molti anni per cui dobbiamo trovare un modo di risolvere e qualche ora questa situazione che ci mette in una situazione oggettivamente di difficoltà con una Francia che si trova a Vantaggiato nucleare dalle scelte che invece gli anni passati
E noi oggi paghiamo magari importiamo energia tracce
Ma invece nel diciamo nell'emergenza attuale quella che fa lievitare i prezzi prezzi d'energia in ferie i prezzi dei fertilizzanti i prezzi della logistica
Questa proposta italiana
Di diciamo sospendere le cosiddette tasse sulla produzione di C o due e che vede l'Europa divisa però segnala che ancora guarda caso le l'Europa divisa in maniera quasi
Coincidente con la alla l'autonomia energetica dei Paesi c'è la Francia i Paesi che sono più protetti ovviamente la pensano in una maniera diversa
Da dall'Italia e i Paesi più poveri poi
Diciamo più poveri ai e così come la pensi io sarei favorevole ad una non dico interruzione ma una una sospensione temporanea per capire se è la crisi del Golfo che stiamo vivendo sarà davvero come non viene detto adesso in tutte le agenzie che è una questione di poche settimane se davvero fosse così allora evidente che si potrebbe riprendere il filo delle chiese magari con qualche modulazione diversa ma allo stato attuale i rischi sono talmente alti che questa crisi possa andare avanti
Beh io un ripensamento della tempistica delle chiese loro lo lo condivido così come ho condiviso per esempio il tema verrà deforestazione al provvedimento che abbiamo in qualche modo sospeso anche lì
Con questa succhia Falterona chiamare presunzione dell'Europa imporre di fatto un sistema di regole per i nostri paesi con i quali commerciavo e che compriamo e chi dice no se dura mi dai un certificato che ci garantisce che quelle produzioni non sono tenute da terreni che prima erano foreste quindi riforestazione io non li compro e questi Paesi ci di governo e li vendiamo agli altri arrangi
Dimenticando che d'Europa oggi non è il più da sola non è più in grado da sola di condizionare il resto del mondo per il resto del mondo a Paesi chiedo mandare oggi crescono e che evidentemente se non la nostra dipendenza quasi totale di proteine vegetali penso alla soia
Dipendenza sull'olio di palma avanti altre materie prime e se non ce le danno poi andiamo in siamo noi andare in crisi non è che questi Paesi
Produttori non hanno mercato sufficiente per collocare l'ottuso e quindi ancora una volta e un'idea un po'presuntuoso dell'Europa
Di imporre le sue regole
Al resto del mondo
E senti in tuttavia voglio voglio fare il difensore di questa Bond aveva in due
Nel senso che con il Monte da Muzio paralizzato il multilateralismo frantumato bene
Questa signora ha fatto due accordi bilaterali niente male però cioè quello con l'India
Dove ci sono centoventi miliardi di di interscambio e dove le nostre produzioni penso agricole possono avere un grande vantaggio e quello il Mercosur che ci mette con un mercato di quattro Paesi Brasile Argentina Paraguay Uruguay diciamo finalmente a aprendo questo scambio
Tu pensi che questa questa prospettiva segni proprio la consapevolezza
Che occorre cambiare e sia nella direzione d'orchestra risalire una debolezza
Il mio giudizio critico sulla vostra affondarla in un pugno
In questo diciamo così bulimia regolatoria della scorsa legislatura non non non si trasferisce pari passo a quella che oggi anche alcuni indubbiamente linea di di sviluppo che sono state intraprese quello dell'allargamento dei mercati importanti anche se pure lì attenzione l'India è ancora tutto da costruire abbiamo solo avviato avviato diciamo così le discussioni una che è stato firmato raccordo siamo ben lungi da quello
Mercosur son vent'anni che ne abbiamo discusso chiede ancora una volta è emersa
Proprio in virtù
Delle regole europee del differenziale di queste regole europee Procaccia
Attenzione sul sul tema dell'agroalimentare sul benessere animale sui prodotti chimici noi abbiamo inviso agli ormoni abbiamo ridotto il consumo di antibiotici tutte queste regole che noi applichiamo i nostri produttori e agricoltori devono seguire non sono seguite dai paesi del centro sud
Quindi io lavorerò anche il fatto che il fatto di aver diciamo deve la raggiunto un raccordo è proprio frutto di una consapevolezza che non possiamo pretendere che il mondo sia fattibile a nostra immagine voglio dire erogati noi abbiamo espresso un parere positivo sia chiaro sul marco Sinclar
Partendo da quella consapevolezza e finalmente facendo entrare la la nostra presidente fonda Airline in una dibattito col mondo dell'agricoltura perché l'aveva da una parte quasi martoriato Honda una proposta di Time
Alla politica agricola del venticinque per cento messo sotto stress
Dalle difficoltà legate appunto ai dazi e alla alla al mantenga i prezzi che sono emersi chiamaci che l'agricoltura sta pagando la solidarietà verso Ucraina no perché tutti quei prodotta oggi che l'Ucraina era un grande Paese esportatore passavano dall'apporto di Odessa verso l'Africa oggi entrano in Europa con i famosi corridoi solidarietà questo abbassato i prezzi dei cereali in Europa
Ha creato ulteriori difficoltà che pagano i nostri agricoltori tutto ciò premesso nessuno dice che non abbia fatto bene bisogna andare avanti adesso è scesa a miti consigli e finalmente ha sistemato nel bilancio le le risorse che erano dell'agricoltura e quindi oggi si sta discutendo della riforma della politica agricola che continua a essere un importante voci di spesa dell'Europa in termini diciamo così non penalizzanti per gli agricoltori però è tutto ancora da costruire siamo in una fase negoziale partiamo del primo gennaio due mila ventotto l'inizio della nuova programmazione auguriamoci
Che la disponibilità espressa da fondarla in con una lettera al Parlamento dal consiglio poi si possa davvero portare a casa ed esercitare fino in fondo
Quindi giudizio positivo bene diciamo che finalmente arrivata probabilmente fanno dire
Anche grazie ad una mediazione italiana perché ricordiamoci che se l'Italia aveva votato contro il Mercosur a dicembre e poi ha votato a favore del Mercosur a gennaio qualche cosa in mezzo e successo
Voglio penso che sono d'accordo credo che e al netto di questa
Diciamo di questo cambio di di di strategia anche delle categorie professionali
Nel nostro Paese nel nostro continente soprattutto le le le categorie che raccolgono gli agricoltori ecceda devono rendersi conto
Che misurarsi con un mercato e scommettere e meglio che vivere sotto l'ombrello di una protezione che
Per alcuni animali è stato
Che di Europa e il principale continente come volume di forte del settore agroalimentare figuriamoci se gli agricoltori non sono a favore dell'Expo noi senza le rispondo saremmo morti
Solo noi Italia abbiamo fatto l'anno scorso nel due mila venticinque settantadue miliardi di euro di export
Quindi e c'è la china consapevolezza della necessità non c'è nessun protezionismo a livello agricolo ma non la modalità noi stiamo grandi esportatori in grandi importatori
La i volumi sia dieci sporche di importo sono formidabili in Europa ed in Italia quindi Randello Niang neanche neanche di qualità perché e qui vengo a un'altra pagella che ti chiedo di dare
Poiché un primo bilancio sui dazi ci dice che alla fine a pagarli
Prevalentemente sono state le imprese e consumatori americani quindi questo è anche la promessa prima fase hai ragione perfettamente perché
E l'aumento diciamo di quel quindici per cento si è scaricato per il momento tra importatori
E Yes portavoce le le aziende europei che si portavano e il il gli i distributori importatori distributori americani ma per mano mano che passa il tempo finiranno per scaricarsi sui prezzi quindi un impatto dalla rampa anche se non è uguale perché perché dato che non non tutto il mondo appunto darsi al quindici per cento cerchia darsi più elevati evidentemente c'è un confronto competitivo diverso
Con alcuni nostri competitor compenso non sono il vino con con l'Australia con il Cile
Con altri Paesi grandi esportatori nove il livello di Lazio e in più conveniente diciamo il più alto del nostro quindi il saldo finale ancora lo dobbiamo vedere
Certamente un fatto positivo che è stato eliminato quella strana idea tutta americana del dazio del cento per cento sulla pasta italiana
Anche solo di bassa parliamo di centinaia e centinaia di milioni giovarsi quasi un miliardo di euro riesco settecentosessanta milioni di euro dieci sporto solitaria quindi non c'è dubbio che la situazione in evoluzione
Certo sarebbe meglio fissare delle regole battersi sul rispetto delle regole piuttosto che battersi sui dazi e questo lo capiranno gli americani prima o poi perché fa parte della storia è sempre stato così
King pone innanzi
Non ha nessun vantaggio nel lungo periodo e diventa uno svantaggio sia per chi li subisce sia pertinente
Magari lo capirà dopo l'elezione di Bim il terme ma per intanto dicevo voglio portarti sul
Per chiudere questa nostra conversazione sul piano Mattei e e sul Mediterraneo perché e il Mediterraneo anche il il fuoco del nostro della nostra discussione ora che cosa che bilancio dai tu sotto il profilo proprio del dello sviluppo del settore
Agricolo agroalimentare di questa di questo investimento che e si è avviato con il piano ma a te e in prospettiva che cosa può generare questa economia
Ma intanto partiamo dal fatto che l'Africa
E la più grande opportunità che abbiamo e non ce l'abbiamo vicina nel futuro per la quantità di risorse la disponibilità in queste risorse che si fate
Sul solare possono generare non solo sviluppo economico
Per i paesi e e in parte contribuendo alla riduzione della fame ma possono creare straordinaria opportunità di crescita già lo vediamo in molti paesi africani dove i tassi di crescita sono a due cifre da molto tempo
Quindi l'idea di un grande progetto italiano e ma io mi auguro sempre di più che diventi parte integrante del Global dietro di sé europeo
E intendo mantenere senz'altro una intuizione di aiutare questi Paesi
Accrescere creando sviluppo e non in una logica di rapina però cioè facendolo perché poi dopo ci andiamo a prendere o materie prime
Ma facendolo per creare sviluppo in questo c'è un enorme interesse italiano per esempio su tutte le tecnologie di cui noi siamo leader penso alla meccanica agricola penso alla genetica penso all'idraulica l'impianto d'irrigazione
In questo senso noi diamo un campione fardello citare Bonifiche Ferraresi
Che sta diventando un protagonista del piano Mattei e inchiesta mettendo in luce quanto l'Italia con il suo sistema produttivo che mette insieme tutte le componenti
Della produzione agroalimentare può diventare un carattere straordinario di questi Paesi
Adesso deve fare l'Europa coerente annunciare però perché in quel ruolo deve essere agganciato a questa diciamo così intuizione
Italiana per poter ridare tutte le carte necessarie perché poi si traduca in realtà forse arriviamo tardi
E alcuni Paesi africani parlano e più facile incontrare i cinesi che africani per dire quanto la Cina Dardenne più il tempo di Novoli ha investito dell'Africa in Africa costruendo infrastrutture raccogliendo rapporti sempre più solidi con questi Paesi e con l'Europa nonostante da danni stanzia tantissime risorse per la cooperazione in Africa non ha mai gestito i rapporti cercando di dare quell'imprinting europeo anche dal punto di vista delle delle relazioni per cui voi speriamo che con questo nuovo taglio diciamo così i valori europeo fa devo dire così si possa colmare questo divario enorme
Di di di attenzione nei confronti dell'Africa che c'è stato tutto a favore della Cina
E che adesso finalmente speriamo possa tornare un po'più europeo in particolare poi nel Nordafrica dove noi abbiamo relazioni
Fortissime
E anche qui l'Europa sembra dai tempi in cui si parlava di diciamo del Mediterraneo come la sfida più importante dal processo di Barcellona tutte le iniziative si è si è un po'dimenticata l'Europa è adesso dobbiamo recuperare speriamo mi fa
Beh allora con questo auspicio noi ringraziamo Paolo De Castro per questo prezioso contributo chiudiamo questa importante giornata di dibattito che è iniziata alle dieci stiamo discutendo Paolo da praticamente dodici ore video ed emotivamente e tante tante cose tanti contenuti sono usciti domani lo faremo ancora con i ministri italiani e Bernini e tantissimi altri ospiti importanti
Ringrazio il parlamento europeo che ci è vicino in questa in questa sfida ringrazio le istituzioni ringrazio radio radicale che ha trasmesso oggi sulle sue preferenze indiretta l'evento
E ringrazio il nostro di Tore Francesco Dodaro che qui con noi
Che i e impegnato in nella in questa promozione di una Wyatt
Sa dove le migliori idee transitano perché siamo convinti che
Fare editoria giornalismo non significhi solo fare i giornali da fare anche questo essere la piazza del leader del Paese grazie ancora Paolo De Castro grazie a tutti voi ci rivediamo domani mattina
Alle nove e trenta per
Gli accrediti alle dieci per il convegno

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