Feuromed: "Energie per la crescita: Energie per la crescita" (seconda giornata)

Saluti Andrea Prota (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli).



Ore 09.40 PANEL 4 – "Finanza" Le energie del capitali per la crescita dell’economia nazionale.



Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.



Intervengono: Massimo Bordignon (Prof.



Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Università Cattolica del Sacro Cuore Milano), Vincenzo Castellano (Presidente UIFOR e partner di ACT Studio), Tommaso Di Tanno (Università degli Studi di Milano – Founder Partner di Di Tanno Associati).



Alessandro Barbano intervista Raffaele Fitto – Vicepresidente esecutivo …

della Commissione Europea – Coesione e Riforme.



Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli – Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.



Ore 12.00 PANEL 5 – "Energia.



Le energie della transizione nel mondo che cambia".



Gigi Donelli intervista Massimo Debenedetti - CEO Cetena Fincantieri.



Gigi Donelli intervista Pier Francesco Zanuzzi - CEO Terna Rete Italia.



Moderatore Gigi Donelli - Caporedattore centrale News Radio24.



E ancora Stefano Besseghini (Past Presidente Arera), Marco Enrico Ricotti (Presidente del CIRTEN - Consorzio universitario per le tecnologie nucleari), Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni), Davide Tabarelli (Presidente Nomisma Energia).



Gigi Donelli intervista Amedeo Manzo – Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.



Alessandro Barbano intervista Orazio Schillaci - Ministro della Salute.



Ore 14.30 Intervista - Alessandro Barbano intervista Nicola Maione - Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena.



Alessandro Barbano intervista Andrea Sironi – Presidente Assicurazioni Generali.



Ore 15.10 PANEL 6 – "Capitale umano.



Le competenze come risorsa per competere".



Moderatore Lia Romagno.



Intervengono: Marco Bentivogli (Esperto di innovazione e lavoro, coordinatore Base Italia), Filomena Buonocore (Professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale, Università Parthenope di Napoli.



Docente per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione), Barbara Imperatori (Professoressa di Organizzazione aziendale - Dipartimento di Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Giusi Princi (Parlamentare Europeo,EMPL, Presidente DCAS).



Lia Romagno intervista Patrizio Bianchi – Ministro dell’istruzione nel governo Draghi.



Alessandro Barbano intervista Romano Prodi.



Ore 17.00 PANEL 7 – "Energia.



Garantire la sicurezza dell’Europa nel caos globale".



Alessandro Barbano intervista Claudio Farina - Chief Strategic Studies & Innovation Officer.



Moderatore Vittorio Ferla.



Intervengono: Roberto Amore (Commissione EU – Economic Counselor), Mario Baldassarri (Presidente ISTAO), Stefano De Falco (Prof.



Di Geografia economico-politica – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II), Giuseppe Zollino (Prof.



di Impianti Nucleari a Fissione e Fusione – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica dell'Università di Padova).



Alessandro Barbano intervista Paolo De Castro - Ordinario Univ.



di Bologna, Presidente Centro Studi Nomisma.

leggi tutto

riduci