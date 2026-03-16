Le ragioni vere del NO al referendum e la sentenza 170/2018 della Corte Costituzionale

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Intervengono: Giuseppe Valentino (già Sottosegretario alla Giustizia), Demetrio Rivellino (Consigliere CNF), Giovanni Tarquini (OCF Organismo Congressuale Forense), Luca Longhi (Ordinario di Diritto Costituzionale e pubblico), Giuseppe Bianco (Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma), Pierfrancesco Bruno (Docente Diritto Processuale Penale "La Sapienza", Vincenzo Turco (Magistrato Corte d'appello Roma), Francesco Gianzi (Già Consigliere Ordine Avvocati Roma), Carmelo Rinaudo (Giù Presidente di Sezione Tribunale Penale di Roma), Laura Arpino (Consigliere Ordine Avvocati di Roma), … Guido De Maio (Presidente IUF Napoli), Luca Monaco (Presidente IUF Salerno), Italo Amorelli (Presidente Lions Club Roma Accademia), Vincenzo Saraceni (Presidente Politica e Società dell'impegno dei cattolici), Carlo Taormina (Avvocato-Docente Diritto Processuale Penale Tor vergata), Stefano Maranella (Avvocato, Docente Diritto dell'Unione Europea Unitelma Sapienza).
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