16 MAR 2026
intervista

Intervista a Natale D'Amico su quali politiche attuare a seguito del rialzo del costo dell'energia

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:30 Durata: 0 sec
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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Intervista a Natale D'Amico su quali politiche attuare a seguito del rialzo del costo dell'energia" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 16 marzo 2026 alle ore 19:30.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Economia, Energia, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Guerra, Iran, Politica, Unione Europea, Usa.
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