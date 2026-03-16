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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.
"Intervista a Natale D'Amico su quali politiche attuare a seguito del rialzo del costo dell'energia" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata lunedì 16 marzo 2026 alle ore 19:30.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Economia, Energia, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Guerra, Iran, Politica, Unione Europea, Usa.
"Intervista a Natale D'Amico su quali politiche attuare a seguito del rialzo del costo dell'energia" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata lunedì 16 marzo 2026 alle ore 19:30.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Economia, Energia, Finanza Pubblica, Fonti Rinnovabili, Guerra, Iran, Politica, Unione Europea, Usa.
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